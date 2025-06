Die 11 besten KI-Generatoren für User Stories

Wussten Sie, dass Produktmanager in der Regel Stunden pro Sprint damit verbringen, User Stories zu erstellen? Ein Produktmanager auf Reddit gab an, dass er jeden Monat ganze 16 Stunden damit verbringt, sie zu schreiben, wobei Sitzungen zur Verfeinerung oder Teamdiskussionen noch nicht einmal mitgerechnet sind!

(Wenn Sie gerade mit dem Kopf nicken, können wir Sie gut verstehen!) Aber keine Sorge – KI-gestützte User Story Generatoren stehen Ihnen zur Seite.

Dank der Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache ist die Automatisierung der Erstellung von Inhalten innovativer und effizienter denn je geworden.

Diese Tools gestalten die Zusammenarbeit neu, reduzieren Unklarheiten und erstellen agile User Stories, mit denen Sie bessere Produkte schneller entwickeln können. Sind Sie bereit zu erfahren, wie KI die Arbeit Ihres Teams revolutionieren kann? Werfen Sie einen Blick darauf!

Was sollten Sie bei einem User Story Generator beachten?

Eine User Story ist eine einfache Beschreibung eines Features oder einer Anforderung aus der Perspektive des Endbenutzers, in der dessen Bedürfnisse und Ziele dargelegt werden. Sie ist ein Eckpfeiler agiler Praktiken und hilft Teams dabei, die Arbeit in überschaubare Aufgaben zu unterteilen und dabei den Fokus auf den Benutzer zu richten.

Die meisten User Story Generatoren sind jedoch kaum mehr als glorifizierte Vorlagen mit einem Hauch von KI.

Angesichts der Vielzahl an Tools auf dem Markt kann es schwierig sein, zu verstehen, wie Anforderungen in agilen Prozessen erfasst werden.

Außerdem ist es wichtig, den Unterschied zwischen einem Feature und einer User Story zu verstehen, um Klarheit in Ihrem Produktanforderungsdokument (PRD) zu gewährleisten:

Kontextbezogene KI: Der agile User Story Generator muss die spezifische Sprache und die Anforderungen Ihrer Branche verstehen Workflow-Integration: Die Integration in Jira, Azure DevOps und andere beliebte Tools sollte problemlos möglich sein Intelligente Akzeptanzkriterien: Das Tool muss in der Lage sein, klare, testbare Kriterien zu erstellen (nicht nur einfache Vorlagen) Story-Aufteilung: Dies sollte dabei helfen, Epics in Stories von Sprint-Größe aufzuteilen Integrierte Best Practices: Der Generator muss häufige Fehler beim Verfassen von Stories automatisch erkennen Flexible Vorlagen: Sie sollten anpassbar sein und gleichzeitig Konsistenz gewährleisten Unterstützung bei der Schätzung: Ihr Generator sollte in der Lage sein, Story Points, Kleidergrößen oder andere Nummern zu verarbeiten, die Sie benötigen

Möchten Sie wissen, welcher KI-User-Story-Generator tatsächlich alle Kriterien erfüllt? Lesen Sie weiter – Sie werden es gleich erfahren.

🧠 Fun Fact: Das Agile Manifest, das auf dem agilen Arbeitsmodell basiert, wurde 2001 von 17 Softwareentwicklern in nur drei Tagen erstellt. Es führte einen neuen, flexiblen Ansatz für die Entwicklung ein, der seitdem die Branche revolutioniert hat.

Die 11 besten Generatoren für User Stories

Moderne agile Teams benötigen leistungsstarke Tools, um sich an ihre sich ständig ändernden Anforderungen anzupassen und gleichzeitig die Konsistenz bei der Erstellung von User Stories zu gewährleisten.

Jedes Tool in unserer Liste bietet einzigartige Stärken. Es wurde speziell entwickelt, um agile User Stories schnell zu erstellen und gleichzeitig die unterschiedlichen Anforderungen und Workflows verschiedener Teams zu berücksichtigen.

1. ClickUp (am besten für das agile Projektmanagement insgesamt)

Möchten Sie wissen, was gute User Story Generatoren auszeichnet? Es kommt auf die reibungslose Integration in Ihren gesamten Entwicklungsprozess an.

Genau deshalb steht ClickUp ganz oben auf unserer Liste. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, und ihre wahre Stärke liegt darin, dass die generierten User Stories auf Ihrem gesamten Workflow basieren.

ClickUp ist mehr als nur eine Software für das Projektmanagement von Teams – es bietet KI-gestützte Funktionen, mit denen Sie schnell gut strukturierte und detaillierte User Stories erstellen können. Mit ClickUp können Sie ganz einfach die Bedürfnisse der Benutzer erfassen, Projektziele definieren und sicherstellen, dass Ihre agilen Teams während des gesamten Sprints auf dem gleichen Stand sind.

ClickUp Brain

Generieren Sie präzise Benutzergeschichten mit ClickUp Brain

ClickUp zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, KI in den Prozess der Erstellung von User Stories zu integrieren. ClickUp Brain ist eine vielseitige KI-Erweiterung der Plattform, die mehr kann als nur Inhalte generieren.

Es kann User Stories vorschlagen und generieren, die zum Workflow Ihres Teams und zu den Produktanforderungen passen. Außerdem wird die Zusammenarbeit vereinfacht, da alle Ihre User Stories und Aufgaben an einem Ort zusammengefasst sind!

ClickUp-Vorlage für Benutzergeschichten

Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie Produktmanager sind, bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für Benutzergeschichten noch mehr Vorteile.

Diese Vorlage herunterladen Standardisieren Sie die Erstellung von User Stories mit der Vorlage für User Stories von ClickUp

Ob Sie User Stories erstellen, Epics aufschlüsseln, Features priorisieren oder den Fortschritt der Entwicklung nachverfolgen – diese Vorlage macht den Prozess Schritt für Schritt reibungsloser und effizienter.

ClickUp Whiteboards

Diese Vorlage nutzt die Leistungsfähigkeit von ClickUp Whiteboards und ermöglicht Ihnen die visuelle Nachverfolgung der Erstellung Ihrer User Stories während der Zusammenarbeit mit Ihrem Team. Sie ist außerdem einfach gestaltet und eignet sich daher ideal für Einsteiger, die einen benutzerfreundlichen Einstieg suchen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, während Sie Benutzergeschichten auf ClickUp Whiteboards erstellen

Alles fließt innerhalb des robusten Ökosystems von ClickUp. Von der Erstellung von User Stories bis zur Ausführungsplanung hält ClickUp Ihr Team synchron, wobei KI-Unterstützung für Konsistenz und Qualität während jedes Sprint-Zyklus sorgt.

Die integrierten Features erleichtern die Nachverfolgung von Fortschritten, die Zusammenarbeit und die Verfeinerung von Aufgaben, sodass Sie sich auf die Schaffung von Wert konzentrieren können.

Die besten Features von ClickUp

Visualisieren Sie den Fortschritt in Echtzeit durch anpassbare Ansichten wie Gantt-Diagramme und Kanban-Boards, die die Nachverfolgung und Anpassung von Aufgaben erleichtern

Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben und gewinnen Sie Zeit für Arbeiten mit höherer Priorität

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Echtzeit-Updates, freigegebenen Kommentaren und Aufgabenverteilungen

Speichern Sie alles zentral auf einer Plattform, um Ihre Softwareentwicklungsprojekte besser zu organisieren und schneller abzuschließen

Limits von ClickUp

Anfänger benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit dem Tool vertraut zu machen

Die mobile Anwendung verfügt möglicherweise über eingeschränkte Funktionen für bestimmte Ansichten

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

*ClickUp eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Projekten mit mehreren Aktivitäten und erfordert die Überwachung der Humanressourcen, da jedes Mitglied den Fortschritt der Aktivitäten melden kann, unabhängig davon, ob es sich um Projekte handelt, die auf agilen oder Wasserfall-Methoden basieren.

2. ChatGPT (Am besten für dialogorientierte KI-Unterstützung geeignet)

über ChatGPT

Die meisten Menschen wissen nicht, dass ChatGPT nicht nur zum Schreiben von Blogbeiträgen und Code dient. Es eignet sich auch gut zum Erstellen von User Stories.

Mit gut durchdachten KI-Prompt-Vorlagen passen Ihre generierten User Stories zu jeder Methodik – egal, ob Sie sich an klassisches Scrum halten oder Agile an Ihr Team anpassen.

teams, die effektive ChatGPT-Prompts erstellen können, sind in der Lage, ganze Sätze verwandter Benutzergeschichten in wenigen Minuten zu generieren. Noch besser: Jede Geschichte ist auf die Struktur Ihres Produkt-Backlogs abgestimmt, sodass durchgängige Konsistenz und Klarheit gewährleistet sind.

Die besten Features von ChatGPT

Geben Sie ein Produktanforderungsdokument (PRD) ein, um einen vollständigen Satz von User Stories für Ihr Softwareprojekt zu generieren

Stellen Sie Schlüssel-Features zur Verfügung, um detaillierte User Stories zu erstellen , insbesondere für komplexe Produkte

Verwenden Sie ChatGPT, um Ideen für Benutzergeschichten zu sammeln und schnell Schlüsselkomponenten zu entwerfen

Generieren Sie sofort Akzeptanzkriterien, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie ChatGPT verwenden, um User Stories rund um die Projektanforderungen zu verfeinern und zu generieren

Einschränkungen von ChatGPT

Für optimale Ergebnisse ist eine sorgfältige Prompt-Engineering erforderlich

Möglicherweise ist eine manuelle Überprüfung der generierten Inhalte erforderlich

Preise für ChatGPT

Free

Plus : 20 $/Monat pro Benutzer

Pro : 200 $/Monat pro Benutzer

Team : 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)

3. Jasper AI (Am besten für die Erstellung vielseitiger Inhalte geeignet)

via Jasper AI

Wenn Sie nach einem Tool suchen, mit dem Sie die Erstellung von User Stories vereinfachen können, ist Jasper AI genau das Richtige für Sie. Mit seinen speziellen Features zur Generierung von Inhalten versteht es die agile Terminologie und kann Feature-Anforderungen in gut strukturierte User Stories umwandeln.

Es analysiert Ihre Produktanforderungen und generiert mehrere Story-Varianten, die Teams dabei helfen, Kundenbedürfnisse zu erkunden.

Jasper sorgt außerdem für einen einheitlichen Schreibstil, erstellt klare und prägnante Akzeptanzkriterien und schlägt relevante Benutzerprofile basierend auf dem Kontext des Features vor.

Dank seiner Sprachoptimierung sorgt dieses Tool dafür, dass Ihre User Stories umsetzbar und leicht verständlich sind.

Die besten Features von Jasper AI

Passen Sie die Markenstimme und Stilrichtlinien an, um die Konsistenz der Botschaften in allen Outputs zu gewährleisten

Automatisieren Sie Überarbeitungen mit einem einzigen Klick auf Basis von Leistungserkenntnissen

Verwenden Sie Analyse-Tools, um die Leistung von Inhalten zu überwachen und evidenzbasierte Empfehlungen für Verbesserungen zu erhalten

Einschränkungen von Jasper AI

Jasper kann hochtechnische Themen vereinfachen oder falsch interpretieren

Die Plagiatsprüfung verursacht zusätzliche Kosten

Preise für Jasper AI

Ersteller : 49 $/Monat pro Platz

Pro: 69 $/Monat pro Platz

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper AI

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: Über 43 % der Arbeitnehmer versenden täglich 0 bis 10 Nachrichten. Laut einer Studie von ClickUp deutet das Versenden von 0 bis 10 Nachrichten pro Tag zwar auf fokussiertere oder bewusstere Unterhaltungen hin, kann aber auch auf eine mangelnde nahtlose Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Diskussionen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden. Um unnötiges Wechseln zwischen Plattformen und Kontexten zu vermeiden, probieren Sie ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

4. StoriesOnBoard (Am besten für die visuelle Kartierung von User Stories geeignet)

via StoriesOnBoard

Das Erstellen großartiger User Stories ist nur der Anfang – Sie müssen sehen, wie sie alle zusammenpassen. Dabei hilft Ihnen StoriesOnBoard.

Anstatt Ihnen eine Liste unzusammenhängender Stories zu liefern, können Sie die gesamte User Journey visualisieren.

Während Ihr Team in Echtzeit Story Maps erstellt, übernimmt StoriesOnBoard die Schwerarbeit – automatisches Formatieren der Stories, Verknüpfen mit den richtigen Epics und Einfügen aller wichtigen Details wie Akzeptanzkriterien, Schätzungen und Prioritäten.

Wenn Sie mit der Entwicklung beginnen möchten, fließen die Stories nahtlos in Projektmanagement-Tools wie Slack, Zapier, Figma und GitHub – ohne Kopieren und Einfügen.

Die besten Features von StoriesOnBoard

Gruppieren Sie Karten in verschiedene Releases, um zu visualisieren, welche Features zusammen ausgeliefert werden

Weisen Sie jedem Feature Priorität, Geschäftswert und Aufwand zu, um Aufgaben visuell zu verwalten

Erstellen Sie mit wenigen Klicks Roadmaps, um den Fortschritt der Produktentwicklung nachzuverfolgen

Erlauben Sie Gästen den Zugriff zum Anzeigen und Kommentieren der Roadmap, um Feedback zu sammeln

Einschränkungen von StoriesOnBoard

Anfänger könnten die Benutzeroberfläche umständlich und schwer navigierbar finden

Keine kostenlose Preisstufe

Preise für StoriesOnBoard

Basis : 11 $/Monat pro Benutzer

Standard : 15 $/Monat pro Benutzer

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu StoriesOnBoard:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

5. Kitemaker (Am besten geeignet für die Integration von Benutzergeschichten in Workflows)

via Kitemaker

Mit KI-gestützten Features und einem Fokus auf Zusammenarbeit macht Kitemaker die Erstellung von User Stories reibungsloser und effizienter.

Während Ihr Team zusammenarbeitet, arbeitet die KI von Kitemaker im Hintergrund, analysiert Ihre Daten und schlägt logische Haltepunkte vor, um Stories in überschaubare Teile zu zerlegen.

Es ist hervorragend geeignet, um Dinge zu erkennen, die Ihnen möglicherweise entgehen, wie fehlende Akzeptanzkriterien, unklare Anforderungen oder versteckte Abhängigkeiten, die Ihren Sprint zum Scheitern bringen könnten. Es hilft Ihnen, potenzielle Hindernisse zu erkennen, bevor sie zu echten Problemen werden.

Die besten Features von Kitemaker

Wählen Sie integrierte Vorlagen, um die Konsistenz der Formate für Benutzergeschichten zu gewährleisten und die Erstellung strukturierter Geschichten zu vereinfachen

Verwenden Sie das Feature "Story-Aufteilung" von Kitemaker, um komplexe Stories in überschaubare Teile zu zerlegen. Es schlägt Ihnen auch logische Unterbrechungspunkte basierend auf einer Komplexitätsanalyse vor

Schätzen Sie die Komplexität von Stories und erhalten Sie Vorschläge für agile Story Points auf Basis von Verlaufsdaten

Generieren Sie User Stories und synchronisieren Sie diese mit anderen Entwicklungstools, um plattformübergreifende Workflows zu optimieren

Organisieren Sie Benutzer-Feedback und verknüpfen Sie es direkt mit Arbeitselementen, um wertvollen Kontext für die Story-Entwicklung zu liefern

Einschränkungen von Kitemaker

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten stellen Teams mit spezifischen Workflow-Anforderungen vor Herausforderungen

Preise für Kitemaker

Free

Standard : 10 $/Monat pro Benutzer

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Kitemaker

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

👀 Wussten Sie schon? Laut einer Studie berichten 66 % der Unternehmen von einer besseren Abstimmung zwischen den Teams, wenn sie agile Methoden einsetzen.

6. Zoho Sprints (Am besten für das Management agiler Projekte geeignet)

via Zoho

Zoho Sprints vereint Ihren gesamten agilen Workflow an einem Ort. Verfolgen Sie die Geschwindigkeit, verwalten Sie Abhängigkeiten, führen Sie Sprints durch und greifen Sie auf Echtzeitanalysen zu – ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Das integrierte Planning Poker Tool macht die Zusammenarbeit einfach und ansprechend. Es ermöglicht Ihrem Team, Story Points zu schätzen und Aufgaben in Echtzeit zu priorisieren, während einfache und prägnante Beschreibungen erstellt werden.

In anpassbaren Feldern können Sie wichtige Details wie Akzeptanzkriterien, Abhängigkeiten und den Wert für das Geschäft erfassen. Mit seinen Features für die Sprint-Planung sorgt Zoho Sprints für eine gute Organisation der Teams und eine effektive Priorisierung der Stories, sodass Sie maßgeschneiderte Sprint-Retrospektiven erstellen können.

Die besten Features von Zoho Sprints

Verwenden Sie ein anpassbares Scrum-Board mit Drag-and-Drop-Funktionalität, um Arbeitselemente durch verschiedene Phasen zu verschieben

Organisieren und priorisieren Sie Benutzergeschichten für bevorstehende Sprints

Verwalten Sie die Planung von Produktveröffentlichungen , indem Sie Arbeitselemente bestimmten Phasen der Veröffentlichung zuordnen

Integrieren Sie andere Zoho-Produkte und Tools von Drittanbietern, um die Workflows Ihres Projektmanagements zu verbessern

Limits von Zoho Sprints

Das Tool ist zwar benutzerfreundlich, aber es gibt dennoch eine gewisse Lernkurve, um alle Features vollständig zu nutzen

Für Teams, die ein erweitertes Ressourcenmanagement oder eine detaillierte Berichterstellung benötigen, ist es möglicherweise nicht so robust wie umfassendere Tools

Preise für Zoho Sprints

Starter: 1 $/Benutzer/Monat, nur als Jahresplan verfügbar

Elite: 3 $/Monat

Premier: 6 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Sprints

G2: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

7. Kinderleicht. KI (Am besten für die schnelle Erstellung von User Stories geeignet)

Mit Easy-Peasy wird das Schreiben von User Stories zum Kinderspiel. KI. Es überspringt die überwältigenden Felder und Optionen und führt Sie mithilfe von dialogorientierter KI durch den Prozess.

Beschreiben Sie einfach, was Sie entwickeln, und sehen Sie zu, wie Ihre Worte in gut strukturierte Geschichten verwandelt werden.

Ein Beispiel: Sie sagen: "Kunden müssen ihre Daten in verschiedenen Formaten exportieren können." Easy-Peasy. KI identifiziert drei bis vier Kundenprofile, die dieses Feature möglicherweise benötigen, generiert Stories für jedes Exportformat, schlägt auf der Grundlage gängiger Dateitypen Akzeptanzkriterien vor und fügt Aussagen zum geschäftlichen Wert hinzu.

Kinderleicht. Die besten Features der KI

Erhalten Sie von der KI-Engine Vorschläge zur Klarheit und Vollständigkeit, um Benutzergeschichten zu verbessern und die Konsistenz in Ihrem Backlog zu gewährleisten

Generieren Sie mehrere Story-Varianten, um verschiedene Ansätze für das Meeting der Benutzeranforderungen zu erkunden

Lassen Sie Easy-Peasy. ai Qualitätsprüfungen für Benutzergeschichten durchführen und Verbesserungen vorschlagen

Generieren Sie automatisch unterstützende Dokumentationen für Benutzergeschichten und optimieren Sie so das Projektmanagement

Kinderleicht. KI-Limits

Nicht geeignet für hochtechnische oder spezialisierte Themen, die fundierte Kenntnisse erfordern

Kinderleicht. KI-Preise

Free

Starter : 16 $/Monat pro Benutzer

Unlimited 50 : 24 $/Monat pro Benutzer

Unlimited: 32 $/Monat pro Benutzer

Kinderleicht. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

8. ProductPlan (Am besten geeignet für die Visualisierung von Produkt-Roadmaps)

via ProductPlan

ProductPlan verfolgt einen strategischen Ansatz zur Generierung von User Stories, indem es Teams dabei hilft, übergeordnete Produktziele mit detaillierten, umsetzbaren Stories zu verknüpfen.

Die Plattform bietet eine strukturierte Umgebung für die Erstellung von Story-Hierarchien, die auf die Ziele der Produkt-Roadmap abgestimmt sind. Das Tool hilft dabei, Abhängigkeiten zwischen Stories zu identifizieren und deren Beziehung zu Produkt-Features und Releases nachzuverfolgen.

Darüber hinaus ermöglichen die visuellen Roadmap-Tools von ProductPlan Teams die Verfolgung des Fortschritts in Echtzeit, wodurch Prioritäten leichter angepasst und die Abstimmung zwischen den Teams sichergestellt werden kann. Diese ganzheitliche Ansicht hilft Produktmanagern, fundierte Entscheidungen zu treffen und einen reibungslosen, effizienten Workflow aufrechtzuerhalten.

Die besten Features von ProductPlan

Arbeiten Sie mit Ihrem Team besser zusammen – mit den Teams von ProductPlan für eine bessere Kommunikation

Verwenden Sie integrierte Vorlagen, um Ihren Ansatz zur schnellen Erstellung von Benutzergeschichten zu standardisieren

Identifizieren Sie Abhängigkeiten zwischen Stories und verfolgen Sie deren Beziehungen zu Produkt-Features und Releases

Einschränkungen von ProductPlan

Die begrenzten Integrationsmöglichkeiten mit Anwendungen von Drittanbietern schränken die Vielseitigkeit innerhalb verschiedener Tech-Stacks ein

Preise für ProductPlan

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ProductPlan

G2: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

💡Friendly Tip: Verwenden Sie eine Kombination aus KI-Tools, um mehrere Varianten derselben User Story zu generieren und so verschiedene Perspektiven zu erkunden. Dies kann Ihnen helfen, Randfälle zu identifizieren und die Abdeckung der Stories insgesamt zu verbessern. Verfeinern Sie die generierten Stories zusätzlich, indem Sie sie überprüfen und an den Workflow und die Prioritäten Ihres Teams anpassen.

9. Trello (Am besten für die visuelle Aufgabenverwaltung geeignet)

via Trello

Vergessen Sie komplizierte User Story Generatoren für einen Moment. Trello ist ein großartiges Tool für die Verwaltung und Nachverfolgung von Stories, das sich an Ihren Workflow anpassen lässt.

Mit seinem flexiblen Kanban-Board-Setup können Sie mit Trello ein System entwerfen, das für Sie funktioniert, egal ob Sie 10 oder 100 Stories schreiben.

Sie können schnell benutzerdefinierte Karten erstellen, um alle wichtigen Infos zu erfassen, und die anpassbaren Vorlagen von Trello verwenden, um eine einheitliche Struktur für Ihre Stories zu gewährleisten.

Trello macht es Ihnen mit Kommentaren, Erwähnungen und der Nachverfolgung von Aktivitäten auf jeder Karte leicht. Und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, erweitern Power-Ups die Funktionen von Trello, sodass Sie Story-Point-Schätzungen hinzufügen können, um Ihr Team auf Kurs zu halten und schnell voranzukommen.

Die besten Features von Trello

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten durch die Integration mit zahlreichen Anwendungen wie Slack, Google Drive und Jira

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihres Projekts in verschiedenen Formaten mithilfe von Ansichten wie Kalender, Dashboard und Zeitleiste

Vereinfachen Sie Workflows, indem Sie integrierte Automatisierungs-Features nutzen, um Regeln für sich wiederholende Aufgaben zu erstellen

Limits von Trello

Obwohl Trello für die Verwaltung einfacher Aufgaben effektiv ist, kann es bei komplexen Benutzergeschichten mit mehreren Abhängigkeiten schnell unübersichtlich werden

Die Automatisierungs-Features (Butler) können im Vergleich zu anderen Tools in Umfang und Komplexität limitiert sein

Preise für Trello

Free

Standard : 6 $/Monat pro Benutzer

Premium : 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.200 Bewertungen)

10. Wrike (Am besten für kollaboratives Projektmanagement geeignet)

via Wrike

Wrike ist eine Komplettlösung für das User Story Management. Ganz gleich, ob Sie Stories durch die Verfeinerung begleiten oder genehmigen lassen – mit den anpassbaren Workflows von Wrike bleibt Ihr Team bei jedem Schritt auf Kurs.

Die intuitive Ordnerstruktur der Plattform organisiert Stories in einer übersichtlichen Hierarchie, sodass Sie die Beziehungen zwischen Epics und einzelnen User Stories ganz einfach pflegen können.

Die Zusammenarbeit verläuft reibungslos dank Features wie Kommentaren, Versionsverfolgung und Echtzeit-Updates, die dafür sorgen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Die besten Features von Wrike

Erstellen Sie personalisierte Dashboards, um Projektmetriken zu visualisieren, Fortschritte nachzuverfolgen und Aufgaben effektiv zu priorisieren

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, richten Sie Erinnerungen ein und optimieren Sie Workflows, um die Produktivität zu steigern

Standardisieren Sie den Anforderungsprozess mit anpassbaren Formularen, die alle erforderlichen Informationen im Voraus erfassen

Analysieren Sie Projektdaten und gewinnen Sie durch Berichterstellung und Analysen Einblicke in die Teamleistung und den Fortschritt des Projekts

Limits von Wrike

Das Hinzufügen neuer Benutzer und deren Einarbeitung in Wrike kann zeitaufwändig sein

Die höherwertigen Pläne können teuer sein, insbesondere für kleinere Teams oder Unternehmen mit begrenztem Budget

Preise für Wrike

14-tägige kostenlose Testversion

Team : 10 $/Monat pro Benutzer

Business : 24,80 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 3.700 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.700 Bewertungen)

11. AgileStory (am besten für iterative Entwicklung geeignet)

via AgileStory

AgileStory AI ist auf die automatisierte Generierung von User Stories mithilfe fortschrittlicher künstlicher Intelligenz spezialisiert. Es generiert detaillierte User Stories auf der Grundlage von nur wenigen Sätzen und nimmt Ihnen damit die harte Arbeit ab.

Die Plattform analysiert die vorgegebenen Produktanforderungen und erstellt automatisch gut formatierte User Stories mit entsprechenden Akzeptanzkriterien. Die KI hilft dabei, Käuferprofile, deren Bedürfnisse und potenzielle Randfälle zu identifizieren.

Die besten Features von AgileStory

Erhalten Sie Vorschläge zum Aufteilen von Stories, wenn die Komplexität eines Features die empfohlenen Schwellenwerte überschreitet

Verbessern Sie die Klarheit und Vollständigkeit von User Stories mit Vorschlägen, die die Ausrichtung auf den Geschäftswert sicherstellen

Nutzen Sie die automatisierte Analyse von Abhängigkeiten und Auswirkungen auf das Geschäft, um Aufgaben effektiv zu priorisieren

Analysieren Sie Verlaufsdaten und Komplexität, um genaue Schätzungen für Story Points in agilen Prozessen zu liefern

Limits von AgileStory

Neue Benutzer könnten aufgrund der komplexen Features und der Benutzeroberfläche Schwierigkeiten haben, mit dem Tool zu beginnen

Preise für AgileStory

Free

Solo : 24,95 $/Monat pro Benutzer

Kleines Team : 99,95 $/Monat

Professional: 499,95 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu AgileStory

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Beschleunigen Sie Ihre agile Entwicklung mit KI-gestützter Erstellung von Stories

Die von uns vorgestellten Tools dienen nicht nur dazu, das Schreiben von Stories zu beschleunigen (obwohl sie das definitiv tun), sondern Ihren gesamten agilen Prozess intelligenter zu gestalten.

Das richtige Tool eliminiert Spekulationen und stellt sicher, dass jede User Story ihren Zweck erfüllt und Schlüsselelemente wie Akzeptanzkriterien, Benutzerprofile und Geschäftswert enthält.

Wenn Ihnen ein Tool ins Auge gefallen ist, testen Sie es mit einem Team, einem Sprint und einem Feature und entscheiden Sie, ob es gut zu Ihrem aktuellen Setup passt.

Oder wählen Sie einfach das Tool, das am besten zu Ihnen passt – ClickUp – und behalten Sie Ihren gesamten Workflow an einem Ort im Blick. Entscheiden Sie sich für ClickUp und erleben Sie die Leistungsfähigkeit der KI-gestützten Story-Generierung aus erster Hand.

