So exportieren Sie Ihr MS Projekt nach Excel

fällt es Ihnen schwer, die Nachverfolgung von Projektdaten über mehrere Plattformen hinweg zu gewährleisten? Oder suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Ihre Microsoft Project-Daten nach Excel zu exportieren? In diesem Leitfaden finden Sie alles, was Sie brauchen!

Das Exportieren Ihrer Dateien aus Microsoft Project nach Excel ist nicht so kompliziert, wie es scheint - es ist ziemlich einfach. Excel kann Ihr bevorzugtes Tool sein für die Verteilung von Daten, die Nachverfolgung von Wachstum oder die Erstellung brillanter Berichte. Es hilft Ihnen, komplexe Aufgaben, Fristen und Ressourcen leichter zugänglich und verständlich zu machen.

Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Export eines MS-Projekts nach Excel und geben hilfreiche Tipps, um häufige Fehler zu vermeiden.

Fangen wir an!

Wann sollte man ein MS Projekt nach Excel exportieren?

Die Migration Ihrer Projektdaten kann Ihren Workflow erheblich verbessern.

Excel wurde zwar nicht ausschließlich für das Projektmanagement entwickelt, bietet jedoch Flexibilität und leistungsstarke Funktionen zur Datenmanipulation, die Ihre Projektprozesse verbessern können. Hier sind die wichtigsten Situationen, in denen Excel zu einem wichtigen tool wird:

Detaillierte Analysen: Unter Verwendung der Daten aus MS Project müssen Sie möglicherweise bestimmte Berechnungen erledigen oder einzigartige Berichterstellungen erstellen. Diese sind in einer Excel-Tabelle einfacher zu handhaben Austausch von Projektdaten: Stakeholder haben nicht immer Zugriff auf MS Project. Das Freigeben von Aufgaben, Ressourcen und Zeitplänen im Projekt wird durch die Konvertierung Ihrer MPP-Datei in ein Excel-Arbeitsblatt vereinfacht Benutzerdefinierte Berichterstellung: Excel bietet zahlreiche Formatierungsoptionen und Diagrammfunktionen und ist damit ideal für benutzerdefinierte Berichterstellungen. Durch den Export bestimmter Daten aus Microsoft Project können Sie maßgeschneiderte Berichte und Zusammenfassungen erstellen, die den Anforderungen des Managements entsprechen und klare Einblicke und Visualisierungen bieten, die die Entscheidungsfindung verbessern Backup und Datenspeicherung: Ihre Projektdaten können sicher in einer Excel-Datei gespeichert werden. Für zusätzlichen Komfort und Vielseitigkeit können Sie Ihre Projektaufgaben und -ressourcen in Excel- oder CSV-Formate exportieren, was einen einfachen Zugriff und eine reibungslose Datenverarbeitung gewährleistet Vergleich verschiedener Projekte: Durch den Export von MS Project-Dateien nach Excel können Sie leicht Muster oder Probleme in mehreren Projekten erkennen. Dieser Seite-an-Seite-Vergleich bietet einen umfassenden Überblick, der schnelle Analysen und fundierte Entscheidungen ermöglicht

Wie exportiert man MS Project nach Excel?

MS Project bietet flexible Optionen für den Export von Projektdaten, die das Verwalten und Freigeben von Informationen erleichtern. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie, wie Sie MS Project-Daten nahtlos exportieren können.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Exportieren von MS Project nach Excel

Microsoft Project ist ein robustes Tool für die Verwaltung komplizierter Projekte, aber die Kombination mit anderer Software wie Excel kann das Freigeben und Auswerten von Projektdaten wesentlich effektiver gestalten.

In diesem Tutorial erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Dateien aus Microsoft Project (MPP-Dateien) in das Excel-Layout (XLSX) exportieren und so Ihre Projektdetails für die Berichterstellung, Zusammenarbeit und umfassende Analyse besser zugänglich machen:

Schritt 1: Öffnen Sie Microsoft Project auf Ihrem Desktop

Öffnen Sie zunächst Microsoft Project und suchen Sie die Datei, die Sie nach Excel exportieren möchten. Dabei kann es sich um die Aufgabenliste, einen ausführlichen Bauplan oder eine andere Aufgabe handeln, an der Sie gearbeitet haben.

über tutorialspoint Sobald Sie die Daten gefunden haben, öffnen Sie sie, um mit dem Export zu beginnen.

über MPUG

Schritt 2: Wählen Sie die gewünschte Ansicht

Wählen Sie die gewünschte Projektdatei, die Sie nach Excel exportieren möchten. Klicken Sie auf die Registerkarte 'Ansicht' und wählen Sie die gewünschte Ansicht, z. B. ein Aufgabenblatt oder ein Gantt-Diagramm. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine klare und übersichtliche Ansicht haben, um den Exportvorgang zu erleichtern.

über Geschäftsführung Yogi Schritt 3: Export auswählen

Wenn Sie die gewünschte Ansicht erkannt haben, ist es an der Zeit, den Exportvorgang zu starten. Tippen Sie auf 'Datei' oben links auf dem Desktop, um ein ausklappbares Menü zu öffnen. Wählen Sie dort 'Exportieren.' Mit dieser Option können Sie Ihre Projektdaten in eine Excel-Datei konvertieren.

über Projekt Plan 365

Schritt 4: Auswahl des Exportformats

Wählen Sie als Nächstes das Format aus, in das Ihre Dateien migriert werden sollen. Wählen Sie 'Excel-Arbeitsmappe' als Layout für den Export. Anschließend wird ein Assistent angezeigt, der Sie durch die nächsten Schritte führt. Klicken Sie einfach auf 'Weiter', um fortzufahren, und folgen Sie den Aufforderungen, um einen reibungslosen Exportprozess zu gewährleisten.

über Projekt 365

Hier können Sie auswählen, was Sie exportieren möchten. Haben Sie Interesse am Export von Ressourcen, Aufgaben oder beidem? Wählen Sie die Daten aus, die am besten für Ihre Analyse oder Berichterstellung geeignet sind, und klicken Sie dann auf Weiter. Auf diese Weise können Sie sich darauf konzentrieren, nur die relevanten Informationen zu exportieren und unnötige Projektdetails zu vermeiden.

über Planet der Planung

Schritt 6: Erstellen einer Karte für das Feld

Wenn Sie vom Assistenten dazu aufgefordert werden, können Sie nun eine Karte der Felder aus MS Project in Excel erledigen. Dieser Schritt gewährleistet, dass Ihre Daten in Excel genau ausgerichtet sind. Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie mit der Zuordnung zufrieden sind.

über Planet der Planung

Sie sind fast erledigt!

Wählen Sie nun einen Speicherort auf Ihrem PC, um die exportierte Datei zu speichern. Nachdem Sie Ihrer Datei einen aussagekräftigen Namen gegeben und einen leicht zu merkenden Speicherort ausgewählt haben, klicken Sie auf 'Speichern'. Mit diesem Schritt wird Ihr Export gespeichert und für die Verwendung in Excel vorbereitet.

über Planet der Planung

Schritt 8: Exportieren beenden

Drücken Sie die Registerkarte Fertigstellen, um den Assistenten zu beenden.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie können nun mit der Excel Version Ihrer MS Project Daten arbeiten.

über Planet der Planung Denken Sie daran, die Einstellungen der Karte für die spätere Verwendung zu speichern, um es jedem Benutzer zu erleichtern, den Vorgang zu wiederholen. Nehmen Sie sich nach dem Export von MS Project-Daten einen Moment Zeit, um zu überprüfen, ob alles korrekt übertragen wurde. Sollten Sie auf Probleme stoßen, zögern Sie nicht, Ihre Fragen in Foren oder Communities zu stellen, in denen Experten eine Antwort geben können.

Gängige MS Project-Probleme

Microsoft Project war eines der ersten Projektmanagement-Programme, das für die breite Öffentlichkeit zugänglich war. Es gewann schnell an Popularität und verfügte über WYSIWYG Gantt Diagramme und eine Excel-ähnliche Aber die Dinge haben sich in den letzten Jahren geändert. Jetzt gibt es viele überlegene Microsoft Project-Alternativen verfügbar. Sie sind erschwinglich, einfach zu bedienen und können viel mehr.

Auch wenn Sie sich für Microsoft Project entschieden haben, weil es bereits auf Ihrem System installiert ist, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die folgenden Punkte durchzugehen, damit Sie nichts Wichtiges übersehen:

1. Eingeschränkte Zugänglichkeit

Microsoft Project ist ausschließlich auf Windows-Geräten verfügbar und arbeitet nur auf dem Desktop. Diese Einschränkung verhindert, dass Sie auf Mac OS, Tablets oder Mobiltelefone zugreifen können, was enttäuschend sein kann. Dies ist vor allem dann eine Herausforderung, wenn Sie sich an die 'Anytime, Anywhere' Option gewöhnt haben.

2. Fehlen eines Prüfpfads

MS Project verfügt nicht über ein Feature für Audit-Trails. Wenn Sie als Manager die Termine für Aufgaben ohne entsprechende Dokumentation ändern, könnten Ihre Stakeholder anfangen, die Zuverlässigkeit Ihres Plans in Frage zu stellen. Zwar gibt es Grundlinien, die als Referenzpunkte dienen, doch wird es schwierig, das Vertrauen aufrechtzuerhalten, wenn Änderungen vorgenommen werden, ohne dass nachvollziehbar ist, wer sie vorgenommen hat

3. Ungünstige Ressourcenzuweisung

MS Project kann ein mühsames Ressourcenmanagement haben. Anstatt einfach nur bestimmte Arbeitsstunden zuzuweisen, müssen Sie die Zeit oft in Prozentsätze für jede Aufgabe aufteilen, was verwirrend sein kann. Das kann frustrierend sein, vor allem bei großen Projekten, bei denen Sie die Arbeit effizient auf viele Aufgaben verteilen müssen. Der Prozess kann kompliziert werden und zu Fehlern führen, wie z. B. den Mitarbeitern zu viel oder zu wenig Arbeit zu geben.

Meet ClickUp: Die MS Project & Excel Lösung

Obwohl sowohl MS Project als auch Excel erhebliche Vorteile bieten - wie z. B. die umfassende Nachverfolgung von Aufgaben in MS Project und die leistungsstarke Datenmanipulation von Excel -, ist die Verwendung beider Tools für projektmanagement kann zunehmend mühsam werden.

MS Project ist oft komplex und kann für die täglichen Aufgaben überfordert sein, während Excel wesentliche Features für das Projektmanagement wie Gantt-Diagramme oder die Ressourcenzuweisung fehlen. Wenn Ihr Projekt wächst, kann das Hin- und Herwechseln zwischen diesen Plattformen zu Dateninkonsistenzen, Problemen bei der Versionskontrolle und ineffizienten Arbeitsabläufen führen.

Stellen Sie sich vor, Sie verwalten ein anspruchsvolles Projekt mit zahlreichen Aufgaben, Terminen und Mitgliedern im Team. Vielleicht haben Sie Ihre Aufgaben und Zeitleisten zunächst in Microsoft Projects skizziert, aber wenn es an der Zeit ist, Änderungen zu besprechen oder Daten zu analysieren, greifen Sie auf Excel zurück.

Dieser kombinierte Ansatz ist zwar gut gemeint, kann aber zu erheblichen Problemen führen:

Dopplung von Daten : Die Eingabe derselben Daten in MS Project und Excel kann sehr zeitaufwändig werden. Es kann vorkommen, dass Sie eine Aufgabe in einem Tool aktualisieren und dabei vergessen, das andere zu aktualisieren. Doppelarbeit führt zu Verwirrung unter den Mitgliedern Ihres Teams und kostet Zeit. Außerdem besteht die Gefahr von Fehlern

: Die Eingabe derselben Daten in MS Project und Excel kann sehr zeitaufwändig werden. Es kann vorkommen, dass Sie eine Aufgabe in einem Tool aktualisieren und dabei vergessen, das andere zu aktualisieren. Doppelarbeit führt zu Verwirrung unter den Mitgliedern Ihres Teams und kostet Zeit. Außerdem besteht die Gefahr von Fehlern Probleme mit der Versionskontrolle: Manchmal ist es schwierig, sich zu merken, welche Version die neueste ist. Änderungen, die in Microsoft Project vorgenommen werden, erscheinen möglicherweise nicht in Excel, was zu Fehlern und Konflikten führen kann. Unterschiedliche Versionen bei den Mitgliedern des Teams können die Entwicklung behindern und die Ergebnisse des Projekts beeinträchtigen

Manchmal ist es schwierig, sich zu merken, welche Version die neueste ist. Änderungen, die in Microsoft Project vorgenommen werden, erscheinen möglicherweise nicht in Excel, was zu Fehlern und Konflikten führen kann. Unterschiedliche Versionen bei den Mitgliedern des Teams können die Entwicklung behindern und die Ergebnisse des Projekts beeinträchtigen Uneffektive Prozesse: Der Wechsel zwischen Excel und MS Project kann Ihre Konzentration und Produktivität beeinträchtigen. Jedes Mal, wenn Sie zwischen den Apps wechseln, riskieren Sie, wertvolle Zeit und wichtigen Kontext zu verlieren, was es zunehmend schwieriger macht, den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

Der Wechsel zwischen Excel und MS Project kann Ihre Konzentration und Produktivität beeinträchtigen. Jedes Mal, wenn Sie zwischen den Apps wechseln, riskieren Sie, wertvolle Zeit und wichtigen Kontext zu verlieren, was es zunehmend schwieriger macht, den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten Schwierige Zusammenarbeit: Wenn Ihr Team zwei verschiedene Tools verwendet, kann die Kommunikation schwierig sein. Teams können wichtige Informationen verlieren, und wichtige Aktualisierungen können verlegt werden. Diese Desintegration kann die Zusammenarbeit erschweren und den Entscheidungsprozess verlangsamen ClickUp ist eine vielseitige Projektmanagement-Plattform, die nicht nur die oben genannten Probleme überwindet, sondern auch die Arbeitsabläufe vereinfacht und innovative Alternativen zu herkömmlichen Anwendungen bietet. ClickUp Projektmanagement-Lösung ist eine leistungsstarke All-in-One-Plattform, die speziell entwickelt wurde, um Projektmanagern die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Sie integriert nahtlos verknüpfte Workflows, Dokumente, Dashboards in Echtzeit und vieles mehr, um die Zusammenarbeit im Team und die Effizienz zu verbessern.

Automatisieren Sie Ihre Effizienz mit der ClickUp Project Management Solution

Mit dieser Lösung können Sie:

Zugriff auf visuelle Hilfsmittel wie Whiteboards und Gantt-Diagramme für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Teams. Mit über 200 Integrationen lassen sich alle Features reibungslos in Ihr technisches System integrieren.

Beschleunigen Sie die Planung und Durchführung von Projekten mit ClickUp Brain , das automatisch Unteraufgaben auf der Grundlage von Aufgabenbeschreibungen generiert, Threads mit Kommentaren zusammenfasst und eigenständig Aktualisierungen schreibt.

Erzielen Sie Sichtbarkeit von Engpässen, Risiken und Ressourcenknappheit mit einer einzigen Quelle der Wahrheit. ClickUp Dashboards liefern Fortschritte in Echtzeit, so dass Sie immer einen Schritt voraus sind.

Zerlegen Sie komplexe Arbeiten in einfache Aufgaben mitLeistungsstarke Aufgabenverwaltung das sich für jeden Bedarf und jede Ebene benutzerdefiniert anpassen lässt.

Verwalten Sie funktionsübergreifende Projekte mit personalisierten Ansichten, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind.

Arbeiten Sie mit ClickUp Whiteboards in Echtzeit an strategischen Initiativen und wandeln Sie höchste Prioritäten in umsetzbare Aufgaben für Projekte um.

Verknüpfen Sie Aufgaben, Dokumente, Integrationen und mehr, um alle zugehörigen Ressourcen an einem Ort leicht zugänglich zu machen

ClickUp ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin Art Director bei Kredo Inc, der übergeordneten Gesellschaft von drei Tochtergesellschaften. Ich leite ein Team von Designern, und ClickUp hilft mir dabei, Projekte zu verwalten, meine Zeit zu managen, Arbeit zu delegieren und vieles mehr!_ Gemma Kuenzi , (Art Director), Kredo Inc.ClickUp's Vorlage für das Projektmanagement wurde entwickelt, um Projektmanagern dabei zu helfen, große, komplexe, funktionsübergreifende Projekte vom Beginn bis zum Abschluss effektiv voranzutreiben. So können Teams Silos aufbrechen und Aufgaben schnell und effizient erledigen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlagen für das Projektmanagement rationalisieren die Organisation von Projekten, indem sie eine umfassende Plattform für die Verwaltung von Projektdetails, die Verbesserung der Zusammenarbeit und die Vereinfachung von Arbeitsabläufen bereitstellen. Sie ermöglichen es Ihnen:

Felder wie Executive Sponsors, Projektphase und Erfolgsmetriken benutzerdefiniert an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anpassen

Zugriff auf Ihre Daten in verschiedenen Formaten, einschließlich Listen, Dokumenten und Formularen, für eine bessere Reihenfolge und Übersichtlichkeit

Vereinfachen Sie Prozesse und fördern Sie einen effizienten Abschluss von Projekten

Fördern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und brechen Sie Kommunikationssilos auf

Lesen Sie auch:* 20 kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement Schnelle Tipps:

Nutzen Sie die benutzerfreundliche Oberfläche, um komplexe Aufgaben effektiv zu bewältigen

Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Details, wie z. B. Projektphase und Abteilung, leicht verfügbar sind, damit Sie organisiert und konzentriert bleiben

violett

Vereinfachen Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp

Der Export Ihrer Datendateien aus MS Project nach Excel kann zwar hilfreich sein, aber sich beim Projektmanagement ausschließlich auf Excel zu verlassen, kann zu Komplikationen und Ineffizienzen führen.

Trotz der Verfügbarkeit von Vorlagen ist die Verwaltung von Projekten in Excel oft eine Herausforderung. Anstatt sich an verschiedene Excel-Alternativen die effektivere Lösung ist die Verwendung eines speziellen Projektmanagement-Tools wie ClickUp.

ClickUp wurde speziell für das Projektmanagement entwickelt und bietet leistungsstarke Features, die Ihren Workflow rationalisieren, die Zusammenarbeit verbessern und die Gesamteffizienz steigern - und das alles zu einem erschwinglichen Preis.

Warum nicht testen Sie ClickUp kostenlos ? Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen und verbessern Sie Ihr Projektmanagement!