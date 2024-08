10 KI-Startups, die man 2024 im Auge behalten sollte (Bewertungen & Preisgestaltung)

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten. Aufgaben, die früher stundenlang manuell abgeschlossen werden mussten, können heute in Lichtgeschwindigkeit erledigt werden. ⚡

Na ja, vielleicht nicht ganz so schnell, aber Sie verstehen, worum es geht.

OpenAI, ein KI-Forschungsunternehmen, hat mit ChatGPT und DALL-E Wellen geschlagen und die Art und Weise revolutioniert, wie wir schriftliche Inhalte und Bilder generieren. Aber es gibt auch andere Start-ups, die generative KI-Technologien in verschiedenen Feldern und auf kreative Weise einsetzen.

Wir haben 10 dieser innovativen KI-Startups zusammengestellt, von denen jedes einzigartige Tools anbietet, die Ihre Arbeitsweise verändern. Von Design über Finanzen bis hin zum Abfallrecycling - diese Unternehmen nutzen KI, um prädiktive Analysen zu erleichtern, intelligentere Entscheidungsfindung und die Effizienz des gesamten Betriebs.

Unabhängig von der Arbeit, die Sie erledigen, und der Branche, in der Sie arbeiten, werden Sie auf dieser Liste ein KI-Startup finden, das ein Problem löst, mit dem Sie gerade zu kämpfen haben. Wenn Sie also neugierig sind, was es in der Welt der KI für Sie gibt, bleiben Sie bis zum Ende dabei - wir haben ein kostenloses Bonus-Tool für Sie. 🎁

Worauf sollten Sie bei KI-Startups achten?

Wenn Sie erwägen, KI-Produkte in Ihre persönlichen und geschäftlichen Arbeitsabläufe einzubinden, sollten Sie auf Folgendes achten:

Löst Ihre Probleme: Zunächst einmal, löst dieses KI-Startup etwas, mit dem Sie zu kämpfen haben? Diebesten KI-Tools sind diejenigen, die Ihnen den Alltag erleichtern

Zunächst einmal, löst dieses KI-Startup etwas, mit dem Sie zu kämpfen haben? Diebesten KI-Tools sind diejenigen, die Ihnen den Alltag erleichtern Benutzerfreundlich: Wenn die Benutzung Kopfzerbrechen bereitet, ist sie es nicht wert. Suchen Sie nach etwas, mit dem man sich leicht zurechtfindet und das sich ohne viel Aufhebens in Ihren derzeitigen Workflow einfügt

Wenn die Benutzung Kopfzerbrechen bereitet, ist sie es nicht wert. Suchen Sie nach etwas, mit dem man sich leicht zurechtfindet und das sich ohne viel Aufhebens in Ihren derzeitigen Workflow einfügt Kosteneffizient: Überlegen Sie, was Sie bekommen und was Sie bezahlen. Das Tool sollte für Ihr Budget sinnvoll sein und einen Mehrwert bieten, sei es durch Zeitersparnis oder Steigerung Ihrer Produktivität

Überlegen Sie, was Sie bekommen und was Sie bezahlen. Das Tool sollte für Ihr Budget sinnvoll sein und einen Mehrwert bieten, sei es durch Zeitersparnis oder Steigerung Ihrer Produktivität Integrationen: Das Tool des KI-Startups sollte sich problemlos in andere Tools und Systeme integrieren lassen, die Sie verwenden. Eine nahtlose Integration sorgt für reibungslosere Workflows und reduziert die Lernkurve

Das Tool des KI-Startups sollte sich problemlos in andere Tools und Systeme integrieren lassen, die Sie verwenden. Eine nahtlose Integration sorgt für reibungslosere Workflows und reduziert die Lernkurve Support: Dies ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei fortgeschrittenen Tools. Suchen Sie nach KI-Startups, die über umfassende Ressourcen, starke Community-Foren und einen reaktionsschnellen Kundensupport verfügen

Die 10 besten KI-Startups für 2024

Hier finden Sie eine Übersicht über die 10 besten Startups im Bereich künstliche Intelligenz, die es wert sind, sich anzusehen. Zu jedem Startup erfahren Sie, was sie erledigen, welche Probleme sie lösen und welche Features ihr Produkt auszeichnen.

Lesen Sie weiter, um mehr über diese KI-Startups zu erfahren und wie ihre Produkte in Ihren Arbeitsablauf passen könnten.

1. DeepL

über

DeepL

Eines der KI-Startups, das man im Auge behalten sollte, ist DeepL. Es handelt sich um ein KI-Übersetzungstool, das umfangreiche Sprachmodelle nutzt, um Texte und Dateien (TXT, DOCX, PPTX und PDF) in mehr als 30 Sprachen zu übersetzen. Und wenn Sie Ihre Dokumente vor der Übersetzung formatiert haben, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen - DeepL bringt das nicht durcheinander.

Sie können DeepL im Internet nutzen oder es auf Ihr Windows-, MacOS-, ChromeOS-, iOS- oder Android-Gerät herunterladen. Es gibt auch Chrome-, Firefox- und Edge-Erweiterungen für ein besseres Browsing-Erlebnis. Und wenn Sie ein Entwickler sind, können Sie ihre API nutzen, um Übersetzungsfeatures hinzuzufügen und code-Effizienz steigern in Ihren Apps.

DeepL besten Features

Erzielen Sie eine wesentlich höhere Übersetzungsgenauigkeit als mit anderen Tools wie Google, Microsoft und Amazon Translate 🎯

Erstellen Sie mehrere Glossare für die Übersetzung von Fachjargon und branchenspezifischen Begriffen

Wechseln Sie zwischen formellen und informellen Tönen für Ihre Übersetzung

Verwenden Sie das integrierte Wörterbuch, um einen Begriff anhand von Synonymen und Beispielsätzen besser zu verstehen

DeepL limitations

DeepL Pro funktioniert derzeit in 36 Ländern

Sie müssen DeepL Pro erwerben, um den Ton für Übersetzungen festzulegen und übersetzte Dokumente zu bearbeiten

DeepL Preise

DeepL Translator: Free

Free DeepL Pro Starter: $10.49/Monat pro Benutzer

$10.49/Monat pro Benutzer DeepL Pro Advanced: $34.49/Monat pro Benutzer

$34.49/Monat pro Benutzer DeepL Pro Ultimate: $68.99/Monat pro Benutzer

$68.99/Monat pro Benutzer DeepL API Free: Free

Free DeepL API Pro: $5.49/Monat + nutzungsabhängiger Preis

$5.49/Monat + nutzungsabhängiger Preis DeepL API Business: Kontakt für Preisgestaltung

DeepL Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (120+ Bewertungen)

2. Synthesia

über

Synthesia

Synthesia ist ein KI-Videogenerator, der natürliche Sprachverarbeitung und Deep-Learning-Modelle verwendet, um Texte und Skripte in ansprechende Videos zu verwandeln - ohne dass Sie vor der Kamera stehen oder über Bearbeitungskenntnisse verfügen müssen. Wenn Sie noch kein Skript haben, mit dem Sie anfangen können, kein Problem. Synthesia kann ein Skript für Sie erstellen. Nennen Sie einfach Ihr Thema und Ihr Einzelziel.

Und wenn Sie direkt mit der Erstellung von Videos beginnen möchten, gibt es Vorlagen für jeden - von studenten, die pädagogische Inhalte erstellen möchten bis hin zu Marketing Teams, die Werbevideos erstellen wollen.

Die benutzerdefinierte Gestaltung Ihres Videos ist so einfach wie das Zusammenstellen eines Foliendokuments. Sie können kostenlos Texte, Formen, Bilder, Bildschirmaufnahmen und auch Hintergrundmusik hinzufügen! 🎶

Synthesia beste Features

Laden Sie Gäste ein, ihre Kommentare und ihr Feedback zu Videos zu hinterlassen

Exportieren Sie Videos als MP4-Dateien oder betten Sie sie auf Ihrer Website ein, um sie automatisch mit neuen Versionen zu aktualisieren

Aktivieren Sie geschlossene Untertitel beim Exportieren von Videos

Wählen Sie aus Hunderten von menschenähnlichen Avataren und natürlichen Stimmen (in mehreren Sprachen und Akzenten) für Ihr Video oder erstellen Sie benutzerdefinierte Avatare mit Ihrer Stimme

Synthesia Beschränkungen

Es gibt keinen kostenlosen Plan und keine Testversion

Die Synchronisierung der Lippen eines Avatars ist bei nicht-englischen Sprachen nicht sehr flüssig

Synthesia Preise

Starter: $29/Monat (ein Editor und drei Gäste)

$29/Monat (ein Editor und drei Gäste) Ersteller: 89 $/Monat (ein Editor und fünf Gäste)

89 $/Monat (ein Editor und fünf Gäste) Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Synthesia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,100+ Bewertungen)

4.7/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

3. Rahmen

über

Rahmen

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Kundenzufriedenheit genau messen und spezifische Probleme aufdecken, ohne eine Vielzahl von Umfragen zu verschicken (und am Ende nur allgemeine Antworten zu erhalten). Die KI-gestützte Customer Intelligence-Plattform von Frame macht dies möglich.

Sie stellt eine Verbindung zu Ihrem bestehenden Ticketing- und CRM-Anbieter her, indexiert alle Unterhaltungen und verwendet prädiktive Algorithmen, um die Stimmung der Kunden aus diesen Interaktionen zu bewerten. Und wenn sie merkt, dass ein Kunde im Begriff ist, das Schiff zu verlassen, alarmiert sie Sie, um Maßnahmen zu ergreifen und Ihre Kunden zufrieden zu stellen. 🤩

Beste Features des Rahmens

Verbinden Sie Frame mit gängiger Software wie Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack und Salesforce

Verwenden Sie das Tool zur Kostenberichterstellung, um die mit Kundentickets verbundenen Ausgaben nachzuverfolgen und automatisch Kosteneinsparungen zu berechnen, wenn Änderungen implementiert werden

Visualisieren Sie Trendthemen, Kundenengagement und Teamleistung auf Ihrem Dashboard

Greifen Sie auf ein reaktionsschnelles und zuverlässiges Support-Team zu, wenn Sie nicht weiterkommen und Hilfe benötigen

Rahmenbeschränkungen

Es gibt keinen kostenlosen Plan und keine Testversion

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein

Rahmenpreise

Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen von Rahmen

G2: 4.5/5 (15+ Bewertungen)

4.5/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1+ Bewertungen)

4. Jaspis

über

Jaspis

Jaspis ist ein KI-Tool für Affiliate-Vermarkter , Marketing Teams und Agenturen. Es nutzt generative KI, um Texte für Blogs, Anzeigen und E-Mail-Kampagnen zu erstellen, e-Commerce-Websites und Seiten der sozialen Medien. 📱

Das Tolle an Jasper ist, dass Sie seine maschinellen Lernmodelle so trainieren können, dass sie in der Sprache Ihrer Marke schreiben - Sie müssen sie nur mit Inhalten von Ihrer Website oder Ihren Unternehmensdokumenten füttern. Und wenn Sie ein paar coole Bilder zu Ihrem Text haben möchten, sorgt der native KI-Bildgenerator dafür.

Die besten Features von Jasper

Wiederverwendung von Inhalten für mehrere Plattformen

Installieren Sie die Chrome-Erweiterung von Jasper, damit Sie die Anwendung dort nutzen können, wo Sie sie brauchen

Erreichen Sie ein globales Publikum, indem Sie Inhalte in über 30 Sprachen erstellen, darunter Englisch, Französisch und Spanisch

Nutzen Sie den nativen KI-Chatbot, um Themen zu recherchieren und Ideen zu sammeln

Jasper Beschränkungen

Es dauert eine Weile, bis man den Dreh raus hat

Gelegentlich sind die generierten Inhalte ungenau

Die Features zur Dokumentenzusammenarbeit und zum Style Guide sind nur für den Business-Plan verfügbar

Preise für Jasper

Ersteller: 49 $/Monat (ein Platz und eine Markenstimme)

49 $/Monat (ein Platz und eine Markenstimme) Pro: 69 $/Monat (fünf Plätze und drei Stimmen)

69 $/Monat (fünf Plätze und drei Stimmen) Business: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

5. Uizard

über

Uizard

Uizard ist ein KI-Design-Tool, mit dem Sie Wireframes, Landing Pages, Web- und mobile Apps erstellen können, ohne dass Sie über Design-Erfahrung verfügen. Es gibt viele Möglichkeiten, damit anzufangen. Beginnen Sie mit einem leeren Blatt Papier, verwenden Sie eine der UI-Vorlagen, verwandeln Sie Screenshots in bearbeitbare Entwürfe, oder lassen Sie Autodesigner automatisch Ihre Worte in UI-Designs verwandeln. ✨

Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie Ihre Designs ganz einfach mit Text, Symbolen, Bildern, Schaltflächen und Formularen benutzerdefinieren. Außerdem können Sie Ihre Benutzer durch das Verknüpfen von Bildschirmen zu einer Reise zusammenstellen. Und wenn Sie sehen möchten, wie Ihr Design funktioniert, wechseln Sie einfach in den Vorschaumodus, um es in Aktion zu sehen.

Die besten Features des Assistenten

Importieren Sie Bildschirme aus Figma, Sketch und Adobe XD

Exportieren von Entwürfen in SVG-, JPG-, PNG- und PDF-Dateien

Holen Sie sich Bilder für Ihre Mockups von Ihrem Computer, aus der Unsplash-Bibliothek oder von der KI generierte Bilder

Laden Sie Teammitglieder per E-Mail ein und geben Sie ihnen Ersteller- oder Betrachter-Zugriff

Einschränkungen für Assistenten

Der kostenlose Plan ist auf zwei Projekte, fünf Bildschirme pro Projekt und 10 kostenlose Vorlagen limitiert

Autodesigner übersieht oder interpretiert gelegentlich bestimmte Schlüsselwörter in Benutzeraufforderungen bei der Erstellung der endgültigen Ausgabe falsch

Preise für den Assistenten

Free

Pro: $19/Monat pro Ersteller

$19/Monat pro Ersteller Business: $49/Monat pro Ersteller (wird nur jährlich abgerechnet)

$49/Monat pro Ersteller (wird nur jährlich abgerechnet) Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Assistenten

G2: 4.2/5 (15+ Bewertungen)

4.2/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 190 Bewertungen)

6. Adept

über

Adept

Stellen Sie sich vor, Sie hätten Bots, die wissen, wie man die Software auf Ihrem Computer benutzt. Anstatt Aufgaben selbst zu erledigen, würden Sie einem Roboter einfach sagen, was er zu erledigen hat. Diese Idee mag wie etwas aus der Zukunft klingen, aber genau das versucht das KI-Startup Adept aus San Francisco zu verwirklichen. 🪄

Zum Auftakt arbeitet Adept an seinem ersten Produkt: einer KI-gestützten Plattform, die Workflows in Web-Apps automatisiert. Diese Workflows bestehen aus einer Abfolge von Schritten wie dem Navigieren zu einer URL, Klicken, Tippen, Scrollen und ausführender Code . Und Sie können Workflows ausführen, indem Sie sie von Grund auf neu erstellen oder einen der vorgefertigten Workflows von Adept benutzerdefiniert anpassen.

Adept beste Features

Nutzen Sie die vorgefertigten Workflows, um Aktionen wie die Überprüfung der Verfügbarkeit von Campingplätzen, das Auffinden von Jahresabschlüssen für börsennotierte Unternehmen oder das Abschließen einer Marktstudie für Immobilienmakler auszuführen

Navigieren Sie mühelos durch den minimalistischen Workflow Editor, auch wenn Sie ein Neuling sind

Erstellen Sie Workflows, indem Sie Schritte in natürlicher Sprache auflisten

Eingeschränkte Möglichkeiten

Es gibt nur wenige vorgefertigte Workflows

Automatisierte Workflows funktionieren möglicherweise nicht immer wie erwartet

Es ist noch nicht öffentlich verfügbar, daher muss man sich auf die Warteliste setzen lassen

Adept Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

7. Moveworks

über

Moveworks

Das Jonglieren mit Dutzenden von Apps im Geschäft, um auf Informationen zuzugreifen und Aufgaben auszuführen, kostet Zeit und verlangsamt die Produktivität Ihres Teams. Kommen Sie zu Moveworks. Es ist eine KI-Plattform, die eine Verbindung zu Ihren Business-Systemen herstellt und Ihrem Team hilft, seine Workflows zu beschleunigen.

Sie müssen einen Wissensartikel finden? Eine Auszeit buchen? Ein Formular für eine Anfrage abschließen? Oder eine Änderungsanfrage genehmigen? Fragen Sie einfach Moveworks in einfacher Sprache, und es erledigt diese Aufgaben für Sie. 💪

Moveworks beste Features

Zugriff auf Informationen und Ausführung von Aufgaben in jeder der über 100 unterstützten Sprachen

Erhalten Sie wichtige Benachrichtigungen über alle Ihre Business-Anwendungen direkt in Ihrem Chat

Senden Sie Updates an bestimmte Abteilungen oder Ihr gesamtes Unternehmen

Verbinden Sie Moveworks mit über 150 SaaS-Apps wie Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp und Slack

Moveworks Einschränkungen

Es gibt weder einen kostenlosen Plan noch eine Testversion

Einige Benutzer berichten, dass das Support-Team manchmal zu langsam reagiert

Preise von Moveworks

Kontakt für Preise

Moveworks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

8. AlphaSense

über

AlphaSense

Die Durchführung von Marktforschung kann sich sehr überwältigend anfühlen, besonders wenn man Suchmaschinen durchforsten, in mehreren Quellen graben und fragmentierte Informationen zusammensetzen muss. AlphaSense ist ein Technologieunternehmen, das sich dieses Problems annimmt.

Es handelt sich um ein Market Intelligence- und Such-Tool für Unternehmens- und Finanzdienstleister, mit dem sie in einem Bruchteil der Zeit tiefgehende Marktforschung betreiben können. Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz, um Ihnen dabei zu helfen, die relevanten Erkenntnisse zu entdecken, zusammenzufassen und zu extrahieren, die Sie für Ihre Recherche benötigen.

AlphaSense beste Features

Tägliche Updates zu Unternehmen, Themen und Bereichen von Interesse auf Ihrem Dashboard

Zugriff auf mehr als 10.000 öffentliche und private Quellen, einschließlich Broker-Berichte, Gewinn- und Expertengespräche sowie Analystenberichte

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in börsennotierte und private Unternehmen - einschließlich ihrer Finanzierung, Börsengänge, Investitionen, Übernahmen und Bewertungen 📊

Filtern Sie Ihre Suchergebnisse, um nur interne Dokumente, Nachrichten oder Daten aus bestimmten Quellen anzuzeigen

AlphaSense-Einschränkungen

Es gibt begrenzte native Integrationen

Die Plattform ist etwas langsam bei der Aktualisierung der neuesten Marktnachrichten und Forschungsberichte

Es gibt keinen kostenlosen Plan, und Sie müssen Ihre Geschäftsdaten für den Zugang zu einer zweiwöchigen Testversion einreichen

AlphaSense-Preise

Kontakt für Preise

AlphaSense-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

9. Tome

über

Tome

Mit der KI-gesteuerten Präsentationssoftware von Tome wird die Erstellung von Folien zum Kinderspiel. Beginnen Sie mit einer Vorlage oder, noch besser, beschreiben Sie einfach, worum es in Ihrer Präsentation geht, und lassen Sie Tome ein einzigartiges Foliendeck für Sie erstellen, abgeschlossen mit relevanten Texten und Bildern.

Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie mit Tome chatten und so lange nachbessern, bis die Präsentation perfekt ist. Außerdem können Sie Ihre Folien aufpeppen, indem Sie Themen ändern, Tabellen hinzufügen und Inhalte aus externen Apps wie Figma, Airtable, Twitter, YouTube und Miro abrufen.

Die besten Features von Tome Now

Verwenden Sie Tome in einer von 10 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch

Konvertieren Sie Dokumente in eine Präsentation mit passenden Bildern

Links zu Ihren Tome-Präsentationen freigeben und nachverfolgen, wie viele Personen sie angesehen haben

Laden Sie Mitglieder Ihres Teams ein und arbeiten Sie gemeinsam mit ihnen an Foliendateien

Tome Beschränkungen

Tome verfügt nicht über fortgeschrittene Features wie Diktate, Diagramme und Animationen

Der kostenlose Plan erlaubt es nicht, Tome-Diendecks als PDF-Dateien zu exportieren

Tome-Preise

Free

Pro: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2 Rezensionen)

4.8/5 (2 Rezensionen) Capterra: Keine Bewertungen

10. AMP Robotics

über

AMP-Robotertechnik

Bisher haben wir über Technologieunternehmen und KI-Assistenten gesprochen, die einfache alltägliche Aufgaben lösen. AMP Robotics hingegen nutzt die Kraft der KI-Technologie, um etwas Größeres in Angriff zu nehmen: das Recycling von Abfall. Das Herzstück von AMP Robotics ist das KI-Tool AMP Neuron, das verschiedene Arten von wiederverwertbaren Materialien in Abfallströmen identifizieren kann.

AMP Neuron arbeitet mit dem Vision Tool und den Roboterarmen von AMP Robotics. Das Computer Vision Tool nimmt Bilder des Abfalls auf, Neuron identifiziert jeden Materialtyp und weist die Roboterarme an, wie der Abfall zu sortieren ist.

AMP Robotik beste Features

Optimierung der Leistung durch ein schnelleres und genaueres Sortiersystem

Langfristige Kosteneinsparungen durch Senkung der Arbeitskosten und Erhöhung des Wertes der sortierten Materialien

Arbeiten Sie direkt mit dem AMP-Team zusammen, um sicherzustellen, dass das Produkt stets mit höchster Effizienz arbeitet

AMP Robotik Limits

Der Einsatz der KI-Technologie von AMP Robotics erfordert eine hohe Anfangsinvestition 💰

Regelmäßige Wartung und Reparaturen der Technologie können die Betriebskosten erhöhen

AMP Robotik Preise

Kontakt für Preisgestaltung

AMP Robotik Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

Andere KI-Tools

Neben diesen Top-KI-Unternehmen, die wir behandelt haben, gibt es Tools wie ClickUp, die erwähnenswert sind. Es ist zwar kein KI-spezifisches Startup, hat aber einige coole KI Features, die das Management von projekte und Aufgaben viel einfacher.

Ob Sie nun ein Team leiten oder persönliche Projekte zu organisieren, könnte das Verständnis der KI-Funktionen von ClickUp eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Toolset sein. Schauen wir uns genauer an, was ClickUp bietet. 👀

#

ClickUp

ClickUp AI

ist ein KI Schreib-Tool das Ihren Schreibprozess vereinfachen soll. Es erstellt erste Entwürfe auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Vorgaben. Wenn Sie aber keine Lust haben, Prompts von Grund auf zu erstellen, können Sie eine der über 100 rollenbasierten Prompts von ClickUp AI verwenden.

Nehmen wir an, Sie sind im Marketing tätig. Mit den vorgefertigten Prompts von ClickUp können Sie ganz einfach Blogtitel und -beiträge, Werbe-E-Mails, Pläne für Ereignisse und vieles mehr erstellen. Neben der Erstellung von Inhalten können Sie damit auch Schreibfehler korrigieren, den Tonfall anpassen, lange Texte zusammenfassen und sie sogar in Aufgaben umwandeln.

Mit den robusten Projektmanagement-Features von ClickUp können Sie diese Aufgaben einfach verwalten - unabhängig davon, ob Sie in der Baubranche arbeiten gesundheitswesen, oder feld der juristischen Dienstleistungen . Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu, legen Sie Prioritäten fest und fügen Sie Fristen hinzu. Und wenn Sie sich nicht jedes Mal um diese Schritte kümmern wollen, können Sie ClickUp-Automatisierungen einrichten, die das für Sie erledigen ... kinderleicht!

Die besten Features von ClickUp

Verbindung von ClickUp mit über 1.000 Apps von Drittanbietern

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben und den Workload Ihres Teams mit Diagrammen und Grafiken 📈

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team über den nativen Chat und Kommentare zu Aufgaben mit Text, Audio und Bildschirmaufzeichnungen

Arbeiten Sie in Echtzeit an Ideen und Dokumenten mit ClickUp Whiteboards und ClickUp Docs

Verwalten Sie Ihre Projekte mit einer der über 1.000 Vorlagen

ClickUp Limitierungen

Der kostenlose Plan schränkt den Zugriff auf ClickUp AI ein

Einige Features der Web- und Desktop Versionen sind auf dem Handy nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

Die Macht der KI an Ihren Fingerspitzen

Mit diesen KI-basierten Lösungen können Sie Aufgaben rationalisieren, in kürzerer Zeit mehr erreichen und datengesteuerte Entscheidungen treffen, die Sie Ihren Zielen näher bringen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer All-in-One-Lösung sind, um Ihre persönliche Produktivität und die Ihres Teams zu steigern, sollten Sie sich ClickUp ansehen. Mit seiner KI-gesteuerten Projektmanagement-Plattform ist es viel einfacher und macht mehr Spaß, Ihre persönlichen Aufgaben und die Ihres Teams im Griff zu behalten. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an und erfahren Sie aus erster Hand, wie KI die Art und Weise, wie Sie arbeiten, revolutionieren kann. 🦾