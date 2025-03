Wie man aussagekräftige LinkedIn-Empfehlungen schreibt (+Beispiele)

Viele von uns haben es genossen, mit fantastischen Kollegen, Chefs und Mitarbeitern zu arbeiten, die wir gerne auf LinkedIn (oder eigentlich überall) weiterempfehlen würden.

Aber sich hinzusetzen, um diese Empfehlung zu schreiben, ist nicht immer einfach. Wie erledigen Sie es, dass sich Ihr Kontakt von anderen abhebt und gleichzeitig authentisch bleibt? Sollten Sie jede erstaunliche Fähigkeit der Person auflisten oder sich kurz und knapp fassen?

Wir haben die Aufgabe, eine LinkedIn-Empfehlung zu schreiben, in einen einfachen Acht-Schritte-Prozess unterteilt, den Sie in etwa fünf Minuten abschließen können (wenn Sie das richtige tool verwenden - mehr dazu später). Wenn Sie also das nächste Mal gebeten werden, jemanden zu empfehlen, befolgen Sie unsere Tipps, um eine Nachricht zu verfassen, die die Karriere Ihres Kollegen fördert - und Ihnen im Gegenzug ein gutes Karma einbringt.

Und als Bonus haben wir einige tolle Beispiele für LinkedIn-Empfehlungen beigefügt!🌟

Was ist eine LinkedIn-Empfehlung?

über LinkedIn Eine LinkedIn-Empfehlung ist eine Möglichkeit für eine Fachkraft, für eine andere zu bürgen, indem sie deren Fähigkeiten, Arbeitsmoral oder Erfahrung bei der Zusammenarbeit hervorhebt.

Es ist eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit für Kollegen, Kunden oder Manager, die Fähigkeiten einer Person zu unterstützen und ihrem Profil das gewisse Etwas zu verleihen, um potenzielle Arbeitgeber oder Kunden auf sich aufmerksam zu machen.

Diese Empfehlungen erscheinen direkt auf dem LinkedIn-Profil des Empfängers und heben Qualitäten hervor, die in einem Lebenslauf vielleicht nicht auftauchen. Egal, ob es sich um Soft Skills wie Teamwork und kommunikation im Team oder spezifische technische Talente, helfen diese Zeugnisse, Vertrauen und Glaubwürdigkeit in einem beruflichen Netzwerk aufzubauen. Dies ist besonders nützlich, wenn Menschen versuchen ihre berufliche Laufbahn zu ändern oder ihr Berufsleben wieder in den Griff zu bekommen .

Was sind die Vorteile von LinkedIn-Empfehlungen?

Das Schreiben einer LinkedIn-Empfehlung hilft sowohl der Person, die Sie empfehlen, als auch Ihnen selbst. wie? Finden wir es heraus.

Steigert ihre Glaubwürdigkeit - und Ihre

Wenn Sie etwas sagen wie: "Sarah hat unsere Markenbekanntheit in nur sechs Monaten um 40 % gesteigert", belegen Sie ihre Fähigkeiten mit echten Zahlen und machen sie für potenzielle Arbeitgeber glaubwürdiger.

Gleichzeitig erhöht eine durchdachte Empfehlung auch Ihre Glaubwürdigkeit. Sie zeigen damit, dass Sie die Arbeit anderer wertschätzen und ihre Stärken zu schätzen wissen. Künftige Kunden oder Arbeitgeber können sehen, dass Sie jemand sind, der nicht nur Leistung bringt, sondern auch die gute Arbeit anderer anerkennt.

Baut Ihr Netzwerk auf und formt Ihre persönliche Marke

Wenn Sie eine Empfehlung geben oder erhalten, kann dies Beziehungen stärken und neue Türen öffnen. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben eine Empfehlung für einen ehemaligen Teamkollegen. Ein paar Monate später werden Sie einem Vizepräsidenten eines großen Technologieunternehmens vorgestellt - eine Chance, mit der Sie nicht gerechnet haben.

Empfehlungen spielen auch eine wichtige Rolle beim Aufbau Ihrer persönlichen Marke. Wenn Sie jemanden wie Herrn A. empfehlen, werden seine Verbindungen wahrscheinlich auf Ihr Profil aufmerksam, was Ihre Sichtbarkeit erhöht.

Bestätigt deren Fähigkeiten und Ihr Fachwissen

LinkedIn-Empfehlungen erledigen mehr als nur einen Daumen nach oben; sie liefern reale Beispiele für die Fähigkeiten einer Person in Aktion.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein Kollege schreibt:

_Amy's Datenanalysefähigkeiten sind außergewöhnlich. Sie nutzte die Marktsegmentierung, um ein neues demografisches Einzelziel zu ermitteln, was zu einem Anstieg der Konversionen um 25 % führte

Dies ist ein konkreter Beweis für Amys Fachwissen und den Wert, den sie mitbringt.

Darüber hinaus strahlt Ihr Zeugnis auch auf Sie selbst ab. Indem Sie den Beitrag einer Person anerkennen, zeigen Sie, dass Sie wissen, wie qualitativ hochwertige Arbeit aussieht. Dies bestätigt nicht nur ihre Fähigkeiten, sondern positioniert auch Sie als Experten auf Ihrem Feld.

Macht Sie sichtbarer und verschafft den Bewerbern einen Vorteil bei der Arbeitssuche

Profile mit Empfehlungen werden in der Regel in den Suchergebnissen höher eingestuft. Das bedeutet, dass sie häufiger auftauchen, wenn Personalverantwortliche nach einer bestimmten Rolle suchen.

Und wenn Sie eine Empfehlung als bekannter Branchenführer aussprechen, der die Fähigkeiten des Empfängers lobt, verschafft ihm das einen Vorteil gegenüber anderen Bewerbern.

Wie man eine effektive LinkedIn-Empfehlung schreibt

So einfach es auch klingt, LinkedIn-Empfehlungen zu verfassen, kann ein wenig knifflig sein. Über welche Qualitäten sprechen Sie? Erwähnen Sie Ihre Zeugnisse, um glaubwürdig zu wirken? Wie lang muss sie sein?

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die all Ihre Fragen aus dem Weg räumt.

1. Finden Sie ein Tool, das Sie beim Verfassen und Verwalten Ihrer LinkedIn-Empfehlungen unterstützt

Wenn Sie qualitativ hochwertige, personalisierte Empfehlungen schreiben möchten, ist die richtige Software von entscheidender Bedeutung. Suchen Sie sich also ein Tool, das Ihnen dabei hilft, dies zu erledigen.

Sie brauchen ein Tool, das einfach zu bedienen ist, über Vorlagen oder KI verfügt, die Ihnen beim Schreiben helfen, mit dem Sie alles übersichtlich halten können und das gut mit Plattformen wie LinkedIn zusammenarbeitet.

Nutzen Sie die Features des ClickUp Dokumentenmanagements, um Ihre Empfehlungen an einem einzigen Ort zu verwalten

Diese All-in-One-Projektmanagement-Plattform bietet alles, was Sie brauchen, um das Schreiben und Verwalten von Empfehlungen auf LinkedIn und anderswo zu vereinfachen.

Entwerfen und speichern Sie Ihre LinkedIn-Empfehlungen in ClickUp Docs

Features wie ClickUp Dokumente bietet einen sauberen, ablenkungsfreien Space zum einfachen Verfassen, Bearbeiten und Formatieren Ihrer Empfehlungen.

Bitten Sie ClickUp Brain, Ihren Schreibstil und Tonfall bei der Erstellung von LinkedIn-Empfehlungen anzupassen und abzustimmen

Was ClickUp jedoch wirklich auszeichnet, ist sein KI-Assistent, ClickUp Gehirn . So können sich Ihre Empfehlungen von anderen abheben:

Erzeugt Ideen und schlägt Schlüsselpunkte vor, die auf der Rolle und der Branche der Person basieren

vor, die auf der Rolle und der Branche der Person basieren verbessert die Sprache , indem es Wörter und Ausdrücke vorschlägt, die Ihre Empfehlung noch wirkungsvoller machen

, indem es Wörter und Ausdrücke vorschlägt, die Ihre Empfehlung noch wirkungsvoller machen Hilft Ihnen bei der Analyse des von Ihnen bereitgestellten Kontextes und der Personalisierung durch Hervorhebung bestimmter Fähigkeiten und Leistungen

und der durch Hervorhebung bestimmter Fähigkeiten und Leistungen **Passt den Tonfall an und sorgt dafür, dass er professionell und dennoch persönlich wirkt

organisiert die Struktur Ihrer Empfehlung für maximale Wirkung und stellt sicher, dass Sie alles Wesentliche abdecken

Ihrer Empfehlung für maximale Wirkung und stellt sicher, dass Sie alles Wesentliche abdecken Erledigt mühelos das Verfassen mehrerer Empfehlungen und sorgt dafür, dass sie persönlich bleiben, ohne dass die Qualität leidet

2. Starten Sie mit einer positiven Notiz und einer markanten Eröffnungszeile

Wenn Sie sich für das richtige tool entschieden haben, ist es an der Zeit, mit dem Schreiben zu beginnen. Am besten fangen Sie mit einer Zeile an, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht und den Leser zum Weiterlesen animiert. Schließlich wollen Sie ja, dass die Personalverantwortlichen den Text auch wirklich lesen, oder?

Eine starke Eröffnungszeile:

erregt Aufmerksamkeit und lässt Ihre Empfehlung hervorstechen

und lässt Ihre Empfehlung hervorstechen Setzt einen positiven, professionellen Ton für alles, was folgt

für alles, was folgt weckt die Neugier und macht den Leser neugierig, mehr über die Person zu erfahren

und macht den Leser neugierig, mehr über die Person zu erfahren Gibt einen Kontext und stellt schnell Ihre Beziehung zur Person her

Sie sollten es jedoch nicht übertreiben. Ihre Einleitung sollte eindrucksvoll sein, aber dennoch echt und professionell wirken. Vermeiden Sie Übertreibungen oder eine saloppe Sprache, da dies die Glaubwürdigkeit beeinträchtigen könnte.

📌Beispiel:

"In meinen 15 Jahren als Leiter von technischen Teams habe ich selten eine so innovative und entschlossene Problemlöserin getroffen wie Sarah."

Dieses Beispiel zeigt sofort die Erfahrung und Autorität des Empfehlers und hebt gleichzeitig Sarahs herausragende Fähigkeiten hervor.

Oder Sie können etwas Direkteres und Klareres wählen, wie z. B.:

"Wenn Sie einen Marketingstrategen suchen, der Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt, ist John Ihr Mann."

Wenn Sie einen Vorsprung brauchen, können Sie ClickUp Brain jederzeit bitten, Ihnen eine Liste mit aussagekräftigen Eröffnungssätzen vorzuschlagen und mit dem am besten geeigneten Satz fortzufahren.

3. Geben Sie als Nächstes Ihre Arbeitsbeziehung zu der Person an, die Sie empfehlen möchten

"Woher kennen Sie diese Person und warum empfehlen ausgerechnet Sie sie?"

Das ist es, was sich der Leser als nächstes fragen wird.

Wenn Sie beschreiben, woher Sie die Person kennen, zeigen Sie nicht nur, dass Sie glaubwürdig sind, sondern vermitteln dem Leser auch eine bessere Vorstellung davon, aus welchem Blickwinkel Sie kommen. Das verleiht Ihrer Empfehlung mehr Gewicht und macht sie authentischer.

Sie könnten etwas sagen wie:

"_Ich hatte das Vergnügen, drei Jahre lang mit Emma zu arbeiten, als sie die führende UX-Designerin in meinem Team bei TechInnovate Inc. war."

Das fasst schnell zusammen, wie lange Sie zusammengearbeitet haben und welche Rolle sie gespielt hat, und gibt dem Leser ein klares Bild von Ihrer beruflichen Beziehung.

Oder:

"Als Johns direkter Vorgesetzter bei Global Marketing Solutions von 2020 bis 2023 konnte ich beobachten, wie er sich von einem Junior-Texter zu einem Teamleiter entwickelte, der unsere wichtigsten Konten betreute."

Dies erklärt nicht nur Ihre Verbindung, sondern hebt auch Johns Entwicklung hervor, was Ihrer Empfehlung mehr Tiefe verleiht und Ihnen hilft, nahtlos in den nächsten Abschnitt überzugehen.

4. Beschreiben Sie kurz, wie die Person ihre Rolle und Verantwortung wahrgenommen hat

In diesem Abschnitt sagen Sie dem Leser genau, was die Person zu erledigen hatte und wie gut sie es getan hat. Heben Sie wichtige Punkte hervor wie:

Die wichtigsten Aufgaben, die sie übernommen hat

Alle zusätzlichen Rollen, die sie übernommen hat, oder "Hüte", die sie getragen hat

Eine Bewertung der Gesamtleistung

Verwenden Sie ClickUp Brain, um alle Infos über die Arbeit zu sammeln, die der Mitarbeiter/Kollege erledigt hat, den Sie empfehlen, bevor Sie seine LinkedIn-Empfehlung schreiben

Wenn Sie ein Tool wie ClickUp verwenden, um die Projektmanagement-Prozesse Ihres Unternehmens zu verwalten, wird dieser Schritt viel einfacher und genauer. Anstatt sich selbst durch die Unterlagen zu wühlen, lassen Sie ClickUp Brain alle Schlüssel-Infos zusammenstellen, z. B. die Projekte, an denen der Mitarbeiter gearbeitet hat, die Rate der abgeschlossenen Aufgaben, die Kommunikationsfähigkeiten und sogar die Qualität seiner Arbeit.

Dies ist besonders nützlich bei remote-Arbeit oder flexiblen Arbeitsumgebungen in denen die manuelle Nachverfolgung von allem schwierig sein kann. ClickUp Brain hilft, indem es all diese Daten zusammenführt und Ihnen eine klare Ansicht über die Leistung der Person gibt.

Hier ist ein solides Beispiel zum Ausprobieren:

"Als unsere Senior Project Managerin hat Sarah mehrere Projekte mit hohem Druck beim Client erfolgreich gemanagt und dabei immer vor dem Zeitplan und unter dem Budget geliefert. Sie konnte eine 98%ige Quote für den termingerechten Abschluss von Aufgaben aufrechterhalten, während sie Teams von bis zu 15 Personen leitete und den Projektmanagement-Prozess des Unternehmens verbesserte."

5. Heben Sie die beeindruckenden Fähigkeiten hervor, die Sie aus erster Hand erfahren haben

Sicher, die Person, die Sie empfehlen, ist intelligent und talentiert - aber was macht sie wirklich außergewöhnlich?

Anstatt das Offensichtliche zu erwähnen, nullen Sie auf 1-2 Schlüsselqualifikationen, die sie wirklich auszeichnen. Überlegen Sie, was sie besser erledigen als alle anderen, und konzentrieren Sie sich bei Ihrer Empfehlung darauf.

Wenn sich zum Beispiel Ihre ehemalige Assistentin der Geschäftsleitung für eine leitende Rolle bewirbt, könnten Sie ihre Erfahrung in der Leitung von Freiwilligen hervorheben, was relevanter ist, als nur über ihre organisatorischen Fähigkeiten zu sprechen.

Vor dem Schreiben ist es außerdem ratsam sich bei Ihren Kollegen zu melden und erkundigen Sie sich, ob sie möchten, dass Sie über bestimmte Rollen sprechen. Auf diese Weise spiegelt die Empfehlung nicht nur ihre tatsächliche Arbeit wider, sondern stimmt auch mit ihren Karrierezielen überein, was sie wirkungsvoller und einprägsamer macht.

6. Erwähnen Sie einen Schlüsselerfolg, der Ihr Geschäft maßgeblich beeinflusst hat

Jetzt ist es an der Zeit, den Knüller zu nennen: die Leistung oder den Beitrag mit der größten Wirkung.

Dabei kann es sich um die Leitung eines erfolgreichen Projekts handeln, um die Verbesserung von Prozessen oder um Ergebnisse, die von Bedeutung waren. Wenn Sie sich auf eine herausragende Leistung konzentrieren, wird Ihre Empfehlung stärker.

Zum Beispiel:

"Während unserer Produkteinführung leitete Emily das Marketing Team und entwickelte eine Kampagne, die unseren Umsatz in nur zwei Monaten um 30 % steigerte. Ihre strategische Planung und ihre Liebe zum Detail waren für die Markteinführung von entscheidender Bedeutung."

Auch hier ist es mit ClickUp Brain mühelos, solche Informationen zu finden. Bitten Sie das Programm einfach darum, die besten Arbeiten des Mitarbeiters zu analysieren und hervorzuheben, und Sie erhalten sie innerhalb von Sekunden.

7. Fügen Sie eine persönliche Note hinzu

Im nächsten Schritt geht es darum, Ihrer Empfehlung eine persönliche Note zu verleihen.

Dies ist Ihre Chance, die Arbeit mit der Person freizugeben und einen Einblick in ihre Persönlichkeit zu geben. Denken Sie an Ihre Zielgruppe - was unter Freunden lustig sein mag, könnte bei zukünftigen Arbeitgebern für Kopfschütteln sorgen!

Eine persönliche Notiz kann den einstellenden Teams zeigen, dass diese Person nicht nur fähig ist, sondern es auch Spaß macht, mit ihr zu arbeiten.

Ein Beispiel: Sie könnten sagen:

"Die Zusammenarbeit mit Mark war immer ein Vergnügen; er konnte leicht beziehung aufbauen mit dem Team und halten es motiviert, auch bei knappen Fristen."

Dies gibt einen Einblick in sein Zeichen und unterstreicht den Wert, den er für den Arbeitsplatz hat.

8. Schließen Sie mit einer soliden Empfehlung ab

Beenden Sie Ihr Empfehlungsschreiben mit einem kurzen und direkten Schluss, der zeigt, wie sehr Sie die Person unterstützen. Hier gibt es nicht viel zu erledigen; es genügt eine einfache Aussage, die einen bleibenden, positiven Eindruck hinterlässt.

Etwa so:

"Ich empfehle John gerne für jede Rolle, die er anstrebt - er wird zweifellos eine großartige Ergänzung für jedes Team sein!"

Mit diesen Schritten können Sie jeder LinkedIn-Empfehlung eine unverwechselbare, professionelle (und dennoch persönliche) Note geben!

LinkedIn Empfehlung Beispiele

Auch wenn wir gerade sehr detailliert darauf eingegangen sind, wie man eine Empfehlung schreibt, finden Sie hier einige der besten Beispiele für LinkedIn-Empfehlungen, von denen Sie sich inspirieren lassen können:

1. Für einen Kollegen

emily hat ein erstaunliches Talent dafür, komplizierte Daten in praktische Erkenntnisse zu verwandeln. Wir haben in den letzten drei Jahren als Marketinganalysten bei TechGrow zusammengearbeitet und einige große Projekte in Angriff genommen._

emily geht immer einen Schritt weiter und rechnet nicht nur mit Zahlen, sondern setzt sie in Strategien um, die Ergebnisse liefern. Was sie wirklich auszeichnet, ist ihre unglaubliche Fähigkeit, Trends zu erkennen, die andere vielleicht übersehen. Zum Beispiel führte ihre Analyse zu einer Produktänderung, die unseren Umsatz in Q4 um 30 % steigerte!

emilys Humor und Freundlichkeit machen die Arbeit mit ihr zu einem Vergnügen - sie hält die Verbindung zu unserem Team aufrecht, besonders wenn es hektisch wird. Jedes Unternehmen kann sich glücklich schätzen, sie zu haben, und ich empfehle sie uneingeschränkt für jede datengesteuerte Marketingrolle._

2. Für Ihren Senior

die Zusammenarbeit mit John war eine fantastische Lernerfahrung in Sachen strategisches Denken. Als VP of Operations bei InnoTech hat er unsere Abteilung durch eine große digitale Transformation geführt

was John auszeichnet, ist die Art und Weise, wie er sein Team befähigt; er bringt langfristige Ziele mit alltäglichen Aufgaben in Einklang und ist dabei immer zur Unterstützung da. Seine Einführung agiler Methoden hat unsere Produktivität um 40 % gesteigert und die Moral im Team verbessert._

außerdem ist er unglaublich umgänglich. Trotz seiner leitenden Rolle ist er ein_ karriere-Mentor _für viele von uns. Ich bin unter seiner Führung mehr gewachsen als irgendwo sonst, und jedes Unternehmen kann sich glücklich schätzen, ihn als Führungskraft zu haben

3. Für einen Manager

sarahs Managementstil ist wirklich inspirierend. Als Projektmanagerin bei BuildRight Solutions hat sie in den letzten 18 Monaten unsere schwierigsten Projekte mit Leichtigkeit gemeistert. Sarah bringt mehrere Aufgaben, die Anforderungen des Clients und die Dynamik des Teams perfekt unter einen Hut

sie holt immer das Beste aus jedem heraus und weiß, wie man Aufgaben auf die Stärken jedes Einzelnen abstimmt, was zu einer Steigerung der termingerechten Fertigstellung von Projekten um 25 % führt. Wir erhielten sogar einen stadtweiten Auftrag, als sie das Projekt zur Wiederbelebung der Innenstadt leitete und dabei das Budget einhielt und den Zeitplan einhielt. Außerdem machen ihre hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten und ihre Politik der offenen Tür sie zu einer Führungskraft, mit der man wirklich gerne arbeitet

ich empfehle sie wärmstens für jede Rolle als Führungskraft

4. Für eine HR-Fachkraft

alex ist der HR-Experte, von dem Sie nicht wussten, dass Sie ihn brauchen, bis Sie mit ihm gearbeitet haben. In nur einem Jahr bei GlobalTech hat er unsere Personalabteilung zu einem Schlüssel für unser Wachstum gemacht. Als HR-Manager hat er unseren Einstellungsprozess neu gestaltet, ein Wellness-Programm eingeführt und den Aufwand für Vielfalt und Integration geleitet

was Alex auszeichnet, ist seine Mischung aus Einfühlungsvermögen und datengesteuerten Entscheidungen. Sein neuer Einstellungsprozess senkte die Fluktuation um 40 %! Außerdem gibt er jedem Mitarbeiter das Gefühl, gehört und wertgeschätzt zu werden, und behandelt sensible Probleme mit Sorgfalt. Wenn Sie einen äußerst hilfsbereiten Personalleiter suchen, der eine großartige Kultur fördert und Ergebnisse vorantreibt, dann ist Alex Ihr Mann!_

5. Für Ihren Chef

lisa ist eine Führungspersönlichkeit, bei der man jeden Tag mit Begeisterung zur Arbeit kommt. Als CEO von TechSpark hat sie uns in den letzten vier Jahren durch schnelles Wachstum und Veränderungen in der Branche geführt. Lisa ist nicht nur eine Visionärin, sie ist auch praktisch veranlagt und weiß, wie man Dinge zu erledigen hat. Ihre Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Praktikabilität zu finden, zeichnet sie aus

als wir unser Vorzeigeprodukt KI auf den Markt brachten, war ich für sie verantwortlich, und unter ihrer Führung verdoppelte sich unser Umsatz über Nacht. Außerdem fördert sie eine positive Unternehmenskultur, in der sich jeder wertgeschätzt fühlt. Ich empfehle Lisa von ganzem Herzen für jede Führungsrolle!_

6. Für einen Studenten

jakes Wissensdurst und sein praktischer Ansatz zeichnen ihn aus. Als sein Mentor während seines Sommerpraktikums bei DataDrive habe ich gesehen, wie er komplexe Datenanalyseprojekte wie ein Profi in Angriff genommen hat, obwohl er erst ein Junior im College ist._

er wurde schnell zu einem Schlüsselmitglied unseres Teams und steuerte innovative Ideen bei, die die Effizienz unserer Datenverarbeitung um 15 % steigerten. Seine Fähigkeit, die Theorie mit der realen Anwendung zu verbinden, ist beeindruckend. Jakes letztes Projekt - ein Prognosemodell für Kundenabwanderung - wird jetzt unternehmensweit eingesetzt. Sein Enthusiasmus und seine Teamfähigkeit machen ihn zu einem großartigen Mitarbeiter

er ist perfekt für jede Rolle eines Datenanalysten auf der Einstiegsebene!

7. Für einen Client

die Zusammenarbeit mit Mark und seinem Team bei GreenGrow war ein Höhepunkt meiner Beraterlaufbahn. Im letzten Jahr habe ich ihnen geholfen, ihre Lieferkette zu optimieren, und Mark war ein erstaunlicher Client - super klar in Bezug auf seine Ziele und offen für neue Ideen. Dank seiner Führung konnten wir den Abfall um 30 % reduzieren und die Effizienz um 25 % steigern

ich bewundere Marks vorausschauende Denkweise; er ist immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Innovationen zu entwickeln. Wenn Sie eine Partnerschaft mit GreenGrow in Betracht ziehen, haben Sie in Mark einen großartigen Mitarbeiter. Ich empfehle ihn wärmstens!_

8. Für einen Freiberufler

ist Rob der_ freiberuflicher Entwickler _Sie brauchen ihn in Ihrem Team. In den letzten sechs Monaten hat er mit seinen beeindruckenden Code-Fähigkeiten einen großen Einfluss auf unser Startup SnapSell gehabt. Seine Fähigkeit, komplexe Konzepte in funktionale Funktionen umzuwandeln, hat für uns das Blatt gewendet. Die Web App, die er für unsere Produkteinführung entwickelt hat, hat die Benutzererfahrung optimiert und zu einem 40%igen Anstieg der Anmeldungen beigetragen

rob ist proaktiv in entwicklergemeinschaften , hält sich stets auf dem Laufenden und ist reich an Ideen. Außerdem ist er zuverlässig und hält die Termine ein, ohne ins Schwitzen zu kommen. Ich kann ihn nicht genug empfehlen - er ist ein fantastischer technischer Partner!

Tipps für die Beantragung einer LinkedIn-Empfehlung

Empfehlungen werden in der Regel nicht von sich aus ausgesprochen, d. h., wenn Sie eine Empfehlung benötigen, müssen Sie sie anfordern. Zu erledigen sind einige Tipps, die Sie dabei beachten sollten:

Wählen Sie die richtigen Personen , die Ihre Arbeit gut kennen und über Ihre Fähigkeiten und Leistungen sprechen können

, die Ihre Arbeit gut kennen und über Ihre Fähigkeiten und Leistungen sprechen können Erwähnen Sie Gemeinsame Erfahrungen oder Projekte , um Ihrer Anfrage eine besondere Note zu verleihen

, um Ihrer Anfrage eine besondere Note zu verleihen Seien Sie sich über Ihre Ziele im Klaren , egal ob Sie auf Stellensuche sind, einen Berufswechsel anstreben, sich beruflich weiterentwickeln oder nur Ihr Profil aktualisieren wollen

, egal ob Sie auf Stellensuche sind, einen Berufswechsel anstreben, sich beruflich weiterentwickeln oder nur Ihr Profil aktualisieren wollen Erinnern Sie sie an bestimmte Projekte oder Leistungen, die sie hervorheben sollen

an bestimmte Projekte oder Leistungen, die sie hervorheben sollen Wenn es passt, bieten Sie an, auch eine Empfehlung für sie zu schreiben

auch eine Empfehlung für sie zu schreiben Geben Sie ihnen eine kurze Zusammenfassung Ihrer Rolle und Ihrer wichtigsten Leistungen, um ihnen den Einstieg zu erleichtern

Ihrer Rolle und Ihrer wichtigsten Leistungen, um ihnen den Einstieg zu erleichtern Bitten Sie um Empfehlungen direkt nach Abschluss eines erfolgreichen Projekts, wenn Ihre Arbeit noch frisch in Erinnerung ist

