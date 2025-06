die 10 besten KI-Tools zum Kürzen von Texten für 2025

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich zum ersten Mal versucht habe, eine 20-seitige Forschungsarbeit auf eine einseitige Zusammenfassung zu kürzen. Sagen wir einfach, dass ich viel zu viel Kaffee getrunken habe und mich hartnäckig geweigert habe, zuzugeben, dass ich mich übernommen hatte.

Nachdem ich stundenlang versucht hatte, einen Text zusammenzufassen und dabei die optimale Wortzahl einzuhalten, war mir klar, dass es einen besseren Weg geben musste.

Entdecken Sie KI-Textverkürzer – die modernen Lebensretter für Studenten, die in Terminen versinken, Fachleute, die Berichte optimieren, und Ersteller von Inhalten, die prägnante Zusammenfassungen erstellen möchten.

🔍 Wussten Sie schon? KI im Business wird bis 2030 voraussichtlich um 36,6 % jährlich wachsen.

Diese Tools dienen nicht nur dazu, die Wortzahl zu reduzieren, sondern sind so konzipiert, dass sie die Schlüsselpunkte beibehalten und Ihnen gleichzeitig Zeit sparen. Nachdem ich einige der besten KI-gestützten Tools zum Zusammenfassen getestet habe, die derzeit verfügbar sind, habe ich Folgendes gelernt.

Wenn Sie eher visuell lernen, sehen Sie sich diesen Vlog über das Zusammenfassen mit KI an!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung KI-Tools zum Kürzen von Texten sind Ihre Lösung, um lange Inhalte in klare, prägnante Zusammenfassungen zu verdichten, ohne dabei das Wesentliche zu verlieren. ClickUp: Am besten für KI-Dokumentationsmanagement geeignet Am besten für KI-Dokumentationsmanagement geeignet

QuillBot: Am besten für vielseitige KI-gestützte Schreibhilfe geeignet

TLDR This: Am besten für die Zusammenfassung von werbefreien Online-Inhalten geeignet

Scribbr: Am besten geeignet für die Kürzung akademischer Texte und Unterstützung bei Zitaten

Notta: Am besten geeignet für die Transkription von Meetings und Echtzeit-Zusammenfassungen

Paraphraser. io: Am besten für vielseitiges Kürzen und Umschreiben von Texten geeignet

ChatGPT: Am besten geeignet für KI-gestützte Zusammenfassungen von Unterhaltungen

Editpad: Am besten für vielseitige Textzusammenfassungen und Bearbeitung geeignet

Summary Generator: Am besten für schnelle KI-gestützte Textzusammenfassungen

Jasper AI: Am besten geeignet für die Zusammenfassung mehrsprachiger Texte und die Wiederverwendung von Inhalten

Worauf sollten Sie bei einem Text-Kürzer achten?

Das Zusammenfassen von Inhalten zum Freigeben im Internet ist mit Text-Shortener-Tools einfacher, aber ihre Effektivität variiert stark. Das richtige Tool kann die Benutzererfahrung und das Engagement verbessern und wertvolle Analysen liefern.

In diesem Leitfaden zeige ich Ihnen, worauf Sie achten müssen, um den besten Text-Shortener für Ihre Anforderungen zu finden.

Anpassbare Länge der Zusammenfassung: Ermöglicht Ihnen die Festlegung einer bestimmten Wortzahl oder prozentualen Reduzierung

Support für mehrere Formate: Akzeptiert Eingaben als Nur-Text, PDFs, Word-Dokumente oder Web-URLs

KI-gestützte Genauigkeit: Verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Schlüsselpunkte beizubehalten und den Verlust wichtiger Details zu vermeiden

Eingabefeld für direkte Texteingabe: Eine einfache Möglichkeit, Text einzufügen oder zu tippen, ohne Dateien hochzuladen

Themenspezifische Zusammenfassung: Kann den Stil an Forschungsarbeiten, Artikel oder Marketinginhalte anpassen und für jeden Inhalt eine genaue Zusammenfassung erstellen

Sprachunterstützung: Arbeitet mit mehreren Sprachen für nicht-englische Inhalte

Anzeige der Wort- und Zeichenanzahl: Verfolgt die Länge des Originaltextes und des zusammengefassten Textes

Integration mit anderen Tools: Synchronisierung mit Apps wie Google Docs oder Notiz-Software für nahtlose Workflows

Batch-Zusammenfassung: Verarbeitet mehrere Texte gleichzeitig, ideal für Recherchen oder umfangreiche Aufgaben

Exportoptionen: Speichern Sie Zusammenfassungen ganz einfach als Dateien oder geben Sie sie direkt frei

🧠 Wissenswertes: Textverkürzer verwenden Aufmerksamkeitsmechanismen, um sich auf die wichtigsten Teile eines Satzes zu konzentrieren. Das ist wie ein superintelligenter Textmarker!

Die 10 besten Text-Kürzer

Bei so vielen Optionen kann die Suche nach dem richtigen Text-Shortener überwältigend sein. Ich habe die besten Tools getestet und empfehle Ihnen diese, um lange Inhalte zu verdichten und dabei die wichtigsten Punkte beizubehalten.

Sehen wir uns diese Tools im Detail an:

1. ClickUp (Am besten für KI-Dokumentationsmanagement geeignet)

Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus Verwandeln Sie Informationen mit ClickUp Brain in Maßnahmen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

Ich verwende ClickUp Brain und es ist mit Abstand eines der intelligentesten KI-Tools, die ich zum Kürzen von Texten ausprobiert habe. Damit können Benutzer Aufgabenaktivitäten, Kommentar-Threads, Projektaktualisierungen und Listenaktivitäten zu prägnanten Zusammenfassungen verdichten.

Ob Sie einen schnellen Überblick über den Fortschritt einer Aufgabe, eine Zusammenfassung eines langen Kommentar-Threads oder eine Aktualisierung der Meilensteine eines Projekts benötigen, ClickUp AI erledigt alles mit nur wenigen Klicks.

Ich kann maßgeschneiderte Zusammenfassungen für bestimmte Zeiträume erstellen oder Aufgaben anhand von Konfigurationen filtern, indem ich Features wie Zusammenfassen, Fortschrittsaktualisierung und Liste der Zusammenfassungen verwende.

Was es noch besser macht, ist ClickUp Docs. Ich muss nicht zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln, da alles in einer nahtlosen Oberfläche geschieht. Ich kann KI-Inhalte in dem Workspace, in dem sich meine Projekte und Aufgaben befinden, entwerfen, zusammenfassen und bearbeiten.

🔮 Bonus-Tipp: Mit ClickUp Brain können Sie hochrangige Projekt-Updates für bestimmte Zeiträume, z. B. die letzten 7 oder 30 Tage, erstellen und diese nach Aufgabenkonfigurationen filtern, um maßgeschneiderte Einblicke zu erhalten. Entdecken Sie alle Möglichkeiten, wie ClickUp AI Ihren Workflow optimieren kann!

Die besten Features von ClickUp

Verdichten Sie Dokumente, Kommentare und Aufgaben automatisch zu leicht verständlichen Zusammenfassungen

Erhalten Sie sofort Antworten auf Fragen zu Ihrem Workspace mit auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Zusammenfassungen

Erstellen, bearbeiten und fassen Sie Dokumente direkt in Ihrem Workspace zusammen

Verfolgen Sie Änderungen nahtlos mit der integrierten Versionskontrolle für Dokumente, um die Zusammenarbeit und Transparenz zu verbessern

Einschränkungen von ClickUp

Einige Benutzer berichten von einer steileren Lernkurve für neue Teammitglieder, die mit dem Ökosystem von ClickUp nicht vertraut sind

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Ein Benutzer hat seine Erfahrungen mit ClickUp geteilt und dabei hervorgehoben, wie das Tool das Projektmanagement und die Dokumentation optimiert:

Die grundlegenden Projektmanagement-Features von ClickUp sind für unsere Anforderungen mehr als ausreichend. Die zusätzlichen Features wie mehrere Ansichten (Kanban, Kalender, Gantt-Diagramm) sind äußerst nützlich – sie erleichtern die Organisation und Nachverfolgung der Arbeit erheblich. Die Dokument-Feature ist ebenfalls sehr hilfreich; wir nutzen sie tatsächlich sehr häufig, um alles an einem Ort zu dokumentieren. ClickUp bietet Ihnen einfach alles, was Sie brauchen.

2. QuillBot (Am besten für vielseitige KI-gestützte Schreibhilfe geeignet)

über QuillBot

QuillBot ist ein KI-Tool zum Zusammenfassen, das Paraphrasieren, Grammatikprüfung und Zusammenfassen von Texten kombiniert. Sein Absatz-Zusammenfasser unterstützt die Erstellung benutzerdefinierter Zusammenfassungen und die Verdichtung von Inhalten, wodurch er sich ideal für den akademischen und professionellen Gebrauch eignet.

Die Arbeit erfolgt nahtlos plattformübergreifend mit Browser-Erweiterungen, mobilen Apps und Integrationen wie Google Docs. Der Paraphrasierer bietet neun einzigartige Modi, die ein flexibles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Umschreiben ermöglichen.

Die besten Features von QuillBot

Erstellen Sie Zusammenfassungen mit einer Länge von bis zu 6.000 Wörtern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Zusammenfassungen für spezifische Inhaltsanforderungen

Paraphrasieren Sie unbegrenzt Text mit mehreren Umschreibungsmodi

Erkennen Sie KI-generierte Inhalte für Originalitätsprüfungen

Einschränkungen von QuillBot

Die Grammatikprüfung könnte erweiterte Vorschläge liefern

Die Bildschirmoberfläche wirkt bei längerer Nutzung überladen

Preise für QuillBot

Free

Premium: 9,95 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von QuillBot

G2: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Ein Benutzer hebt hervor, wie QuillBot seinen Schreibprozess schneller und stressfreier macht:

Es hilft mir, meine Arbeit zu beschleunigen, ohne die Qualität meiner Texte zu beeinträchtigen. Mit Hilfe von Quillbot kann ich ohne Sorgen und Stress arbeiten, da es meine Sätze umformulieren, meine Grammatik korrigieren und meine Inhalte zusammenfassen kann!

3. TLDR This (Am besten für die Zusammenfassung werbefreier Online-Inhalte geeignet)

über TLDR This

TLDR Dieses Tool vereinfacht die Informationsflut, indem es Artikel, Webseiten und Dokumente mit KI-Präzision zusammenfasst. Sie können es verwenden, um Metadaten zu extrahieren, Ablenkungen zu beseitigen und prägnante Einblicke zu präsentieren.

Es unterstützt sogar PDFs und Word-Dateien bis zu einer Größe von 25 MB. Die Browser-Erweiterung macht das Zusammenfassen einer Webseite zum Kinderspiel. Durch Hervorheben der wichtigsten Argumente und Überspringen von Nebensächlichkeiten wird Klarheit ohne unnötige Details gewährleistet.

TLDR Die besten Features

Artikel und Dokumente automatisch zusammenfassen

Extrahieren Sie Metadaten wie Verfasser, Datum und Lesezeit

Beseitigen Sie Werbung und Ablenkungen für ein ungestörtes Leseerlebnis

Verwenden Sie Browser-Erweiterungen für sofortige Zusammenfassungen von Webseiten

TLDR Diese Einschränkungen

Vereinfacht komplexe Informationen selten zu stark

TLDR Diese Preise

Free

Pro: 9,99 $/Monat

TLDR Diese Bewertungen und Rezensionen

Nicht genügend Bewertungen

​​4. Scribbr (Am besten geeignet für die Kürzung akademischer Texte und Unterstützung bei Zitaten)

über Scribbr

Die Tools von Scribbr sind speziell auf Studenten und Akademiker zugeschnitten und umfassen einen kostenlosen Text-Summarizer, der lange akademische Texte vereinfacht. Das Summarizing-Tool eignet sich zum Verdichten von Aufsätzen, Forschungsarbeiten oder Dissertationen zu überschaubaren Inhalten.

In Verbindung mit der Plagiatsprüfung und dem KI-Inhaltsgenerator ist es eine großartige Ressource für das akademische Schreiben.

Die besten Features von Scribbr

Fassen Sie akademische Texte schnell mit dem kostenlosen Textzusammenfasser zusammen

Erstellen Sie präzise Zitate in verschiedenen Formaten wie APA und MLA

Erkennen Sie Plagiate und KI-Inhalte in Ihren Texten

Nutzen Sie kostenlose Tools wie Grammatikprüfungen und Paraphrasierungs-Tools

Greifen Sie auf zeitsparende Vorlagen für akademische Dokumente zu

Einschränkungen von Scribbr

Vor allem für den akademischen Gebrauch gedacht, mit Limit für breitere Anwendungen

Preise von Scribbr

Free

Bewertungen und Rezensionen von Scribbr

Nicht genügend Bewertungen

5. Notta (Am besten geeignet für die Transkription von Meetings und Echtzeit-Zusammenfassungen)

über Notta

Notta ist ein KI-gestütztes Tool zum Transkribieren, Zusammenfassen und Freigeben von Meeting-Zusammenfassungen. Seine Fähigkeit, aus Live-Meetings oder Aufzeichnungen genaue Transkripte und prägnante Zusammenfassungen zu erstellen, spart Zeit und steigert die Produktivität.

Notta unterstützt 58 Sprachen und sorgt dafür, dass zweisprachige Meetings mühelos transkribiert und übersetzt werden. Durch die nahtlose Integration in Plattformen wie Notion, Slack und Salesforce wird das Workflow-Management vereinfacht.

Nicht die besten Features

Transkribieren Sie Meetings und Aufzeichnungen in über 58 Sprachen

Erstellen Sie umsetzbare Zusammenfassungen mit hervorgehobenen Entscheidungen und Erkenntnissen

Notizen und Zusammenfassungen sofort mit Mitgliedern Ihres Teams teilen

Exportieren Sie Notizen in verschiedenen Formaten wie TXT, Word, PDF und SRT

Keine Einschränkungen

Gelegentlich Probleme mit der Transkriptionsgenauigkeit in lauten Umgebungen

Notta-Preise

Free

Pro: 14,99 $/Monat

Business: 27,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Notta

G2: 4,4/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Ein Mitbegründer eines Start-ups hat erzählt, wie Notta die Meetings seines Teams optimiert hat:

Airgram fungiert als Assistent, der nicht nur Meetings aufzeichnet und transkribiert, sondern auch Notizen macht, einschließlich einer Zusammenfassung, Aktionslisten, Kapiteln zur Navigation usw. Ich bin Mitbegründer eines Start-up-Unternehmens, und das ist großartig für unsere Team-Meetings: Es spart viel Zeit und das Wiederholen von Dingen, die in früheren Meetings gesagt wurden.

6. Paraphraser. io (Am besten für vielseitige Textverkürzung und Umschreiben geeignet)

Paraphraser. io bietet KI-gestützte Tools zum effizienten Paraphrasieren, Umschreiben und Zusammenfassen von Texten. Mehrere Modi wie "Fluency", "Creative" und "Shorten" ermöglichen es Benutzern, einzigartige, prägnante Inhalte zu erstellen und dabei die ursprüngliche Bedeutung beizubehalten.

Mit Unterstützung für über 20 Sprachen ist es für ein globales Publikum geeignet. Das Feature zum Zusammenfassen ist besonders nützlich für Studenten, Lehrer und Fachleute, die lange Inhalte vereinfachen möchten, um die Lesbarkeit und Produktivität zu verbessern.

Die besten Features von Paraphraser.io

Fassen Sie Texte mithilfe fortschrittlicher KI-Modi zusammen und paraphrasieren Sie sie

Behalten Sie die ursprüngliche Bedeutung bei und vereinfachen Sie gleichzeitig die Struktur

Erstellen Sie plagiatfreie Texte mit anpassbaren Umformulierungsmodi

Einschränkungen von Paraphraser.io

Derzeit werden nur Standardsprachen unterstützt; eine größere Auswahl an Sprachen würde die Benutzerfreundlichkeit verbessern

Preise für Paraphraser.io

Silber: 23 $/Monat

Gold: 40 $/Monat

Diamant: 499 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Paraphraser.io

Nicht genügend Bewertungen

7. ChatGPT (Am besten für KI-gestützte Zusammenfassungen von Unterhaltungstexten geeignet)

über OpenAI

ChatGPT, entwickelt von OpenAI, ist ein vielseitiges KI-Tool zur Erstellung von Zusammenfassungen, das Zusammenfassungen generieren, Abfragen beantworten und benutzerdefinierte Inhalte in verschiedenen Bereichen erstellen kann.

Es eignet sich besonders gut, um lange Inhalte in prägnante Zusammenfassungen zu vereinfachen oder Schlüsselpunkte herauszuarbeiten. Dank seiner natürlichen Konversationsfähigkeit eignet es sich für verschiedene Aufgaben zur Textverkürzung, von akademischen Inhalten bis hin zur Zusammenarbeit an Geschäftsdokumenten.

Die besten Features von ChatGPT

Erstellen Sie detaillierte oder prägnante Zusammenfassungen auf Grundlage von Benutzereingaben

Passen Sie Antworten an bestimmte Tonalitäten, Formate oder Anforderungen an

Extrahieren Sie Schlüsselpunkte aus langen Dokumenten oder Diskussionen

Nahtlose Arbeit auf allen Geräten über die Web-App und API von OpenAI

Einschränkungen von ChatGPT

Schwierigkeiten mit der Genauigkeit bei hochtechnischen oder Nischenthemen

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5,0 (über 650 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (über 70 Bewertungen)

Ein Benutzer hat berichtet, wie ChatGPT sich als leistungsstarkes und vielseitiges Tool auszeichnet:

ChatGPT verfügt im Gegensatz zu anderen Suchmaschinen über einen Speicher und versteht auch den Kontext anhand der vorherigen Eingaben, was es zu einem leistungsstarken System zur Beantwortung von Fragen macht. Die aktualisierten Versionen ermöglichen es Ihnen, zusätzlich zu Text-Eingaben auch Bilder und Videos anzuhängen, was sehr hilfreich ist. Ein guter Begleiter für die Programmierung. Macht alltägliche Aufgaben schneller und einfacher.

🧠 Fun Fact: ChatGPT erreichte in nur 5 Tagen 1 Million Benutzer – schneller als jede andere Social-Media-App in der Geschichte.

8. Editpad (am besten für vielseitige Textzusammenfassungen und Bearbeitung geeignet)

über EditPad

Editpad ist ein Tool zur Textzusammenfassung, das das Zusammenfassen von Notizen, das Umschreiben und die Bearbeitung von Texten kombiniert. Sein Textzusammenfasser verdichtet effizient lange Inhalte wie Artikel, Forschungsarbeiten und Berichte zu verständlichen Zusammenfassungen, ohne dabei wichtige Punkte zu verlieren.

Dieses KI-Zusammenfassungstool bietet Paraphrasierung, Plagiatserkennung und Grammatikprüfung und ist damit eine Komplettlösung für Studenten, Autoren und Fachleute. Es extrahiert auch Text aus Bildern und generiert Essays oder Geschichten, und das alles zu erschwinglichen Preisen.

Die besten Features von Editpad

Fassen Sie lange Dokumente in prägnanten, präzisen Berichten zusammen

Schreiben Sie Inhalte mit KI-gestützten Tools um und paraphrasieren Sie sie

Extrahieren Sie Text aus PDFs und Bildern zur Analyse oder Zusammenfassung

Erstellen Sie schnell und einfach Essays, Geschichten und umgeschriebene Texte

Enthält zusätzliche Tools wie Plagiatserkennung und Grammatikprüfung

Einschränkungen von Editpad

Paraphrasierungen können gelegentlich die Bedeutung von Schlüsselsätzen verändern, sodass eine manuelle Überprüfung erforderlich ist

Preise für Editpad

Basic Student: 5,99 $ (7 Tage)

Basis-Monatsabo: 12,99 $/Monat

Pro Student: 9 $ (7 Tage)

Pro Monthly: 19 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Editpad

Nicht genügend Bewertungen

9. Summary Generator (am besten für schnelle KI-gestützte Textzusammenfassungen)

mit dem Summary Generator

Dieses KI-gesteuerte Tool verwandelt lange Inhalte in prägnante, wesentliche Zusammenfassungen. Es eignet sich perfekt für Studenten, Forscher und Fachleute und extrahiert die wichtigsten Punkte, während unnötige Details übersprungen werden. Dieses Tool ist ideal für die Bearbeitung von Forschungsarbeiten, Berichten oder langen Artikeln, bei denen die Zeit begrenzt ist.

Die fortschrittlichen KI-Algorithmen gewährleisten Präzision und behalten wichtige Informationen bei, ohne den Kontext zu verändern. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche liefert es innerhalb von Sekunden genaue, leicht lesbare Zusammenfassungen und optimiert so den Konsum von Inhalten für einen vollen Terminkalender.

Die besten Features des Summary Generators

Erstellen Sie sofort prägnante Zusammenfassungen langer Dokumente

Extrahieren Sie wichtige Details und vermeiden Sie irrelevante Inhalte

Behalten Sie die ursprüngliche Bedeutung mit KI-gestützter Präzision bei

Einfache Benutzeroberfläche, in der Benutzer Text einfügen und mit einem Klick zusammenfassen können

Einschränkungen des Summary Generator

Beschränkt sich auf die Zusammenfassung eingefügter Texte und lässt keine Integration mit externen Plattformen zu

Preise für Summary Generator

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Summary Generator

Nicht genügend Bewertungen

10. Jasper AI (Am besten geeignet für die Zusammenfassung mehrsprachiger Texte und die Wiederverwendung von Inhalten)

über Jasper AI

Der KI-gesteuerte Textzusammenfasser von Jasper bietet erweiterte Features, um lange Dokumente, Artikel oder Berichte in klare und prägnante Zusammenfassungen zu verdichten. Jasper unterstützt über 25 Sprachen und stellt sicher, dass Benutzer auf ihre Zielgruppe zugeschnittene Zusammenfassungen erstellen können, ohne dabei den ursprünglichen Sinn zu verfälschen.

Mit zusätzlichen Features wie Brand Voice und der Möglichkeit, Inhalte für verschiedene Plattformen wiederzuverwenden, ist es ein vielseitiges Tool für Fachleute, Vermarkter und Ersteller von Inhalten. Seine fortschrittlichen Vorlagen und Anpassungsoptionen machen es besonders leistungsstark für die effiziente Skalierung der Erstellung von Inhalten.

Die besten Features von Jasper AI

Fassen Sie Texte mit bis zu 5.000 Zeichen in über 25 Sprachen zusammen

Passen Sie Zusammenfassungen mit Formalanpassungen und Einstellungen für die Zielgruppe an

Verwenden Sie Zusammenfassungen ganz einfach für Social-Media-Beiträge oder E-Mail-Inhalte

Verwenden Sie erweiterte KI-Vorlagen, um Workflows zu optimieren und Ergebnisse anzupassen

Einschränkungen von Jasper AI

Steile Lernkurve bei der Beherrschung des Prompt-Designs für optimale Ergebnisse

Preise für Jasper AI

Ersteller: 49 $/Monat pro Platz

Pro: 69 $/Monat pro Platz

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper AI

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

Ein langjähriger Benutzer lobte Jasper für seine Geschwindigkeit, Effizienz und die Fähigkeit, Erwartungen zu erfüllen:

Jasper ist eine hervorragende KI, die informative Texte erstellt. Nachdem ich diese KI viele Jahre lang verwendet habe, erfüllt Jasper alle meine Erwartungen. Die Geschwindigkeit, mit der Aufgaben erledigt werden können, ist einfach hervorragend, sobald man gelernt hat, Jasper auf seine Ziele auszurichten. Da ich mich immer besser mit der Plattform auskenne, nutze ich die höchste Stufe, wodurch ich Geld und Zeit spare.

Denken Sie über Zusammenfassungen hinaus: Verbessern Sie Ihren Workflow mit ClickUp

Bei der Auswahl eines KI-Textverkürzers achte ich nicht nur auf seine Kernfunktionen, sondern möchte auch sicherstellen, dass er sich nahtlos in meinen Workflow einfügt.

Ich achte auf Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit, Multi-Plattform-Unterstützung und die Möglichkeit, die Ergebnisse an unterschiedliche Anforderungen anzupassen. Die Fähigkeit eines Tools, sich an verschiedene Projekte, Teams und Kommunikationsplattformen anzupassen, kann über seinen Wert entscheiden.

Hier zeichnet sich ClickUp wirklich aus. Es ist nicht nur ein Online-Textzusammenfasser, sondern eine All-in-One-Lösung für Produktivität, die Ihre Aufgaben, Dokumente und Teams miteinander verbindet.

Egal, ob ich an Projektaktualisierungen arbeite, Nachrichtenartikel verfasse oder Berichte vereinfache – mit ClickUp läuft alles reibungslos und effizient.

