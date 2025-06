Die 10 besten KI-Inventarverwaltungsprogramme, die Sie 2025 im Auge behalten sollten

Genaue Bedarfsprognosen: KI sollte historische Verkaufszahlen, Markttrends und andere Faktoren analysieren, um die zukünftige Nachfrage genau vorherzusagen und so Fehlbestände und Überbestände zu vermeiden

Bestandsverfolgung in Echtzeit: Die Bestandsüberwachung über Barcode-Scanning oder IoT-Geräte (Internet of Things) gewährleistet sofortige Sichtbarkeit des Bestandsstatus an allen Speicherorten