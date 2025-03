Die 10 besten KI-Tools für die Bestandsverwaltung

"Hey, Siri, kannst du mein Inventar für mich verwalten?" Die Verwendung Ihrer alltäglichen KI-Assistenten zur Verwaltung Ihres Geschäftsinventars mag heute wie Science-Fiction klingen. Die Technologie hat jedoch bereits genug Fortschritte gemacht, um die Bestandsverwaltung mithilfe von KI-gestützten Tools zu optimieren. Mit besseren undefined , mehr Daten und aktuellere Informationen können Unternehmen Bestandsengpässe und Überbestände vorhersehen. Tatsächlich hat die erfolgreiche Implementierung von KI für Bestandsverwaltungsprozesse Unternehmen dabei geholfen, vereinfacht zum Beispiel die Handhabung sowohl kleiner als auch großer Lagerbestände. Sie ermöglicht die Nachverfolgung von Lagerbeständen, die Überwachung von Bestandsänderungen und die Organisation von Produktdetails auf einfache und leicht zu verwaltende Weise. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-701.png ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung https://app.clickup.com/signup?template=t-4395291&department=operations&\_gl=1\*1aozrka\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzE1NzkyNTYuRUFJYUlRb2JDaE1JNC16ZWlxWFRpUU1Wa2w4UEFoMnZ1Z2FNRUFBWUFTQUFFZ0pnbHZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTg.

via undefined , das für die Verwaltung verschiedener Funktionen im Geschäft entwickelt wurde. Als Es lässt sich in beliebte E-Commerce-Plattformen wie Shopify, Amazon, Etsy, eBay und ZohoCommerce integrieren. Obwohl die Integrationsmöglichkeiten begrenzt sind, bleibt Zoho im Vergleich zu anderen https://clickup.com/blog/ecommerce-inventory-management-software//-Bestandsverwaltungssystemen für den E-Commerce eine erschwingliche Lösung. #### Die besten Features von Zoho Inventory

5. IBM Supply Chain (am besten für Supply-Chain-Lösungen für Unternehmen geeignet) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-706-1400x763.png IBM Supply Chain /%img/ via

vereint alle Ihre Teams für Vertrieb, Marketing und Lieferkette auf einer einheitlichen Plattform. Es richtet die Logistik- und Bestandsplanung so aus, dass Sie verstehen, was Kosten und Einnahmen antreibt. KI und fortschrittliche Analysen ermöglichen es Ihnen, die Nachfrage mit unglaublicher Genauigkeit vorherzusagen. So können Sie die Rentabilität maximieren und einen reibungslosen Betriebsablauf gewährleisten. Die Plattform bietet eine umfassende Ansicht Ihrer Planungsprozesse, sodass Sie den Bestand und die Nachfrage in Echtzeit nachverfolgen können. #### Die besten Features von IBM Supply Chain

Erstellen, ändern und verfolgen Sie Pläne in Echtzeit, um eine umfassende Ansicht Ihrer Lieferkette zu erhalten. * Automatisierung /href/ https://c3.ai/products/c3-ai-inventory-optimization/ C3 AI Inventory Optimization /%href/ hilft Unternehmen, ihre Lagerbestände zu senken und gleichzeitig die Kundenerwartungen zu erfüllen. Es sorgt für einen Ausgleich zwischen der Minimierung des Lagerbestands und der Sicherstellung, dass Sie immer über genügend Lagerbestand verfügen, um die Nachfrage zu decken.

Sie erhalten klare, umsetzbare Einblicke in KI-gesteuerte Empfehlungen und eine Analyse der Auswirkungen auf den Lagerbestand. Das Modell liefert einen Konfidenzwert, der sicherstellt, dass Entscheidungen auf zuverlässigen Daten basieren. #### C3 AI Inventory Optimization best features Optimieren Sie die Lagerbestände für Teile, Rohstoffe und Fertigwaren und halten Sie gleichzeitig die Servicelevel ein. Verwenden Sie fortschrittliche ML und Optimierung, um den Lagerbestand zu reduzieren, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

KI-gestützte Empfehlungen für Parameter für die Nachbestellung von Teilen, IB und Fertigwaren in Echtzeit erhalten #### C3 AI Inventory Optimization limits Es gibt eine Lernkurve für neue Benutzer #### C3 AI Inventory Optimization pricing Benutzerdefinierte Preise #### C3 AI Inventory Optimization ratings and reviews *G2: Keine Bewertungen verfügbar *Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Unternehmen dabei zu helfen, KI zur Erreichung kommerzieller Ziele einzusetzen und ihre Nutzung im Laufe der Zeit zu erweitern #### Einschränkungen der KI von Peak für das Inventar Hat nur begrenzte Fähigkeit, unvorhergesehene Ereignisse zu bewältigen Erfordert fachkundige Interpretation der von KI generierten Empfehlungen #### Preise für KI von Peak für das Inventar Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen für KI von Peak für das Inventar G2: Keine Bewertungen verfügbar *Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Darüber hinaus erleichtern die verschiedenen Ansichten der Plattform – wie Listen-, Board- und Kalenderansichten – die Visualisierung Ihres Inventars auf eine Weise, die Ihren Anforderungen entspricht. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ClickUp an /%href/ und führen Sie mit der Hilfe von KI eine Bestandsaufnahme Ihres Inventars durch.