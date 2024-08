ClickUp beweist Unternehmensbereitschaft mit den Zertifizierungen ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 und ISO 27018:2019

clickUp investiert frühzeitig in eine sichere Architektur, die den globalen Kundenstamm unterstützt

SAN DIEGO, 13. Oktober 2022 ClickUp die Produktivitätsplattform, die Arbeit an einem Ort zusammenführt, gab heute bekannt, dass sie die Zertifizierungen ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 und ISO 27018:2019 erhalten hat. Diese Zertifizierungen belegen das kontinuierliche Engagement von ClickUp für Sicherheit, Datenschutz, Qualität und Vertrauen für Kunden auf der ganzen Welt.

"ClickUps Ziel ist es, die primäre Plattform zu sein, auf der Arbeit erledigt wird. Um ein System der Aufzeichnungen zu sein, ist es absolut notwendig, eine vertrauenswürdige und sichere Grundlage zu haben", sagte Shailesh Kumar, SVP of Engineering bei ClickUp. "Diese Zertifizierungen zeigen, dass wir vielen unserer Mitbewerber weit voraus sind, wenn es darum geht, die Schritte zum Schutz der Kundendaten zu unternehmen und den Beteiligten in jeder Organisation, ob groß oder klein, Sicherheit zu bieten."

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) ist ein unabhängiges, nichtstaatliches, internationales Gremium, das Normen entwickelt, um die Qualität, Sicherheit und Effizienz von Produkten, Dienstleistungen und Systemen zu gewährleisten. Es gibt mehr als ein Dutzend normen in der ISO/IEC 27000-Familie . Mit ihrer Hilfe können Organisationen jeglicher Art die Sicherheit von Vermögenswerten wie Finanzdaten, geistiges Eigentum, Mitarbeiterdaten oder von Dritten anvertraute Informationen verwalten.

ISO 27001:2013 gilt als der höchste Sicherheitsstandard in Bezug auf Kundendaten und erfordert eine Validierung durch eine dritte Partei, um die vollständige Einhaltung zu belegen. Nach einem umfangreichen Auditprozess durch Schellman & Company LLC. bestätigen die Zertifizierungen nach ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 und ISO 27018:2019, dass ClickUp die höchsten internationalen Standards für Sicherheit, Zuverlässigkeit, Qualität und Vertrauen erfüllt. Diese Zertifizierung zeigt auch, dass ClickUp verpflichtet ist, seine Informationssicherheit kontinuierlich zu verbessern.

"Bei ClickUp verfolgen wir einen proaktiven Ansatz in Sachen Sicherheit", sagt Ryan Brander, Director of Security bei ClickUp. "Im letzten Jahr hat ClickUp die Größe des Sicherheitsteams vervierfacht, fünf Sicherheitszertifizierungen erhalten, unsere Mitbewerber bei den öffentlichen Metriken zur Sicherheitsbewertung überholt und ein Bug-Bounty-Programm ins Leben gerufen - und das alles, während wir die Kunden von ClickUp in den Mittelpunkt stellen, indem wir über sechshundert Unternehmen unterstützen."

Sicherheit ist ein Eckpfeiler der Geschäftsstrategie und des Engagements von ClickUp für seine Kunden. Die heute bekannt gegebenen Zertifizierungen nach ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 und ISO 27018:2019 sind Teil von ClickUps robuster Sicherheitsstrategie. Diese neuen Zertifizierungen ergänzen und bauen auf ClickUps SOC 2 Typ 2-Zertifizierung, PCI DSS-Zertifizierung, GDPR-Konformität, CCPA/CPRA-Konformität, LGPD-Konformität und HIPAA-Konformität auf.

Weitere Informationen über das Sicherheitsprogramm von ClickUp finden Sie auf der Website hier .

ClickUp ist die weltweit einzige All-in-One-Plattform für Produktivität, die sich an die Art und Weise anpasst, wie Menschen arbeiten wollen. Sie ersetzt alle individuellen Arbeitsplatz produktivität tools mit einer einzigen, einheitlichen Plattform, die Projektmanagement, Dokumentenzusammenarbeit, Whiteboards, Tabellenkalkulationen und Ziele umfasst. ClickUp wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in San Diego. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt produktiver zu machen. Als eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen der Welt hat ClickUp mehr als 800.000 Teams und Millionen von Benutzern geholfen, ein produktiveres Leben zu führen und jede Woche mindestens einen Tag zu sparen. Weitere Informationen finden Sie unter www.clickup.com .