Die 10 besten KI-Bestandsverwaltungsprogramme, die man 2025 im Auge behalten sollte

Betrachten Sie Ihre aktuelle Bestandssituation: Wie viele mögliche Verkaufsabschlüsse haben Sie aufgrund von nicht vorrätigen Elementen verloren? Oder schlimmer noch, wie viel Geld haben Sie für die Lagerung von Produkten verschwendet, die sich kaum verkaufen? Das ist frustrierend, nicht wahr? Aber hier ist die gute Nachricht: KI-Software für die Bestandsverwaltung nimmt Ihnen diese Last von den Schultern. Mit intelligenteren Algorithmen, prädiktiven Analysen und Echtzeit-Bestandsverfolgung können diese tools Ihren Aufwand für die Bestandsverwaltung verbessern.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die 10 besten Bestandsverwaltungssysteme vor, mit denen Sie die Kontrolle zurückgewinnen können. Los geht's! 🤸🏽‍♀️

Erfüllen Sie Service Level Agreements (SLAs) und On-Time-In-Full (OTIF)-Einzelziele, indem Sie den richtigen Bestand zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Minimieren Sie Verschwendung und maximieren Sie die Rentabilität, indem Sie die Sicherheitsbestände optimieren und die Versandkosten in Ihrem gesamten Netzwerk für die Verteilung senken. Schaffen Sie kostenloses Betriebskapital, reduzieren Sie unnötige Lagerbestände und konzentrieren Sie Ihre Ressourcen auf stark nachgefragte Elemente zur Optimierung der Lieferkette. #### Limits von Peak AI

Die Integration von Peak AI in bestehende Geschäftsprozesse kann komplex sein. Die Einrichtung und Anpassung von Automatisierungen kann kompliziert sein. *Preisgestaltung von Peak AI Benutzerdefinierte Preisgestaltung Bewertungen und Rezensionen von Peak AI G2: Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Nicht genügend Bewertungen 💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die

ThroughPut AI integriert kritische Daten aus Ihrem gesamten Betrieb, um Herausforderungen und Ineffizienzen im Bestandsmanagement zu identifizieren und so eine intelligentere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Durch seine fortschrittlichen KI-Fähigkeiten optimiert ThroughPut das Management von Kapazitäten, Inventory Planner von Sage bietet einen präzisen und zuverlässigen Ansatz für das Bestandsmanagement, der Sie in die Lage versetzt, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Erweiterte Bedarfsprognosen, die automatische Generierung von Bestellungen und ein robustes Management mehrerer Speicherorte sorgen für eine genaue Bestandsführung. Der Inventory Planner wurde entwickelt, um sich an schwankende Verkaufstrends und Marktdynamiken anzupassen, und hilft Unternehmen, ihre Rentabilität zu maximieren und gleichzeitig Verschwendung zu minimieren. #### Die besten Features von Inventory Planner Wenden Sie fortschrittliche Algorithmen an, um Verlaufsdaten, Saisonalität und Markttrends zu analysieren und genaue Prognosen zu erstellen. Können Marktverschiebungen, wie z.B. Änderungen der Verbraucherpräferenzen oder der wirtschaftlichen Bedingungen, antizipieren und Unternehmen dabei helfen, ihre Bestandsstrategien in Echtzeit anzupassen. ### 9. Inventory Planner von Sage (am besten für präzise Bestandsprognosen und -planung geeignet) Verwalten Sie Ihre Einkaufsbudgets mit Open-to-Buy-Tools, die auf Geschäfte mit saisonalen Schwankungen oder unterschiedlichen Lagerbestandsanforderungen zugeschnitten sind

Identifizieren Sie überschüssige Bestände mithilfe von Metriken wie dem Datum des letzten Verkaufs, Überbestandskosten und Einheiten, um den Cashflow zu verbessern und den Zustand des Lagerbestands zu verbessern. Stellen Sie eine Verbindung zu Plattformen wie Shopify her, um Verkaufsdaten in Echtzeit für genaue Prognosen und Bestandsentscheidungen abzurufen. #### *Limits von Inventory Planner Einige Benutzer berichten, dass das Feature zur Erstellung von Prognosen möglicherweise nicht immer die erforderlichen Daten anzeigt. Es wurden Instanzen von nicht reagierendem oder gleichgültigem Kundensupport zur Kenntnis genommen. #### *Preise von Inventory Planner

Essential: 119 $/Monat pro Benutzer *Team: 249,99 $/Monat pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen zu Inventory Planner G2: Nicht genügend Rezensionen *Capterra: 4,6/5 (30+ Rezensionen) 📖 Lesen Sie auch: undefined ### 10. Katana (am besten für die Echtzeit-Bestandsverwaltung und Produktionsplanung für Hersteller geeignet) via /href/ https://katanamrp.com/ Katana /%href/ Katana bringt Ihre Fertigungsabläufe mit seiner KI-gestützten Cloud-Plattform in den Fokus. Es ist auf Multichannel-Verkäufer zugeschnitten und schließt die Lücke zwischen Bestandsverfolgung und Produktionsplanung, sodass Sie in Echtzeit eine vollständige Ansicht Ihrer Abläufe erhalten.



Von der Nachverfolgung von Rohstoffen und der Überwachung des Fortschritts der Produktion bis hin zur Sicherstellung der termingerechten Erfüllung von Bestellungen liefert Katana effiziente, umsetzbare Erkenntnisse. Als E-Commerce-Software für die Bestandsverwaltung mit visueller Produktionsplanung ist auf die Bedürfnisse kleiner bis mittelgroßer Hersteller zugeschnitten.

/%href/ mit visueller Produktionsplanung ist auf die Bedürfnisse kleiner bis mittelgroßer Hersteller zugeschnitten. #### Die besten Features von Katana Erhalten Sie Live-Updates zu Rohstoffen, in Bearbeitung befindlichen (IB) und fertigen Waren an mehreren Speicherorten Ziehen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop auf ein intuitives Dashboard, um die Produktion zu planen, die Reihenfolge der Aufträge festzulegen und Ressourcen effizient zuzuweisen

Verwaltung detaillierter Stücklisten (BOM) für jedes Produkt, um genaue Kostenberechnungen und die Beschaffung von Rohstoffen sicherzustellen Synchronisierung von Bestands- und Verkaufsdaten mit beliebten Plattformen wie Shopify, WooCommerce und BigCommerce für Echtzeit-Updates #### *Katana-Limits Einige Benutzer haben die Unfähigkeit zur Nachverfolgung von Versandmaterialien innerhalb des Systems notiert Instanzen von Softwarefehlern und langsamen Ladegeschwindigkeiten wurden beobachtet #### *Katana-Preise

Starter: 199 $/Monat pro Benutzer (vierteljährliche Abrechnung) *Standard: 399 $/Monat pro Benutzer (vierteljährliche Abrechnung) *Professional: 899 $/Monat pro Benutzer (vierteljährliche Abrechnung) #### Bewertungen und Rezensionen von Katana G2: 4,4/5 (über 50 Rezensionen) Capterra: 4,6/5 (160+ Bewertungen)

## Lassen Sie ClickUp Ihr Inventar nahtlos verwalten KI in der Software für die Bestandsverwaltung verändert die Art und Weise, wie Geschäfte ihren Bestand nachverfolgen, optimieren und prognostizieren. Mit Automatisierung und Echtzeit-Einblicken können Sie Zeit sparen, Kosten sparen und den Lagerbetrieb optimieren. Unter den 10 oben untersuchten Optionen zeichnet sich ClickUp durch seine Flexibilität und den Bereich an Features aus.

ClickUp Brain speichert Ihr gesamtes Wissen an einem Ort und macht alles leicht zugänglich. Automatisierungen erledigen die sich wiederholenden Aufgaben wie die Aktualisierung der Lagerbestände oder das Versenden von Erinnerungen an die Wiederauffüllung, sodass Sie mehr Zeit haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Goals Ihre Fortschritte nachverfolgen und sicherstellen, dass alles mit Ihren Geschäftszielen übereinstimmt. Zusammen machen diese Features ClickUp zu einer leistungsstarken Lösung für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren und an der Spitze bleiben wollen. undefined /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an /%href/ und meistern Sie die Herausforderungen der Bestandsverwaltung mit Leichtigkeit!