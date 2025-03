11 Vorlagen für kostenlose Formulare zur gegenseitigen Bewertung

Würden Sie zustimmen, dass Gleichaltrige oft die beste Beurteilung unserer Arbeit abgeben? Denken Sie darüber nach – Gleichaltrige führen ein ähnliches Leben, arbeiten unter den gleichen Umständen und haben oft ein unheimliches Gespür für die Arbeitsgewohnheiten der anderen, sei es bei Gruppenprojekten in der Schule oder bei Aufgaben im Team am Arbeitsplatz. Wenn Sie die Arbeit Ihrer Kollegen mithilfe eines Formulars zur Bewertung durch Gleichaltrige beurteilen, geschieht etwas Interessantes – Sie werden sich der Bewertungskriterien und -ziele bewusster.

Es ist wie ein konstruktiver Feedback-Bumerang: Indem Sie Ihren Kollegen Feedback geben, entwickeln Sie schärfere Einsichten in Ihre eigenen Stärken und verbesserungsbedürftigen Bereiche. Ob es sich nun um eine Unterrichtsaktivität, eine Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern oder eine Gruppenprojekt-Bewertung durch Kollegen handelt – Formulare zur Bewertung durch Kollegen machen jeden zu einem besseren Bewerter.

## Was sind Vorlagen für Formulare zur Beurteilung unter Gleichgestellten? Eine Vorlage für ein Formular zur Beurteilung unter Gleichgestellten ist ein vorgefertigtes Dokument, das es Gleichgestellten ermöglicht, Feedback zur Leistung, zur Qualität der Arbeit oder zu den Beiträgen einer Person innerhalb eines Teams zu geben. Ob im Klassenzimmer oder am Arbeitsplatz – diese Vorlagen sind das ideale tool für strukturierte Bewertungen und helfen dabei, Stärken und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren.

✨ So funktionieren sie: *Zweck: Erleichterung von Feedback unter Kollegen und Vermittlung eines klareren Bildes der Stärken und Schwächen einer Person aus der Sicht ihrer Kollegen *Struktur: Enthält in der Regel eine Reihe von Fragen oder Kriterien – wie Teamarbeit, Kommunikation oder das Abschließen von Aufgaben – mit einer Bewertungsskala für eine faire Beurteilung *Vorteile: Fördert eine offene Kommunikation, unterstützt die Zusammenarbeit und verleiht dem Beurteilungsprozess über die reine Beurteilung durch den Vorgesetzten hinaus Tiefe

📌 Beispiel: Stellen Sie sich ein Team vor, in dem der Manager ein Formular zur Bewertung durch Kollegen verwendet, um die Beiträge aller zu einer wichtigen Präsentation zu bewerten. Mark könnte Rachels Organisationstalent hervorheben, während Rachel vorschlägt, dass Mark seine Kommunikation während der Sitzungen zum Brainstorming verbessern könnte. Das Ergebnis? Aufschlussreiches Feedback für kontinuierliche Verbesserungen und ein stärkeres, kollaborativeres Team. 🧾 Lesen Sie auch: dreht den Spieß um, indem es aus wenig inspirierenden Beurteilungen Wachstumschancen macht. Mit tools für die Selbsteinschätzung, strukturiertem Feedback von Vorgesetzten und gemeinsamen Unterhaltungen über die Karriere sorgt diese Vorlage dafür, dass sich Beurteilungen weniger wie eine Pflicht und mehr wie ein sinnvolles Gespräch anfühlen. Die Vorlage enthält anpassbare Ansichten wie ClickUp Board und ClickUp List, die sich an Ihre Workflow-Präferenzen anpassen lassen, sowie praktische Felder wie Quartal, Abteilung und Region für eine bessere Organisation und Berichterstellung.

Außerdem erleichtern einfache Status wie "Offen" und "Abgeschlossen" die Nachverfolgung des Fortschritts jeder Überprüfung, ohne die Dinge zu verkomplizieren. ✨ Ideal für: HR-Teams und Manager, die strukturierte, wachstumsorientierte Leistungsbeurteilungen erstellen möchten, die Mitarbeiter motivieren und den Erfolg des Teams steigern.

Lesen Sie auch: Wie man effektives Peer-Mentoring bei der Arbeit umsetzt ### 6. ClickUp Feedback Form Template /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-344.png ClickUp Feedback Form Template https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product&product=forms Diese Vorlage herunterladen /%cta/

Feedback einzuholen sollte nicht so schwierig sein wie das Ziehen von Zähnen, dennoch haben viele Geschäfte Schwierigkeiten, aussagekräftige Erkenntnisse zu sammeln. Wechseln Sie stattdessen zu https://clickup.com/templates/feedback-form-t-222239474, einer einfachen, aber leistungsstarken Lösung für die Gestaltung von Feedback-Formularen, die tatsächlich funktionieren.

Mit benutzerdefinierten Umfragen, die auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind, können Sie den Feedback-Erfassungsprozess optimieren und Antworten in Notizen für die Zukunft umwandeln. Bonus: Durch die Zentralisierung des Feedbacks an einem Ort können Sie Trends schnell analysieren, verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und intelligentere Entscheidungen treffen, ohne Zeit zu verschwenden. ✨ Ideal für: Unternehmen, die die Kundenbindung erhöhen, aussagekräftige Erkenntnisse sammeln und Feedback nutzen möchten, um bessere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

7. ClickUp-Vorlage zur Auswertung von Mitarbeiterfeedback /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-347.png ClickUp-Vorlage zur Auswertung von Mitarbeiterfeedback https://app.clickup.com/signup?template=t-200554929&department=hr-recruiting

Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Haben Sie sich jemals gefragt, was Ihre Mitarbeiter wirklich über das Management denken? Spoiler: Sie haben eine Meinung. Die undefined bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, diese Gedanken zu sammeln und dieses Feedback zu nutzen, um stärkere, vertrauensvollere Teams aufzubauen. Diese Vorlage erleichtert die Erfassung von Mitarbeiterfeedback zu allen Themen, von der Unternehmenskultur bis hin zum Arbeitsumfeld und darüber hinaus. Durch die Nachverfolgung der Stimmung der Mitarbeiter im Laufe der Zeit erhalten Sie ein klares Bild davon, was funktioniert und wo Verbesserungen erforderlich sind. Manager können diese Vorlage verwenden, um einheitliche, strukturierte Gespräche zu führen. Keine losgelösten Feedbackschleifen mehr – nur offene, ehrliche Unterhaltungen, die Teams beim Wachstum unterstützen.

✨ Ideal für: Organisationen, die eine Kultur des Vertrauens schaffen, Einblicke in die Mitarbeitenden gewinnen und die Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Management stärken möchten.

### 8. Vorlage für ein Formular zur Beurteilung durch Kollegen von Template.net

via Dank des anpassbaren Designs können Sie es ganz einfach mit MS Word oder Google Docs an Ihre Bewertungsanforderungen anpassen. Darüber hinaus spart das vorgefertigte Layout Zeit, entspricht professionellen Standards und kann an den Stil Ihrer Organisation angepasst werden. ✨ Ideal für: Pädagogen und Teamleiter, die ein sofort einsatzbereites, anpassbares Formular für die Bewertung durch Kollegen benötigen, um den Bewertungsprozess zu optimieren und zuverlässiges Feedback effizient zu sammeln. Wenn Sie nach einer eleganten, interaktiven Möglichkeit suchen, Feedback von Kollegen einzuholen, kann die Vorlage für das Formular zur Bewertung von Kollegen von Typeform ein nützliches Tool für Sie sein. Typeform ist für sein benutzerfreundliches Design und seine ausgefeilte Oberfläche bekannt und sorgt dafür, dass sich das Geben und Empfangen von Feedback weniger wie eine lästige Pflicht und mehr wie eine Unterhaltung anfühlt.

Diese Vorlage optimiert den Prozess der Peer-Evaluierung, indem sie Einfachheit mit einer professionellen, markenbezogenen Erfahrung verbindet. Sie können sie ganz einfach mit den Logos, Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens benutzerdefiniert anpassen, um die Markenkonsistenz zu gewährleisten und gleichzeitig einen sauberen, intuitiven Flow beizubehalten. ✨ Ideal für: Teams und Pädagogen, die nach einer modernen, interaktiven Möglichkeit suchen, strukturiertes Feedback zur Peer-Evaluierung zu sammeln und dabei Zeit zu sparen und eine nahtlose Benutzererfahrung zu gewährleisten.

### 11. Vorlage für ein Formular zur Bewertung von Kollegen von Paperformvia /href/ https://paperform.co/templates/peer-evaluation-form/ Paperform /%href/ Es ist eine Sache, Leistungsdaten von Mitarbeitern zu sammeln, und eine andere, das Engagement Ihres Teams zu verbessern. Die Vorlage für das Formular zur gegenseitigen Bewertung von Paperform vereinfacht diese Herausforderung jedoch.

Dieses Formular ist auf Flexibilität ausgelegt und kann mit nur wenigen Anpassungen an Peer-Evaluierungen im Geschäft oder im Klassenzimmer angepasst werden. Darüber hinaus können Sie das Logo Ihres Unternehmens hinzufügen, Farben anpassen oder Bilder einfügen, um die Persönlichkeit Ihrer Organisation widerzuspiegeln.

Mit über 27 Fragetypen, darunter Textfelder, Dropdown-Listen und Multiple-Choice-Fragen, wird das Sammeln von Peer-Feedback zu einem reibungslosen, strukturierten Prozess. Benötigen Sie Signaturen für zusätzliche Rechenschaftspflicht? Fügen Sie einfach ein Feld für Signaturen hinzu, und schon kann es losgehen. ✨ Ideal für: Manager und Pädagogen, die ein anpassbares, benutzerfreundliches Formular für eine strukturierte Peer-Evaluierung wünschen, das wertvolles Feedback liefert.

/href/ https://clickup.com/blog/employee-feedback-tools// 10 beste Software-Tools für Mitarbeiterfeedback /%href/ ## ClickUp für eine perfekte Peer-Evaluierungserfahrung

Peer-Reviews sind oft der Schlüssel zum Erfolg eines Projekts. Schließlich helfen sie bei der Zusammenarbeit, der Rechenschaftspflicht und der kontinuierlichen Verbesserung innerhalb von Teams. Mit ClickUp wird es einfacher denn je, Feedback von Kollegen freizugeben und Fortschritte nachzuverfolgen. Von Echtzeit-Updates bis hin zu anpassbaren Vorlagen für Formulare zur Bewertung von Kollegen vereinfacht ClickUp den gesamten Bewertungsprozess. Und die Wirkung spiegelt sich in den Erfahrungen der Benutzer wider. Wie Martha Kumi, technische Redakteurin bei Akkadian Labs, es ausdrückt

"Das Teilen von Informationen und die Zusammenarbeit sind jetzt, da alle Teams remote arbeiten, ein Kinderspiel. Es ist einfach, Projektaktualisierungen freizugeben und Mitgliedern des Teams Feedback zu geben. Wir können Aufgaben und Projekte teamübergreifend nachverfolgen und in Echtzeit Aktualisierungen bereitstellen." Warum also warten? Gestalten Sie Ihre Kollegenbewertungen intelligenter und reibungsloser, indem Sie /href/ https://clickup.com/signup jetzt ein Konto bei ClickUp /%href/ erstellen.