Kostenlose Todoist Vorlage zur Verwaltung von Aufgaben

Mit einer Vielzahl von Features und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft Todoist Ihnen, den Überblick über Ihre Aufgaben und Projekte zu behalten.

Das Tool bietet auch Vorlagen, mit denen Sie Checklisten erstellen und Arbeitsabläufe vereinfachen können. Wenn Sie eine reibungslose Zusammenarbeit und ein effizientes Aufgabenmanagement in Teams sicherstellen möchten, können diese Tools sehr nützlich sein.

Sehen wir uns einige der besten kostenlosen Todoists an vorlagen für Zu erledigen-Listen die Ihnen helfen, Ihre Aufgaben besser zu verwalten. Ganz gleich, ob Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren oder einfach nur die Aufgaben für Ihr kleines Geschäft nachverfolgen möchten, wir haben eine Vorlage für Sie!

Aber zuerst wollen wir verstehen, worauf Sie bei einer guten Todoist-Vorlage achten sollten.

Was macht eine gute Todoist Vorlage aus?

Eine gute Todoist-Vorlage sollte sein:

Klar und prägnant: Jede Aufgabe sollte auf einen Blick zu verstehen sein

Jede Aufgabe sollte auf einen Blick zu verstehen sein Gut organisiert: Aufgaben sollten logisch gruppiert sein, oft nach Projekten oder Kategorien

Aufgaben sollten logisch gruppiert sein, oft nach Projekten oder Kategorien Visuell : Sollte Farben, Tags oder Prioritätsstufen haben, um wichtige Aufgaben hervorzuheben

: Sollte Farben, Tags oder Prioritätsstufen haben, um wichtige Aufgaben hervorzuheben Flexibel : Leicht anpassbar, um Ihren spezifischen Bedürfnissen und Workflows zu entsprechen

: Leicht anpassbar, um Ihren spezifischen Bedürfnissen und Workflows zu entsprechen Durchführbar : Aufgaben sollten spezifisch sein - mit klaren Elementen und Fristen

: Aufgaben sollten spezifisch sein - mit klaren Elementen und Fristen Umfassend: Deckt alle notwendigen Aspekte Ihres Projekts oder Ihrer Routine ab

Top 5 kostenlose Todoist Vorlagen

Schauen wir uns einige Beispiele für Vorlagen von Todoist an, die Sie für Ihr persönliches und berufliches Leben nutzen können.

1. Die 1-on-1 Meetings Vorlage von Todoist

über Todoist One-on-one Meetings helfen Managern dabei, sicherzustellen, dass die Mitglieder ihres Teams zufrieden und produktiv sind. Anstatt unvorbereitet in diese Meetings zu gehen, können Sie die Todoist's 1-on-1 Meetings Vorlage . Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Unterhaltungen zu strukturieren, um sicherzustellen, dass wichtige Themen behandelt werden.

Außerdem können Sie sie mit einer App zur Zeiterfassung verknüpfen, um zu überwachen, wie lange jedes Meeting dauert, und so effizient bleiben.

Ideal für: Manager und Mitarbeiter, die eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit während ihrer Meetings unter vier Augen erleichtern möchten.

2. Die Buchhaltung Aufgaben Vorlage von Todoist

über Todoist Die Verwaltung der Finanzen Ihres Unternehmens ist entscheidend für den Erfolg Ihres Geschäfts. Überzahlungen oder verpasste Fristen können die Rentabilität erheblich beeinträchtigen. Mit der Buchhaltungsaufgaben Vorlage von Todoist mit dieser Vorlage haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre finanziellen Aufgaben im Griff zu behalten.

Von der Nachverfolgung von Ausgaben bis hin zur Verwaltung von steuerlichen Aufgaben - diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihren Buchhaltungsprozess zu organisieren und effizient zu gestalten, damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren können.

Ideal für: Jeder, der seinen Buchhaltungs-Workflow rationalisieren und sicherstellen möchte, dass seine finanziellen Verpflichtungen auf organisierte Weise erfüllt werden.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie diese Vorlage, um wiederholende Aufgaben wie die "vierteljährliche Prüfung" zu verfolgen, und setzen Sie mindestens einige Wochen vor dem Fälligkeitsdatum eine Erinnerung, damit Sie die Aufgaben rechtzeitig erledigen können.

3. Die Vorlage für den Kalender für Inhalte von Todoist

über Todoist Spontanes Posten funktioniert zwar, aber wenn Sie einen klaren Zeitplan für die Veröffentlichung haben, haben Sie eine viel bessere Chance, den ROI Ihrer Inhalte zu maximieren. Mit der Vorlage für den Kalender von Todoist können Sie Ihre Inhalte im Voraus planen.

Diese Vorlage bietet zwei Ansichten: Board und Kalender. mit der Ansicht *Board können Sie Ihre Inhalte mühelos über Todoist-Boards durch einen Kanban-ähnlichen Workflow bewegen und so die Sichtbarkeit verbessern. Das Kalender Layout bietet einen klaren Überblick über Ihren Veröffentlichungszeitplan und ermöglicht eine einfache Planung und Anpassung mit der Drag-and-Drop Funktion

Über das Menü "Ansicht" oben rechts können Sie schnell zwischen den beiden Ansichten umschalten. Sparen Sie Zeit, indem Sie Aufgaben der Vorlage duplizieren und deren Fortschritt während der Erstellung verfolgen.

Zusätzliche Anweisungen sind in der Ansicht "Kein Datum" oder im Board verfügbar.

Ideal für: Teams, die ihren Planungsprozess für Inhalte durch ein organisiertes Aufgabenmanagement, eine verbesserte Zusammenarbeit und eine klare Sichtbarkeit der anstehenden Projekte verbessern möchten.

4. The Weekly Review Vorlage von Todoist

über Todoist Die Wochenrückblick Vorlage von Todoist basiert auf der beliebten Methode 'Getting Things Erledigt' (GTD). Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihre Woche Revue passieren zu lassen, indem Sie darüber nachdenken, was Sie erreicht haben, was Sie verpasst haben und was verbessert werden könnte

Die Vorlage eignet sich am besten für die Nachverfolgung übergreifender Aufgaben, wie z. B. die Beantwortung aller wichtigen E-Mails und die Erledigung aller unerledigten Aufgaben vor dem Wochenende.

Ideal für: Einzelpersonen, die ihre Produktivität durch strukturiertes Nachdenken und Planen steigern wollen.

➡️ Auch gelesen: Wie Sie Ihre persönlichen Aufgaben verwalten und Ihre Produktivität steigern

5. The Annual Reviews Vorlage von Todoist

über Todoist Die Jahresberichte Vorlage von Todoist ist ideal für alle, die das vergangene Jahr reflektieren wollen. Ob arbeitsbezogen, persönlich oder eine Mischung aus beidem, diese Vorlage von Todoist ermöglicht es Ihnen, die letzten 365 Tage zu erkunden und zu bewerten, wie sich das Jahr entwickelt hat.

Von beruflichen Erfolgen bis hin zu persönlichem Wachstum hilft sie Ihnen, das Gesamtbild zu erfassen und klare Ziele für das kommende Jahr zu setzen. Es ist das perfekte tool, um das Jahr mit einer reflektierenden Notiz abzuschließen.

Ideal für: Personen, die eine Gewohnheit der jährlichen Reflexion und strategischen Planung kultivieren möchten, was letztendlich zu einer verbesserten Produktivität und persönlichen Zufriedenheit führt.

💡Pro-Tipp: Geben Sie Ihre Reflexionsaufforderungen und Antworten auf Überprüfungsfragen direkt in die Aufgabenkommentare ein, um den Zugriff und die Organisation zu erleichtern.

Limitierungen bei der Verwendung von Todoist

Obwohl Todoist eine Vielzahl von Features bietet, ist es wichtig, einige seiner Einschränkungen zu kennen:

Sichtbarkeit von Unteraufgaben: Unteraufgaben können manchmal im Durcheinander verloren gehen, und Sie müssen sich vielleicht durchklicken, um sie zu finden

Unteraufgaben können manchmal im Durcheinander verloren gehen, und Sie müssen sich vielleicht durchklicken, um sie zu finden Komplexe Projekte: Für wirklich komplizierte Projekte mit mehreren Ebenen könnte sich Todoist ein wenig zu simpel anfühlen

Für wirklich komplizierte Projekte mit mehreren Ebenen könnte sich Todoist ein wenig zu simpel anfühlen Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten: Es gibt zwar Themen und Beschreibungen, aber die allgemeinen Anpassungsmöglichkeiten sind etwas eingeschränkt

Es gibt zwar Themen und Beschreibungen, aber die allgemeinen Anpassungsmöglichkeiten sind etwas eingeschränkt Einschränkungen bei der Integration: Obwohl Todoist mit vielen Apps integriert werden kann, wünschen sich einige Benutzer eine noch nahtlosere Integration mit ihren Workflow-Tools

Obwohl Todoist mit vielen Apps integriert werden kann, wünschen sich einige Benutzer eine noch nahtlosere Integration mit ihren Workflow-Tools Einschränkungen der kostenlosen Version: Die kostenlose Version hat im Vergleich zur Premium-Version nur begrenzte Features, was für diejenigen, die nicht zahlen möchten, ein Nachteil sein könnte

➡️ Auch gelesen: die 20 besten Software-Tools zur Verwaltung von Aufgaben, um Ihre Workflows zu verbessern

Alternativen Todoist Vorlagen

Obwohl Todoist seine Features für To-Do-Listen an moderne Arbeitsumgebungen angepasst hat, fällt es im Vergleich zu dynamischeren Tools zur Aufgabenverwaltung immer noch zurück.

Es fehlen die fortgeschrittenen Features für komplexes Projektmanagement, so dass Sie sich vielleicht an Todoist Alternativen bieten robustere Features für die Verwaltung von Aufgaben.

Dies ist, wo ClickUp erweist sich als die bessere Option.

ClickUp's vorlagen für Aufgabenlisten bieten eine größere Anpassungsfähigkeit, so dass Sie Workflows an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und Ihr Team organisieren können. Es bietet eine Vielzahl von Vorlagen für jeden Einsatzzweck: Projektvorlagen, Marketingvorlagen, Produktmanagementvorlagen und sogar persönliche Vorlagen.

ClickUp bietet außerdem verschiedene Features wie benutzerdefinierte Felder und Status, Integrationen und Echtzeit-Zusammenarbeit und kann Projekte jeder Größe unterstützen.

Und das Beste daran? Viele dieser fortschrittlichen Features sind auch in der kostenlosen Version von ClickUp verfügbar, was es zu einer perfekten Wahl für Benutzer macht, die robuste, benutzerfreundliche Lösungen ohne zusätzliche Kosten suchen.

Sehen wir uns nun einige dynamische Vorlagen an, mit denen Sie Ihre Listen zu erledigen aufpeppen können:

1. Die ClickUp Vorlage "Arbeit zu erledigen

ClickUp's Vorlage für die zu erledigende Arbeit

Eine Vorlage für eine Aufgabenliste ist ein Muss für jeden, der seine Produktivität steigern und die Nachverfolgung seiner Aufgaben im Auge behalten möchte. Wenn Ihr Team zum Beispiel ein neues Projekt in Angriff nimmt, können Sie diese Vorlage verwenden, um jedem Mitglied des Teams Aufgaben zuzuweisen, sie nach Prioritäten zu ordnen und den Fortschritt der Aufgaben zu visualisieren.

Mit ClickUp's Arbeit Zu erledigen Vorlage können Sie einfach eine Karte mit den täglichen Aufgaben erstellen und diese nach Dringlichkeit oder Wichtigkeit priorisieren. Sie wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, organisiert zu bleiben und die Dinge effizient zu erledigen.

So kann diese Vorlage helfen:

Zerlegen Sie komplexe Aufgaben in kleinere, besser zu bewältigende Teile

Priorisieren Sie Aufgaben nach ihrer Bedeutung und Dringlichkeit

Behalten Sie den Überblick über Ihre Fortschritte mit visuellen Tools zur Nachverfolgung wie Kanban-Boards oder Gantt-Diagrammen

Reduzieren Sie Stress, indem Sie einen klaren Überblick darüber haben, was fertiggestellt werden muss

Ideal für: Einzelpersonen, die ihre täglichen Aktivitäten rationalisieren und ihre persönliche Produktivität verbessern möchten, oder Teams, die Aufgaben koordinieren und sicherstellen müssen, dass alle auf der gleichen Seite stehen, was die täglichen Prioritäten angeht.

2. Die ClickUp Vorlage für tägliche Dinge zu erledigen

ClickUp Vorlage für Dinge, die zu erledigen sind

ClickUp's Vorlage für tägliche Dinge zu erledigen hilft Ihnen, alle Ihre täglichen Aufgaben mühelos nachzuverfolgen. Diese Vorlage eignet sich perfekt für Anfänger. Sie ist anpassbar und sofort einsatzbereit und ermöglicht es Ihnen, ein Konto für alles zu erstellen, was Sie im Laufe des Tages erledigen müssen

Mit praktischen Checklisten und benutzerdefinierten Feldern war es noch nie so einfach, organisiert zu bleiben.

Diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen:

Eine übersichtliche Liste mit Ihren täglichen Aufgaben zu führen

Aufgaben schnell abhaken, wenn Sie sie abschließen

Ihre Aufgaben schnell und einfach einzustellen, unabhängig von Ihrem Erfahrungsstand

Ideal für: Einzelpersonen, die ihre täglichen Aufgaben organisieren möchten, sowie Mitglieder von Teams oder Manager, die Aufgaben koordinieren und Fortschritte innerhalb einer Arbeitsumgebung nachverfolgen müssen.

*Auch gelesen: die 10 besten Apps zum Zu erledigen (kostenlos und kostenpflichtig)

3. Die ClickUp Kalender Zu Erledigen Liste Vorlage

ClickUp's Kalender Zu erledigen Liste Vorlage

Wir alle wissen, dass Organisation der Schlüssel zum Erreichen unserer Ziele und zum Erledigen der Dinge ist, aber die Verwaltung mehrerer Aufgaben kann manchmal etwas schwierig werden.

Die ClickUp Kalender Zu Erledigen Liste Vorlage kann Ihnen helfen, Ihre Arbeitszeiten, Fristen und Ziele zu verwalten.

Diese Vorlage bietet eine einheitliche Ansicht all Ihrer Aufgaben und macht es einfach, Ihren Tag, Ihre Woche und Ihre Zukunft zu planen

Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben einfach planen und keinen Termin verpassen

Aufgaben in verschiedene Kategorien einteilen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen

Details zu jeder Aufgabe herausfinden und den Fortschritt schnell überprüfen

Ideal für: Jeder, der eine persönliche Vorlage sucht, um mehrere Aufgaben und Fristen effizient zu verwalten.

➡️ Auch gelesen: Wie man eine ADHS-To-Do-Liste erstellt, um Aufgaben abzuschließen (mit Vorlagen)

4. Die ClickUp Projekt Checkliste Vorlage

ClickUp Projekt Checkliste Vorlage

Die Planung eines Projekts kann überwältigend sein, aber die Vorlage für eine Checkliste für Projekte von ClickUp macht es einfacher, indem sie einen klaren Fahrplan liefert.

Diese Vorlage beinhaltet allgemeine Unteraufgaben, die die Kernanforderungen für jedes Projekt umreißen und Ihnen und Ihrem Team helfen, ohne Probleme zu starten. Verfolgen Sie den Fortschritt, weisen Sie Aufgaben zu, verwalten Sie Fristen und vieles mehr mit diesem umfassenden Projektmanagement tool.

Ideal für: Projektmanager und Teams, die die Effizienz, Verantwortlichkeit und Organisation ihrer Arbeitsabläufe verbessern möchten.

5. Die ClickUp Wöchentliche Checkliste Vorlage

ClickUp's Wöchentliche Checkliste Vorlage

Behalten Sie alle Aufgaben im Blick und planen Sie voraus mit ClickUp's Wöchentliche Checkliste Vorlage . Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Aufgaben für die gesamte Woche zu organisieren und stellt sicher, dass Sie nichts Wichtiges übersehen. Mit anpassbaren Kategorien und Schlüssel-Erinnerungen wird es ein Kinderspiel, den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Vorlage verwenden können:

Aufgaben festlegen: Entscheiden Sie zunächst, welche Aufgaben jede Woche abgeschlossen werden müssen. Das kann im Bereich der Erstellung einer Einkaufsliste, der Rücksprache mit einem Client oder der Planung eines Meetings liegen

Entscheiden Sie zunächst, welche Aufgaben jede Woche abgeschlossen werden müssen. Das kann im Bereich der Erstellung einer Einkaufsliste, der Rücksprache mit einem Client oder der Planung eines Meetings liegen Aufgaben nach Prioritäten ordnen : Nachdem Sie alle wöchentlichen Aufgaben identifiziert haben, priorisieren Sie sie, indem Sie ihnen eine Priorität zuweisen (hoch, mittel, niedrig) und ordnen Sie sie entsprechend an

: Nachdem Sie alle wöchentlichen Aufgaben identifiziert haben, priorisieren Sie sie, indem Sie ihnen eine Priorität zuweisen (hoch, mittel, niedrig) und ordnen Sie sie entsprechend an Checklisten erstellen: : Nachdem Sie die Liste der Aufgaben und Prioritäten festgelegt haben, entwerfen Sie Ihre Checkliste mit ClickUp's Tabelle Ansicht. Geben Sie die Aufgaben mit ihren Prioritätsstufen ein und fügen Sie alle relevanten Details wie Fristen oder zugewiesene Mitglieder des Teams hinzu

: Nachdem Sie die Liste der Aufgaben und Prioritäten festgelegt haben, entwerfen Sie Ihre Checkliste mit ClickUp's Tabelle Ansicht. Geben Sie die Aufgaben mit ihren Prioritätsstufen ein und fügen Sie alle relevanten Details wie Fristen oder zugewiesene Mitglieder des Teams hinzu Nachverfolgung des Fortschritts: Sobald Ihre Checkliste fertig ist, verfolgen Sie Ihren Fortschritt, indem Sie Aufgaben als abgeschlossen oder in Bearbeitung markieren. Benutzen Sie die Kalender-Ansicht in ClickUp um den Überblick über Fristen zu behalten

Ideal für: Jeder, der seine Wochenplanung und sein Aufgabenmanagement mit einem leistungsstarken Organisationstool rationalisieren möchte.

Organisieren Sie Ihre Zu erledigen-Listen mit ClickUp Vorlagen

Todoist bietet zwar eine solide Grundlage für die Verwaltung von Aufgaben, doch seine Vorlagen werden den unterschiedlichen Anforderungen von Berufstätigen nicht immer gerecht. Ihre Limits bei der Anpassung, den Features für die Zusammenarbeit und den erweiterten Funktionen können Produktivität und Effizienz behindern.

ClickUp bietet einen breiteren Bereich an anpassbaren Vorlagen, die auf verschiedene Branchen und Arbeitsabläufe zugeschnitten sind und eine umfassendere Lösung für die professionelle Verwaltung von Aufgaben darstellen. Und natürlich können Sie auch jederzeit Ihre eigenen Vorlagen erstellen!

Mit seinen fortschrittlichen Features, robusten Tools für die Zusammenarbeit und der intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht ClickUp Ihnen, Ihre Prozesse zu vereinfachen und eine höhere Produktivität zu erreichen. Bei ClickUp anmelden und entdecken Sie, wie diese Vorlagen Ihre Arbeit verändern können.