CRM-Vergleich: Die 10 besten CRM-Programme im Jahr 2025

Ihr Vertriebsteam steht kurz vor dem Abschluss eines großen Geschäfts, aber wichtige Details zum Client sind auf Notizzetteln, Tabellen und E-Mails verstreut.

Das ist ein frustrierender und kostspieliger Fehler, den sich kein Geschäft leisten kann.

Customer Relationship Management (CRM)-Systeme wurden entwickelt, um die Interaktionen mit Ihren Kunden, Interessenten und anderen Beteiligten zu verwalten und zu optimieren.

aber welches System eignet sich am besten für Ihren Workflow?

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die 10 besten CRM-Softwarelösungen vor, mit denen Sie Ihre Ziele im Geschäft in den Mittelpunkt stellen können. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Entdecken Sie die 10 besten CRM-Programme:

ClickUp (Das Beste für All-in-One-CRM und Aufgabenmanagement) Salesforce (Bestes CRM für Unternehmen) Zoho CRM (Am besten für kleine bis mittlere Geschäfte) HubSpot CRM (am besten für Integrationen und benutzerfreundliche Erfahrung) Microsoft Dynamics 365 (am besten geeignet für integrierte ERP- und CRM-Lösungen) Pipedrive (Beste Lösung für Pipeline-Management und Vertriebsoptimierung) Freshsales CRM (Beste Lösung für KI-gesteuerte Einblicke und Automatisierung) Insightly (Bestens geeignet für leicht verständliche Analysen und Berichterstellung) SugarCRM (am besten für hochgradig anpassbare Lösungen) Creatio CRM (Beste Lösung für Low-Code-Prozessautomatisierung und Flexibilität)

Worauf sollten Sie bei einer CRM-Software achten?

Wenn auswahl von CRM-Software ist es wichtig, sich auf Features zu konzentrieren, die mit Ihren Zielen im Geschäft übereinstimmen und den Betrieb optimieren.

Sehen wir uns einige Schlüssel-Faktoren an, die zu berücksichtigen sind. 💁

Lead-Management: Nachverfolgung und Pflege von Leads mit Echtzeit-Einblicken in das Lead-Verhalten

Nachverfolgung und Pflege von Leads mit Echtzeit-Einblicken in das Lead-Verhalten Integrationsmöglichkeiten: Integrierbar mit anderer Business-Software wie ERP-Systemen, Marketing-Plattformen und Produktivitätstools

Integrierbar mit anderer Business-Software wie ERP-Systemen, Marketing-Plattformen und Produktivitätstools Umsatzverfolgung: Überwacht Echtzeit-Verkaufsdaten und erstellt umfassende Berichterstellungen für fundierte Entscheidungen

Überwacht Echtzeit-Verkaufsdaten und erstellt umfassende Berichterstellungen für fundierte Entscheidungen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: Integriert KI und ML, um Kundendaten zu analysieren und Strategien zur Kundenbindung zu verbessern

Integriert KI und ML, um Kundendaten zu analysieren und Strategien zur Kundenbindung zu verbessern Zentraler Speicher: Konsolidiert Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle wie Websites, soziale Medien und E-Mails, um die Servicekonsistenz zu verbessern

Ihre CRM-Software muss über weitere fortschrittliche Features verfügen, z. B. Anpassungsoptionen, mehrsprachigen Support, Dokumentenmanagement und Prognosetools.

🧠 Wissenswertes: Die erste CRM-System stammt aus den 1980er Jahren und war eher eine Kontaktverwaltungsdatenbank als die modernen Tools, die wir heute haben. Die Entwicklung von CRM-Software hat eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Geschäften von einem einfachen Speicher für Kontakte zu einer leistungsstarken Plattform für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, Vertrieb und Marketing gespielt.

Bevor wir uns mit den Besonderheiten der einzelnen Tools befassen, möchten wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Funktionen geben, damit Sie das beste Tool identifizieren können CRM-Software für Ihr Unternehmen. 👇

Allgemeine Features

Erkunden Sie die Kernfunktionen, die jedes CRM bietet, von KI-gestützten Einblicken bis hin zu anpassbaren Workflows und Funktionen für mobile Apps. Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Tools, mit denen Sie Ihre Kundenmanagementprozesse optimieren können.

CRM-Software Anpassbare Workflows KI-Integration Berichterstellung Mobile App-Funktionalität ClickUp Hochgradig benutzerdefinierbare Workflows für Projektmanagement, CRM und Automatisierung von Aufgaben Erweiterte KI-Funktionen über ClickUp Brain Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte für Projekteinsichten Benutzerfreundliche mobile Anwendung für Projektmanagement und Zusammenarbeit Salesforce Flexible Workflows mit Flow Builder für komplexe Prozesse Fortgeschrittene KI über Einstein für prädiktive Analysen und Lead-Scoring Umfassende Tools zur Berichterstellung mit personalisierten Dashboards Robuste mobile App zur Verwaltung von Leads und Vertriebsaktivitäten Zoho CRM Maßgeschneiderte Workflow-Optionen für komplexe Vertriebsprozesse Umfassende Workflow-Anpassung auf Vertriebsprozesse zugeschnitten Vielseitige Features zur Berichterstellung mit benutzerdefinierten Dashboards Umfassende mobile App zur Verwaltung von Leads und Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten HubSpot CRM Vereinfachte Workflow-Anpassung für einfache Automatisierungen Begrenzte KI-Funktionen hauptsächlich für E-Mail-Nachverfolgung und Lead-Scoring Benutzerdefinierte Berichte mit Schwerpunkt auf Marketing-Metriken und Vertriebsleistung Mobile App unterstützt wesentliche CRM-Funktionen wie Kontaktmanagement _Microsoft Dynamics 365 Hochgradig anpassbare Workflows mit Power Automate für verschiedene Business-Anforderungen Erweiterte KI-Integration über Azure AI für prädiktive Einblicke Umfassende, auf spezifische KPIs und Geschäftsziele zugeschnittene Tools für die Berichterstellung Mobile App mit vielen Features für die Nachverfolgung und Berichterstattung im Vertrieb Pipedrive Moderate benutzerdefinierte Anpassung mit Schwerpunkt auf Phasen der Vertriebspipeline Grundlegende KI-Features für Vertriebsprognosen und Aktivitätsvorschläge Visuelle Berichte, die Metriken und Leistung der Pipeline hervorheben Eine intuitive mobile App für Vertriebsprofis, die unterwegs sind Freshsales CRM Mäßige Anpassungsmöglichkeiten mit Automatisierungsfunktionen für Vertriebsaufgaben KI-gestützte Einblicke für die Lead-Bewertung auf der Grundlage von Engagement-Levels Berichte und Analysen sind verfügbar, aber weniger detailliert als bei der Konkurrenz Mobile App ermöglicht Lead-Management und Kommunikation von unterwegs Insightly Mäßige Anpassungsmöglichkeiten, die auf Projektmanagement- und CRM-Funktionen zugeschnitten sind Begrenzte KI-Funktionen, die sich auf die Verbesserung der Benutzererfahrung konzentrieren Visuelle Dashboards, die wichtige Metriken in Bezug auf Projekte und Vertriebsaktivitäten zusammenfassen Effiziente mobile App ermöglicht die Verwaltung von Kontakten, Projekten und Aufgaben SugarCRM Skalierbare Workflows, die sich eng an den Anforderungen des Geschäfts orientieren KI-Funktionen für prädiktive Analysen zur Verbesserung der Kundeneinblicke Erweiterte Berichterstellungsoptionen mit benutzerdefinierbaren Dashboards für detaillierte Analysen Umfassende mobile App mit Zugriff auf alle Kernfunktionen Creatio CRM Umfangreiche No-Code-Workflow-Optionen, die auf die betrieblichen Anforderungen zugeschnitten sind Starke KI-Integration für die Automatisierung von Prozessen und prädiktive Analysen Ausführliche Berichterstellung mit anpassbaren Dashboards für verwertbare Erkenntnisse Mobile App mit vielen Features für Zusammenarbeit und Workflow-Management

Allgemeiner, umfassender Feature-Vergleich von CRM-Tools

Preisgestaltung

Bei der Auswahl eines CRM-Systems, das zu Ihrem Budget passt, ist es wichtig, die Preisstruktur zu verstehen. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der kostenlosen Optionen, Einstiegspreise und Pläne für Unternehmen für jede Plattform.

CRM-Software Kostenlose Version Startpreis Unternehmens-Plan ClickUp Free Forever $7/Monat pro Benutzer Benutzerdefinierte Preise Salesforce Free $25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) $165/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Zoho CRM Kostenlose Testversion $20/Monat pro Benutzer $50/Monat pro Benutzer HubSpot CRM Free $15/Monat pro Benutzer (Sales Hub Starter) $150/Monat pro Benutzer (Sales Hub Enterprise) Microsoft Dynamics 365_ Nicht angegeben $65/Monat pro Benutzer $105/Monat pro Benutzer Pipedrive Kostenlose Testversion $24/Monat pro Benutzer $129/Monat pro Benutzer Freshsales CRM Free $11/Monat pro Benutzer $71/Monat pro Benutzer Insightly Keine Angaben $29/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) $99/Monat pro Benutzer SugarCRM Keine Angaben $19/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) $135/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Creatio CRM Free $15/Monat pro Benutzer $85/Monat pro Benutzer

Preisgestaltung Umfassender Feature-Vergleich von CRM-Tools

Integrationskompatibilität

Die Fähigkeit eines CRM-Tools, sich nahtlos in Ihr bestehendes technisches System zu integrieren, kann über seine Nutzbarkeit entscheiden. In dieser Tabelle sehen Sie, welche Tools gängige Integrationen wie Google Workspace, Microsoft 365 und Slack unterstützen.

CRM-Software Google Workspace Microsoft 365 Slack Mailchimp APIs ClickUp Ja Ja Ja Ja Offene API Salesforce Ja Ja Ja Ja Ja Offene API Zoho CRM Ja Ja Ja Ja Offene API HubSpot CRM Ja Ja Ja Ja Offene API Microsoft Dynamics 365_ Limit Ja Ja Limit Offene API Pipedrive Ja Limitiert Ja Ja Offene API Freshsales CRM Ja Limitiert Limitiert Ja Offene API Insightly Ja Begrenzt Begrenzt Begrenzt Offene API SugarCRM Limit Limit Limit Limit Open API Creatio CRM Ja Begrenzt Begrenzt Begrenzt Offene API

Integrationskompatibilität Umfassender Feature-Vergleich von CRM-Tools

Skalierbarkeit und Support

Ihr CRM sollte mit Ihrem Business wachsen. In diesem Abschnitt werden die Skalierbarkeit des Teams, die Flexibilität der Plattform und die Art des verfügbaren Kundensupports beschrieben, um sicherzustellen, dass Ihr CRM Ihre sich entwickelnden Anforderungen unterstützen kann.

CRM-Software Skalierbarkeit der Teamgröße Skalierbarkeitsstufen Verfügbarkeit des Kundensupports ClickUp Kleine bis große Unternehmen Hohe Skalierbarkeit mit anpassbaren Optionen 24/7-Support per Chat und E-Mail Salesforce Kleine bis große Unternehmen Extrem hohe Skalierbarkeit für jede Größe 24/7 Support Zoho CRM Kleine bis mittlere Teams Hohe Skalierbarkeit mit verschiedenen Tiers Wochentags-Support; Premium-Optionen verfügbar HubSpot CRM Kleine bis mittlere Teams Mäßige Skalierbarkeit; geeignet für wachsende Geschäfte E-Mail- und Chat-Support während der Geschäftszeiten Microsoft Dynamics 365 Mittlere bis große Unternehmen Sehr hohe Skalierbarkeit für große Unternehmen 24/7-Support für Enterprise-Pläne Pipedrive Kleine bis mittlere Teams Gute Skalierbarkeit für Vertriebsteams E-Mail-Support; begrenzte Chat-Verfügbarkeit Freshsales CRM Kleine bis mittlere Teams Mäßige Skalierbarkeit für wachsende Teams E-Mail- und Chat-Support während der Geschäftszeiten Insightly Kleine bis mittlere Teams Mäßige Skalierbarkeit; am besten für Startups und kleine Geschäfte E-Mail-Support; begrenzte Chat-Verfügbarkeit SugarCRM Mittlere bis große Unternehmen Hohe Skalierbarkeit mit benutzerdefinierten Optionen Support während der Woche; Premium-Optionen verfügbar Creatio CRM Mittlere bis große Unternehmen Sehr hohe Skalierbarkeit; konzipiert für größere Teams 24/7-Support mit umfangreichen Ressourcen

Skalierbarkeit und Support Umfassender Feature-Vergleich von CRM-Tools

Jedes CRM verspricht, Ihnen bei der Verwaltung von Beziehungen und der Steigerung der Produktivität zu helfen, aber welches ist am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet? Lassen Sie uns CRM-Software im Detail vergleichen und herausfinden, was sie voneinander unterscheidet.

1. ClickUp (am besten geeignet für All-in-One-CRM und Aufgabenmanagement)

Der erste auf der Liste ist ClickUp CRM ist eine vielseitige Lösung, die die Produktivität steigert und das Management von Kundenbeziehungen zentralisiert. Sie bietet Tools zur Nachverfolgung von Verkaufspipelines, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Verwaltung von Kundendaten.

ClickUp Ansichten

Überprüfen Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden auf einen Blick mit ClickUp Views ClickUp Ansichten ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung von Leads, Verkaufspipelines, Kundenengagement und Reihenfolge mit über 10 benutzerdefinierten Ansichten wie Liste, Board und Tabelle. Diese flexiblen Optionen ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung von Konten und Workflows auf eine Weise, die den Anforderungen Ihres Teams entspricht.

ClickUp Dashboards

Echtzeit-Einblicke in das Kundenengagement mit ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards vereinfachen das Kundenmanagement, indem sie Ihnen eine klare Ansicht aller Kundenaktivitäten bieten. Sie können Karten benutzerdefiniert anpassen, um Schlüssel-Metriken wie Interaktionen, Konversionsraten und fertiggestellte Aufgaben nachzuverfolgen.

Jede Karte ist flexibel, so dass Sie die Größe ändern und filtern können, um sich auf die wichtigsten Daten zu konzentrieren.

_ClickUp ist das beste Projektmanagement- und CRM-Tool, das mir je begegnet ist. Die Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, wirklich alle Ihre Aufgaben an einem Ort zu erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen

Brenna Keenan, Leiterin Digitales Marketing

ClickUp CRM Vorlage

Die Plattform bietet auch über 1.000 vorgefertigte Vorlagen, wie die ClickUp CRM Vorlage . Dieses Framework dient als Grundlage für den Aufbau von Beziehungen zu Interessenten und Kunden und ist alles, was Sie für die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline benötigen.

Es hilft Ihnen:

Qualifizieren Sie Leads, um sicherzustellen, dass Sie sich auf die richtigen Chancen konzentrieren

Geschäftsabschlüsse zu erzielen, indem Sie Ihren Vertriebsprozess rationalisieren

Organisieren Sie Kontaktinformationen für einfachen Zugriff und Verwaltung.

Nachverfolgung von Geschäften und Konten, um eine abschließende Ansicht Ihrer Vertriebspipeline zu erhalten

ClickUp beste Features

Integrationen: Integrieren Sie mit über 2.600 tools, einschließlich Google Drive, Outlook, Jira und vielen anderen, mit ClickUp-Integrationen Kollaborationsfunktionen: Verbinden Sie sich mit Ihrem Team und Ihren Clients in Echtzeit mit ClickUp Chat und ClickUp Kommentare zuweisen ClickUp Beschränkungen

Für einige neue Benutzer kann die große Zahl von Features und benutzerdefinierten Optionen eine steile Lernkurve darstellen

Die benutzerdefinierten Optionen können für Anfänger überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Der Begriff Customer Relationship Management wurde im Jahr 1995 geprägt von Tom Siebel, Jagdish N. Seth und der Gartner Group geprägt und löste einen Wandel in der Art und Weise aus, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren.

2. Salesforce (Bestes CRM für Unternehmen)

über Vertriebsorganisation Salesforce bietet eine allumfassende Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, engere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und das Umsatzwachstum zu fördern. Sie zeichnet sich durch ihre benutzerdefinierte Anpassung und Skalierbarkeit aus.

Sie können die CRM-Funktionen über benutzerdefinierte Apps, automatisierte Prozesse und die Integration von Drittanbietern über den AppExchange-Marktplatz in Ihre individuellen Arbeitsabläufe integrieren.

Die besten Features von Salesforce

Organisieren Sie Ihre Daten in Objekten, Datensätzen, Feldern, Organisationen und Anwendungen in einem Tabellenkalkulations-ähnlichen Format

Automatisieren Sie Kundeninteraktionen mit Einstein Bots, die 60 % der Anfragen bearbeiten und die Antwortzeiten verbessern

Nutzen Sie CRM Analytics für KI-gestützte Vorhersagen und perspektivische Einblicke

Salesforce-Einschränkungen

Bietet keine Optionen zur Farbcodierung, um Leads zu organisieren

Den Dashboards fehlen benutzerdefinierte und erweiterte Features für die Berichterstellung

Preise für Salesforce

Free

Starter Suite: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Pro Suite: $100/Monat pro Benutzer

$100/Monat pro Benutzer Enterprise: $165/Monat pro Benutzer

$165/Monat pro Benutzer Unlimited: $330/Monat pro Benutzer

$330/Monat pro Benutzer Einstein 1 Verkauf: $500/Monat pro Benutzer

Salesforce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2,800+ Bewertungen)

4.5/5 (2,800+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18,700+ Bewertungen)

Pro-Tipp: Entwickeln Sie einen standardisierten Follow-up-Prozess für jede Phase des Kunden in Ihrem CRM. Dies trägt zu einer konsistenten Kommunikation bei und erleichtert es Ihrem Team, den Bedürfnissen jedes Kontos Priorität einzuräumen.

3. Zoho CRM (am besten für kleine bis mittlere Geschäfte)

über Zoho CRM Zoho CRM bietet einen breiten Bereich an Features, die Unternehmen dabei helfen, ihre Kundenbindungs- und Vertriebsprozesse zu verbessern. Die übersichtliche Oberfläche unterstützt Vertriebsprognosen, Pipeline-Management und Analysen und ist damit eine praktische Wahl für Remote-Vertriebsteams.

Außerdem lässt sich die Plattform mit anderen Apps von Zoho und Tools von Drittanbietern integrieren, sodass ein Ökosystem für Kundendaten, Vertriebsmanagement und Kommunikation entsteht.

Die besten Features von Zoho CRM

Nutzen Sie PathFinder, um Einblicke in die Kundeninteraktionen mit Ihrer Marke über mehrere Kanäle und Berührungspunkte hinweg zu erhalten

Erstellen Sie komplexe funktionsübergreifende Pfade und definieren Sie verschiedene Ebenen der Customer Journey mit dem Journey Builder

Bleiben Sie mit Ihren Kunden per E-Mail, Telefonanruf, Chat, Social Media und mehr in Kontakt - dank seiner Omnichannel-Präsenz

Einschränkungen von Zoho CRM

Fehlende Offline-Funktionen

Der Lead-Management-Prozess kann für B2B-Unternehmen frustrierend sein; Sie müssen den "Nachnamen" für alle Leads kartieren, was zu ineffizienten Workarounds führt

Preise für Zoho CRM

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Professional: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Enterprise: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Ultimativ: 65 $/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (2,600+ Bewertungen)

4.1/5 (2,600+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,800+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? CRM-Technologie hat einen geschätzten Wert von ca $128,97 Milliarden bis 2028 .

4. HubSpot CRM (Beste für Integrationen und benutzerfreundliche Oberfläche)

über HubSpot HubSpot CRM wurde mit Blick auf Einfachheit und Skalierbarkeit entwickelt und ist eine solide Lösung, die CRM-, Marketing- und Vertriebstools in einer Plattform integriert. Die umfangreiche Bibliothek kostenloser Features wie E-Mail-Nachverfolgung, Content Management und Live-Chat-Tools machen es zu einer beliebten Wahl zur Verbesserung der CRM-Strategien für kleinere Teams.

Sie können Leads nachverfolgen, die Kontaktaufnahme automatisieren und die Kampagnenleistung analysieren.

HubSpot CRM beste Features

Visualisieren Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline als Dashboard in Echtzeit

Nutzen Sie KI-gestütztes Smart CRM, um Kundendaten, Teams und Technologie-Stacks für ein skalierbares Kundenerlebnis zu vereinheitlichen

Nutzen Sie verschiedeneCRM-Komponenten wie Geschäfts- und Aufgabenmanagement mit E-Mail-Nachverfolgung

HubSpot CRM Einschränkungen

Fehlende Optionen zur Gestaltung von E-Mails, insbesondere wenn sie Multimedia enthalten

Limitierte Berichterstellung; Benutzer können die Nachverfolgung der Customer Journey und das Verständnis von Zeitleisten für Marketing-Ereignisse nicht in großem Umfang nachvollziehen

HubSpot CRM Preise

Free

Sales Hub Starter: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Sales Hub Professional: $90/Monat pro Benutzer

$90/Monat pro Benutzer Sales Hub Enterprise: $150/Monat pro Benutzer

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (12.000+ Bewertungen)

4.4/5 (12.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,200+Bewertungen)

5. Microsoft Dynamics 365 (am besten geeignet für integrierte ERP- und CRM-Lösungen)

über Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 ist ein cloud-basierte CRM-Plattform die das Enterprise Resource Planning (ERP) integriert. Sie ist eine gute Wahl für Unternehmen, die ihr Kundenmanagement und ihre Abläufe, wie Finanz- und Lieferkettenprozesse, rationalisieren möchten.

Es ermöglicht die Nutzung der Cloud-Infrastruktur von Microsoft und die Integration mit den Tools des Ökosystems. Außerdem können Sie Daten dynamisch visualisieren, indem Sie mit verschiedenen Diagrammtypen und Feldern direkt in Microsoft Dynamics 365 Dashboards experimentieren.

Microsoft Dynamics 365 beste Features

Nutzen Sie Microsoft Copilot für KI-gestützte Echtzeit-Einblicke, um Kundenreaktionen zu messen und die Journey zu personalisieren

Verbinden Sie Daten aus vielen Quellen und greifen Sie darauf zu, um eine ganzheitliche Ansicht des Geschäftsbetriebs zu erstellen

Microsoft Dynamics 365 Limits

Es ist in erster Linie für Microsoft-Benutzer konzipiert, wodurch es für Teams, die verschiedene Tools verwenden, weniger anpassungsfähig ist

Limitierte Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wobei es Berichten zufolge zu Verlangsamungen kommt, wenn mehrere Benutzer das gleiche Dokument oder die gleiche Präsentation gleichzeitig bearbeiten

Microsoft Dynamics 365 Preise

Professional: $65/Monat pro Benutzer

$65/Monat pro Benutzer Enterprise: 105 US-Dollar/Monat pro Benutzer

105 US-Dollar/Monat pro Benutzer Premium: $150/Monat pro Benutzer

Microsoft Dynamics 365 Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (1,500+ Bewertungen)

3.8/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5,700+ Bewertungen)

🤝 Freundliche Erinnerung: Die Einführung von CRM kann ins Stocken geraten, wenn Ihr Team nicht weiß, wie es zu benutzen ist. Am besten investieren Sie in Onboarding und kontinuierliches Lernen, vor allem zu Beginn.

6. Pipedrive (am besten für Pipeline-Management und Vertriebsoptimierung)

über Pipedrive Pipedrive ist eine vertriebsorientierte CRM-Plattform mit Schwerpunkt auf Pipeline-Management und Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen. Dank des visuellen Layouts können Teams leicht erkennen, wo sich die Geschäfte im Verkaufsprozess befinden, und Chancen identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern. Sie können Ihren Workflow auch organisieren, indem Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Einstellung von Erinnerungen oder die Erstellung von E-Mails zur Nachverfolgung automatisieren.

Das Feature "Einblicke" hilft bei der Optimierung von Arbeitsabläufen durch die Identifizierung von Gewinnmustern, während die Tools für Ziele und Prognosen eine bessere Ressourcenzuweisung und Strategieplanung ermöglichen.

Die besten Features von Pipedrive

Vermeiden Sie verpasste Nachfassaktionen mit LeadBooster, Live-Chat, Chatbot und KI-gestützten Aufforderungen, um sich auf Ihre Leads zu konzentrieren

Erhalten Sie Echtzeit-Verkaufsberichte und verstehen Sie die Details Ihres Verkaufstrichters mit KI-Vorschlägen, Zielsetzung, Team-Überwachung und erweiterten Metriken für den Verkauf

Pipedrive-Einschränkungen

Benutzer können keine Produktlisten erstellen, um die passenden Leads zu finden, wodurch die Daten unübersichtlich werden

Die Suche nach hochrangigen Zahlen, wie der Nummer von Neukunden, erfordert ein komplexes Setup von Filtern und liefert oft unzuverlässige Antworten

Pipedrive-Preise

Grundlegend: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Erweitert: 44 $/Monat pro Benutzer

44 $/Monat pro Benutzer Professionell: 64 $/Monat pro Benutzer

64 $/Monat pro Benutzer Power: 79 $/Monat pro Benutzer

79 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $129/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (2,100+ Bewertungen)

4.3/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

Pro-Tipp: Richten Sie in Ihrem CRM Punkte zum Sammeln von Kundenfeedback ein, z. B. automatisierte Umfragen nach dem Schließen von Support-Tickets. So erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Kundenzufriedenheit und in verbesserungswürdige Bereiche.

7. Freshsales CRM (am besten für KI-gesteuerte Einblicke und Automatisierung)

über Freshworks Freshsales CRM konzentriert sich auf die Bereitstellung von Tools, die das Lead-Management und die Kommunikation vereinfachen.

Das Contact Scoring System hilft Vertriebsteams bei der Priorisierung von Leads, während integrierte Features für E-Mail- und Telefon-Support die Kommunikation mit Kunden direkt von der Plattform aus vereinfachen. Das bedeutet, dass Sie sich nicht durch mehrere interne und externe Kommunikationstools klicken müssen.

Die besten Features von FreshSales CRM

Ansicht der Kundeninteraktionen, einschließlich sozialer Profile, Website-Engagement, Kundenkontaktpunkte und mehr, an einem Ort

Nutzen Sie Freddy, den KI-Assistenten, um Verlaufsdaten und Aktivitäten von Kunden zu analysieren und daraus zu lernen

Erhalten Sie verwertbare Einblicke mit den detaillierten Analysetools, erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und planen Sie deren Zustellung an Ihr Postfach

Einschränkungen von Freshsales CRM

Es fehlen fortgeschrittene Features für die Automatisierung, wie z. B. arithmetische Operationen und relative Feldvergleiche

Das Aufgabenverwaltungssystem bietet keine Übersicht für Manager zur Nachverfolgung der Aufgaben von Teammitgliedern

Preise für Freshsales CRM

Free

Growth: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Pro: 47 $/Monat pro Benutzer

47 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 71 $/Monat pro Benutzer

Freshsales CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,200+ Bewertungen)

4.5/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

8. Insightly (Am besten für leicht lesbare Analysen und Berichterstellung)

über Einsichtsvoll Insightly kombiniert Tools für Kundenbeziehungen mit Features für die Nachverfolgung von Projekten. Das macht es zu einer guten Option für Teams, die ihre Client Beziehungen und die damit verbundenen Aufgaben auf einer Plattform verwalten möchten.

Außerdem hilft es Ihnen, Silos aufzubrechen, indem es Daten für alle relevanten Interessengruppen zugänglich macht.

Besonders gute Features

Steuern, zuweisen und weiterleiten von Leads bei gleichzeitiger Anpassung von Objekten, Feldern und Phasen des Projektmanagements

Entwerfen Sie ein bequemes Kundensupport-Panel mit Insightly Service, das Funktionen für Wissensmanagement, Ticketing und Berichterstellung bietet

Erstellen und Nachverfolgen von Vertriebspipelines, Unterstützung von Teams an entfernten Standorten mit der mobilen CRM App

Geringfügige Einschränkungen

Fehlende erweiterte Suchoptionen, was zu Verwirrung führt

Der Bereich der Integrationen kann für Geschäfte, die Nischentools verwenden, zu kurz kommen

Ungünstige Preise

Plus: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Professional: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Insightly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (900+ Bewertungen)

4.2/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (600+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Um 82% der Organisationen nutzen CRM-Systeme zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Optimierung der Berichterstellung im Vertrieb. Diese Akzeptanz unterstreicht die wichtige Rolle, die CRM bei der Nachverfolgung der Leistung, bei Umsatzprognosen und bei datengestützten Entscheidungen für das Geschäft spielt.

9. SugarCRM (am besten für hochgradig anpassbare Lösungen)

über SugarCRM SugarCRM ist anpassbare CRM-Software die eine detaillierte Ansicht der Kundeninteraktionen und -daten bietet. Sie bietet robuste Tools für die Automatisierung des Vertriebs, für Marketingkampagnen und für den Kundensupport und hilft Ihnen, Beziehungen vom ersten Kontakt bis zum Support nach dem Verkauf zu verwalten.

Die besten Features von SugarCRM

Sichtbarkeit von Kundenaktivitäten, Historie und Datensätzen auf einem Bildschirm

Vorhersage der Vertriebsleistung mit erweiterten Prognosen, zeitabhängigen Analysen und Metriken in Echtzeit

Automatisieren Sie die Vertriebsleistung mit Drag-and-Drop-Workflows und Smart Guides

Einschränkungen von SugarCRM

Fehlende erweiterte Berichterstellung, z. B. die Möglichkeit, Diagrammen mehr als nur eine Datenreihe hinzuzufügen

Die Programmiersprache im Backend ist schwer zu erlernen, was die Nutzung für nicht-technische Benutzer komplex macht

Preise für SugarCRM

Essentials: $19/Monat für mindestens drei Benutzer

$19/Monat für mindestens drei Benutzer Standard: 59 $/Monat für mindestens 10 Benutzer

59 $/Monat für mindestens 10 Benutzer Erweitert: 85 $/Monat für mindestens 10 Benutzer

85 $/Monat für mindestens 10 Benutzer Premier: $135/Monat für mindestens 10 Benutzer

SugarCRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (700+ Bewertungen)

3.8/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (400+ Bewertungen)

Pro-Tipp: Aktualisieren Sie regelmäßig die Segmentierungskriterien Ihres CRM, um sie an Veränderungen im Kundenverhalten oder in den Bedingungen des Marktes anzupassen. So wird sichergestellt, dass Ihre Einzelziele effektiv und relevant bleiben, wenn sich die Kundenbedürfnisse weiterentwickeln.

10. Creatio CRM (Beste Lösung für die Automatisierung von Prozessen und Flexibilität mit wenig Code)

über Creatio CRM Creatio CRM ist eine prozessorientierte Plattform mit Schwerpunkt auf durchgängiger Automatisierung der Customer Journey und benutzerdefinierter Anpassung ohne Code. Sie kombiniert Vertriebs-, Marketing- und Service-Tools in einer freigegebenen Datenbank, mit der Sie jede Phase der Customer Journey verwalten können.

Sie hilft Ihnen, Workflows zu entwerfen und zu automatisieren, ohne dass Sie über umfangreiche technische Kenntnisse verfügen müssen. Sie erhalten außerdem eine 360-Grad-Ansicht des Kunden mit Sichtbarkeit von Kundenprofilen, Historie und KI-gesteuerten Erkenntnissen.

Die besten Features von Creatio CRM

Richten Sie Ihre Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams mit ihrem Lead-to-Repetition-Kundenprozess in einer einzigen Datenbank aus

Analyse und Nachverfolgung von Vertriebspipelines nach Phasen, besten Vertretern, Gewinn-/Verlustrate und mehr, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren

Verbessern Sie Kundenservice, Reaktionszeiten, CSAT- (Kundenzufriedenheit), NPS- (Net Promoter Score) und CES- (Customer Effort Score) Werte

Creatio CRM Einschränkungen

Ohne vollständige Synchronisierung können Sie keine einzelnen Lead-Kontakte aus Telefon oder Outlook hochladen

Preise für Creatio CRM

Verkauf: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Wachstum: 25 $/Monat pro Benutzer

25 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 55 $/Monat pro Benutzer

55 $/Monat pro Benutzer Unlimited: 85 $/Monat pro Benutzer

Creatio CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Prognosen und Einblicke in die Pipeline sind heute die wichtigsten Prioritäten für Unternehmen im Bereich CRM, mit 43% der Führungskräfte betonen deren Bedeutung. Knapp dahinter räumen 41 % den Absichtsdaten und der Lead-Bewertung Priorität ein, um die richtigen Chancen zu identifizieren und ins Einzelziel zu bringen.

Mit ClickUp stärkere CRM Workflows aufbauen

Jede in diesem CRM-Vergleich behandelte Software hat ihre Stärken, von der Analyse über das Lead-Management bis hin zu Tools für die Kundenbindung.

Wenn Sie immer noch verwirrt sind, hier ein Tipp: Wählen Sie eine CRM-Lösung, die Ihre aktuellen Anforderungen erfüllt und mit Ihrem wachsenden Geschäft mitwächst. Sie sollte sich in den Workflow Ihres Teams einfügen und in Ihre bestehenden Prozesse integrieren lassen.

Hier stellt ClickUp andere Tools in den Schatten.

ClickUp CRM wurde für Teams entwickelt, die Flexibilität und Kontrolle wünschen, und lässt sich nahtlos in die leistungsstarken Tools für das Projektmanagement integrieren. Ganz gleich, ob Sie Leads mit ClickUp Dashboards nachverfolgen oder Vertriebs-Pipelines mit Ansichten verwalten, Sie können damit ein System erstellen, das auf die Ziele Ihres Teams zugeschnitten ist. Bei ClickUp anmelden heute kostenlos! ✅