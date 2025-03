die 10 besten KI-Kalender-Generatoren für die Planung des Jahres 2025

Im Jahr 2025 sind wir über einfache Tools für die Terminplanung weit hinaus.

Sie brauchen eine Marketing-Kristallkugel, um in dieser wettbewerbsintensiven Geschäftslandschaft voranzukommen. 🔮

Und genau das sind die KI-Kalender für Inhalte. Sie sagen Trends voraus, erkennen inhaltliche Lücken und verraten Ihnen sogar, wann Ihre Instagram-Follower am ehesten auf den perfekten Post reagieren werden, auf dem Sie schon lange sitzen.

Wenn es darum geht management von Inhalten und Marketing initiativen sind diese Tools die zusätzliche Intelligenz, von der Sie nicht wussten, dass Sie sie brauchen (auf die Sie jetzt aber nicht mehr verzichten können). Ganz gleich, ob Sie eine konsistente und ansprechende Präsenz oder eine virale Social-Media-Strategie aufbauen möchten, mit diesen Tools können Sie Ihre Aufgabe erledigen.

In dieser Liste finden Sie die 10 besten KI-gesteuerten Tools zur Erstellung von Kalendern für Inhalte, mit denen Sie schneller aus dem Chaos zur Ruhe kommen, als Sie "Planen wir es!" sagen können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Wenn Sie auf der Suche nach den 10 besten KI-Kalender-Generatoren für Inhalte sind, sind Sie hier genau richtig:

Worauf sollten Sie bei Generatoren für KI-Inhaltskalender achten?

Das Richtige inhalt Kalender Software geht über die reine Planung von Beiträgen hinaus. Sie hilft Ihnen, Ihre Ziele in Bezug auf Inhalte mit Tools zu erreichen, die die Planung vereinfachen und die Ausführung effizienter machen.

Hier sind einige Schlüssel-Features, auf die Sie immer achten sollten:

Smart Inhalte Vorschläge: Suchen Sie nach einem Generator, der KI-gesteuerte Ideen auf der Grundlage von Trendthemen, Publikumsvorlieben und der Stimme Ihrer Marke liefert

Suchen Sie nach einem Generator, der KI-gesteuerte Ideen auf der Grundlage von Trendthemen, Publikumsvorlieben und der Stimme Ihrer Marke liefert Automatisierung und Planung: Suchen Sie ein großartiges Tool, das sich wiederholende Aufgaben, wie die Planung von Beiträgen auf verschiedenen Plattformen, übernimmt und Ihnen so mehr Zeit für Kreativität lässt

Suchen Sie ein großartiges Tool, das sich wiederholende Aufgaben, wie die Planung von Beiträgen auf verschiedenen Plattformen, übernimmt und Ihnen so mehr Zeit für Kreativität lässt Inhalt Marketing Management: Suchen Sie einen Generator, der mit Projektmanagement-Tools zusammenarbeitet und die Zuweisung von Aufgaben, das Freigeben von Dateien und die Freigabe von Inhalten erleichtert

Suchen Sie einen Generator, der mit Projektmanagement-Tools zusammenarbeitet und die Zuweisung von Aufgaben, das Freigeben von Dateien und die Freigabe von Inhalten erleichtert Multiplattform-Integration: Verwenden Sie Tools, die mit allem, was Sie verwenden, synchronisiert werden können - soziale Medien, CMS und Analyseplattformen. Ein einziger hub für alle Ihre Inhalte macht einen großen Unterschied

Verwenden Sie Tools, die mit allem, was Sie verwenden, synchronisiert werden können - soziale Medien, CMS und Analyseplattformen. Ein einziger hub für alle Ihre Inhalte macht einen großen Unterschied Analytik und Nachverfolgung der Leistung: Verstehen Sie, was funktioniert. Tools mit detaillierten Metriken, wie z. B. Engagement und ROI, helfen Ihnen, Ihre Strategie anzupassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen

Verstehen Sie, was funktioniert. Tools mit detaillierten Metriken, wie z. B. Engagement und ROI, helfen Ihnen, Ihre Strategie anzupassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen Benutzerfreundliche Oberfläche: Suchen Sie sich ein Tool, das einfach zu bedienen ist. Ihr Team muss es schnell annehmen können, ohne eine steile Lernkurve zu durchlaufen

Da Sie nun wissen, auf welche Features Sie bei KI-Kalender-Generatoren achten sollten, lassen Sie uns die 10 besten empfohlenen Tools vorstellen!

Pro-Tipp: Verwenden Sie KI-Tools, um die Metriken früherer Beiträge zu analysieren und die Veröffentlichungszeiten, den Ton oder die Designelemente Ihrer zukünftigen Inhalte zu verfeinern, um eine maximale Reichweite zu erzielen.

Die 10 besten KI-Kalender-Generatoren

Diese 10 KI-Kalender-Optionen haben es in unsere Liste geschafft, weil sie die Nachverfolgung von Inhalten hervorragend beherrschen. Egal, ob Sie einfache oder fortgeschrittene Generatoren bevorzugen, auf dieser Liste ist für jeden etwas dabei! 📅

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gestütztes Content Management)

Mit ClickUp erhalten Sie eine umfassende Ansicht Ihrer Aufgaben bei der Erstellung von Inhalten, Erinnerungen an den Posting-Zeitplan und vieles mehr an einem Ort

Wenn es um KI-Kalender für Inhalte geht, spielt ClickUp nicht nur mit - es schreibt das Regelwerk neu. Sicherlich haben Sie schon von der "Alles-App" gehört, aber hier erfahren Sie, was das tatsächlich für Ihre Content-Strategie bedeutet/

Die Plattform verfügt über einen integrierten KI-Assistenten namens ClickUp Gehirn die Ihre Markenstimme erlernen und schnelle Sprachnotizen in veröffentlichungsfertige Inhalte verwandeln kann, während Sie noch über Ihr nächstes Meeting nachdenken.

Wo ClickUp seine KI-Muskeln wirklich spielen lässt, ist im nahtlosen Flow der Inhaltserstellung. Entwerfen Sie einen Blogbeitrag, und die KI verfeinert Ihren Text in Echtzeit. Haben Sie Schwierigkeiten mit E-Mail-Sequenzen? Die KI schlägt Ihnen Varianten vor, die so natürlich klingen, dass Sie vergessen werden, dass eine Maschine sie geschrieben hat. Sie müssen die Leistung Ihrer Kampagne analysieren? Die integrierten Datentabellen helfen Ihnen bei der Berechnung von Zahlen.

ClickUp Gehirn

Lassen Sie uns über Vorlagen sprechen - es gibt so viele! Ob Sie nun lernen, wie man kI im Content Marketing einzusetzen die Vorlagen von ClickUp erleichtern Ihnen den Einstieg in das Content Marketing, die Verwaltung einer Kampagne oder die Organisation eines Ereignisses.

Marketing Teams verwalten oft mehrere Kampagnen, Produkteinführungen und Werbeaktionen gleichzeitig. Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp kann ein zentraler hub für die Planung und Visualisierung von Marketinginitiativen über verschiedene Kanäle hinweg sein.

Wenn Ihr marketing Team in Kombination mit ClickUp Brain können Sie die Erstellung von Inhalten, Posts in sozialen Medien, E-Mail-Kampagnen und Anzeigen ganz einfach an einem Ort verwalten.

Durch die Synchronisierung Ihres Kalenders für Inhalte mit Ihrer allgemeinen Marketingstrategie stellen Sie sicher, dass Ihre Markenbotschaft konsistent bleibt, vermeiden Überschneidungen oder Kommunikationslücken und stimmen Ihre Kampagnen zeitlich ab, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Außerdem können Sie aus verschiedenen sozialen Medien und vorlagen für den Inhalt des Kalenders um sofort loslegen zu können, wie zum Beispiel die superpraktische ClickUp Vorlage für soziale Medien .

Wenn Sie also auf der Suche nach einer marketing Kalender Software die die Art und Weise verändert, wie Sie Ihre Inhalte strategisch planen, erstellen und verwalten - ClickUp ist es.

ClickUp beste Features

Wählen Sie aus 15+ anpassbaren, interaktiven Ansichten, wie Kanban, Gantt-Diagramm und ClickUp Kalender-Ansicht , um Ihren Inhalt zu organisieren

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Echtzeitaufgabenmanagement, Kommunikation und Checklisten-Fortschritten in Ihrem Team

Greifen Sie auf kostenlose Vorlagen zu, die fürmarketing-Kalender, Social-Media-Kampagnen und E-Mail-Marketing, um die Planung von Inhalten zu erleichtern

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Ihren Kalender für Inhalte auf Kurs zu halten und die manuelle Arbeit zu reduzieren ClickUp Automatisierungen Integration mit über 1.000 Tools, darunter Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello und Salesforce, um Ihre Planung von Inhalten zu zentralisieren

Nahtloses Arbeiten mit Online- und Offline-Modi sowie Apps für alle Geräte, damit Sie Ihren Zeitplan für Inhalte jederzeit überprüfen können

ClickUp Limitierungen

Neue Benutzer können aufgrund der umfangreichen Features von ClickUp eine Lernkurve durchlaufen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Workspace pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,900+ Bewertungen)

4.7/5 (9,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,300+ Bewertungen)

Die Verwendung von Kalendern, um Zeit zu sparen und Aufgaben vor dem Abgabetermin abzuschließen, ist immer wichtig. Mit ClickUp ist dies sehr einfach, da Ihre Termine zusammen mit den Aufgaben in Ihren Kalendern sichtbar sind, so dass die Planung Ihrer Tages-/Wochen-Bandbreite super einfach und schnell ist.

Kartikeya Thapliyal, Produktmanager bei smallcase

2. Easy-Peasy.AI (am besten für KI-Komplettlösungen)

über Einfach-Peasy.KI Wenn Sie jemals auf eine kreative Blockade gestoßen sind, wissen Sie, wie frustrierend das sein kann. Das ist der Punkt Einfach-einfach.KI kommt rein.

Es kann originelle Stücke schneller als je zuvor erstellen. Egal, ob Sie an Facebook-Anzeigen, E-Mail-Antworten, Video-Skripten oder etwas anderem arbeiten, mit Easy-Peasy KI können Sie Inhalte mit 10-facher Geschwindigkeit erstellen.

Und dann ist da noch MARKY, Ihr ultimativer KI-Chat-Begleiter. Angetrieben von den Modellen GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini und Mistral, geht MARKY über den üblichen Chatbot hinaus.

Er bietet ein personalisiertes und einfühlsames Chatterlebnis. Mit Datenzugriff in Echtzeit, Datei-Uploads, einer riesigen Prompt-Bibliothek und mehreren Chat-Personas ist MARKY ein massives Upgrade für jede KI-Interaktion.

Es stellt außerdem sicher, dass Datenschutz und Datensicherheit stets oberste Priorität haben.

Easy-Peasy.AI beste Features

Generieren Sie Inhalte in über 40 Sprachen für ein globales Publikum

Zugriff auf über 200 Vorlagen zur schnelleren Erstellung und Formatierung von Inhalten

Laden Sie PDF-Dateien hoch, um Informationen zu extrahieren und Inhalte direkt zu erstellen

Generierung von KI-generierten Bildern zur Ergänzung Ihres Kalenders

Grenzen von Easy-Peasy.AI

Fehlen tiefgreifender Bearbeitungstools für die kreative Feinabstimmung bei der Erstellung von Inhalten

Preise für Easy-Peasy.AI

Free

Starter: $16/Monat

$16/Monat Unbegrenzt 50 : $24/Monat

: $24/Monat Unbegrenzt: $32/Monat

Easy-Peasy.AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Wussten Sie schon? Das erste KI-Programm, Logic Theorist, wurde 1956 von Allen Newell, Herbert A. Simon und Cliff Shaw geschrieben. Es wurde entwickelt, um mathematische Theoreme zu beweisen.

3. Volà (am besten geeignet für die gemeinsame Planung von Kalendern mit Inhalten)

über Voilà Die manuelle Planung eines Kalenders für Inhalte ist immer eine gewaltige Aufgabe. Aber mit Voilà sparen Sie durch die Automatisierung Zeit und können sich auf die Erstellung hochwertiger Inhalte konzentrieren.

Mit Voilà können Sie schnell eine Karte mit den anstehenden Inhalten erstellen und einen konsistenten Zeitplan für die Veröffentlichung auf allen Social Media-Plattformen sicherstellen.

Der Voilà-Kalendergenerator hält Sie auf Kurs, indem er eine klare Roadmap für die Erstellung und Verteilung von Inhalten erstellt.

Das Tool schlägt außerdem einen Mix aus verschiedenen Inhalten und Themen vor.

Der Voilà-Generator erstellt einen Kalender, der direkt in Ihr umfassendes Content-Marketing-Konzept eingebunden ist. Fügen Sie einfach Ihre Schlüssel-Themen, Ereignisse und Einzelziele hinzu. Dieser strukturierte Ansatz gewährleistet, dass jeder Inhalt einem größeren Zweck dient.

Voilà beste Features

Eine benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Navigation

Bieten Sie Unterhaltung für ein benutzerfreundliches Erlebnis

Erstellen Sie umfassende monatliche Inhaltspläne für ein konsistentes Brand Messaging

Verwalten Sie strategische Zeitleisten mit organisierten Veröffentlichungsterminen und Meilensteinen

Voilà-Einschränkungen

Schwierigkeiten bei der Beantwortung komplexerer Abfragen

Erzeugt gelegentlich Antworten, die nicht präzise genug sind

Hat ein begrenztes Verständnis in bestimmten Kontexten

Voilà-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Premium : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Ultimate: $24/Monat pro Benutzer

Voilà Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

4. Galaxy.AI (Beste KI für die Erstellung von SEO-Inhalten)

über Galaxie.KI Der Kalender-Generator von Galaxy.AI ist ein weiteres Tool zur Vereinfachung des Planungsprozesses für Inhalte. Die Plattform bündelt eine robuste Reihe von KI-Tools in einer benutzerfreundlichen Oberfläche und ist damit eine fantastische All-in-One-Lösung für Ihre Geschäftsanforderungen.

Wenn es um kreative Aufgaben geht, sticht Galaxy.KI hervor. Mit Tools wie Stable Diffusion, Midjourney und Ideogram können Sie schnell hochwertige Grafiken für Ihre Marketingmaterialien und Produktdesigns erstellen.

Diese Tools helfen Ihnen dabei, beeindruckende Grafiken, Prototypen und Designs zu erstellen, ohne dass Sie dafür ein hohes Preisschild oder lange Zeitleisten in Kauf nehmen müssen.

Und vergessen Sie nicht Flux. Dieses KI-gesteuerte Automatisierung des Marketings hält Ihren Workflow in der Spur und hilft, das Geschäft zu skalieren. Sie sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft, auch wenn Sie größere Projekte übernehmen.

Galaxy.KI beste Features

Zugriff auf eine Reihe von KI-Modellen auf einer einzigen Plattform

Klare Darstellung von Problem, Lösung und Ergebnissen in strukturierten Formaten

Einbindung von Datenvisualisierungen zur Verbesserung der Glaubwürdigkeit des Inhalts

Ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung von Inhalten an den Styleguide Ihrer Marke

Galaxy.KI Limits

Die Qualität der Ausgabe hängt stark von der Genauigkeit der Eingabedaten ab

Preise für Galaxy.AI

$49/Monat

Galaxy.AI Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Wussten Sie schon? KI kann möglicherweise vorhersagen, wie viral Ihr Inhalt sein wird, bevor Sie ihn veröffentlichen. Bestimmte KI-Tools wie Streamladder können die Schlüsselwörter, das Timing und das Publikumsverhalten Ihres geplanten Inhalts analysieren und einen "Viralitäts-Score" erstellen Auf diese Weise können Sie das Engagement des Publikums und die potenzielle Reichweite der Inhalte vor der Veröffentlichung einschätzen.

5. Musely.AI (Bester KI-Kalender-Generator für kreative Köpfe)

über Musely.KI Ändern Sie die Art und Weise, wie Sie Inhalte planen, mit Musely.KI . Es erstellt automatisch umfassende Kalender mit Inhalten, die Ihnen Zeit sparen und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie konsistent und relevant bleiben.

Diese KI marketing tool empfiehlt außerdem intelligente Themenvorschläge auf der Grundlage von Trends in Ihrer Nische. Ein weiteres großartiges Feature ist der anpassbare Veröffentlichungszeitplan.

Unabhängig von der Plattform können Sie die Häufigkeit der Veröffentlichungen und die Art der Inhalte leicht an Ihre Marketingziele anpassen. Die Optimierung des Inhaltsmixes ist ebenfalls fantastisch.

Sie können verschiedene Arten von Inhalten auf mehreren Plattformen ausgleichen und so sicherstellen, dass Sie alle Ihre Einzelziele erreichen.

Was das strategische Management der Zeitleiste angeht, kümmert sich Musely.KI um alles. Sie können sich auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, wann oder was Sie als nächstes posten.

Musely.AI beste Features

Abgeschlossene Kalender in Sekundenschnelle mit nur einem Schlüsselwort oder Thema generieren

Entwickeln Sie Roadmaps für Blog-Inhalte mit strukturierten Problemen, Schlüsselwörtern und Veröffentlichungsterminen

Karten für den Start von Marketingkampagnen mit Zeitleisten und wichtigen Meilensteinen und Fristen erstellen

Planen Sie Inhalte rund um Themen wie Feiertage, Jahreszeiten und Ereignisse in der Branche

Entwicklung plattformübergreifender Pläne für die Verteilung von Inhalten zur Maximierung von Reichweite und Engagement

Musely.KI Limits

Hat eine Lernkurve, da die Features sehr umfangreich sind

Musely.AI Preise

Benutzerdefinierte Preise

Musely.AI Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Taskade (Optimal für die Verwaltung von Aufgaben und Inhalten in Echtzeit)

über Taskade Wenn Sie nach einem Tool suchen, das Ihren Kalender für Inhalte organisiert und effektiv gestaltet, Taskade muss man ausprobieren. Es ist eine KI-gesteuerte Plattform, die Kalender für Inhalte, Sprints für Projekte, Flow Diagramme und SOPs an einem Ort zusammenführt.

Und mit 1 TB Speicher können Sie all Ihre Inhalte problemlos verwalten, ohne dass Ihnen der Space ausgeht.

Das Besondere an Taskade ist, dass seine KI-Agenten Aufgaben und Prioritäten in Echtzeit bewerten. Sie verknüpfen automatisch zusammenhängende Aufgaben und sorgen dafür, dass Sie den Überblick behalten. Sie wissen immer genau, worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren müssen, und haben eine klare Ansicht darüber, wie jede Aufgabe in die Gesamtstrategie passt.

Taskade beste Features

Visualisieren Sie Aufgaben in verschiedenen Formaten - Tabellen, Boards, Listen, Mindmaps und Kalender

Brainstorming, Gliederung und Planen mit Hilfe eines KI-Schreib- und Aufgabenassistenten

Einfaches Freigeben von Arbeiten für Teams, Clients und Gäste; reibungslose Zusammenarbeit über Web, Mobilgeräte und Desktop

Behalten Sie den Überblick über die Prioritäten von Aufgaben mit dynamischen Verbindungen und Hierarchien in Echtzeit

Organisieren Sie Inhalte mit anpassbaren Vorlagen für verschiedene Arten von Inhalten und Plattformen

Taskade Beschränkungen

Fehlende erweiterte Features wie das Hinzufügen von Bildern oder Videos oder das Erstellen komplexer Tabellen

Formatierung kann schwierig sein, wenn Sie nicht mit Markdown-kompatiblen Editoren vertraut sind

Preise für Taskade

Free : $0

: $0 Taskade Pro : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Taskade für Teams*: $20/Monat pro Benutzer

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: In den 1960er Jahren schuf Joseph Weizenbaum ELIZA, eine der ersten KI Chatterbots (später Chatbots genannt). Er wurde entwickelt, um die Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen zu erforschen, und simulierte Unterhaltungen mit Hilfe eines Musterabgleichs und einer Substitutionsmethode, die den Benutzern die Illusion vermittelte, dass das Programm sie versteht.

7. LogicBalls (Beste visuelle KI-Plattform)

über Logik-Kugeln Mit über 15 Millionen KI-generierten Inhalten und einer Community von über 150.000 Benutzern macht LogicBalls leistungsstarke KI-Tools für jedermann zugänglich.

Zugang zu über 1.200 Apps für alles, vom Schreiben über das Entwerfen bis hin zum Video-Skripting. Es ist perfekt, um schnell und effizient hochwertige Inhalte zu erstellen.

Erstaunlich ist auch, wie es Ihnen hilft, Posts für soziale Medien zu erstellen, die Sie nutzen können, um Ihre Fallstudien, Blogs und Artikel zu bewerben und ein breiteres Zielpublikum zu erreichen.

LogicBalls beste Features

Schnelle Erstellung von Kalendern für Inhalte mit KI-gesteuerten Tools zum Schreiben, Gestalten und für soziale Medien

Erstellen Sie in Minutenschnelle ansprechende Fallstudien für Websites, soziale Medien oder Erfahrungsberichte von Clients

Benutzerdefinierte Inhalte, die zu Ihrer Marke und Ihren Botschaften passen

Optimieren Sie Inhalte für SEO mit Schlüsselwortvorschlägen

LogicBalls Beschränkungen

Die kostenlose Version limitiert Sie auf 50+ KI-Tools, zwei Töne und weniger benutzerdefinierte Optionen

Einige erweiterte Features sind nur in der Premium Version verfügbar

Preise für LogicBalls

Free

Pro: $9.99/Monat

$9.99/Monat Premium: $19.99/Monat

LogicBalls Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

8. Predis.ai (Am besten für die Planung von Inhalten in sozialen Medien)

über Predis.KI Was tun Sie zu erledigen, wenn Sie auf einen leeren Bildschirm starren und schnell 30 Beiträge brauchen? Das Letzte, was Sie wollen, ist, sich zu stressen. Stattdessen können Sie sich bei Predis.ai anmelden. Sie können Texte, Bilder und Video-Inhalte mit einer Vier-Wort-Eingabeaufforderung erstellen.

Sobald Sie das schnelle Onboarding abgeschlossen haben, können Sie bereits einige Beiträge erstellen. Sie können sich für einen einfachen Beitrag mit Bildunterschrift und Bild entscheiden, oder Sie gehen aufs Ganze und fragen nach einem Instagram-Karussell.

Predis.KI liefert Bilder mit einem stimmigen Design und Texten, die Sie anpassen können. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, können Sie das Layout und die Farben einfach ändern.

Sobald Sie die endgültige Version Ihres Beitrags fertiggestellt haben, können Sie ihn schnell im Kalender für den Inhalt planen. Predis.ai kümmert sich um den Rest, während Sie sich auf andere Aufgaben konzentrieren.

Predis.ai beste Features

Erstellen Sie Instagram Karussells mit benutzerdefinierten Layouts, Farben und Texten

Durchsuchen Sie die Videobibliothek, um Videoposts mit Text, Bildern und Animationen zusammenzustellen

Zugriff auf Echtzeit-Analysen und Nachverfolgung der Leistung Ihres Kontos

Einstellung und Nachverfolgung von Social-Media-Zielen direkt über das Dashboard

Predis.ai Limits

Einige Benutzer sagen, dass Hashtags in anderen Sprachen nicht generiert werden können (nur Englisch)

Preise für Predis.ai

Free : kostenlos

: kostenlos Lite : $32/Monat

: $32/Monat Premium : $59/Monat

: $59/Monat Agentur: $249/Monat

Predis.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

4.8/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (180+ Bewertungen)

9. KI Perfekter Assistent (Am besten für personalisierte Terminplanung und Organisation)

über KI Perfekter Assistent Wenn Sie immer auf der Suche nach Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung sind, KI Perfekter Assistent wird eine große Hilfe sein. Dieses Tool automatisiert Aufgaben in Microsoft Office Apps und mehr und macht alltägliche Aufgaben mühelos.

Ob Sie PowerPoint-Folien erstellen, Word-Dokumente entwerfen oder Nachrichten in Outlook und Teams beantworten - KI Perfect Assistant erledigt all das. Die KI erledigt diese Aufgaben so schnell, als hätten Sie eine zusätzliche Hand im Büro.

Praktisch für Berufstätige oder Geschäfte, die zeitraubende Tätigkeiten reduzieren möchten.

KI Perfect Assistant beste Features

Nutzen Sie über 40 KI-Tools zum Erstellen von Präsentationen, E-Mails, Chats und mehr

Zugriff auf Sprachtools für Grammatikprüfung, Paraphrasierung und Übersetzung

Benutzerdefinierte Vorlagen mit anpassbaren Schreibstilen, Tönen und Spracheinstellungen

Zugriff über Chrome Erweiterung oder Telegram Web App für zusätzlichen Komfort

KI Perfect Assistant Limits

Es kann einige Zeit in Anspruch nehmen, sich mit dem gesamten Bereich der Tools vertraut zu machen

Kostenlose und untergeordnete Pläne haben Token Limits

KI Perfect Assistant Preise

Free

Pro: $9.99/Monat

$9.99/Monat Premium: $29.99/Monat

KI Perfect Assistant Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

💡 Pro-Tipp: Sparen Sie Zeit, indem Sie Vorlagen für Inhalte erstellen, die sich monatlich wiederholen, wie z. B. "Throwback Thursday"-Posts oder Urlaubskampagnen. Mit vielen Tools können Sie Vorlagen ganz einfach duplizieren.

10. UNUM (am besten für visuelles Storytelling und Social Media-Ästhetik)

über UNUMUNUM ist ein leistungsstarkes Tool zur Erstellung eines Kalenders für die Inhalte sozialer Medien. Es hilft Ihnen, Ihre Inhalte für soziale Medien visuell zu organisieren und zu planen.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, eine vereinheitlichte Social-Media-Präsenz zu erstellen, indem Sie mehrere Konten an einem Ort verwalten. Sie können Beiträge ganz einfach per Drag & Drop verschieben und so sicherstellen, dass alles im Flow ist und miteinander verbunden wird.

Die KI-gesteuerten Vorschläge helfen Ihnen, die besten Zeitpunkte zum Posten zu finden, was eine echte Zeitersparnis darstellt.

UNUM beste Features

Ziehen und Ablegen von Beiträgen für nahtlosen Content Flow

Vorschau des Inhalts vor der Veröffentlichung, um den Ton der Marke zu treffen

Zusammenarbeit mit dem Team bei der Erstellung und Planung von Beiträgen

Konsistenz über Kampagnen hinweg bewahren

UNUM Beschränkungen

Die Abrechnung/Verwaltung der Website ist manchmal etwas verwirrend

UNUM Preise

UNUM Free

UNUM Pro: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer UNUM für Teams: $15/Monat

UNUM Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Planen Sie überzeugende KI-Inhalte mit ClickUp

Zeit ist kostbar, und KI ist das Tool, das Ihnen hilft, das Beste aus jeder Sekunde zu machen!

Wenn Sie Stunden damit verbringen, den perfekten Kalender zu erstellen, nutzen Sie KI für die umfassende Erstellung von Kalendern mit Inhalten und beobachten Sie, wie sich das ändert. 🙌

ClickUp Brain ist ein Schlüssel zu diesem Wandel. Es kann Ihnen helfen, Ihre Inhalte zu organisieren, zu planen und zu automatisieren - auf jede erdenkliche Art und Weise.

Benötigen Sie einen Plan für Ihre Inhalte, der tatsächlich auf Ihre Ziele abgestimmt ist? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und überzeugen Sie sich selbst von dem Unterschied!