6 kostenlose Excel Vorlagen für Zeitleisten zur Visualisierung von Meilensteinen in Projekten

Wenn jeder in Ihrem Team genau sehen kann, was wann fällig ist, werden die Dinge schneller und mit weniger Kopfschmerzen erledigt.

Microsoft Excel bietet kostenlose Vorlagen für Zeitleisten für Projekte, die Ihnen helfen, Meilensteine mit Fortschrittsmarkierungen, benutzerdefinierten Status von Aufgaben und vieles mehr zu visualisieren. Mit verbesserter Sichtbarkeit von Zielen, Terminen und möglichen Herausforderungen können Sie einen Fahrplan erstellen, der Ihr Team zum Erfolg führt.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einige der besten kostenlosen Vorlagen für Zeitleisten in Excel vor und geben Ihnen einen Bonus Excel-Alternative um noch bessere Zeitleisten für Projekte zu erstellen.

Fangen wir also ohne Umschweife an.

Was macht eine gute Excel-Vorlage für die Zeitleiste eines Projekts aus?

Eine gute Excel-Vorlage für eine Zeitleiste ist ein einfaches, aber flexibles Tool, mit dem Sie Ihren gesamten Projektplan auf einer visuellen Zeitleiste abbilden können. Sie zentralisieren die Aufgaben- und Ressourcenverwaltung, um die Beteiligten an einem Strang zu ziehen, Engpässe durch die Abbildung von Abhängigkeiten frühzeitig zu erkennen und Ihr Projekt von Anfang bis Ende auf Kurs zu halten.

Um sicherzustellen, dass eine Vorlage für eine Zeitleiste Ihre Prozesse und Arbeitsabläufe effizient gestaltet, sollten Sie auf die folgenden Features achten:

Einfach zu bedienen : Wählen Sie eine einfache und übersichtliche Excel-Vorlage für die Zeitleiste, damit Sie und Ihr Team das gesamte Projekt auf einen Blick erfassen können

: Wählen Sie eine einfache und übersichtliche Excel-Vorlage für die Zeitleiste, damit Sie und Ihr Team das gesamte Projekt auf einen Blick erfassen können Zusammenarbeit in Echtzeit : Entscheiden Sie sich für eine Zeitleiste-Vorlage, mit der alle Beteiligten bei Zielen und Fristen auf derselben Seite stehen und in Echtzeit zusammenarbeiten können

: Entscheiden Sie sich für eine Zeitleiste-Vorlage, mit der alle Beteiligten bei Zielen und Fristen auf derselben Seite stehen und in Echtzeit zusammenarbeiten können Visuelle Fortschrittsleisten: Wählen Sie eine Vorlage für eine Zeitleiste mit Fortschrittsleisten, um zu verfolgen, wie weit Sie bei den einzelnen Aufgaben fortgeschritten sind

Wählen Sie eine Vorlage für eine Zeitleiste mit Fortschrittsleisten, um zu verfolgen, wie weit Sie bei den einzelnen Aufgaben fortgeschritten sind Anpassung: Wählen Sie eine Vorlage, bei der Sie das Layout, die Farben und die Blöcke nach Belieben anpassen könneneine Zeitleiste für das Projekt erstellen der perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist

Wählen Sie eine Vorlage, bei der Sie das Layout, die Farben und die Blöcke nach Belieben anpassen könneneine Zeitleiste für das Projekt erstellen der perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist Automatisierung: Wählen Sie eine Zeitleiste, die die Projektdaten automatisch aktualisiert, damit Ihr Team immer über die neuesten Informationen verfügt

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie software für die Zeitleiste von Projekten für ein besseres Zeit-, Ressourcen-, Workload- und Risikomanagement. Sie können auch die Berichterstellung in Echtzeit mit benutzerdefinierten Dashboards erleichtern.

6 FreeExcel Vorlagen für Zeitleisten

1. Einfache Vorlage für Zeitleisten von Template.net

über Vorlage.net Wenn Sie ein Projektmanager sind, suchen Sie wahrscheinlich nach einer einfachen Möglichkeit, Ihre Aufgaben zu verfolgen. Die Einfache Vorlage für Zeitleisten von Template.net erledigt genau das, indem es die Dinge ohne großen Aufwand organisiert.

Das benutzerfreundliche Design ermöglicht es Ihnen, Aufgaben hinzuzufügen, Fristen festzulegen, Eigentümer von Aufgaben zuzuweisen und wichtige Meilensteine nahtlos zu verfolgen.

Die wichtigsten Features sind:

Anpassbare Felder : Passen Sie die Zeitleisten für Ihr Projekt an

: Passen Sie die Zeitleisten für Ihr Projekt an Anpassbarer Rahmen : Ändern Sie Abschnitte für einzigartige Projektanforderungen

: Ändern Sie Abschnitte für einzigartige Projektanforderungen Klare Datenvisualisierung: Nutzen Sie Grafiken und Diagramme für einen schnellen Überblick über den Fortschritt

Mit dieser Vorlage wird alles übersichtlich dargestellt, so dass Sie den Fortschritt Ihres Projekts leicht erkennen können und das Zeitmanagement für das Projekt zu verbessern .

Ideal für: Eigentümer von kleinen Geschäften, die Projekt-Updates und Finanzübersichten an einem Ort sehen wollen.

2. Vierteljährliche Zeitleiste Vorlage by Template.net

über Vorlage.net Als Manager ist die Quartalsplanung vielleicht eines der wichtigsten Elemente auf Ihrer Liste, die Sie zu erledigen haben. Mit der Vierteljährliche Zeitleiste Vorlage von Template.net mit dieser Vorlage wird die Organisation von Zielen, Aufgaben und Projekten für jedes Quartal zum Kinderspiel

Gliedern Sie Ihre Zeitleiste für Projekte in vier Quartale (Q1, Q2, Q3, Q4), um Aufgaben zuzuweisen, wichtige Meilensteine und Schlüsselereignisse zu verfolgen und Fortschritte zu überwachen.

Auf diese Weise erkennen Sie mögliche Verzögerungen frühzeitig und lösen Sie häufige Herausforderungen im Zeitmanagement in Ihrer Zeitleiste des Projekts.

Ideal für: Projekte, bei denen die Beteiligten eine Sichtbarkeit der vierteljährlichen Aufschlüsselung von Zielen, Aufgaben und wichtigen Meilensteinen wünschen.

3. Forschungsvorschlag Zeitleiste Gantt Diagramm Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Wenn Sie ein Forschungsprojekt haben, können Sie die Forschungsvorschlag Zeitleiste Gantt Diagramm Vorlage von Template.net ist perfekt, um alles zu organisieren, egal wie komplex es wird.

Diese einfache Vorlage für die Zeitleiste eines Projekts hilft Ihnen, jeden Schritt zu verwalten - von der Organisation von Aufgaben und der Einstellung von Zeitleisten bis zur Nachverfolgung des Fortschritts und der Zuweisung von Ressourcen.

Außerdem verschafft sie Ihnen die nötige Klarheit, um auf Kurs zu bleiben und jeden Meilenstein in Ihrem Projektplan sicher zu erreichen.

Ideal für: Forschungsprojekte, bei denen Meilensteine und Fristen in chronologischer Reihenfolge nachverfolgt werden müssen

4. Zeitleiste für Aufgaben Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Wenn Sie eine Reihe von Projekten in Arbeit haben und den Überblick über den Fortschritt verlieren, können Sie die Zeitleiste für Aufgaben Vorlage von Template.net können Sie alles in Ordnung bringen, indem Sie die Aufgaben in chronologischer Reihenfolge organisieren und die Fristen im Auge behalten.

Mit Features wie Aufgabenplanung, Nachverfolgung des Fortschritts und einfacher Zusammenarbeit können Sie Aufgaben schnell zuweisen, Notizen hinzufügen und alle auf der gleichen Seite halten.

Diese Vorlage für die Zeitleiste eines Projekts verfolgt Aufgabennamen, Start- und Enddatum, Meilensteine und Fortschritte. So behalten Sie den Überblick über Ihren Projektplan und bleiben produktiv.

Ideal für: Verwaltung der täglichen Aufgaben für kleine Teams und Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams.

5. Vier Wochen Zeitleiste für Projekte Vorlage von Microsoft

über Microsoft Wenn Sie ein komplexes Projekt leiten und nur einen Monat Zeit haben, um es abzuschließen, ist die Vorlage für eine Zeitleiste für ein vierwöchiges Projekt von Microsoft ist der perfekte Weg, um Aufgaben über vier Wochen zu organisieren.

Fügen Sie Aufgaben hinzu, legen Sie Fristen fest, weisen Sie Teammitglieder zu, und verfolgen Sie den Fortschritt in einem einfachen, übersichtlichen Layout mit dieser Vorlage für den Projektzeitplan. Mit dieser Vorlage ist es für jeden ganz einfach, wöchentliche Termine nachzuverfolgen und zu verwalten.

Ideal für: Projektleiter, die komplexe Projekte mit monatlichen Sprints betreuen.

6. Terminverfolgung Gantt Diagramm Vorlage von Microsoft

über Microsoft Wenn Sie schnell ein Gantt Diagramm in Excel erstellen möchten, um den Fortschritt des Projekts nach Terminen zu visualisieren, dann finden Sie hier Date Tracker Gantt Diagramm Vorlage von Microsoft nützlich.

Geben Sie einfach Daten wie Aktivitäten, Start- und Enddatum, Meilensteine und die Vorlage für die Zeitleiste des Projekts ein, die den Status automatisch aktualisiert, wenn die Aufgaben abgeschlossen sind

Passen Sie das Format an, um das Aussehen Ihrer Zeitleiste für das Projekt einfach anzupassen, so dass alles klar und einfach zu visualisieren ist.

Ideal für: Große Teams, die ein einfaches Tool suchen, um den Fortschritt der Aufgaben im Auge zu behalten.

#

Limits bei der Verwendung von Excel für Zeitleisten-Vorlagen

Microsoft Excel Vorlagen für Zeitleisten scheinen auf den ersten Blick eine gute Lösung für Projektzeitleisten zu sein, aber sie können bei der Verwaltung komplexer Projekte mit funktionsübergreifenden Teams versagen. Hier ist der Grund dafür:

Beschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten : Excel-Vorlagen für Zeitleisten für Projekte sind nicht sehr flexibel, so dass es schwierig sein kann, etwas Interaktives oder Lustiges zu erstellen

: Excel-Vorlagen für Zeitleisten für Projekte sind nicht sehr flexibel, so dass es schwierig sein kann, etwas Interaktives oder Lustiges zu erstellen Keine Automatisierung : Keine automatischen Aktualisierungen, Erinnerungen oder eine automatische Nachverfolgung des Fortschritts. Sie werden zusätzliche Zeit damit verbringen, Dinge manuell zu erledigen

: Keine automatischen Aktualisierungen, Erinnerungen oder eine automatische Nachverfolgung des Fortschritts. Sie werden zusätzliche Zeit damit verbringen, Dinge manuell zu erledigen Keine Zusammenarbeit in Echtzeit : Da Sie mit einer Excel-Vorlage nicht in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten können, kann die Koordination im Team schwierig sein

: Da Sie mit einer Excel-Vorlage nicht in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten können, kann die Koordination im Team schwierig sein Keine Integration : Excel lässt sich nicht mit anderen Projektmanagement-Tools integrieren, was die Aufrechterhaltung der Datenintegrität erschwert

: Excel lässt sich nicht mit anderen Projektmanagement-Tools integrieren, was die Aufrechterhaltung der Datenintegrität erschwert Limitierte Sicherheit: Erweiterte Sicherheits-Features wie Zugriffskontrollen und Verschlüsselung sind nicht Teil der Lösung, so dass Ihre sensiblen Daten nicht so sicher sind, wie sie sein sollten

💡Pro-Tipp: Sie haben keine Lösung gefunden, die Ihren Anforderungen entspricht? Erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene erstellen können zeitleiste für ein Projekt in Excel mit unserer ausführlichen Anleitung.

Alternative Excel Zeitleisten Vorlagen

Excel Vorlagen für Zeitleisten sind zwar kostenlos und einfach zu verwenden, aber es fehlen ihnen starke Features für die Zusammenarbeit und die Verwaltung von Aufgaben. ClickUp hingegen ist ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement, mit dem sich detaillierte Zeitleisten für Projekte erstellen lassen. Die anpassbaren Vorlagen für die Zeitleiste von Projekten werden mit Ihrem Workflow synchronisiert, was die manuelle Arbeit reduziert und einen nahtlosen Flow zwischen den Systemen ermöglicht.

1. ClickUp Projekt Zeitleiste Whiteboard Vorlage

ClickUp's Whiteboard-Vorlage für die Zeitleiste eines Projekts

Mit der ClickUp Projekt Zeitleiste Whiteboard Vorlage können Sie Ihr gesamtes Projekt auf einer digitalen Whiteboard-Karte darstellen. Nutzen Sie die Vorlage, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, Ideen zu sammeln, Aufgaben zuzuweisen, Fristen zu setzen, Meilensteine nachzuverfolgen und vieles mehr.

Die Vorlage bietet Ihnen eine große Ansicht Ihres Projekts, die Ihnen hilft, Engpässe zu erkennen und Aktualisierungen mühelos für Ihr Team freizugeben.

Kombinieren Sie diese Vorlage mit ClickUp Dokumente um den Umfang des Projekts zu umreißen, klare Ziele für die Zeitleiste festzulegen, und die Diskussionspunkte aus Ihrer Brainstorming-Sitzung zu dokumentieren. Die zentralen Dokumentations-Features ermöglichen Ihnen die Zusammenarbeit bei der Definition von Zielen, Aufgaben und Meilensteinen, die einbezogen werden müssen.

Sie können auch verschachtelte Seiten für bestimmte Phasen des Projekts erstellen, um die Organisation zu erleichtern. Außerdem können Sie Seiten als geprüfte Wikis markieren, damit die richtigen Informationen sofort verfügbar sind.

Ideal für: Projektmanager, die eine übersichtliche, einfache Zeitleiste wünschen, damit alle auf derselben Seite stehen und Projekte reibungslos ablaufen.

2. ClickUp Gantt Projekt Zeitleiste Vorlage

ClickUp's Gantt Zeitleiste Vorlage

Sie suchen eine Vorlage für eine Zeitleiste für Projekte, um die Registerkarten für die täglichen Aufgaben im Geschäft im Auge zu behalten?

Begrüßen Sie die ClickUp Gantt Projekt Zeitleiste Vorlage ! Diese Vorlage bewältigt selbst die kniffligsten Projekte mit benutzerdefinierten Status wie Blockiert, Abgeschlossen, In Bearbeitung, In Prüfung und Zu erledigen.

Und das Beste daran? Die Zeitleiste wird automatisch aktualisiert, wenn Sie Aufgaben abschließen, und bietet Ihnen eine übersichtliche Darstellung mit farbcodierten Leisten und Prioritäts-Tags.

Die tägliche Nachverfolgung von Terminen ist mit fünf verschiedenen Ansichten mühelos möglich: Monatlich, Jährlich, Zusammenfassung und Leitfaden für den Einstieg.

Für zusätzliche Organisation verwenden Sie die Board-Ansicht in ClickUp . Erstellen Sie Untergruppen (oder Swimlanes), um Aufgaben nach Zuständigkeit, Priorität oder Art der Arbeit zu organisieren. Das hilft Ihnen, alles besser zu sehen und Aufgaben besser zu verwalten.

Ideal für: Projektmanager, die das Geschäft täglich mit einem Gantt-Diagramm überwachen möchten.

*Bonus: Gantt Diagramm vs. Zeitleiste: Was sind sie und wie kann man sie verwenden?

3. ClickUp Marketing Projekt Zeitleiste Vorlage

ClickUp Marketing Projekt Zeitleiste Vorlage

Sie brauchen die richtigen tools und Systeme, um Ihren Marketing Plan mit Leben zu füllen.

Ob Sie nun Inhalte erstellen, ein Produkt auf den Markt bringen oder Kampagnen verwalten, die ClickUp Marketing Projekt Zeitleiste Vorlage organisiert Ihre Marketingaufgaben und ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Teams.

Außerdem können die Aufgaben in Status wie Ausgesetzt, Bewertung, Ausführung, Nicht begonnen und Planung eingeteilt werden

Und das ist noch nicht alles: Zeiterfassung, Tags und Achtung vor Abhängigkeiten helfen Ihrem Team dabei, sich auszurichten und Ihre Marketingziele nahtlos zu erreichen.

Mit ClickUp Ziele können Sie realistische und messbare Ziele einstellen, wie z. B:

Erhöhen Sie das Engagement in sozialen Netzwerken

Steigerung des organischen Traffics auf Ihrer Website

Senkung der Abwanderungsrate durch ein besseres Kundenerlebnis

Richten Sie Ihre Zeitleiste ein, verfolgen Sie den Fortschritt, und beobachten Sie, wie Ihre Ziele bei jedem Meilenstein zum Leben erwachen.

Ideal für: Marketingmanager, die den gesamten Marketingplan von Anfang bis Ende planen, terminieren und visualisieren möchten.

4. ClickUp Ausfüllbare Zeitleiste Vorlage

ClickUp ausfüllbare Vorlage für die Zeitleiste

Wenn Sie Ihre Zeitleisten für Projekte schnell sortieren müssen, ist die ClickUp Ausfüllbare Zeitleiste Vorlage ist ein Lebensretter. Sie enthält eine vorgefertigte Zeitleiste für ein Projekt, die Sie ausfüllen können. So sehen Sie die Zeitleiste des Projekts von Anfang bis Ende und können wichtige Ereignisse und Fristen leicht planen.

Fügen Sie mühelos Aufgaben hinzu oder entfernen Sie sie, geben Sie Zeitleisten für Feedback frei und behalten Sie den Überblick über Budget und Meilensteine, ohne ins Schwitzen zu geraten.

Zu erledigen haben Sie mit der Vorlage Folgendes:

Nachverfolgung der Ist-Kosten , um zu sehen, was bis jetzt ausgegeben wurde

, um zu sehen, was bis jetzt ausgegeben wurde Behalten Sie Ihr zugewiesenes Budget im Auge, damit Sie es nicht überschreiten

im Auge, damit Sie es nicht überschreiten Weisen Sie den Aufgaben bestimmte Zugewiesene Tage zu, um auf dem Laufenden zu bleiben

zu, um auf dem Laufenden zu bleiben Verwenden Sie die Tage (vorgeschlagene Formel) , um zu berechnen, wie lange Aufgaben dauern sollten

, um zu berechnen, wie lange Aufgaben dauern sollten Beschreiben Sie die Projektphase , in der Sie sich befinden, damit alle auf der gleichen Seite sind

, in der Sie sich befinden, damit alle auf der gleichen Seite sind Markieren Sie ganz einfach die Erledigung von Aufgaben, damit Sie genau wissen, was erledigt ist und was noch fehlt

Ideal für: Projektmanager, die nach strukturierten Vorlagen für Zeitleisten suchen, um komplexe Zeitleisten schnell zu visualisieren und sofort zu starten.

5. ClickUp Zeitleiste Whiteboard Vorlage

ClickUp Zeitleiste Whiteboard-Vorlage

Wer liebt nicht ein lustiges, interaktives Whiteboard?

Benutzerdefinieren Sie die ClickUp Zeitleiste Whiteboard-Vorlage mit Aufgaben, Dauer, Abhängigkeiten und mehr.

Verwenden Sie die horizontale Zeitleiste für Schritte oder Phasen und die vertikale Achse für Ihren Projektzeitplan. Ändern Sie die Farben der Blöcke oder fügen Sie Haftnotizen hinzu, um wichtige Meilensteine, Fristen oder Schlüsselaktivitäten hervorzuheben.

Noch besser: Whiteboards helfen Teams dabei, sich von traditionellen dokumentenbasierten Prozessen zu lösen, indem sie den Lebenszyklus eines Projekts visualisieren.

Sie können diese Vorlage ganz einfach mit visuellen Repräsentationstechniken wie Mind Mapping, Brainwriting oder Bubble Mapping kombinieren, um Teams zu ermöglichen, über den Tellerrand zu schauen. So können Sie Ihre Zeitleiste für ein Projekt perfekt planen und gleichzeitig Kreativität und Zusammenarbeit fördern.

Ideal für: Projektmanager, die Zeitleisten auf einfache, unterhaltsame und visuell ansprechende Weise erstellen möchten.

6. ClickUp Zeitleiste für kreative Projekte Vorlage

ClickUp Vorlage für die Zeitleiste eines kreativen Projekts

Als Projektmanager wissen Sie, wie schwierig kreative Projekte werden können. Hier kommt die ClickUp Zeitleiste für kreative Projekte Vorlage kann helfen!

Sie gibt Ihnen eine klare visuelle Übersicht über alle Ihre Aufgaben und macht die Organisation von Projekten zu einem Kinderspiel. Sie können jede Phase kartografieren, Ziele festlegen und Zeitleisten erstellen, die tatsächlich Sinn machen.

Öffnen Sie die Vorlage für die Zeitleiste des Projekts in ClickUp, um eine klare Übersicht über Ihr Projekt zu erhalten, und benutzerdefinieren Sie die Unterkategorien, um in Sekundenschnelle loszulegen. Sobald die Daten eingegeben sind, können Sie sofort erkennen, ob Aufgaben auf dem richtigen Weg sind oder hinterherhinken, und Anpassungen vornehmen, bevor es zu spät ist.

Ideal für: Projektmanager, die das gesamte kreative Projekt vom Konzept bis zum Abschluss in einer effektiven Zeitleiste visualisieren möchten.

7. ClickUp Software Einführung Zeitleiste Vorlage

ClickUp Software Rollout Projekt Zeitleiste Vorlage

Die ClickUp Vorlage für die Zeitleiste der Softwareeinführung wurde entwickelt, um die Kommunikation zwischen allen Teams, die an Ihrem Software-Rollout-Projekt beteiligt sind, reibungslos zu gestalten. Mit klaren Abschnitten für jede Phase, Verantwortlichkeiten des Teams, geschätzte Kosten und Zeitleisten, weiß jeder genau, was wann passiert.

Diese visuelle Darstellung macht es einfach, Fortschritte zu verfolgen, Hindernisse zu erkennen und die Zeitleiste des Projekts bei Bedarf anzupassen. Das Wichtigste ist die Optimierung Ihres Workflows mit agiler Zeiterfassung und halten Sie Ihre Teams auf dem Laufenden.

Aber wenn Sie sich von all den Aufgaben überwältigt fühlen, ClickUp Gehirn , der eingebaute KI-Assistent von ClickUp, kann helfen. Stellen Sie einfach Fragen wie:

Was sind die dringenden Aufgaben?

Was ist überfällig?

Welche Aufgaben sind noch offen und mir zugewiesen?

Die KI gibt Ihnen schnelle Antworten und ermöglicht es Ihnen, Ihren Projektplan spontan anzupassen. Außerdem wird Ihr Workflow so optimiert, dass nichts durch die Maschen fällt. Die perfekte Kombination aus strukturierter Projektplanung und intelligenter Aufgabenverwaltung!

Ideal für: Projektmanager, die verschiedene Teams und Interessengruppen für Softwareeinführungen koordinieren möchten.

Weiterlesen: Wie erstellt man eine Projekt-Roadmap? (mit Beispielen)

8. ClickUp Vorlage für eine Projekt-Roadmap

ClickUp's Vorlage für den Projektablaufplan

Haben Sie eine langfristige Produktvision oder bereiten Sie sich auf die Einführung eines neuen Features vor? Die ClickUp Roadmap-Vorlage ist das Geheimnis für eine reibungslose Planung von Projekten und die Zusammenarbeit im Team.

Diese Vorlage wurde speziell für Produktentwicklungsteams entwickelt und enthält vorgefertigte vierteljährliche Listen, benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten, um alle Phasen und Zeitleisten der Produktion an einem Ort zu halten.

Fügen Sie auf einfache Weise wichtige Details hinzu und passen Sie Ihren Workspace mit Feldern wie Produktionsstatus, Typ, Priorität, Fortschritt, Fälligkeitsdatum, Mitarbeiter und Zeitschätzungen an.

Darüber hinaus können Sie diese fünf verschiedenen Ansichten benutzerdefiniert anpassen und verwenden, um Ihre gesamte Produktfreigabe zu visualisieren:

Listenansicht

Workload-Ansicht

Kalender-Ansicht

Gantt-Ansicht

Board-Ansicht

Egal, ob Sie ein kleines Team oder ein komplexes Projekt haben, diese Vorlage bietet Ihnen alle Tools, die Sie brauchen, um den Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen!

Ideal für: Produktentwicklungsteams, die den Fortschritt des Feature- oder Produktfreigabeplans verfolgen möchten.

9. ClickUp Business Roadmap Vorlage

ClickUp Business Roadmap Vorlage

Die ClickUp Business Roadmap Vorlage enthält alles, was Sie für ein reibungsloses Projekt brauchen - Ziele, Strategien, Aufgaben, Meilensteine und Zeitleisten - alles auf einen Blick.

Behalten Sie Registerkarten für Ihre Projekte mit Status wie Abgebrochen, Erledigt, In Bearbeitung, In der Warteschleife, und Zu erledigen. Und achten Sie mit benutzerdefinierten Feldern auf wichtige Daten wie Quartal, Dauer Tage, Strategische Ziele, Anhänge, und Geschäftskategorien.

Und das Sahnehäubchen obendrauf? Sie erhalten mehrere Ansichten wie Alle Initiativen pro Quartal, Leitfaden für den Einstieg, Roadmap Gantt und Zeitleiste pro Business-Kategorie, um auf dem richtigen Weg zu bleiben und Ihre Geschäftsziele zu erreichen!

Ideal für: Eigentümer von Unternehmen, die eine effektive visuelle Darstellung ihrer Geschäftsstrategien erstellen möchten.

10. ClickUp Einfaches Gantt Diagramm Vorlage

ClickUp Einfaches Gantt Diagramm Vorlage

Haben Sie das Gefühl, eine nicht enden wollende Liste von Aufgaben für Ihr Team zu haben - ohne zu wissen, was bereits erledigt ist und was noch aussteht? Schlimmer noch, die Liste wird immer länger, und eine Nachverfolgung scheint unmöglich.

In diesem Fall brauchen Sie die ClickUp Einfache Gantt Diagramm Vorlage . Es organisiert alle Ihre Aufgaben in einem übersichtlichen, leicht zu lesenden Gantt-Diagramm mit Ansichten wie Gantt, Liste, und Dokumente. Sie können sehen, was begonnen wurde, Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Eigentümer der Aufgabe, Fortschritte und sogar Kommentare - alles an einem Ort.

Farbcodieren Sie Aufgaben mit Grün, Lila und Asche für Fertiggestellt, In Bearbeitung, bzw. Zu erledigen,. Außerdem können Sie die Projektphase nachverfolgen, den Projektfortschritt überprüfen und alle relevanten Anhänge hinzufügen - alles in derselben Ansicht.

Ideal für: Projektleiter, die die Abhängigkeiten und Herausforderungen des Projekts mit einem einfachen Gantt Diagramm visualisieren möchten.

Mit ClickUp's Vorlagen Meilensteine im Projekt erreichen

Vorlagen für Zeitleisten für Projekte geben Ihnen eine klare Ansicht über alles - Aufgaben, Meilensteine, Fristen und mehr.

Microsoft Excel erledigt diese Aufgabe zwar auch, aber für Ihren Projektzeitplan ist es oft zu einfach.

Hier hebt sich ClickUp ab. Die Zeitleisten-Vorlagen von ClickUp bieten fortschrittliche visuelle Funktionen, Nachverfolgung in Echtzeit und Automatisierung, die das Projektmanagement auf eine ganz neue Ebene heben.

Außerdem können Sie diese Vorlagen benutzerdefiniert an die Bedürfnisse, Präferenzen, Arbeitsabläufe und die Projektplanung Ihres Unternehmens anpassen. Testen Sie ClickUp kostenlos um verbesserte Zusammenarbeit und Visualisierung zu erleben.