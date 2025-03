Wie man die Conjoint-Analyse zu erledigen hat - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Sie haben sich also gerade einen begehrten Super Bowl-Werbespot gesichert. Es steht viel auf dem Spiel, und das könnte über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Kampagne entscheiden. Woher wissen Sie, welche Werbeelemente bei Ihrem Publikum wirklich gut ankommen werden?

An dieser Stelle kommt die Conjoint-Analyse ins Spiel. Sie können Ihren Ansatz feinabstimmen, um die Wirkung zu maximieren, indem Sie herausfinden, was Ihre Kunden am meisten schätzen.

Mit der Conjoint-Analyse können Marketingexperten und Produktmanager Variationen testen, um herauszufinden, welche Elemente die Vorlieben der Verbraucher beeinflussen.

Dieses leistungsstarke Tool fügt sich nahtlos in Ihr marketing-Planungsprozess und hilft Ihnen, die Wahl der Verbraucher vorherzusagen und Entscheidungen zu optimieren, um die Attraktivität Ihrer Produkte zu steigern.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie alles, was Sie über die Conjoint-Analyse wissen müssen, wie Sie sie zu erledigen haben und wie sie in der Praxis angewendet wird.

Was ist Conjoint-Analyse?

Die Conjoint-Analyse ist eine Marktforschungstechnik, die zum Verständnis der Kundenpräferenzen eingesetzt wird, indem den Teilnehmern verschiedene Kombinationen von Produktfeatures vorgelegt werden.

Diese Methode hilft dabei, herauszufinden, was für Ihre Zielgruppe am wichtigsten ist, und ermöglicht es den Geschäften, Features und Preisstrategien effektiv zu priorisieren.

Ein Beispiel: Ein Autohersteller kann mit Hilfe der Conjoint-Analyse feststellen, ob die Kunden bei der Wahl eines neuen Modells mehr Wert auf einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auf eine luxuriöse Innenausstattung legen.

**Der Begriff "Conjoint-Analyse" wurde 1971 von Paul Edgar Green und Vithala Rao in ihrem Artikel 'Conjoint Measurement for Quantifying Judgmental Data' im Journal of Marketing Research (JMR) geprägt.

Schlüsselkomponenten der Conjoint-Analyse

Die Conjoint-Analyse ist nicht nur ein tool - sie ist Ihr Fahrplan, um Produkte zu entwickeln, die die Menschen wirklich wollen. Mit Hilfe von Umfragedaten und Marktsimulatoren können Sie Ihre Strategien verfeinern und wertvolle Erkenntnisse über die Vorlieben Ihrer Zielgruppe gewinnen.

Hier sind die Schlüsselkomponenten:

Attribute und Attributebenen: Attribute sind die Blöcke Ihres Produkts, wie Preis oder Farbe. Stufen sind die spezifischen Optionen für jedes Attribut (z. B. 10 $, 20 $; rot, blau). Mit diesen Kombinationen schaffen Sie die Voraussetzungen für aussagekräftige Erkenntnisse

Attribute sind die Blöcke Ihres Produkts, wie Preis oder Farbe. Stufen sind die spezifischen Optionen für jedes Attribut (z. B. 10 $, 20 $; rot, blau). Mit diesen Kombinationen schaffen Sie die Voraussetzungen für aussagekräftige Erkenntnisse Produktprofile: Hierbei handelt es sich um Kombinationen von Attributen - im Grunde um Modelle Ihres Produkts. Sie ermöglichen es Ihrer Zielgruppe, verschiedene Versionen zu bewerten und geben Aufschluss darüber, wofür sie sich entscheiden würde

Hierbei handelt es sich um Kombinationen von Attributen - im Grunde um Modelle Ihres Produkts. Sie ermöglichen es Ihrer Zielgruppe, verschiedene Versionen zu bewerten und geben Aufschluss darüber, wofür sie sich entscheiden würde Auswahlaufgaben: Die Befragten wählen zwischen Produktprofilen und simulieren so Kompromisse aus dem wirklichen Leben. Würden sie zum Beispiel den kostenlosen Versand einem Rabatt vorziehen?

Die Befragten wählen zwischen Produktprofilen und simulieren so Kompromisse aus dem wirklichen Leben. Würden sie zum Beispiel den kostenlosen Versand einem Rabatt vorziehen? Datenerhebung: Mit Methoden wie der wahlbasierten Conjoint-Analyse (CBC) oder der adaptiven Conjoint-Analyse (ACA) sammeln Sie ehrliches Feedback, um präzise Modelle der Verbraucherpräferenzen zu erstellen

Mit Methoden wie der wahlbasierten Conjoint-Analyse (CBC) oder der adaptiven Conjoint-Analyse (ACA) sammeln Sie ehrliches Feedback, um präzise Modelle der Verbraucherpräferenzen zu erstellen Statistische Analyse: Mithilfe von Teilnutzenwerten und Nutzenbewertungen quantifizieren Sie, wie viel Wert die Kunden den einzelnen Features beimessen

Wussten Sie schon? Die Mathematiker Duncan Luce und John Tukey veröffentlichten 1964 eine Arbeit, in der sie die Gesamtqualität eines Objekts anhand der Qualität seiner Merkmale bewerteten, was der Vorläufer des Konzepts der modernen Conjoint-Analyse ist.

Arten der Conjoint-Analyse

Es gibt verschiedene Arten der Conjoint-Analyse, die jeweils für unterschiedliche Forschungszwecke geeignet sind:

Choice-based Conjoint (CBC): Bei der am weitesten verbreiteten Form der CBC werden die Befragten gebeten, zwischen Produktprofilen zu wählen. Sie ist ideal, um die Kompromisse der Verbraucher zu verstehen und die Produktfeatures zu optimieren

Bei der am weitesten verbreiteten Form der CBC werden die Befragten gebeten, zwischen Produktprofilen zu wählen. Sie ist ideal, um die Kompromisse der Verbraucher zu verstehen und die Produktfeatures zu optimieren Adaptive Choice-Based Conjoint (ACBC): Dies ist eine fortgeschrittenere Form der CBC, bei der die Fragen auf der Grundlage früherer Antworten angepasst werden, was tiefere Einblicke in die individuellen Präferenzen ermöglicht

Dies ist eine fortgeschrittenere Form der CBC, bei der die Fragen auf der Grundlage früherer Antworten angepasst werden, was tiefere Einblicke in die individuellen Präferenzen ermöglicht Adaptive Conjoint-Analyse (ACA): Hierbei werden Produktpaare auf einer Skala bewertet. Sie ist effektiv, wenn es um mehrere Attribute geht, aber weniger nützlich für die Untersuchung der Preissensibilität

Hierbei werden Produktpaare auf einer Skala bewertet. Sie ist effektiv, wenn es um mehrere Attribute geht, aber weniger nützlich für die Untersuchung der Preissensibilität Menü-basierte Conjoint-Analyse (MBC): Bei dieser Methode können die Befragten mehrere Elemente aus einem Menü auswählen, was ideal für Bündelangebote ist

Bei dieser Methode können die Befragten mehrere Elemente aus einem Menü auswählen, was ideal für Bündelangebote ist Full-Profile-Conjoint-Analyse: Hier bewerten die Befragten komplette Produktprofile, was umständlich werden kann, wenn die Analyse zu viele Attribute umfasst

Hier bewerten die Befragten komplette Produktprofile, was umständlich werden kann, wenn die Analyse zu viele Attribute umfasst Selbstexplizierter Conjoint: Dies ist eine schnellere, vereinfachte Methode, bei der die Befragten jedes Attribut direkt bewerten

Wann wird die Conjoint-Analyse eingesetzt?

Die Conjoint-Analyse ist nützlich, wenn Sie datengestützte Entscheidungen über Ihr Angebot treffen wollen. Hier sind die Szenarien, in denen sie glänzt:

Preisforschung: Nutzen Sie die Conjoint-Analyse, um den Sweet Spot zwischen Wettbewerbspreis und Kundenwert zu finden

Nutzen Sie die Conjoint-Analyse, um den Sweet Spot zwischen Wettbewerbspreis und Kundenwert zu finden Produktentwicklung: Ermitteln Sie, welche Features die Kunden am meisten schätzen, z. B. schnellerer Versand oder niedrigere Preise

Ermitteln Sie, welche Features die Kunden am meisten schätzen, z. B. schnellerer Versand oder niedrigere Preise Marktsegmentierung : Gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, worauf verschiedene Kundengruppen Wert legen, und ermöglichen Sie so maßgeschneiderte Produkte

: Gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, worauf verschiedene Kundengruppen Wert legen, und ermöglichen Sie so maßgeschneiderte Produkte Wettbewerbs-Benchmarking: Simulieren Sie Ihren Marktanteil im Vergleich zu den Wettbewerbern und sagen Sie voraus, wie sich Produktkonfigurationen auf die Positionierung auswirkenwettbewerbsanalyse

Simulieren Sie Ihren Marktanteil im Vergleich zu den Wettbewerbern und sagen Sie voraus, wie sich Produktkonfigurationen auf die Positionierung auswirkenwettbewerbsanalyse Produktbündelung: Verwenden Sie die menübasierte Conjoint-Analyse (MBC), um das beste Abonnement-Paket oder die beste Service-Kombination zu ermitteln

Verwenden Sie die menübasierte Conjoint-Analyse (MBC), um das beste Abonnement-Paket oder die beste Service-Kombination zu ermitteln Konzepttest: Führen Sie Ihre Idee durch eine Conjoint-Analyse-Umfrage, um zu verstehen, wie sich Änderungen der Attribute auf die Wahl der Verbraucher auswirken

Wie führt man eine Conjoint-Analyse durch?

Conjoint-Analysen erfordern eine sorgfältige Planung und Durchführung, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. ClickUp ist eine leistungsstarke Plattform für das Arbeitsmanagement, die Ihre Aufgaben, Unterhaltungen und Kontexte zusammenführt, um Sie bei der fehlerfreien Planung, Nachverfolgung und Durchführung komplexer Projekte zu unterstützen.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur effektiven Durchführung von Conjoint-Analysen:

Schritt 1: Definieren Sie Ziele

Bevor Sie beginnen, skizzieren Sie, was Sie erreichen wollen. Wollen Sie die Präferenzen für neue Features erforschen, die optimalen Preispunkte ermitteln oder Kompromisse untersuchen?

Klar definierte Ziele leiten Ihr Studiendesign und stellen sicher, dass Sie sich auf die Eigenschaften und Ebenen konzentrieren, die am wichtigsten sind.

Folgen Sie einem strukturierten Prozess, um ein Objekt für die Conjoint-Analyse zu definieren, das fokussiert und umsetzbar ist und mit den Entscheidungsanforderungen übereinstimmt. Hier erfahren Sie, wie Sie es festlegen:

Bestimmen Sie die geschäftliche Herausforderung: Beginnen Sie mit der Identifizierung des Problems, das Sie zu lösen versuchen - Preisgestaltung, Priorisierung von Features oder Marktpositionierung

Beginnen Sie mit der Identifizierung des Problems, das Sie zu lösen versuchen - Preisgestaltung, Priorisierung von Features oder Marktpositionierung Klären Sie den Zweck: Definieren Sie, was Sie erreichen wollen, z. B. Kundenpräferenzen herausfinden, Produktfeatures optimieren oder bessere Preisstrategien entwickeln

Definieren Sie, was Sie erreichen wollen, z. B. Kundenpräferenzen herausfinden, Produktfeatures optimieren oder bessere Preisstrategien entwickeln Kennen Sie Ihre Zielgruppe: Bestimmen Sie den Einzelzielmarkt oder das Kundensegment. Analysieren Sie technikbegeisterte Millennials oder wertbewusste Verbraucher?

Bestimmen Sie den Einzelzielmarkt oder das Kundensegment. Analysieren Sie technikbegeisterte Millennials oder wertbewusste Verbraucher? Heben Sie die wichtigsten Produkteigenschaften hervor: Listen Sie die Features, die Sie testen möchten (z. B. Größe, Farbe, Preis), und deren Varianten auf. Dies wird den Rahmen für Ihre Analyse bilden

Listen Sie die Features, die Sie testen möchten (z. B. Größe, Farbe, Preis), und deren Varianten auf. Dies wird den Rahmen für Ihre Analyse bilden Verbindung zu Geschäftsentscheidungen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Ziel direkt mit umsetzbaren Ergebnissen verbunden ist, wie z. B. der Einführung eines neuen Produkts oder der Verfeinerung Ihres Marketingansatzes

Stellen Sie sicher, dass Ihr Ziel direkt mit umsetzbaren Ergebnissen verbunden ist, wie z. B. der Einführung eines neuen Produkts oder der Verfeinerung Ihres Marketingansatzes Entwerfen Sie eine gezielte Forschungsfrage: Stellen Sie eine Frage, um Ihre Analyse zu lenken, z. B. "Welche Kombination von Features führt zu den höchsten Kaufabsichten?"

Stellen Sie eine Frage, um Ihre Analyse zu lenken, z. B. "Welche Kombination von Features führt zu den höchsten Kaufabsichten?" Wählen Sie die richtige Conjoint-Methode: Entscheiden Sie sich für die Art der Conjoint-Analyse - Choice-Based, Adaptive oder eine andere Methode -, die zu Ihren Zielen passt

Entscheiden Sie sich für die Art der Conjoint-Analyse - Choice-Based, Adaptive oder eine andere Methode -, die zu Ihren Zielen passt Binden Sie wichtige Stakeholder ein: Arbeiten Sie mit Teams wie dem Produktmanagement oder dem Marketing zusammen, um das Objekt zu verfeinern und die Ausrichtung der Abteilung sicherzustellen

Arbeiten Sie mit Teams wie dem Produktmanagement oder dem Marketing zusammen, um das Objekt zu verfeinern und die Ausrichtung der Abteilung sicherzustellen Pilottest durchführen: Führen Sie eine kleine Testversion durch, um zu bestätigen, dass Ihre Ziele und Designelemente bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden

Führen Sie eine kleine Testversion durch, um zu bestätigen, dass Ihre Ziele und Designelemente bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden Verfeinern und abschließen: Nutzen Sie das Feedback aus dem Pilotversuch, um Ihren Fokus zu schärfen und Ihr endgültiges Ziel festzulegen, um sicherzustellen, dass es umsetzbar und wirkungsvoll ist

Mit diesen Schritten erhalten Sie eine solide Grundlage für die Durchführung einer praktischen Conjoint-Analyse, die aussagekräftige Erkenntnisse liefert. Die Definition eines Ziels ist wie eine Mini-Conjoint-Analyse.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente als zentralen Hub für Ihr Team, um Ziele zu dokumentieren und einen Plan für Ihre Conjoint-Analyse-Studie zu erstellen. Die strukturierten Abschnitte und die Rich-Text-Formatierung von Docs verbessern die Lesbarkeit, während die gemeinsame Bearbeitung und Kommentierung sowie die Möglichkeit, Ihre Aufgaben und Anhänge mit dem Dokument zu verknüpfen, dafür sorgen, dass alle auf derselben Seite stehen.

Dokumentieren Sie Ihre Forschung mit Ihrem Team mit ClickUp Docs

Schritt 2: Identifizieren Sie Attribute und Ebenen

Gliedern Sie Ihr Produkt in Attribute (Kernkomponenten) und Stufen (spezifische Optionen für jedes Attribut). Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Detailtreue und Einfachheit, um die Befragten nicht zu überfordern.

Stellen Sie sich vor, Sie bringen eine neue Smartwatch auf den Markt. Zu den wichtigsten Attributen für die Verbraucher könnten die Akkulaufzeit, der Displaytyp, die Features zur Gesundheitsüberwachung und der Preis gehören. Bei der Akkulaufzeit könnten Sie die Stufen 12 Stunden, 24 Stunden und 48 Stunden wählen. Die Preisstufen könnten $200, $300 und $400 sein. ClickUp Mindmaps ermöglichen Ihnen ein visuelles Brainstorming dieser Attribute und Ebenen und helfen Ihnen, Ihre Ideen systematisch zu organisieren. Indem Sie Beziehungen und Abhängigkeiten abbilden, können Sie schnell erkennen, welche Features Sie für eine maximale Wirkung in Ihrer Conjoint-Analyse priorisieren sollten.

Dieser Ansatz sorgt für ein straffes Setup und ermöglicht eine gezieltere Auswertung der Kundenpräferenzen.

Organisieren Sie den Flow Ihrer Umfrage übersichtlich mit ClickUp Mindmaps

Schritt 3: Produktprofile erstellen

Kombinieren Sie Attribute und Stufen zu hypothetischen Produktkonzepten. Diese Konzepte - oder Profile - tauchen in Aufgaben auf, bei denen die Befragten ihre bevorzugte Option einstufen oder auswählen.

Bei der Erstellung von Produktprofilen müssen Sie einige grundlegende Dinge beachten:

Kombinieren Sie Attribute und Stufen: Erzeugen Sie Profile, indem Sie systematisch verschiedene Attributstufen miteinander kombinieren (z. B. 24 Stunden Akkulaufzeit mit einem OLED-Display und $300 Preis). Vermeiden Sie unrealistische Kombinationen, die die Ergebnisse verfälschen könnten

Erzeugen Sie Profile, indem Sie systematisch verschiedene Attributstufen miteinander kombinieren (z. B. 24 Stunden Akkulaufzeit mit einem OLED-Display und $300 Preis). Vermeiden Sie unrealistische Kombinationen, die die Ergebnisse verfälschen könnten Schlüsseldetails einbeziehen: Bieten Sie in jedem Profil klare, prägnante Informationen über alle Attribute, um den Befragten die Bewertung und den Vergleich zu erleichtern

Bieten Sie in jedem Profil klare, prägnante Informationen über alle Attribute, um den Befragten die Bewertung und den Vergleich zu erleichtern Achten Sie auf Ausgewogenheit: Erstellen Sie genügend Profile, um die Variabilität abzudecken, aber halten Sie die Zahl überschaubar, um eine Ermüdung der Befragten zu vermeiden

So könnte ein Produktprofil für eine Fitnessuhr aussehen:

Batterielebensdauer: 24 Stunden

24 Stunden Anzeigetyp: OLED

OLED Features zur Gesundheitsüberwachung: Herzfrequenz- und Schlafverfolgung

Herzfrequenz- und Schlafverfolgung Preis: $300

Mit dem ClickUp Tabelle Ansicht können Sie Produktprofile und Attributkombinationen effizient organisieren. Sie können Attributkombinationen in einem tabellenähnlichen Layout anordnen, um die Nachverfolgung von Details zu erleichtern.

Erfassen Sie Antwortdaten und visualisieren Sie sie mit der ClickUp Tabelle View

Benutzerdefinierte Felder in der Tabelle können Präferenzwerte, Feedback oder andere Schlüssel-Datenpunkte speichern, so dass Sie visualisieren können, welche Profile am besten abschneiden.

Es vereinfacht die Nachverfolgung von Trends und identifiziert die attraktivsten Kombinationen für Ihr Einzelziel.

Schritt 4: Wählen Sie eine Conjoint-Analyse-Methode

Die Auswahl der richtigen Conjoint-Analyse-Methode ist für das Erreichen Ihrer Ziele von entscheidender Bedeutung. Jede Methode hat ihre Stärken, abhängig von Ihrem Produkt und Ihren Forschungszielen. Ein Beispiel:

Choice-Based Conjoint (CBC) ist ideal für die Simulation von realen Kaufszenarien. Die Befragten wählen ihre bevorzugten Optionen und zeigen, welche Kompromisse sie bereit sind, einzugehen

ist ideal für die Simulation von realen Kaufszenarien. Die Befragten wählen ihre bevorzugten Optionen und zeigen, welche Kompromisse sie bereit sind, einzugehen Menu-Based Conjoint (MBC) ist hilfreich für benutzerdefinierte Produkte, bei denen die Kunden einzelne Komponenten oder Features auswählen (z. B. bei der Zusammenstellung eines Abonnements) ClickUp Whiteboards eignen sich hervorragend für ein Brainstorming und die Auswahl der am besten geeigneten Methode. Visualisieren Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Techniken in einem kollaborativen Space, um zu klären, wie sie zu Ihren Forschungszielen passen.

Teams können Karten mit Entscheidungsflüssen erstellen, Schlüsselerkenntnisse notieren und die gewählte Methode mit Echtzeit-Input abschließen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten der endgültigen Wahl zustimmen, bevor sie fortfahren.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und treffen Sie gemeinsam Entscheidungen in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards

Die Datenerfassung umfasst in der Regel eine Conjoint-Umfrage, die an Ihr Einzelziel verteilt wird. Dieser Schritt stellt sicher, dass Sie die Präferenzen erfassen, die die Entscheidungsfindung beeinflussen.

💡Pro-Tipp: So sammeln Sie effektiv Daten:

Verteilen Sie die Umfrage an die richtige Zielgruppe: Richten Sie Ihre Umfrage auf Befragte aus, deren Präferenzen Ihrem Kundenstamm entsprechen, um verwertbare Erkenntnisse zu erhalten

Richten Sie Ihre Umfrage auf Befragte aus, deren Präferenzen Ihrem Kundenstamm entsprechen, um verwertbare Erkenntnisse zu erhalten Gestalten Sie Umfragen mit Bedacht: Formulieren Sie klare, ansprechende Fragen, die auf die Ziele der Studie abgestimmt sind. Halten Sie das Format einfach, um den Fokus der Benutzer aufrechtzuerhalten

Verwenden Sie die ClickUp Formular Ansicht um klare und ansprechende Umfragen zu gestalten. Es ist ein robustes Tool zum Erstellen und Verwalten von Umfragen direkt in Ihrem ClickUp-Workspace.

Erfassen Sie relevante Daten mit der ClickUp Formular Ansicht

Mit dem tool können Sie:

Mit Drag-and-Drop-Features benutzerfreundliche Umfragen entwerfen, die auf Ihre Produkteigenschaften und -stufen zugeschnitten sind

Antworten in Echtzeit erfassen, um den Fortschritt zu überwachen und Strategien bei Bedarf anzupassen

Alle Umfragedaten automatisch in ClickUp integrieren, wo Sie die Antworten mithilfe von Tags, Filtern oder benutzerdefinierten Feldern organisieren können

Konsolidieren Sie Ihre Antworten in ClickUp Dashboards, um eine zentrale Übersicht zu erhalten, die Ihnen hilft, Trends schnell zu erkennen

Konvertieren Sie Antworten direkt in umsetzbare Maßnahmen ClickUp Aufgaben Dieser Prozess verbessert die Datengenauigkeit und stellt sicher, dass Ihr Workspace der zentrale hub für alle Projekteinsichten bleibt.

Nachdem Sie nun alle Daten gesammelt haben, ist es an der Zeit, diese aufzuschlüsseln und zu verstehen, was die Verbraucher wollen. Lassen Sie uns mit dem Beispiel der Smartwatch fortfahren, das wir gerade durchgenommen haben.

Nutzwert-Bewertungen

Für jedes Feature einer Smartwatch (z. B. Akkulaufzeit, Bildschirmgröße, Preis, Fitnessverfolgung) berechnen Sie Nutzenwerte, um zu verstehen, welche Features für Ihre Kunden am wichtigsten sind.

Nehmen wir an, die Akkulaufzeit hat einen hohen Nutzwert, d. h. die Benutzer schätzen eine längere Akkulaufzeit. Sie können dies ableiten, indem Sie den durchschnittlichen Nutzwert der Optionen mit kürzerer Akkulaufzeit vom Wert der Option mit der höchsten Akkulaufzeit abziehen.

Ein höherer Nutzwert bedeutet eine höhere Präferenz.

Wichtigkeit der Attribute

Als Nächstes müssen Sie die Wichtigkeit der einzelnen Attribute messen.

Wenn zum Beispiel der Preis und die Nachverfolgung der Fitness im Vergleich zur Größe des Bildschirms einen großen Bereich abdecken, werden sie im Entscheidungsprozess als wichtiger angesehen.

Je größer die Spanne ist, desto wichtiger ist das Feature für die Verbraucher. Sie können dies leicht berechnen, indem Sie den Bereich der Bewertungen für jedes Attribut vergleichen und ihren prozentualen Anteil am Gesamtbereich bestimmen.

Statistische Modelle für tiefere Einblicke

Regressions- oder Hierarchical Bayes (HB)-Methoden helfen, die Daten gründlicher zu analysieren. Diese Modelle schätzen ab, wie die einzelnen Features die Entscheidungen der Verbraucher beeinflussen.

Instanz können Sie mit Hilfe der Regression herausfinden, wie viel Wert die Verbraucher auf die Nachverfolgung der Fitness im Verhältnis zur Größe des Bildschirms oder zum Preis legen. ClickUp Dashboards ermöglichen es Ihnen, Trends zu visualisieren, benutzerdefinierte Karten zur Nachverfolgung von Metriken zu verwenden und Erkenntnisse direkt in Ihren Workspace zu integrieren. Wenn Sie die Nutzwerte für Bildschirmgröße und Akkulaufzeit vergleichen möchten, können Sie eine Leiste erstellen, die deutlich zeigt, worauf Ihre Kunden am meisten Wert legen.

Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards visuelle Darstellungen, die zu Ihrem Conjoint-Analysebericht passen

ClickUp Dashboards helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung, und Integrationen wie Excel oder Tableau können Ihnen bei der tieferen Analyse mit Ihrem bevorzugten Analyse-Tool helfen. So können Sie beispielsweise Nutzenbewertungen mit demografischen Daten abgleichen oder Verlaufsdaten integrieren, um Trends vorherzusagen.

Durch die Analyse von Nutzenwerten und der Wichtigkeit von Attributen erhalten Sie verwertbare Erkenntnisse über die Vorlieben Ihrer Kunden und können so datengestützte Entscheidungen über die nächste Generation Ihrer Smartwatch treffen.

Schritt 7: Interpretieren Sie die Ergebnisse und treffen Sie fundierte Entscheidungen

Sobald Ihre Conjoint-Analyse abgeschlossen ist, ist es an der Zeit, die Ergebnisse in umsetzbare Schritte zu übersetzen. Dies kann die Optimierung von Produktfeatures, die Anpassung von Preisstrategien oder die Verfeinerung Ihrer Marketingbotschaften zur Anpassung an die Verbraucherpräferenzen beinhalten.

Für unser Beispiel einer Smartwatch erfahren Sie hier, wie Sie die Ergebnisse interpretieren und Maßnahmen ergreifen sollten:

Verbesserung der Marketingstrategien: Die Erkenntnisse aus der Conjoint-Analyse können als Grundlage für eine gezielte Ansprache dienen. Wenn die Befragten zum Beispiel Features zur Nachverfolgung des Gesundheitszustands als wesentlich einstufen, sollte der Aufwand für das Marketing diese Vorteile hervorheben

Die Erkenntnisse aus der Conjoint-Analyse können als Grundlage für eine gezielte Ansprache dienen. Wenn die Befragten zum Beispiel Features zur Nachverfolgung des Gesundheitszustands als wesentlich einstufen, sollte der Aufwand für das Marketing diese Vorteile hervorheben Analysieren Sie die Präferenzwerte: Ermitteln Sie, welche Produktattribute und -stufen die höchsten Präferenzwerte erhielten. Wenn die Verbraucher zum Beispiel eine längere Akkulaufzeit bei einer Smartwatch bevorzugen, sollte dieses Feature bei zukünftigen Modellen vorrangig berücksichtigt werden

Ermitteln Sie, welche Produktattribute und -stufen die höchsten Präferenzwerte erhielten. Wenn die Verbraucher zum Beispiel eine längere Akkulaufzeit bei einer Smartwatch bevorzugen, sollte dieses Feature bei zukünftigen Modellen vorrangig berücksichtigt werden Preisanpassung: Wenn die Preissensitivitätsanalyse ergibt, dass die Kunden bereit sind, für bestimmte Features mehr zu bezahlen (z. B. eine bessere Displayqualität), kann die Preisgestaltung angepasst werden, um den Umsatz zu maximieren

ClickUp Vorlage für Marktforschung

Die ClickUp Marktforschungsvorlage hilft dabei, die Ergebnisse zu organisieren, Ziele zu setzen und sicherzustellen, dass die Erkenntnisse zum Handeln führen.

Mit vorstrukturierten Abschnitten für Umfrageteilnehmer, Erkenntnisse und nächste Schritte sorgt die Vorlage für einen schnellen und reibungslosen Übergang von Rohdaten zu Erkenntnissen.

ClickUp Marktforschungsvorlage

Integrieren Sie diese Vorlage mit Dashboards und Aufgaben, um den Fortschritt bei den Entwicklungsplänen zu verfolgen und die Produktkonzepte auf der Grundlage Ihrer Ergebnisse zu verfeinern.

Die folgenden Features der Vorlage unterstützen den Conjoint-Analyseprozess direkt:

Unterteilen Sie den Prozess in Phasen wie "Umfrageentwurf", "Datenerhebung" und "Analyse" mit Benutzerdefinierten Status zur Nachverfolgung des Fortschritts

zur Nachverfolgung des Fortschritts Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder wie "Attributebenen", "Umfragetyp" oder "Forschungsphase", um Daten zu erfassen und zu kategorisieren

wie "Attributebenen", "Umfragetyp" oder "Forschungsphase", um Daten zu erfassen und zu kategorisieren Verschiedene Benutzerdefinierte Ansichten wie "Listenansicht", "Gantt-Ansicht" und "Kalenderansicht" geben Ihnen die Flexibilität, den Workflow Ihrer Conjoint-Studie zu visualisieren und sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind

Beispiele für Conjoint-Analyse

Nachdem Sie nun die Schritte zur Durchführung einer Conjoint-Analyse verstanden haben, wollen wir uns zwei Beispiele aus der Praxis ansehen:

1. Gestaltung eines Einzelziels für eine juristische Dienstleistung Ein Anbieter von Rechtsdienstleistungen wollte einen auf Anwälte zugeschnittenen Informationsdienst einführen. Die Ziele waren klar: die optimale Preisgestaltung für das Kernangebot zu bestimmen, wertvolle Add-Ons zu identifizieren und Features für ein effektives Marketing zu priorisieren.

Um diese Herausforderungen zu meistern, wurde die Conjoint-Analyse eingesetzt. Anwälte nahmen an einer Umfrage teil, in der sie ideale Feature-Kombinationen zusammenstellten und ihre Bereitschaft, für bestimmte Module zu zahlen, ermittelten.

Dieser Ansatz lieferte verwertbare Erkenntnisse, obwohl es schwierig ist, vielbeschäftigte Juristen einzubeziehen.

Die Ergebnisse ermöglichten es dem Anbieter, die Preise für den Kerndienst und seine optionalen Module strategisch zu gestalten. Darüber hinaus zeigte die Studie, welche Features den höchsten Wert hatten, was die Erstellung von überzeugenden Marketingbotschaften ermöglichte.

Dieses Beispiel unterstreicht, wie die Conjoint-Analyse Geschäften dabei hilft, ihr Produktangebot zu verfeinern, die Erwartungen der Benutzer zu erfüllen, Markteinführungsstrategien zu optimieren und marketing-Ressourcen-Management basierend auf den Erkenntnissen der Verbraucher.

2. Optimierung der Preisgestaltung im Gesundheitswesen

Wenn Sie eine potenziell lebensrettende Behandlung anbieten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie umfangreiche Marktforschungen durchgeführt haben, um zu verstehen, ob die Patienten Ihr Angebot nutzen werden oder ob sie sich aufgrund von Herausforderungen wie der Kostenexplosion abwenden. Ein Anbieter im Gesundheitswesen stand vor der gleichen Herausforderung und wollte die Preiselastizität für über 200 medizinische Verfahren bewerten, um die Preisgestaltung transparent zu machen und gleichzeitig den Markenwert zu berücksichtigen.

Da jedes Verfahren mehrere Preisvariablen beinhaltet, war die Durchführung einer individuellen Untersuchung aus Zeit- und Kostengründen nicht machbar.

Die Lösung bestand in einer zweistufigen Methode, um diese Herausforderung effizient zu bewältigen.

Zunächst wurden mit Hilfe der Multidimensionalen Skalierung (MDS) mehr als 200 Verfahren in 20 Gruppen eingeteilt, indem die Antworten von 10.000 Verbrauchern auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Verfahrenspaaren analysiert wurden.

Diese kategorisierten Gruppen wurden dann durch eine Conjoint-Analyse bewertet, um die Verbraucherpräferenzen, die Preissensibilität und die Zahlungsbereitschaft für jede Kategorie zu ermitteln.

Als Ergebnis konnte der Anbieter im Gesundheitswesen auf einen robusten Preissimulator zugreifen, der eine optimale Preisgestaltung für alle Verfahren unter Berücksichtigung der Verbraucherperspektive ermöglicht.

Dieser Ansatz trug zur Entwicklung einer erfolgreichen Preisstrategie bei und verdeutlichte erneut den Wert der Integration von Verbraucherwissen in die Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen.

Conjoint-Analysen können bei der Aufdeckung von Verbraucherpräferenzen und bei der Herbeiführung wirkungsvoller Entscheidungen sehr hilfreich sein. Wir stellen Ihnen die besten Tools für die Conjoint-Analyse vor, die Forscher und Produktmanager verwenden können:

ClickUp

Verwalten Sie Ihr Marktforschungsprojekt von Anfang bis Ende mit ClickUp

ClickUp ist ein dynamisches Projektmanagement tool, das Marktforschern und Produktmanagern die Möglichkeit gibt, Conjoint-Analysen effizient durchzuführen und zu verwalten.

In der Tat, finanzdienstleistungsunternehmen Atrato konnte seine Produktentwicklungszeit mit Hilfe von ClickUp um 30% reduzieren!

Wir stellten fest, dass uns ein effektives Verfahren zur Nachverfolgung von Aufgaben fehlte und wir keine klare Ansicht darüber hatten, was das Team zu erledigen hatte, also suchten wir nach einer neuen Plattform. Dann fanden wir ClickUp: Die Plattform war die perfekte Kombination - nicht zu technisch und verwirrend, aber auch nicht zu einfach. Sie gab uns die Flexibilität, Teams und Projekte auf ihre eigene Art und Weise zu erstellen, zu verschieben und zu organisieren.

Raúl Becerra, Produktmanager, Atrato

ClickUp hilft Ihnen, Ihre Conjoint-Analyse zu beschleunigen:

Benutzerdefinierte Dashboards : Verschaffen Sie sich mit ClickUp Dashboards einen detaillierten Echtzeit-Überblick über Ihr Conjoint-Analyse-Projekt an einem Ort. Diese Dashboards sind mit Karten und Diagrammen anpassbar, um kritische Metriken wie Attributwerte oder Präferenzwerte zu verfolgen

: Verschaffen Sie sich mit ClickUp Dashboards einen detaillierten Echtzeit-Überblick über Ihr Conjoint-Analyse-Projekt an einem Ort. Diese Dashboards sind mit Karten und Diagrammen anpassbar, um kritische Metriken wie Attributwerte oder Präferenzwerte zu verfolgen Aufgabenmanagement und Zeitleisten: Mit ClickUp Aufgaben können Sie mehrere Testvariablen effizient verwalten und nachverfolgen. Erstellen Sie Aufgaben für verschiedene Szenarien oder Produktattribute, um Features auf der Grundlage von Team-Feedback und Kundenpräferenzen zu organisieren

Verknüpfen Sie Aufgaben zu Ihrem Projekt mit ClickUp Aufgaben

Die Möglichkeit, Aufgaben zu verknüpfen und benutzerdefinierte Felder anzuwenden, macht die Bewertung von Kompromissen und Ergebnissen aus verschiedenen Szenarien noch einfacher. Verwenden Sie ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht zur Visualisierung von Zeitleisten und Abhängigkeiten in Projekten, damit alle Beteiligten den Überblick behalten

Benutzerdefinierte Felder in ClickUp : Organisieren Sie Daten, indem Sie benutzerdefinierte Felder für benutzerdefinierte Schlüssel wie Attributwerte, Nutzenwerte oder Teilnutzenwerte erstellen

Gewinnen Sie mit Berichterstellungen einen Einblick, wie Ihr Team benutzerdefinierte Felder von ClickUp verwendet

ClickUp Automatisierungen: Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen , wie z. B. die Einstellung von Erinnerungen für das Abschließen von Umfragen oder die Aktualisierung des Status nach Erreichen jedes Meilensteins

Halten Sie alle in Ihrem Team auf der gleichen Seite mit ClickUp's Automatisierungen

ClickUp Gehirn:ClickUp Gehirn nutzt KI und Kontextbewusstsein für Ihre Workspace-Daten in ClickUp, um Marktforschungs-Workflows zu automatisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und verwertbare Erkenntnisse zu liefern, was es ideal für Conjoint-Analysen macht

Verwalten Sie Ihren Projekt-Fortschritt und generieren Sie Erkenntnisse mit ClickUp Brain

Die Quintessenz? ClickUp hilft Ihnen, wertvolle Erkenntnisse über Ihre Kunden zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Der zusätzliche Vorteil von einsatz von KI in der Marktforschung macht es zu einer All-in-One-Lösung für die Conjoint-Analyse.

Qualtrics

Qualtrics ist ein leistungsstarkes Tool für die präzise Durchführung anspruchsvoller Conjoint-Analysen. Es vereinfacht die Bestimmung kundenverhaltens durch die Bereitstellung eines strukturierten Ansatzes zur Bewertung verschiedener Produkteigenschaften und Preise.

Mit den von Experten erstellten Vorlagen für die Conjoint-Analyse können Sie mit Qualtrics eine Liste von Produktvariablen - wie Features, Preispunkte oder Pakete - erstellen und deren Auswirkungen auf den Markt mühelos testen.

über Qualtrics Hier einige Schlüsselvorteile von Qualtrics als Tool für Ihre Forschung:

Vorgefertigte Vorlagen und Logik : Einstellung und Sicherstellung zuverlässiger Ergebnisse mitvorlagen für die Marktforschung die eine vorkonfigurierte Umfragelogik enthalten

: Einstellung und Sicherstellung zuverlässiger Ergebnisse mitvorlagen für die Marktforschung die eine vorkonfigurierte Umfragelogik enthalten Erweiterte Simulatoren : Bewerten Sie, wie sich Änderungen von Attributen auf die Entscheidungen der Verbraucher und kritische Metriken wie die Zahlungsbereitschaft auswirken, und gewinnen Sie so in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse

: Bewerten Sie, wie sich Änderungen von Attributen auf die Entscheidungen der Verbraucher und kritische Metriken wie die Zahlungsbereitschaft auswirken, und gewinnen Sie so in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse Sofortige Analyse : Erstellen Sie detaillierte Berichte, einschließlich Präferenzanteile und Attributnutzen, um Markttrends ohne umfangreiche manuelle Berechnungen aufzudecken

: Erstellen Sie detaillierte Berichte, einschließlich Präferenzanteile und Attributnutzen, um Markttrends ohne umfangreiche manuelle Berechnungen aufzudecken Automatisiertes Qualitätsmanagement : Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem integrierten Panelsystem von Qualtrics Zugang zu statistisch signifikanten Daten für fundierte Entscheidungen erhalten

: Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem integrierten Panelsystem von Qualtrics Zugang zu statistisch signifikanten Daten für fundierte Entscheidungen erhalten Anpassbare Variablen: Passen Sie Ihre Conjoint-Studien auf bestimmte Attribute an und sagen Sie so voraus, wie sich Produktänderungen auf den Umsatz und die Präferenzen der Benutzer auswirken

Conjoint.ly

Conjoint.ly ist eine umfassende Plattform zur Durchführung von Conjoint-Analysen für die Produkt- und Preisforschung. Sie ermöglicht Ihnen Experimente mit diskreter Auswahlmodellierung, MaxDiff-Analyse und Marken-Preis-Trade-Offs.

Mit diesem Tool erhalten Sie genaue Einblicke in Verbraucherpräferenzen und Preisstrategien.

über Conjoint.ly Bestimmte Features können Ihnen helfen, das Beste für Ihre Forschung herauszuholen:

Vorgefertigte Umfrage-Tools : Schnelles Erstellen benutzerdefinierter Conjoint-Analyse-Umfragen mit Vorlagen, die das Design von Experimenten vereinfachen und gleichzeitig die Präzision erhalten

: Schnelles Erstellen benutzerdefinierter Conjoint-Analyse-Umfragen mit Vorlagen, die das Design von Experimenten vereinfachen und gleichzeitig die Präzision erhalten Globale Stichprobenreichweite : Zugriff auf über 100 Millionen Befragte in mehr als 150 Ländern, die eine gezielte Datenerhebung für verschiedene Märkte ermöglichen

: Zugriff auf über 100 Millionen Befragte in mehr als 150 Ländern, die eine gezielte Datenerhebung für verschiedene Märkte ermöglichen Automatisierte Datenanalyse : Anzeige von Präferenzanteilen, Umsatzsimulationen und verwertbaren Erkenntnissen über Dashboards in Echtzeit, um die Zeit bis zur Entscheidungsfindung zu verkürzen

: Anzeige von Präferenzanteilen, Umsatzsimulationen und verwertbaren Erkenntnissen über Dashboards in Echtzeit, um die Zeit bis zur Entscheidungsfindung zu verkürzen Anpassbare Studien : Passen Sie Umfragevariablen und Stichprobenkriterien für maßgeschneiderte Studien an, egal ob Sie sich auf den Kompromiss von Attributen oder die Preissensibilität konzentrieren

: Passen Sie Umfragevariablen und Stichprobenkriterien für maßgeschneiderte Studien an, egal ob Sie sich auf den Kompromiss von Attributen oder die Preissensibilität konzentrieren Kosteneffizienz: Durch Automatisierung und End-to-End-Tools minimiert Conjoint.ly den Zeit- und Ressourcenaufwand und macht hochwertige Conjoint-Studien zugänglich

1000minds

1000minds verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und verwendet eine einzigartige PAPRIKA-Methode (Potentially All Pairwise RanKings of all possible Alternatives).

Die PAPRIKA-Methode vereinfacht die Entscheidungsfindung, indem sie den Benutzer auffordert, zwei Optionen auf der Grundlage bestimmter Attribute gleichzeitig zu vergleichen. Dieser Schritt-für-Schritt-Ansatz ahmt reale Abwägungen nach und gewährleistet eine genaue Priorisierung und aussagekräftige Kundeneinblicke, ohne die Benutzer zu überfordern.

Es wurde entwickelt, um komplexe Entscheidungen zu vereinfachen und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Sie ermöglicht es Businesses, Kundeneinblicke zu gewinnen und Produkteigenschaften effektiv zu priorisieren.

Ob Produktentwicklung oder Ressourcenzuteilung, 1000minds hilft dabei, durch die Simulation realer Kompromisse herauszufinden, was den Kunden wirklich wichtig ist.

über 1000Minds Einige wichtige Features, die diese Plattform nützlich machen, sind:

Anpassbare Umfragen : Benutzerdefinierte Umfragen für Conjoint-Analysen zur Ermittlung der Kundenpräferenzen in Bezug auf Schlüsselattribute, die zur Entwicklung besserer Produkte oder Dienstleistungen beitragen

: Benutzerdefinierte Umfragen für Conjoint-Analysen zur Ermittlung der Kundenpräferenzen in Bezug auf Schlüsselattribute, die zur Entwicklung besserer Produkte oder Dienstleistungen beitragen Flexible Entscheidungsfindung : Verwalten Sie komplexe Entscheidungen mit dem PAPRIKA-Algorithmus, minimieren Sie Verzerrungen und vereinfachen Sie die Analyse

: Verwalten Sie komplexe Entscheidungen mit dem PAPRIKA-Algorithmus, minimieren Sie Verzerrungen und vereinfachen Sie die Analyse Grafische und analytische tools : Visualisieren und interpretieren Sie Ergebnisse mit leistungsstarken Grafiken und Diagrammen, die es einfach machen, die Ergebnisse an die Beteiligten zu kommunizieren

: Visualisieren und interpretieren Sie Ergebnisse mit leistungsstarken Grafiken und Diagrammen, die es einfach machen, die Ergebnisse an die Beteiligten zu kommunizieren Skalierbarkeit : Führen Sie Conjoint-Analysen für Einzelentscheidungen oder groß angelegte Umfragen durch und gewinnen Sie Erkenntnisse für Geschäfte jeder Größe

: Führen Sie Conjoint-Analysen für Einzelentscheidungen oder groß angelegte Umfragen durch und gewinnen Sie Erkenntnisse für Geschäfte jeder Größe Zusammenarbeitsfreundlich: Beziehen Sie Teams in die Entscheidungsfindung ein, um umfassende, objektive Ergebnisse zu erhalten

Q Research Software

Q Research Software ist ein robustes Tool, das speziell für Marktforscher entwickelt wurde. Es ermöglicht Benutzern die Automatisierung kritischer Aufgaben wie Datenbereinigung, statistische Tests und die Erstellung von zusammenfassenden Tabellen und spart so viel Zeit und Aufwand bei der Conjoint-Analyse.

über Q Research Software Die Schlüssel-Features der Q Research Software sind:

Automatisierte Datenverarbeitung : Automatische Datenformatierung, Kodierung, statistische Tests und Erkennung von Ausreißern, wodurch die manuelle Arbeit reduziert wird

: Automatische Datenformatierung, Kodierung, statistische Tests und Erkennung von Ausreißern, wodurch die manuelle Arbeit reduziert wird Erweiterte statistische Techniken : Unterstützt einen Bereich komplexer Analysen, einschließlich MaxDiff, TURF und Conjoint-Analysen, die tiefgreifende Einblicke in die Daten ermöglichen

: Unterstützt einen Bereich komplexer Analysen, einschließlich MaxDiff, TURF und Conjoint-Analysen, die tiefgreifende Einblicke in die Daten ermöglichen Interaktive Dashboards : Bietet eine Integration mit Displayr zur Erstellung dynamischer, leicht verständlicher Dashboards, die Muster und Trends in den Daten visualisieren helfen

: Bietet eine Integration mit Displayr zur Erstellung dynamischer, leicht verständlicher Dashboards, die Muster und Trends in den Daten visualisieren helfen Anpassbare Berichterstellung: Erstellt mühelos anpassbare, bearbeitbare Berichte, die Sie zur effektiven Präsentation der Ergebnisse in Microsoft PowerPoint exportieren können

Vorteile der Conjoint-Analyse

Die Conjoint-Analyse ist ein leistungsfähiges tool, das Geschäften hilft, Verbraucherpräferenzen zu verstehen und datengestützte Entscheidungen über Produktdesign, Preisgestaltung und Marktstrategien zu treffen.

Zu den Schlüsselvorteilen der Conjoint-Analyse-Methode gehören:

Entdeckt die Verbraucherpräferenzen : Identifiziert die Eigenschaften und Kompromisse, die Verbraucher bei Produkten oder Dienstleistungen am meisten schätzen

: Identifiziert die Eigenschaften und Kompromisse, die Verbraucher bei Produkten oder Dienstleistungen am meisten schätzen Informationen für die Produktentwicklung : Leitet die Erstellung von Produkten durch Priorisierung der Features, die für das Einzelziel am wichtigsten sind

: Leitet die Erstellung von Produkten durch Priorisierung der Features, die für das Einzelziel am wichtigsten sind verbessert die Preisstrategie : Bestimmt die Preissensibilität und die optimalen Preispunkte zur Maximierung der Rentabilität

: Bestimmt die Preissensibilität und die optimalen Preispunkte zur Maximierung der Rentabilität Verbessert die Positionierung im Wettbewerb : Hilft bei der Beurteilung, wie ein Produkt im Vergleich zu den Wettbewerbern abschneidet und deckt Möglichkeiten zur Differenzierung auf

: Hilft bei der Beurteilung, wie ein Produkt im Vergleich zu den Wettbewerbern abschneidet und deckt Möglichkeiten zur Differenzierung auf Unterstützt Marktsimulationen : Prognostiziert Marktanteile unter verschiedenen Szenarien und unterstützt so die strategische Entscheidungsfindung

: Prognostiziert Marktanteile unter verschiedenen Szenarien und unterstützt so die strategische Entscheidungsfindung Optimiert die Ressourcenzuweisung : Fokussiert Investitionen auf Features oder Attribute, die den höchsten ROI liefern

: Fokussiert Investitionen auf Features oder Attribute, die den höchsten ROI liefern Bietet eine anpassbare Methodik: Passt sich an verschiedene Branchen und Forschungsbedürfnisse an, von der wahlbasierten bis zur adaptiven Conjoint-Analyse

Entdecken Sie Verbraucherinsights mit Conjoint-Analyse

Das Verständnis der Verbraucherpräferenzen ist der Schlüssel zur Entwicklung erfolgreicher Produkte und Marketingstrategien auf dem heutigen Wettbewerbsmarkt.

🧠Fun Fact: 81% der Verbraucher in Singapur gaben an, dass sie eine Marke, die es versäumt hat, ihr Kundenerlebnis zu personalisieren, "mit großer Wahrscheinlichkeit" oder "eher wahrscheinlich" verlassen würden. Dieser Prozentsatz war der höchste unter den 12 Ländern, die an der Studie teilnahmen. Brasilien lag mit 80 % an zweiter Stelle, gefolgt von Kolumbien mit 76 %.

Die Conjoint-Analyse bietet einen systematischen Ansatz, um herauszufinden, was die Entscheidungen der Kunden beeinflusst, und ermöglicht es den Geschäften, ihre Angebote effektiv anzupassen.

Durch die Umsetzung der in diesem Leitfaden beschriebenen Schritte können Marketingfachleute ihre Werbekampagnen und Produktfeatures optimieren und sicherstellen, dass sie bei ihren Einzelzielen auf Resonanz stoßen.

Mit seinen leistungsstarken Projektmanagement tools hilft ClickUp, Ihre Analyseprozesse zu vereinfachen und Ihre Erkenntnisse zu organisieren.

Sind Sie bereit, Conjoint-Umfragen und Marktforschung für sich arbeiten zu lassen? Registrieren Sie sich für ClickUp noch heute!