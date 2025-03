die 10 besten KI-Tools zur Kürzung von Texten für 2025

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich zum ersten Mal versucht habe, eine 20 Seiten lange Forschungsarbeit auf eine Seite zusammenzufassen. Sagen wir einfach, es war mit viel zu viel Kaffee verbunden und mit der hartnäckigen Weigerung, zuzugeben, dass ich überfordert war. Nachdem ich stundenlang versucht hatte, eine Zusammenfassung zu erstellen und dabei die Wortzahl einzuhalten, wusste ich, dass es einen besseren Weg geben musste.

Hier kommen die Text-Kürzer der KI ins Spiel – die modernen Lebensretter für Studenten, die in Abgabefristen ertrinken, Berufstätige, die Berichte optimieren, und Ersteller von Inhalten, die prägnante Botschaften formulieren. 🔍 Wussten Sie schon? KI im Geschäft wird voraussichtlich bis 2030 jährlich um 36,6 % wachsen jährlich bis 2030 wachsen. Bei diesen Tools geht es nicht nur darum, die Wortzahl zu reduzieren; sie sind so konzipiert, dass sie die Schlüsselpunkte bewahren und Ihnen gleichzeitig Zeit sparen. Nachdem ich einige der besten KI-gestützten Zusammenfassungstools getestet habe, die heute verfügbar sind, habe ich Folgendes gelernt. und es ist mit Abstand eines der intelligentesten KI-Tools, die ich zum Kürzen von Text ausprobiert habe. Es ermöglicht Benutzern, Aufgabenaktivitäten, Kommentarthreads, Projektaktualisierungen und Listenaktivitäten in prägnanten Zusammenfassungen zusammenzufassen. Ob Sie eine schnelle Übersicht über den Fortschritt einer Aufgabe, eine Zusammenfassung eines langen Kommentarthreads oder eine Aktualisierung der Meilensteine eines Projekts benötigen, ClickUp AI erledigt alles mit nur wenigen Klicks.

Ich kann maßgeschneiderte Zusammenfassungen für bestimmte Zeiträume erstellen oder Aufgaben basierend auf Konfigurationen mithilfe von Features wie "Zusammenfassen", "Fortschritt aktualisieren" und "Liste der Zusammenfassung" filtern.

zusammenarbeiten, bearbeiten und zusammenfassen in Echtzeit mit ClickUp Docs. Noch besser wird es durch mit ClickUp und hoben hervor, wie es das Projektmanagement und die Dokumentation optimiert: > Die grundlegenden Funktionen von ClickUp für das Projektmanagement sind für unsere Bedürfnisse mehr als ausreichend. Die zusätzlichen Features wie mehrere Ansichten (Kanban, Kalender, Gantt-Diagramm) sind super nützlich – sie erleichtern die Organisation und Nachverfolgung der Arbeit erheblich. Die Dokumentenfunktion ist ebenfalls sehr hilfreich; wir nutzen sie tatsächlich häufig, um alles an einem Ort zu dokumentieren. ClickUp bietet einem das Gefühl, von allem, was man braucht, etwas zu haben.

QuillBot (am besten für vielseitige KI-gestützte Schreibunterstützung)

QuillBot ist ein KI-Tool zur Textzusammenfassung, das Paraphrasierung, Grammatikprüfung und Textzusammenfassung kombiniert. Sein Absatzzusammenfassung

unterstützt die Erstellung benutzerdefinierter Zusammenfassungen und die Komprimierung von Inhalten und ist somit ideal für den akademischen und beruflichen Einsatz. Es arbeitet nahtlos über Plattformen hinweg mit Erweiterungen für Browser, mobilen Apps und Integrationen wie Google Docs. Der Paraphrasierer bietet neun einzigartige Modi, die ein flexibles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Umschreiben ermöglichen. #### *Die besten Features von QuillBot Generieren von Zusammenfassungen mit einer Länge von bis zu 6.000 Wörtern* Erstellen benutzerdefinierter Zusammenfassungen für spezifische inhaltliche Anforderungen

Unbegrenzte Textumschreibungen mit mehreren Umschreibungsmodi KI-generierte Inhalte zur Überprüfung der Originalität erkennen #### *QuillBot-Limits Die Grammatikprüfung könnte fortgeschrittenere Vorschläge machen Die Bildschirmoberfläche wirkt bei längerer Nutzung überladen #### *QuillBot-Preise Free Premium : 9,95 $/Monat #### QuillBot-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,4/5 (30+ Bewertungen) *Capterra: 4,5/5 (140+ Bewertungen) Ein Benutzer /href/ https://www.g2.com/products/quillbot/reviews?utf8=%E2%9C%93&filters%5Bcomment\_answer\_values%5D=&order=g2\_default#:\~:text=It%20helps%20me%20speed%20up%20my%20works%20without%20compromising%20the%20quality%20of%20my%20writings.%20With%20the%20help%20of%20Quillbot%20I%20can%20work%20without%20worries%20and%20stress%20with%20its%20ability%20to%20paraphrase%20my%20sentences%2C%20correct%20my%20grammar%20und%20meine%20Inhalte%20zusammenzufassen!%20Alles,%20was%20Sie%20bei%20der%20Arbeit%20an%20Schreibarbeiten%20benötigen,%20kann%20QuillBot%20erledigen! highlights /%href/ wie QuillBot ihren Schreibprozess schneller und stressfreier macht:

Er hilft mir, meine Arbeit zu beschleunigen, ohne die Qualität meiner Texte zu beeinträchtigen. Mit Quillbot kann ich sorgen- und stressfrei arbeiten, da er meine Sätze umformulieren, meine Grammatik korrigieren und meine Inhalte zusammenfassen kann! ### 3. TLDR This (Best for ad-free online content summarization) via /href/ https://tldrthis.com/ TLDR This /%href/

TLDR This vereinfacht die Informationsflut, indem es Artikel, Webseiten und Dokumente mit KI-Präzision zusammenfasst. Sie können damit Metadaten extrahieren, Ablenkungen beseitigen und prägnante Erkenntnisse präsentieren. Es unterstützt sogar PDFs und Word-Dateien bis zu 25 MB. Die Erweiterung für den Browser macht das Zusammenfassen einer Webseite zum Kinderspiel. Das Hervorheben der wichtigsten Argumente und das Überspringen von unwichtigem Ballast sorgt für Klarheit ohne unnötige Details. #### TLDR This beste Features

Artikel und Dokumente automatisch zusammenfassen Metadaten wie Verfasser, Datum und Lesezeit extrahieren Werbung und Ablenkungen für ein sauberes Leseerlebnis eliminieren Erweiterungen für Browser für sofortige Zusammenfassungen von Webseiten verwenden #### *TLDR This limitations Vereinfacht komplexe Informationen selten zu stark #### TLDR This pricing Free Pro: $9.99/month



TLDR Diese Bewertungen und Rezensionen Nicht genügend Bewertungen ### *4. Scribbr (am besten geeignet, um akademische Texte zu kürzen und das Zitieren zu unterstützen) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss5-2-1400x680.png Text Shortener: Scribbr /%img/

via /href/ https://www.scribbr.com/ Scribbr /%href/ Die tools von Scribbr sind auf Studenten und Akademiker zugeschnitten, darunter ein kostenloser Textzusammenfassungsdienst, der lange akademische Texte vereinfacht. Das Zusammenfassungs-Tool eignet sich hervorragend, um Essays, Forschungsarbeiten oder Dissertationen auf einen überschaubaren Inhalt zu reduzieren. In Kombination mit dem Plagiatsprüfer und dem https://clickup.com/blog/ai-writing-prompts// Die besten KI-Schreibhilfen für Marketingfachleute und Autoren /%href/ ### 5. Notta (am besten für die Transkription von Meetings und Echtzeit-Zusammenfassungen) via /href/ https://www.notta.ai/en/blog/notta-translation-guide Notta /%href/ Notta ist ein KI-gestütztes Tool zum Transkribieren, Zusammenfassen und Freigeben von .