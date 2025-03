Die wichtigsten Zertifizierungen für technisches Schreiben im Jahr 2025

wenn Sie im Bereich des technischen Schreibens einen Schritt nach vorne machen wollen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt!

Egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind, der sein Fachwissen verfeinern möchte, oder jemand, der gerade erst in das Feld einsteigt, die Zertifizierung kann ein entscheidender Schritt sein.

Technisches Schreiben ist ein spezielles Formular, das darauf abzielt, komplexe Informationen prägnant und präzise zu vermitteln.

Von Handbüchern und Berichten bis hin zu Weißbüchern und Dokumentationen spielen Technische Redakteure eine Schlüsselrolle bei der Vereinfachung von Informationen in Branchen wie Technik, Ingenieurwesen, Gesundheitswesen und Finanzen.

Der Erwerb einer Zertifizierung für technisches Schreiben kann ein wertvoller Vorteil sein. Sie kann Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen, die Verdienstmöglichkeiten erhöhen und die Glaubwürdigkeit innerhalb des Feldes verbessern.

Lassen Sie uns herausfinden, warum eine Zertifizierung Ihre Karriere ankurbeln kann und diskutieren Sie 10 Zertifizierungen für technisches Schreiben, die Sie erwerben können.

Die Bedeutung von Zertifizierungen für technisches Schreiben

Laut der Büro für Arbeitsstatistik verdienen technische Redakteure in den USA ein durchschnittliches Gehalt von 86.620 Dollar. Wenn Sie gerne komplexe Informationen erklären, strukturiertes Schreiben lieben und sich für ein bestimmtes technisches Feld interessieren, könnte dies der perfekte Job für Sie sein.

Zertifizierungen für technisches Schreiben zeugen von einem Engagement für die berufliche Entwicklung und bieten einen anerkannten Standard für Fachwissen. Der Erwerb dieses Zertifikats könnte Ihnen aus vielen Gründen zugute kommen.

Sehen wir uns einige davon an:

Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten: Es ist eine hervorragende Möglichkeit, grundlegende Fähigkeiten wie Kommunikation, Recherche und Bearbeitung aufzubauen und zu verfeinern. Außerdem erwerben Sie wertvolles Wissen, z. B. darüber, welche grundlegenden Elemente bei der Erstellung von technischen Dokumenten, Handbüchern oder Berichten erforderlich sind

Steigern Sie Ihre Glaubwürdigkeit: Die Zertifizierung durch eine angesehene Organisation oder Schule zeigt die formale Anerkennung Ihrer Fähigkeiten, was Sie bei der Bewerbung um Stellen im Bereich der technischen Redaktion von anderen abheben kann. Es ist ein klares Zeichen für Arbeitgeber, dass Sie es mit Ihrem Handwerk ernst meinen

Spezialisierte Zeugnisse: Selbst wenn Sie bereits einen Abschluss in Kommunikation oder Englisch haben, sollten Sie eine Zertifizierung in einem bestimmten Bereich nachholen, z. B. für medizinisches Schreiben oder für die technische Redaktiontechnische Dokumentation-kann Ihr Profil aufwerten, besonders wenn Sie freiberuflich tätig sind. Spezialisierte Referenzen machen es für potenzielle Kunden einfacher, Ihr Fachwissen zu erkennen

Mehrere anerkannte Organisationen bieten hoch angesehene Zertifizierungen für technische Redakteure an. Organisationen wie die Society for Technical Communication (STC) und die American Medical Writers Association (AMWA) bieten spezielle Programme für verschiedene Felder an.

Die 10 besten Zertifizierungen für technisches Schreiben zur Förderung Ihrer Karriere

Nicht alle Zertifizierungen für technisches Schreiben sind gleich. Deshalb haben wir 10 außergewöhnliche Zertifizierungen herausgegriffen, die Ihre berufliche Entwicklung erheblich fördern können.

Lassen Sie uns diese Möglichkeiten erkunden!

1. Kurs zum zertifizierten technischen Redakteur von Technical Writer HQ

über Technischer Redakteur HQ Technical Writer HQ ist eine fantastische Ressource für Anfänger im Bereich des technischen Schreibens. Diese Website konzentriert sich auf Zertifizierungen und Kurse speziell für technische Redakteure. Sie bietet auch eine Gemeinschaft, in der Redakteure sich verbinden, ihre Erfahrungen freigeben und Ratschläge von Gleichgesinnten einholen können.

Dieser Kurs für zertifizierte technische Redakteure behandelt die Grundlagen des technischen Schreibens und die damit verbundenen Rollen.

Sie lernen, wie man eine effektive technische Dokumentation erstellt und hochwertige Beispiele entwickelt. Außerdem erhalten Sie Einblicke in die Erstellung eines aussagekräftigen Lebenslaufs und in die Erstellung einer soliden Online-Präsenz. Der Kurs enthält auch Tipps, wie Sie bei Vorstellungsgesprächen glänzen können.

Ein Teilnehmer, Ben Wise , freigegeben,

Obwohl ich das Programm ohne jegliche Erfahrung begonnen habe, habe ich festgestellt, dass das Erlernen der grundlegenden Konzepte nicht so unüberwindbar ist, wie ich anfangs erwartet hatte, solange ich den Aufwand betreibe, um zu lernen. Dieses Programm ist die zentrale Anlaufstelle für das gesamte technische Schreiben Ben Wise Hier sind einige Schlüssel-Themen, die im Kurs behandelt werden:

Analysieren Sie Ihr Publikum

Schreiben von APIs

Schreiben von Fallstudien

Durchführen von Forschung

Benutzer-Interviews

Schreiben und Bearbeiten von Dokumentation für verschiedene Anwendungsfälle

Darüber hinaus erhalten Sie Zugang zu exklusiven Interviews mit Branchenexperten, die Insider-Tipps zum Projektmanagement geben. Außerdem finden Sie herunterladbare vorlagen für das Verfassen von Inhalten die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu rationalisieren.

Nach dem Kurs erhalten Sie ein Zertifikat für technisches Schreiben und ein Abzeichen, das Sie auf Ihrer Website oder Ihrem LinkedIn-Profil präsentieren können.

Preisgestaltung

$299

2. Zertifizierter professioneller technischer Kommunikator durch die Gesellschaft für technische Kommunikation (STC)

über Gesellschaft für Technische Kommunikation (STC) Die Society for Technical Communication (STC) ist eine einzigartige Gemeinschaft ausschließlich für technische Redakteure und Kommunikatoren. Sie ist außerdem die älteste und größte Vereinigung auf dem Gebiet der technischen Redaktion.

Im Laufe der Jahre hat die STC mehrere professionelle Zertifizierungsoptionen für technische Redakteure eingeführt. Ihr Programm hat drei Stufen: Foundation-, Practitioner- und Expert-Zertifizierung.

die Foundation Level Certification (Level I) ist für Berufseinsteiger gedacht. Sie prüft Ihr allgemeines Wissen über Konzepte und Best Practices der technischen Kommunikation. Es gibt zwar keine strengen Voraussetzungen, aber es werden mindestens zwei Jahre einschlägige Studien oder Erfahrungen empfohlen

die Practitioner Level Certification (Level II) richtet sich an Fachleute der mittleren Ebene. Sie misst Ihre Fähigkeit, Best Practices anzuwenden und komplexe Probleme zu lösen. Sie müssen zunächst die Foundation-Zertifizierung abschließen und den Nachweis erbringen, dass Sie diese aufrechterhalten. Idealerweise sollten die Kandidaten über zwei bis fünf Jahre Erfahrung verfügen

die Expert Level Certification (Level III) richtet sich an erfahrene Fachleute. Sie prüft Ihr Fachwissen, indem sie Sie komplexe Projekte leiten lässt, die von Branchenexperten bewertet werden. Um sich zu qualifizieren, benötigen Sie die Practitioner-Zertifizierung und sollten über fünf bis zehn Jahre Erfahrung verfügen

Mit einer STC-Zertifizierung können Sie sich auf dem umkämpften Feld der technischen Redaktion von der Konkurrenz abheben. David Dick, ein STC-Fellow , notiert,

Die CPTC-Zertifizierung war ein Beweis für meine Qualifikationen, und meine Mitgliedschaft im STC zeigte mein Engagement für meine Karriere. Ich habe eine Stelle mit einer Gehaltserhöhung von 20.000 Dollar bekommen, und mein CPTC-Zertifikat hängt jetzt stolz in meinem Büro. David Dick , ein STC-Fellow Preisgestaltung

Grundlagenzertifizierung (Stufe I)

$315 für aktuelle STC-Mitglieder

$630 für Nicht-Mitglieder

Praktiker-Zertifizierung (Stufe II)

$443 für derzeitige STC Mitglieder

$753 für Nicht-Mitglieder

Experten-Zertifizierung (Stufe III)

Benutzerdefinierte Preise

3. Professional Technical Writing Zertifizierung von Udemy

über Udemy Udemy hat sich zu einer führenden Bildungsplattform entwickelt, die Kurse zu verschiedenen Themen anbietet. Vom technischen Schreiben über App-Entwicklung bis hin zum Projektmanagement ist für jeden etwas dabei.

Die Professional Technical Writing Certification führt Sie in die Grundsätze des technischen Schreibens und der Bearbeitung ein. Außerdem lernen Sie, wie Sie umfassende technische Dokumente erstellen und technische Vorlagen für Lebensläufe und schreiben Sie Ihr erstes Benutzerhandbuch.

Um an diesem preisgekrönten Kurs teilzunehmen, benötigen Sie einen Windows-PC mit Microsoft Word und Excel (2007 oder 2010). Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie Zugang zu allen relevanten Materialien und Ressourcen.

Preisgestaltung

$94.36

4. Zertifikat in technischem Schreiben der Dalhousie University

über Dalhousie-Universität Die Dalhousie University bietet ein hoch angesehenes Zertifikat in technischem Schreiben an. Zusätzlich zu den Grundlagen lernen Sie, wie Sie Ihr Publikum analysieren, klare Dokumente erstellen und überzeugende Produktbeschreibungen verfassen. Sie lernen auch, Strategiepapiere zu entwickeln, was diesen Kurs sehr vielseitig macht.

Dieser Kurs ist ideal für Redakteure, Ingenieure, Produktmanager und alle, die mit Kommunikationsproblemen konfrontiert sind.

Um Ihr Zertifikat zu erhalten, müssen Sie vier Kurse abschließen: einen Grundkurs zum technischen Schreiben und drei Wahlkurse. Jeder Kurs schließt mit einem Test oder einer Schreibaufgabe ab, um Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu bewerten.

Ein großer Vorteil dieses Programms ist seine Flexibilität; Sie können in Ihrem eigenen Tempo lernen. Diese Struktur ermöglicht es Ihnen, Ihr Studium mit Ihrem Berufsleben in Einklang zu bringen und gleichzeitig wertvolle Kompetenzen zu erwerben. Um Ihr Zertifikat zu erhalten, müssen Sie Ihre Abschlussprüfung innerhalb von vier Jahren abschließen.

Preisgestaltung

2.140 $ (535 $ pro Kurs)

5. Zertifizierter medizinischer Redakteur (MWC) der American Medical Writers Association

über Amerikanischer Verband medizinischer Redakteure Der Nachweis Medical Writer Certified (MWC) ist eine angesehene Bezeichnung, die durch eine Zusammenarbeit zwischen der Medical Writing Certification Commission (MWCC) und der American Medical Writers Association (AMWA) geschaffen wurde

Die Erlangung des MWC-Zertifikats kann Ihre Glaubwürdigkeit erhöhen und Arbeitgebern und Clients zeigen, dass Sie die Kernkompetenzen des medizinischen Schreibens beherrschen.

Die MWC-Prüfung wird zweimal jährlich angeboten, so dass sie auch für vielbeschäftigte Berufstätige zugänglich ist. Während der Prüfung, die 2,5 Stunden dauert und in englischer Sprache durchgeführt wird, müssen Sie 125 Multiple-Choice-Fragen beantworten.

Um Sie bei der Vorbereitung zu unterstützen, bietet die MWC-Bewerber- und Kandidatenhandbuch und das Studienführer für Kandidaten die fünf Bereiche des medizinischen Schreibens, die in der Prüfung geprüft werden: Sammeln, Auswerten, Organisieren, Interpretieren und Präsentieren.

Um sich für die Prüfung zu qualifizieren, müssen die Kandidaten einige Schlüsselkriterien erfüllen:

Sie müssen einen Bachelor-Abschluss oder einen höheren Abschluss in einem beliebigen Fachgebiet haben

Mindestens zwei Jahre bezahlte Arbeitserfahrung in der medizinischen Kommunikation. Wichtig ist, dass diese Erfahrung sich speziell auf medizinisches Schreiben konzentriert und nicht auf das Schreiben im Zusammenhang mit klinischen, wissenschaftlichen oder anderen Feldern

Preisgestaltung

$175: Gebühr für die Übermittlung der MWC-Bewerbung (AMWA-Mitglieder erhalten einen Rabatt von $25)

$550: Anmeldegebühr für Prüfungen innerhalb der USA

6. Zertifizierter Technischer Redakteur der Universität von Wisconsin-Eau Claire (UWEC)

über UWEC Der von der University of Wisconsin-Eau Claire Continuing Education angebotene Kurs "Certified Technical Writer" ist ein umfassendes Programm, das sich an Personen richtet, die ihre Fähigkeiten im Bereich des technischen Schreibens verbessern oder eine Karriere in diesem Feld starten möchten. Der Kurs vermittelt praktische Kenntnisse, die die Grundlagen des technischen Schreibens abdecken.

Er ist ideal für Anfänger und Profis, die ihre Fähigkeiten verfeinern und mit den Industriestandards auf dem Laufenden bleiben wollen.

In dem Programm lernen die Teilnehmer, wie sie komplexe Informationen in einer leicht verständlichen Weise organisieren und präsentieren können, sei es für Handbücher, Online-Hilfesysteme oder technische Berichterstellungen.

Der Kurs enthält auch eine Lektion zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Certified Professional Technical Communicator (CPTC) der Society for Technical Communication (STC).

Preisgestaltung

$2,195

7. Coursera's Zertifizierungskurse für technisches Schreiben

über Coursera Coursera ist eine der größten E-Learning-Plattformen mit über 3.000 Online-Kursen und Spezialisierungen in verschiedenen Feldern. Unter den Angeboten finden Sie einen fantastischen Bereich von Zertifizierungen für technisches Schreiben, die sich an unterschiedliche Lernbedürfnisse richten, vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau.

