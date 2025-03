Free Money Management Vorlagen in Excel zur Optimierung der Ausgaben

Geld zu sparen muss keine lästige Pflicht sein. Eine gebrauchsfertige Vorlage für das Geldmanagement kann den Unterschied ausmachen.

Die Verwendung einer Vorlage für den Geldmanager in Microsoft Excel ist für die meisten von uns ein beliebter erster Schritt. Um Ihnen zu helfen, die beste Vorlage zu finden, haben wir die 10 besten Excel-Vorlagen zusammengestellt, die derzeit erhältlich sind.

Außerdem stellen wir einige ClickUp-Alternativen vor, eine leistungsstarke Projektmanagement-Lösung, die Ihr Finanzmanagement weiter vereinfachen könnte.

Was macht eine gute Excel-Vorlage für das Finanzmanagement aus?

Excel-Vorlagen für das Finanzmanagement erleichtern Ihnen den Einstieg in die Budgetierung. Hier sind fünf Schlüsselaspekte, die für eine effektive Vorlage unerlässlich sind:

Anpassung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorlage für die Budgetierung an unterschiedliche finanzielle Bedürfnisse anpassbar ist. Entscheiden Sie sich für Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, Felder hinzuzufügen, zu entfernen oder umzubenennen, wie Sie es für richtig halten

Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorlage für die Budgetierung an unterschiedliche finanzielle Bedürfnisse anpassbar ist. Entscheiden Sie sich für Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, Felder hinzuzufügen, zu entfernen oder umzubenennen, wie Sie es für richtig halten Klarheit: Halten Sie Ihre Vorlage gut strukturiert und einfach. Wählen Sie solche, die einen klaren Flow der Informationen ermöglichen, z. B. Überschriften, Zwischenüberschriften und Farbcodierung

Halten Sie Ihre Vorlage gut strukturiert und einfach. Wählen Sie solche, die einen klaren Flow der Informationen ermöglichen, z. B. Überschriften, Zwischenüberschriften und Farbcodierung Visualisierung: Wählen Sie Lösungen mit visuellen Zusammenfassungen, um Erkenntnisse zu vermitteln. Binden Sie Diagramme und Grafiken zur Nachverfolgung von Ausgabenmustern und Budgetzuweisungen ein, um Trendanalysen zu erleichtern

Wählen Sie Lösungen mit visuellen Zusammenfassungen, um Erkenntnisse zu vermitteln. Binden Sie Diagramme und Grafiken zur Nachverfolgung von Ausgabenmustern und Budgetzuweisungen ein, um Trendanalysen zu erleichtern Vorgefertigte Formeln: Bevorzugen Sie Vorlagen, die die Dateneingabe und Berechnungen vereinfachen, um Zeit zu sparen. Verwenden Sie Formeln und bedingte Formate, um automatisch Summen zu bilden, Diskrepanzen zu markieren oder Budgetschwellenwerte hervorzuheben

Bevorzugen Sie Vorlagen, die die Dateneingabe und Berechnungen vereinfachen, um Zeit zu sparen. Verwenden Sie Formeln und bedingte Formate, um automatisch Summen zu bilden, Diskrepanzen zu markieren oder Budgetschwellenwerte hervorzuheben Datensicherheit: Bevorzugen Sie Vorlagen, die einen Passwortschutz ermöglichen, um die Daten zu schützen. Schränken Sie den Zugriff auf bestimmte Zellen ein und aktivieren Sie regelmäßige Daten-Backups, wenn Sie mit mehreren Teams arbeiten

Top 10 Excel-Vorlagen für die Geldverwaltung

Unter Berücksichtigung der wichtigsten Elemente finden Sie hier 10 Excel-Vorlagen für die Geldverwaltung, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

1. Money Management Vorlage von Vertex42

{via_ Scheitelpunkt42 Die Vorlage für Geldmanagement von Vertex42 ist eine Lösung zur Visualisierung von Finanzen auf granularer Ebene.

Sie enthält formelreiche Arbeitsblätter für Ihre Transaktionen, Ziele und Berichte und einen umfassenden Hilfebereich für einen problemlosen Start.

Die Excel-Budget-Vorlage enthält auch zwei Arbeitsblätter zur Berichterstellung, um das Gesamtbild darzustellen, sowie einen Abschnitt zur Erfassung und Nachverfolgung Ihrer Konten.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Verwenden Sie detaillierte Arbeitsblätter, um Transaktionen zu überwachen und finanzielle Ziele einzustellen

Vergleichen Sie wöchentliche und monatliche Budgets mit den tatsächlichen Ausgaben, um herauszufinden, wie Sie mehr sparen können

Ideal für: Einzelpersonen, die die Kontrolle über ihre Finanzen gewinnen und ihre Budgetplanung verbessern möchten

2. Basic Personal Budget Vorlage von Microsoft

via Microsoft Die Basic Personal Budget Template von Microsoft ist eine schnelle Lösung für das Geldmanagement. Sie bietet übersichtliche Arbeitsblätter zur Nachverfolgung der monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Die Vorlage bietet auch ein Ausgabenblatt, um Ihre Ausgaben detailliert aufzuschlüsseln und eine Gesamtsumme zu erstellen.

Mit ihrem übersichtlichen Layout und dem benutzerfreundlichen Format ist diese Excel-Vorlage für die Geldverwaltung ideal für die Organisation der Finanzen für die Zukunft.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Einfache Nachverfolgung von Einnahmen und Ausgaben mit übersichtlichen Arbeitsblättern

Fassen Sie die finanzielle Leistung mit klaren Grafiken für Cash Flow und Ausgaben zusammen

Ideal für: Alle, die ein unkompliziertes Tool für ein effektives persönliches Finanzmanagement suchen

3. My College Budget Vorlage von Microsoft

via Microsoft Die Vorlage "My College Budget Template" von Microsoft soll Studenten bei der Verwaltung ihrer Finanzen helfen. Eines der herausragenden Features sind die farbigen Diagramme und Grafiken, mit denen man leicht erkennen kann, wohin das Geld fließt.

Sie verfolgt die monatlichen Einnahmen, Ausgaben und sogar die Semesterausgaben, um regelmäßige Bildungsausgaben zu erfassen. Auf diese Weise behalten Sie während des gesamten Schuljahres den Überblick über Ihr Budget.

Es ist ideal, um finanzielle Entscheidungen zu treffen und anzupassen, ohne Ihr Hauptziel zu beeinträchtigen.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Nutzen Sie überzeugende Visualisierungen, um Ihre monatlichen und halbjährlichen Ausgabengewohnheiten auf einfache Weise zu optimieren

Einstellung und Überwachung finanzieller Ziele mit Fortschrittsindikatoren für eine bessere Budgetierung

Ideal für: College-Studenten, die ihre Finanzen während des gesamten akademischen Jahres verwalten möchten

4. Ausgabenbudget Vorlage von Microsoft

via Microsoft Die Vorlage für das Ausgabenbudget von Microsoft eignet sich perfekt für die Planung von Ausgaben für ein berufliches oder privates Projekt. Sie bietet alle wichtigen Informationen auf einer einzigen Seite und konzentriert sich auf das Ausgabenmanagement.

Diese Vorlage hilft Ihnen, jede Ausgabe zu erfassen und mit einer vordefinierten Liste von Ausgabenkategorien zu verknüpfen.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Erfassen Sie jede Ausgabe, die mit Kategorien zur Nachverfolgung verknüpft ist

Visualisieren Sie Ausgabendiskrepanzen, um Bereiche für Kostensenkungen zu identifizieren

Ideal für: Fachleute, die Projektausgaben oder persönliche Budgets verwalten

5. Einfache jährliche Haushaltsvorlage von Microsoft

via Microsoft Als Nächstes folgt die Einfache Jahresbudgetvorlage von Microsoft, eine Vorlage, die auf einer Seite die Details Ihres Jahresbudgets erfasst. Das Feature ist eine übersichtliche Tabelle oben links, in der die Summen und Salden zusammengefasst sind.

Die Vorlage wird durch Tabellen mit Einnahmen und Ausgaben ergänzt, die mit vorgefertigten Formeln versehen sind. Das vereinfacht die Berechnung und gibt Ihnen ein klares Bild von Ihrer Leistung.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Halten Sie Ihre Budgetierung Free von menschlichen Fehlern mit seinen vorgefertigten Formeln

Nutzen Sie drei Leisten, um die finanzielle Leistung und die wichtigsten Ausgabenkategorien zu veranschaulichen

Ideal für: Alle, die einen umfassenden jährlichen Finanzüberblick suchen

6. Haushaltsausgaben Budget Vorlage von Microsoft

via Microsoft Sie möchten Ihre gemeinsam geteilten Haushaltsausgaben kontrollieren? die Microsoft Vorlage für das Haushaltsbudget kann Ihnen das Leben leichter machen. Sie wurde entwickelt, um die Ausgaben der Mitbewohner für den Haushalt auf einer Karte darzustellen.

Die Vorlage enthält eine Tabelle, in der die Ausgaben, der Wert, der Bezahler und die Notizen erfasst werden. Außerdem enthält sie ein Balkendiagramm, das die Ausgaben der Mitbewohner visualisiert

⭐ Warum Sie es lieben werden

Dokumentieren Sie gemeinsame Haushaltsausgaben mit Details zu Zahlungen und Notizen

Nachverfolgung der Beiträge jedes Mitbewohners und Förderung der Verantwortlichkeit mit einem Balkendiagramm oben in der Mitte des Blattes

Ideal für: Mitbewohner, die ihre gemeinsamen Lebenshaltungskosten nachverfolgen und verwalten möchten

7. Finanzielle Vision Vorlage von Microsoft

via Microsoft Die Vorlage Financial Vision Template by Microsoft eignet sich hervorragend zur Visualisierung klarer Sparziele. Sie stellt Ihre finanziellen Pläne und Visionen in zwei klaren Schritten dar.

Im ersten Schritt können Sie Ihr Einkommen, Ihre Ausgaben nach Kategorien und Ihre Ersparnisse erfassen. Hier können Sie auch Ihre aktuellen Werte und Ziele notieren. Ein weiterer Abschnitt in diesem Schritt fasst diese Angaben in einer Tabelle und einem gestapelten Leisten-Diagramm zusammen.

Der zweite Schritt der Vorlage verfügt über eine Tabelle, in der Sie Ihre monatlichen Sparpläne abbilden. Diese enthält die monatlichen Sparziele, den Gesamtwert, die monatliche Aufteilung, das Startdatum und das erreichte Datum.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Behalten Sie den Überblick über Ihre Fortschritte mit automatisch berechneten Vergleichen von Stand und Ziel

Behalten Sie Ihre Ziele und Ihren Aufwand mit einer strukturierten monatlichen Tabelle im Blick

Ideal für: Einzelpersonen, die ihre finanziellen Ziele visualisieren und erreichen wollen

8. Personal Expenses Dashboard Vorlage von Microsoft

via Microsoft Mit der Vorlage Microsoft's Personal Expenses Dashboard Template wird das Aufspüren von Bereichen für eine bessere Budgetplanung zum Kinderspiel. Die Vorlage ermöglicht die Nachverfolgung der persönlichen Ausgaben mit einem ansprechenden, einfach zu bedienenden Dashboard. Sie zeigt die monatlichen Ausgaben in den Kategorien Wohnen, Transport und Spaß an

Außerdem bietet sie ein Zweckblatt mit einem Pivot-Diagramm zur übersichtlichen Visualisierung der Ausgaben. Insgesamt ist die Lösung gut geeignet für visuelle Zusammenfassungen und fundierte Finanzentscheidungen.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Überwachen Sie Ihre persönlichen Ausgaben mit einem interaktiven Dashboard und Pivot-Diagrammen

Führen Sie ein detailliertes Ausgabenprotokoll für einen umfassenden Finanzüberblick

Ideal für: Jeder, der Einblicke in seine Ausgabengewohnheiten gewinnen möchte, um fundierte Entscheidungen zu treffen

➡️ Weiterlesen: Suchen Sie nach Lösungen, um sich auf Ihr Endergebnis zu konzentrieren? Finden Sie heraus 10 Vorlagen für Bilanzen .

9. Vorlage für Umsatzprognose von Vena

{via_ Vena Die Vena-Vorlage für die Umsatzprognose dient der Visualisierung und Prognose der Einnahmen nach Ausgaben. Sie bietet einen strukturierten Rahmen für die Eingabe von Produkt-, Material-, Verkaufs- und Produktionskostendaten.

Die Vorlage enthält außerdem eingebaute Trenddiagramme, Durchschnittswerte und Gesamtwerte. Dies hilft bei der nahtlosen Analyse von Verlaufsdaten und schafft klare Einsichten. Zusammen mit den neuesten Entwicklungen erleichtert diese Vorlage genaue Strategien und Prognosen.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Eingabe von Umsatz- und Kostendaten zur Gewinnprognose und Visualisierung von Finanztrends

Analysieren Sie die historische Leistung mithilfe integrierter Diagramme und Durchschnittswerte für die strategische Planung

Ideal für: Geschäfte, die ihre Einnahmen genau prognostizieren und ihre Finanzstrategien verfeinern wollen.

10. Bi Weekly Budget Vorlage von Template.net

via Vorlage.net Die Vorlage für ein zweiwöchentliches Budget von Template.net ist für die Planung der Finanzen in kürzeren Zeiträumen gedacht.

Auf jedem Arbeitsblatt werden oben die Ziele für Einkommen und Sparen angezeigt, damit die Prioritäten klar bleiben. Anschließend bietet es Platz für feste Ausgaben (wie Miete) und variable Kosten (wie Lebensmittel).

Ein zusammenfassender Abschnitt gibt einen Überblick über Ziele, Einnahmen und Ausgaben und enthält ein Kreisdiagramm, das einen sofortigen Einblick in die Verteilung gibt. Der Abschnitt "Notizen" in der Vorlage hilft bei der Nachverfolgung von Ad-hoc-Situationen.

Diese Lösung ist auch erhältlich als Google Tabellen Budget-Vorlage wenn Sie eine andere Plattform benötigen.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Planen Sie Ihre Finanzen in kürzeren Abständen mit gezielten wöchentlichen und zweiwöchentlichen Arbeitsblättern

Visualisieren Sie fixe und variable Ausgaben mit Balkendiagrammen für klare Einblicke

Ideal für: Einzelpersonen, die ihr Budget häufiger verwalten möchten, um eine bessere Finanzkontrolle zu haben

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel für die Geldverwaltung

Excel ist ein leistungsstarkes Tool für Berechnungen und Analysen. Obwohl es ein einsteigerfreundliches tool für die Geldverwaltung ist, weist Excel einige Schwächen auf.

Hier sind einige Nachteile bei der Verwendung von Excel als Plattform für die Geldverwaltung:

Zusammenarbeit: Es fehlen Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Verwaltung von Versionen ist schwierig. Das manuelle Freigeben von Dateien führt zu Verwirrung und doppelten Einträgen

Es fehlen Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Verwaltung von Versionen ist schwierig. Das manuelle Freigeben von Dateien führt zu Verwirrung und doppelten Einträgen Aufgabenverfolgung: Sie unterstützt weder die Verwaltung von Aufgaben noch die Nachverfolgung von Fortschritten. Es ist schwierig, Budgetierungsaufgaben mit Fristen zu verbinden. Dies führt dazu, dass die Benutzer mit Prioritäten jonglieren, ohne dass eine klare Verantwortlichkeit besteht

Sie unterstützt weder die Verwaltung von Aufgaben noch die Nachverfolgung von Fortschritten. Es ist schwierig, Budgetierungsaufgaben mit Fristen zu verbinden. Dies führt dazu, dass die Benutzer mit Prioritäten jonglieren, ohne dass eine klare Verantwortlichkeit besteht Erinnerungen und Warnungen: Es gibt keine integrierten Warnungen für Rechnungszahlungen oder Budgetüberprüfungen, was zu verspäteten Zahlungen von Kreditkarten und finanziellen Versäumnissen führen kann

Es gibt keine integrierten Warnungen für Rechnungszahlungen oder Budgetüberprüfungen, was zu verspäteten Zahlungen von Kreditkarten und finanziellen Versäumnissen führen kann Einschränkungen bei der Integration: Excel bietet nur eine begrenzte Integration mit externen Apps oder Banksystemen. Die fehlende Automatisierung führt zu einem Anstieg des Workloads, menschlichen Fehlern und Ineffizienz

Excel bietet nur eine begrenzte Integration mit externen Apps oder Banksystemen. Die fehlende Automatisierung führt zu einem Anstieg des Workloads, menschlichen Fehlern und Ineffizienz Datenvisualisierung: Excel unterstützt zwar grundlegende Diagramme, doch im Vergleich zu speziellen Finanz-Tools sind die Visualisierungen in Excel recht einfach. Es gibt keine eingebauten visuellen Einblicke, um die Nachverfolgung von Ausgabengewohnheiten oder Sparzielen intuitiver zu gestalten

Aufgrund dieser Einschränkungen kann Excel für ein effektives Geldmanagement schwerfällig sein, insbesondere in Szenarien mit Zusammenarbeit oder dynamischer Budgetierung.

➡️ Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für Google Tabellen zur Kostenaufstellung zur Optimierung Ihrer Finanzen Alternative Excel-Vorlagen für Geldmanagement

Angesichts dieser Limits kann Excel als Tool für das Geldmanagement sehr zeitaufwändig sein. Bei der Suche nach einer Excel-Alternative für das Geldmanagement ist es wichtig, sich auf Aufgaben, Kalender und Automatisierung zu konzentrieren.

Schluss mit dem Knacken von Zahlen in Datenzellen.

An dieser Stelle kommt ClickUp ins Chatten. Es ist einfach besser als Excel und viele andere Google Tabellen Alternativen.

Wollen Sie wissen, wie? Hier ist ein schneller Vergleich.

Feature ClickUp Excel Aufgabenverwaltung ✅ Eingebaute Aufgabenverwaltung mit Status-Nachverfolgung ❌ Limitiert auf manuelle Erstellung und Nachverfolgung von Aufgaben Budgetierungsvorlagen ✅ Gebrauchsfertige Vorlagen für Teams ✅ Einfache Budgettabellen verfügbar Kalender-Integration ✅ Integrierter Kalender zur Nachverfolgung von Terminen ❌ Erfordert manuelles Setup oder externe Integration Automatisierung ✅ Automatisierte Workflows für Genehmigungen, Erinnerungen und Aktualisierungen ❌ Limitierte Automatisierung, erfordert VBA oder Add-Ins Zusammenarbeit ✅ Echtzeit-Zusammenarbeit im Team und Kommentare ❌ Begrenzte Zusammenarbeit und Cloud-Speicher erforderlich Anpassbare Dashboards ✅ Interaktive Dashboards zur Nachverfolgung von Ausgaben und Budgets ❌ Benutzerdefinierte Dashboards sind limitiert und manuell zu erstellen Genehmigungs-Workflows ✅ Integrierte Workflows für Genehmigungen und Routing ❌ Kein nativer Workflow Support und manuelles Setup erforderlich Zugänglichkeit ✅ Verfügbar auf Desktop, Handy und Web ❌ Desktop und Web, mobiler Zugriff über Cloud Integration mit anderen Tools ✅ Einfache Integration mit Buchhaltungstools und CRMs ❌ Limitierte Integrationen und oft Tools von Drittanbietern erforderlich Benutzerfreundlichkeit ✅ Intuitive Benutzeroberfläche, minimaler Schulungsaufwand ✅ Intuitiv, aber möglicherweise mit steiler Lernkurve

Nachdem das geklärt ist, hier ein paar alternative Vorlagen für die Geldverwaltung.

1. ClickUp Einfache Budget-Vorlage

ClickUp Einfache Budget-Vorlage

Die ClickUp Einfache Budget-Vorlage ist recht einfach und detailliert. Die Lösung speichert sofort Budgetinformationen mit 16 vordefinierten benutzerdefinierten Feldern.

Auch die Nachverfolgung des Fortschritts ist mit den beiden Status Neuer Eintrag und Fertiggestellt einfach. Wenn Sie sich auf die Einnahmen und Ausgaben konzentrieren möchten, bietet die Vorlage kategorisierte Details in benutzerdefinierten Ansichten.

Unabhängig davon, ob Sie mit einem Team oder einer Familie arbeiten, können Sie mit ClickUp Aufgaben zuweisen, Zeiterfassung betreiben und Abhängigkeiten schaffen.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Konzentrieren Sie sich auf Einnahmen, Ausgaben, Budget und sogar die Entwicklung der Nettokasse mit separaten, organisierten und benutzerdefinierten Ansichten

Sofortige Zusammenarbeit und Arbeit an Budgetzielen mit Features zur Live-Bearbeitung und Aufgabenverwaltung

Ideal für: Einzelpersonen oder kleine Teams, die eine unkomplizierte, kategorisierte Budgetverfolgung benötigen

➡️ Weiterlesen: Erkunden 10 Vorlagen für das Hauptbuch zur Verbesserung Ihrer Berichterstellung und zur Förderung der Rechenschaftspflicht.

2. ClickUp Finanzmanagement Vorlage

ClickUp's Vorlage für das Finanzmanagement

ClickUp Finanzmanagement Vorlage erleichtert alle Aspekte der Unternehmensfinanzen. Es enthält eine Reihe von vordefinierten Listen.

Der Produktordner visualisiert ID, Verkaufswert und Einkaufspreis zur Überprüfung der Materialpreise. Dieser Abschnitt enthält sogar Karten mit Lagerbeständen und Lieferantendetails.

Der Ordner Ausgaben deckt ebenfalls alle Arten von Abgaben ab, einschließlich Zahlungen an Mitarbeiter, Erstattungen, Bestellungen und Lieferkontakte. Für Einnahmen und Gewinne verfolgt der Sales Space Rechnungen und laufende Geschäfte.

Mit dieser Lösung können Sie sich auf rechtzeitige Zahlungen und ein positives Ergebnis nach Steuern konzentrieren.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Optimieren Sie die Finanzen Ihres Geschäfts mit den entsprechenden Listen und Datenfeldern

Überwachen Sie den Zustand Ihrer Produkte und Ihres Budgets mit visuellen Bestandsaufnahmen und Nachverfolgung der Ausgaben in Echtzeit

Ideal für: Kleine Geschäfte, Teams mit Konten und Fachleute, die alle finanziellen Aktivitäten oder Prozesse verbessern möchten

3. ClickUp Business Budget Vorlage

ClickUp Business Budget

Möchten Sie die Gemeinkosten Ihres Geschäfts optimieren? Die ClickUp's Business Budget Vorlage macht den Prozess mühelos. Sie ermöglicht ein effizientes Gewinnmanagement durch übersichtliche Listen mit Aufgaben. Die Vorlage enthält Abschnitte für Gehälter, Warenkosten und Umsatz.

Die Gehaltsliste erfasst Namen, Rollen und monatliche Gehaltsbeträge der Mitarbeiter und verfügt sogar über Felder für Managerdetails und Boni.

In der Liste der Betriebskosten werden alle Kosten detailliert aufgeführt. Ihr Team kann neue Elemente über ein benutzerfreundliches Formular für Ausgaben- und Genehmigungsinformationen hinzufügen.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Verwalten Sie Gehaltsdetails und Geschäftsausgaben mit speziellen Listen für mehr Übersichtlichkeit

Analysieren Sie Produktkosten und Verkaufsdaten, um eine genaue Nachverfolgung der Gewinne zu gewährleisten

Ideal für: Eigentümer von Geschäften, die eine klare Ansicht der Gemeinkosten und Einnahmen auf jährlicher oder monatlicher Basis wünschen

➡️ Weiterlesen: Wenn Sie einen umfassenderen Fokus auf Ihre Buchhaltungslösungen benötigen, finden Sie hier 10 Vorlagen für die Buchhaltung .

4. ClickUp Vorlage für das Persönliche Budget

ClickUp's Vorlage für das Persönliche Budget

ClickUp's Vorlage für das persönliche Budget fördert effektive Budgetierungsgewohnheiten. Sie enthält einen klaren Leitfaden und ein detailliertes Video-Tutorial.

Die Ansicht $$ Fällig der Lösung stellt die Gebühren im Kalender Format dar, um eine effektive Nachverfolgung der Zahlungen zu ermöglichen. Eine Board-Ansicht ermöglicht die Visualisierung der Budgetelemente nach Kategorien. Dieses Feature ist ideal, um die Art der Ausgaben zu erkennen.

Wenn Sie eine detaillierte Nachverfolgung benötigen, können Sie in der Ansicht Aufgabenliste den Plan, das Ist und den Saldo des Budgets aufzeichnen. Außerdem können Sie Prioritätsstufen und Ausgaben als fest oder variabel aufzeichnen.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Visuelle Nachverfolgung von Beiträgen mit Kalender- und Board-Ansichten, die auf die Budgetkategorien zugeschnitten sind

Aufzeichnung von Finanzplänen, Ist-Zuständen und Prioritäten in einem übersichtlichen Format für Aufgabenlisten

Ideal für: Personen, die begonnen haben, sich mit ihren persönlichen Finanzen zu beschäftigen, und solche, die eine intuitive Nachverfolgung von Ersparnissen und Ausgaben bevorzugen

➡️ Weiterlesen: Für eine Vorlage, die sich auf Schüleraktivitäten konzentriert, ist die ClickUp College Budget-Vorlage ist eine weitere gute Wahl für die persönliche Budgetplanung.

5. ClickUp Vorlage für das Budget eines Ereignisses

ClickUp Event Budget Vorlage

Möchten Sie Ihre bevorstehenden Ereignisse vereinfachen? Wählen Sie die ClickUp Event Budget Vorlage . Es kombiniert die Finanzen und den Plan eines Ereignisses, um alle Aspekte Ihres Ereignisses in einem Space zu vereinen.

Die Liste Venue der Vorlage enthält die wichtigsten Kontaktinformationen und Adressen. Sie gruppiert diese Felder nach Aktivitäten, wie Unterkunft, Unterhaltung und Catering. Zusätzlich zu den Veranstaltungsorten enthält die Vorlage eine Liste mit den wichtigsten Aktivitäten eines Ereignisses und den damit verbundenen Ausgaben.

Die Lösung enthält auch eine Zusammenfassungsliste für Veranstaltungen, die das Budget, die Zielgruppe, die Art des Ereignisses, das Datum und weitere Details enthält. Die Kalender Ansicht in diesem Event Space ist ideal für die Nachverfolgung von Zeitleisten auf einen Blick.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Koordinieren Sie Details zum Veranstaltungsort, Aktivitäten und zugehörige Ausgaben innerhalb eines umfassenden Budgetrahmens

Effektive Überwachung von Zeitleisten und Budgetzuweisungen für Ereignisse mit dem Kalender View Feature

Ideal für: Teams für die Planung von Ereignissen, die eine zentrale Kontrolle über die Durchführung und die Finanzen benötigen

💈Bonus-Tipp: Wenn Sie Filmemacher oder Produzent sind und einen ähnlichen Budgetierungsstil wie bei der Planung von Ereignissen verfolgen möchten, sehen Sie sich die ClickUp Film Budget Vorlage .

Es hilft Ihnen:

Ihr Budget zu visualisieren, einschließlich der Ausgaben für die Besetzung/Crew und der Mietkosten für die Ausrüstung

Planen Sie die Gesamtkosten Ihrer Filmproduktion, um Verluste zu vermeiden

Organisieren Sie alle Projektinformationen in einer kollaborativen, codefreien Datenbank

6. ClickUp Vorlage für das Projektmanagement-Budget

ClickUp Vorlage für budgetiertes Projektmanagement

ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Budget wurde entwickelt, um Budgets von der Planung bis zur Lieferung des Projekts zu organisieren.

Die Lösung wird mit neun benutzerdefinierten Feldern geliefert, die die Nachverfolgung der Entwicklung Ihres definierten Budgets unterstützen. Außerdem bietet sie benutzerdefinierte Ansichten zur Visualisierung des Fortschritts entsprechend den Projektphasen und Zeitplänen.

Sie enthält Datenfelder wie Prioritätsstufen, Mitarbeiter, Leisten für den Fortschritt und die Dauer der Aufgabe. Diese Vorlage eignet sich perfekt für die Verwaltung der Restmittel pro Aktivität in Echtzeit.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Kombinieren Sie Projektablaufpläne und Finanzüberprüfungsaktivitäten mit Zeiterfassung und Kalender-Features

Organisieren Sie die Nachverfolgung Ihrer Ausgaben mit phasenweiser Verwaltung des Projektbudgets

Ideal für: Projektmanager, die eine Nachverfolgung des Budgets in Echtzeit über alle Aufgaben hinweg wünschen, und diejenigen, die eine einfache Schnittstelle für ihre Budgetvorlagen benötigen

7. ClickUp Projekt Budget mit WBS Vorlage

ClickUp Projektbudget mit PSP-Vorlage

Integrieren Sie die Budgetierung in Ihren Projektstrukturplan mit der ClickUp Projektbudget mit WBS-Vorlage . Mit dieser Lösung können Sie jeder Aufgabe im Projekt Werte für das Budget zuweisen. Sie bietet benutzerdefinierte Felder für PSP-Sequenzen, Prioritätsstufen und Status.

Die Budgetansicht der Vorlage bietet eine übersichtliche Zusammenfassung für Manager und Projektleiter. Sie hilft ihnen zu beurteilen, ob die Aufgaben innerhalb des Budgets liegen, und Kostenabweichungen zu verstehen.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Weisen Sie jeder Aufgabe im Projekt Budgetwerte zu und behalten Sie dabei klare PSP-Sequenzen bei

Behalten Sie den Überblick über wichtige Budgetdetails, wie z. B. Arbeitssätze und tatsächliche Kosten, in einer bestimmten zusammenfassenden Ansicht

Ideal für: Komplexe Projekte, bei denen die Sichtbarkeit des Budgets an die Abfolge der Aufgaben angepasst werden muss

8. ClickUp Marketing Budget Vorlage

ClickUp Marketing-Budget-Vorlage

Die ClickUp Marketing Budget Vorlage ist unentbehrlich für Geschäfte, die ein kosteneffizientes Marketing anstreben. Die Zeitleisten-Ansicht ermöglicht es Teams, einen genauen Projektablauf zu verfolgen und alle Ausgaben für Aktivitäten nachzuverfolgen und vorauszusehen. Ein anpassbarer Cost Tracker überwacht die Ausgaben und erleichtert die Ressourcenzuweisung.

Die Kampagnenspezifische Ansicht der Vorlage maximiert den ROI. Darüber hinaus werden Marketingziele und Wirkungsgrade nachverfolgt, was den Teams hilft, ihren Aufwand zu optimieren und effektive Ergebnisse zu erzielen.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Überwachen Sie Marketingausgaben und Zeitleisten für Kampagnen in einem übersichtlichen visuellen Format mit einem monatlichen Budgetbericht

Zugriff auf Metriken zur Verfeinerung der Ausgaben und Verbesserung der Kampagneneffektivität

Ideal für: Marketing Teams, die kosteneffiziente und datengesteuerte Kampagnen anstreben

9. ClickUp Kostenbericht Vorlage

ClickUp Ausgabenbericht

Müssen Sie Erstattungen erleichtern und Buchhaltungsunterlagen organisieren? Die ClickUp Vorlage für Spesenberichte vereinfacht dies in Sekunden.

Mit dieser Vorlage können Mitglieder eines Teams wichtige Details wie die Art der Ausgaben dokumentieren. Sie enthält Abschnitte für eine Tabelle zur Aufschlüsselung der Ausgaben, für das Hochladen von Belegen und für die Signaturen der Genehmiger.

Teams, die Konten planen, können diese Vorlage auch problemlos in Workflows integrieren. Auf diese Weise wird das Dokument zur raschen Genehmigung an die Manager weitergeleitet.

⭐ Warum Sie es lieben werden

Dokumentieren Sie wichtige Ausgabeninformationen durch strukturierte Tabellen und Uploads von Belegen. Ausgezeichnet rechnungsorganisator lösung für Geschäfte jeder Größe

Verbessern Sie die Prüfungsdokumentation und die Arbeitsabläufe bei der Kostenerstattung mit einem einfach zu integrierenden Format

Ideal für: Geschäfte mit häufigen Mitarbeitererstattungen und Betriebsausgaben

➡️ Weiterlesen: 7 kostenlose Vorlagen für die Planung von Vertriebskonten

Optimierte Budgetierung mit ClickUp

Eine Budgetierung verdeutlicht die Einzelziele und steigert die Erträge. Mit der richtigen Vorlage für das Geldmanagement wird der Prozess einfacher und effektiver.

Die 10 besprochenen Excel-Vorlagen sind eine solide Ausgangsbasis für die Verwaltung der finanziellen Gesundheit. Die Unzulänglichkeiten von Excel, wie z. B. die einfache Visualisierung und das fehlende Aufgabenmanagement, machen es jedoch weniger effektiv.

Umfassendes Geldmanagement erfordert Aufgabenmanagement, Erinnerungen und Visualisierungen - alles Features, die ClickUp hervorragend beherrscht. 🌟

Worauf warten Sie also noch? Anmelden für ClickUp noch heute!