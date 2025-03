Wie man Conversational Marketing für maximalen Nutzen nutzt

In einer Welt, in der Posteingänge mit kitschigen E-Mails und DMs mit Pitch Slaps überflutet werden, suchen viele Kunden nach etwas anderem - einer echten Unterhaltung mit einer Marke und ihren Vertretern ohne den Druck, eine sofortige Entscheidung treffen zu müssen.

Hier kommt das Conversational Marketing ins Spiel. Es bringt die menschliche Note ins Marketing und ersetzt roboterhafte Anpreisungen durch echte Kommunikation ohne Zeichenfolge.

Conversational Marketing konzentriert sich auf die Schaffung einer menschlichen Verbindung und ist daher besonders effektiv marketing-Kommunikationsstrategie zur Kundenbindung und Umsatzsteigerung.

Denken Sie an E-Mails, die Ihre Kunden lesen wollen, an Anzeigen, die sie sich bis zum Ende ansehen wollen, und an lange Texte, die ihre Aufmerksamkeit bis zum Ende aufrechterhalten.

All dies wird durch praktische Marketingstrategien mit Unterhaltung ermöglicht. Mit den richtigen messaging Apps haben Sie die Tools, um mehr potenzielle Kunden anzusprechen, echte Verbindungen zu schaffen und Leads in treue Kunden zu verwandeln.

Was ist Conversational Marketing?

Conversational Marketing ist ein neuer, dialogorientierter Ansatz zur Interaktion mit Kunden. Durch die Kombination von automatisierten Kommunikationskanälen mit strategischen menschlichen Berührungspunkten können Vermarkter "kontinuierliche Unterhaltungsschleifen" schaffen - fortlaufende Dialoge, die sich mit jeder Interaktion weiterentwickeln, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Zu erledigen: Warum brauchen Sie Conversational Marketing?

Vertriebs- und Marketingfachleute stehen ständig unter dem Druck, sich abzuheben und Aufmerksamkeit zu erregen. Bei all dem Lärm kann es sich fast unmöglich anfühlen, ein personalisiertes Erlebnis zu bieten.

Aus diesem Grund hat sich Conversational Marketing zu einer der besten Lösungen für Geschäfte entwickelt, um die persönliche Unterhaltung zu verbessern. Mithilfe von Chatbots, Live-Chats und benutzerdefinierten Nachrichten interagieren Marken sofort mit ihren Kunden und gehen auf deren Bedürfnisse ein, unabhängig davon, wo sie sich im Kaufprozess befinden.

Anstatt Kunden tagelang auf eine Antwort warten zu lassen oder sie nach dem Ausfüllen von Formularen hängen zu lassen, sorgt diese Strategie dafür, dass sich jede Interaktion direkt, unmittelbar und wirklich menschlich anfühlt.

Ungefähr 79% der Unternehmen berichten, dass die Integration von Conversational Marketing Bots zu einer verbesserten Kundenbindung, höheren Umsätzen und größeren Erträgen geführt hat - eine Win-Win-Situation für Kunden und Geschäfte gleichermaßen.

Nachdem Sie nun ein gutes Verständnis von Conversational Marketing und seinen Vorteilen haben, lassen Sie uns die Schlüsselkomponenten diskutieren, die diesen Ansatz effektiv machen.

Schlüsselelemente des Conversational Marketing

Um eine erfolgreiche Conversational Marketing-Strategie zu entwickeln, müssen Sie mehrere Elemente kombinieren, um Ihr Publikum zu begeistern. Jedes Element bringt Ihre Marke näher an ein personalisiertes, intuitives Erlebnis heran.

Unterhaltung findet im Tempo des Kunden statt

Conversational Marketing trifft den Kunden zu seinen Bedingungen. Anstatt von den Kunden zu erwarten, dass sie sich nur zu bestimmten Zeiten engagieren, erlaubt dieser Ansatz den Kunden, Unterhaltungen zu beginnen und zu beenden, wann sie wollen.

Support in Echtzeit ist großartig, aber auch die Flexibilität, nach Belieben zu reagieren - vor allem, wenn ein anstrengender Tag eine Unterbrechung und spätere Wiederaufnahme der Unterhaltung erfordert.

Unterhaltungen können reibungslos skaliert werden

Da die Interaktionen im Tempo des Kunden ablaufen, benötigen Geschäfte eine skalierbare Lösung, die den Anforderungen aller Beteiligten gerecht wird. KI-Tools für die Kundenbetreuung sind hier sehr nützlich, um Routinefragen zu beantworten und sofortigen Support zu bieten, wenn keine Live-Unterhaltung mit einem Kundenbetreuer möglich ist.

Chatbots können Kunden führen und Lösungen anbieten, ohne die menschliche Interaktion zu ersetzen. Diese Flexibilität sorgt dafür, dass die Kundenerfahrung positiv und ansprechend bleibt.

Der Chatbot von H&M integriert in ihre Kundenservice-Website

Zum Beispiel, H&M setzt einen Chatbot ein um Kunden bei der Nachverfolgung der Reihenfolge, der Produktsuche und der Rückgabe zu unterstützen und so ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu gewährleisten.

Unterhaltungen helfen, Einblicke durch Kontext zu gewinnen

Wir alle wissen, wie sich Unterhaltungen ohne Kontext anfühlen. Sie sind klobig und wiederholen sich. Mit Conversational Marketing hat jede Interaktion eine Hintergrundgeschichte, und der Zugang zu Kundendaten hilft, Unterhaltungen in einen natürlichen Flow zu bringen.

Nehmen wir an, ein Kunde hat sich gestern mit einer Produktfrage gemeldet und erkundigt sich jetzt nach einem Rückgabeverfahren. Ein kontextbezogenes System bedeutet, dass Support-Teams oder Bots an die letzte Interaktion anknüpfen können, um Kunden die Wiederholung von Details zu ersparen und das Erlebnis zu personalisieren.

Die Verwendung eines CRM und die Nachverfolgung von Interaktionen über verschiedene Touchpoints hinweg stellen sicher, dass dieser Kontext von einem Chat zum nächsten fließt. Das Kundenerlebnis wird verbessert, wenn jede Interaktion auf früheren Unterhaltungen, Produktinteressen oder Surfgewohnheiten basiert - so werden Antworten optimiert und das Vertrauen in die Marke gestärkt.

Unterhaltungen finden auf den vom Kunden bevorzugten Kanälen statt

Conversational Marketing trifft die Kunden auf den Plattformen, die sie am häufigsten nutzen, sei es über Chat-Apps wie Facebook Messenger, Web-Chat oder sogar SMS. Indem Sie den Kundenservice über die von den Kunden bevorzugten Kanäle zur Verfügung stellen, können diese dort interagieren, wo sie sich am wohlsten fühlen.

Die Kunden von heute sind es gewohnt, schnell und einfach auf Informationen zuzugreifen. Wenn also eine schnelle Chat-Nachricht oder ein Chatbot ein Problem lösen kann, sollten sie nicht ewig in der Warteschleife einer 1-800 Nummer bleiben müssen, um Antworten zu erhalten.

Wie man eine Conversational Marketing Strategie implementiert

Sinnvolle Unterhaltungen - entweder mit Vertriebsmitarbeitern oder Chatbots - können Besucher schneller in Kunden verwandeln als herkömmliches Marketing. In der Tat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden auf Ihre Website zurückkehren, um 63 % höher nach einem anregenden Chat.

Die Integration von Conversational Marketing in Ihre Verkaufsprozesse und Ihre Customer Journey erfordert jedoch einige Planung.

Damit Conversational Marketing reibungslos funktioniert, müssen Sie ein benutzerzentriertes Erlebnis schaffen, anstatt nur Produkte zu bewerben. Ihre Vertriebs-, Service- und Marketing-Teams müssen dem Aufbau von Beziehungen Vorrang vor Transaktionen einräumen.

Werfen Sie einen Blick auf diesen Schritt-für-Schritt-Ansatz, der Ihnen dabei hilft, Ihre digitale Marketingstrategie konversationeller zu gestalten.

Schritt 1: Bestimmen Sie zunächst Ihre Ziele und Metriken

Bevor Sie mit der Entwicklung einer Dialogstrategie beginnen, sollten Sie sich überlegen, wie der Erfolg für Sie aussehen soll.

Wollen Sie den Umsatz mit personalisierten Produktempfehlungen über den Facebook Messenger steigern?

Oder geht es Ihnen eher darum, die Kundenzufriedenheit zu steigern, und Sie legen Wert auf hohe Bewertungen in der Unterhaltung?

Im Folgenden finden Sie einige Metriken, mit denen Sie die Effektivität Ihres Conversational Marketing messen können:

Verkauf und Lead-Generierung : Generierte Leads, Konversionsraten oder durchschnittlicher Wert der Reihenfolge

: Generierte Leads, Konversionsraten oder durchschnittlicher Wert der Reihenfolge Engagement : Antwortzeiten, Nummer der Interaktionen oder ausgetauschte Nachrichten

: Antwortzeiten, Nummer der Interaktionen oder ausgetauschte Nachrichten Bekanntheit : Reichweite, Impressionen oder Klickraten

: Reichweite, Impressionen oder Klickraten Kundentreue und -zufriedenheit: Bindungsquoten, Customer Lifetime Value, CSAT- oder NPS-Werte

Schritt #2: Definieren Sie Ihre Schlüsselbotschaften

Der Schlüssel zum Conversational Marketing liegt in einer klaren Kommunikation, daher ist die Definition Ihrer Botschaften von entscheidender Bedeutung.

Stellen Sie sich vor, Sie wären der Kunde und überlegen Sie, was Ihre Aufmerksamkeit erregen würde - ein zeitlich begrenzter Rabatt? Eine Einladung zum Freischalten kostenloser Inhalte im Austausch gegen eine E-Mail Adresse?

Beginnen Sie mit einer einfachen, überzeugenden Botschaft und konzentrieren Sie sich auf einen Hauptpunkt. Sie könnten mit einer einladenden Willkommensnachricht beginnen und die Unterhaltung dann ganz natürlich in andere Bereiche wie Kundenfeedback oder Produktvorschläge fließen lassen.

Denken Sie nur daran, sich kurz und sachlich zu fassen.

Schritt #3: Entscheiden Sie, welche Kommunikationskanäle Sie nutzen wollen

Für den Einstieg in das Conversational Marketing sollten Sie sich auf Kanäle wie Ihre Website, Messaging Apps und soziale Plattformen konzentrieren. Ziehen Sie diese Optionen in Betracht:

Automatisieren Sie den Facebook-Live-Chat mit Bots

Fügen Sie ein Live-Chat-Widget auf Ihrer Website ein

Integrieren Sie einen Instagram-Chatbot

Einrichten eines WhatsApp for Business Chatbots

Aber nicht alle Kanäle funktionieren auf die gleiche Weise.

Wenn Sie planen, Produkte vorzuschlagen, könnte eine Chat-Plattform wie Facebook Messenger ideal sein. Wenn Ihr Ziel jedoch die Beantwortung von Kundenfragen ist, eignet sich ein Chatbot auf Ihrer Website vielleicht besser zur Unterstützung von FAQ.

Es lohnt sich, verschiedene Szenarien für den Umgang mit häufigen Kundenanfragen zu üben, zumal einige Kunden frustriert sein könnten, wenn ihre Chatbot-Erfahrung nicht den Erwartungen entspricht.

Sie könnten sogar mobile Benachrichtigungen für alle Interaktionen einrichten, die einen Live-Agenten erfordern. Wenn Sie Ihr Team in den Tools und den gängigen Szenarien schulen, wird es einen großen Unterschied machen, wie reibungslos das Erlebnis für die Kunden ist.

Schritt #5 Entwerfen und testen Sie Ihre Chatbots vor dem Start

Ein effektiver Chatbot sollte es Kunden ermöglichen, sich so natürlich wie mit einem Menschen zu unterhalten, indem er ein reaktionsschnelles, persönliches und rund um die Uhr verfügbares Erlebnis schafft. Wenn Chatbots gut konzipiert sind, können sie den Umsatz um bis zu 67 % steigern .

Für den Anfang sollten Sie Chatbot-Flussdiagramme entwerfen, die mehrere Möglichkeiten für die Unterhaltung bieten. Viele Tools verfügen über visuelle Builder und sogar vorgefertigte Chatbot-Vorlagen, mit denen sich die richtige Struktur für reibungslose, sinnvolle Interaktionen leicht erstellen lässt.

Schritt #6: Nachverfolgung der Ergebnisse und Optimierung des Flows der Unterhaltung

Sobald Ihre Strategie feststeht, sollten Sie die Ergebnisse im Auge behalten. Das ist einfach, wenn Sie klare Metriken eingestellt haben. Wenn die Leistung nicht so ist, wie Sie es sich wünschen, können Sie die Abbruchrate für jede Chatbot-Nachricht analysieren.

Diese Daten geben Aufschluss darüber, ob eine bestimmte Nachricht Kunden abschreckt oder ob sich ihre Zinsen verschieben.

Insider-Tipp: Wie ClickUp's Chatbot und Conversational AI das Aufgabenmanagement und die Zusammenarbeit im Team verbessern

Während Vermarkter heute mehr Kanäle als je zuvor haben, um Kunden zu erreichen, ist es zunehmend schwieriger geworden, sich durch das Rauschen zu kämpfen. Die durchschnittliche Person wird täglich mit Tausenden von Marketingbotschaften konfrontiert, doch die Engagement-Raten sinken weiter.

Doch Conversational Marketing ist nicht nur ein weiterer Kanal. Es verändert die Art und Weise, wie Marken und Kunden miteinander in Verbindung treten, grundlegend.

Um das Beste aus dem Conversational Marketing herauszuholen, brauchen Sie die richtige tools für das Projektmanagement im Marketing . Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es ein Tool gibt, das die meisten Ihrer Anforderungen erfüllt und alles organisiert?

Ja, dieses tool ist ClickUp, entwickelt für Marketing Teams .

ClickUp für Marketing Teams fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle Ihre Strategien im Bereich Conversational Marketing

So geht's ClickUp kann Ihnen bei der Erstellung, Umsetzung, Überwachung und Verbesserung Ihrer Conversational Marketing-Strategie und -Kampagnen helfen:

Integrieren Sie das Aufgabenmanagement mit KI-gestützten Features für die Unterhaltung

Mit über 1.000 ClickUp-Integrationen , einschließlich Chatbots und Automatisierungstools wie Zapier, ChatGPT und DALL-E, können Sie die Verwaltung von Aufgaben auf der Grundlage von Kundeninteraktionen automatisieren.

Wenn ein Kunde beispielsweise eine Frage stellt, kann der Chatbot diese Abfrage sofort erfassen und eine Aufgabe in ClickUp erstellen. Das bedeutet, dass Mitglieder des Teams Probleme des Kunden lösen können, ohne jede Interaktion manuell zu protokollieren. Außerdem erhalten Sie die Daten der Kundeninteraktionen direkt in ClickUp zur Analyse und können so Maßnahmen ergreifen.

Nutzen Sie ClickUp Chat, um Updates freizugeben, Ressourcen zu verknüpfen und gemeinsam an einem Ort zu arbeiten

Außerdem, mit ClickUp Chat können Teams nahtlos an einem Ort zusammenarbeiten, ohne zwischen Projektmanagement- und Kommunikationstools wechseln zu müssen. Sie können Einzelgespräche mit Ihren Kollegen führen oder Gruppen bilden, um mehr Personen in eine Unterhaltung einzubeziehen. Sie können sogar bestimmte Diskussionen mit verwandten Konversationsmarketingstrategien oder Kampagnenaufgaben in ClickUp verknüpfen und umgekehrt, um den Kontext über mehrere Unterhaltungen hinweg zu erhalten.

Generieren und Nachverfolgen von Aufgaben aus Nachrichten in ClickUp Chat mit dem FollowUps Feature

Mit SyncUps im Chat können Sie bequem in ein Audio- oder Video-Gespräch mit Ihren Teamkollegen einsteigen, während Sie mit FollowUps aus einer Nachricht eine Aufgabe generieren und sie der zuständigen Person zuweisen können.

Arbeiten Sie asynchron mit Ihrem Team, weisen Sie Aufgaben zu und erhalten Sie Updates mit ClickUp's Assigned Comments

Mit Zugewiesene Kommentare in ClickUp ihre Kommentare und Ihr Feedback zu jedem ClickUp Aufgabe in verfolgbare Elemente umzuwandeln, wodurch das mit anderen Plattformen verbundene Hin und Her entfällt. Dieses Feature organisiert auch Threads zur Diskussion von Aufgaben, um das Informationschaos zu reduzieren und alles Wichtige in Reichweite zu halten.

Fallstudie: ClickUp 🤝 Cartoon Network

Das schnelllebige Social-Media-Team von Cartoon Network kämpfte einst mit komplizierten Workflows in verschiedenen Projektmanagement-Tools. Instanzen, die täglich einen Beitrag in ihre Social-Media-Kanäle stellen, mussten diesen über ihre Tools zur Aufgaben- und Kalenderverwaltung synchronisieren und aktualisieren, was viel Zeit kostete.

Mit ClickUp als einzige Quelle der Wahrheit sparen sie Zeit und bleiben ihrem Veröffentlichungszeitplan voraus. In der Tat, haben sie ihren Output verdoppelt, ohne die Größe ihres Teams zu erhöhen .

Und das ist erst der Anfang.

Marketing-Teams können die KI-Features von ClickUp nutzen, um Trends zu erkennen, z. B. häufig gestellte Fragen oder häufige Schmerzpunkte, und so ihre Strategien anpassen. Indem sie verstehen, was bei den Kunden ankommt, können Teams ihr Messaging und ihre Angebote anpassen, um das Engagement zu erhöhen.

Erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Fragen mit ClickUp Brain 90% der Vermarkter die KI einsetzen, sehen darin die Zukunft der Inhaltserstellung.

Der persönliche KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Gehirn kann Wunder für alle Ihre Inhalte bewirken und die Interaktion mit Ihren Kunden verbessern, was es zu einem der besten Alternativen zu ChatGPT .

Stellen Sie sich vor, Sie fragen: "Was gibt es Neues zu unserer Social-Media-Kampagne?" und erhalten eine schnelle Antwort, wie es um das Projekt steht. ClickUp Brain kann Ihnen sogar Insider-Tipps geben, um Ihren Aufwand für Conversational Marketing noch effektiver zu gestalten!

ClickUp Brain dient auch als Tool für die Zusammenfassung großer Projekte, bei denen schnelle, prägnante Updates erforderlich sind, z. B. im Kundensupport oder in der Beratung.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ideen für Inhalte, indem Sie mit ClickUp Brain die Demografie der Zielgruppe, aktuelle Trends und Marketingziele analysieren

ClickUp Brain generiert automatisch tägliche Standups und Updates für alle Projekte und gibt den Benutzern einen klaren Überblick über Status, Prioritäten und Termine. Außerdem bietet es zeitnahe Aktualisierungen, um Ihr Team auf Kurs zu halten.

Erhalten Sie sofortige Antworten auf Abfragen, Status-Updates zu Aufgaben, werden Sie an Fristen erinnert, fassen Sie Notizen zusammen und vieles mehr

Haben Sie kurzfristig ein Meeting angesetzt? Arbeiten Sie clever und nutzen Sie ClickUp Brain, um Materialien für die Vorbereitung eines Meetings zu erstellen, z. B. Tagesordnungen, Diskussionspunkte und Foliendateien.

ClickUp Brain überprüft die Notizen vergangener Meetings, um Schlüsselbereiche, wiederkehrende Themen, ungelöste Fragen und alle relevanten Details zu identifizieren, die zum aktuellen Meeting beigetragen haben.

Erstellen von Tagesordnungen für Meetings mit ClickUp Brain

ClickUp Brain antwortet nicht nur auf Abfragen. Es orchestriert aktiv die Arbeit, indem es:

Kontextuelle Erstellung von Aufgaben : Die KI analysiert die Unterhaltungen im ClickUp Chat und erstellt automatisch Aufgaben aus den Nachrichten, abgeschlossen mit natürlicher Sprachverarbeitung, um Prioritäten zuzuordnen

: Die KI analysiert die Unterhaltungen im ClickUp Chat und erstellt automatisch Aufgaben aus den Nachrichten, abgeschlossen mit natürlicher Sprachverarbeitung, um Prioritäten zuzuordnen Smartes Management von Abhängigkeiten: Sie können ClickUp Brain verwenden, um automatisch Abhängigkeiten von Aufgaben zu erkennen und vorzuschlagen, die auf dem Kontext der Unterhaltung und historischen Mustern basieren

Mit all diesen Features von ClickUp können Sie Ihre Marketinginteraktionen auf der Grundlage der Kundenhistorie und des Projektkontexts anpassen und Ideen für Conversational Marketing mühelos umsetzen.

Beispiele für Conversational Marketing

Da Sie nun wissen, wie Sie eine effektive Conversational Marketing-Strategie aufbauen können, finden Sie hier einige Beispiele aus der Praxis, die Sie zusätzlich inspirieren.

Live Support

Auch wenn der Live-Support auf den ersten Blick nicht als Marketingfunktion erscheint, hat er doch einen erheblichen Einfluss auf die Erfahrungen Ihrer Kunden mit Ihrer Marke.

Erfreuen Sie Ihre Kunden, indem Sie 24/7-Helplines anbieten oder ein spezielles Twitter-Konto für Hilfeanfragen einrichten. Ein qualitativ hochwertiger Kundendienst steigert natürlich Ihre Umsätze.

über Nordstrom 📌 Beispiel:

Der Stylist Chat von Nordstrom ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Live-Support das Kundenerlebnis verbessern und den Umsatz steigern kann. Kunden erhalten Zugang zu persönlichen Stylisten, die in Echtzeit Empfehlungen geben, die auf ihren Geschmack, ihre Größe und ihr Budget zugeschnitten sind.

Über den Chat erhalten die Kunden Hilfe bei der Zusammenstellung von Outfits für bestimmte Anlässe, wie Hochzeiten oder Vorstellungsgespräche. Die Stylisten helfen beim Kombinieren von Elementen aus dem Nordstrom-Katalog und schaffen so ein geführtes Einkaufserlebnis, das die Styling-Entscheidungen einfacher und angenehmer macht.

Post-Sale-Erlebnisse

Auch wenn Ihre Produkte aus den Regalen fliegen, müssen Sie sich auf die Kommunikation nach dem Verkauf konzentrieren.

Ein einfacher, aber effektiver Ansatz ist das Versenden von E-Mails, um sich zu erkundigen, wie es den Kunden nach dem Kauf ergangen ist und ob sie Fragen haben. Dieser scheinbar unbedeutende Schritt kann die Zahl der wiederkehrenden Geschäfte erheblich steigern.

über Chewy auf Twitter 📌 Beispiel:

Der Tierfutterhersteller Chewy schickt seinen Kunden gelegentlich handschriftliche Notizen oder sogar benutzerdefinierte Tierporträts. Sie bieten auch proaktiv Rückerstattungen für ungeöffnetes Tierfutter an und schlagen vor, es an örtliche Tierheime zu spenden. Diese persönlichen Aufmerksamkeiten überraschen und erfreuen, denn sie zeigen, dass das Unternehmen in die Haustiere und nicht nur in den Verkauf investiert.

E-Mail-Marketing

Anstatt die Kunden mit allgemeinen Newslettern zu bombardieren, die sie nicht ansprechen, sollten Sie sich auf Kreativität und echte Interaktion konzentrieren, um die Markentreue zu fördern.

Warum fügen Sie nicht eine kurze Umfrage in Ihre E-Mail ein, in der Sie die Kunden um Feedback zu ihren Erfahrungen bitten? Sie könnten sogar einfache Smiley-Emoticons verwenden, um den Grad der Zufriedenheit zu messen. Je einfacher Sie es Ihren Kunden machen, zu antworten, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich beteiligen.

über Buchung.com 📌 Beispiel:

Booking.com erledigt einen fantastischen Job, indem es E-Mail-Marketing eher wie eine hilfreiche Unterhaltung als ein Verkaufsgespräch erscheinen lässt. Nachdem jemand eine Reise gebucht hat, sendet Booking.com personalisierte Follow-ups, einschließlich Tipps zu nahegelegenen Attraktionen, Transportmöglichkeiten und Empfehlungen zu lokalen Restaurants.

Anstatt sich nur für die Buchung zu bedanken, zeigen diese E-Mails ein tiefes Verständnis dafür, was der Reisende tatsächlich braucht, und schaffen eine ansprechendere und wertorientierte Interaktion.

Personalisierung von Kundeninteraktionen

Eine der effektivsten Anwendungen von Conversational Marketing ist die Personalisierung. Sie gibt den Kunden das Gefühl, gesehen, geschätzt und verstanden zu werden - Qualitäten, die ein Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen und Loyalität sind.

Personalisierte Unterhaltungen fühlen sich menschlich und ansprechbar an und ermutigen die Kunden, zu antworten, Fragen zu stellen und sich weiter zu informieren. Dieses Engagement kann ihre Beziehung zur Marke vertiefen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie wiederkommen.

📌 Beispiel:

Sephora versteht es meisterhaft, Marketing mit Unterhaltung und Personalisierung zu verknüpfen. Zu erledigen ist dies mit Tools wie dem Color IQ- und dem Skincare IQ-Quiz, bei denen Benutzer nach ihrem Hauttyp, ihren Anliegen und Vorlieben gefragt werden, um dann auf der Grundlage dieser Antworten Produkte zu empfehlen.

Doch damit nicht genug: Sephora ist mit seinem Tool Virtual Artist auch ein Vorreiter in Sachen virtuelle Anprobe. Damit können Benutzer Make-up digital "anprobieren" und mithilfe von AR sehen, wie verschiedene Farbtöne auf ihrer Haut aussehen, noch bevor sie einen Kauf tätigen. Diese Taktiken funktionieren nicht nur, weil sie interaktiv sind, sondern auch, weil sie die Reibung im Entscheidungsprozess beseitigen und das Einkaufen einfacher und schneller machen und viel mehr Spaß machen.

Verkaufen im Gespräch über die sozialen Medien

Untersuchungen zeigen, dass 72% der B2B-Kunden erwarten von Geschäften, dass sie ihre Bedürfnisse genau kennen und ihnen ein individuelles Erlebnis bieten. Die sozialen Medien sind ein hervorragender Ort, um dies zu erledigen, da sie sowohl für den Kunden als auch für die Marke nah und zugänglich sind.

über Wendy's auf X 📌 Beispiel:

Wendy's beherrscht die Kunst der geführten Unterhaltung in den sozialen Medien, indem es eine einzigartige und freche Stimme verwendet, die die Follower aktiv einbindet. Das Unternehmen antwortet häufig auf Kommentare und Tags von Benutzern mit witzigen, markengerechten Antworten und macht sich spielerisch über seine Konkurrenten lustig, um das Engagement zu steigern.

Vorteile von Conversational Marketing

Wenn es effektiv ausgeführt wird, kann Conversational Marketing Geschäften helfen, sich in einem überfüllten Markt abzuheben. Sehen wir uns einige der Schlüsselvorteile an.

Verbesserte Lead-Generierung

Mit Conversational Marketing können Sie wertvolle Informationen erfassen und Leads in Echtzeit qualifizieren, indem Sie Besucher über Chat-Nachrichten in Ihrem Geschäft oder auf Ihrer Website ansprechen. Dies ist besonders für neue und anonyme Benutzer von Vorteil.

Indem Sie personalisierten Support in Echtzeit anbieten, schaffen Sie ein einladendes Erlebnis, das ein tieferes Engagement fördert und die Wahrscheinlichkeit einer Konversion erhöht.

Erreichen Sie Kunden über ihre bevorzugten Kanäle

Kunden recherchieren zu 90% online -oft auf Plattformen wie TikTok-, bevor sie im Geschäft einkaufen.

Während ihres Einkaufs interagieren sie mit verschiedenen Berührungspunkten. Daher ist es entscheidend, ihre Erwartungen zu erfüllen und mit ihnen in Verbindung zu treten, wo immer sie sich befinden.

Sie können Kunden in ihren bevorzugten Umgebungen ansprechen, indem Sie mehrere Kanäle nutzen, z. B. SMS, WhatsApp und Messaging vor Ort.

Durch die Einführung einer plattformübergreifenden Conversational Marketing-Strategie können Marken das Kundenerlebnis verbessern. Kontextbezogene und relevante Unterhaltungen helfen, Beziehungen zu stärken, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und mehr Konversionen zu erzielen.

Effizienter arbeiten im Team

Chatbots für Conversational Marketing vereinfachen Kommunikationsprozesse und helfen Ihnen, Antworten zu automatisieren und Kundenanfragen effektiv zu verwalten.

Indem Chatbots darauf trainiert werden, häufige Fragen zu erkennen und relevante Antworten zu liefern, kann Ihr Team Zeit und Ressourcen sparen. Sie können sich dann auf komplexere Aufgaben konzentrieren, was letztendlich die Produktivität und die Kundenzufriedenheit (und übrigens auch die Mitarbeiterzufriedenheit!) verbessert

Beschleunigen Sie den Verkaufsprozess

Conversational Marketing integriert auch nahtlos den Aufwand für Marketing und Vertrieb. Diese Synergie trägt dazu bei, dass Kunden schneller in den Verkaufstrichter gelangen.

Instanz können Chatbots qualifizierte Leads identifizieren und sie entweder direkt an Vertriebsmitarbeiter senden oder Meetings in Echtzeit planen.

Gewinnen Sie Einblicke in die Kundenpräferenzen

Direkte Unterhaltungen mit Kunden bieten wertvolle Einblicke in deren Vorlieben und Abneigungen.

Solches Kundenfeedback ist wertvoll und kann genutzt werden, um Produkte zu verbessern, Prozesse zu verfeinern und Kundeninteraktionen und -inhalte insgesamt zu verbessern.

Integration von Conversational Marketing mit anderen Strategien

Um die Wirkung von Conversational Marketing zu maximieren, ist es wichtig, es mit anderen Marketingstrategien zu integrieren.

Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Kundenbindung, sondern schafft auch ein nahtloses Erlebnis über mehrere Touchpoints hinweg.

Der Omnichannel-Ansatz

Mit diesem Ansatz wird sichergestellt, dass die Kunden über alle Kanäle hinweg ein einheitliches Erlebnis erhalten, z. B. über Websites, soziale Medien und Messaging-Apps.

Laut einer Studie der Harvard Business Review behalten Unternehmen, die eine Omnichannel-Strategie umsetzen, im Durchschnitt mehr Kunden, 89% ihrer Kunden verglichen mit nur 33 % bei Unternehmen mit einer schwachen Omnichannel-Strategie.

Durch die Integration von Tools wie chatbots und KI zur Unterhaltung über diese Kanäle hinweg können Geschäfte die Kontinuität in der Kundeninteraktion aufrechterhalten und das Gesamterlebnis weiter verbessern. Diese Integration ermöglicht schnelle und effektive Antworten, die entscheidend sind, um Wartezeiten zu verkürzen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen

Schaffung einer einheitlichen Customer Journey

Die Integration von Conversational Marketing trägt dazu bei, eine einheitliche Customer Journey zu schaffen, bei der jede Interaktion auf der vorherigen aufbaut.

Eine Berichterstellung von Salesforce ergab, dass 70% der Verbraucher sagen, dass vernetzte Prozesse sehr wichtig sind, um ihr Geschäft zu gewinnen.

Durch den plattformübergreifenden Einsatz von Conversational Marketing Tools können Unternehmen sicherstellen, dass Kunden in jeder Phase ihrer Reise personalisierte Unterstützung und relevante Informationen erhalten. Diese Konsistenz verbessert das Kundenerlebnis und führt zu höheren Konversionsraten. Studien zeigen, dass Marken mit starkem Kundenengagement Umsatzsteigerungsraten verzeichnen können bis zu 5,5 Mal höher sind als ihre Konkurrenten.

Verwandeln Sie Unterhaltungen in Konversionen mit ClickUp

Conversational Marketing funktioniert in jeder Phase der Online Customer Journey.

Ganz gleich, ob ein Besucher gerade Ihre Marke erkundet, ein Interessent nach Details zu Ihren Produkten sucht oder ein bestehender Kunde Unterstützung bei seinem letzten Kauf benötigt - Conversational Marketing kann Kunden effizienter durch den Kaufprozess führen. Es ist auch ein effektiver Weg, um Vertrauen aufzubauen und das Management von Beziehungen zu stärken.

Ein Tool, das diese Erfahrung erheblich verbessern kann, ist ClickUp! Mit ClickUp können Teams Anfragen nachverfolgen, zeitnah beantworten und Kundendaten an einem Ort analysieren, um eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten. Darüber hinaus helfen die ClickUp-Integrationen und KI-gestützten Automatisierungen dabei, Antworten zu rationalisieren und Aufgaben auf der Grundlage von Kundeninteraktionen zuzuweisen, was die Effizienz steigert.

Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verbessern.

Warum warten? Testen Sie ClickUp noch heute !