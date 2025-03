Die 11 besten Apps für die Baubranche im Jahr 2025

Bauprojekte erfordern viel Aufmerksamkeit und Aufwand. Von der Erstellung von Plänen über die Verwaltung von Budgets bis hin zur termingerechten Übergabe von Projekten - alles muss detailliert geplant und perfekt ausgeführt werden.

die gute Nachricht: Es gibt ein Tool für so ziemlich alles! Ob es um die Verwaltung von Kosten, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften oder die Synchronisierung Ihres Teams geht - die richtigen tools können Ihnen die Arbeit erleichtern.

Deshalb haben wir die 11 besten Apps für das Baugewerbe zusammengestellt, die Ihnen bei allen Aspekten von Bauprojekten helfen können - bei der Planung, der Aufgabenverwaltung, der Kommunikation und vielem mehr.

Starten Sie also Ihre Entdeckungsreise und finden Sie das Passende für sich!

Hier sind die 11 besten Apps für das Baugewerbe, mit denen Sie Ihre Projekte rationalisieren und die Zusammenarbeit verbessern können.

ClickUp: Das Beste für Projektmanagement und Kommunikation im Bauwesen Fieldwire: Am besten für die Verwaltung von Arbeiten vor Ort Procore: Am besten für Risikomanagement AutoCAD: Am besten für die Bearbeitung von 2D-Konstruktionszeichnungen GasBuddy: Am besten geeignet, um Treibstoff zu günstigeren Preisen zu finden Buildertrend: Am besten geeignet für die Verwaltung von Teams im Feld und die Planung von Projekten PlanGrid Build: Am besten geeignet für die Erstellung von Konstruktionszeichnungen LetsBuild: Am besten geeignet für Baustelleninspektionen und die Kommunikation im Team Autodesk Construction Cloud: Am besten geeignet für das Projektmanagement im Bauwesen Contractor Foreman: Am besten geeignet für die Kostenkalkulation und das Kostenmanagement Raken: Am besten geeignet für Zeiterfassung und Crew-Management

Was sind Bau-Apps?

Bau-Apps sind digitale Lösungen für das Baumanagement. Sie reichen von einfachen Tools für die Dokumentenverwaltung über Tools für die Planung bis hin zu robusten Plattformen für das Baumanagement, die eine durchgängige Planung und Ausführung von Projekten ermöglichen.

Apps für das Bauwesen helfen Ihnen bei der Verwaltung mehrerer Projekte:

🤖 Automatisierung von Routineprozessen wie Terminplanung, Berichterstellung und Aufgabenzuweisung

🔄 Teams, Auftragnehmer und Clients mit Echtzeit-Projekt-Updates und zentraler Kommunikation auf der gleichen Seite halten

📂 Speicherung aller projektbezogenen Dokumente wie Verträge, Genehmigungen und Baupläne an einem Ort für einfachen Zugriff

📊 Abstimmung von Teams, Zeitleisten, Ressourcen und Leistungen für eine nahtlose Ausführung

🧠 Wussten Sie schon? 35 % der Baufachleute geben über 14 Stunden pro Woche für unproduktive Tätigkeiten, wie die Suche nach Projektinformationen, Konfliktlösung und den Umgang mit Fehlern und Nacharbeit.

Vorteile der Verwendung von Construction Apps

Hier sind die wichtigsten Vorteile von Apps für das Bauwesen:

Bessere Zusammenarbeit und Sichtbarkeit des Projekts

Apps für die Baubranche bieten Echtzeiteinblicke in den Fortschritt Ihres Projekts mit Berichten und Dashboards. Bauprojektmanager können den Fortschritt vor Ort in ihrer App kontinuierlich verfolgen und Projektdetails wie Materialverbrauch, Produktivität des Teams und Workload überwachen.

🌻 Beispiel: Wenn ein bestimmtes Team überlastet ist oder sich der Fortschritt in einem Bereich verzögert, bietet die App die Sichtbarkeit, um sofortige Anpassungen vorzunehmen.

Verbesserte Ressourcen- und Kostenverwaltung

Sie können auf wichtige Features des Ressourcenmanagements zugreifen, um die Workloads der einzelnen Mitglieder des Teams anzuzeigen und die Ressourcen und Kosten in Echtzeit nachzuverfolgen. Apps für das Bauwesen helfen Ihnen auch bei der Ansicht der für das Projekt angefallenen Kosten und beim Vergleich der geplanten mit den tatsächlichen Kosten, um Abweichungen zu erkennen und notwendige Anpassungen vorzunehmen.

🌻 Beispiel: Angenommen, Ihr kostenintensives Trockenbau-Team macht Überstunden und treibt damit die Gesamtkosten in die Höhe. Sie können die Verteilung des Workloads überprüfen und die Überstunden reduzieren, indem Sie den Auftrag an das verfügbare Team für Malerarbeiten weitergeben. Auf diese Weise gewährleisten Sie eine optimale Ressourcenzuweisung und senken die Kosten, ohne die Qualität des Projekts zu beeinträchtigen.

Geführte Entscheidungsfindung

Apps für das Bauwesen helfen Ihnen, datengestützte Entscheidungen auf der Grundlage verschiedener Berichterstellungen und Analysen zu treffen. So können Sie zum Beispiel historische Kosten- und Arbeitstrends analysieren, um für aktuelle Projekte zu planen. Außerdem können Sie Berichte zur Risikoanalyse erstellen, um Risiken zu mindern, ihre Auswirkungen auf das Projekt zu reduzieren und Lieferverzögerungen zu vermeiden.

Beispiel: Wenn die App die Wetterbedingungen als Risiko für ein Projekt im Freien kennzeichnet, können Sie proaktiv Aufgaben wie das Gießen von Beton neu planen, um Verzögerungen und Schäden zu vermeiden.

📖 Mehr lesen: 6 gängige Methoden zur Durchführung von Bauprojekten für Architekten

Worauf sollten Sie bei Apps für das Bauwesen achten?

Egal, ob Sie ein Geschäft im Baugewerbe sind, das nach Clients sucht, oder ein Experte in der Baubranche, der nach technischen Entwürfen oder Kostenmanagement sucht - es gibt für alles die richtige Bau-App. Hier eine Liste, worauf Sie bei Bau-Apps achten sollten:

📌 Projektplanung und -terminierung: Wählen Sie Apps, die die Einstellung und Nachverfolgung von Zeitleisten für Projekte, die Priorisierung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Überwachung von Abhängigkeiten erleichtern

📌 Ressourcenmanagement: Suchen Sie nach Plattformen, die Workload, verfügbare Materialien und Ausrüstung in Echtzeit anzeigen

Budgetierung und Kostenmanagement: Wählen Sie eine Bausoftware, mit der Sie die Projektkosten in Echtzeit nachverfolgen können - von Material über Arbeit und Baustellenvorbereitung bis hin zu allgemeinen Administrationskosten. Sie sollte Vergleiche zwischen Budget und Kosten ermöglichen, damit Sie rechtzeitig Anpassungen vornehmen können

📌 Dokumentenmanagement: Wählen Sie eine App, die alle projektbezogenen Dokumente zentralisiert, z. B. Baustellenbilder, Vorschriften, Sicherheitsinspektionen, Tagesprotokolle und Baupläne. Sie sollte die Nachverfolgung von Änderungen ermöglichen und den Zugriff auf die neuesten Versionen der Dokumente erlauben

Vor-Ort-Funktionen: Wählen Sie Tools, die sowohl in der mobilen als auch in der Desktop Version gut funktionieren. Es sollte über eine Offline-Funktion verfügen, damit Teams vor Ort auch ohne Internet auf Dokumente zugreifen, Fortschritte aktualisieren und Berichte einreichen können

Features zur Qualitätskontrolle: Suchen Sie nach Apps, mit denen Sie Probleme nachverfolgen, Risiken analysieren, Checklisten für Inspektionen erstellen und Qualitätsstandards dokumentieren können. So können Sie proaktiv Probleme im Projekt erkennen und beheben und Sicherheitsbedenken ausräumen

Automatisierung von Workflows: Wählen Sie eine App, mit der Sie Routineaufgaben automatisieren und Workflows benutzerdefiniert gestalten können. Zum Beispiel die Automatisierung von Genehmigungsprozessen, die Einstellung von Warnungen beim Erreichen von Budgetschwellen, die Änderung des Status von Aufgaben usw.

📖 Lesen Sie mehr: Wie man Kunden für das Geschäft im Baugewerbe findet und bindet

Die 11 besten Bau-Apps

1. ClickUp (Am besten für Projektmanagement und Kommunikation im Bauwesen)

planen, verfolgen und verwalten Sie alle Ihre Projekte an einem einzigen Ort mit ClickUp

Von Grund auf zu bauen ist schon schwierig genug. Wenn dann noch Missverständnisse, verstreute Dokumente, Verzögerungen, verpasste Termine und Materialdiebstahl hinzukommen, wird es noch schwieriger.

Der Ausweg? Eine vielseitige App für das Baumanagement wie ClickUp . Es hilft Ihnen, Zeitleisten zu verwalten, Aufgaben zuzuweisen, den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen und Projekte mit Dashboards und benutzerdefinierten Ansichten zu visualisieren. ClickUp für Baumanagement zentralisiert alles vom Vorverkauf über die Konzeption bis zum Abschluss. Sie können an Plänen mitarbeiten, Projektzeichnungen und Arbeitsabläufe erstellen und Ihre Pläne in umsetzbare Elemente umwandeln mit ClickUp Aufgaben .

visualisieren Sie Ihre Arbeit so, wie Sie wollen - mit ClickUp Views

Nutzen Sie ClickUp's 15+ Ansichten von Projekten um Ihre Pläne zusammenzufassen, wie Ansicht des Kalenders für die Planung von Aufgaben, Listenansicht für die Ressourcenverwaltung, Board für den Fortschritt von Aufgaben und Gantt-Diagramme für Zeitleisten.

So können Sie Ansichten für Projekte in ClickUp hinzufügen 👇

Eines der Hauptanliegen bei Bauprojekten ist die termingerechte Lieferung, und die ClickUp Zeitmanagement feature hilft Ihnen, Zeitleisten effektiv zu verwalten. Nutzen Sie die Zeiterfassung, um Zeiten für Aufgaben abzuschätzen, Zeit mithilfe von Gantt-Diagrammen, Kalender-, Workload- und Zeitleisten-Ansichten zu planen und Stunden mit Zeiterfassungen zu protokollieren.

verfolgen, verwalten und verteilen Sie Ihre Zeit effektiv, um Verzögerungen zu vermeiden - mit ClickUp Time Management

Das ist noch nicht alles! ClickUp bietet eine umfangreiche Bibliothek von vorlagen für das Baumanagement um die Koordination des Teams zu gewährleisten, Ressourcen nachzuverfolgen und das Budget einzuhalten.

Zum Beispiel die ClickUp Baumanagement-Vorlage ermöglicht Ihnen die Planung und Visualisierung von Projektlebenszyklen, die Nachverfolgung von Fortschritten, die Abstimmung von Ressourcen und die rechtzeitige Lieferung von Projekten. Die Vorlage bietet auch benutzerdefinierte Status und Felder, so dass Sie Details wie Konfidenzniveaus und prozentuale Fortschrittsleisten hinzufügen und den Fortschritt der Aufgabe nachverfolgen können.

Hier ein kurzer Überblick über die Features von ClickUp, um die Sache zu vereinfachen.

ClickUp beste Features

Echtzeit-Dashboards : Ansicht des Projektfortschritts und der Produktivität des Teams in benutzerdefinierter Echtzeit ClickUp Dashboards Gantt Diagramme : Verwalten Sie Aufgaben mit Priorität, verfolgen Sie Abhängigkeiten und erkennen Sie Hindernisse mit ClickUp Gantt Diagramme Benutzerdefinierte Status : Erstellen Sie benutzerdefinierte Beschreibungen, um den Fortschritt einer Aufgabe zu definieren, wie z.B. 'IB,' 'Abgeschlossen', 'In der Warteschleife', 'Zur Genehmigung', etc.

: Ansicht des Projektfortschritts und der Produktivität des Teams in benutzerdefinierter Echtzeit ClickUp Dashboards Automatisierung : Automatisierung von Arbeitsabläufen wie Entwurfsgenehmigung, Änderung des Status von Aufgaben, Erstellung von täglichen Fortschrittsberichten und mehr mit ClickUp Automatisierungen Echtzeit-Chat : Kommunizieren Sie nahtlos, halten Sie alle auf dem Laufenden, und verbessern Sie die Zusammenarbeit mit ClickUp Chat Dokumentation : Dokumentieren Sie Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle, Kontrollstandards, Anweisungen vor Ort und Richtlinien für Ihr gesamtes Projekt Team mit ClickUp Dokumente Vorlagen : Budgets erstellen mit vorlagen für Baubudgets die Arbeitseffizienz verbessern, Meetings durchführen und die pünktliche Lieferung von Projekten sicherstellen

: Automatisierung von Arbeitsabläufen wie Entwurfsgenehmigung, Änderung des Status von Aufgaben, Erstellung von täglichen Fortschrittsberichten und mehr mit ClickUp Automatisierungen

ClickUp Limitierungen

Das riesige Array an Features kann für neue Benutzer überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,900+ Bewertungen)

4.7/5 (9,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,300+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über ClickUp?

ClickUp hat die Verwaltung der Aufgaben, die mit dem Abschließen der Arbeit eines Clients verbunden sind, grundlegend verändert. Ich brauchte ein Tool, um Aufgaben zu organisieren, anstatt alles im Kopf zu behalten, und Excel reichte einfach nicht aus. ClickUp hat sich als effektive und benutzerfreundliche Lösung für mein Geschäft erwiesen. Capterra Bewertung 2. Fieldwire (Am besten für die Verwaltung der Arbeit vor Ort)

via Fieldwire Mit der Baustellenmanagement-Software von Fieldwire können Teams vor Ort über ihre Smartphones auf Bilder, Pläne, Aufträge, Projektdokumente und alles andere zugreifen.

Sie ermöglicht es Bauunternehmen und Auftragnehmern, Aufgaben zu erstellen, die mit bestimmten Speicherorten verknüpft sind, Aufgaben zu priorisieren und RFIs (Request for Information) in Echtzeit freizugeben. Sie können die benutzerdefinierten Workflows, Inspektionsformulare und Features zur Berichterstellung für die Inbetriebnahme vor der Projektübergabe nutzen.

Fieldwire beste Features

Erfassen Sie Aufgaben und Checklisten, bearbeiten Sie Informationen und erstellen Sie Berichte mit der mobilen App

Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben und der Produktion mit Bildern und Daten

Rationalisierung der Navigation in Spezifikationen, Verteilung von Einreichungspaketen und Verwaltung von Konstruktionsspezifikationen

Fieldwire-Einschränkungen

Das Löschen eines Projekts von einem Gerät ist schwierig und erfordert mehrere Schritte

Die Offline-Funktion ist langsam. Es dauert lange, Dateien hochzuladen, was für Teams vor Ort eine Herausforderung darstellen kann

Fieldwire-Preise

Basic : $0

: $0 Pro : $54 pro Benutzer/Monat

: $54 pro Benutzer/Monat Business : $74 pro Benutzer/Monat

: $74 pro Benutzer/Monat Business Plus: 104 $ pro Benutzer/Monat

Fieldwire Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (85+ Bewertungen)

🧠 Wussten Sie schon? Viele Apps für das Baumanagement sind jetzt integriert mit drohnen-Technologie . Drohnen liefern Luftbilddaten in Echtzeit, die mit diesen Apps synchronisiert werden, um aktualisierte Karten des Projekts zu erstellen, was stundenlange manuelle Inspektionen erspart.

3. Procore (am besten für Risikomanagement)

www.procore.de /%img/ Procore Procore ist ein projektmanagement-Software für Unterauftragnehmer die ein intelligentes Risikomanagement für alle Projekte bietet, von der Bauvorbereitung bis zur Fertigstellung. Sie können Risiken mithilfe von Prognosemodellen vorhersagen, Risiken priorisieren und Echtzeitwarnungen an die Beteiligten senden.

Diese projektmanagement im Bauwesen tool rationalisiert auch die Dokumentation, unterstützt Automatisierungen und erleichtert administrative Aufgaben für dezentrale Teams. Das Highlight des Tools ist das Feature zur Budgetschätzung, das automatisch die Arbeits- und Materialkosten berechnet.

Procore beste Features

Bewertung potenzieller Projektrisiken mithilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens und Versendung von Warnungen zur Aktualisierung von Teams

Zeichnen Sie Markups, verknüpfen Sie Bilder, Dateien und Aufgaben mit bestimmten Zeichnungen und vergleichen Sie verschiedene Versionen von Zeichnungen, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Zugriff auf über 100 Berichte und Erstellung benutzerdefinierter Berichte auf Persona- und Portfolio-Ebene

Procore-Einschränkungen

Hat eine steile Lernkurve; es erfordert technisches Wissen, um es zu benutzen

Die Behebung von Problemen oder Störungen erfordert die Unterstützung von zu vielen Teams, was den Prozess zeitaufwändig macht

Preise für Procore

Benutzerdefinierte Preise

Procore Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (3200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (3200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2700+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Procore?

Procore ist ein erstaunliches Tool, das die Dokumentation und den Eintrag von Daten effektiv rationalisiert und einfach zu benutzen ist, sobald man den Dreh raus hat. Procore wird in unserem Projekt täglich von allen genutzt, einschließlich Beratern, Subunternehmern und dem gesamten Management Team. Allerdings kann es kompliziert sein, es zu erlernen und zu verstehen. G2-Überprüfung 4. AutoCAD (am besten für die Bearbeitung von 2D-Konstruktionszeichnungen)

via AutoCAD AutoCAD ist ein Online-DWG-Editor (ein Dateiformat, das für Zeichnungen steht) und ein DWG-Viewer, mit dem Sie Projektzeichnungen unter Verwendung der wichtigsten Tools und Befehle für das Zeichnen erstellen können. Sie können 2D- und 3D-Gebäudestrukturen, Entwürfe und Pläne mit Präzision erstellen. Das Beste daran ist, dass es eine voreingestellte Bibliothek mit gebrauchsfertigen Materialien bietet, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern und mehr Effizienz bei Projekten zu gewährleisten.

AutoCAD beste Features

Visualisieren und entwerfen Sie Ihre Projekte in 2D und 3D mit Hardware-Integration

Bearbeitung von Entwürfen mit einem WYSIWYG-Editor (ein Tool, das die endgültige Ausgabe visualisiert)

Erstellen Sie animierte Sequenzen von Schritten, Ausrüstung und Personal fürkonstruktionseffizienz AutoCAD-Limits

Nach Meinung einiger Benutzer ist es nicht für 3D-Konstruktionsverfahren geeignet

Die Lizenzen sind teuer

AutoCAD Preise

Benutzerdefinierte Preise

AutoCAD-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3000+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über AutoCAD?

Das Programm ist nützlich für die Erstellung von 2D-Zeichnungen, mit dem Ziel, Skizzen im Computer zu fixieren - im Grunde eine Handzeichnung in einem digitalen Format. Capterra Rezension 5. GasBuddy (Am besten für die Suche nach Kraftstoff zu günstigeren Preisen)

{vom_ GasBuddy Nicht alle Apps, die bei Bauprojekten eingesetzt werden, sind auf diese Branche spezialisiert. Instanz GasBuddy, die ursprünglich entwickelt wurde, um billigeren Kraftstoff zu finden, kann auch Teams im Baugewerbe bei der Verwaltung der Kraftstoffkosten helfen.

Bauarbeiter und Feldarbeiter können die Benzinpreise an den nächstgelegenen Tankstellen überprüfen. Darüber hinaus bietet die Anwendung Premium-Features wie Wettbewerbe, bei denen man kostenloses Benzin gewinnen, Prämien einlösen und mehr sparen kann.

GasBuddy beste Features

Ansicht der Kraftstoffpreistrends nach Region mit Kraftstoffeinblicken

Protokollieren Sie Ihre Kraftstoffeinkäufe zur einfachen Nachverfolgung mit einem Kraftstofflogbuch

Ein All-in-One-Rechner für die Planung der Kraftstoffkosten

GasBuddy Beschränkungen

Gelegentlich werden falsche Preise angezeigt

Manchmal ortet die App weit entfernte Tankstellen

GasBuddy Preise

Free

GasBuddy Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡Pro-Tipp: Verwenden kostenlose Kohlenstoff-Rechner zur Berechnung der Umweltauswirkungen Ihrer Bauprojekte. Ermitteln Sie Bereiche mit hohen Emissionen und entwickeln Sie Strategien zur Minimierung Ihres CO2-Fußabdrucks.

6. Buildertrend (Ideal für die Verwaltung von Teams im Feld und die Planung von Projekten)

via Bautrend Wenn Sie ein Bauunternehmen sind, das seine Baudokumentation zentralisieren möchte, kann Buildertrend Ihnen dabei helfen. Mit Buildertrend haben Sie alles auf einen Blick - von Projektberichten bis hin zu Bildern, Zeitplänen und Finanzdaten - und können so Ihre Projektabläufe optimieren.

Die App bauplanung unterstützt Benutzer bei der Erstellung von Zeitplänen, der Verwaltung von Abhängigkeiten und der Synchronisierung von Aktualisierungen für mühelose Zeitplanverschiebungen.

Buildertrend beste Features

Verwaltung von Finanzdaten, Bestellungen und Änderungsaufträgen, Kalendern und Rechnungen an einem Ort

Sparen Sie bei den Materialkosten mit Rabatten und Rabattprogrammen und verwalten Sie Beziehungen zu Lieferanten

Buildertrend Einschränkungen

Die Software verfügt nicht über eine automatische Speicherfunktion und zeigt auch nach dem Speichern der Datei "ungespeicherte Änderungen" an. Dieser Fehler kann zu Datenverlusten führen

Es gibt keine Möglichkeit, mehrere Lohnsätze zu verfolgen, was die Nachverfolgung der Zahlungen von Freiberuflern erschwert

Buildertrend Preise

Benutzerdefinierte Preise

Buildertrend Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (150+ Bewertungen)

: 4.2/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1600+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Buildertrend?

_Ich mag es, wie ich die Plattform an meine speziellen Bedürfnisse anpassen kann, von Formularen bis hin zu Berichterstellungen. Ehrlich gesagt würde ich mir manchmal noch mehr Möglichkeiten zur Integration mit anderen Programmen wünschen, die mein Unternehmen verwendet Capterra Bewertung 7. PlanGrid Build (am besten für Bauzeichnungen)

via Plangrid PlanGrid Build von Autodesk Construction Cloud ist ein Tool für Konstruktionszeichnungen. Seine Features sind jedoch jetzt in Autodesk Build verfügbar, das Sie bei der Bauverwaltung unterstützt.

Sie können auf alles in einer App zugreifen, von der Planung und Erstellung von Plänen bis zur Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts, der Berichterstellung und der Dokumentenverwaltung. Außerdem können Sie Zeichnungen in Echtzeit gemeinsam mit Ihrem Team bearbeiten.

PlanGrid Build beste Features

Erstellen Sie intelligente Zeichnungen, um Ihre Baupläne zu visualisieren

Kostenkontrolle mithilfe von Tools zur Budget- und Kostenverwaltung und -prognose

Durchführung von KI-basierten Risikoanalysen zur Erkennung potenzieller Probleme

PlanGrid Build Beschränkungen

Der hohe Preis ist für kleine Teams möglicherweise nicht geeignet

Die Software hat Probleme beim Laden großer Blattpakete und erlaubt kein Scrollen zwischen Blättern oder Dateien

Preise für PlanGrid Build

PlanGrid wird nicht mehr zum Kauf angeboten. Seine Features sind über Autodesk Build verfügbar, das bei 145 $/Monat beginnt.

PlanGrid Build Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

📖 Read More: Wie man KI im Bauwesen einsetzt (Anwendungsfälle und Tools)

8. LetsBuild (am besten für Baustellenbesichtigungen und Team-Kommunikation)

via LetsBuild LetsBuild bietet zwei Produkte an:

Aproplan für Mängelbeseitigung, Qualitätskontrollen und Sicherheitskontrollen, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Nacharbeit zu reduzieren

Geniebelt für Projektplanung und -management, das die Nachverfolgung des Fortschritts und die Ressourcenzuweisung rationalisiert, um Projekte im Zeit- und Kostenrahmen zu halten

Es hilft Ihnen, mobile Baustelleninspektionen durchzuführen, Problemtypen, Fortschritte und Fälligkeitsdaten zu identifizieren und zu protokollieren, Bilder für Details anzuhängen, Pläne im Editor-Modus zu messen und Zeichnungen zu überarbeiten.

LetsBuild ermöglicht eine optimierte Kommunikation zwischen Teams, Subunternehmern, Zulieferern und anderen Beteiligten. LetsBuild liefert außerdem Echtzeit-Baustellenbilder und aktuelle Zeichnungen für die Berichterstellung, erstellt 6-Wochen-Zeitleisten, erkennt Verzögerungen und Überlastungen und passt Zeitleisten mithilfe von Live-Gantt-Diagrammen an.

LetsBuild beste Features

Erstellung und Synchronisierung von Punch-Listen rund um die Uhr mit Push-Benachrichtigungen in Echtzeit

Erfassen Sie Probleme auf der Baustelle und beheben Sie sie, bevor sie sich negativ auf das Ergebnis auswirken können

Fotografieren und Erstellen von Berichten für jedes Problem mit einem Mausklick

LetsBuild Beschränkungen

Limitierte Berichterstellung und Integrationsmöglichkeiten

Die Web App kann bei großen Datensätzen abstürzen

LetsBuild Preise

Benutzerdefinierte Preise

LetsBuild-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (20 Bewertungen)

: 4.1/5 (20 Bewertungen) Capterra: 4.2/2 (100+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über LetsBuild?

_Die Plattform ist einfach zu bedienen, vor allem für Einsteiger, die noch nicht über umfassende Kenntnisse im Projektmanagement verfügen, aber sie benötigt einige Änderungen, um ein leistungsfähigeres Tool zu werden und als einzelnes Projektmanagement eingesetzt werden zu können Capterra Bewertung 📖 Mehr lesen: Wie man ein Gantt Diagramm im Bauwesen verwendet 9. Autodesk Construction Cloud (am besten geeignet für das Projektmanagement im Bauwesen)

via Autodesk Construction Cloud Autodesk bietet eine einheitliche Plattform für den Zugriff auf alle Projektdaten - Dateien, Fotos, Revit-Modelle, RFIs, Pläne und Berichterstellungen - an einem Ort. Sie bietet BIM-Koordination (Building Information Modeling), um Modelle zu bearbeiten, Mängel zu erkennen und Nacharbeiten durchzuführen. Der Bereich "Submittal" ist besonders nützlich, wenn Werkstattzeichnungen freigegeben werden sollen.

Das Projektmanagement von Autodesk bietet Bauherren und Bauunternehmern Echtzeit-Einblicke in das Projekt. Außerdem bietet es Features für das Kostenmanagement, die Sie bei folgenden Aufgaben unterstützen kostenvoranschlägen für Bauvorhaben kostenrisiken zu prognostizieren und finanzielle Risiken zu mindern.

Autodesk Construction Cloud beste Features

Risikoanalysen in Echtzeit durchführen, Ausschreibungen optimieren und Routineaufgaben mit Autodesk KI automatisieren

Nachverfolgung von Entwürfen und Visualisierung von Entwurfsänderungen mit Features für die Zusammenarbeit

Verwenden Sie Vorlagen zur Dokumentation von Sicherheitsvorschriften und zur Erstellung von Incident-Berichten

Autodesk Construction Cloud Limits

Gantt Diagramme synchronisieren keine Live-Updates

Die Einstellung von Projekten mit Benutzerberechtigungen, logischen Verknüpfungen usw. kann zeitaufwändig sein

Preise für Autodesk Construction Cloud

Benutzerdefinierte Preise

Autodesk Construction Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (3900+ Bewertungen)

: 4.4/5 (3900+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2000+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Autodesk Construction Cloud?

_Im Großen und Ganzen sehr gut; anfangs gab es Schluckauf, aber ACC hat mehr Ressourcen und Server-Support bereitgestellt, um sicherzustellen, dass Unterbrechungen selten sind und dass die Anfragen der Benutzer entsprechend bearbeitet werden Capterra-Bewertung 10. Contractor Foreman (am besten geeignet für die Verwaltung der Kosten für die Auftragskalkulation)

via Bauunternehmer Vorarbeiter Contractor Foreman eignet sich am besten für die Finanzverwaltung von Projekten und die Nachverfolgung von Ausgaben. Sie können damit Kosten und Finanzdaten auf einer detaillierten Ebene nachverfolgen, Einzel- und Mengenaufschläge schätzen und Angebote und Änderungsaufträge verwalten.

Sie können Ihre Mitarbeiter nachverfolgen, Zeitpläne erstellen und die Projektdokumentation für Aufzeichnungen pflegen. Außerdem verfügt die Software über ein Support-Netzwerk, das Sie bei der optimalen Nutzung der Baumanagement-Software unterstützt.

Contractor Foreman beste Features

Erstellen Sie Kostenvoranschläge und geben Sie sie mit Hilfe von Echtzeit-Kostendatenbanken für Ihre Clients frei

Nachverfolgung von Rechnungen, Verknüpfung von Rechnungen mit einer Bestellung und Erstellung von Client-Rechnungen

Erstellen von Angebotspaketen, Versenden von Ausschreibungen und Vergabe von Aufträgen

Automatisieren Sie die Aktualisierung von Änderungen der Reihenfolge

Beschränkungen für Vorarbeiter (Contractor Foreman)

Die Features für Kostenvoranschläge sind einfach und begrenzt

Die mobile App hat gelegentlich Probleme

Preise für Contractor Foreman

Basis : $49/Monat, jährliche Abrechnung

: $49/Monat, jährliche Abrechnung Standard : $99/Monat

: $99/Monat Plus : $155/Monat

: $155/Monat Pro : $212/Monat

: $212/Monat Unlimited: $312/Monat

Contractor Foreman Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (245+ Bewertungen)

: 4.5/5 (245+ Bewertungen) Capterra: 4.5/6 (600+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Contractor Foreman?

Was mir an Contractor Foreman am besten gefällt, ist der große Umfang an Modulen, die so viele verschiedene Möglichkeiten für die Verwaltung von Projekten bieten. Da es jedoch so viele Features gibt, kann es etwas überwältigend sein, wenn man zum ersten Mal in das Programm einsteigt Capterra Bewertung 📖 Weiterlesen: 10 kostenlose Vorlagen für Bauangebote für den Erfolg von Projekten 11. Raken (am besten für Zeiterfassung und Crew-Management)

via Raken Raken eignet sich hervorragend für das Management im Feld. Sie können Daten in Echtzeit erfassen, Stunden nachverfolgen und tägliche Berichte über den Fortschritt erstellen. Teammitglieder können mit Raken tägliche Notizen , Bilder hochladen und Protokolle führen.

Raken zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit der Nachverfolgung von Stunden, Material, Ausrüstung und Produktion mit Tages- und Momentaufnahmeberichten aus. Mit Hilfe von Zeitkarten können Sie die Nachverfolgung zentralisieren, der Mannschaft Stunden in großen Mengen zuweisen und Übermittlungen von Zeitkarten unterwegs genehmigen.

Raken beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichtssegmente mit Fotodokumentation, Notizen, Sprach-zu-Text-Aufnahmen

Ansicht von Sicherheits-Checklisten und Beobachtungen an einem Ort über Echtzeit-Dashboards

Sichtbarkeit der Ausrüstungsnutzung mit Features wie Kostencodes und Betriebsstunden im Vergleich zur Leerlaufzeit

Raken-Begrenzungen

Keine Massenbearbeitung oder Auto-Fill-Optionen. Sie müssen zum Beispiel die gleichen Daten für 50 oder 100 Geräte eingeben

Keine Multiple-Choice-Optionen oder Dropdowns für Umfragen

Raken Preise

Benutzerdefinierte Preise

Raken-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (80+ Bewertungen)

: 4.6/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (230+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Raken?

Ich liebe es, dass wir unsere Codes benutzerdefinieren und die geltenden Lohnklassen nachverfolgen können. Unsere Feldmitarbeiter werden benachrichtigt, dass ihre Karten fertig sind, und es ist sehr einfach für sie, die Karten zu genehmigen. Die Galerie für jedes Projekt ist so einfach zu benutzen und hochzuladen, und die One-Drive-Integration ist für unser Team fantastisch. Es wäre jedoch schön, wenn es mehr anpassbare Features gäbe Capterra Bewertung Projekte pünktlich übergeben mit der besten Construction App

Zum Abschluss unserer Liste der besten Apps für das Baugewerbe sind wir uns sicher, dass Sie ohne die richtige Technologie kein erfolgreiches Bauprojekt erwarten können.

Die Apps, die wir hier vorgestellt haben, bieten alle großartige Features zur Nachverfolgung, Terminplanung, Finanzverwaltung und Zusammenarbeit. Aber wenn Sie nach einer vielseitigen Lösung suchen, die für Bauherren, Bauarbeiter und Projektmanager funktioniert, dann muss es ClickUp sein.

ClickUp zeichnet sich durch seine effektiven Features für die Zeitleiste, die leistungsstarke Zusammenarbeit, die Nachverfolgung und Berichterstellung in Echtzeit, fortschrittliche Automatisierungen und nicht zuletzt durch seine riesige Vorlagenbibliothek aus. All diese Features helfen Ihnen, Ihre Projekte pünktlich und ohne Überschreitung des Budgets abzuschließen. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und entdecken Sie die Features noch heute!