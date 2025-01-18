ClickUp vs. Craft: Welches Produktivitäts-Tool ist besser?

Als Projektleiter kennen Sie das: eine endlose Checkliste, die nie zu schrumpfen scheint.

An dieser Stelle brauchen Sie Tools, die Ihre Arbeit entrümpeln. Produktivitätstools wie ClickUp und Craft halten Sie auf dem Laufenden, helfen Ihnen, effizient zu arbeiten, die Aufgaben Ihres Teams zu organisieren und Projekte zu verwalten.

die Frage ist nur, welches Tool ist besser und warum?

In diesem Blogbeitrag vergleichen wir ClickUp und Craft, um Ihnen zu helfen, die richtige Lösung für Ihr Team zu finden.

Zeit, loszulegen. 🎯

Was ist ClickUp?

Die Alles App für die Arbeit ausprobieren

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente, Projekte, Unterhaltungen und mehr auf einer umfassenden Plattform mit ClickUp

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die alles mitbringt aufgabenmanagement , die Nachverfolgung von Projekten und die Zusammenarbeit im Team an einem Ort.

Seine Suite von Tools, die für alle Arten von Projektanforderungen entwickelt wurden, macht es noch leistungsfähiger. Von KI und Automatisierung bis hin zum integrierten Chat werden selbst die kleinsten Herausforderungen der Zusammenarbeit mühelos gemeistert.

ClickUp Features

ClickUp wurde entwickelt, um die Verwaltung von Aufgaben neu zu gestalten und Chaos in Klarheit zu verwandeln. Schauen wir uns die herausragenden Features an und sehen wir, wie sie mehr Fokus, Effizienz und Leichtigkeit in Ihren Arbeitsalltag bringen. 👇

Feature #1: Funktionen für das Projekt- und Aufgabenmanagement ClickUp verwenden bedeutet, die Dinge auf Ihre Weise zu erledigen. ClickUp ist für eine leistungsfähige Projektorganisation und Workflow-Management konzipiert. Sie können Projekte in Aufgaben, Unteraufgaben und sogar Checklisten unterteilen, so dass Sie ganz einfach das große Ganze im Auge behalten können, ohne den Überblick über die Details zu verlieren.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr gesamtes Projekt mit der ClickUp Project Management Platform

In der Tat, ClickUp's Lösung für das Projektmanagement ist das ultimative Upgrade für Teams.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Lösung nutzen können features für das Projektmanagement 👇

Planen Sie Ihre Aufgaben mitClickUp Aufgabe Prioritäten und priorisieren Sie alles, von großen Aufgaben bis hin zu kleinen Unteraufgaben, damit Ihr Team weiß, was als Nächstes zu tun ist

Nahtlos zusammenarbeiten mit ClickUp Dokumente . Erstellen und Freigeben von Wissensdatenbanken, Wikis oder detaillierten Projektdokumentationen - alles an einem Ort

Zeit sparen mit ClickUp-Automatisierungen . Lassen Sie es die sich wiederholenden Dinge erledigen, damit sich Ihr Team auf kreative Bereiche konzentrieren kann

Das große Ganze sehen mitClickUp Dashboards . Verfolgen Sie den Fortschritt, messen Sie die Produktivität des Teams, erkennen Sie Engpässe und erhalten Sie Einblicke in Echtzeit - alles in einer dynamischen Ansicht

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Gehirn generiert automatisch zusammenhängende Unteraufgaben aus Ihren Hauptaufgabenbeschreibungen, um übersehene Projektkomponenten aufzuspüren, die bei der manuellen Planung untergegangen wären. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie detaillierte Beschreibungen der Hauptaufgaben verfassen, damit Brain die Arbeit genau aufschlüsseln kann.

Kombinieren Sie die Plattform mit ClickUp Aufgaben und Sie werden nicht mehr aufzuhalten sein.

Mit ClickUp Aufgaben komplexe Arbeitsabläufe in erreichbare Meilensteine zerlegen

Das können Sie erwarten ↓

✅ Bleiben Sie auf dem Weg, wie Sie es wollen: Mit anpassbaren Status für Aufgaben können Sie Phasen erstellen, die zu Ihrem Prozess passen, sei es 'In Bearbeitung' oder 'Warten auf Genehmigung'

✅ Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Verwenden Sie Prioritätsstufen (von 'Niedrig' bis 'Dringend') und konzentrieren Sie sich auf das, was am wichtigsten ist

✅ Alle Details an einem Ort: Keine Suche mehr nach Dateien oder Links. ClickUp Benutzerdefinierte Felder ermöglicht es Ihnen, einer Aufgabe alles hinzuzufügen, was Sie brauchen - Notizen, Dateien, Fristen, was immer Sie wollen

✅ Verhinderung von Engpässen: ClickUp Aufgaben-Abhängigkeiten helfen Ihnen zu visualisieren, was zuerst geschehen muss - eine Aufgabe, die fertiggestellt ist, macht den Weg für die nächste frei

Feature #2: ClickUp Chat

Bei den meisten Anwendungen zur Steigerung der Produktivität müssen Sie mit verschiedenen Tools jonglieren, um die Unterhaltung in Gang zu halten. ClickUp Chat behebt das - kein App-Hopping, keine Verzögerungen.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Chat

Sie können Ideen diskutieren, Aufgaben verwalten und Projekte unter einem Dach nachverfolgen.

Einfach ausgedrückt: Jede Liste, jeder Ordner und jeder Raum in ClickUp verfügt über einen eigenen Chat. Das bedeutet, dass Ihre Diskussionen immer mit den entsprechenden Aufgaben oder Projekten verknüpft sind, und alle Aktualisierungen im Kanal werden sofort mit dem zugehörigen Feld synchronisiert.

Und machen Sie sich keine Sorgen um den Datenschutz - im Chat können Sie die Berechtigungen benutzerdefinieren, so dass Sie zwischen öffentlichen und privaten Unterhaltungen wählen können, je nachdem, was für Ihr Team am besten funktioniert.

Außerdem verwandelt die Option "FollowUps" im Chat Chat-Nachrichten sofort in Aktions-Elemente, so dass zusammenarbeit in Echtzeit ein Kinderspiel und sorgt dafür, dass jeder zur Verantwortung gezogen wird.

Sicherstellung der Verantwortlichkeit unter den Mitgliedern des Teams mit FollowUps im ClickUp Chat

Noch besser: Nutzen Sie Brain im Chat, um punktgenaue Zusammenfassungen zu erhalten. ClickUp Brain fasst den Chat-Verlauf, die Zeitleisten von Projekten und Threads sofort zusammen, um Ihnen die Antwort zu geben, die Sie brauchen.

ClickUp Brain ausprobieren

ClickUp Brain im Chat

🔍Wusstest du schon? 90% der Arbeitnehmer, die KI bei der Arbeit eingesetzt haben, verzeichneten einen deutlichen Produktivitätsanstieg. Dies unterstreicht die Bedeutung von Produktivitätsplattformen mit einem integrierten KI-gestützten Assistenten.

Feature #3: Benutzerdefinierte Ansichten ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht rückt Ihr gesamtes Projekt mit Aufgaben, Zeitleisten und Abhängigkeiten ins rechte Licht (bringen Sie einfach einen Hauch von Ihrem

fähigkeiten im Aufgabenmanagement um die Richtung vorzugeben).

Nutzen Sie die ClickUp Gantt-Ansicht, um die Produktivität Ihres Teams zu messen und Beziehungen zwischen den Aufgaben herzustellen

Zu erledigen mit der Gantt-Diagramm-Ansicht 👇

Stellen Sie Spaces, Ordner, Listen und Unteraufgaben in einem schlanken Gantt Diagramm zusammen. Endlich eine Möglichkeit, die Site richtig zu sehen und alles in der richtigen Reihenfolge zu halten

Erhalten Sie Live-Updates und Nachverfolgung des Fortschritts, damit Sie immer einen Schritt voraus sind und Aufgaben rechtzeitig abschließen können

Erstellen Sie Verknüpfungen zwischen Aufgaben, passen Sie Zeitpläne im Handumdrehen an und sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf von Projekten

Mit dem Feature "Kritischer Pfad" wissen Sie genau, welche Aufgaben sich auf Ihren Termin auswirken. Verabschieden Sie sich von verschwendeter Zeit und begrüßen Sie eine intelligentere Planung

🔍Wussten Sie schon? Über die Hälfte (54 %) der Fachleute für Projektmanagement keine effektiven Tools für die Zusammenarbeit haben .

Und es kommt noch schlimmer: 36 % verbringen jeden Monat 4 Stunden bis zu einem ganzen Tag mit der manuellen Erfassung von Projekt-Updates. das sind bis zu 100 Stunden pro Jahr und Person, die für sich wiederholende Aufgaben verschwendet werden

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

➡️ Weiterlesen: Wie Teams ihre Produktivität mit ClickUp kanalisieren?

Was ist Craft?

über Craft.io Craft.io ist eine Projektmanagement-Plattform, die den Produktlebenszyklus von der Idee bis zur Ausführung rationalisiert.

Mit Craft.io können Sie Roadmaps verwalten, Aufgaben nach Prioritäten ordnen und Feedback in einer integrierten Umgebung sammeln. Diese Plattform ist besonders für Produktmanager, Chief Product Officers und Teams verschiedener Größen von Vorteil.

Craft Features

Craft.io hilft Teams, ihre Ideen und Pläne klar und kollaborativ zu organisieren. Schauen wir uns einige der Features an. ⚒️

Feature #1: Feedback-Portal

Craft.io vereinfacht das Sammeln von Feedback durch ein benutzerdefiniertes Portal zum Sammeln von Input von Kunden oder internen Teams. Sie können das Feedback in Kategorien wie "Feature-Wünsche" oder "Bugs" einteilen und das Portal mit Logos und Beschreibungen benutzerdefiniert gestalten, um es übersichtlicher zu gestalten.

Die Verwaltung von Rückmeldungen ist ebenso rationalisiert. Die Ansicht in der Tabelle hilft Ihnen, große Mengen schnell zu verarbeiten, mit Massenaktionen und besserer Sichtbarkeit der eingehenden Elemente. Um die Dinge effizient zu gestalten, können Sie Feedback mit relevanten Produkten verknüpfen und Antworten direkt auf der Plattform verwalten.

Feature #2: Kapazitätsplanung und -visualisierung

Craft.io bietet Tools zur Erstellung visueller Roadmaps, die Zeitleisten und Prioritäten von Projekten konstruktiv kommunizieren. Sie können diese für verschiedene Interessengruppen anpassen, um die Übersichtlichkeit zu verbessern.

Mit der Software können Sie die Kapazität Ihres Teams visualisieren, um die Ressourcen je nach Workload und Anforderungen des Projekts zuzuweisen. Diese Integration stellt sicher, dass Ihr Team nicht mit Projektterminen überlastet wird.

🔖Produktivitäts-Hack: Wenden Sie die Eisenhower Matrix an und kategorisieren Sie Ihre Aufgaben in vier Quadranten:

Dringend und wichtig (z. B. Fristen) Nicht dringend, aber wichtig (z. B. Entwicklung von Fähigkeiten) Dringend, aber nicht wichtig (z. B. Meetings mit geringer Priorität) Weder noch (z. B. sinnloses Scrollen)

#

Feature #3: Möglichkeiten der Berichterstellung

Craft.io verfügt über Funktionen zur Berichterstellung, um den Fortschritt des Projekts zu verfolgen, zu analysieren und zu kommunizieren. Außerdem erhalten Sie ein "Progress Dashboard" für eine zentrale Ansicht der schrittweisen Entwicklung Ihres Produkts.

Darüber hinaus können Sie Ihre Fortschritte in verschiedenen Zeitrahmen wie Quartalen, Releases, Initiativen oder Zielen nachverfolgen, was Ihnen eine bessere Ansicht darüber verschafft, wo Sie stehen.

Craft-Preise

Free

Starter: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Pro: 99 $/Monat pro Benutzer

99 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preisstruktur

ClickUp Vs. Craft: Features im Vergleich

Nachdem wir uns nun einige Features von ClickUp und Craft angesehen haben, wollen wir ihre Fähigkeiten vergleichen, um die bessere Wahl zu finden. 📃

Aspect ClickUp Craft Benutzeroberfläche Flexible und anpassbare Oberfläche Generell einfachere Benutzeroberfläche Hierarchie-Struktur Eine robuste hierarchische Struktur mit Spaces, Ordnern, Listen und Aufgaben für komplexes Projektmanagement und agile Teams Mangelt es an hierarchischer Organisation, was es weniger ideal für komplexe Projekte macht Anpassungen Hochgradig anpassbar mit benutzerdefinierten Status und Workflows für Aufgaben Beschränkte Anpassungsmöglichkeiten Projektvisualisierung Unterstützt mehrere Ansichten wie Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, Zeitleisten-Ansichten und Mindmaps für die Nachverfolgung von Projekten Bietet grundlegende Visualisierungstools, ist aber nicht sehr vielfältig Collaboration tools Bietet ClickUp Dokumente, Aufgaben, Chat, und viele weitere für die Zusammenarbeit und das Freigeben in Echtzeit Basic collaboration features Integrationen Unterstützt über 1.000 Integrationen mit vielen Tools, einschließlich Projektmanagement- und Softwareentwicklungs-Tools Begrenzte Integrationsmöglichkeiten KI-Funktionen Bietet ClickUp Brain und ClickUp Automations für die Automatisierung von Aufgaben und die Generierung von KI-gesteuerten Erkenntnissen Keine KI-Funktionen

Nachdem wir uns nun mit dem direkten Vergleich beschäftigt haben, wollen wir uns nun mit den Details befassen, um zu sehen, wie Craft.io und ClickUp in bestimmten Bereichen abschneiden. 🤝

Benutzeroberfläche

Ein Bereich, der clickUp einzigartig macht ist sein modernes, optisch ansprechendes Design der Benutzeroberfläche, die Sie nach Ihren Bedürfnissen benutzerdefinieren können. Außerdem verfügt es über eine "Ansicht "Alles ", die einen umfassenden Überblick über alle Aufgaben auf den verschiedenen Ebenen des Unternehmens bietet. So lassen sich Informationen leicht sortieren und filtern.

die Benutzeroberfläche von Craft hingegen ist einfach und übersichtlich. Sein Layout priorisiert wesentliche Funktionen für Produktmanager, so dass es für Teams leicht zu übernehmen ist, ohne eine Lernkurve. Dieses Tool eignet sich für eine schnelle Einarbeitung.

🏆 Gewinner: Es ist ein Zwischenstand! Beide tools haben eine einfache Schnittstelle, die jedoch unterschiedliche Benutzerpräferenzen berücksichtigt

Benutzerdefinierte Optionen

ClickUp bietet unbegrenzte Möglichkeiten, Workflows, Ansichten und Prozesse zu benutzerdefinieren, die genau zu Ihrem Team passen.

Von maßgeschneiderten Status und benutzerdefinierten Feldern bis hin zum Umschalten zwischen verschiedenen Ansichten (wie Kanban, Gantt oder Listenansicht) sorgt ClickUp dafür, dass kein Setup dem anderen gleicht. Außerdem sind die vorgefertigten vorlagen für das Projektmanagement sind eine große Hilfe, wenn Sie einen Workflow nicht von Grund auf neu erstellen wollen.

Auf der anderen Seite hat Craft.io, obwohl es sehr leistungsfähig ist, immer noch seine Limits in Bezug auf die benutzerdefinierte Anpassung. Die Plattform bietet Flexibilität für Produktteams, wie z. B. anpassbare Workflows und Vorlagen, aber sie bietet nicht die gleiche Freiheit wie ClickUp.

🏆 Gewinner: ClickUp macht das Rennen! Mit seinem umfangreichen, anpassbaren Feature-Set können Sie Ihren Workspace so organisieren, wie Sie es brauchen

Optionen für die Zusammenarbeit

ClickUp verfügt über solide Tools für die Zusammenarbeit mit ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards , und ClickUp Chat, neben vielen anderen. Dies schafft eine ununterbrechbare Kommunikationslinie zwischen den Teams (perfekt für hybride und entfernte Teams in verschiedenen Zeitzonen).

Darüber hinaus können Sie Ihren Workspace mit über 1000 ClickUp-Integrationen , einschließlich Dropbox, GitHub und Figma.

Craft.io hingegen glänzt mit Feedback-gesteuerter Zusammenarbeit. Das Feature "Talk", die Aktivitätspanels und die Gruppenchats sind hervorragend geeignet, um Diskussionen zu organisieren. Darüber hinaus ermutigt das mit Umfragen und Abstimmungen abgeschlossene Feedback-Management-System verschiedene Interessengruppen zu Beiträgen, wodurch es sich gut für produktorientierte Teams eignet.

🏆 Gewinner: Das hängt von Ihren Bedürfnissen ab.

ClickUp für nahtlose Zusammenarbeit und Integrationen, ideal für jedes Geschäftsmodell und jede Größe Craft.io für Feedback-gesteuerte Tools, perfekt für produktorientierte Teams

ClickUp Vs. Craft auf Reddit

Um die Debatte abzuschließen, haben wir sie zu Reddit . Es gibt zwar keine speziellen Threads, aber hier sind einige Meinungen von Benutzern zu beiden Tools.

Eine benutzer lobte ClickUp:

Wir verwenden ClickUp jetzt seit mindestens 4 Jahren, und ehrlich gesagt ist es mit Abstand eines der besten Tools für Projektmanagement. Wir haben Asana, Monday.com und Trello ausprobiert, bevor wir uns für Clickup entschieden haben. Beste Wahl überhaupt! Ich hatte nie große Probleme und der Kundenservice war sehr hilfreich. Ich habe ein kostenpflichtiges Abonnement, und die neue Version wird immer besser. Insgesamt hat ClickUp für den Preis und die riesige Menge an Tools definitiv alle meine Erwartungen übertroffen. Ich habe definitiv neue Perspektiven für unsere Workflow-Prozesse gewonnen, nachdem ich gelernt habe, ClickUp effektiv zu nutzen.

Auf der anderen Seite, für Craft, ein anderer Benutzer kommentiert:

Craft ist im Großen und Ganzen gut im Vergleich zu allem anderen, aber es ist so blutleer und furchtbar, wo es wirklich zählt: bei der Bereitstellung von tools zur Organisation von Wissen. Und es fühlt sich dort fast absichtlich blutarm an - ich bin mir nicht sicher, wohin sie in Bezug auf die Strategie gehen.

Einige benutzer sagten sogar:

Craft Nachteile: ein wenig überwältigend zu starten, beschäftigt UI (Hintergründe können ablenkend sein, aber Sie können sie ausschalten), und fühlte sich unzusammenhängend.

Besser noch, Sie hören es von jemandem, der ClickUp eng genutzt hat, um die gesamte Firma miteinander zu verbinden.

ClickUp war für uns die beste Lösung, weil es mehrere Projektmanagement tools in einem vereint. Von Mind-Mapping über Dokumente bis hin zu Sprint ist ClickUp ein dynamisches Tool, mit dem sich die Aufgaben jeder Abteilung organisieren lassen und das Sichtbarkeit für das gesamte Unternehmen bietet.

Andrea Park, Business Operations Coordinator, Spekit

Welches Produktivitäts-Tool hat die Nase vorn?

Das Urteil ist da, und wir haben einen Gewinner! Es ist ClickUp! 👑

Craft.io verfügt zwar über großartige Features für die Organisation von Ideen und die Erstellung von Roadmaps, ist aber eher für produktorientierte Teams als für verschiedene Projekttypen gedacht. Sie sind zwar hilfreich, aber ihre Einfachheit und ihr zentraler Ansatz werden dem Bedarf an erweiterten Funktionen nicht gerecht.

Im Gegensatz dazu ist ClickUp eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die robuste Features wie Workflow-Automatisierung, KI-Funktionen, vorgefertigte Vorlagen, detaillierte Berichterstellung und mehr als 1.000 Integrationen bietet, die allen Anforderungen an modernes Projektmanagement gerecht werden.

Außerdem ist sie vielseitig und skalierbar, was sie für Teams jeder Größe zur ersten Wahl macht. Also, worauf warten Sie noch? Anmelden bei ClickUp heute kostenlos! ✅