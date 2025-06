Die wichtigsten KPIs und Metriken für die Nachverfolgung der Lieferkette

Was passiert, wenn Sie den Überblick über die kleinen Dinge in Ihrer Lieferkette verlieren?

📦 Eine verspätete Lieferung hier, eine Fehlkalkulation des Lagerbestands dort – ehe man sich versieht, häufen sich Kundenbeschwerden, steigen die Kosten und sinkt die Produktivität. Das Management einer Lieferkette ist komplex, aber die eigentliche Herausforderung besteht darin, zu wissen, was gemessen werden muss und wie die Leistung optimiert werden kann.

Hier helfen Ihnen Supply-Chain-KPIs:

✅ Identifizieren Sie Ineffizienzen, bevor sie zu größeren Problemen werden✅ Optimieren Sie Prozesse, um Kosten zu senken und die Erfüllungszeiten zu verbessern✅ Steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch nahtlose Lieferungen

In diesem Artikel untersuchen wir die wichtigsten KPIs für die Lieferkette, warum sie wichtig sind und wie ihre Nachverfolgung Ihnen helfen kann, bessere Ergebnisse zu erzielen – schneller und intelligenter.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Supply-Chain-KPIs sind messbare Metriken, die die Effizienz und Leistung der Lieferkette messen

KPIs lassen sich in operative, finanzielle und Kundenservice-Metriken unterteilen

Zu den Schlüsselmetriken der Lieferkette gehören die Reihenfolge, die pünktliche Lieferung, der Lagerumschlag, die Füllrate und die Cash-to-Cash-Zykluszeit. Diese KPIs helfen Unternehmen, Engpässe zu identifizieren, Verzögerungen zu reduzieren und die Leistung der Lieferkette zu verbessern

Die Auswahl der richtigen KPIs erfordert deren Ausrichtung an den Geschäftszielen, die Konzentration auf umsetzbare Metriken und die Verwendung von Branchen-Benchmarks

Um KPIs effektiv zu implementieren, sollten Unternehmen klare Einzelziele festlegen, Metriken anhand von Echtzeitdaten nachverfolgen und die Leistung kontinuierlich analysieren

Verwenden Sie eine Software zur Einstellung und Nachverfolgung von KPIs wie ClickUp , um intelligente Ziele festzulegen, Echtzeit-Einblicke in die Lieferkette zu erhalten und Prozesse zu automatisieren, um die KPIs Ihrer Lieferkette zu erreichen

Supply-Chain-KPIs verstehen

Schlüsselindikatoren für die Lieferkette (KPIs) sind messbare Metriken, die die Effizienz, Zuverlässigkeit und Ausrichtung der Lieferkette auf die Geschäftsziele messen.

📌 Zum Beispiel: Liefertreffsicherheit der Lieferanten : Misst, wie zuverlässig Lieferanten Termine einhalten

Reihenfolge der Auftragsabwicklung: Verfolgt, wie schnell Aufträge von der Erteilung bis zur Lieferung bearbeitet werden

Bestandsgenauigkeit: Stellt sicher, dass die Lagerbestände mit dem tatsächlichen Bestand übereinstimmen, wodurch Verschwendung oder Engpässe reduziert werden

Kategorien von KPIs für die Lieferkette

Supply-Chain-KPIs lassen sich in drei Kategorien einteilen:

📦 Operativ : Metriken wie die Zykluszeit für die Auftragsabwicklung und die Lagerumschlagshäufigkeit verfolgen die Effizienz und Effektivität der Lieferkettenprozesse

💵 Finanzen : Indikatoren wie die Kosten der verkauften Produkte (COGS) und Transportkosten konzentrieren sich auf das Kostenmanagement und die Rentabilität

🚚 Kundenorientiert: Metriken wie die Liefertreue und die Reihenfolge der Bestellungen messen die Kundenzufriedenheit und die Lieferleistung

Diese Kategorien arbeiten zusammen, um eine umfassende Ansicht des Zustands der Lieferkette zu gewährleisten.

Wie Supply-Chain-KPIs mit der Unternehmensressourcenplanung (ERP) zusammenhängen

KPIs arbeiten Hand in Hand mit ERP-Systemen. Stellen Sie sich ERP-Plattformen als zentralen hub vor, der Daten aus allen Abteilungen miteinander verbindet, sodass Sie die Leistung Ihrer Lieferkette in Echtzeit messen und diese Erkenntnisse in sinnvolle Maßnahmen umsetzen können.

Wesentliche KPIs für die Lieferkette

Wir haben die wichtigsten KPIs für die Lieferkette ausgewählt, die Sie nachverfolgen können. Hier sind sie:

Perfekte Reihenfolge

Die Perfect Order Rate (POR) misst den Prozentsatz der fehlerfrei von Anfang bis Ende gelieferten Bestellungen. Das bedeutet, dass jeder Schritt des Prozesses, von der Auftragserteilung über die Kommissionierung, Verpackung und den Versand bis hin zur Lieferung, fehlerfrei abgeschlossen wird. Keine Verzögerungen, keine Beschädigungen, keine falschen Elemente und keine fehlenden Dokumente. Dies ist der Goldstandard für Kundenzufriedenheit, Bestandsplanung und Effizienz der Lieferkette.

Perfekte Reihenfolge (%) = (Nummer der perfekten Bestellungen / Gesamtzahl der Bestellungen) × 100

Eine hohe Reihenfolge-Erfüllungsquote spiegelt direkt wider, wie gut Ihre Lagerabläufe funktionieren. Wenn im Lager alles reibungslos funktioniert – genaue Bestandsverwaltung, präzise Kommissionierung und effiziente Verpackungsprozesse –, werden Fehler reduziert und sichergestellt, dass die Reihenfolge den Kundenanforderungen entspricht.

🚀 So verbessern Sie die POR:

Nutzen Sie automatisierte Bestands- und Reihenfolge-Managementsysteme

Implementieren Sie Barcode-Scanning, um Fehler bei der Kommissionierung und Verpackung zu reduzieren

Regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Workflows im Lager

💡Profi-Tipp: Selbst ein Rückgang des POR um nur 1 % kann zu Kundenverlusten führen. Priorisieren Sie die Fehlerreduzierung in jeder Phase der Auftragsabwicklung.

Cash-to-Cash-Zykluszeit

Die Cash-to-Cash-Zykluszeit (C2C) misst, wie lange es dauert, bis aus den für den Lagerbestand ausgegebenen Barmitteln Einnahmen aus dem Verkauf werden. Sie erfasst die Zeit zwischen der Zahlung an Lieferanten und dem Eingang der Zahlungen von Kunden. Eine kürzere C2C bedeutet mehr Effizienz und Liquidität.

Durch die Optimierung von C2C können Sie Liquidität und Betriebskapital verbessern und so reibungslose Finanzabläufe und stärkere Beziehungen zu Lieferanten gewährleisten.

C2C (Tage) = DIO + DSO − DPO

Wo:

DIO : Days Inventory Outstanding (Lagerbestandsdauer)

DSO : Days Sales Outstanding (Durchschnittliche Zahlungsdauer)

DPO: Days Payable Outstanding (Zahlungsziel in Tagen)

Die Kreditorenbuchhaltung (AP) spielt eine große Rolle dabei, wie lange ein Unternehmen für die Begleichung seiner Rechnungen benötigt. Bei guter Verwaltung können Unternehmen Zahlungsfristen verlängern, ohne dass Verzugsgebühren anfallen. Darüber hinaus kann Logistiksoftware dazu beitragen, liquide Mittel freizusetzen, den Cashflow zu verbessern und Verhandlungen mit Lieferanten zu vereinfachen. Es geht darum, Ihre Finanzen flexibel und Ihre Beziehungen stark zu halten!

🚀 So verbessern Sie C2C:

Nutzen Sie automatisierte Bestands- und Reihenfolge-Managementsysteme

Implementieren Sie Barcode-Scanning, um Fehler zu reduzieren

Regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Workflows im Lager

Zykluszeit für Kundenaufträge

Die Zykluszeit für Kundenaufträge (COCT) misst die Gesamtzeit, die zur Erfüllung eines Kundenauftrags benötigt wird – von der Auftragserteilung bis zur Lieferung. Sie zeigt die Effizienz Ihrer Auftragsverwaltungs- und Fulfillment-Prozesse auf und wirkt sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus.

Eine kürzere Zykluszeit in der Lieferkette führt oft zu einer höheren Kundenzufriedenheit und zu Folgeaufträgen.

Zykluszeit für Kundenaufträge (Tage) = Lieferdatum der Bestellung – Datum der Auftragserteilung

🚀 So verbessern Sie den COCT:

Nutzen Sie automatisierte Systeme zur Reihenfolgeverwaltung

Optimieren Sie Ihre Kommissionierungs-, Verpackungs- und Versandprozesse

Lieferengpässe verfolgen und beheben

💡Profi-Tipp: Die Zykluszeit für Kundenaufträge (COCT) spielt eine wichtige Rolle bei der Einhaltung von Service Level Agreements (SLAs) und ist ein Schlüssel-KPI für die Beschaffung. Sie zeigt, ob Sie Ihre Lieferversprechen einhalten.

Füllrate

Die Füllrate zeigt wie gut Sie Kundenaufträge aus Ihrem aktuellen Bestand erfüllen. Es handelt sich um eine einfache, aber aussagekräftige Metrik, die widerspiegelt, wie effektiv Ihr Bestand die Nachfrage erfüllt.

Die Liefertreue ist eng mit Fehlbeständen und der Bestandsverwaltung verbunden. Eine niedrige Liefertreue deutet oft auf Fehlbestände hin, was zu Umsatzverlusten und unzufriedenen Kunden führt. Eine gute Bestandsverwaltung, wie genaue Prognosen und rechtzeitige Nachbestellungen, ist der Schlüssel zu einer hohen Liefertreue.

Füllrate (%) = (pünktlich gelieferte Elemente / insgesamt bestellte Elemente) × 100

🚀 So verbessern Sie die Liefertreue:

Nutzen Sie genaue Bedarfsprognosen

Implementieren Sie zeitnahe Nachschubprozesse

Optimieren Sie Ihre Bestandsverwaltungssysteme

🧠 Wussten Sie schon? Wenn Sie die richtigen Lagerbestände vorhalten, reduzieren Sie Fehlbestände und sorgen für zufriedene und treue Kunden. Eine hohe Liefertreue zeigt, dass Sie effizient arbeiten und sich dafür committet haben, die Erwartungen und Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.

Lagerbestand in Tagen

Die Bestandsreichweite (Inventory Days of Supply, ID) misst, wie viele Tage Ihr aktueller Bestand basierend auf dem durchschnittlichen Tagesverbrauch oder Umsatz reichen würde. Dies ist eine wichtige Metrik, um den Lagerbestand mit der Nachfrage in Einklang zu bringen und sicherzustellen, dass Sie weder Überbestände haben noch wichtige Produkte auslaufen.

Um die IDS zu optimieren, sollten Sie Verlaufsdaten nutzen, um Trends zu erkennen und saisonale Schwankungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus helfen Echtzeitanalysen, wie aktuelle Reihenfolgen und Marktveränderungen, bei der Feinabstimmung von Prognosen. Die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Marketing und Lieferkette stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

IDS (Tage) = Aktueller Bestand / Durchschnittlicher Tagesverbrauch

🚀 So verbessern Sie IDS:

Verwenden Sie Verlaufsdaten, um Bedarfsprognosen zu verbessern

Überwachen Sie Echtzeit-Analysen für Marktveränderungen

Richten Sie die Bestandsplanung an den Vertriebs- und Marketing-Teams aus

💡Profi-Tipp: Überwachen Sie regelmäßig die Genauigkeit Ihrer Prognosen und passen Sie diese anhand der tatsächlichen Nachfragemuster an, um die Effizienz Ihrer Bestandsverwaltung kontinuierlich zu verbessern.

Genauigkeit der Frachtrechnungen

Die Genauigkeit der Frachtrechnungen stellt sicher, dass Ihre Frachtrechnungen mit den vereinbarten Tarifen, Leistungen und Sendungsdetails übereinstimmen. Wenn Ihre Rechnungen korrekt sind, vermeiden Sie Überzahlungen, Streitigkeiten und unnötige Probleme in Ihrem Logistikprozess.

Korrekte Frachtrechnungen sorgen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Lieferkettenlogistik. Fehler können zu höheren Kosten, Zahlungsverzögerungen und einer Beeinträchtigung der Beziehungen zu Spediteuren führen. Im LTL-Versand, wo Sendungen sich den Space teilen und die Kosten von Gewicht, Abmessungen und Zusatzleistungen abhängen, können sich Fehler bei der Rechnungsstellung schnell summieren.

Genauigkeit der Frachtrechnungen (%) = (Gesamtzahl der Frachtrechnungen / Nummer der korrekten Frachtrechnungen) × 100

🚀 So verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Frachtrechnungen:

Nutzen Sie automatisierte Frachtaudit-Systeme

Überprüfen Sie Versanddetails vor der Rechnungsstellung

Überprüfen und gleichen Sie regelmäßig die Verträge mit Ihren Spediteuren ab

Durchschnittliche Zahlungsdauer

Days Sales Outstanding (DSO) misst die durchschnittliche Anzahl von Tagen, die ein Unternehmen benötigt, um Zahlungen nach einem Verkauf einzuziehen. Dies ist ein Schlüsselindikator dafür, wie effizient ein Unternehmen seine Forderungen verwaltet.

Ein niedrigerer DSO bedeutet schnellere Inkasso und einen gesünderen Cash Flow, wodurch Unternehmen wieder in den Betrieb investieren und ihre Abhängigkeit von externen Finanzierungen reduzieren können. Umgekehrt deutet ein hoher DSO auf Zahlungsverzögerungen hin, wodurch Liquidität gebunden wird und das Risiko von Forderungsausfällen steigt.

DSO (Tage) = (Gesamtguthaben aus Verkäufen / Forderungen) × Anzahl der Tage

🚀 So verbessern Sie die DSO:

Legen Sie klare Zahlungsbedingungen und -richtlinien fest

Nutzen Sie automatisierte Rechnungsstellungs- und Zahlungssysteme

Implementieren Sie proaktive Inkassoprozesse

Lagerumschlag

Der Lagerumschlag verfolgt, wie oft ein Unternehmen im Laufe der Zeit seinen Lagerbestand verkauft und auffüllt, und spiegelt so die Effizienz der Bestandsverwaltung wider.

Eine hohe Lagerumschlagshäufigkeit zeugt von einer effizienten Bestandsverwaltung und starken Umsätzen, birgt jedoch das Risiko von Fehlbeständen. Eine niedrige Umschlagshäufigkeit deutet auf Überbestände oder schleppende Verkäufe hin, was zu höheren Lagerkosten führt.

Lagerumschlag = Kosten der verkauften Waren (COGS) / durchschnittlicher Lagerbestand

🚀 So verbessern Sie den Lagerumschlag:

Verfeinern Sie die Genauigkeit Ihrer Bedarfsprognosen

Optimieren Sie Nachbestellungs- und Wiederauffüllungsprozesse

Optimieren Sie Ihre Lagerbestände, um sie an die Nachfrage anzupassen

Bruttomarge Kapitalrendite

Der Bruttomargen-Return-on-Investment (GMROI) misst die Rentabilität des Lagerbestands, indem er die Bruttogewinnmarge eines Unternehmens für jeden in den Lagerbestand investierten Dollar bewertet. Er hebt die finanzielle Effizienz der Bestandsverwaltung hervor.

GMROI hilft Ihnen auch dabei, Ihre profitabelsten Elemente zu identifizieren und Ihren Bestand für bessere Ergebnisse zu optimieren. Durch regelmäßige Nachverfolgung können Sie Preise optimieren, Bestände intelligenter verwalten und sich auf margenstarke Produkte konzentrieren, um eine nachhaltige Produktivität sicherzustellen.

GMROI = Bruttomarge / durchschnittliche Lagerkosten

Dabei ist die Bruttomarge die Differenz zwischen dem Umsatz und den Kosten der verkauften Produkte (COGS). Ein hoher GMROI bedeutet, dass Ihr Lagerbestand hohe Renditen erzielt, während ein niedriger GMROI auf Ineffizienzen wie Überbestände oder Produkte mit geringen Margen hinweist.

🚀 So verbessern Sie den GMROI:

Konzentrieren Sie sich auf margenstarke Produkte

Optimieren Sie Ihre Lagerbestände, um Lagerkosten zu senken

Überprüfen und passen Sie Ihre Preisstrategien regelmäßig an

Bestandsumschlag

Die Bestandsgeschwindigkeit verfolgt, wie schnell sich der Bestand durch die Lieferkette bewegt, vom Einkauf bis zum Verkauf. Sie zeigt, wie effizient Sie Ihren Bestand verwalten und die Nachfrage erfüllen. Eine schnellere Bestandsgeschwindigkeit senkt die Lagerkosten und verbessert den Cashflow, was sich direkt auf die Betriebskosten auswirkt. Ein schneller Umschlag bedeutet weniger Geld im Speicher und ein geringeres Risiko für veraltete Produkte.

Die Lagerumschlagshäufigkeit hilft auch bei der Form der Preisstrategien. Elemente mit hoher Umschlagshäufigkeit können aufgrund des höheren Absatzvolumens geringere Margen verkraften, während langsam drehende Elemente möglicherweise Rabatte oder Aktionen benötigen, um den Lagerbestand zu räumen.

Lagerumschlag = Kosten der verkauften Waren (COGS) / durchschnittliche Lagerkosten

🚀 So verbessern Sie die Lagerumschlagshäufigkeit:

Verbessern Sie die Bedarfsprognosen, um den Lagerbestand an den Absatz anzupassen

Optimieren Sie Beschaffungs- und Nachschubprozesse

Nutzen Sie Aktionen oder Rabatte, um langsam drehende Bestände zu löschen

Best Practices für die Auswahl der richtigen KPIs

Die Auswahl der richtigen KPIs für Ihre Lieferkette kann überwältigend sein, muss es aber nicht. Hier sind einige praktische Tipps, die Ihnen den Prozess erleichtern:

KPI an Geschäftszielen ausrichten

Fragen Sie sich: "Was wollen wir wirklich erreichen?" Jeder Supply-Chain-KPI, den Sie auswählen, sollte mit Ihren strategischen Kernzielen in Verbindung stehen, sei es die Senkung der Betriebskosten, die Beschleunigung der Lieferungen oder die Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

🌻 Beispiel: Wenn Ihr Unternehmen den Cashflow verbessern möchte, konzentrieren Sie sich auf Metriken wie die Zykluszeit vom Zahlungseingang bis zum Versand und die Außenstandstage. Wenn die Kundenerfahrung Priorität hat, legen Sie den Schwerpunkt auf die perfekte Reihenfolge und die Zykluszeit von Bestellungen.

Halten Sie KPIs messbar und umsetzbar

Vage Ziele wie "bessere Leistung" bringen Sie nicht weit. Konzentrieren Sie sich auf spezifische, messbare Metriken, die Ihr Team beeinflussen kann.

🌻 Beispiel: Anstatt "die Bestandsverwaltung zu verbessern", setzen Sie sich ein klares Ziel wie "die Lagerdauer von 45 auf 30 Tage im nächsten Quartal zu reduzieren". Ersetzen Sie "schnellere Lieferungen" durch "die Zykluszeit für Bestellungen innerhalb von sechs Monaten um 10 % zu verkürzen".

So lassen sich Fortschritte leicht nachverfolgen und Ihr Team erhält ein klares Einzelziel, auf das es hinarbeiten kann.

Wählen Sie aus, was für Sie relevant ist

Nicht jede Metrik ist für jeden wichtig. Passen Sie Ihre KPIs an Ihre Zielgruppe an.

🌻 Beispiel:

Lagerteams: Verfolgen Sie den Lagerumschlag und die Liefertreue, um die Lagereffizienz zu messen

Beschaffungsteams: Konzentrieren Sie sich auf die Vorlaufzeit der Lieferanten und die Kosten pro Reihenfolge, um die Lieferantenleistung zu optimieren

Kundendienstteams: Priorisieren Sie die Genauigkeit der Reihenfolge und die Zykluszeit von Kundenaufträgen, um die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu gewährleisten

💡Profi-Tipp: Beziehen Sie jedes Team in die Auswahl seiner KPIs ein. Wenn Teams mitbestimmen können, was sie nachverfolgen, werden Metriken zu ihren Zielen und nicht nur zu Vorgaben des Unternehmens.

Weniger ist mehr

Überfordern Sie sich und Ihr Team nicht durch die Nachverfolgung zu vieler KPIs. Es ist verlockend, alles zu überwachen, aber das führt oft zu Verwirrung und verwässert den Fokus. Wählen Sie stattdessen einige wenige Schlüssel-Metriken für die Lieferkette aus, die wirklich wichtig sind.

Beginnen Sie mit 3–5 Schlüssel-KPIs für jeden Bereich Ihrer Lieferkette

Anstatt 15 Metriken für den Bestand nachzuverfolgen, konzentrieren Sie sich auf den Lagerumschlag, die Lieferfähigkeit und die Bedarfsdeckungsquote

Überprüfen Sie die KPIs regelmäßig

KPIs sind nicht in Stein gemeißelt, sondern müssen sich mit Ihrem Unternehmen und den Marktbedingungen weiterentwickeln. Regelmäßige Überprüfungen helfen dabei, sie an Ihren aktuellen Zielen auszurichten.

Führen Sie vierteljährliche Überprüfungen durch. Bewerten Sie, ob Ihre aktuellen KPIs zu Ergebnissen führen. Sind sie noch auf Ihre Ziele ausgerichtet?

🌻 Beispiel: Bei einer Produkteinführung konzentrieren Sie sich möglicherweise zunächst auf die termingerechte Lieferung und die Genauigkeit der Reihenfolge, später dann jedoch auf die Kundenzufriedenheit und die Kosteneffizienz.

Implementierung und Überwachung von KPIs für die Lieferkette

Die Nachverfolgung von Supply-Chain-KPIs kann überwältigend sein. Bei so vielen Überwachungsprozessen verliert man leicht den Überblick. Aus diesem Grund benötigen Sie eine Software, die Sie bei der Implementierung und Überwachung von Supply-Chain-KPIs unterstützt.

Die richtigen Tools erleichtern das Sammeln, Organisieren und Analysieren von Daten in Echtzeit. Hier sind einige wichtige Tools, die Sie in Betracht ziehen sollten:

Business Intelligence (BI)-Software: Bietet Dashboards und Visualisierungen in Echtzeit, um die Leistung zu verfolgen und Trends schnell zu erkennen

Datenanalyseplattformen: Unterstützen die Analyse von Verlaufsdaten und Echtzeitdaten, um Erkenntnisse zu gewinnen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren

Enterprise-Ressourcenplanungssysteme (ERP): Integrieren Daten aus verschiedenen Abteilungen und gewährleisten so eine genaue und konsistente Nachverfolgung von KPIs

Supply-Chain-Management-Software: Überwacht Logistik, Lagerbestände und Lieferantenleistung und bietet detaillierte Sichtbarkeit der KPIs der Lieferkette

Ein großartiges Tool zeigt Ihnen nicht nur die Nummern, sondern verbindet auch die Punkte zwischen Ihren Supply-Chain-Metriken und Ihren Geschäftszielen und hilft Ihnen so, intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen.

ClickUp erledigt genau das. Es handelt sich um eine umfassende Plattform, die die Nachverfolgung, Analyse und Umsetzung von KPIs vereinfacht, sodass Sie Ihre Metriken zur Lieferkette an einem Ort mit einem Dashboard für Lieferketten-KPIs überwachen können. So hilft Ihnen ClickUp dabei, den Überblick über Ihre KPIs zu behalten:

ClickUp-Ziele zur Vereinfachung der KPI-Nachverfolgung

Mit ClickUp Goals können Sie ganz einfach Fortschritte bei Ihren wichtigsten KPIs festlegen, verfolgen und messen. Sie können bestimmte Einzelziele definieren und in umsetzbare Schritte unterteilen, die mit der Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit verknüpft sind.

Ein Beispiel: Fehlerhaftes Bestandsmanagement treibt die Gesamtkosten der Lieferkette in die Höhe und bindet Betriebskapital. So können Sie mit ClickUp Goals dieses Problem angehen: Setzen Sie sich das Ziel, Überbestände innerhalb des nächsten Quartals um 25 % zu reduzieren. Unterteilen Sie dieses Ziel in umsetzbare Schritte, wie zum Beispiel: Implementierung von Strategien für den Abverkauf von Lagerüberhängen durch Rabatte oder Bundles

Verfeinerung der Nachfrageprognosen, um die Lagerbestände an die tatsächlichen Verkaufstrends anzupassen

Verhandlungen mit Lieferanten über flexiblere Mindestbestellmengen

Wenn Aufgaben fertiggestellt werden, aktualisiert ClickUp automatisch den Fortschritt, sodass Sie immer wissen, wie nah Sie Ihrem Ziel sind.

Legen Sie mit ClickUp Goals Ziele fest, verfolgen Sie deren Fortschritt und messen Sie Ihre Leistung anhand Ihrer Schlüssel-KPIs

ClickUp Dashboards für Echtzeit-Einblicke

Die Dashboards von ClickUp bieten Ihnen eine echtzeitfähige, anpassbare Ansicht Ihrer Supply-Chain-KPIs, damit Sie schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen können.

Beispielsweise können Lieferverzögerungen die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen und Ihrem Ruf schaden. Mit ClickUp können Sie ein Dashboard mit Metriken für die Lieferkette in Echtzeit einrichten, um die Lieferpünktlichkeit anhand von Diagrammen und Fortschrittsbalken zu verfolgen. Die Daten werden automatisch aktualisiert, sodass Engpässe wie Verzögerungen aufgrund von Personalmangel im Lager leicht erkannt werden können.

Ob Lagerbestand, Lieferzeiten oder Kosten – mit den KPI-Dashboards von ClickUp bleibt alles übersichtlich und zentralisiert. So können Sie Probleme frühzeitig erkennen, Geschäftsabläufe optimieren und die Leistungsnachverfolgung einfach und umsetzbar gestalten.

Verfolgen Sie die KPI-Leistung in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Geschäftseinblicke im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

Integration mit ERP-Systemen

Die Einhaltung von Lieferterminen kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn mehrere Lieferanten und enge Fristen zu berücksichtigen sind. Verzögerungen bei manuellen Aktualisierungen oder Missverständnisse zwischen Teams führen häufig zu verspäteten Lieferungen, unzufriedenen Kunden und steigenden Kosten.

ClickUp Integrations arbeitet nahtlos mit Enterprise-Ressourcenplanungs-Systemen (ERP) zusammen und ruft Echtzeitdaten direkt aus Ihren Lieferkettenabläufen ab. Aktualisierungen des Versandstatus werden automatisch in benutzerdefinierte Felder wie voraussichtliches Lieferdatum, aktueller Status und Angaben zum Spediteur eingefügt. Ihr Team erhält sofort Einblick in verspätete oder verzögerte Lieferungen.

Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie auch Benachrichtigungen auslösen, wenn sich eine Lieferung verzögert oder der tatsächliche Liefertermin gefährdet ist. Wenn beispielsweise die voraussichtliche Ankunftszeit einer Lieferung um mehr als 24 Stunden überschritten wird, wird das Logistikteam benachrichtigt, damit es sofort Maßnahmen ergreifen kann. Beschaffung, Logistik und Kundendienst können in Echtzeit zusammenarbeiten, um Kunden zu informieren oder Zeitleisten anzupassen.

Das Ergebnis?

Verspätete Lieferungen gehen zurück, da automatisierte Warnmeldungen und Echtzeitdaten Ihr Team proaktiv halten, die Liefertreue verbessern und das Vertrauen Ihrer Kunden stärken.

Automatisieren Sie Supply-Chain-Prozesse mit ClickUp-Automatisierungen

Verwalten Sie KPIs mit Vorlagen

Das Verwalten von KPIs in der Lieferkette fühlt sich oft an wie ein Balanceakt zwischen Reihenfolge, Lieferfristen, Lagerumschlag und Lieferanteneffizienz, während gleichzeitig die Abstimmung zwischen den Teams sichergestellt werden muss. Ohne die richtigen Tools kann dies zu Silos, verzögerten Updates und verpassten Chancen führen. Mit der ClickUp-Vorlage für KPIs können Sie den Fortschritt einfach überwachen und den Überblick behalten.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Lagerdauer (IDS) von 45 auf 30 Tage reduzieren und gleichzeitig die Auftragskorrektheit und Termintreue verbessern. Mit benutzerdefinierten Feldern wie Zielwert, Istwert und Fortschritt können Sie jedem Team spezifische Metriken für die Lieferkette zuweisen, diese in Echtzeit überwachen und bei Leistungseinbußen sofort Korrekturmaßnahmen ergreifen.

Diese Vorlage herunterladen Beginnen Sie sofort mit der Nachverfolgung von KPIs mit der KPI-Vorlage von ClickUp

Echtzeit-Warnmeldungen bei KPI-Abweichungen

Bis zum Monatsende zu warten, um Leistungsprobleme zu erkennen, kann kostspielig sein. ClickUp ermöglicht Echtzeit-Benachrichtigungen, um Teams sofort über KPI-Abweichungen zu informieren, damit sie proaktiv handeln können.

Beispiele für Anwendungsfälle:

⚠️ Warnung bei niedriger Füllrate: Wenn die Füllrate unter 90 % fällt, löst ClickUp eine Warnung an das Inventur-Team aus

⏳ Benachrichtigung bei verspäteter Bestellung: Wenn eine Bestellung die erwartete Zykluszeit überschreitet, wird das Logistikteam benachrichtigt

🔄 Achtung: Hohe C2C-Zykluszeit: Wenn die Cash-to-Cash-Zykluszeit einen Schwellenwert überschreitet, erhalten die Finanzteams eine Warnmeldung

Wie richte ich KPI-Benachrichtigungen in ClickUp ein?

Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um die KPI-Leistung in Echtzeit zu visualisieren Legen Sie Automatisierungen fest, um Benachrichtigungen basierend auf KPI-Schwellenwerten auszulösen Verwenden Sie ClickUp Goals, um Fortschritte zu überwachen und Stakeholder automatisch zu aktualisieren Integration in ERP-Systeme zur Synchronisierung von Lieferkettendaten und Automatisierung von Warnmeldungen

ClickUp lässt sich nahtlos in E-Mail, Slack und Microsoft Teams integrieren und stellt sicher, dass Benachrichtigungen sofort die richtigen Personen erreichen, sodass KPI-Abweichungen behoben werden können, bevor sie eskalieren.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Lieferkette mit ClickUp

Die Verwaltung von KPIs für die Lieferkette muss nicht kompliziert sein. Mit den leistungsstarken Tools von ClickUp wie "Ziele" und "Dashboards" können Sie wichtige Metriken in Echtzeit verfolgen, analysieren und darauf reagieren, um ein effektives Lieferkettenmanagement zu gewährleisten. Von der Festlegung klarer Ziele über die Automatisierung von Berichten bis hin zur Integration in ERP-Systeme vereinfacht ClickUp jeden Schritt des Prozesses.

Die Lösung kombiniert Echtzeit-Nachverfolgung, automatisierte Berichterstellung und nahtlose Integrationen, um die Transparenz und Kontrolle zu bieten, die für die Verbesserung der Effizienz, die Senkung der Lieferkettenkosten und die Erzielung von Ergebnissen erforderlich sind.

Ob Sie Ihr Verhältnis von Lagerbestand zu Umsatz optimieren, Zykluszeiten verkürzen oder die Reihenfolge der Bestellungen verbessern möchten – ClickUp verwandelt Daten in Maßnahmen auf einer benutzerfreundlichen Plattform.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über die Leistung Ihrer gesamten Lieferkette. Melden Sie sich bei ClickUp an und erzielen Sie schneller messbare Ergebnisse.