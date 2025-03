Die 20 profitabelsten KI Business-Ideen im Jahr 2025

Wenn Sie ChatGPT, Google Gemini oder das neueste Notebook LM immer noch nicht ausprobiert haben, laden wir Sie ein, aus Ihrem Versteck zu kommen. Nur ein Scherz, aber ... nicht wirklich.

In den letzten Jahren hat die künstliche Intelligenz (KI) die Geschäftswelt verändert und die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, Entscheidungen treffen und Werte liefern, neu gestaltet.

Die Verbreitung von KI ist keine Modeerscheinung. McKinsey schätzt, dass die KI bis zu 13 Billionen Dollar für die Weltwirtschaft bis 2030 . Wenn Sie ein Stück von diesem Kuchen abhaben möchten, finden Sie hier 20 Beispiele für profitable KI-Geschäftsideen, die Sie zu Ihrem nächsten Vorhaben inspirieren werden.

Top 20 Beispiele für profitable KI Business-Ideen

Die meisten Benutzer von generativer KI sehen sie als Tool zur Generierung von Inhalten. Das ist zwar der beliebteste Anwendungsfall, aber nicht der einzige. KI hat in vielen Branchen große Fortschritte gemacht, darunter Musik und Unterhaltung, Gesundheitswesen, Pharmazeutik, Fertigung, Softwareentwicklung und mehr.

Hier finden Sie einen Querschnitt von Geschäftsideen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die Ihr Interesse wecken werden, unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind.

1. Personalisierte Fitness- und Ernährungspläne

Personalisierung ist eine der effektivsten Aufgaben, die KI erfüllen kann. Sie kann Trends untersuchen, Eingaben verstehen und die Ausgabe in großem Umfang personalisieren. Das erste Beispiel für ein KI Business macht sich diese Fähigkeit zunutze.

KI-gestützte Fitness- und Ernährungs-Apps passen die Gesundheits- und Wellness-Praktiken für jeden Benutzer auf der Grundlage von Alter, Geschlecht, Aktivitätsniveau, Gesundheitszielen und Ernährungspräferenzen an. Solche Apps können:

Mahlzeitenpläne und Workouts empfehlen

Änderungen des Lebensstils vorschlagen

Benutzer durch gewohnheitsbildende Übungen an die Hand nehmen

Bei der Raucherentwöhnung oder anderen ungesunden Gewohnheiten helfen

Erinnerung der Benutzer an die Einnahme ihrer Nahrungsergänzungsmittel/Medikamente

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fitness-Apps können sich KI-gestützte Apps an die veränderten Bedürfnisse und den Lebensstil des Benutzers anpassen. Instanz, wenn der Benutzer sein Zielgewicht erreicht hat, kann die App automatisch das Training ändern, um das aktuelle Gewicht zu halten.

Business-Tipp: Als Geschäft folgen personalisierte Fitness- und Ernährungspläne einem Business-to-Consumer (B2C)-Abonnement-Modell. Sie können zwischen Werbeunterstützten, Freemium- oder gestaffelten Abonnement-Modellen wählen, um diese App profitabel zu machen.

2. Automatisierte Bestandsverwaltung

Normalerweise ist die Automatisierung regelbasiert, d. h. sie folgt einem Wenn-dann-das-Modell. Mit KI ändert sich das Spiel völlig. KI ermöglicht es Teams, komplexe Prozesse mit mehreren Auslösern/Reaktionen zu automatisieren.

Diese Art der Automatisierung eignet sich hervorragend für die groß angelegte Bestandsverwaltung in Lagern und Lieferkettenunternehmen. Ein robustes KI-basiertes Bestandsmanagement-Tool kann das:

Nachfrage und Angebot verwalten : Die Nachfrage verstehen, Lagerbestände nachverfolgen und automatisch Nachbestellungen vornehmen, ohne dass ein Mensch eingreifen muss

: Die Nachfrage verstehen, Lagerbestände nachverfolgen und automatisch Nachbestellungen vornehmen, ohne dass ein Mensch eingreifen muss Marktschwankungen bewältigen : Saisonale Nachfrageschwankungen vorhersagen und Einblicke in die Produktion, Preisgestaltung oder andere strategische Maßnahmen geben

: Saisonale Nachfrageschwankungen vorhersagen und Einblicke in die Produktion, Preisgestaltung oder andere strategische Maßnahmen geben Verbesserung der Transporteffizienz: Identifizieren Sie Engpässe in der Lieferkette und schlagen Sie die effizientesten Lieferrouten vor

Business-Tipp: Bei dieser App handelt es sich um eine B2B-App, die in der Regel als langfristige Verträge abgerechnet wird. Zwar sind auch hier Abonnement-Modelle möglich, aber Mehrjahresverträge könnten am profitabelsten sein.

3. Vorausschauende Wartung für Produktionsanlagen

KI verstärkt die Wirkung des Internets der Dinge (IoT). KI-gesteuerte Lösungen für die vorausschauende Wartung nutzen Sensoren und Geräte zur Überwachung von Industrieanlagen. Auf der Grundlage der gesammelten Daten prognostiziert die KI-basierte App für vorausschauende Wartung, wann eine Maschine wahrscheinlich ausfallen wird.

So können Unternehmen Wartungsaufgaben durchführen, bevor es zu Ausfällen kommt, und so kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen vermeiden. Besonders profitabel ist dies für Branchen wie die Fertigungsindustrie, die Luftfahrt und die Energiewirtschaft, in denen die Kosten eines Maschinenausfalls in die Millionen gehen können.

Business-Tipp: Zu einer App für vorausschauende Wartung gehört mehr als nur Software. Sie benötigt ein Array von vernetzten Sensoren, was eine beträchtliche Vorabinvestition darstellen kann. Dieses B2B-Produkt lässt sich am besten als langfristige Hardware- und Softwarelösung etablieren.

4. KI-basierte adaptive Lernsysteme

Es gibt alle Arten von Lernenden - visuelle Lerner, Zuhörer, Leser, Macher und so weiter. Ein gutes Lernsystem ist eines, das sich an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers anpasst, ohne dass Dutzende von verschiedenen Plänen für den Unterricht erstellt werden müssen.

KI-gestützte Tools können genau das leisten. Sie können benutzerdefinierte Lernerfahrungen bieten, indem sie analysieren, wie Schüler lernen. Zum Beispiel, KI-Kurse kann visuellen Lernenden Bilder und Grafiken und textorientierten Lernenden Mnemotechniken anbieten. Es kann auch ergänzende Materialien empfehlen, die auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sind, um das Lernen interessanter und effizienter zu gestalten.

Wenn Sie adaptive Lernsysteme mit KI aufbauen möchten, finden Sie hier einige beliebte Lernanforderungen.

Sprachen lernen

Schulische Lehrpläne, wie Mathematik, Physik, Chemie usw

Produktivität und Gedächtnisübungen

Programmiersprachen

Hobbys wie Häkeln, Stricken, Malen, usw

Berufliche Fertigkeiten wie Schreinern, Bauen, Klempnern usw

Business-Tipp: Lernsysteme können im B2C-Bereich durch Abonnements angeboten werden. Sie können es auch auf einem B2B-Modell aufbauen und Lern- und Entwicklungsprogramme für Unternehmen verkaufen.

5. KI-basierte intelligente Hausverwaltung

Die intelligente Hausverwaltung ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche der KI. Große Unternehmen wie Google Nest und Samsung Smart Things entwickeln Lösungen für alles, von der Temperaturregelung über die Beleuchtung bis zur Sicherheit.

Einige der attraktivsten Anwendungsfälle in der Hausverwaltung sind:

Verwaltung von Geräten, indem sie aus der Ferne ein- und ausgeschaltet werden

Benutzerdefinierte Farbe, Wärme und Helligkeit der Beleuchtung

Optimierung des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz durch automatisches Einstellen oder Ausschalten nicht genutzter Geräte

Überwachung auf ungewöhnliche Aktivitäten und Warnung der Hausbesitzer vor potenziellen Bedrohungen

Normalerweise werden Smart Home Apps über den Gerätehersteller verkauft.

Instanzen wie Samsung oder Xiaomi, die Kühlschränke oder Staubsaugerroboter herstellen, bieten auch eine mobile App für deren Steuerung an.

Business-Tipp: Wenn Sie ein KI-basiertes Hausverwaltungssystem entwickeln, tun Sie gut daran, Partnerschaften mit Geräteherstellern oder Implementierungsunternehmen einzugehen, um Ihre Produkte mit diesen zu bündeln.

6. KI-gesteuerte Finanzberatung

Finanzberatung ist auch ein pädagogisches Unterfangen. Die Berater sind dafür verantwortlich, dass die Kunden die Bedingungen, Risiken und Vorteile ihrer Anlageentscheidungen verstehen. Die Tiefe dieser Unterhaltungen macht es schwierig, sie zu skalieren.

KI-gesteuerte Finanzberatung kann das ändern. Die Fähigkeit der KI, große Mengen von Finanzdaten schnell zu verarbeiten, macht sie ideal für die Vorhersage von Markttrends, das Risikomanagement und die Identifizierung von Anlagemöglichkeiten.

Anlegern kann KI eine personalisierte Anlageberatung zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Berater bieten. Für Berater kann sie eine Vielzahl von Kundenbeziehungen ohne zusätzlichen Aufwand automatisieren und operationalisieren.

Business-Tipp: Als App-Hersteller können Sie für beide Arten von Benutzern eine Abonnement-Gebühr erheben, indem Sie ein Marktplatzmodell nutzen.

7. KI-gestützte Diagnostik im Gesundheitswesen

Heutzutage ist ein Großteil der Gesundheitsdienstleistungen reaktiv, d. h. Patienten wenden sich an Ärzte, wenn sie Schmerzen oder Krankheiten verspüren. Die gesamte Branche - und die alternde Population - erwägt jedoch einen proaktiven Ansatz mit wertorientierten Gesundheitsangeboten.

Diese Entwicklung stützt sich in hohem Maße auf Daten, Vorhersagen und Automatisierungen. Ihre KI-gesteuerten Apps für die Gesundheitsdiagnostik können auf dieser Welle gewinnbringend mitreiten:

Verarbeitung von Überwachungs-/Wearables-Daten in Echtzeit auf Anomalien

Analyse von medizinischen Bildern, Laborergebnissen und der Patientengeschichte zur Früherkennung von Krankheiten

Lesen von medizinischen Scans und Verbesserung der Diagnosegenauigkeit

Korrelieren von Verhaltensweisen wie Essgewohnheiten, Training, Zuckerkonsum, Rauchen usw. mit gesundheitlichen Ergebnissen

Business-Tipp: Als Teil einer stark regulierten Branche müssen Sie alle Register ziehen, wenn es um die Einhaltung von Vorschriften geht. Ziehen Sie eine Partnerschaft mit renommierten Versicherern in Betracht, um Ihre Diagnostikdienste einzuführen.

8. KI für Betrugserkennung und -prävention im Bankwesen

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurden 570 Millionen Pfund (umgerechnet 740 Millionen Dollar) durch Betrug im Zahlungsverkehr im Vereinigten Königreich verloren . Letztes Jahr, US-Kunden 10 Milliarden Dollar durch Betrug verloren . Da böswillige Akteure immer neue Betrugsmaschen entwickeln, um Banken und Kunden zu täuschen, suchen alle führenden Banker nach Hilfe durch KI.

Eine unternehmenstaugliche App zur Betrugserkennung und -prävention kann:

Große Mengen an Transaktionsdaten in Echtzeit analysieren, um Muster zu erkennen

Anomale oder betrügerische Transaktionen identifizieren

Verdächtige Aktivitäten erkennen und die zuständigen Teams alarmieren

Potenziellen Betrug vorhersagen und Empfehlungen für Präventivmaßnahmen aussprechen

Business-Tipp: Da sich KI-gesteuerte Betrugserkennungssysteme im Laufe der Zeit anpassen und neue Techniken erlernen, die Betrüger einsetzen könnten, sind sie effektiver als herkömmliche regelbasierte Systeme.

9. Erstellung von Inhalten mit Hilfe von KI

In der Welt des digitalen Marketings sind Inhalte das A und O. KI-gestützte Tools können die Möglichkeiten, Inhalte zu erledigen, deutlich erhöhen.

Erstellung von Entwürfen : Natürliche Sprachverarbeitung zum Verstehen menschlicher Aufforderungen zur Erstellung von Inhalten

: Natürliche Sprachverarbeitung zum Verstehen menschlicher Aufforderungen zur Erstellung von Inhalten Wiederverwendung von Inhalten : Eingaben in einem Formular, z. B. einem Blog oder einer Fallstudie, werden automatisch in Videoskripten, Podcasts, Newslettern, Aktualisierungen für soziale Medien usw. wiederverwendet

: Eingaben in einem Formular, z. B. einem Blog oder einer Fallstudie, werden automatisch in Videoskripten, Podcasts, Newslettern, Aktualisierungen für soziale Medien usw. wiederverwendet Kuratieren von Inhalten : Erstellung von kuratierten Inhalten, wie z. B. Wiedergabelisten auf Spotify und YouTube, indem die Vorlieben der Benutzer aus deren Historie ermittelt werden

: Erstellung von kuratierten Inhalten, wie z. B. Wiedergabelisten auf Spotify und YouTube, indem die Vorlieben der Benutzer aus deren Historie ermittelt werden Aufrechterhaltung der Qualitätskontrolle : Prüfen auf Plagiate, Grammatikfehler, SEO und mehr

: Prüfen auf Plagiate, Grammatikfehler, SEO und mehr Erstellung lesbarer Zusammenfassungen: Verarbeiten von Inhalten in langen Formularen und Zusammenfassen zum einfachen Lesen und Nachschlagen

Business-Tipp: Tools für die Erstellung von Inhalten, die KI nutzen, bieten zahlreiche Optionen für Geschäftsmodelle. Instanz, wenn Sie einen Plagiatsprüfer erstellen, können Sie nach der Nummer der zu prüfenden Wörter abrechnen.

Bei der Wiederverwendung von Inhalten wäre es sinnvoll, eine pauschale Abonnement-Gebühr zu erheben. Personalisierungstools können in Geräte oder Medien-Apps integriert und zusammen verkauft werden. Bei Inhalten sind die Möglichkeiten wirklich endlos.

10. KI für Produktivität

Die Optimierung der persönlichen Produktivität und der Produktivität von Teams ist eine der größten Herausforderungen für jede Führungskraft im Geschäft. Besonders in der wissensbasierten Arbeit, wo es nahezu unmöglich ist, Produktivität eindeutig zu definieren, ist jedes Tool, das die Leistung verbessert, ein Segen für Unternehmen.

KI-Projektmanagement: Ein integriertes KI-Tool wie ClickUp Gehirn innerhalb einer projektmanagement-Software für Startups kann Ihnen helfen:

Aktualisierungen/Standups zu generieren

Abrufen von Projektinformationen

Automatisierung von Terminierung und Planung

Workloads von funktionsübergreifenden Teams zu verwalten

projektintelligenz zum Greifen nah mit ClickUp Brain

KI-Kalenderverwaltung: Meetings sind ein notwendiges Übel für Wissensarbeiter. KI kann helfen, dieses Übel zu bändigen, indem sie Zeitpläne auf der Grundlage von Vorlieben, Mustern und Prioritäten personalisiert.

KI Copiloten: Die generative KI hat zum Aufkommen von KI-Agenten in allen Funktionen geführt. Sie können Ihren Copiloten für Redakteure, Editoren, Entwickler, Betriebsleiter, Vertriebsmitarbeiter, Finanzfachleute usw. erstellen.

Business-Tipp: Sie können diese Tools als B2C-Tools an Privatpersonen verkaufen. Sie können sie auch als kollaboratives Produkt entwickeln und Abonnements für KI-Tools für Startups und Teams in Unternehmen pro Benutzer berechnen.

11. KI-basierte Automatisierung der Personalbeschaffung und -verwaltung

Moderne Arbeit ist komplex. Stille Kündigung, Gig-Economy, hybride Arbeitskräfte und andere transformative Arbeitsmodelle sorgen für ein Chaos bei der Talentakquise. KI-Tools können dabei helfen, dieses Chaos besser zu managen und sinnvolle Ergebnisse zu erzielen.

KI-basierte Apps für jeden der folgenden Anwendungsfälle können eine profitable Geschäftsidee sein.

Lebenslauf-Screening : Verwendung von Modellen für maschinelles Lernen, um die erste Stufe des Screenings von Lebensläufen für verschiedene Rollen zu erledigen

: Verwendung von Modellen für maschinelles Lernen, um die erste Stufe des Screenings von Lebensläufen für verschiedene Rollen zu erledigen Automatisierte Tests : Vorgefertigte Tests, um die Fähigkeiten der Bewerber in Bezug auf die für die Stelle erforderlichen Fertigkeiten zu prüfen

: Vorgefertigte Tests, um die Fähigkeiten der Bewerber in Bezug auf die für die Stelle erforderlichen Fertigkeiten zu prüfen Video-Auswertung : Analyse von Video-Interviews im Hinblick auf Körpersprache, Kommunikationsfähigkeiten, etc

: Analyse von Video-Interviews im Hinblick auf Körpersprache, Kommunikationsfähigkeiten, etc Planung von Vorstellungsgesprächen : Automatischer Abgleich der Verfügbarkeit von Interviewern und Kandidaten zur Planung von Interviews

: Automatischer Abgleich der Verfügbarkeit von Interviewern und Kandidaten zur Planung von Interviews Einarbeitung: Ermöglichung umfassender und personalisierter Onboarding-Workflows für neue Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Abteilung, Rolle, Dienstaltersstufe usw.

Business-Tipp: Sie können jede dieser Apps für Unternehmen oder deren Personalbeschaffungspartner erstellen. Für Enterprise Teams können diese Apps in den organisatorischen Workflow integriert werden, um die Prozesseffizienz zu erhöhen. Für Personalvermittlungsagenturen können diese Apps außergewöhnliche Effizienz in großem Umfang schaffen.

Für beide Kunden können diese Apps mit einem monatlichen/jährlichen Abonnement-Modell arbeiten. Sinnvoll wäre auch eine nutzungsabhängige Preisgestaltung. Zum Beispiel können Sie jeden gesichteten Lebenslauf oder jeden eingestellten Mitarbeiter in Rechnung stellen.

12. KI-gestützte virtuelle Assistenten

Jeder nutzt einen virtuellen Assistenten, sei es, dass er Siri bittet, einen Wecker einzustellen, oder dass er eine App für persönliche Finanzen nutzt, um Ausgabenberichte zu erstellen. Virtuelle Assistenten und Agenten sind großartige KI-basierte Geschäftsideen für Start-ups, um Produkte mit exponentiellem Wert zu entwickeln.

Im Folgenden finden Sie einige der Apps, die Sie zu einem profitablen Geschäft ausbauen können.

Persönliche Assistenten: Automatisierung von Workflows, die mit verschiedenen Apps verbunden sind, damit Benutzer persönliche Aufgaben wie das Senden einer E-Mail, das Bezahlen einer Rechnung, das Bestellen von Lebensmitteln oder das Buchen von Terminen erledigen können.

Assistenten für den Kundensupport: KI-Chatbots spielen die Rolle von Kundendienstmitarbeitern, die Benutzern helfen, Informationen zu finden, einfache Probleme zu lösen, Tickets zu erstellen usw.

Experten-Assistenten: KI-Tools mit spezialisierter Intelligenz in Bereichen wie Börse, Wetter, Reisebuchung, Recherche usw.

Assistenten für Führungskräfte: KI-Tools, die Geschäftsführern dabei helfen, Meetings zu planen, E-Mails zu bearbeiten, Dokumente zusammenzufassen, Folgemaßnahmen zu planen, usw.

Business-Tipp: Abhängig von der Art Ihres virtuellen Assistenten können Sie Abonnements berechnen. Instanzen mit Expertenwissen können beispielsweise ein höheres Abonnement für ihr fundiertes Wissen verlangen, während Assistenten der Geschäftsleitung eine breitere Zielgruppe zu einem niedrigeren Preis erreichen können.

13. KI-gesteuertes Marketing und Werbung

Im digitalen Marketing geht es um Absicht und Relevanz. KI-basierte Werbesoftware kann dies optimieren, indem sie hochgradig zielgerichtete Werbung, Produktempfehlungen und Marketingbotschaften liefert.

Vorhersagende E-Mails : KI-Tools können benutzerdefinierte E-Mails an Benutzer zum richtigen Zeitpunkt senden, basierend auf deren Interaktionen mit Ihren Produkten über verschiedene Kanäle hinweg

: KI-Tools können benutzerdefinierte E-Mails an Benutzer zum richtigen Zeitpunkt senden, basierend auf deren Interaktionen mit Ihren Produkten über verschiedene Kanäle hinweg Zeitgebundene Angebote : IoT-Geräte können einen Kunden erkennen, der ein Geschäft betritt, und rechtzeitig Rabatte anbieten, um ihn zu Impulskäufen zu bewegen

: IoT-Geräte können einen Kunden erkennen, der ein Geschäft betritt, und rechtzeitig Rabatte anbieten, um ihn zu Impulskäufen zu bewegen Personalisierte Kataloge : KI kann personalisierte Kataloge mit Produkten erstellen, die einem Kunden auf der riesigen E-Commerce-Website gefallen könnten

: KI kann personalisierte Kataloge mit Produkten erstellen, die einem Kunden auf der riesigen E-Commerce-Website gefallen könnten Kontextbezogene Werbung : KI kann riesige Datenmengen verarbeiten, um Werbung auf der Grundlage der Kundenpräferenzen und des Browsing-Kontexts zu präsentieren

: KI kann riesige Datenmengen verarbeiten, um Werbung auf der Grundlage der Kundenpräferenzen und des Browsing-Kontexts zu präsentieren Zeitspezifische Benachrichtigungen: Mobile Apps können KI-Tools integrieren, um Benachrichtigungen zur richtigen Zeit in der richtigen Sprache zu liefern, um das Verhalten der Benutzer zu beeinflussen

Business-Tipp: Neben der Entwicklung von KI-Produkten haben Sie auch die Möglichkeit, eine Nischenagentur für KI-Marketingtechnologie für bestimmte Clients zu werden. Sie können benutzerdefinierte KI-Marketinglösungen für deren Bedürfnisse erstellen. Sie könnten zum Beispiel einen Bot zur Nachverfolgung der Leistung bestimmter Keywords oder zur Berichterstellung über Marktentwicklungen erstellen und Produkte entwickeln, die einen Wettbewerbsvorteil bieten.

14. KI-gestützte Automatisierung des Vertriebs

Die Fähigkeit eines Unternehmens, mehr Kunden zu erreichen und mehr Aufmerksamkeit/Interesse zu wecken, steht in direktem Zusammenhang mit der Höhe des Umsatzes, den es erzielen kann. In hart umkämpften Märkten suchen Vertriebsteams nach Möglichkeiten, die Kosten zu senken, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. KI-basierte Produkte können genau das ermöglichen.

Im Folgenden finden Sie die Produkte, die Sie für verschiedene Marketing- und Vertriebsanwendungen entwickeln können.

Wie kann KI in Marketing und Vertrieb eingesetzt werden?

Automatisierung von Aufgaben: Erstellen Sie eine KI-basierte App zur Automatisierung, um die Zahl der sich wiederholenden Aufgaben zu reduzieren, die Vertriebsmitarbeiter erledigen müssen.

Zum Beispiel können Follow-ups vollständig mit KI automatisiert werden, mit benutzerdefinierten und prädiktiven Nachrichten noch dazu.

Transkribieren von Videos: KI-Notizen sind bei Vertriebsmitarbeitern sehr gefragt. Sie nutzen das Tool, um die Unterhaltung aufzuzeichnen/zu transkribieren, während sie sich auf den Aufbau einer sinnvollen Beziehung mit dem Interessenten konzentrieren.

erstellen Sie Video-Demos auf ClickUp Clips mit KI-generierten Echtzeit-Transkripten_

Entwerfen Sie nächste Schritte: KI-Tools können auf der Grundlage der Unterhaltung automatisch Elemente für beide Parteien erstellen. Durch die Möglichkeit, das KI-Tool in Apps wie CRM, E-Mail, Videokonferenzen, Demoplattformen usw. zu integrieren, können sogar komplexe Workflows automatisiert werden.

Dashboards erstellen: Die meisten Vertriebstools bieten heute eine Art von Berichterstellung. Die Standard-Berichterstellung ist jedoch oft nicht ausreichend. KI kann Teams dabei helfen, benutzerdefinierte, KPI-gesteuerte Dashboards zu erstellen, die nur die jeweils wichtigsten Informationen enthalten.

Darüber hinaus können Sie auch einen KI-Chatbot erstellen, der mit Zahlen antwortet. "Wie hoch ist der Gesamtumsatz bisher?" oder "Wie viele Leads sind seit mehr als 30 Tagen inaktiv?" - so können Teams ihre Vertriebsdaten dynamisch untersuchen, ohne einen Datenanalysten zu stören!

KPI-gesteuerte Dashboards für Vertriebsteams mit ClickUp

Business-Tipp: Es ist wichtig zu verstehen, dass der Vertrieb ein hart umkämpfter Space ist. Große CRM-Plattformen beherrschen bereits den Markt. Daher ist es für ein Geschäft sinnvoller, KI-Nischenprodukte zu entwickeln.

Alternativ dazu können Sie Apps für Features entwickeln, die diesen CRM-Plattformen fehlen. Auf diese Weise können Sie diese Apps auf dem Salesforce- oder HubSpot-Marktplatz hosten und eine nutzungsabhängige Gebühr verlangen.

Weiterlesen: Wenn Sie eines der oben genannten Themen interessiert, finden Sie hier weitere Informationen über wie man KI im Vertrieb einsetzt .

15. KI in der Softwareentwicklung

Vor über einem Jahrzehnt witzelte der Investor Marc Andreessen, dass software isst die Welt . Seitdem sind wir von immer mehr Software umgeben, die uns hilft, alles zu erledigen, vom Bezahlen von Rechnungen bis zum Spielen.

Die KI bringt die Entwicklung solcher Software einen großen Schritt voran. Sie können einfache, aber leistungsstarke Produkte für jedes der Software-Engineering-Probleme entwickeln, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind. Hier einige Ideen.

Qualitätskontrolle mit KI-basierter Code-Überprüfung, Debugging und Tests

Automatisierte Dokumentation mit visuellen Elementen, Diagrammen, Workflow-Diagrammen, etc

Copiloten für Softwareentwickler zur Erstellung von Code anhand von Eingaben in natürlicher Sprache

Paarweise Programmierung und Feedback zur Qualität/Leistung des Codes

Modelle des maschinellen Lernens für die Cybersicherheit

Vom Projektmanagement bis zur Bereitstellung gibt es Dutzende von technischen Anwendungsfällen, die mit KI verbessert werden können. Wenn Sie in dieser Branche tätig sind, finden Sie vielleicht unseren Blogbeitrag über einsatz von KI in der Softwareentwicklung interessant.

Business-Tipp: Es gibt bereits mehrere Tools, die von Software Teams genutzt werden. Instanzen wie Jira für das Ticketing oder GitHub für das Code-Management werden von Millionen von Entwicklern weltweit genutzt. Beim Aufbau eines KI-basierten Softwareentwicklungsgeschäfts ist es hilfreich, Lücken in diesen gängigen Produkten sorgfältig zu identifizieren und sie durchdacht zu lösen.

In den frühen Phasen der KI-Einführung sollten Sie vielleicht einige der ClickUp-Produkte verwenden vorlagen für Entwicklungspläne um Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.

16. KI-unterstützte Modeempfehlungen

Eine der größten Herausforderungen im E-Commerce sind Rücksendungen. Kunden kaufen Produkte, um sie anzuprobieren, und schicken diejenigen zurück, die nicht passen. Noch schlimmer ist, dass Produkte wie Make-up, die nicht zurückgegeben werden können - auch wenn sie nicht passen - zu Reue führen.

KI-gestützte Mode-Apps sollen genau dieses Problem lösen. Hier sind einige Ideen für Apps, die Sie entwickeln können.

Größenempfehlungen : Basierend auf den vom Kunden angegebenen Größen, früheren Einkäufen und Produktinformationen können Sie mithilfe von KI genaue Empfehlungen aussprechen

: Basierend auf den vom Kunden angegebenen Größen, früheren Einkäufen und Produktinformationen können Sie mithilfe von KI genaue Empfehlungen aussprechen Virtuelle Testversion : Verwenden Sie für Produkte wie Schuhe, Lippenstift, Kleidung usw. Apps mit KI und virtueller Realität, damit Benutzer diese vor dem Kauf virtuell ausprobieren können

: Verwenden Sie für Produkte wie Schuhe, Lippenstift, Kleidung usw. Apps mit KI und virtueller Realität, damit Benutzer diese vor dem Kauf virtuell ausprobieren können Lookbooks: Empfehlen Sie anhand der Kaufhistorie des Kunden Accessoires, die gut zu seiner vorhandenen Garderobe passen

Business-Tipp: Mit all diesen Daten kann Ihr KI-Produkt auch zukünftige Modetrends vorhersagen und Einzelhändlern helfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Stellen Sie nur sicher, dass Sie die Zustimmung des Benutzers erhalten, bevor Sie die Daten nutzen.

17. KI für die Immobilien- und Grundstücksverwaltung

Die Immobilienbranche ist nicht gerade die enthusiastischste Branche, wenn es um die Einführung von Technologien geht. Ein überzeugendes Produkt kann jedoch genau der Anstoß sein, den sie brauchen. Die KI-Technologie bietet immense Möglichkeiten in dieser noch jungen Branche.

Immobilienbewertung: KI-Techniken können genauere Bewertungen von Immobilien auf der Grundlage von Verlaufsdaten, Markttrends und anderen Faktoren wie dem Wachstum der Nachbarschaft oder den Zinsen vornehmen.

Mieterdienstleistungen: KI-gestützte Tools für die Immobilienverwaltung können Mieterdienste automatisieren, z. B. die Einziehung von Mieten und Wartungsanfragen.

Gebäudemanagement: KI-Tools können Immobilienverwaltern dabei helfen, anstehende Wartungsarbeiten zu planen, Ausfallzeiten/Reparaturen vorherzusagen, Entscheidungen über Reparaturen oder Ersatz zu treffen usw.

Zusammenarbeit: KI-gestützte Tools für die Zusammenarbeit wie ClickUp für Immobilien kann dazu beitragen, die Ergebnisse drastisch zu verbessern. Instanz, mit ClickUp's Speicherort-Tools, können Sie Karten von Listen erstellen, Farbcodierungen verwenden, um Listen nach Preisbereichen zu unterscheiden, und Informationen für später speichern.

Interaktive Kartenansicht für die visuelle Zusammenarbeit mit dem Client in ClickUp

Business-Tipp: Als vorsichtige, sich relativ langsam entwickelnde Branche haben es Immobilienkunden vielleicht nicht eilig, KI-Tools zu kaufen. Ein Freemium-Modell würde also dabei helfen, den Wert zu demonstrieren und dann durch die Kundenreise Vertrauen aufzubauen.

18. KI-gesteuerte Lösungen für die Landwirtschaft

KI hat das Potenzial, eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung der Landwirtschaft zu spielen. KI-gestützte Systeme können Daten von Bodensensoren, Wettervorhersagen und Satellitenbildern analysieren, um die Landwirtschaft an verschiedenen Fronten zu optimieren.

Einige Schlüssel KI Anwendungsfälle sind:

Empfehlungen, wann und wie viel die Pflanzen bewässert werden sollten

Vorschläge, wann gepflanzt oder geerntet werden sollte

Strategien zur Schädlingsbekämpfung

Datengestützte Entscheidungen zur Betriebsführung und Produktivität der Landwirte

Business-Tipp: Als KI-Produkt haben Sie die Möglichkeit, eine Abonnement-Gebühr von den Verbrauchern/Landwirten direkt zu verlangen. In diesem Markt können Sie jedoch auch ein B2B-Modell entwickeln, indem Sie sich mit Nichtregierungsorganisationen oder Gemeinschaftsorganisationen zusammenschließen, um die Einnahmen freizugeben.

19. KI für Reisen und Gastgewerbe

Reiseunternehmen und Gastgewerbeplattformen wie Airbnb und TripAdvisor nutzen KI schon lange, um benutzerdefinierte Reiseerlebnisse für Benutzer zu schaffen. Zu erledigen gibt es in diesem Space jedoch noch viel mehr.

Einige Probleme, die noch ungelöst sind, sind:

Entscheidungen über Reiseziele : Die Wahl des richtigen Urlaubsziels auf der Grundlage von Vorlieben, Jahreszeiten, Ereignissen, Kosten und mehr

: Die Wahl des richtigen Urlaubsziels auf der Grundlage von Vorlieben, Jahreszeiten, Ereignissen, Kosten und mehr Budgetierung und Planung : Planung des gesamten Urlaubs, einschließlich Tickets, Hotelaufenthalt, Visum, Aktivitäten, Einkäufe usw., im Rahmen des Budgets

: Planung des gesamten Urlaubs, einschließlich Tickets, Hotelaufenthalt, Visum, Aktivitäten, Einkäufe usw., im Rahmen des Budgets Gruppenreisen : Abgleich von Verfügbarkeit, Vorlieben und Bedürfnissen mehrerer Personen in einer Gruppenreise

: Abgleich von Verfügbarkeit, Vorlieben und Bedürfnissen mehrerer Personen in einer Gruppenreise Kontextuelle Empfehlungen : Vorschlagen von Ereignissen/Sehenswürdigkeiten je nach Jahreszeit, Tageszeit, Speicherort, usw

: Vorschlagen von Ereignissen/Sehenswürdigkeiten je nach Jahreszeit, Tageszeit, Speicherort, usw Automatisierung: Ermöglichung von nahtlosem Einchecken, Auschecken, Flughafentransfer, etc

Business-Tipp: Da die Reisebranche ein überfüllter Space ist, ist es am besten, Erweiterungen zu entwickeln und an verschiedene Organisationen zu verkaufen. Instanz könnten Sie beispielsweise eine benutzerdefinierte Automatisierungslösung für eine Hotelkette entwickeln, die sich in ihr ERP-System integrieren lässt.

20. KI-gestützte Rechtsforschung und Vertragsanalyse

"Ein typisches Fortune-1000-Unternehmen unterhält zu einem bestimmten Zeitpunkt 20.000-40.000 aktive Verträge", stellt ein studie von World Commerce and Contracting . Die Kenntnis der Klauseln, Daten und Details dieser Verträge kann eine mühsame Aufgabe sein.

Mit KI ändert sich das. KI liefert durch Automatisierung einen exponentiellen Wert:

Vertragsanalyse für Prüfungen, Ausführung und Zahlungen

Überprüfung von Dokumenten vor der Ausführung von Verträgen

Rechtliche Recherchen zur Sicherstellung der besten Angebote für alle Parteien

Suche in juristischen Datenbanken nach relevanter Rechtsprechung

Einhaltung von Verträgen und Service Level Agreements (SLAs)

Business-Tipp: In diesem Markt funktionieren sowohl benutzer- als auch nutzungsabhängige Preise. Bei Apps für die juristische Recherche können Sie beispielsweise eine Abonnement-Gebühr pro Benutzer erheben. Bei Apps für die Überprüfung von Dokumenten können Sie für jedes Dokument/jede Seite abrechnen.

Wenn Ihnen das alles nicht zusagt, haben wir eine 21. Idee - ein wenig meta, aber absolut lohnenswert: Fragen Sie eine KI. 😊

Entwickeln Sie ein KI-Tool wie ClickUp Gehirn und tauschen Sie mit ihm Ideen aus. Wenn Sie Startschwierigkeiten haben, bitten Sie ClickUp Brain, Ideen vorzuschlagen und diese zu verfeinern.

Was sind die profitabelsten KI-Startup-Ideen?

KI-Startup ist eine riesige Landschaft von Geschäften. Ob Modellerstellung, Plattformen, B2C-, B2B- oder Serviceangebote - die Welt liegt Ihnen zu Füßen. Berücksichtigen Sie bei der Bewertung von Ideen für Ihr Startup die Art, den Marktwert und die Wettbewerbsfähigkeit jedes bestehenden Akteurs in diesem Space.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Geschäfte, die sich heute einen Platz schaffen.

Im Bereich der generativen KI gehören Modellentwicklungsunternehmen wie OpenAI und Anthropic zu den wertvollsten Startups der Gegenwart. Im Bereich der Datenanalyse mit KI sticht Databricks hervor. Das Startup-Unternehmen Abridge aus dem Gesundheitswesen erfreut sich zunehmender Beliebtheit in der Ärzteschaft.

Im Bereich Produktivität und Zusammenarbeit machen Notion und ClickUp große Fortschritte. Bei der Erstellung von Inhalten wird Writer immer beliebter.

Es ist wichtig zu notieren, dass es sich bei all diesen Unternehmen um wachsende Startups handelt, die noch nicht die Phase der Rentabilität erreicht haben. Der Weg zum Erfolg für KI im Geschäft ist jedoch klar vorgezeichnet.

Wenn Sie eine Idee haben, die Sie erforschen möchten, können Sie im Folgenden mit der Entwicklung Ihres Tools beginnen.

Verständnis des Entwicklungsprozesses von KI-Tools

Die Entwicklung eines KI-Tools ist ein umfassendes Unterfangen, bei dem sowohl geschäftliche und technologische als auch verbraucherseitige Aspekte berücksichtigt werden müssen. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie vorgehen können.

Ideenfindung und Forschung

Bevor Sie mit der Entwicklung Ihres Tools beginnen, sollten Sie Ihre Idee klären.

Definieren Sie das Problem des Benutzers klar

Verstehen Sie den Kunden und sein Verhalten

Studieren Sie die aktuellen Lösungen, die sie verwenden

Bewerten Sie die Möglichkeiten, die Sie haben

Sobald sich Ihre Idee herauskristallisiert hat, führen Sie eine Marktforschung durch, um zu wissen, wo Sie stehen. Stellen Sie die folgenden Fragen.

Gibt es einen Markt für dieses Produkt?

Ist der Benutzer in der Lage und bereit, dafür zu bezahlen?

Gibt es andere tools auf dem Markt? Wie erledigen sie ihre Arbeit? Was verlangen sie?

Welche Gefahren sind bei der Markteinführung Ihres Produkts zu erwarten?

Wenn Sie z. B. ein KI-basiertes Tool zur Verwaltung sozialer Medien entwickeln, sind Sie bei der Erfüllung dieser Aufgabe stark auf die API von X (ehemals Twitter) angewiesen. Wenn X den Support einstellt, bricht Ihr Geschäft zusammen.

Machen Sie sich mit diesen Parametern vertraut, bevor Sie sich an die Entwicklung Ihres KI-Tools wagen.

Definieren Sie Ziele

Identifizieren Sie den einen wichtigen Wert, den Ihr KI-basiertes Produkt dem Kunden bietet. Dies würde die Frage beantworten: "Welchen Nutzen hat KI?"

Die Antwort könnte lauten: Verbesserung der Effizienz, Steigerung der Produktivität, Einsparung von Betriebskosten, Automatisierung des Kundendienstes, Bereitstellung von Echtzeit-Analysen usw.

Legen Sie Ihre Ziele so fest, dass sie SMART sind (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden). Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt diese Ziele für Ihre Kunden im Laufe der Zeit konsequent erfüllt.

Dieser Schritt ist der Eckpfeiler der KI-Entwicklung. Die Leistung eines KI-Modells hängt direkt von der Menge und Qualität der Daten ab, auf denen es trainiert wurde. Ungenaue, unvollständige oder schlecht strukturierte Daten können dazu führen, dass KI-Tools versagen.

Sammeln Sie relevante Daten

Bereinigen Sie sie, um Rauschen oder Unstimmigkeiten zu entfernen

Kommentieren oder beschreiben Sie die Daten, wenn Sie überwachte Lernmodelle verwenden

Entwickeln Sie das Modell und setzen Sie es ein

Sobald Sie die Daten aufbereitet haben, entwickeln Sie die KI-Modelle mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen oder Deep Learning. Auf der grundlegenden Ebene würden Sie das tun:

Auswahl des geeigneten Algorithmus

Trainieren des Modells mit den vorbereiteten Daten

Verfeinerung des Modells hinsichtlich seiner Leistung

Testen und Validieren des Modells, um sicherzustellen, dass es sich gut auf neue Daten verallgemeinern lässt

Bereitstellung des Modells in der Cloud oder in einer lokalen Infrastruktur und Freigabe der Nutzung

Lesen Sie auch: Hier finden Sie einen Leitfaden zu wie man KI in eine Website integriert .

Sobald Sie das Tool entwickelt haben, ist es an der Zeit, es auf den Markt zu bringen. Marketing und Vertrieb eines Softwareprodukts sind ein abgeschlossenes Buch für sich. Deshalb sprechen wir hier über einige grundlegende Best Practices, die Sie im Auge behalten sollten.

🏆 Positionierung: Nutzen Sie Ihre Forschung, um Ihr KI-Produkt auf dem Markt zu positionieren. Konzentrieren Sie sich darauf, was es anders und besser zu erledigen hat. Richten Sie die Vorteile Ihres Produkts an den Bedürfnissen des Benutzers aus.

⼮ Kanäle: Nutzen Sie Kanäle wie Content Marketing, Werbung, Ereignisse, Demos und Social Proof, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Kunden aufzubauen.

💵 Preisgestaltung: Entscheiden Sie, was Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen wollen und wie. Im nächsten Abschnitt stellen wir einige Modelle vor.

😎 Kundenerfolg: KI-Tools werden mit zunehmender Nutzung immer besser. Das bedeutet, dass Ihre Kunden das Tool über einen längeren Zeitraum hinweg nutzen müssen, damit Sie Daten sammeln und nutzen können. Richten Sie starke Teams für den Erfolg Ihrer Kunden ein und ermutigen Sie sie, das Tool über einen längeren Zeitraum zu nutzen.

Überwachen und optimieren

Da es sich bei KI-Tools um eine sich ständig weiterentwickelnde Technologie handelt, müssen sie kontinuierlich überwacht und optimiert werden. Ermöglichen Sie es dem Modell, dynamisch aus neuen Daten zu lernen. Überwachen Sie die Leistung, um sicherzustellen, dass es die festgelegten Ziele erfüllt. Sammeln Sie Benutzer-Feedback und Systemleistungsdaten, um das KI-Tool angemessen und relevant zu halten.

Wir haben über die Entwicklung und Markteinführung des Produkts gesprochen. Nun ist es an der Zeit, das Fazit zu ziehen - im wahrsten Sinne des Wortes.

KI-Startups: Rentabilität und Umsatzgenerierung

Wie in jedem Geschäft, KI-Startups müssen Geld verdienen. Zu diesem Zweck generieren sie Einnahmen über verschiedene Kanäle.

Wie verdienen KI-Geschäfte Geld?

Produkt-Abonnements: Start-ups entwickeln KI-Tools, auf die gegen eine wiederkehrende Gebühr im Rahmen eines Abonnements zugegriffen werden kann. Beliebte Beispiele dafür sind Google Gemini und Jasper.

Lizenzierung: Einige Startups entwickeln KI-Algorithmen und lizenzieren sie an Anbieter oder Geschäfte in Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen oder Einzelhandel. Die Modelle Med-PaLM von Google oder GPT von OpenAI funktionieren auf diese Weise.

Beratung: Startups bieten Beratungsdienste an, entwickeln benutzerdefinierte KI-Lösungen für Clients oder integrieren KI in bestehende Workflows.

Insights: Es gibt auch Startups, die Daten zu Geld machen, indem sie Einblicke oder prädiktive Analysen verkaufen, die von proprietären KI-Modellen abgeleitet sind. BloombergGPT ist ein gutes Beispiel dafür.

Unabhängig davon, für welches Umsatzmodell Sie sich entscheiden, sollten Sie den ROI im Auge behalten. Angesichts der erheblichen Kosten, der Infrastruktur, der Daten und der Fähigkeiten, die mit der Entwicklung von KI-Tools verbunden sind, kann die Kapitalrendite (ROI) in weite Ferne rücken. Dies ist in der Tat eine der größten Herausforderungen für ein KI-Startup.

Herausforderungen bei der Implementierung von KI im Business und wie man sie überwindet

Der Aufbau eines KI-basierten Geschäfts ist einfacher und leichter als die meisten anderen. Wenn Sie zum Beispiel ein Fitnessstudio eröffnen möchten, müssen Sie in Immobilien, Geräte, Trainer, Vertrieb, Marketing usw. investieren. Eine KI-gestützte App für das Training kann dagegen in Ihrer Garage entwickelt werden.

Es gibt jedoch noch mehrere andere KI-Herausforderungen die Sie berücksichtigen müssen.

KI-Tools werden auf der Grundlage riesiger Datenmengen entwickelt. Bei der Beschaffung und Nutzung dieser Daten können Sie vor Herausforderungen stehen, wie z. B:

Ethische Fragen zur Art der Datenerfassung

Probleme mit dem Datenschutz bei der Verwendung der Daten, insbesondere wenn es sich um personenbezogene Daten handelt

Sicherheit bei der Speicherung der Daten

Einhaltung von lokalem, staatlichem, bundesstaatlichem und internationalem Recht

Bevor Sie ein KI-Tool entwickeln, sollten Sie sich gründlich mit den Problemen der Daten auseinandersetzen. Holen Sie sich die Hilfe von Datenexperten und Anwälten, damit Sie auf dem besten Weg sind.

Ein weiteres Formular für Daten ist Fachwissen. Wenn Sie z. B. KI-basierte Workouts entwickeln, brauchen Sie Fachexperten, die die Genauigkeit und Eignung Ihres Workouts überprüfen. Ihr Tool kann Kunden nicht empfehlen, sich auf potenziell riskante Aktivitäten einzulassen, nur um ihre Gewichtsziele zu erreichen.

Überlegen Sie, welche Schlussfolgerungen/Empfehlungen Ihre KI App anbietet, und engagieren Sie Experten, um diese zu validieren. Erstellen Sie ein Verantwortungsmodell, um sicherzustellen, dass die Inhalte von Experten auf dem Gebiet überprüft werden. Wenn Sie in stark regulierten Branchen wie dem Gesundheits- oder Finanzwesen tätig sind, sollten Sie besonders aufmerksam sein und sich von Rechtsexperten beraten lassen.

Kosten

Was kostet es, ein KI-Startup zu gründen?

Die Kosten für die Gründung eines KI-Start-ups können zwischen 5.000 und über 100.000 US-Dollar liegen, je nach Produkt, Infrastruktur, Datenerfassung, Größe des Teams und Komplexität der Produktentwicklung. Oft fallen diese Kosten bereits im Vorfeld an, lange bevor das Produkt auf den Markt gebracht werden kann oder Rendite abwirft.

Um kostenbedingte Herausforderungen zu vermeiden, sollten Sie einen klaren langfristigen Business-Plan aufstellen, mit dem Sie Ihre Investition zurückverdienen können. Beginnen Sie mit einem kleineren MVP und validieren Sie es, bevor Sie es aufstocken.

Da KI-Systeme auf große Mengen sensibler Daten angewiesen sind, sind Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit zu erwarten. Um Datenschutzverletzungen zu vermeiden, sollten Sie robuste Systeme entwickeln, um:

Datenmissbrauch zu verhindern

Die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Strafen zu vermeiden

Data Governance zu verwalten

Best Practices für die Sicherheit zu gewährleisten, z. B. Anonymisierung, Verschlüsselung usw

Implementierung von Cybersicherheitsmaßnahmen und Audits

Kundenvertrauen

Trotz aller Begeisterung stehen Kunden der KI möglicherweise skeptisch gegenüber. Dies gilt vor allem in Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Geldanlage oder auch der Mode, wo menschliche Kreativität und Urteilsvermögen hoch geschätzt werden.

Gehen Sie auf dieses Misstrauen ein, indem Sie Vertrauen aufbauen. Machen Sie transparent, wie KI eingesetzt wird, welche Daten gesammelt werden und wie Entscheidungen getroffen werden. Geben Sie den Benutzern mehr Kontrolle über ihre Daten. Erlauben Sie ihnen, mit Menschen zu interagieren, wenn sie das möchten. Holen Sie Feedback ein und setzen Sie es um.

Starten Sie Ihre KI Businesses mit ClickUp

Seit der Einführung von ChatGPT und ähnlichen großen Sprachmodellen (LLMs) ist KI überall präsent.

Jedes Tool für den Arbeitsplatz und jede Plattform für die Produktivität verfügt jetzt über KI. Apple integriert Apple Intelligence in iOS und MacOS. In jeder Branche und für jeden Anwendungsfall entstehen neue KI-first tools.

Doch wir stehen erst am Anfang einer riesigen Chance auf dem KI-Markt. Als die nächste Generation von Softwareprodukten werden KI-Startups das Geschäft mit der Technologie neu definieren. Wenn Sie ein Stück von diesem Kuchen abhaben möchten, ist es an der Zeit, mit Ihren besten KI-Geschäftsideen zu beginnen.

ClickUp hat alles, was Sie für Ihren Start brauchen. Ideenfindung mit ClickUp Brain. Führen Sie Umfragen durch und analysieren Sie Daten mit ClickUp Forms. Planen Sie die Entwicklung Ihrer KI-Tools mit ClickUp Tasks. Erstellen Sie ein CRM, automatisieren Sie Workflows, überwachen Sie die Leistung und optimieren Sie, alles an einem Ort mit ClickUp. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!