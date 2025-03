Top 10 Audit Management Software für rationalisierte interne Audits

Wenn der Prüfungsausschuss Aktualisierungen wünscht, fühlt man sich leicht überfordert, wenn man versucht, alles unter Kontrolle zu halten.

Aber es gibt etwas, das Ihnen die Arbeit erleichtern kann. Hier kommt die Prüfungsmanagement-Software!

Diese Tools helfen Ihnen, Projekte effizienter zu planen, durchzuführen und zu prüfen, indem sie viele manuelle Aufgaben automatisieren, die normalerweise die Arbeit verlangsamen. Ganz gleich, ob Sie an einem internen Auditbericht, einem jährlichen Audit, der Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften oder der Verwaltung von Audit-Checklisten arbeiten, die Software sorgt dafür, dass alles an einem Ort organisiert ist und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit gewährleistet sind.

Mit einer Software zur Verwaltung interner Audits können Sie Audits planen und durchführen, Aufgaben zuweisen, Feststellungen dokumentieren und detaillierte Berichterstellungen erstellen.

Es ist, als hätten Sie ein zusätzliches Mitglied in Ihrem Team, das nie eine Frist versäumt und jedes Detail für Sie überprüft. In diesem Artikel haben mein Team und ich eine Liste der 10 besten Auditmanagement-Software für Ihre internen Audits erstellt, zusammen mit den besten Features, Limitierungen und Preisdetails.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die 10 besten Auditmanagement-Programme, mit denen Sie Ihre Audits unterstützen und Zeit sparen können:

Worauf sollten Sie bei einer Audit-Management-Software achten?

Im Laufe der Jahre habe ich eine Vielzahl von Auditmanagement-Software verwendet, um herauszufinden, was für mich am besten funktioniert.

Die beste Software für die Innenrevision verfügt in der Regel über die folgenden Features:

Rahmenwerksanalyse und -kartierung : Eine gute Auditmanagement-Software sollte in der Lage sein, rechtliche Rahmenbedingungen zu analysieren und sich überschneidende Anforderungen zu kartieren.

: Eine gute Auditmanagement-Software sollte in der Lage sein, rechtliche Rahmenbedingungen zu analysieren und sich überschneidende Anforderungen zu kartieren. Datenanalyse für Lückenanalyse : Ihre derzeitigen Kontrollen erfüllen wahrscheinlich nicht alle Compliance-Anforderungen. In diesem Fall sollte Ihre Innenrevisionssoftware eine Lückenanalyse durchführen, um Mängel aufzudecken und vorzuschlagen, wo Sie einen Schritt weiter gehen müssen

: Ihre derzeitigen Kontrollen erfüllen wahrscheinlich nicht alle Compliance-Anforderungen. In diesem Fall sollte Ihre Innenrevisionssoftware eine Lückenanalyse durchführen, um Mängel aufzudecken und vorzuschlagen, wo Sie einen Schritt weiter gehen müssen Nachverfolgung der Arbeit zur Behebung von Mängeln : Sobald Sie wissen, wo Sie Defizite haben, sollte die Software Ihre Nachverfolgung des Aufwands für Abhilfemaßnahmen übernehmen. Ganz gleich, ob Sie Kontrollen korrigieren oder neue Richtlinien implementieren, die Software hilft Ihnen, Fortschritte zu erkennen und die Panik "Habe ich etwas vergessen?" zu vermeiden

: Sobald Sie wissen, wo Sie Defizite haben, sollte die Software Ihre Nachverfolgung des Aufwands für Abhilfemaßnahmen übernehmen. Ganz gleich, ob Sie Kontrollen korrigieren oder neue Richtlinien implementieren, die Software hilft Ihnen, Fortschritte zu erkennen und die Panik "Habe ich etwas vergessen?" zu vermeiden Befragung der Beteiligten nach Beweisen : Manuelles Aufspüren von Prüfungsnachweisen? Nein danke! Die richtige Auditsoftware sollte alle Anfragen in einem System abwickeln und alles so organisieren, dass Sie sich nicht durch verlorene E-Mails oder vergessene Chat-Nachrichten wühlen müssen

: Manuelles Aufspüren von Prüfungsnachweisen? Nein danke! Die richtige Auditsoftware sollte alle Anfragen in einem System abwickeln und alles so organisieren, dass Sie sich nicht durch verlorene E-Mails oder vergessene Chat-Nachrichten wühlen müssen Zusammenarbeit mit dem Audit-Team : Wenn Ihr Audit-Team über verschiedene Zeitzonen verteilt ist, ist Kommunikation der Schlüssel. Ihre Auditmanagement-Software sollte eine sichere Plattform für die Zusammenarbeit bieten, damit alle auf der gleichen Seite stehen, ohne endlose E-Mail-Ketten

: Wenn Ihr Audit-Team über verschiedene Zeitzonen verteilt ist, ist Kommunikation der Schlüssel. Ihre Auditmanagement-Software sollte eine sichere Plattform für die Zusammenarbeit bieten, damit alle auf der gleichen Seite stehen, ohne endlose E-Mail-Ketten Aufgabenzuweisung, Alarmierung und Eskalation: Es ist schwierig, sich an Fristen zu erinnern - vor allem, wenn die Prüfungssaison beginnt. Ihre Software sollte Aufgaben zuweisen, sanfte (oder auch nicht so sanfte) Erinnerungen senden und überfällige Aufgaben eskalieren

Die 10 besten Audit-Management-Software

Nachdem wir nun besprochen haben, worauf man bei interner Audit-Software achten sollte, haben mein Team bei ClickUp und ich eine Liste der Tools zusammengestellt, die uns mit ihren Funktionen wirklich beeindruckt haben.

Diese Tools gehen über die Grundlagen hinaus und bieten Features, die interne Audits weniger nervenaufreibend machen. Lassen Sie uns erkunden.

1. ClickUp (am besten geeignet für anpassbare Audit-Workflows und die Nachverfolgung von Aufgaben) ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die dafür sorgt, dass Ihr Prüfungsprozess perfekt ist.

Unsere Reise beginnt mit dem ClickUp Checkliste für interne Audits Vorlage die Ihnen helfen soll, jede Auditphase zu bewältigen.

ClickUp's Vorlage für die Checkliste für interne Audits

Sie können Erkenntnisse leicht nachverfolgen, Compliance-Prozesse verwalten und wiederholbare Arbeitsabläufe erstellen, die Ihnen bei zukünftigen Audits Zeit sparen. Von der Organisation der Prüfungsdaten bis zur Zusammenarbeit mit den Beteiligten vereinfacht diese ClickUp Checkliste den gesamten Prozess.

Wenn Sie Ihre Checkliste fertiggestellt haben, helfen Ihnen die Features von ClickUp zur Aufgabenverwaltung dabei, die einzelnen Elemente der Aktion abzuschließen.

Weiter, ClickUp Automatisierungen hilft Ihnen durch Automatisierung von Wiedervorlagen und Erinnerungen, sich wiederholende Routinearbeiten zu vermeiden. Es kann überfällige Aufgaben eskalieren und Ihr Team zur Verantwortung ziehen.

mit ClickUp Reminders bleiben Sie bei der Prüfung der Einhaltung von Vorschriften auf dem richtigen Weg

Brauchen Sie einen Ort, an dem Sie all diese Dokumente und Berichterstellungen aufbewahren können?

ClickUp Dokumente ClickUp Dokumente ermöglicht es Ihnen, Prüfungsnachweise, Compliance-Richtlinien und interne Prüfberichte an einem sicheren Speicherort zu organisieren und freizugeben. Außerdem können Sie mit der Nachverfolgung von Versionen die Revisionen von Dokumenten überwachen und so sicherstellen, dass jede Änderung protokolliert wird.

schaffen Sie ein zentrales Repository für Ihre internen Nachweisemit ClickUp Docs

Auch die Zusammenarbeit wird erleichtert, egal ob Sie mit einem Audit-Team in verschiedenen Zeitzonen arbeiten oder sich mit externen Stakeholdern abstimmen.

ClickUp Chat

Das Echtzeit-Chat Feature der Plattform, ClickUp Chat können Sie nahtlos mit Ihrem Team kommunizieren. Mit Chat können Sie jetzt Dateien anhängen und Updates und Feedback freigeben, ohne zwischen verschiedenen Apps hin und her springen zu müssen.

vereinfachen Sie die Kommunikation mit Compliance-Auditoren und rationalisieren Sie Ihren Audit-Prozess

ClickUp Whiteboards

Wenn Sie eine visuelle Darstellung Ihres Auditplans benötigen, ClickUp's Whiteboards ermöglichen es Ihnen, Strategien gemeinsam zu entwerfen und bieten eine übersichtliche Ansicht.

erstellen Sie einen umfassenden Plan zur Risikominderung mit ClickUp Whiteboards

ClickUp Dashboards

Und schließlich für alle, die sofortige Einblicke wünschen, ClickUp Dashboards bietet Echtzeit-Analysen und hilft Ihnen bei der Nachverfolgung wichtiger Metriken wie dem Fortschritt der Prüfung, offenen Aufgaben und dem Status der Einhaltung von Vorschriften.

verfolgen Sie mit ClickUp Dashboards den Fortschritt Ihrer Compliance-Prüfung in verschiedenen Bereichen

Wenn Sie sich immer noch Sorgen machen, dass Sie einige Aufgaben verpassen könnten, kann das ClickUp Vorlage für Unternehmensprüfungen verwandelt die Plattform in eine effiziente tool zur Verwaltung der Einhaltung von Vorschriften für Prüfungsaufgaben.

ClickUp beste Features

Aufgabenverwaltung : Sie können Aufgaben mühelos erstellen, zuweisen und nachverfolgen. Sie können sogar wiederholende Aufgaben für regelmäßige Prüfungen festlegen und automatische Erinnerungen erhalten, wenn Fristen näher rücken

: Sie können Aufgaben mühelos erstellen, zuweisen und nachverfolgen. Sie können sogar wiederholende Aufgaben für regelmäßige Prüfungen festlegen und automatische Erinnerungen erhalten, wenn Fristen näher rücken Dokumentenspeicher : Bewahren Sie mit ClickUp Docs alle prüfungsrelevanten Dokumente, Berichte und Nachweise an einem Ort auf. Und das Feature der Versionskontrolle sorgt für einen klaren Prüfpfad

: Bewahren Sie mit ClickUp Docs alle prüfungsrelevanten Dokumente, Berichte und Nachweise an einem Ort auf. Und das Feature der Versionskontrolle sorgt für einen klaren Prüfpfad Automatisierung : Automatisieren Sie Audit-Workflows, wie z. B. die Zuweisung von Aufgaben und Erinnerungen an Folgemaßnahmen, um manuelle Aufgaben zu reduzieren und den Prozess reibungslos zu gestalten

: Automatisieren Sie Audit-Workflows, wie z. B. die Zuweisung von Aufgaben und Erinnerungen an Folgemaßnahmen, um manuelle Aufgaben zu reduzieren und den Prozess reibungslos zu gestalten Whiteboards : Erstellen Sie eine visuelle Karte Ihrer Audit-Workflows und arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, indem Sie die Whiteboards von ClickUp nutzen - perfekt für Brainstorming und die Verfeinerung von Strategien

: Erstellen Sie eine visuelle Karte Ihrer Audit-Workflows und arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, indem Sie die Whiteboards von ClickUp nutzen - perfekt für Brainstorming und die Verfeinerung von Strategien Berichterstellung und Dashboards : Gewinnen Sie mit anpassbaren Dashboards Echtzeiteinblicke in Ihren Audit-Fortschritt und verfolgen Sie KPIs, überfällige Aufgaben und den Status der Compliance auf einen Blick

: Gewinnen Sie mit anpassbaren Dashboards Echtzeiteinblicke in Ihren Audit-Fortschritt und verfolgen Sie KPIs, überfällige Aufgaben und den Status der Compliance auf einen Blick Tools für die Zusammenarbeit: Kommunizieren Sie mit Ihrem Team direkt in ClickUp über die Chat-Funktion, geben Sie Dateien frei und halten Sie alle auf dem Laufenden, ohne zwischen den Apps wechseln zu müssen

ClickUp Limits

Lernkurve : Die umfangreichen Features von ClickUp können einige Zeit in Anspruch nehmen

: Die umfangreichen Features von ClickUp können einige Zeit in Anspruch nehmen Mobile Funktionen: Die mobile App von ClickUp ist zwar nützlich, reagiert aber manchmal weniger schnell als die Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied und Monat hinzuzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Wussten Sie schon? Der globale Markt für Audit Management Software wird voraussichtlich $2.987 Millionen bis 2029 . Diese enorme Nummer ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie wichtig Prüfungen für die Finanzabteilungen sind.

2. SafetyCulture (iAuditor) (Beste Lösung für Inspektionsmanagement und Berichterstellung in Echtzeit)

via Sicherheitskultur Die Features von SafetyCulture (iAuditor) können sich lohnen, wenn Ihr Geschäft häufige Inspektionen erfordert. Dieses Tool vereinfacht die Durchführung regelmäßiger Audits, die Kennzeichnung von Problemen und deren Lösung - und sorgt gleichzeitig dafür, dass Ihr Team auf derselben Seite steht.

Praktisch ist, dass Sie mit SafetyCultur in wenigen Minuten anpassbare Checklisten einrichten können. Die App ist auf mobile Endgeräte ausgerichtet, d. h. Sie können Inspektionen durchführen, Daten erfassen und Korrekturmaßnahmen zuweisen - alles von Ihrem Telefon aus.

SafetyCulture (iAuditor) beste Features

Checklisten für Inspektionen : Konvertieren Sie Checklisten auf Papier oder Excel-Tabellen in intelligente, anpassbare Formulare für Inspektionen mit einem Drag-and-Drop-Builder

: Konvertieren Sie Checklisten auf Papier oder Excel-Tabellen in intelligente, anpassbare Formulare für Inspektionen mit einem Drag-and-Drop-Builder Korrekturmaßnahmen : Weisen Sie Folgeaufgaben auf der Grundlage markierter Elemente zu, setzen Sie Prioritäten und weisen Sie Fälligkeitsdaten zu - auch für Benutzer ohne iAuditor-Konto

: Weisen Sie Folgeaufgaben auf der Grundlage markierter Elemente zu, setzen Sie Prioritäten und weisen Sie Fälligkeitsdaten zu - auch für Benutzer ohne iAuditor-Konto Berichterstellung in Echtzeit : Sofortige Erstellung von Berichten nach Inspektionen und deren Freigabe für Teams oder Clients direkt in der App

: Sofortige Erstellung von Berichten nach Inspektionen und deren Freigabe für Teams oder Clients direkt in der App Feature "Achtung " : Kommunizieren Sie wichtige Updates und geben Sie ansprechende Video-Botschaften an Teams frei, egal wo sie sich befinden

: Kommunizieren Sie wichtige Updates und geben Sie ansprechende Video-Botschaften an Teams frei, egal wo sie sich befinden Analytisches Dashboard: Ansicht von Echtzeit-Leistungen und Trends in Teams mit automatischer Synchronisierung zwischen Mobilgeräten und der Desktop-Plattform

SafetyCulture (iAuditor) Grenzen

Eingeschränkte Offline-Fähigkeiten : Während iAuditor online gut funktioniert, haben einige Benutzer bei der Durchführung von Inspektionen in Gebieten mit schlechter Verbindung Einschränkungen der Funktionen notiert

: Während iAuditor online gut funktioniert, haben einige Benutzer bei der Durchführung von Inspektionen in Gebieten mit schlechter Verbindung Einschränkungen der Funktionen notiert Gerätebeschränkungen: Die Zahl der pro Premium-Konto zulässigen Geräte ist begrenzt, und Benutzer können diese Zahl nicht einfach erhöhen, ohne ihren Plan zu aktualisieren

SafetyCulture (iAuditor) Preise

Free : $0 pro Benutzer

: $0 pro Benutzer Premium : $24/Platz pro Monat

: $24/Platz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

SafetyCulture (iAuditor) Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (120+ Bewertungen)

: 4.6/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (190+ Bewertungen)

3. SAP (am besten für umfangreiche Integration und Risikomanagement)

via SAP Wenn Ihr Unternehmen tief im SAP-Ökosystem verwurzelt ist, könnte SAP Audit Management Ihre bevorzugte Lösung für Auditprozesse sein.

SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte) ist ein Ökosystem, das sich auf das Netzwerk von SAP-bezogenen Produkten, Dienstleistungen, Partnern und Kunden bezieht, die zusammenarbeiten.

Da der Schwerpunkt auf der Integration liegt, lässt sich dieses Tool problemlos mit den Anwendungen SAP Risk Management und SAP Process Control verwenden. Mir gefällt, dass es Aufgaben wie die Dokumentation, die Erstellung von Prüfungsberichten und die Organisation elektronischer Arbeitspapiere vereinfacht.

SAP Audit Management eignet sich jedoch möglicherweise nicht für kleinere Geschäfte oder solche, die Nicht-SAP-ERP-Systeme verwenden. Und obwohl es umfangreiche Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung bietet, ist es für Benutzer, die mit dem riesigen Bereich der SAP-Features nicht vertraut sind, mit einem gewissen Lernaufwand verbunden.

SAP beste Features

Integration in das SAP-Ökosystem : Nahtlose Integration mit SAP Risk Management und Process Control, bietet eine einheitliche Audit-Lösung für Unternehmen, die bereits SAP tools nutzen

: Nahtlose Integration mit SAP Risk Management und Process Control, bietet eine einheitliche Audit-Lösung für Unternehmen, die bereits SAP tools nutzen Mobile Funktionen : Ermöglicht Auditoren die Erfassung von Dokumentation und die Erstellung von Berichten über mobile Geräte mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche

: Ermöglicht Auditoren die Erfassung von Dokumentation und die Erstellung von Berichten über mobile Geräte mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche Audit-Planung und Ressourcenmanagement : Optimiert die Planung von Audits, die Ressourcenzuweisung und die Terminierung, um die Auslastung der Mitarbeiter zu optimieren

: Optimiert die Planung von Audits, die Ressourcenzuweisung und die Terminierung, um die Auslastung der Mitarbeiter zu optimieren Automatisierte Berichterstellung : Schnelle Generierung von Auditergebnissen mit standardisierten Vorlagen und Reduzierung von Wiederholungsfunden durch automatisierte Nachverfolgung von Problemen

: Schnelle Generierung von Auditergebnissen mit standardisierten Vorlagen und Reduzierung von Wiederholungsfunden durch automatisierte Nachverfolgung von Problemen Risikobewertung in Echtzeit: Bietet Audit-Analysen in Echtzeit, die den Prüfern helfen, Probleme mit hohem Wert auszuwählen und tiefere Einblicke in Risiken zu gewinnen

SAP-Einschränkungen

Geschränkter Nutzen für Nicht-SAP-Systeme : Hervorragend geeignet für SAP-Benutzer, erfordert aber möglicherweise zusätzliche Tools für Geschäfte, die andere ERP-Systeme verwenden

: Hervorragend geeignet für SAP-Benutzer, erfordert aber möglicherweise zusätzliche Tools für Geschäfte, die andere ERP-Systeme verwenden Teuer für kleinere Unternehmen : Aufgrund der umfangreichen Features können die Kosten für kleine und mittlere Unternehmen unerschwinglich sein, so dass es sich eher für größere Unternehmen eignet

: Aufgrund der umfangreichen Features können die Kosten für kleine und mittlere Unternehmen unerschwinglich sein, so dass es sich eher für größere Unternehmen eignet Lernkurve: Die Benutzeroberfläche ist zwar intuitiv, aber die Beherrschung des gesamten Bereichs der Features kann, insbesondere für neue Benutzer, einige Zeit in Anspruch nehmen

SAP-Preise

Benutzerdefinierte Preise

SAP-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (60+ Bewertungen)

: 4.2/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (310+ Bewertungen)

4. TeamMate (am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassungen und die Einbeziehung von Interessengruppen)

via TeamMate Mir gefiel, dass die anpassbaren Workflows und Integrationen von TeamMate den Einsatz in einem breiten Bereich von Branchen ermöglichen. Darüber hinaus bietet TeamMate+ Audit eine End-to-End-Lösung für die Verwaltung interner Audits, einschließlich Risikobewertungen, Audit-Planung, -Ausführung und Nachverfolgung von Problemen, alles von einer Plattform aus.

TeamMate beste Features

Anpassbare Workflows : Konfigurieren Sie Audit-Workflows, Vorlagen und Dashboards so, dass sie den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen und sich an die Entwicklung Ihres Teams anpassen

: Konfigurieren Sie Audit-Workflows, Vorlagen und Dashboards so, dass sie den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen und sich an die Entwicklung Ihres Teams anpassen Einbindung der Stakeholder : Erstellen Sie visuelle, prägnante und auf die Interessengruppen zugeschnittene Berichterstellungen, um die Wirkung von Audits zu erhöhen

: Erstellen Sie visuelle, prägnante und auf die Interessengruppen zugeschnittene Berichterstellungen, um die Wirkung von Audits zu erhöhen Datengestützte Einblicke : Nutzen Sie Datenanalysetools, um eine 100%ige Prüfung durchzuführen und versteckte Risiken mit fortschrittlichen Computer Aided Audit Tools (CAATs) zu identifizieren

: Nutzen Sie Datenanalysetools, um eine 100%ige Prüfung durchzuführen und versteckte Risiken mit fortschrittlichen Computer Aided Audit Tools (CAATs) zu identifizieren Kombinierte Sicherheit : Durchführung von Risikobewertungen und Kontrolltests in einer Anwendung, Freigeben von Informationen auf hoher Ebene in allen Teams bei gleichzeitiger Wahrung der Unabhängigkeit

: Durchführung von Risikobewertungen und Kontrolltests in einer Anwendung, Freigeben von Informationen auf hoher Ebene in allen Teams bei gleichzeitiger Wahrung der Unabhängigkeit Integration mit MS Office und SAP: Nahtlose Integration mit gängigen Tools zur Verwaltung von Daten, Erstellung von Berichten und Gewährleistung einer reibungslosen Zusammenarbeit

TeamMate Einschränkungen

Beschränkte vordefinierte Berichte : Die integrierten Berichte der Plattform sind zwar in hohem Maße anpassbar, aber in der Anzahl der verfügbaren Felder etwas limitiert, so dass die Benutzer Zeit für die Erstellung eigener Berichte aufwenden müssen

: Die integrierten Berichte der Plattform sind zwar in hohem Maße anpassbar, aber in der Anzahl der verfügbaren Felder etwas limitiert, so dass die Benutzer Zeit für die Erstellung eigener Berichte aufwenden müssen Langsamer Kundensupport : Benutzer haben über lange Reaktionszeiten bei Support-Problemen berichtet, was die Implementierung oder Fehlerbehebung verlangsamen kann

: Benutzer haben über lange Reaktionszeiten bei Support-Problemen berichtet, was die Implementierung oder Fehlerbehebung verlangsamen kann Fehlende Features von TeamMate AM: Einige Features der älteren TeamMate AM-Plattform sind noch nicht in TeamMate+ integriert worden, was langjährige Benutzer frustriert

TeamMate-Preise

Benutzerdefinierte Preise

TeamMate Audit Solutions Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (220+ Bewertungen)

: 4.2/5 (220+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

5. Pentana von Ideagen (am besten für unbegrenzte Audits und flexible Workflows)

/via_ Pentana Ganz gleich, ob Sie manuelle Prozesse oder veraltete Software ersetzen wollen, Pentana von Ideagen bietet ein abschließendes Audit-System mit unbegrenzten Audits und ohne versteckte Kosten.

Eines der herausragenden Features von Ideagen ist die Fähigkeit, die Struktur Ihres Unternehmens abzubilden, so dass Sie sich leicht in Ihrem Universum von Speicherorten, Prozessen und Einheiten zurechtfinden.

Es ist jedoch anzumerken, dass mehrere Benutzer Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit der Dashboard-Berichte geäußert haben, da die Art und Weise, wie die Berichte getaggt werden, verwirrend ist. Auch das Fehlen von Benachrichtigungen in den Dashboard-Berichten wurde von den Benutzern häufig bemängelt.

Pentana von Ideagen beste Features

Unlimited Audits : Schließen Sie so viele Audits wie nötig pro Jahr ohne zusätzliche Kosten ab und passen Sie sich flexibel an die sich entwickelnden Risiken an

: Schließen Sie so viele Audits wie nötig pro Jahr ohne zusätzliche Kosten ab und passen Sie sich flexibel an die sich entwickelnden Risiken an Flexible Workflows : Folgen Sie jedem Prüfungsrahmen mit schrittweisen Workflows, einschließlich Support für agile Sprints und IIA-Standards

: Folgen Sie jedem Prüfungsrahmen mit schrittweisen Workflows, einschließlich Support für agile Sprints und IIA-Standards Spiegelt Ihre Organisation wider : Einfaches Navigieren in einem System, das Ihre Hierarchie von Speicherorten, Prozessen und Einheiten abbildet, um eine bessere Kontrollabdeckung zu erreichen

: Einfaches Navigieren in einem System, das Ihre Hierarchie von Speicherorten, Prozessen und Einheiten abbildet, um eine bessere Kontrollabdeckung zu erreichen Einheitliche Risiko-Reaktion : Die Integration mit Ideagen Risk Management vereinheitlicht die Audit- und Risiko-Berichterstellung und gewährleistet so eine umfassende Überwachung

: Die Integration mit Ideagen Risk Management vereinheitlicht die Audit- und Risiko-Berichterstellung und gewährleistet so eine umfassende Überwachung Ansprechende Berichterstellung: Präsentieren Sie schnelle, detaillierte Berichte und Dashboards, die die Aufmerksamkeit der Stakeholder wecken und die Prüfungsdaten leicht verdaulich machen

Pentana by Ideagen Einschränkungen

Nutzbarkeit von Dashboard-Berichten : Die Benutzer empfinden die Kennzeichnung der Berichte nach Prüfungsdaten und nicht nach Plänen als verwirrend und ineffizient

: Die Benutzer empfinden die Kennzeichnung der Berichte nach Prüfungsdaten und nicht nach Plänen als verwirrend und ineffizient Fehlen von Benachrichtigungen : Das Fehlen von Benachrichtigungen in den Berichten des Dashboards erschwert es den Benutzern, sich über wichtige Änderungen auf dem Laufenden zu halten

: Das Fehlen von Benachrichtigungen in den Berichten des Dashboards erschwert es den Benutzern, sich über wichtige Änderungen auf dem Laufenden zu halten Gesamte Erfahrung der Benutzer: Einige Benutzer sind unzufrieden mit der Gesamtfunktionalität und der Benutzererfahrung der Dashboard-Berichterstellung

Pentana von Ideagen Preise

Benutzerdefinierte Preise

Pentana by Ideagen Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (70+ Bewertungen)

: 4.3/5 (70+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. MetricStream (am besten geeignet für KI-gestützte Einblicke und risikobasierte Audits)

via MetricStream Die interne Auditsoftware MetricStream zeichnet sich durch einen risikobasierten Ansatz für interne Audits aus, der auf die Ziele des Unternehmens und die mehrdimensionalen Risiken abgestimmt ist. Eines der herausragenden Features von MetricStream ist das KI-gestützte Problemmanagement, das mithilfe von maschinellem Lernen schnell Probleme bei der Prüfung identifiziert und Aktionspläne empfiehlt.

Darüber hinaus bietet MetricStream eine zentralisierte Plattform für die Verwaltung verschiedener Governance-, Risiko- und Compliance-Aktivitäten (GRC).

MetricStream zeichnet sich zwar durch die Bereitstellung zufriedenstellender Tools für Risikomanagement und Audits aus, doch die steile Lernkurve und die benutzerdefinierten Anpassungen können die Arbeit neuer Benutzer erschweren. Darüber hinaus haben einige Benutzer die Features zur Berichterstellung als begrenzt empfunden, insbesondere bei der Erstellung von spezifischen oder Ad-hoc-Berichten.

MetricStream beste Features

KI-gestütztes Problem-Management : Nutzt maschinelles Lernen, um Probleme bei der Rechnungsprüfung zu identifizieren, zu klassifizieren und Aktionspläne zu empfehlen, um den Lösungsprozess zu beschleunigen

: Nutzt maschinelles Lernen, um Probleme bei der Rechnungsprüfung zu identifizieren, zu klassifizieren und Aktionspläne zu empfehlen, um den Lösungsprozess zu beschleunigen Zentralisiertes Audit-Universum : Definieren und pflegen Sie prüfbare Einheiten, verwalten Sie Beziehungen zwischen Datenelementen und aktualisieren Sie Audit-Bibliotheken, wenn sich Ihr Geschäft weiterentwickelt

: Definieren und pflegen Sie prüfbare Einheiten, verwalten Sie Beziehungen zwischen Datenelementen und aktualisieren Sie Audit-Bibliotheken, wenn sich Ihr Geschäft weiterentwickelt Risikobasierte Audit-Planung : Durchführung von Risikobewertungen unter Verwendung eines zentralisierten Risikorahmens zur Optimierung von Auditplänen und zur Konzentration auf risikoreiche Bereiche

: Durchführung von Risikobewertungen unter Verwendung eines zentralisierten Risikorahmens zur Optimierung von Auditplänen und zur Konzentration auf risikoreiche Bereiche Zeiterfassung und Ressourcenmanagement : Verwenden Sie Gantt-Diagramme und Timesheet-Berichte, um Ressourcen zuzuweisen und Prüfungspläne in Echtzeit effizient zu verfolgen

: Verwenden Sie Gantt-Diagramme und Timesheet-Berichte, um Ressourcen zuzuweisen und Prüfungspläne in Echtzeit effizient zu verfolgen Umfassende Berichterstellung: Erstellen Sie anpassbare Prüfungsberichte mit Echtzeitzugriff auf Prüfungsdaten, Nachverfolgung des Status und intuitive Dashboards

MetricStream Beschränkungen

Steile Lernkurve : Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein und erfordert oft eine umfangreiche Schulung und Einarbeitung

: Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein und erfordert oft eine umfangreiche Schulung und Einarbeitung Herausforderungen bei der benutzerdefinierten Anpassung : Die Implementierung benutzerdefinierter Workflows und Berichte ist zwar in hohem Maße konfigurierbar, kann aber technisch anspruchsvoll sein und externe Unterstützung erfordern

: Die Implementierung benutzerdefinierter Workflows und Berichte ist zwar in hohem Maße konfigurierbar, kann aber technisch anspruchsvoll sein und externe Unterstützung erfordern Einschränkungen bei der Berichterstellung: Die Erstellung von Ad-hoc- oder spezifischen Berichten kann mühsam sein und erfordert zusätzlichen Aufwand für die Extraktion und das Formatieren der benötigten Daten

MetricStream Preise

Benutzerdefinierte Preise

MetricStream Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. AuditBoard (am besten für kollaboratives Risikomanagement und Effizienzsteigerungen)

via AuditBoard AuditBoard verbindet Audit- und Risiko-Teams mit Stakeholdern, Daten und Prozessen, um mehr Risiken aufzudecken und zu managen. Mit dem Schwerpunkt auf einem "Connected Risk"-Ansatz integriert die AuditBoard-Plattform nahtlos Audit-, Compliance- und Risikoaktivitäten.

Einige Benutzer haben jedoch ihre Frustration über das Fehlen einer Vor-Ort-Option und gelegentliche Unterbrechungen durch Feature-Upgrades zum Ausdruck gebracht.

AuditBoard beste Features

Kollaboratives Risikomanagement : Nahtlose Verbindung von Teams, Stakeholdern und Daten in den Bereichen Audit, Risiko und Compliance für einen umfassenden Risikomanagementansatz

: Nahtlose Verbindung von Teams, Stakeholdern und Daten in den Bereichen Audit, Risiko und Compliance für einen umfassenden Risikomanagementansatz Effizienzsteigerung : Kunden berichten von einem ROI von 281 % innerhalb von drei Jahren dank automatisierter Workflows, benutzerdefinierter Module und speziell entwickelter Tools, die die Prüfungs- und Compliance-Prozesse erleichtern

: Kunden berichten von einem ROI von 281 % innerhalb von drei Jahren dank automatisierter Workflows, benutzerdefinierter Module und speziell entwickelter Tools, die die Prüfungs- und Compliance-Prozesse erleichtern Benutzerfreundliche Schnittstelle : Das übersichtliche und intuitive Design der Plattform erleichtert den Benutzern die Navigation und die Anpassung von Feldern und sorgt für eine reibungslose Benutzererfahrung

: Das übersichtliche und intuitive Design der Plattform erleichtert den Benutzern die Navigation und die Anpassung von Feldern und sorgt für eine reibungslose Benutzererfahrung Integration mit SOX- und Risikomanagement-Modulen : AuditBoard integriert Audit- und SOX-Assurance und gewährleistet eine effiziente, risikobasierte Prüfung über verschiedene Abteilungen hinweg

: AuditBoard integriert Audit- und SOX-Assurance und gewährleistet eine effiziente, risikobasierte Prüfung über verschiedene Abteilungen hinweg Support für Kunden: Hochgelobt für den reaktionsschnellen und hilfreichen Kundensupport, der sicherstellt, dass Teams den Wert der Plattform maximieren

AuditBoard Einschränkungen

Keine Vor-Ort-Option : AuditBoard ist nur Cloud-basiert, was ein Nachteil für Unternehmen sein kann, die eine Vor-Ort-Lösung benötigen

: AuditBoard ist nur Cloud-basiert, was ein Nachteil für Unternehmen sein kann, die eine Vor-Ort-Lösung benötigen Unterbrechungen bei Feature-Upgrades : Einige Benutzer haben über geringfügige Unterbrechungen bei Feature-Upgrades berichtet, obwohl diese Probleme im Allgemeinen schnell behoben werden

: Einige Benutzer haben über geringfügige Unterbrechungen bei Feature-Upgrades berichtet, obwohl diese Probleme im Allgemeinen schnell behoben werden Verlust der ursprünglichen Funktionen bei bestimmten Upgrades: Benutzer haben notiert, dass die Einführung neuer Module wie Risk Oversight anfangs zu einem gewissen Verlust an Funktionen führte, obwohl im Laufe der Zeit Verbesserungen vorgenommen wurden

AuditBoard Preise

Benutzerdefinierte Preise

AuditBoard Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1.010+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.010+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (310+ Bewertungen)

8. Workiva (am besten geeignet für integrierte Berichterstellung und Zusammenarbeit in Echtzeit)

via Workiva Workiva ist eine Cloud-basierte Plattform, die die Bereiche Audit, Risiko, ESG und Berichterstellung unter einem digitalen Dach verbindet. Ich denke, die Fähigkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren und automatisierte Workflows anzubieten, bringt es auf diese Liste.

Mit Tausenden von gebrauchsfertigen Vorlagen, der Automatisierung von Prüfungsaufgaben und der Möglichkeit, abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten, ist Workiva ideal für Unternehmen, die komplexe Prüfungen durchführen müssen.

Obwohl Workiva umfangreiche Funktionen bietet, haben einige Benutzer Probleme mit der Leistung geäußert, darunter Verzögerungen und langsame Upload-Geschwindigkeiten.

Workiva beste Features

Zusammenarbeit in Echtzeit : Planen, Testen und Berichten von Prüfungsarbeiten auf einer einzigen Plattform, ohne dass E-Mails und verstreute Desktop-Dateien hin und her geschickt werden müssen

: Planen, Testen und Berichten von Prüfungsarbeiten auf einer einzigen Plattform, ohne dass E-Mails und verstreute Desktop-Dateien hin und her geschickt werden müssen Prüfungsanalysen : Zugriff auf vollständige Populationen mit leistungsstarken Datenanalysen, die es den Prüfern ermöglichen, Ausnahmen zu erkennen und ihre Prozesse schnell zu rationalisieren

: Zugriff auf vollständige Populationen mit leistungsstarken Datenanalysen, die es den Prüfern ermöglichen, Ausnahmen zu erkennen und ihre Prozesse schnell zu rationalisieren Automatisierung von Workflows : Automatisieren Sie Aufgaben zur Beweiserhebung, Risikobewertung und Berichterstellung, um Zeit zu sparen und sich auf Arbeiten mit Mehrwert zu konzentrieren

: Automatisieren Sie Aufgaben zur Beweiserhebung, Risikobewertung und Berichterstellung, um Zeit zu sparen und sich auf Arbeiten mit Mehrwert zu konzentrieren Integrierte Berichterstellung : Verbindung von Audit-, ESG- und Finanzberichterstattung für mehr Transparenz und weniger manuelle Arbeit

: Verbindung von Audit-, ESG- und Finanzberichterstattung für mehr Transparenz und weniger manuelle Arbeit Benutzerfreundliche Schnittstelle: Das intuitive Design erleichtert den Prüfern die Zusammenarbeit, das Freigeben von Dokumenten und die Erstellung von Berichten in Echtzeit

Workiva Beschränkungen

Probleme mit der Leistung : Einige Benutzer haben über langsame Upload-Geschwindigkeiten und Störungen beim Wechsel zwischen den Seiten berichtet, insbesondere auf der NextGen-Plattform

: Einige Benutzer haben über langsame Upload-Geschwindigkeiten und Störungen beim Wechsel zwischen den Seiten berichtet, insbesondere auf der NextGen-Plattform Hohe Kosten : Die Kosten für das Abonnement von Workiva sind im Vergleich zu anderen Audit-Management-Programmen höher, was für kleinere Organisationen ein Nachteil sein kann

: Die Kosten für das Abonnement von Workiva sind im Vergleich zu anderen Audit-Management-Programmen höher, was für kleinere Organisationen ein Nachteil sein kann Steile Lernkurve: Die Plattform erfordert aufgrund ihrer umfangreichen Features mehr Schulungsressourcen, was für neue Benutzer überwältigend sein kann

Workiva Preise

Benutzerdefinierte Preise

Workiva Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1,170+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1,170+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

9. AuditBond von Diligent (am besten für skalierbare Workflows und integrierte Analysen)

via AuditBond Ich habe AuditBond von Diligent ausprobiert, und der Fokus auf Effizienz zeigt sich in den standardisierten Vorlagen, wiederverwendbaren Risikomatrizen und den Features zur Automatisierung. Außerdem ist es so konzipiert, dass es mit Ihrer Organisation mitwachsen kann.

Die in AuditBond integrierten Best Practices, Dashboards in Echtzeit und Analyse-Features ermöglichen es Ihrem Team, zeitnahe Erkenntnisse zu gewinnen, die strategische Veränderungen vorantreiben. Bei der Verwendung dieses Tools ist jedoch eine anfängliche Lernkurve zu verzeichnen, insbesondere für Teams, die mit den fortgeschrittenen Analyse-Features nicht vertraut sind.

AuditBond von Diligent beste Features

Skalierbare Workflows : Automatisierung und Standardisierung von Audit-Workflows, von der Planung bis zur Berichterstellung, mit wiederverwendbaren Vorlagen, Risikomatrizen und Projekt-Rollforwards

: Automatisierung und Standardisierung von Audit-Workflows, von der Planung bis zur Berichterstellung, mit wiederverwendbaren Vorlagen, Risikomatrizen und Projekt-Rollforwards Integrierte Analysen : Analysieren Sie 100 % Ihrer Daten mit integrierten Konnektoren zu Plattformen wie SAP, Oracle und Concur, die eine vollständige Sichtbarkeit der betrieblichen Kontrollen und der Einhaltung von Vorschriften ermöglichen

: Analysieren Sie 100 % Ihrer Daten mit integrierten Konnektoren zu Plattformen wie SAP, Oracle und Concur, die eine vollständige Sichtbarkeit der betrieblichen Kontrollen und der Einhaltung von Vorschriften ermöglichen Dashboards in Echtzeit : Verfolgen Sie den Status von Prüfungen, Feststellungen und den Aufwand für Abhilfemaßnahmen in personalisierten Dashboards, die in Echtzeit Einblicke für strategische Entscheidungen liefern

: Verfolgen Sie den Status von Prüfungen, Feststellungen und den Aufwand für Abhilfemaßnahmen in personalisierten Dashboards, die in Echtzeit Einblicke für strategische Entscheidungen liefern Zusammenarbeit und Berichterstellung : Verbessern Sie die Transparenz und die Zusammenarbeit mit integrierten E-Mails, Erinnerungen und Berichterstellungen mit nur einem Mausklick, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

: Verbessern Sie die Transparenz und die Zusammenarbeit mit integrierten E-Mails, Erinnerungen und Berichterstellungen mit nur einem Mausklick, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten Problemverwaltung: Konsolidieren Sie Probleme über Audits hinweg und automatisieren Sie Folgemaßnahmen, Erinnerungen und Benachrichtigungen, um eine rechtzeitige Lösung sicherzustellen

AuditBond by Diligent Einschränkungen

Steile Lernkurve : Einige Benutzer haben eine Lernkurve bei der Implementierung fortgeschrittener Features, wie z. B. Analytik und maschinelles Lernen, notiert

: Einige Benutzer haben eine Lernkurve bei der Implementierung fortgeschrittener Features, wie z. B. Analytik und maschinelles Lernen, notiert Einschränkungen bei mobilen Geräten und offline: Obwohl es mobile Apps und Offline-Funktionen bietet, haben einige Benutzer Probleme bei der Durchführung von Feldarbeit in Gebieten mit schlechter Verbindung festgestellt

AuditBond von Diligent Preise

Benutzerdefinierte Preise

AuditBond by Diligent Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (130+ Bewertungen)

: 4.3/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

10. Onspring (am besten für die Automatisierung und Flexibilität von GRC ohne Code)

via Onspring Nicht-Codierer! Dieses Audit-Management-System könnte für Sie interessant sein. Onspring ist eine Cloud-basierte GRC-Plattform (Governance, Risk and Compliance), die es Unternehmen ermöglicht, Tabellenkalkulationen und manuelle Prozesse hinter sich zu lassen.

Mit einer Umgebung ohne Code ermöglicht Onspring nicht-technischen Benutzern, Anwendungen, Datensätze und Workflows durch Drag-and-Drop-Konfigurationen zu erstellen, wodurch der Bedarf an Entwicklungsressourcen entfällt.

Onspring zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und umfassenden Support aus, auch wenn einige Benutzer bemerken, dass die Lernkurve steil sein kann und die Funktionen im Vergleich zu den vorherigen Tools in der Liste eingeschränkt sind.

Onspring beste Features

Keine Code-Verwaltung : Einfaches Erstellen von Anwendungen, Workflows und Berichterstellungen ohne technisches Fachwissen oder Entwicklerressourcen

: Einfaches Erstellen von Anwendungen, Workflows und Berichterstellungen ohne technisches Fachwissen oder Entwicklerressourcen Berichterstellung in Echtzeit : Automatisieren Sie Datenzentralisierung, Analyse und Berichterstellung in Echtzeit, um die Entscheidungsfindung in Ihren GRC-Programmen zu verbessern

: Automatisieren Sie Datenzentralisierung, Analyse und Berichterstellung in Echtzeit, um die Entscheidungsfindung in Ihren GRC-Programmen zu verbessern Umfassende GRC-Suite : Von Risiko- und compliance-Management bis hin zu Audits und der Überwachung von Anbietern deckt Onspring alle Governance-Anforderungen in einer Plattform ab

Nahtlose Integration : Verbinden Sie Onspring mit bestehenden Systemen und schaffen Sie so eine einzige Quelle der Wahrheit für unternehmensweite Risiko- und Compliance-Aufwände

: Verbinden Sie Onspring mit bestehenden Systemen und schaffen Sie so eine einzige Quelle der Wahrheit für unternehmensweite Risiko- und Compliance-Aufwände FedRAMP autorisiert: Onspring GovCloud bietet eine sichere, konforme Plattform für Bundesbehörden zur Verwaltung ihrer GRC-Anforderungen

Onspring Einschränkungen

Lernkurve : Neue Benutzer finden es möglicherweise schwierig, die Plattform für ihre individuellen Bedürfnisse zu konfigurieren, und einige haben Probleme bei der Berichterstellung

: Neue Benutzer finden es möglicherweise schwierig, die Plattform für ihre individuellen Bedürfnisse zu konfigurieren, und einige haben Probleme bei der Berichterstellung Grundlegende Out-of-the-Box Features: Die Standardsoftware kann sich anfangs einfach anfühlen und erfordert weitere benutzerdefinierte Anpassungen, um die spezifischen Anforderungen des Geschäfts zu erfüllen

Preise für Onspring

Benutzerdefinierte Preise

Onspring Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (60+ Bewertungen)

: 4.7/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

Audit's a Wrap - ClickUp macht Ihnen das Leben leichter

Wie der frühere US-Präsident Ronald Reagan einmal sagte: "Bei Audits vertrauen wir, aber wir überprüfen"

Um Zeit zu sparen, können Sie jetzt Ihren Auditprozess mit ClickUp optimieren.

Glauben Sie mir, wenn die Zeit für eine Prüfung gekommen ist, helfen Ihnen Features wie anpassbare Workflows, Aufgabenverfolgung, Dokumentenspeicher und Automatisierung, alles an einem Ort zu haben und alle relevanten Vorschriften und Best Practices abzuschließen.

Gewinnen Sie Ihre Zeit zurück und reduzieren Sie den Prüfungsstress - das ist Ihre einzige Chance, kein weiteres Wochenende vor dem Laptop zu verbringen. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an noch heute!