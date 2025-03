Wie man mit bewährten Strategien auf TikTok viral geht

Hast du dich schon mal gefragt, warum manche TikTok-Videos über Nacht so erfolgreich sind und Millionen von Ansichten erreichen, während andere kaum Beachtung finden? 🤔

Das ist nicht nur Glück - der Wahnsinn hat Methode. Egal, ob du eine Marke bist, die ihre Reichweite vergrößern will, oder ein Ersteller, der sich einen Namen machen will - mit den richtigen Strategien ist es durchaus möglich, auf TikTok viral zu gehen.

In diesem Leitfaden werden wir die Geheimnisse hinter der Viralität von TikTok aufschlüsseln. Sie erfahren, wie Sie die neuesten Trends nutzen, Ihr Publikum ansprechen und Tools wie ClickUp um Ihre Inhalte wie ein Profi zu planen, zu erstellen und nachzuverfolgen.

Sind Sie bereit, Ihr TikTok-Spiel auf die nächste Stufe zu bringen? Dann lass uns eintauchen und dein nächstes Video zum viralen Erfolg machen! 🚀

Viral werden auf Tiktok: Was passiert wirklich?

Wir haben geknackt, wie man auf TikTok viral geht. 🔑

Zumindest haben unsere Marketing Teams und die Personalabteilung das geschafft, nachdem dieses Video satte 19 Millionen Ansichten, 1,8 Millionen Likes und 188k Speicherungen erhalten hat.

Willst du die Magie sehen? 😉👇🏻 @clickUp

HR Meeting, das ich nie vergessen kann #corporatehumor #Bürohumor ♬ Originalton - ClickUp Auf TikTok viral zu gehen, ist nicht nur Glückssache. Der Algorithmus von TikTok erledigt den Rest, wenn man die richtigen Teile an die richtige Stelle setzt. Aber zuerst müssen Sie verstehen, wie der TikTok-Algorithmus funktioniert.

Verstehen des TikTok-Algorithmus

TikTok basiert auf Algorithmen, die bestimmen, was Sie auf Ihrer 'Für Sie'-Seite oder ' FYP .'

Deshalb ist es für Ersteller und Geschäfte, die viral gehen wollen, so wichtig, zu wissen, wie es funktioniert.

Benutzerengagement: Misst Likes, Kommentare, Freigeben und Verweildauer, um die Interaktion zu messen. Videos, die die Aufmerksamkeit der Betrachter länger auf sich ziehen, werden in der Regel einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.

Misst Likes, Kommentare, Freigeben und Verweildauer, um die Interaktion zu messen. Videos, die die Aufmerksamkeit der Betrachter länger auf sich ziehen, werden in der Regel einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Videorelevanz: Bewertet Faktoren wie Hashtags, Ton, Untertitel und Videobeschreibungen, um die Relevanz des Inhalts zu bestimmen und zu signalisieren, ob ein Video für die Zinsen eines Benutzers relevant ist

Bewertet Faktoren wie Hashtags, Ton, Untertitel und Videobeschreibungen, um die Relevanz des Inhalts zu bestimmen und zu signalisieren, ob ein Video für die Zinsen eines Benutzers relevant ist Kontoaktivität: Analysiert das frühere Verhalten der Benutzer, z. B. die angesehenen, beliebten und freigegebenen Videos, um Empfehlungen zu personalisieren.

Analysiert das frühere Verhalten der Benutzer, z. B. die angesehenen, beliebten und freigegebenen Videos, um Empfehlungen zu personalisieren. Videoqualität: Berücksichtigt Elemente wie die Auflösung des Videos, die Klarheit des Tons und den Wert der Produktion, obwohl eine hohe Qualität für den Erfolg des Algorithmus nicht unbedingt erforderlich ist

Zusätzliche Faktoren:

Verweildauer in der App: Beeinflusst die Empfehlungen von TikTok, je nachdem, wie lange sich die Benutzer mit einzelnen Beiträgen beschäftigen. Eine aktuelleVideo der Washington Post besagt, dass die Dauer der Beschäftigung des Benutzers mit einzelnen Beiträgen die Empfehlungen des Algorithmus auf TikTok drastisch beeinflussen kann

Beeinflusst die Empfehlungen von TikTok, je nachdem, wie lange sich die Benutzer mit einzelnen Beiträgen beschäftigen. Eine aktuelleVideo der Washington Post besagt, dass die Dauer der Beschäftigung des Benutzers mit einzelnen Beiträgen die Empfehlungen des Algorithmus auf TikTok drastisch beeinflussen kann Gerät und Speicherort: Berücksichtigt Gerätetyp und Speicherort, um regional relevante Inhalte zu empfehlen.

Wenn Sie Videos mit all diesen Schlüsselfaktoren posten, erhöht der Algorithmus von TikTok ihre Sichtbarkeit und macht sie für mehr Benutzer zugänglich. Mit wachsendem Engagement setzt sich der Zyklus fort und erhöht die Sichtbarkeit, bis Ihr Inhalt den begehrten "viralen" Status erreicht.

Hier ist ein kurzes Diagramm, das einen funktionierenden TikTok-Algorithmus darstellt. 📍

Über: Quelle

Strategien zur Erstellung viraler Inhalte

Virale Videos auf TikTok entstehen mit 1% Glück und 99% Strategie. 🧠

Wir haben die besten Strategien zusammengestellt, um auf TikTok viral zu werden. Einige von ihnen sind ähnlich effektiv wie projektmanagement für soziale Medien strategien, sind aber unerlässlich, um den Prozess der Erstellung von TikTok-Inhalten zu rationalisieren und die Chancen auf einen viralen Erfolg zu erhöhen.

1. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Trends

Trends sind der Treibstoff für TikTok, und hier erfahren Sie, wie Sie das Beste aus ihnen machen können:

Bleib auf dem Laufenden: Schau regelmäßig auf der Seite ' Entdecken ' nach, was gerade angesagt ist. Ist es ein bestimmter Song oder ein Filter? Oder eine verrückte Online-Herausforderung?

Schau regelmäßig auf der Seite ' ' nach, was gerade angesagt ist. Ist es ein bestimmter Song oder ein Filter? Oder eine verrückte Online-Herausforderung? Mach es relevant: Orientiere dich an TikTok-Trends, die kreativ mit deiner Marke übereinstimmen. Aber denken Sie daran, es relevant zu machen. Wenn zum Beispiel ein Tanzwettbewerb im Trend ist, könnten Sie ihn zu erledigen, während Sie Ihr Produkt vorstellen?

Orientiere dich an TikTok-Trends, die kreativ mit deiner Marke übereinstimmen. Aber denken Sie daran, es relevant zu machen. Wenn zum Beispiel ein Tanzwettbewerb im Trend ist, könnten Sie ihn zu erledigen, während Sie Ihr Produkt vorstellen? Schaffen Sie Ihren Trend: Initiieren Sie Ihren Trend oder Ihre Herausforderung, wenn Sie kreativ sind. Wenn er sich durchsetzt, kann er Ihre Sichtbarkeit in die Höhe treiben

**Vermeiden Sie es, auf Trends aufzuspringen, die nicht mit den Werten Ihrer Marke oder Ihrer Zielgruppe übereinstimmen. 🚫

Als zum Beispiel der "NFT-Wahn" seinen Höhepunkt erreichte, stürzten sich viele Marken auf die Entwicklung und den Verkauf von NFTs, ohne die Auswirkungen der Technologie zu verstehen. Marken wie Taco Bell sahen sich mit Gegenreaktionen konfrontiert, als sie NFT-Kunst auf den Markt brachten, die einige als unpassend empfanden, insbesondere angesichts der mit NFTs verbundenen Umweltbedenken.

Die Beteiligung an solchen Trends kann nach hinten losgehen, wenn sie bei der Zielgruppe nicht ankommen oder den Werten der Marke widersprechen, was die Notwendigkeit eines durchdachten Engagements unterstreicht.

Auch gelesen: Wie man TrendSpotting verwendet (mit Beispielen)

Achten Sie bei der Verwendung von Hashtags auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen aktuellen Hashtags und Hashtags, die für Ihre Branche oder Marke relevant sind. Vermeiden Sie es jedoch, Ihre Bildunterschrift mit zu vielen Hashtags zu überfrachten.

Obwohl TikTok das Hinzufügen mehrerer Hashtags erlaubt, sollten Sie drei bis fünf Hashtags pro Beitrag. 🔖

Durch die Wahl der richtigen Hashtags können Sie das Publikum, das am ehesten an Ihrer Branche, Ihren Produkten oder Dienstleistungen interessiert ist, für sich gewinnen und sicherstellen, dass Ihre Inhalte die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen!

Eine ähnliche Strategie haben wir in unserem viralen Video "The Scrum Master" (2,8 Millionen Ansichten) verwendet.

Wir haben uns an 4-5 aktuelle Hashtags gehalten - #corporate, #corporatelife und #9to5, während #scrum und #projectmanager für unsere Marke und den Inhalt des Videos sehr relevant waren.

Über: Quelle

3. Neugierde wecken

Haben Sie schon einmal an einem Video vorbeigescrollt, nur um zurückzuspringen, weil die erste Zeile so faszinierend war? Das ist das Ziel. 🎯

Beginne mit einer Frage, Spannung oder einem wilden Szenario. Nimm dir eine Seite von Legendaryshots, einem TikTok-Konto, das für wilde Experimente bekannt ist, die die Leute bis zum Ende fesseln.

Über: Quelle

4. Nutzen Sie trendige Musik zu Ihrem Vorteil

Musik spielt eine große Rolle auf TikTok - fast 90% der Befragten gaben in einer Studie an, dass der Klang eine zentrale Rolle für ihre Erfahrungen spielt. 🎶

Wenn Sie trendige Sounds verwenden, wird Ihr Inhalt besser wahrgenommen. Wählen Sie trendige Musik oder Soundeffekte, die Ihr Video ergänzen und Ihre Aufmerksamkeit erregen. Der richtige Sound kann die Stimmung verbessern und Ihr Video einprägsamer machen.

Zum Beispiel können Sie einen fröhlichen, motivierenden Song für ein Video verwenden, das Ihre tägliche Morgenroutine zeigt.

Sie können auch Ihre eigenen Audio- oder Tonaufnahmen erstellen, um Ihr Video zu ergänzen. Wenn Sie dies erledigen, hat Ihre Musik auch die Chance, sich zu verbreiten.

Ein Beispiel: Der virale Taylor Swift-Song "Anti-Hero" wurde mit allem kombiniert, von Trennungsgeschichten bis hin zu Geschichten über Haustiere, und erreichte Millionen von Ansichten.

Apropos Songs: Kennst du schon unseren Knaller, den TikTok-Soundtrack "Choices"?😉 ? @clickUp HR hat gerade einen Knaller veröffentlicht 🔥 #corporatehumor Parodie von @E-40 "Choices" @ClickUp ♬ Originalton - ClickUp

5. Posten Sie konsequent und zur richtigen Zeit

Konsistenz zeigt den Algorithmen von Tiktok, dass Sie aktiv neue Inhalte für seine Benutzer veröffentlichen.

Je konsequenter Ihr Konto gepostet wird, desto mehr bevorzugt der Algorithmus Ihr Konto. Aber auch das Timing ist wichtig!

Erstellen Sie einen konsistenten Veröffentlichungszeitplan und halten Sie ihn ein. Posten Sie häufig, um Ihre Inhalte frisch und relevant zu halten, und verwenden Sie TikTok analytics tools um die optimalen Zeiten zu ermitteln, zu denen Ihr Publikum am aktivsten ist. Zu posten, wenn Ihr Publikum online ist, ist eine der bekanntesten TikTok-Hacks . Forschung von SocialPilot haben ergeben, dass die beste(n) Zeit(en) zum Posten auf TikTok im Jahr 2024\ sind.

Pro-Tipp: Möchten Sie das Ganze vereinfachen? Tools wie ClickUp's Kalender-Ansicht kann Ihnen helfen, Ihren Posting-Zeitplan einfach zu verwalten. 📅

6. Eine Geschichte erzählen

Menschen lieben Geschichten, und das TikTok-Publikum ist da keine Ausnahme. 💬

Ja, Musik ist wichtig für das Engagement; das haben wir bereits angesprochen. Aber wussten Sie, dass 80 % der beliebtesten TikTok-Videos sind mit Musik unterlegt?

Dies ist besonders wirkungsvoll, wenn es mit einer nachvollziehbaren Geschichte gepaart wird, wie bei erfolgreichen Kampagnen zu sehen ist, die trendige Klänge nutzen oder benutzerdefinierte Klanglandschaften schaffen, um die Aufmerksamkeit zu erregen.

Eine gut erzählte Geschichte kann eine tiefere Verbindung zu den Zuschauern herstellen und zum Freigeben von Inhalten anregen. Eine starke Storyline kann die Zuschauer auch früh fesseln und sie länger bei der Stange halten.

Beispiel: Wenn Sie in der Fitnessbranche tätig sind, könnten Sie ein Video über Ihre ersten Tage in einem Fitnessstudio erstellen. Wie haben Sie sich anfangs gefühlt? Was hat Ihnen den Anstoß gegeben, Ihre Routine zu ändern?

7. Variieren Sie die Länge Ihres Videos

Experimentieren Sie mit verschiedenen Videolängen, um herauszufinden, was bei Ihrem Publikum am besten ankommt.

laut Social Insider erhalten kurze Videos von 0 bis 15 Sekunden im Durchschnitt 9,40 % Videoaufrufe, während längere Videos eine pauschale Ansichtsrate von 7 % erhalten.

Das bedeutet, dass kürzere Videos in Bezug auf die Ansichten oft besser abschneiden. Das heißt aber nicht, dass längere Videos nicht funktionieren können! Es geht darum, den Sweet Spot zu finden, der für Ihren Inhalt und Ihre Zielgruppe funktioniert.

Ein freundlicher Ratschlag: Experimentieren Sie mit verschiedenen Längen, um zu sehen, was gut ankommt. Aber denken Sie daran: Wenn Sie eine überzeugende Geschichte zu erzählen haben, scheuen Sie sich nicht, lang zu werden!

Über: Quelle

8. Unterhaltsam und sympathisch sein

TikTok macht Spaß, und Humor ist der Schlüssel. Nutzen Sie ihn, um Situationen zu schaffen, mit denen sich die Zuschauer verbinden können. Ein unterhaltsames und ansprechendes Video wird mit größerer Wahrscheinlichkeit viral gehen. Scheuen Sie sich also nicht, Ihren Videos Persönlichkeit und Humor zu verleihen.

📌 Laut TikTok :

7 von 10 Zuschauern geben an, dass es am meisten Spaß macht, TikTok-Werbung zu sehen, wenn sie andere zum Lachen bringen

30 % der TikTok-Benutzer gaben an, dass der Humor in den Inhalten der Ersteller eine der Hauptmotivationen für Kaufabsichten ist

lustig" ist die wichtigste Videokategorie, die die Zuschauer von den Erstellern sehen wollen

Oh, es sieht so aus, als ob wir gerade aus demselben Grund viral geworden sind!!! 😉 @clickUp Können Sie der Personalabteilung eine Berichterstellung anbieten? #corporatehumor#Bürohumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp ♬ Originalton - ClickUp Perfektion ist nicht erforderlich: Nimm deine schrulligen Momente an! 💜

Machen Sie sich keine Sorgen, dass jeder TikTok perfekt sein muss. Manchmal kommen die skurrilen, unverfälschten Momente bei deinem Publikum am besten an. Lassen Sie also Ihrer Kreativität freien Lauf - mit all den Fehlern!

9. Mit Inhalten Wert schaffen und weiterbilden

Bieten Sie Ihren Zuschauern einen Wert, indem Sie ihnen nützliche Informationen anbieten oder sie über ein Thema aufklären. So können Sie sich als Experte etablieren und eine treue Anhängerschaft gewinnen.

Anleitungen, Tipps und Tricks sind der beste Weg, um Ihr Nischenpublikum aufzuklären. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie originelle, maßgebliche Inhalte erstellen.

10. Interagieren Sie mit Ihrem TikTok-Publikum

Die Interaktion mit Ihren Followern ist der Schlüssel zum Aufbau einer Community. Fördern Sie die Interaktion mit den Benutzern, indem Sie Inhalte erstellen, die sofortiges Handeln auslösen! Versuchen Sie, einen auf Fragen basierenden Aufruf zum Handeln (CTA) hinzuzufügen oder Themen zu entwickeln, die auf Vorschlägen von Benutzern und aktuellen Zinsen basieren.

Sobald der Beitrag online ist, suchen Sie nach Möglichkeiten, mit Ihrem Netzwerk in Kontakt zu treten. Antworten Sie auf Kommentare und fordern Sie Ihre Follower auf, sich an der Unterhaltung zu beteiligen.

Pro-Tipp: Beantworten Sie Kommentare innerhalb der ersten Stunde, nachdem Ihr Video live gegangen ist. TikTok belohnt Inhalte, die zum Mitmachen anregen. Wenn du also schnell auf die Kommentare der Zuschauer reagierst, erhöht sich deine Chance, in weitere Feeds aufgenommen zu werden. ⏳.

11. Spring auf Memes und Herausforderungen

Die Teilnahme an beliebten Memes und Challenges kann Ihnen helfen, ein größeres Publikum zu erreichen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Trends und kreieren Sie Ihre eigene Variante, um sich von der Masse abzuheben.

Bleiben Sie bei Trends auf dem Laufenden: Behalten Sie die Seite "Entdecken" im Auge und folgen Sie den entsprechenden Erstellern, um immer auf dem Laufenden zu sein, was gerade angesagt ist. Das richtige Timing ist der Schlüssel: Wenn Sie sich frühzeitig auf eine Herausforderung stürzen, können Sie sich von anderen abheben, bevor diese gesättigt ist.

**Fügen Sie einen einzigartigen Twist hinzu: Es ist gut, sich einem Trend anzuschließen, aber wenn Sie ihm Ihre eigene Note geben, bleibt Ihr Inhalt in Erinnerung. Egal, ob Sie ein markenspezifisches Element, eine humorvolle Aufnahme oder eine kreative Variation hinzufügen, eine einzigartige Wendung hilft Ihrem Video, sich abzuheben.

Beispiel: Nehmen wir an, es gibt eine beliebte TikTok-Herausforderung, bei der Benutzer eine dramatische Verwandlung zu einem bestimmten Lied zeigen. Du könntest mitmachen, indem du ein Vorher-Nachher-Video mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung zeigst.

Wenn Sie eine Hautpflegemarke betreiben, zeigen Sie eine lustige Verwandlung vom Aufwachen mit Kopfschmerzen bis zur strahlenden Haut nach der Verwendung Ihrer Produkte. Damit nutzen Sie das trendige Format und heben auf unterhaltsame Weise hervor, was Ihre Marke bietet. Indem Sie Ihre Nische mit einem viralen Trend verbinden, stellen Sie eine Verbindung zu einem breiteren Publikum her und halten Ihre Inhalte gleichzeitig relevant und ansprechend.

12. Arbeiten Sie mit anderen Erstellern zusammen

Schließen Sie sich mit anderen Erstellern in Ihrer Nische zusammen, um ein größeres Publikum zu erreichen. Arbeiten Sie an Duetten, Stitches oder gemeinsamen Videos zusammen, um die Sichtbarkeit und die Aufmerksamkeit zu erhöhen.

Bei der Auswahl von Influencern, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten, sollten Sie unbedingt einige Dinge beachten:

Größe der Follower

Ausrichtung des Publikums

Stil des Inhalts

Verwendung influencer marketing tools zur Nachverfolgung Ihrer Kooperationen, Marketingkampagnen, Influencer in Ihrer Nische usw.

🌟 Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie betreiben einen Kanal für gesundes Kochen und arbeiten mit einem Fitness-Influencer zusammen. Sie könnten ein gemeinsames Video erstellen, in dem Sie gemeinsam eine nahrhafte Mahlzeit zubereiten und den Kochprozess und seine Vorteile für einen gesunden Lebensstil vorstellen.

Diese Zusammenarbeit verbindet Ihre Zielgruppen und liefert wertvolle Inhalte, die bei Zuschauern mit Interesse an Kochen und Fitness gut ankommen.

Über: Quelle

13. Nutzbarmachung von Benutzer-generierten Inhalten

Ermutigen Sie Ihre Follower, Inhalte mit Bezug zu Ihrer Marke oder Ihren Produkten zu erstellen. Featuren Sie die besten Übermittlungen auf Ihrem TikTok-Kanal, um Ihre Community einzubinden und nutzergenerierte Inhalte zu präsentieren.

Crocs hat es möglich gemacht! Und zwar mit einer viralen TikTok-Kampagne, die auf benutzergenerierten Inhalten basierte.

Hier ist die Geschichte:

Im Jahr 2018 startete Crocs einen Trend, der die Menschen dazu aufrief, ihre Crocs zu benutzerdefinieren. Die Kampagne hatte ein starkes "IM GONNA BE whatever I want"

"Zeig uns, wie DEINE 1.000-Dollar-Crocs aussehen, indem du sie benutzerdefinierst, verbesserst oder einfach nur die Come-As-You-Are-Mentalität verkörperst und die Welt wissen lässt, dass I AM GONNA BE whatever I want."

Während die Benutzer ihre eigenen Versionen der Crocs kreierten, entwarf Post Malone ebenfalls eine. Die limitierte Auflage der Schuhe ist ausverkauft innerhalb von 10 Minuten ! 👀

All dies geschah, ohne dass Crocs auch nur einen einzigen Inhalt erstellt hätte.

Warum also nicht eine Seite aus dem Spielbuch von Crocs übernehmen? Inspirieren Sie Ihr Publikum, seine Kreativität zu zeigen, und beobachten Sie, wie Ihre Marke durch authentische Verbindungen gedeiht!

Über: Quelle

14. Cross-Promotion Ihrer TikTok-Inhalte auf anderen Plattformen

Bewahren Sie Ihre Tiktok-Inhalte nicht in einem Silo auf. Geben Sie Ihre TikTok-Videos auf anderen Social Media-Plattformen frei, um den Traffic zu steigern und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ermutigen Sie Ihre Follower auf anderen Plattformen, Ihnen auf TikTok zu folgen.

Durch die Integration Ihrer TikTok-Inhalte in Ihre breitere Social-Media-Strategie erweitern Sie Ihr Publikum und schaffen eine kohärentere Markendarstellung. Wenn Sie die einzigartigen Aspekte Ihrer TikTok-Videos hervorheben, können Sie die Neugierde Ihrer Follower wecken und sie dazu bringen, Ihre kreative Reise auf allen Plattformen mitzumachen.

Beispiel: Erstellen Sie einen Teaser oder ein Highlight-Reel Ihrer TikTok-Inhalte, das Sie auf Ihren Instagram Stories oder in Ihrem Feed freigeben, um den Zuschauern einen Vorgeschmack auf das zu geben, was sie erwarten können.

Wenn Sie ein Heimwerkerprojekt auf TikTok vorstellen, posten Sie einen kurzen Vorher-Nachher-Clip auf Instagram, der die Betrachter dazu anregt, sich die abgeschlossene Verwandlung auf TikTok anzusehen. Erwägen Sie außerdem, ein TikTok-Video oben auf Ihrer Facebook-Seite anzuheften oder es in einem Newsletter zu featuren, um die Aufmerksamkeit Ihrer E-Mail-Abonnenten zu gewinnen.

Dieser Multi-Channel-Ansatz erhöht die Sichtbarkeit Ihres TikTok-Videos und fördert eine engagierte Community auf allen Plattformen.

15. Verbessern Sie Ihre Bearbeitungsfähigkeiten

Verbessern Sie Ihre Videos mit effektiven Bearbeitungstechniken. TikTok bietet einen Bereich von Effekten, von Filtern bis hin zu Greenscreens, um Ihre Videos ansprechender und unterhaltsamer zu gestalten. Experimentieren Sie ruhig und finden Sie heraus, was für Ihren Inhalt am besten geeignet ist.

Alternativ können Sie auch Folgendes verwenden video-Marketing-Software um Übergänge, Textüberlagerungen und Musik hinzuzufügen. Ein gut bearbeitetes Video kann seine Gesamtqualität erheblich verbessern.

Keine Kenntnisse in der Bearbeitung? Kein Problem! 🎬

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie kein Experte für die Bearbeitung sind - mit den integrierten Tools von TikTok ist das ganz einfach. Fangen Sie klein an: Fügen Sie einen lustigen Text ein, probieren Sie Übergänge aus und spielen Sie mit den Effekten. Aber die Sache ist die: Manchmal ist es am besten, es einfach zu halten, wenn man gerade erst den Dreh raus hat. Haben Sie Spaß und lassen Sie Ihre Persönlichkeit durchscheinen!

Erstellen und Planen von ansprechenden Inhalten

Ihr erster Schritt zur TikTok-Viralität? Planen. 🖍️ ClickUp bietet solide Features, die Ihnen beim Brainstorming, der Organisation und der Verfeinerung Ihrer Inhalte helfen. ✨

Brainstorming-Sitzungen mit ClickUp Whiteboards

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards zur Zusammenarbeit, zum Brainstorming und zur Visualisierung von Ideen ClickUp Whiteboards sind digitale Leinwände, auf denen Sie und Ihr Team Ideen für Inhalte visuell brainstormen können. Stellen Sie sich ein virtuelles Whiteboard vor, auf dem Sie Notizen, Bilder, Mindmaps und Links zu folgenden Seiten hinzufügen können ClickUp Aufgaben oder Dokumente .

Zum Beispiel können Sie ClickUp Whiteboards verwenden, um:

Themenideen für Ihre Blogbeiträge, Inhalte für soziale Medien oder Videoskripte zu generieren

Skizzieren Sie Skizzen und Storyboards für Ihre Inhalte

Organisieren Sie Ihre Forschungsergebnisse und Konkurrenzanalysen

🍃 Friendly Advice: Hattest du schon mal nachts um 2 Uhr eine geniale Idee für ein TikTok Video, die du beim Aufwachen total vergessen hast? Ja, wir auch. Deshalb ist die mobile App von ClickUp perfekt - notiere dir diese mitternächtlichen Geistesblitze einfach, wenn sie dich überkommen!

Recherche und Ideenfindung mit ClickUp Brain

Erhalten Sie sofortige Antworten, generieren Sie kreative Ideen und straffen Sie Ihren Workflow ClickUp Gehirn ist Ihr allumfassender KI-gestützter Assistent für Inhalte. Er kann Ihre Inhalte analysieren und relevante Themen und Ideen für die zukünftige Erstellung von Inhalten vorschlagen.

Wenn Sie jemals in einem kreativen Trott feststeckten und versuchten, sich frische und ansprechende Inhalte auszudenken, sind Sie nicht der Einzige. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel, um den Tag zu retten! Es ist hier, um Ihnen zu helfen:

Identifizieren Sie Trendthemen zu Ihrer Nische

Analysieren Sie Ihre Inhalte, um herauszufinden, was bei Ihrem Publikum ankommt

Generieren Sie neue Content-Ideen auf der Grundlage Ihrer bestehenden Inhalte und Publikumsdaten

ClickUp Brain kann Ihnen helfen ihre Produktion von Inhalten zu steigern erheblich.

Kalender erstellen

Sobald Sie Ihre Ideen für den Inhalt gesammelt und festgelegt haben, verwenden Sie ClickUp's Kalender-Ansicht um Ihre Inhalte zu planen und zu terminieren.

Ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop, um Ihren Zeitplan in der ClickUp Kalender-Ansicht anzupassen

So kann es helfen:

Erstellen und visualisieren Sie Ihren Zeitplan für Inhalte: Visualisieren Sie all Ihre geplanten Aufgaben, einschließlich Inhalten für soziale Medien, Videos und mehr, die in einem Kalender angezeigt werden

Visualisieren Sie all Ihre geplanten Aufgaben, einschließlich Inhalten für soziale Medien, Videos und mehr, die in einem Kalender angezeigt werden Drag-and-Drop-Planung: Verschieben Sie Inhalte durch Ziehen und Ablegen von Aufgaben im Kalender. Passen Sie Ihren Zeitplan aufgrund unvorhergesehener Umstände oder veränderter Prioritäten an

Verschieben Sie Inhalte durch Ziehen und Ablegen von Aufgaben im Kalender. Passen Sie Ihren Zeitplan aufgrund unvorhergesehener Umstände oder veränderter Prioritäten an Zuweisung von Aufgaben und Festlegen von Fristen: Weisen Sie Aufgaben zur Erstellung von Inhalten bestimmten Mitgliedern des Teams zu und legen Sie Fristen fest. Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder die gleiche Ansicht wie Sie haben und für den ihnen zugewiesenen Workload bei der Erstellung von Inhalten verantwortlich sind

Weisen Sie Aufgaben zur Erstellung von Inhalten bestimmten Mitgliedern des Teams zu und legen Sie Fristen fest. Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder die gleiche Ansicht wie Sie haben und für den ihnen zugewiesenen Workload bei der Erstellung von Inhalten verantwortlich sind Integration mit bestehenden Tools: Integration mit beliebten Social-Media-Plattformen wie TikTok, YouTube, Instagram und anderen, so dass Sie Ihre Social-Media-Inhalte direkt in der App planen können

ClickUp bietet eine Vielzahl von kostenlosen vorlagen für Kalender mit Inhalten um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, wie zum Beispiel 👇

ClickUp Moderne Kalender-Vorlage für soziale Medien

ClickUp's Modern Social Media Kalender Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung und Nachverfolgung Ihrer Social Media Inhalte zu helfen.

Sie brauchen einen Rahmen, um Ihre Inhalte zu organisieren? Die ClickUp Modern Social Media Kalender Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung und Planung Ihrer Inhalte in den sozialen Medien auf verschiedenen Plattformen. Das bietet diese Vorlage:

Erweitertes Aufgabenmanagement: Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von detaillierten Aufgaben für Ihre Inhalte in den sozialen Medien

Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von detaillierten Aufgaben für Ihre Inhalte in den sozialen Medien Inhaltsplanung: Planen Sie Beiträge für verschiedene Plattformen und Zeiten auf der Grundlage von Daten

Planen Sie Beiträge für verschiedene Plattformen und Zeiten auf der Grundlage von Daten Collaboration tools: Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um gemeinsam Inhalte zu entwerfen, zu erstellen und zu verwalten

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um gemeinsam Inhalte zu entwerfen, zu erstellen und zu verwalten Nachverfolgung der Leistung: Überwachen Sie das Engagement und die Leistung Ihrer Beiträge in den sozialen Medien

Überwachen Sie das Engagement und die Leistung Ihrer Beiträge in den sozialen Medien Integrationen: Verbindung mit allen gängigen Social Media-Plattformen und anderen Tools für einen nahtlosen Workflow

In ähnlicher Weise wird die ClickUp Vorlage für soziale Medien bietet einen rationalisierten Ansatz für die Verwaltung von Inhalten in sozialen Medien. Es bietet einen grundlegenden Rahmen für die Planung von Beiträgen, die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts.

Posts planen

Sobald Ihre Inhalte erstellt und geplant sind, besteht der nächste Schritt darin, Ihre Beiträge zu planen. Die Kalender Ansicht von ClickUp macht diesen Prozess einfach und effizient.

Zuweisung von Terminen für jede Aufgabe

Öffnen Sie die Ansicht des Kalenders: Navigieren Sie zur Ansicht des Kalenders in Ihrem ClickUp-Workspace Aufgaben ziehen und ablegen: Klicken Sie auf eine Aufgabe und ziehen Sie sie auf das gewünschte Datum, um die Aufgabe automatisch diesem bestimmten Datum zuzuordnen Fälligkeitsdaten festlegen: Legen Sie ein Fälligkeitsdatum fest, indem Sie auf die Aufgabe klicken und die Option "Fälligkeitsdatum" für Aufgaben auswählen, die eine bestimmte Frist erfordern Zeitzonen anpassen: Wenn Ihr Team in verschiedenen Zeitzonen arbeitet, stellen Sie sicher, dass für jede Aufgabe die richtige Zeitzone eingestellt ist, um Terminkonflikte zu vermeiden

Planung wiederkehrender Beiträge

Wenn Sie wiederkehrende Inhalte haben, wie z. B. wöchentliche oder monatliche Newsletter, können Sie ClickUp Wiederholende Aufgaben verwenden, um diese automatisch zu planen.

Erstellen einer wiederholenden Aufgabe: Erstellen Sie eine neue Aufgabe und wählen Sie die Option "Wiederholend" Wiederholungsmuster festlegen: Wählen Sie das gewünschte Wiederholungsmuster und legen Sie den Zeitplan fest - ob täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich Enddatum festlegen: Geben Sie an, wann die wiederholende Aufgabe enden soll

Nachverfolgung der Leistung

Die Leistung Ihrer Inhalte zu kennen, ist entscheidend für die Optimierung Ihrer Social-Media-Strategie! Wenn Sie herausfinden, was gut ankommt, können Sie Ihren Ansatz verfeinern und Inhalte erstellen, die Ihr Publikum fesseln.

ClickUp Dashboards

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards zur Visualisierung Ihrer wichtigsten Metriken mit ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards bieten leistungsstarke Tools zur Nachverfolgung wichtiger Metriken und zur Gewinnung wertvoller Erkenntnisse.

Wie ClickUp Dashboards als Ihr Social Media Analytics Hub fungiert:

Zentrales Monitoring: Bringen Sie alle Ihre Social Media Metriken in einem Dashboard mit ClickUp zusammen, um einen klaren Leistungsüberblick zu erhalten

Bringen Sie alle Ihre Social Media Metriken in einem Dashboard mit ClickUp zusammen, um einen klaren Leistungsüberblick zu erhalten Visuelle Darstellung der Daten: Nutzen Sie anpassbare Diagramme und Grafiken, um Trends zu erkennen und das Engagement mühelos nachzuverfolgen

Nutzen Sie anpassbare Diagramme und Grafiken, um Trends zu erkennen und das Engagement mühelos nachzuverfolgen Verfolgen Sie die Leistung anhand von Zielen: Legen Sie Ziele für Ihre Social-Media-Kampagnen fest und verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg dorthin in Ihren ClickUp Dashboards. So können Sie Ihren Erfolg messen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf identifizieren

ClickUp Vorlage für Social Media Metriken

ClickUp's Social Media Metriken Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen bei der Nachverfolgung und Messung Ihrer Social Media Leistung zu helfen.

Brauchen Sie Hilfe bei der Nachverfolgung Ihrer Metriken für soziale Medien? Die ClickUp Social Media Metriken Vorlage vereinfacht den Prozess und hilft Ihnen bei der Analyse Ihrer Social-Media-Leistung. Es bietet ein spezielles Dashboard mit wichtigen Metriken, die Ihnen helfen zu verstehen, wie Ihr Inhalt performt.

Vorgefertigtes Dashboard: Verfolgt die wichtigsten Metriken für soziale Medien wie Follower-Wachstum, Engagement-Rate und Website-Traffic

Verfolgt die wichtigsten Metriken für soziale Medien wie Follower-Wachstum, Engagement-Rate und Website-Traffic Anpassung: Maßgeschneidertes Dashboard zur Nachverfolgung der Metriken, die für Ihre Ziele in den sozialen Medien am wichtigsten sind

Maßgeschneidertes Dashboard zur Nachverfolgung der Metriken, die für Ihre Ziele in den sozialen Medien am wichtigsten sind Automatisierte Population von Daten: Spart Zeit, da die Daten automatisch aus Ihren Konten in den sozialen Medien abgerufen werden

Spart Zeit, da die Daten automatisch aus Ihren Konten in den sozialen Medien abgerufen werden Datengesteuertes Marketing: Ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Social-Media-Strategie auf der Grundlage der tatsächlichen Leistungsdaten zu optimieren

ClickUp Marketing

Verwalten Sie Ihre Marketingkampagnen, verfolgen Sie die Leistung und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen - mit ClickUp Marketing ClickUp Marketing ist ein leistungsfähiges marketing-Planungs-Software entwickelt, um Ihren gesamten Marketing Workflow zu optimieren.

Sie gibt Ihnen alle Tools an die Hand, mit denen Sie mühelos alle Ihre Marketingprojekte und -kampagnen über mehrere Kanäle hinweg jonglieren können. Verwalten Sie außerdem Ihre TikTok-Inhalte mit:

Mühelose Organisation: Verzichten Sie auf Tabellenkalkulationen und organisieren Sie Ihre TikTok-Inhalte effektiv in ClickUp

Verzichten Sie auf Tabellenkalkulationen und organisieren Sie Ihre TikTok-Inhalte effektiv in ClickUp Kollaborativer Workflow: Brainstorming von Ideen, Zuweisung von Aufgaben und Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei der Erstellung von Videos - alles innerhalb einer Plattform

Brainstorming von Ideen, Zuweisung von Aufgaben und Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei der Erstellung von Videos - alles innerhalb einer Plattform Stromlinienförmiger Workflow: Nutzen Sie die verschiedenen Ansichten von ClickUp ( Liste , Kalender, Kanban ), um benutzerdefinierte Kalender mit Inhalten für Ihre TikTok-Strategie zu erstellen. In der Kanban-Ansicht können Sie zum Beispiel die verschiedenen Phasen der Videoproduktion verwalten, von der Ideenfindung über die Bearbeitung bis hin zur endgültigen Genehmigung

Über TikTok hinaus: Orchestrieren Sie Marketing über alle Kanäle hinweg mit ClickUp

ClickUp ist nicht nur für TikTok gedacht. Seine Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Marketinginitiativen zu verwalten, unabhängig vom jeweiligen Kanal.

Planen und führen Sie E-Mail-Kampagnen durch, verwalten Sie Social-Media-Inhalte für verschiedene Plattformen mit social-Media-Vorlagen und die Nachverfolgung des Website-Verkehrs - alles über einen zentralen Hub.

Mehrere Ansichten für unterschiedliche Bedürfnisse:

ClickUp zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Flexibilität aus. Wählen Sie die Ansicht - Liste, Kalender oder Kanban -, die am besten zu Ihren Bedürfnissen und dem jeweiligen Marketingprojekt passt, an dem Sie gerade arbeiten. Dieser personalisierte Ansatz gewährleistet einen klaren und organisierten Workflow über alle Ihre Marketingkanäle hinweg.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie spezielle TikTok marketing tools zur effektiven Nachverfolgung der Kampagnenleistung, zur Optimierung von Inhaltsstrategien und zum Erreichen Ihrer Einzelziele auf der Plattform.

Was Sie nicht zu erledigen brauchen, um auf TikTok viral zu werden

Obwohl es aufregend sein kann, auf TikTok viral zu gehen, ist es wichtig, daran zu denken, dass nicht jeder Trend oder jede Strategie für jede Marke funktioniert. Hier sind einige Dinge, die man vermeiden sollte, wenn man versucht, viral zu werden:

1. Abweichen von der eigenen Markenidentität

Es ist verlockend, auf jeden Trend aufzuspringen, aber es ist wichtig, der eigenen Markenidentität treu zu bleiben. Der Versuch, etwas zu sein, was Sie nicht sind, kann Ihr Publikum verwirren und potenzielle Anhänger verprellen.

2. Trends erzwingen

Zwingen Sie sich nicht dazu, Trends mitzumachen, die nicht zu Ihrer Marke oder Ihrem Inhalt passen. Authentische Inhalte finden bei Ihrem Publikum eher Anklang als erzwungene Versuche, trendy zu sein.

3. Ignorieren Sie Ihr Einzelziel

Denken Sie bei der Erstellung von Inhalten immer an Ihr TikTok-Publikum. Welche Art von Inhalten gefällt ihnen? Welche Zinsen haben sie? Inhalte, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit viral gehen.

Hashtags sind zwar wichtig für die Auffindbarkeit, aber zu viele irrelevante Hashtags können Ihrer Reichweite schaden. Verwenden Sie nur relevante Hashtags, die von Ihrem TikTok-Publikum verwendet werden.

5. Keine Werbung für Ihren Inhalt

Wenn Sie ein großartiges TikTok-Video erstellt haben, lehnen Sie sich nicht einfach zurück und warten Sie darauf, dass es viral geht. Bewerben Sie Ihre Inhalte auf anderen Social-Media-Plattformen und ermutigen Sie Ihre Follower, sie freizugeben.

Denken Sie daran, dass es nicht darum geht, jedem Trend oder jeder Strategie zu folgen, um auf TikTok viral zu werden. Es geht darum, authentische, ansprechende Inhalte zu erstellen, die bei Ihren Einzelzielen Anklang finden. Wenn Sie Ihrer Marke treu bleiben und Ihre Zielgruppe verstehen, sind Sie auf dem besten Weg zum TikTok-Erfolg.

Erfolgreich: Viral werden auf TikTok mit ClickUp

TikTok bietet Geschäften und Einzelpersonen eine einzigartige Möglichkeit, ein großes Publikum zu erreichen. Der Aufbau einer Fangemeinde auf TikTok geschieht jedoch nicht über Nacht, und das ist auch gut so! Jeder neue Follower ist wie ein kleines High-Five von jemandem, der Ihre Inhalte liebt. Konzentrieren Sie sich darauf, Videos zu erstellen, auf die Sie stolz sind, und die Follower werden kommen. ⏰

Aber wenn es um die Frage geht, wie man auf TikTok viral wird und seine Inhalte verwaltet, steht ClickUp Ihnen zur Seite.

Denken Sie daran, Ihre Markenidentität zu pflegen, Ihre Leistung zu analysieren und Ihre Strategie mit der Zeit anzupassen.

Die Features von ClickUp können Ihnen helfen, Zeit zu sparen, die Effizienz zu steigern und letztendlich Ihre Ziele auf TikTok zu erreichen. Von der Planung von Inhalten über die Terminierung bis hin zur Nachverfolgung der Performance bietet ClickUp ein umfassendes Paket an Tools, mit denen Sie Ihre Inhalte effektiv erstellen und verwalten können. Testen Sie ClickUp noch heute und erstellen Sie mit Leichtigkeit virale Inhalte! 🎯