Die 11 besten Story-Generatoren für Benutzer von KI

Wussten Sie, dass Produktmanager in der Regel bei jedem Sprint Stunden damit verbringen, Benutzergeschichten zu erstellen?

gab an, dass sie sage und schreibe 16 Stunden pro Monat nur mit dem Schreiben verbringen, und das ohne Sitzungen zur Verfeinerung oder Diskussionen im Team!

(Wenn Sie jetzt nicken, können wir Sie gut verstehen!) Aber keine Sorge – KI-gestützte Generatoren für Benutzergeschichten sind hier, um Ihnen zu helfen. Dank der Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache ist die Automatisierung der Erstellung von Inhalten durch

Worauf sollten Sie bei einem User Story Generator achten?

Eine User Story ist eine einfache Beschreibung eines Features oder einer Anforderung aus der Perspektive des Endbenutzers, in der seine Bedürfnisse und Ziele dargelegt werden. Sie ist ein Eckpfeiler agiler Praktiken und hilft Teams, die Arbeit in überschaubare Aufgaben zu unterteilen, während der Fokus auf dem Benutzer bleibt. Die meisten User Story Generatoren sind jedoch kaum mehr als verbesserte Vorlagen mit einem Schuss KI. Da der Markt von Dutzenden von Tools überschwemmt wird, kann es überwältigend sein, zu verstehen, , sondern bietet auch KI-gestützte Funktionen, mit denen Sie schnell gut strukturierte und detaillierte User Stories erstellen können. Mit ClickUp können Sie die Bedürfnisse der Benutzer einfach erfassen, Ziele für Projekte definieren und sicherstellen, dass Ihre agilen Teams während des gesamten Sprints auf derselben Seite bleiben. #### ClickUp Brain Präzise User Stories mit ClickUp Brain erstellen ClickUp hebt sich durch seine Fähigkeit hervor, KI in den Prozess der Erstellung von User Stories zu integrieren.

Mit KI-gestützten Features und einem Fokus auf Zusammenarbeit macht Kitemaker die Erstellung von User Stories reibungsloser und effizienter. Während Ihr Team zusammenarbeitet, arbeitet die KI von Kitemaker im Hintergrund, analysiert Ihre Daten und schlägt logische Haltepunkte vor, um die Stories in handhabbare Teile zu zerlegen.

Es ist großartig darin, Dinge zu erkennen, die Sie übersehen könnten, wie fehlende Akzeptanzkriterien, unklare Anforderungen oder versteckte Abhängigkeiten, die Ihren Sprint durcheinanderbringen könnten. Es hilft Ihnen, potenzielle Hindernisse zu erkennen, bevor sie zu ausgewachsenen Problemen werden. #### Die besten Features von Kitemaker * Wählen Sie integrierte Vorlagen, um die Konsistenz der Formate für Benutzer-Storys zu gewährleisten und die Erstellung strukturierter Storys zu erleichtern

Verwenden Sie die Story-Splitting-Funktion von Kitemaker, um komplexe Storys in überschaubare Teile zu zerlegen. Sie schlägt auch logische Haltepunkte auf der Grundlage einer Komplexitätsanalyse vor. * Schätzen Sie die Komplexität der Story und erhalten Sie vorgeschlagene agile Story-Punkte auf der Grundlage von Verlaufsdaten. https://clickup.com/blog/agile-story-points//

Generieren Sie Benutzergeschichten und synchronisieren Sie sie mit anderen Entwicklungs-Tools, um reibungslosere Workflows auf allen Plattformen zu gewährleisten. Organisieren und verknüpfen Sie das Feedback der Benutzer direkt mit den Elementen der Arbeit und liefern Sie so wertvolle Informationen für die Entwicklung von Geschichten. #### Kitemaker-Einschränkungen Begrenzte Anpassungsoptionen machen es für Teams mit spezifischen Workflow-Anforderungen schwierig. #### Kitemaker-Preise *Free Standard : 10 $/Monat pro Benutzer *Pro: Benutzerdefinierte Preise



Vergessen Sie für eine Sekunde komplizierte Generatoren für Benutzer-Storys. Trello ist ein großartiges Tool für die Verwaltung und Nachverfolgung von Storys, das sich Ihrem Workflow anpasst. Mit dem flexiblen Setup des Kanban-Boards ermöglicht Trello Ihnen die Gestaltung eines Systems, das zu Ihrer Arbeit passt, egal ob Sie 10 oder 100 Storys schreiben. Sie können schnell benutzerdefinierte Karten erstellen, um alle wichtigen Infos zu erfassen, und die anpassbaren Vorlagen von Trello verwenden, um eine einheitliche Struktur für Ihre Storys zu gewährleisten.

Trello macht es Ihnen leicht mit Kommentaren, Erwähnungen und der Nachverfolgung von Aktivitäten auf jeder Karte. Und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, erweitern Power-Ups die Möglichkeiten von Trello, sodass Sie Story-Punkte schätzen können, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten und schnell voranzukommen. #### Die besten Features von Trello * Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten durch die Integration mit zahlreichen Anwendungen wie Slack, Google Drive und Jira

Visualisierung des Fortschritts eines Projekts in verschiedenen Formaten mithilfe von Ansichten wie Kalender, Dashboard und Zeitleiste Vereinfachung von Workflows durch integrierte Automatisierung zur Erstellung von Regeln für sich wiederholende Aufgaben #### Einschränkungen von Trello Trello ist zwar effektiv für die Verwaltung einfacher Aufgaben, kann aber bei der Bearbeitung komplexer User Stories, die mehrere Abhängigkeiten beinhalten, umständlich werden * Die Automatisierung (Butler) kann im Vergleich zu anderen Tools in Umfang und Komplexität eingeschränkt sein #### Preise von Trello

Free Standard : 6 $/Monat pro Benutzer *Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: 17,50 $/Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung #### Trello Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,4/5 (13.600+ Rezensionen)

Wrike (Best for collaborative project management)

Wrike ist eine Komplettlösung für das Management von User Stories. Ganz gleich, ob Sie Stories durch die Verfeinerung führen oder sie genehmigen lassen, die anpassbaren Workflows von Wrike sorgen dafür, dass Ihr Team bei jedem Schritt auf dem richtigen Weg bleibt. Die intuitive Ordnerstruktur der Plattform organisiert Stories in einer klaren Hierarchie, sodass Sie die Beziehung zwischen Epics und einzelnen User Stories leicht aufrechterhalten können.

Die Zusammenarbeit verläuft reibungslos mit Features wie Kommentaren, Versionsverfolgung und Echtzeit-Updates, die dafür sorgen, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben. #### Die besten Features von Wrike Erstellen Sie personalisierte Dashboards, um Metriken von Projekten zu visualisieren, Fortschritte zu verfolgen und Aufgaben effektiv zu priorisieren. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, richten Sie Erinnerungen ein und optimieren Sie Workflows, um die Produktivität zu steigern. * Standardisieren Sie den Anfrageprozess mit anpassbaren Formularen, die alle erforderlichen Informationen im Voraus erfassen

Analysieren Sie Projektdaten und gewinnen Sie Erkenntnisse über die Leistung des Teams und den Fortschritt des Projekts durch Berichterstellung und Analysen auf https://clickup.com/blog/product-analytics// /%href/ #### Wrike-Einschränkungen Das Hinzufügen neuer Benutzer und deren Einarbeitung in Wrike kann zeitaufwendig sein Die höheren Pläne können teuer sein, insbesondere für kleinere Teams oder Organisationen mit begrenzten Budgets #### Wrike-Preise

14-tägige kostenlose Testversion Team : 10 $/Monat pro Benutzer *Business: 24,80 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: benutzerdefinierte Preise *Pinnacle: benutzerdefinierte Preise #### Wrike Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,2/5 (3.700+ Rezensionen)

AgileStory (am besten für einen iterativen Entwicklungsfokus)

AgileStory AI ist auf die automatisierte Erstellung von User Stories mithilfe fortschrittlicher künstlicher Intelligenz spezialisiert. Es generiert detaillierte User Stories auf der Grundlage weniger Sätze von Eingabeaufforderungen und nimmt Ihnen die harte Arbeit ab. Die Plattform analysiert die gegebenen Produktanforderungen und erstellt automatisch gut formatierte User Stories mit entsprechenden Akzeptanzkriterien. Die KI hilft dabei, Käuferpersönlichkeiten, ihre Bedürfnisse und potenzielle Grenzfälle zu identifizieren.

Erhalten Sie Vorschläge zur Aufteilung von Storys, wenn die Komplexität der Features die empfohlenen Schwellenwerte überschreitet. Verbessern Sie die Klarheit und Vollständigkeit von User Stories mit Vorschlägen, die die Ausrichtung auf den Wert für das Geschäft sicherstellen. Nutzen Sie die automatisierte Analyse von Abhängigkeiten und Auswirkungen auf das Geschäft, um Aufgaben effektiv zu priorisieren. * Analysieren Sie Verlaufsdaten und Komplexität, um genaue Schätzungen für Story Points in agilen Projekten zu erhalten

AgileStory limits New users may find it challenging to get started with the tool due to its complex features and interface #### AgileStory pricing Free *Solo: $24.95/month per user *Small Team: $99.95/month *Professional: $499.95/month #### AgileStory ratings and reviews

G2: Keine Bewertungen verfügbar *Capterra: Keine Bewertungen verfügbar Lesen Sie auch: /href/ https://clickup.com/blog/fibonacci-story-points// Wie man die Fibonacci-Skala für die agile Story-Punkte-Schätzung verwendet /%href/ ## Beschleunigen Sie Ihre agile Entwicklung mit KI-gestützter Erstellung von Storys

Bei den von uns vorgestellten Tools geht es nicht nur darum, das Schreiben von Storys zu beschleunigen (obwohl sie das definitiv tun), sondern darum, Ihren gesamten agilen Prozess intelligenter zu gestalten. Das richtige Tool macht Schluss mit dem Rätselraten und stellt sicher, dass jede User Story ihren Zweck erfüllt und Schlüsselelemente wie Akzeptanzkriterien, Benutzerpersönlichkeiten und den Wert für das Geschäft enthält. Wenn Ihnen ein Tool aufgefallen ist, testen Sie es mit einem Team, einem Sprint und einem Feature und stellen Sie fest, ob es gut zu Ihrem aktuellen Setup passt.

Oder wählen Sie einfach das Tool, das am besten funktioniert – ClickUp –, und behalten Sie Ihren gesamten Workflow an einem Ort. Wählen Sie ClickUp, um die Leistungsfähigkeit der KI-gestützten Story-Generierung aus erster Hand zu erleben. /href/ https://clickup.com/signup Anmeldung für ClickUp /%href/ jetzt!