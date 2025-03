Die wichtigsten KPIs und Metriken für die Nachverfolgung in der Lieferkette

Was passiert, wenn Sie die kleinen Dinge in Ihrer Lieferkette aus den Augen verlieren? 📦 Eine verspätete Lieferung hier, eine Fehlkalkulation des Lagerbestands dort – und schon häufen sich die Kundenbeschwerden, die Kosten steigen und die Produktivität leidet. Die Verwaltung einer Lieferkette ist komplex, aber die eigentliche Herausforderung besteht darin, zu wissen, was gemessen werden muss und wie die Leistung optimiert werden kann. Hier helfen Ihnen die KPIs der Lieferkette:

✅ Ineffizienzen zu erkennen, bevor sie sich zu größeren Problemen auswachsen ✅ Prozesse zu optimieren, um Kosten zu senken und die Erfüllungszeiten zu verbessern ✅ Die Kundenzufriedenheit zu steigern, indem nahtlose Lieferungen sichergestellt werden In diesem Artikel werden wir die wichtigsten KPIs der Lieferkette untersuchen, warum sie wichtig sind und wie ihre Nachverfolgung Ihnen helfen kann, bessere Ergebnisse zu erzielen – schneller und intelligenter.

Zu den wichtigsten Kennzahlen der Lieferkette gehören die Genauigkeit der Reihenfolge, die pünktliche Lieferung, der Lagerumschlag, die Füllrate und die Zykluszeit von Bargeld zu Bargeld. Diese KPIs helfen Unternehmen, Engpässe zu identifizieren, Verzögerungen zu reduzieren und die Leistung der Lieferkette zu verbessern. Um die richtigen KPIs auszuwählen, müssen sie mit den Zielen des Unternehmens in Einklang gebracht werden, wobei der Schwerpunkt auf umsetzbaren Metriken und der Verwendung von Branchen-Benchmarks liegen sollte. Um KPIs effektiv umzusetzen, sollten Unternehmen klare Einzelziele festlegen, Metriken mithilfe von Echtzeitdaten verfolgen und die Leistung kontinuierlich analysieren

undefined messbare Metriken, die die Effizienz, Zuverlässigkeit und Ausrichtung der Lieferkette auf die Ziele des Unternehmens messen. 📌 Zum Beispiel:

messen. 📌 Zum Beispiel: Pünktliche Lieferrate der Lieferanten: Misst, wie zuverlässig Lieferanten Termine einhalten *Auftragserfüllungszeit: Nachverfolgung, wie schnell Aufträge von der Auftragserteilung bis zur Lieferung bearbeitet werden *Bestandsgenauigkeit: Stellt sicher, dass die Lagerbestände mit dem tatsächlichen Bestand übereinstimmen, wodurch Verschwendung oder Engpässe reduziert werden ### Kategorien von KPIs für die Lieferkette KPIs für die Lieferkette lassen sich in drei Kategorien einteilen: *📦 Operativ: Metriken wie die Zykluszeit der Auftragserfüllung und die Lagerumschlagshäufigkeit dienen der Nachverfolgung der Effizienz und der Effektivität der Lieferkettenprozesse. 💵 Finanziell: Indikatoren wie die Kosten der verkauften Waren (COGS) und die Transportkosten konzentrieren sich auf das Kostenmanagement und die Rentabilität. 🚚 Kundenorientiert: Metriken wie die Pünktlichkeitsrate und die Rate der fehlerfreien Bestellungen messen die Kundenzufriedenheit und die Lieferleistung. Diese Kategorien arbeiten zusammen, um eine umfassende Ansicht des Zustands der Lieferkette zu gewährleisten.

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung KPIs in der Lieferkette sind messbare Metriken, die die Effizienz und Leistung der Lieferkette messen. KPIs können in operative, finanzielle und Kundendienstmetriken eingeteilt werden

Die Perfect Order Rate (POR) misst den Prozentsatz der fehlerfreien Aufträge, die von Anfang bis Ende geliefert werden. Das bedeutet, dass jeder Schritt des Prozesses, von der Auftragserteilung über die Kommissionierung, Verpackung, den Versand bis hin zur Lieferung, fehlerfrei abgeschlossen wird. Keine Verzögerungen, keine Schäden, keine falschen Elemente und keine fehlenden Unterlagen. Es ist ein Goldstandard für Kundenzufriedenheit und Effizienz der Lieferkette. Perfect Order Rate (%) = (Anzahl der Perfect Orders / Gesamtzahl der Bestellungen) × 100 Das Erreichen einer hohen Perfect Order Rate spiegelt direkt wider, wie gut Ihre Lagerabläufe funktionieren. Wenn alles im Lager reibungslos funktioniert – genaue Bestandsverwaltung, präzise Kommissionierung und effiziente Verpackungsprozesse – werden Fehler reduziert und sichergestellt, dass die Bestellungen der Kundennachfrage entsprechen.

🚀 Wie man die POR verbessert: Automatisierte Bestands- und Auftragsverwaltungssysteme verwenden Barcode-Scanning implementieren, um Fehler bei der Kommissionierung und Verpackung zu reduzieren Regelmäßige Prüfung und Optimierung der Workflows im Lager *💡 Profi-Tipp: Selbst ein Rückgang der POR um 1 % kann zu Kundenverlusten führen. Der Fehlerreduzierung in jeder Phase der Auftragserfüllung Priorität einräumen. ### Zykluszeit

Die Cash-to-Cash-Zykluszeit (C2C) misst, wie lange es dauert, bis aus dem für den Lagerbestand ausgegebenen Geld Umsatz wird. Sie dient der Nachverfolgung der Zeit zwischen der Bezahlung von Lieferanten und dem Erhalt von Zahlungen von Kunden. Eine kürzere C2C bedeutet eine bessere Effizienz und Liquidität. Durch die Optimierung der C2C können Sie die Liquidität und das Betriebskapital verbessern und so reibungslose finanzielle Abläufe und stärkere Beziehungen zu Lieferanten sicherstellen. C2C (Tage) = DIO + DSO - DPO

Dabei gilt: *DIO: Days Inventory Outstanding (durchschnittliche Außenstandsdauer) *DSO: Days Sales Outstanding (durchschnittliche Außenstandsdauer) *DPO: Days Payable Outstanding (durchschnittliche Außenstandsdauer) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen spielen eine große Rolle dabei, wie lange ein Unternehmen braucht, um seine Rechnungen zu bezahlen. Bei guter Verwaltung können Unternehmen die Zahlungsbedingungen verlängern, ohne dass Verzugszinsen anfallen. Außerdem kann die Logistiksoftware dazu beitragen, Bargeld freizusetzen, den Cashflow zu verbessern und bessere Geschäfte mit Lieferanten auszuhandeln. Es geht darum, Ihre Finanzen flexibel und Ihre Beziehungen stark zu halten! #### 🚀 So verbessern Sie C2C: Verwenden Sie automatisierte Bestands- und Auftragsverwaltungssysteme Implementieren Sie das Scannen von Barcodes, um Fehler zu reduzieren * Regelmäßige Prüfung und Optimierung der Workflows im Lager ### Zykluszeit der Kundenbestellung

Die Zykluszeit der Kundenbestellung (COCT) misst die Gesamtzeit, die benötigt wird, um eine Kundenbestellung zu erfüllen – von der Bestellung bis zur Lieferung. Sie zeigt die Effizienz Ihrer Auftragsverwaltungs- und Erfüllungsprozesse auf und wirkt sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus. Eine kürzere Zykluszeit der Lieferkette führt oft zu höherer Kundenzufriedenheit und Folgegeschäften. Zykluszeit der Kundenbestellung (Tage) = Lieferdatum der Bestellung – Datum der Auftragserteilung

🚀 Wie man die Zykluszeit der Kundenaufträge verbessert: Verwendung automatisierter Auftragsverwaltungssysteme Optimierung der Kommissionierungs-, Verpackungs- und Versandprozesse Nachverfolgung und Behebung von Lieferengpässen *💡Pro-Tipp: Die Zykluszeit der Kundenaufträge (COCT) spielt eine große Rolle bei der Einhaltung von Service-Level-Vereinbarungen (SLAs).

https://clickup.com/blog/procurement-kpis// Schlüsselbeschaffungs-KPI /%href/ . Sie zeigt, ob Sie Ihre Lieferzusagen einhalten. ### Füllrate Die Füllrate zeigt, wie gut Sie Kundenaufträge aus Ihrem aktuellen Bestand erfüllen. Es handelt sich um eine einfache, aber aussagekräftige Metrik, die widerspiegelt, wie effektiv Ihr Bestand die Nachfrage deckt.

Die Lieferquote steht in engem Zusammenhang mit Lagerbeständen und Bestandsverwaltung. Eine niedrige Lieferquote deutet oft auf Lagerbestände hin, was zu entgangenen Verkäufen und unzufriedenen Kunden führt. Eine gute Bestandsverwaltung, wie genaue Prognosen und rechtzeitige Wiederauffüllung, ist der Schlüssel zu einer hohen Lieferquote. Lieferquote (%) = (pünktlich gelieferte Artikel / insgesamt bestellte Artikel) × 100 #### 🚀 So verbessern Sie die Lieferquote: * Verwenden Sie genaue Bedarfsprognosen

Implementieren Sie zeitnahe Wiederauffüllungsprozesse. Optimieren Sie die Bestandsverwaltungssysteme. *🧠 Wussten Sie schon? Wenn Sie die richtigen Lagerbestände halten, reduzieren Sie Fehlbestände und sorgen dafür, dass Ihre Kunden zufrieden und loyal bleiben. Eine hohe Füllrate zeigt, dass Sie effizient arbeiten und sich dafür einsetzen, die Erwartungen und Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen. ### Lagerbestand in Tagen des Lagerbestands (Inventory Days of Supply, IDS) misst, wie viele Tage Ihr aktueller Lagerbestand auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Verbrauchs oder Umsatzes ausreicht. Es handelt sich um eine wichtige Metrik für den Abgleich von Lagerbeständen mit der Nachfrage, um sicherzustellen, dass Sie weder überbevorratet sind noch Schlüsselprodukte ausgehen. Um IDS zu optimieren, sollten Sie Verlaufsdaten verwenden, um Trends zu erkennen und saisonale Schwankungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus helfen Echtzeitanalysen, wie aktuelle Bestellungen und Marktverschiebungen, bei der Feinabstimmung von Prognosen. Teamarbeit zwischen Vertrieb, Marketing und Lieferkette stellt sicher, dass alle auf derselben Seite sind.

IDS (Tage) = Aktueller Bestand / Durchschnittlicher täglicher Verbrauch #### 🚀 So verbessern Sie IDS: Verwenden Sie Verlaufsdaten, um Bedarfsprognosen zu verbessern Überwachen Sie Echtzeitanalysen auf Marktverschiebungen Stimmen Sie die Bestandsplanung mit den Vertriebs- und Marketingteams ab *💡Pro-Tipp: Überwachen Sie regelmäßig die Genauigkeit Ihrer Prognosen und passen Sie sie auf der Grundlage der tatsächlichen Nachfragemuster an, um die Effizienz Ihres Bestandsmanagements kontinuierlich zu verbessern. ### Genauigkeit der Frachtkosten

Die Genauigkeit von Frachtrechnungen stellt sicher, dass Ihre Frachtrechnungen mit den vereinbarten Tarifen, Dienstleistungen und Versanddetails übereinstimmen. Wenn Ihre Rechnungen korrekt sind, vermeiden Sie Überzahlungen, Streitigkeiten und unnötige Probleme in Ihrem Logistikprozess.

Korrekte Frachtrechnungen sorgen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Lieferkettenlogistik. Fehler können zu höheren Kosten, verspäteten Zahlungen und einer Schädigung der Beziehungen zu Spediteuren führen. Beim LTL-Versand, bei dem Sendungen Space teilen und die Kosten von Gewicht, Abmessungen und Zusatzleistungen abhängen, können sich Abrechnungsfehler schnell häufen. Frachtrechnungsgenauigkeit (%) = (Gesamtzahl der Frachtrechnungen / Anzahl der korrekten Frachtrechnungen) × 100

🚀 So verbessern Sie die Genauigkeit von Frachtrechnungen: Verwenden Sie automatisierte Frachtprüfungssysteme Überprüfen Sie die Versanddetails vor der Rechnungsstellung Überprüfen und gleichen Sie regelmäßig die Verträge mit den Spediteuren ab ### Days Sales Outstanding Days Sales Outstanding (DSO) misst die *durchschnittliche Anzahl der Tage, die ein Unternehmen benötigt, um Zahlungen nach einem Verkauf einzuziehen. Es ist ein Schlüsselindikator dafür, wie effizient ein Unternehmen seine Forderungen verwaltet.

Eine geringere DSO bedeutet schnellere Zahlungseingänge und einen gesünderen Cashflow, wodurch Unternehmen wieder in den Betrieb investieren und die Abhängigkeit von externen Finanzierungen verringern können. Umgekehrt deutet eine hohe DSO auf Zahlungsverzögerungen hin, die Barmittel binden und das Risiko von Forderungsausfällen erhöhen. DSO (Tage) = (Gesamtumsatz aus Guthaben / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) × Anzahl der Tage #### 🚀 So verbessern Sie die DSO: * Legen Sie klare Zahlungsbedingungen und -richtlinien fest

Automatisierung von Rechnungen und Zahlungen Implementierung proaktiver Inkassoprozesse *📖 Lesen Sie mehr: /href/ https://clickup.com/blog/lead-time-formula// Wie man die Vorlaufzeit berechnet Formel /%href/ ### Lagerumschlag Der Lagerumschlag gibt an, wie oft ein Geschäft im Laufe der Zeit verkauft und seinen Bestand auffüllt, und spiegelt die Effizienz der Lagerverwaltung wider.

Eine hohe Lagerumschlagshäufigkeit deutet auf eine effiziente Lagerverwaltung und starke Umsätze hin, birgt jedoch das Risiko von Lagerbeständen. Ein niedriger Lagerumschlag deutet auf Überbestände oder schleppende Verkäufe hin, was die Lagerhaltungskosten erhöht. Lagerumschlagshäufigkeit = Kosten der verkauften Waren (COGS) / Durchschnittlicher Lagerbestand #### 🚀 So verbessern Sie die Lagerumschlagshäufigkeit: Verfeinern Sie die Genauigkeit der Bedarfsprognose Optimieren Sie die Prozesse für Nachbestellungen und Wiederauffüllung der Lagerbestände * Optimieren Sie die Lagerbestände, um sie an die Nachfrage anzupassen

📖 Mehr zum Thema: /href/ https://clickup.com/blog/ecommerce-inventory-management-software// Beste E-Commerce-Software für die Bestandsverwaltung /%href/ ### Bruttomarge Kapitalrendite Die Bruttomarge Kapitalrendite (GMROI) misst die Rentabilität des Lagerbestands, indem sie die Bruttogewinnmarge eines Unternehmens für jeden in den Lagerbestand investierten Dollar bewertet. Sie hebt die Die Bruttomarge ist die Differenz zwischen dem Umsatz und den Kosten der verkauften Waren (COGS). Ein hoher GMROI bedeutet, dass Ihr Bestand hohe Renditen erzielt, während ein niedriger GMROI auf Ineffizienzen wie Überbestände oder Produkte mit geringer Marge hinweist. #### 🚀 So verbessern Sie den GMROI: Konzentrieren Sie sich auf Produkte mit hoher Marge Optimieren Sie die Lagerbestände, um die Lagerkosten zu senken * Überprüfen und passen Sie die Preisstrategien regelmäßig an

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-360.png ClickUps Vorlage für Leistungskennzahlen https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&department=operations&\_gl=1\*f1lk10\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzQyODgyODcuQ2p3S0NBaUFtZnE2QmhBc0Vpd0FYMWpzWl9MeHhRdjFKZzRXVjFQbkFOUERpV2JLdVB5Q2hDYTlHaEpmTG1NaTRfbHZRajdPZ19EMVVCb0NIN3NRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTE2MzEwODIxOS4xNzMwMTk2NDkzLjkxODgyODkzMS4xNzMzODIxODUzLjE3MzM4MjE4NTI.

Vorlage herunterladen /%cta/

###

Es kann kostspielig sein, bis zum Monatsende zu warten, um Probleme bei der Leistung zu erkennen. ClickUp ermöglicht Echtzeit-Benachrichtigungen, um Teams sofort über KPI-Abweichungen zu informieren, damit sie proaktiv handeln können. #### Beispiele für Anwendungsfälle: ⚠️ *Warnung bei niedriger Füllrate: Wenn die Füllrate unter 90 % fällt, löst ClickUp eine Warnung an das Inventar-Team aus

⏳ Verzögerte Bestellbenachrichtigung: Wenn eine Reihenfolge die erwartete Zykluszeit überschreitet, wird das Logistikteam benachrichtigt 🔄 *Achtung: Hohe C2C-Zykluszeit: Wenn die Cash-to-Cash-Zykluszeit einen Schwellenwert überschreitet, erhalten die Finanzteams eine Benachrichtigung ### Wie richtet man KPI-Benachrichtigungen in ClickUp ein? Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um die KPI-Leistung in Echtzeit zu visualisieren Automatisierungen so einstellen, dass Benachrichtigungen basierend auf KPI-Schwellenwerten ausgelöst werden 3. ClickUp-Ziele verwenden, um den Fortschritt zu überwachen und Stakeholder automatisch zu aktualisieren 4. Integration in ERP-Systeme, um Lieferkettendaten zu synchronisieren und Warnmeldungen zu automatisieren ClickUp lässt sich nahtlos in E-Mails, Slack und Microsoft Teams integrieren und stellt so sicher, dass Warnmeldungen sofort die richtigen Personen erreichen, sodass KPI-Abweichungen behoben werden können, bevor sie eskalieren. ## Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Lieferkette mit ClickUp

Muss die Verwaltung von KPIs in der Lieferkette nicht kompliziert sein. Mit den leistungsstarken tools von ClickUp wie Zielen und Dashboards können Sie Schlüssel-Metriken in Echtzeit für ein effektives Lieferkettenmanagement einfach nachverfolgen, analysieren und darauf reagieren. Von der Einstellung klarer Ziele bis hin zur Automatisierung von Berichterstellungen und der Integration in ERP-Systeme vereinfacht ClickUp jeden Schritt des Prozesses.

Es kombiniert Echtzeit-Nachverfolgung, automatisierte Berichterstellung und nahtlose Integration, um die Klarheit und Kontrolle zu bieten, die zur Verbesserung der Effizienz, zur Senkung der Lieferkettenkosten und zur Erzielung von Ergebnissen erforderlich sind. Ob Sie nun Ihr Verhältnis von Lagerbestand zu Umsatz optimieren, Zykluszeiten verkürzen oder die Genauigkeit der Reihenfolge verbessern möchten, ClickUp setzt Daten auf einer benutzerfreundlichen Plattform in die Tat um. Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über die Leistung Ihrer gesamten Lieferkette. undefined und schnellere messbare Ergebnisse.