Verbesserte Patientenversorgung und Effizienz mit den besten KI-Tools im Gesundheitswesen

Die Gesundheitssysteme von heute stehen vor gewaltigen Herausforderungen, von der Verarbeitung von Bergen von Patientendaten bis zur Aufrechterhaltung einer erstklassigen Versorgung.

Die manuelle Bewältigung dieser Aufgaben kann die Effizienz verringern, die Produktivität beeinträchtigen und das Risiko von Fehlern erhöhen.

Zum Glück können spezialisierte KI-Tools für das Gesundheitswesen den Tag retten.

KI hat das Gesundheitswesen durch die Automatisierung von Prozessen, die Verbesserung der Datengenauigkeit und die Optimierung von Arbeitsabläufen grundlegend verändert.

Doch bei der Vielzahl der verfügbaren Tools ist es nicht einfach, das richtige zu finden.

Nach umfangreichen Recherchen und Tests haben das ClickUp Team und ich zehn erstklassige KI-Tools für das Gesundheitswesen identifiziert, die alle leistungsstarke Features und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Schauen wir sie uns nacheinander an!

Bei der Suche nach den besten KI-Tools für das Gesundheitswesen sollten Sie einige Features nicht außer Acht lassen, die unbedingt erforderlich sind.

Hier sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie bei einem effektiven KI-Tool für das Gesundheitswesen Wert legen sollten:

Zentrales Dashboard : Wählen Sie KI-Tools, die eine zentrale Ansicht von Patientenakten, klinischen Workflows und administrativen Aufgaben bieten, so dass medizinisches Fachpersonal sofortigen Zugriff auf alle Schlüsselinformationen hat

: Wählen Sie KI-Tools, die eine zentrale Ansicht von Patientenakten, klinischen Workflows und administrativen Aufgaben bieten, so dass medizinisches Fachpersonal sofortigen Zugriff auf alle Schlüsselinformationen hat Funktionen für das Projektmanagement: Wählen Sie ein KI-Tool, das Sie bei der Nachverfolgung von Projekten, Zielen, Zeitplänen, Aufgaben und Fristen unterstützt und wichtige Informationen schnell anzeigt

Wählen Sie ein KI-Tool, das Sie bei der Nachverfolgung von Projekten, Zielen, Zeitplänen, Aufgaben und Fristen unterstützt und wichtige Informationen schnell anzeigt Integration mit elektronischen Gesundheitsakten (EHR) : Ich empfehle die Verwendung von KI-Tools, die sich nahtlos in bestehende EHR-Systeme integrieren lassen. Auf diese Weise können Sie die Konsistenz der Patientenakten aufrechterhalten und den Eintrag von Daten minimieren

: Ich empfehle die Verwendung von KI-Tools, die sich nahtlos in bestehende EHR-Systeme integrieren lassen. Auf diese Weise können Sie die Konsistenz der Patientenakten aufrechterhalten und den Eintrag von Daten minimieren Klinischer Decision Support : Entscheiden Sie sich für KI-Tools, die bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten helfen, indem sie KI-Algorithmen zur Analyse medizinischer Daten wie klinischer Notizen, medizinischer Bilder und Laborergebnisse einsetzen

: Entscheiden Sie sich für KI-Tools, die bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten helfen, indem sie KI-Algorithmen zur Analyse medizinischer Daten wie klinischer Notizen, medizinischer Bilder und Laborergebnisse einsetzen Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) : Achten Sie auf ein KI-gestütztes Dokumentationstool mit NLP für ein besseres Verständnis der klinischen Notizen, damit Anbieter im Gesundheitswesen die Dokumentation und die Nachverfolgung des Fortschritts der Patienten verbessern können

: Achten Sie auf ein KI-gestütztes Dokumentationstool mit NLP für ein besseres Verständnis der klinischen Notizen, damit Anbieter im Gesundheitswesen die Dokumentation und die Nachverfolgung des Fortschritts der Patienten verbessern können Maschinelle Lernfähigkeiten: Ich bevorzuge KI-Tools für das Gesundheitswesen, die maschinelles Lernen zur Verbesserung der prädiktiven Analyse, zur Unterstützung von Diagnosen in frühen Phasen und zur Erkennung von Trends bei chronischen Krankheiten einbeziehen

Weiterlesen: Wie man mit KI am Arbeitsplatz die Produktivität steigern kann Die 10 besten KI-Tools im Gesundheitswesen

Hier sind die 10 besten Tools für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, die unserer Meinung nach am besten zu den verschiedenen Anforderungen passen:

1. ClickUp (am besten geeignet für die Rationalisierung des Projektmanagements im Gesundheitswesen)

Wenn Sie auf der Suche nach einem umfassenden software für das Projektmanagement im Gesundheitswesen zur Verbesserung von Effizienz und Produktivität, ClickUp ist eine ausgezeichnete Wahl.

Dieses All-in-One-Tool für Projektmanagement vereinfacht die Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen und bietet eine Reihe von Features für automatisierung von Aufgaben zeiterfassung, Einstellung von Zielen, Zusammenarbeit in Echtzeit, KI-Unterstützung und vieles mehr.

Sein ClickUp Gehirn Der KI-Assistent optimiert die Verwaltung von Krankenakten und anderen komplexen Gesundheitsdaten. Mit seinem AI Knowledge Manager ermöglicht dieses Tool die einfache und schnelle Extraktion von Erkenntnissen aus Aufgaben, Dokumenten oder sogar Personalrollen.

Instanz, wenn Sie Informationen zu Patientenakten oder Richtlinienaktualisierungen benötigen, ruft ClickUp Brain sofort präzise Antworten ab und reduziert so die Hin- und Her-Kommunikation.

Mit dem KI-Projektmanager von ClickUp Brain können Sie Routine-Updates automatisieren, den Fortschritt in Teams nachverfolgen und sich auf komplexere Aspekte der Patientenversorgung konzentrieren.

Diese Funktion unterstützt Teams im Gesundheitswesen bei Aufgaben im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften, indem sie Elemente für Maßnahmen erstellt, Erinnerungen einstellt und sicherstellt, dass wichtige Fristen eingehalten werden.

Der AI Writer von ClickUp Brain unterstützt Sie bei der Erstellung von Berichtszusammenfassungen, der Erstellung von Patientenkommunikation und sogar beim Ausfüllen von Formularen.

fassen Sie Dokumente, Notizen, Berichte und Unterhaltungen mühelos mit ClickUp Brain zusammen

Anstatt Stunden mit sich wiederholenden Schreibaufgaben zu verbringen, verlassen Sie sich auf ClickUp Brain, um die Konsistenz von Patientenakten zu gewährleisten.

Mit dem ClickUp Healthcare Management tool können Sie Patienten-Workflows und Team-Koordination effektiv handhaben. Es ermöglicht Ihnen, alle Patienteninformationen, Termine und klinischen Dokumente organisiert und leicht zugänglich in einer sicheren Plattform zu halten.

ClickUp enthält auch HIPAA-konforme Sicherheits-Features, die es ideal für die Wahrung der Vertraulichkeit von Patientendaten bei der Verwaltung sensibler Informationen machen.

💡 Pro-Tipp: Sehen Sie sich unser Leitfaden für Projektmanagement im Gesundheitswesen um wichtige Strategien und tools für den Erfolg Ihrer Initiativen im Gesundheitswesen zu entdecken.

Die Zeitplanung ist unglaublich intuitiv - Teams können mit einfachen Drag-and-Drop-Tools schnell Schichten von Pflegekräften zuweisen und Erinnerungen automatisieren.

Mit dem integrierten Kalender können Sie die Workloads der verschiedenen Abteilungen auf einen Blick sehen und ausgleichen. So können Sie die Zeitpläne leicht koordinieren und verhindern, dass eine Pflegekraft überlastet wird.

führen Sie mit dem ClickUp Healthcare Management tool eine detaillierte Bestandsaufnahme Ihres gesamten medizinischen Bedarfs durch

Das ClickUp Healthcare Management tool verfügt auch über ein Feature zur Bestandsverwaltung, das Ihnen bei der Überwachung des medizinischen Bedarfs und der Vermeidung von Engpässen mit benutzerdefinierten Datenbanken und Echtzeit-Updates behilflich sein wird.

Hier sind die Gründe, warum Benutzer dieses Tool so gerne verwenden 🚀

ClickUp hat eine robuste Wohlfühllösung entwickelt, die den erwarteten Anforderungen im täglichen Betrieb entspricht.... Sie werden schnell feststellen, dass ClickUp die Lösungen bietet, die Sie von anderen Plattformen erwartet haben. Der gesunde Menschenverstand ist bei der Arbeit mit ClickUp immer zur Stelle.

Anonymer Benutzer, Krankenhaus & Gesundheitswesen

Alles, was ClickUp ausmacht, ist eine Rundumlösung, die von der Patientenakte bis zum Inventar alles gut organisiert und zugänglich macht.

ClickUp beste Features

Setzen Sie klare Ziele mit ClickUp Ziele und Nachverfolgung des Fortschritts bei Initiativen im Gesundheitswesen, um sicherzustellen, dass die Ziele mit den Ergebnissen der Patientenversorgung und den gesetzlichen Standards übereinstimmen

Nahtlose Integration in EHRs und Kommunikationstools mit ClickUp-Integrationen um Patientendaten zu zentralisieren und die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern

Nachverfolgung und Aufzeichnung des Zeitaufwands für Aufgaben wie Patientenbeurteilungen oder Dokumentation, Optimierung von Arbeitsabläufen und Verbesserung der Produktivität des Teams mit ClickUp Zeiterfassung Markieren Sie bestimmte Teammitglieder für Patientenfälle, um eine nahtlose Übergabe zu ermöglichen und die Verantwortlichkeit für kritische Aufgaben sicherzustellen mit ClickUp Kommentare zuweisen Verwenden ClickUp Chatten für abteilungsübergreifende Aktualisierungen und sofortige Kommunikation innerhalb von Aufgaben, um die Reaktionszeiten und die Koordination im Team zu verbessern



Pro-Tipp: Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, um die Effizienz zu steigern und sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren! Detaillierte Strategien für den Einstieg finden Sie in unserem Leitfaden auf workflow-Automatisierung, und verändern Sie Ihre Arbeit.

ClickUp Einschränkungen

Aufgrund der vielen Features des Tools gibt es eine Lernkurve, obwohl die umfangreiche Tutorial-Bibliothek den Übergang erleichtert

Die mobile App bietet zwar die wichtigsten Funktionen, lässt aber bestimmte Features vermissen, die auf dem Desktop verfügbar sind, was die Produktivität der Benutzer unterwegs beeinträchtigen kann

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat pro Mitglied

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. PathAI (Beste Lösung zur Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit in der Pathologie)

via PfadAI Wenn Sie ein fortschrittliches KI-Tool im Gesundheitswesen benötigen, um die diagnostische Präzision und Effizienz zu erhöhen, sollten Sie PathAI in Betracht ziehen.

Mit einem zentralisierten digitalen Archiv reduziert PathAI den Zeitaufwand für die manuelle Datensuche erheblich und erleichtert Fachkräften im Gesundheitswesen die Nachverfolgung von Patientenfortschritten oder die Vorbereitung auf klinische Testversionen.

Diese klinik-Management-Software enthält auch ein Intelligent Caselist Feature, das die Fälle nach Dringlichkeit priorisiert. Auf diese Weise können Sie sich zuerst auf dringende Fälle konzentrieren und die Durchlaufzeiten verbessern.

PathAI beste Features

Zugriff auf eine Cloud-basierte Plattform für ein durchgängiges Bild- und Fallmanagement

Nutzung fortschrittlicher Tools für die Identifizierung von Biomarkern zur Unterstützung der Präzisionsmedizin und von Testversionen für Medikamente

Verringerung der Variabilität zwischen den Fällen durch den Einsatz von maschinellen Lernmodellen für konsistente Diagnosen

PathAI-Einschränkungen

Aufgrund der hohen Betriebskosten ist es für Benutzer schwierig, das Tool zu übernehmen

Das Tool ist in erster Linie für die Pathologie geeignet und limitiert die Nutzung in anderen Bereichen des Gesundheitswesens

PathAI-Preise

Benutzerdefinierte Preise

PathAI-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Viz.ai (am besten geeignet für die Echtzeit-Erkennung von Schlaganfällen und die Koordination der Pflege)

via Tempus Tempus ist einer meiner Favoriten unter den KI-Tools für das Gesundheitswesen. Es bietet genaue Medizin und präzise Einsichten, die die Patientenversorgung verbessern. Das Tool sammelt auch Patienteninformationen aus elektronischen Krankenakten, medizinischen Bildgebungen und genetischen Daten und hilft Anbietern im Gesundheitswesen, personalisierte Behandlungspläne zu erstellen.

Eine weitere exzellente Fähigkeit, die eine Notiz wert ist, ist diese software zur Patientenverwaltung ist die prädiktive Analytik. Sie hilft Ihnen, die Ergebnisse von medizinischen Bedingungen wie Krebs und anderen chronischen Krankheiten vorherzusehen.

Die Labortests von Tempus liefern verwertbare Informationen, die für die Arzneimittelforschung und die Patientenüberwachung von großem Nutzen sind.

Tempus beste Features

Ermöglicht den Abgleich von klinischen Testversuchen und verbindet Krebspatienten mit geeigneten Testversionen auf der Grundlage von einzigartigen Biomarkern

Automatisierung klinischer Workflows und Rationalisierung von Routineaufgaben mit KI, um die klinische Effizienz zu verbessern

Einsatz von KI-Algorithmen zur Minimierung von Diagnose- und Behandlungsfehlern und zur Verbesserung der Patientensicherheit

Tempus-Einschränkungen

Benutzer haben Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufgrund der Speicherung umfangreicher Patientendaten geäußert

Limitierte Krankheitsabdeckung, da hauptsächlich auf Onkologie und ausgewählte chronische Bedingungen ausgerichtet

Tempus Preise

Benutzerdefinierte Preise

Tempus-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

www.nanox.AI.com Nanox.KI Zur Verbesserung der Patientenergebnisse bei der medizinischen Routinebildgebung sollten Sie Nanox.AI in Betracht ziehen.

Nanox.AI war früher unter dem Namen Zebra Medical Vision bekannt und bietet robuste KI-Bildgebungslösungen, die sich auf die frühzeitige Erkennung kritischer gesundheitlicher Bedingungen konzentrieren.

Das Unternehmen bietet Tools, die dabei helfen, versteckte Risiken wie Koronararterienverkalkung (CAC) und Osteoporose zu erkennen, die bei Standarduntersuchungen oft übersehen werden.

Außerdem kann das Tool Patienten während routinemäßiger CT-Scans untersuchen und so kardiovaskuläre Risiken ohne zusätzliche, kostspielige Tests erkennen.

Mit diesem KI-Tool können Fachkräfte im Gesundheitswesen schnellere, proaktive Versorgungsentscheidungen treffen, wodurch die Erkennung von Krankheiten in späten Phasen erheblich reduziert wird.

Nanox.AI beste Features

Generierung von CAC-Scores aus Routine-CT-Scans der Brust, um kardiovaskuläre Risiken zu erkennen

Erkennen von Anzeichen für Osteoporose in frühen Phasen mit HealthOST, das das Management der Knochengesundheit unterstützt

Minimierung der Strahlenbelastung des Patienten durch kontrastfreie Routine-Scans

Einschränkungen von Nanox.AI

Benutzer haben in bestimmten Fällen potenziell falsch-positive Ergebnisse notiert, die eine klinische Überprüfung erfordern

Es ist auf bestimmte Bedingungen wie CAC und Osteoporose limitiert und bietet noch keine breiteren Erkennungsmöglichkeiten

Preise für Nanox.AI

Benutzerdefinierte Preise

Nanox.AI Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

via Merativ Der nächste auf meiner Liste ist Merative, ehemals IBM Watson Health, für seine hochmodernen KI-Lösungen für Entscheidungsfindung und Datenanalyse im Gesundheitswesen.

Die Plattform ist besonders nützlich für die Verbesserung klinischer Arbeitsabläufe und Ergebnisse. Mit dem Feature Micromedex zur Unterstützung klinischer Entscheidungen können Sie sicherere und besser informierte Entscheidungen zu treffen durch den Zugang zu täglich aktualisierten Informationen über Arzneimittel und Krankheiten.

Merative's MarketScan hat sich auch einen Namen für das Benchmarking von Gesundheitsdaten gemacht. Mit dieser Funktion können Sie die Versorgungsleistung in verschiedenen Patientenpopulationen bewerten und die Behandlungen effektiv anpassen.

Merative beste Features

Identifizieren Sie Patienten, bei denen ein Risiko für unerwünschte Ereignisse besteht, und verhindern Sie negative Ergebnisse mit prädiktiver Analytik

Erleichtern Sie eine genaue Diagnose durch fortschrittliche Bildanalyse

Zugang zu evidenzbasierten Erkenntnissen, um klinische Entscheidungen zu treffen

Einschränkungen

Die Software erfordert ein umfangreiches Setup, das die IT-Ressourcen belasten kann

Benutzer haben über die Komplexität der Verwaltung großer Mengen von Gesundheitsdaten berichtet

Ungünstige Preise

Benutzerdefinierte Preise

Merative Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

7. Butterfly Network iQ (am besten geeignet für die schnelle Bildbeurteilung in der Primärversorgung)

via Schmetterlingsnetzwerk iQ Butterfly Network iQ ist eine fortschrittliche Technologie, die hauptsächlich von Anbietern im Gesundheitswesen, wie z. B. Hausärzten, Fachärzten und sogar Medizinstudenten, für schnelle Bildgebung in Einstellungen am Point-of-Care verwendet wird

Das Besondere daran ist, dass es sich um ein tragbares Ganzkörper-Ultraschallgerät mit nur einer Sonde handelt. Es ist außerdem sehr tragbar und lässt sich nahtlos mit mobilen Apps verbinden, um Echtzeit-Bildgebung und einfache Speicherung zu ermöglichen.

Zu den Features des Butterfly iQ gehören außerdem die Modi iQ Slice und iQ Fan, die die Genauigkeit bei der Aufnahme komplexer Bilder verbessern, insbesondere im Bereich der Lunge und des Abdomens.

Das Gerät verfügt über einen Farb-Doppler-Modus für die Beurteilung des Flow, während die NeedleViz-Funktion die Platzierung der Nadel vereinfacht und die Verfahren reibungsloser und sicherer macht.

Butterfly Network iQ beste Features

Erfassen Sie klare, mehrwinklige Bilder mit iQ Slice und Fan

Nahtlose Lungen- und Herzuntersuchungen unterwegs durchführen

Verbessern Sie die diagnostische Präzision mit KI-gestützten Tools

Butterfly Network iQ Limitierungen

Die Batterielebensdauer der Sonde unterstützt möglicherweise keine längeren Sitzungen

Limitierte Verfügbarkeit in ressourcenarmen Einstellungen

Butterfly Network iQ Preise

Sonde und Mitgliedschaft für Einzelpersonen und Teams:

Kosten für die iQ+-Sonde: $2.699

$2.699 Kosten der iQ3-Sonde: $3.899

$3.899 Kerntechnologie: $299/Jahr

$299/Jahr Erweiterte Technologie: $420/Jahr

$420/Jahr Kliniken: $3.500/Jahr (einschließlich 5 Benutzer-Plätze)

$3.500/Jahr (einschließlich 5 Benutzer-Plätze) EMS: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise Probe und Mitgliedschaft:

iQ+ Sonde Kosten: $3,499

$3,499 Kosten der iQ3-Sonde: $4.699

$4.699 Medizinische Schulen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Aufenthaltsprogramme: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Abteilungen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Krankenhaus: Benutzerdefinierte Preise

Butterfly Network iQ Bewertungen und Rezensionen

G2: NICHT ZUTREFFEND

NICHT ZUTREFFEND Capterra: N/A

8. Aidoc (Bester Anbieter für KI-gestützten Support für Radiologen)

via Aidoc Aidoc gehört zu den beliebtesten KI-Tools für das Gesundheitswesen, dank seiner fortgeschrittenen radiologischen KI-Bewertungen, die die Patientenversorgung verbessern. Es hilft Ihnen, medizinische Bilder schnell zu analysieren und Anomalien zu erkennen.

Dieses KI-Tool lässt sich nahtlos in die Arbeitsabläufe der medizinischen Bildgebung integrieren und ermöglicht es Radiologen, dringende Fälle effizient zu priorisieren. Die automatisierten Benachrichtigungen des Tools helfen Ihnen außerdem, schneller zu handeln und die Patientensicherheit zu verbessern.

Das Aidoc Feature für die Triagierung in Echtzeit erweist sich als nützlich bei der Erkennung kritischer Bedingungen wie Blutungen, Lungenembolien und Schlaganfällen. Sie hilft auch bei der effizienten Analyse von Patientendaten und stellt sicher, dass keine wichtigen Details übersehen werden.

Beste Features von Aidoc

Priorisierung von Fällen mit KI-Algorithmen für eine schnellere Diagnose und kürzere Bearbeitungszeiten

Automatische Analyse medizinischer Bilder, um dringende Fälle zu identifizieren und die Patientensicherheit zu erhöhen

Skalierung über Gesundheitsorganisationen hinweg zur Unterstützung eines breiten Bereichs von medizinischen Bedingungen

Aidoc-Einschränkungen

Das Tool ist auf bestimmte Bildgebungsarten limitiert und erfordert separate Lösungen für nicht bildgebende Aufgaben

Es birgt die Gefahr von Fehlern bei Nicht-Standardfällen, insbesondere bei komplexen Bedingungen

Preise für Aidoc

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Aidoc-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

9. Regard (Am besten für die Automatisierung von Arbeitsabläufen in der medizinischen Dokumentation)

via Siehe Regard ist geeignet, wenn Sie ein KI-Tool benötigen, das Sie bei der Diagnose medizinischer Bedingungen unterstützt und den Zeitaufwand für die Dokumentation reduziert.

Es lässt sich direkt in die elektronische Patientenakte integrieren und nutzt KI, um Kliniker bei der schnellen Analyse von Patientendaten zu unterstützen. Regard kann Diagnosen vorschlagen, klinische Notizen erstellen und wichtige Informationen in einer Patientenakte hervorheben. So können sich die Teams besser auf die Patientenversorgung konzentrieren.

Die KI-Funktionen von Regard sind ideal für die Automatisierung von Diagrammen und die Erstellung von Diagnoseempfehlungen innerhalb weniger Minuten. Dieser rationalisierte Ansatz ermöglicht es Ihnen, Bedingungen effektiver zu erkennen und zu verwalten und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Regard beste Features

Rationalisierung des diagnostischen Supports durch Analyse der abgeschlossenen Krankenakten und Hervorhebung potenzieller Bedingungen

Erhöhen Sie die Patientensicherheit, indem Sie verpasste Diagnosen und übersehene Informationen erkennen

Automatisierung der klinischen Dokumentation, z. B. durch die Erstellung strukturierter klinischer Notizen

Einschränkungen beachten

Die Diagnosevorschläge des Tools können gelegentlich subtile oder seltene Bedingungen übersehen

Es bietet begrenzte Integrationen außerhalb der großen EHRs, was kleinere Anbieter einschränken kann

Betrachtung der Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen beachten

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

10. Twill (am besten geeignet für die Rationalisierung digitaler Gesundheitslösungen)

via Köper Twill ist eine der führenden KI-Gesundheitsplattformen, die die Patientenversorgung verbessern und die Gesundheitsversorgung rationalisieren soll. Sie ist bekannt für die Behandlung spezifischer medizinischer Bedingungen und konzentriert sich auf die psychische Gesundheit der Patienten, Schwangerschaft und chronische Krankheiten.

Die intelligente Navigation führt die Benutzer zur richtigen Zeit zu den richtigen Ressourcen.

Twill ermöglicht auch den Zugang zu maßgeschneiderten Maßnahmen, die gesündere Verhaltensweisen fördern. Instanz hilft bei der Bewältigung psychischer Bedingungen, indem es evidenzbasierte Tools bereitstellt, die die Patienten einbinden und ihr Engagement für Behandlungspläne verbessern.

Twill beste Features

Erleichterung personalisierter, auf die individuellen Gesundheitsbedürfnisse zugeschnittener Pflegepläne

Einbindung von Patienten durch evidenzbasierte Interventionen für chronische Bedingungen

Nutzung von KI-gesteuerten Erkenntnissen zur Erhöhung der Therapietreue und zur Verbesserung der Patientenresultate

Einschränkungen des Willens

Die benutzerdefinierten Optionen des tools entsprechen möglicherweise nicht allen Bedürfnissen der Benutzer

Benutzer haben über die Nichtverfügbarkeit des tools in vielen Regionen berichtet

Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

Verbessern Sie die Patientenversorgung und steigern Sie die betriebliche Effizienz mit ClickUp

Die Wahl der richtigen KI-Tools für das Gesundheitswesen kann sich überwältigend anfühlen, da sich viele Optionen auf die Patientenversorgung, Datenintegration und Compliance konzentrieren.

Mit unserer sorgfältig zusammengestellten Liste der 10 besten Tools können Sie Lösungen, die auf das Management im Gesundheitswesen zugeschnitten sind, in aller Ruhe bewerten. Wir haben die wichtigsten Features, wesentliche Limits, Pläne und Benutzerbewertungen berücksichtigt, um Ihnen die besten Optionen zu präsentieren.

Wenn Sie auf der Suche nach einer benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform für das Projektmanagement im Gesundheitswesen sind, sollten Sie ClickUp als Ihre erste Lösung in Betracht ziehen.

Als vielseitige Produktivitätsplattform bietet ClickUp wesentliche Features, die das Projektmanagement im Gesundheitswesen vereinfachen - von der Patientenplanung bis hin zur Nachverfolgung der Compliance.

Sind Sie bereit, Ihr Management im Gesundheitswesen zu verbessern? Registrieren Sie sich für ClickUp und entdecken Sie, wie es Ihren Workflow verändert und die Effizienz steigert!