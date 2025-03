Die 15 wichtigsten Software Asset Management Tools im Jahr 2025

53% der IT Teams haben keine abschließende Sichtbarkeit ihrer technologischen Ressourcen. Und das ist ein Weckruf für CTOs!

In enger Zusammenarbeit mit IT-Teams habe ich erlebt, wie Unternehmen zu viel Geld für Technik ausgeben, ohne die Nutzung ihrer Software-Assets zu kennen. Das Ergebnis? Sie sind nicht in der Lage, ihr IT-Budget optimal zu nutzen und setzen sich Risiken in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften und die Cybersicherheit aus.

Die Implementierung des richtigen Software Asset Management-Tools ändert jedoch das gesamte Spiel. Mit Software Asset Management tools können Sie Ihre IT-Ressourcen problemlos nachverfolgen und verwalten. Sie bieten Einblicke in die Nutzung der Anlagen und helfen Ihnen, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Zusammen mit den IT-Experten von ClickUp habe ich eine Liste der besten Software Asset Management Tools zusammengestellt, damit Sie intelligentere IT-Entscheidungen treffen können.

Was ist Software Asset Management (SAM) Software?

SAM-Software ist eine umfassende Plattform zur Nachverfolgung und Verwaltung von Software-Assets über ihren gesamten Zyklus hinweg. Sie unterstützt Sie bei der automatischen Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Softwarelizenzen und -abonnements sowie bei der Nachverfolgung der Softwarenutzung, um den maximalen Wert aus Ihren Softwareinvestitionen zu ziehen.

Hier sind einige Gründe, warum Software Asset Management-Plattformen für Ihr Unternehmen wichtig sind:

Optimierung der Ausgaben : Identifizieren Sie ungenutzte Softwarelizenzen und optimieren Sie die Ausgaben für Softwarelizenzen, indem Sie in Lizenzen investieren, die Sie tatsächlich benötigen

: Identifizieren Sie ungenutzte Softwarelizenzen und optimieren Sie die Ausgaben für Softwarelizenzen, indem Sie in Lizenzen investieren, die Sie tatsächlich benötigen Reduzierung des Compliance-Risikos : Halten Sie die Softwarelizenzen jederzeit ein, um Strafen und Rechtsstreitigkeiten als Ergebnis der Nichteinhaltung zu vermeiden

: Halten Sie die Softwarelizenzen jederzeit ein, um Strafen und Rechtsstreitigkeiten als Ergebnis der Nichteinhaltung zu vermeiden Gewährleisten Sie Sicherheit : Überwachen und verwalten Sie Software-Assets, identifizieren Sie nicht autorisierte Apps und entfernen Sie sie aus dem System, um die Sicherheit zu gewährleisten

: Überwachen und verwalten Sie Software-Assets, identifizieren Sie nicht autorisierte Apps und entfernen Sie sie aus dem System, um die Sicherheit zu gewährleisten Informierte Entscheidungsfindung: Gewinnen Sie Einblicke in Software-Nutzungstrends, Upgrades, Ausmusterungen und andere Details, um fundierte Entscheidungen über IT-Investitionen und -Budgets zu treffen

Nachdem Sie nun wissen, warum SAM-Tools für Ihr Geschäft wichtig sind, stellen wir Ihnen die besten Tools zur Optimierung der Nachverfolgung und Verwaltung von Softwarebeständen vor.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Verwaltung von Softwarelizenzen, die Optimierung der Softwarenutzung und die Automatisierung von Workflows)

schnellere Software-Entwicklung und effizienteres Asset-Management mit ClickUp

Egal, wie viele Tools unser Team ausprobiert, wenn es darum geht, Dinge zu erledigen, entscheiden wir uns für ClickUp. ClickUp's All-In-One Projektmanagement und IT-Lösung vereinfacht den Zyklus der Softwareentwicklung. Wir haben ClickUp eingesetzt, um unsere IT-Workflows mit leistungsstarken Automatisierungen zu optimieren.

Es bietet eine abschließende Sichtbarkeit der IT-Assets und hilft uns, den Überblick über das Wesentliche zu behalten, ohne dass wir Metriken in verstreuten Tools überwachen müssen.

bringen Sie unzusammenhängende Workflows in verschiedenen Apps auf eine Plattform mit ClickUp ClickUp für Software Teams vereinigt IT-Asset-Mapping, Zusammenarbeit, IT-Prozesse und Sprint-Visualisierungen an einem einzigen Ort und rationalisiert so den gesamten Software-Lebenszyklus. Es erleichtert unserem Team die interne Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und die externe Zusammenarbeit mit Anbietern, Eigentümern von Assets usw. - und das in Echtzeit.

Das ist aber noch nicht alles! ClickUp bietet auch eine Vielzahl von IT-Vorlagen , wie zum Beispiel die ClickUp Asset Management Vorlage die alle Asset-Details - von der Nutzung bis zu den Lizenzen - in einer intuitiven, zentralisierten Datenbank nachverfolgt.

organisieren und visualisieren Sie IT-Assets mit dem ClickUp Asset Management Template

ClickUp beste Features

Echtzeit-Zusammenarbeit: Arbeiten Sie abteilungsübergreifend und mit externen Stakeholdern zusammen, indem Sie eine klare, aktuelle Dokumentation auf ClickUp Dokumente

zusammenarbeit mit Eigentümern, Lieferanten und anderen Beteiligten mit ClickUp Docs

Prozessabbildung : Kartieren Sie Asset-Management-Prozesse, einschließlich Genehmigungen für IT-Anträge, neue Softwarekäufe, Budgetänderungen usw., mit ClickUp Whiteboards Nachverfolgung des Status von Anlagen : Visualisierung und Nachverfolgung des Status von Assets und der Teamleistung in der Softwareentwicklung mit benutzerdefinierten Berichten über ClickUp Dashboards Aufgabenverwaltung : Planen und priorisieren Sie IT-Aufgaben wie Software Abonnements, Incident Management und Bugfixes, etc. mit ClickUp Aufgaben

: Kartieren Sie Asset-Management-Prozesse, einschließlich Genehmigungen für IT-Anträge, neue Softwarekäufe, Budgetänderungen usw., mit ClickUp Whiteboards

verwalten Sie mehrere IT-Aufgaben und Projekte nahtlos mit ClickUp Tasks_

Automatisierung von Workflows: Automatisieren Sie Asset-Management-Prozesse wie Compliance-Prüfungen, Erinnerungen an Lizenzverlängerungen, Nutzungsüberwachung und mehr mit ClickUp Automatisierungen

automatisieren Sie Compliance-Prüfungen und Genehmigungen mit ClickUp Automations

Einfache Automatisierung, Nachverfolgung von Anlagen und Berichterstellung: Erstellen Sie Roadmaps, automatisieren Sie IT-Prozesse, rufen Sie Asset-Details ab, fassen Sie IT-Budgets und Asset-Berichte zusammen, usw. mit ClickUp Brain's KI-Unterstützung

ClickUp Limits

Bei so vielen Features hat ClickUp eine etwas steile Lernkurve

Neulinge haben anfangs möglicherweise Schwierigkeiten, die benutzerdefinierten Optionen von ClickUp optimal zu nutzen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat/Benutzer

: $7/Monat/Benutzer Business : $12/Monat/Benutzer

: $12/Monat/Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen von KI zu jedem bezahlten Plan für $7/Benutzer/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,800+ Bewertungen)

4.7/5 (9,800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,200+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über ClickUp?

_Ich und mein Team nutzen ClickUp täglich als Ticketing-Lösung und auch als Informationsbasis. Als DevOps mag ich die API 🙂 Sie ermöglicht es, jede Art von Automatisierung und Integration zu erstellen: von der automatischen Erstellung von Aufgaben bis zur Verbindung mit Outlook und anderen ITSM-Tools. Auch die Anpassung der Spaces ist einfach und intuitiv erledigt G2-Überprüfung 2. Snow Commander (am besten geeignet für die Sichtbarkeit und Erkennung von Assets über mehrere Cloud-Plattformen hinweg)

{vom_ Schnee-Befehlshaber Snow Commander ist ein hervorragendes Tool für die Verwaltung von Cloud-Ressourcen. Es ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung der geschäftlichen Nutzung von Cloud-Plattformen und -Anwendungen, um die Leistung zu optimieren und die Kosten durch die Neuzuweisung von Ressourcen zu senken.

Der Clou des Hybrid Cloud Management Tools von Snow Commander ist die Automatisierung. Es beseitigt die mit Genehmigungen verbundenen Wartezeiten und ermöglicht es Teams, die Dinge durch die Automatisierung von Genehmigungsprozessen für Softwareanforderungen, Budgets und funktionsübergreifende Überprüfungen in Gang zu halten.

Snow Commander beste Features

Verringerung des Workloads des IT-Teams durch ein Self-Service-Portal und agentenlose Erkennung

Implementierung und Integration der Software mithilfe eines Konfigurationsassistenten

Erhalten Sie Einblicke in die Kostenoptimierung, um Ihr IT-Budget effektiv zu nutzen

Snow Commander Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass der Suchgenerator Probleme mit Daten hat, die eine manuelle Anpassung und Konfiguration erfordern

Snow Commander Preise

Benutzerdefinierte Preise

Snow Commander Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Snow Commander

_Es ist großartig, mir eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, um die Vielfalt der Anbieter von Software zu verwalten. Die Software ist nicht nur sehr flexibel, sondern gibt mir auch die Möglichkeit, Lizenzinformationen zu steuern. Es ermöglicht eine hervorragende Überwachung und Benachrichtigung, wenn die Lizenz und der Vertrag auslaufen. Es ist anzumerken, dass ich mich erkundigen kann, ob eine Software verwendet wurde, und dies für die Nutzungsprüfung überprüfen kann G2-Überprüfung 3. FlexNet Manager (am besten geeignet für die Lizenzverwaltung in Unternehmen)

via FlexNet-Manager FlexNet Manager eignet sich hervorragend, um den aktuellen Status von Softwarelizenzen zu ermitteln. Er hilft dabei, herauszufinden, wie viele Lizenzen oder Pakete Sie für verschiedene Software kaufen sollten, um Kosteneffizienz zu gewährleisten.

Wir haben es ausprobiert, um Beziehungen zu Anbietern zu verwalten und alle Berechtigungen an einem Ort zu halten, während wir aktive und inaktive Lizenzen nachverfolgen. Das Beste daran ist, dass es die Erneuerung von Software und die Vorbereitung von Audits vereinfacht.

FlexNet Manager beste Features

Automatisierung des Lizenzabgleichs - Abgleich von Softwarelizenzen mit der tatsächlichen Softwarenutzung zur Vermeidung von Fehlern und Gewährleistung der Lizenzkonformität

Optimieren Sie die Positionen der Lizenzen mit detaillierten Einblicken, um den maximalen Wert für Ihre IT-Ausgaben zu erzielen und Ihr Budget effizient zu nutzen

Automatisieren Sie effektive Positionen für Softwarelizenzen mit FlexNets Berechtigungsbibliothek mit mehr als 900.000 Apps, um Über- und Unterlizenzierung zu erkennen und Softwareausgaben zu optimieren

FlexNet Manager Beschränkungen

Das Popup-Fenster für die Agenteninventarisierung lenkt bei der Erfassung von Softwareinventardaten ab

Es gibt Probleme mit der Leistung der AWS-Integration

Preise für FlexNet Manager

Benutzerdefinierte Preise

FlexNet Manager Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (60+ Bewertungen)

: 4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über FlexNet Manager

Das Beste an der FlexNet Manager Suite ist, dass Sie alle Berechtigungen an einem Ort aufbewahren und die Nachverfolgung von aktiven und inaktiven Lizenzen durchführen können. G2-Review 4. Certero (am besten für die Automatisierung von Aufgaben bei der Lizenzierung)

via Certero Certero bietet eine Ansicht der gesamten IT-Landschaft Ihres Unternehmens in Echtzeit. Nutzen Sie es zur Nachverfolgung von Software-Assets und zur effektiven Verwaltung von Lebenszyklen. Die Software verfügt über einen schnellen Datenerfassungsprozess, verschiedene Bereitstellungsoptionen und effektive Lizenzen, die Flexibilität für die Skalierung von Geschäften bieten.

Ich mag, wie Cetero den Workload von IT Teams durch Automatisierung reduziert dokumentenverwaltung aufgaben, wie das Hochladen von Lizenzvereinbarungen. Außerdem gleicht es die tatsächliche Position der Lizenzierung mit relevanten Daten wie Vereinbarungen, Installationsaufzeichnungen und Nutzungsdaten aus verschiedenen Quellen ab und hilft Ihnen so, fundiertere Entscheidungen zur Einhaltung von Vorschriften und zur Softwarebeschaffung zu treffen.

Certero beste Features

Erstellen Sie ein Repository, um alle IT-Assets an einem Ort zu verwalten und neue und unbekannte Geräte nachzuverfolgen

Erhalten Sie den genauen Status Ihrer Softwarelizenzen mit Certeros Effective License Positions (ELPs)

Gewinnen Sie Einblicke in Ihre Assets mit einem integrierten Dashboard und benutzerdefinierten Analysen

Certero Beschränkungen

Die App braucht Zeit, um Änderungen zu berücksichtigen

Das Setup der Integration kann etwas kompliziert sein

Certero Preise

Benutzerdefinierte Preise

Certero Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Certero

Certero bietet nicht nur eine vollständige Abdeckung des Anbieters, sondern auch eine vollständige Plattformabdeckung für einen reibungslosen Ablauf. Darüber hinaus bietet es wie andere SAM-Tools auch Funktionen für das Lizenzmanagement, die für Lizenzmanager sehr nützlich sind, um Erkenntnisse zur Optimierung der Lizenzkosten zu gewinnen G2-Überprüfung 5. ServiceNow (Beste Lösung für die Verwaltung von IT-Software im Unternehmen)

via ServiceNow ServiceNow ist ein Legacy KI-Asset-Management-Tool zur Nachverfolgung und Verwaltung unternehmensweiter Software-Asset-Lizenzen. Die Vielseitigkeit der Plattform, ihre Sichtbarkeit und Aktualisierbarkeit in Echtzeit sowie ihre benutzerdefinierten Funktionen heben sie von ServiceNow-Konkurrenten .

ServiceNow ist ein großartiges Tool für das End-to-End-Lebenszyklusmanagement von Anlagen. Es bietet Flexibilität für jeden Standardprozess, unterstützt den Lebenszyklus der Softwareentwicklung (einschließlich Agile) und ist mit mehreren APIs von Drittanbietern verbunden.

ServiceNow beste Features

Ansicht von empfohlenen Aktivitäten, Warnungen und verwertbaren Erkenntnissen an einem einzigen Ort

Nutzung von KI, um Daten genauer, konsistenter und leichter zugänglich zu machen

Markieren Sie nicht autorisierte persönliche Software und entfernen Sie sie aus Sicherheitsgründen

Freigabe von Berichterstellungen, Zuweisung von Teilaufgaben und Interaktion mit Tickets im Portal

ServiceNow-Einschränkungen

Es bietet keine benutzerdefinierten Code-Anpassungen

Es kann schwierig sein, einen Asset-Abgleich durchzuführen oder komplexe Berichterstellungen zu erstellen, wenn die Nummer der Assets steigt

Preise für ServiceNow

Benutzerdefinierte Preise

ServiceNow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über ServiceNow

ServiceNow ist das führende ITSM tool auf dem Markt. Es bietet einen umfassenden Bereich von Features und Fähigkeiten, die alle Anforderungen des Geschäfts erfüllen können. Es wird ständig mit neuen Versionen aktualisiert, die mehr Innovation und Wert für die Kunden bringen. Es ist jedoch keine billige Option, wenn es um ITSM-Tools geht, und erfordert einen langen Implementierungsprozess. Capterra Bewertung 6. Oomnitza (Beste Lösung für die Verwaltung des Lebenszyklus von Unternehmenstechnologie)

via Oomnitza Oomnitza dient als zentrales System für die Verwaltung von Unternehmenstechnologie. Es sorgt für eine bessere Datenhygiene und Genauigkeit bei der Kontrolle des Softwarebestands und reduziert so IT-Ausgaben und Compliance-Risiken.

Oomnitza vereinheitlicht Ihr technisches Inventar und vereinfacht den Zugriff mit seiner übersichtlichen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Es automatisiert täglich Hunderte von Workflows und beseitigt fehleranfällige manuelle Aufgaben wie Onboarding und Offboarding, Compliance-Validierung, Berichterstellung und Prognosen. Außerdem lässt sich das Tool schnell mit folgenden Tools integrieren ticketing-Software spart Zeit und hilft, Tickets effektiv zu verwalten.

Oomnitza beste Features

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Workflows nach Ihren Bedürfnissen

Verwalten Sie die Nutzung und den Lebenszyklus von Technik und nutzen Sie IT-Budgets effektiv mit Prognosen

Aufbau eines zentralen Inventarsystems für technische Anlagen zur Beseitigung von Silos

Oomnitza Grenzen

Der anfängliche Setup-Prozess kann komplex und zeitaufwändig sein

Oomnitza Preise

Benutzerdefinierte Preise

Oomnitza Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (130+ Bewertungen)

: 4.6/5 (130+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Oomnitza?

Oomnitza ist ein so einfaches Tool, das uns alle unsere Assets an einem Ort zur Verfügung stellt, es macht die Nutzung und Nachverfolgung unseres Asset-Lebenszyklus einfach, es war sehr einfach für uns zu implementieren und mit unseren anderen Tools zu integrieren, um uns ein durchgehendes Bild in Echtzeit über den Status unserer Assets zu geben. Die Benutzeroberfläche für die Berichterstellung könnte jedoch verbessert werden G2-Bewertung 7. AWS License Manager (am besten geeignet für die Verwaltung und Optimierung von Cloud- und On-Premise-Lizenzen)

via AWS-Lizenz-Manager Der AWS License Manager ist eine gute Option, wenn Sie ein Benutzer der AWS Cloud Computing-Plattform sind. Er ermöglicht die Einstellung von Lizenzkonfigurationen mit benutzerdefinierten Regeln zur Kontrolle der Anwendbarkeit von Lizenzen. Außerdem können Benutzer Einstellungen für die bestandsübergreifende Suche erstellen, bei denen sie Warnungen für Verletzungen des Limits für die Lizenznutzung erhalten können. Insgesamt hilft die Lösung bei der Verwaltung und Optimierung von Cloud- und On-Premise-Softwarelizenzen.

Auch das Dashboard des Tools ist ein großer Pluspunkt. Es ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit der Nutzung Ihrer Softwarelizenzen. Durch die Implementierung von Limits für die Lizenznutzung, das Blockieren von Neueinführungen und andere Kontrollfunktionen werden Risiken der Nichteinhaltung von Vorschriften reduziert.

AWS License Manager beste Features

Mit Dashboards erhalten Sie eine übersichtliche Ansicht der Lizenzen und der Nichteinhaltung von Vorschriften

Erstellen Sie Lizenzvereinbarungen und verwenden Sie diese für mehrere Softwarelizenzen

Automatisieren Sie die Lizenzermittlung, Nachverfolgung und Berichterstellung, um die manuelle Arbeit zu reduzieren

AWS License Manager Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass der kostenlose Plan nur zum Ausprobieren des Dienstes geeignet ist. Sie benötigen einen kostenpflichtigen Plan, um in den vollen Genuss der Vorteile des Tools zu kommen. Da es nur für die Lizenzverwaltung gedacht ist, ist der Preis auch ziemlich teuer.

AWS License Manager Preise

Keine zusätzlichen Kosten; das Tool ist kostenlos im Abonnement von Amazon Web Services enthalten. Für den Zugriff auf vollwertige Features sind jedoch kostenpflichtige Pläne erforderlich.

AWS License Manager Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

: Nicht genügend Bewertungen Capterra: Nicht verfügbar

Was sagen reale Benutzer über AWS License Manager?

AWS License Manager ermöglicht es mir, Softwarelizenzen über mehrere AWS-Konten und -Umgebungen hinweg zu verwalten, was ich sehr nützlich finde. Das gibt mir Kontrolle und Klarheit über die Lizenznutzung G2-Überprüfung 8. USU (am besten geeignet für große Unternehmen, die umfassende IT-Asset-Management-Lösungen suchen)

via USU USU ist ein umfassendes Tool zur Verwaltung von Softwarebeständen, das für Transparenz und Konformität sorgt. Es erfüllt die Anforderungen Ihrer Organisation IT-Richtlinien und -Verfahren und gleichzeitig eine flexible Datenerfassung, -freigabe und -verwaltung.

Während der Tests konnten wir mit dem Tool die Kosten und die Komplexität der Lizenzierung von Servern und Clustern visualisieren. Es bot ein Testsystem mit "Was-wäre-wenn"-Szenarien, um die kostengünstigsten und vorteilhaftesten Optionen zu finden.

Schließlich wäre es unfair, die bedeutende Rolle von USU in den IT-Vertriebsphasen von Projekten nicht zu erwähnen. Es ist von Vorteil, Einblicke in die Softwareumgebungen der Clients zu erhalten und ihre Infrastruktur zu verstehen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

USU beste Features

Erhalten Sie eine zentrale Ansicht Ihrer SaaS-Umgebung zur Nachverfolgung und Verwaltung von Apps

Bewertung von Anbieterregeln und Metriken zur Berechnung der Produktkonformität

Automatisierung des SaaS-Reharvesting zur Nachverfolgung von Lizenzen und App-Nutzung und anschließenden Optimierung der Softwarekosten

USU-Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass der Speicher des Tools gering ist und die Preise für kleine Geschäfte etwas höher sind

Manchmal spiegeln die Features zum Sortieren, Filtern und zur Qualitätskontrolle die vorgenommenen Änderungen nicht wider

USU-Preise

Benutzerdefinierte Preise

USU-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (40+ Bewertungen)

: 4.5/5 (40+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über USU?

Ich mag es, dass es ein detailliertes tool ist, um die Einhaltung der Lizenzbestimmungen zu zeigen, dass es an die Bedürfnisse jeder Organisation benutzerdefiniert werden kann und dass es die konsistente Verwaltung von Dateien aus verschiedenen Datenquellen und mit hohem Volumen ermöglicht. G2-Überprüfung 9. Google Cloud Asset Inventory (am besten geeignet für die Überwachung von Google Cloud Software-Assets)

{via_ Google Cloud-Bestandsverzeichnis Sind alle Ihre Apps und markenwerte in der Google Cloud gespeichert? Dann sollten Sie das Google Cloud Asset Inventory in Betracht ziehen. Es hilft bei der Überwachung des Google Cloud-Inventars und der Analyse von Assets auf verschiedenen Ebenen.

Das Tool speichert auch einen 35-tägigen Verlauf der Asset-Metadaten, was bedeutet, dass es einfacher ist, über Asset-Änderungen mit Echtzeit-Warnungen auf dem Laufenden zu bleiben, Asset-Snapshots innerhalb dieses Zeitraums zu exportieren und Asset-Metadaten für die Dokumentation zu suchen und zu exportieren.

Google Cloud Asset Inventory beste Features

Durchsuchen von Assets mithilfe einer benutzerdefinierten Abfragesprache

Überwachen von Asset-Änderungen mit Echtzeit-Benachrichtigungen

Integrieren Sie BigQuery für eine umfassende Datenanalyse

Google Cloud Asset Inventory Beschränkungen

Limitiert auf die Google Cloud Platform

Es ist schwierig zu verstehen, was Ihnen in Rechnung gestellt wird; es erfordert eine Menge Recherche, um das Abrechnungssystem zu verstehen

Preise für Google Cloud Asset Inventory

Free mit Google Cloud Platform, die nach dem Pay-as-you-go-Prinzip abgerechnet wird

Google Cloud Asset Inventory Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (1900+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Google Cloud Asset Inventory?

Es ermöglicht die Überwachung und Analyse von GCP-Assets, um den Status zu überprüfen und zu analysieren. Der Hauptteil ist, dass wir einfach SQL-Abfragen schreiben können und es gibt die erforderlichen Daten auf der Grundlage unserer Abfrage. G2-Überprüfung 10. Alloy Navigator (am besten für Unternehmen, die mit dem IT-Asset- und Service-Management beginnen)

via Legierungs-Navigator Alloy Navigator ist ein umfassendes Software Asset Management und service Desk Software .

Was mir an Alloy am besten gefällt, ist, dass es mehrere Features unter einem Dach vereint. Sie können damit Ihre Systeme nach Details zum Softwarebestand durchsuchen, sich über das Ablaufdatum von Lizenzen auf dem Laufenden halten und diese automatisch erneuern, die Einhaltung von Vorschriften nachverfolgen und die Nichteinhaltung von Vorschriften verwalten, indem Sie sie in IT-Änderungsanträge umwandeln, um die Einhaltung sicherzustellen.

Darüber hinaus hilft Alloy bei der Verwaltung von IT-Service-Tickets, der Karte von Beziehungen zwischen Benutzern, der Automatisierung von Workflows und der effizienten Erfüllung von Kundenanforderungen.

Alloy Navigator beste Features

Automatisiertes Scannen von Systemen im gesamten Unternehmen, um Details zum Softwarebestand in wenigen Minuten abzurufen

Automatische E-Mail-Warnungen und Benachrichtigungen über installierte, entfernte und aktualisierte Apps erhalten

Optimieren Sie die Lizenznutzung, um den Kauf von zu viel oder zu wenig Software zu verhindern

Alloy Navigator Beschränkungen

Die Dokumentation ist mangelhaft. Es gibt nur Texte und keine Bilder, Videos oder persönliche Anleitungen, um das Produkt zu verstehen

Die Registerkarten für Aktivitäten/Historie und die Backend-Funktionen von Alloy können verwirrend und überwältigend sein

Alloy Navigator Preise

Alloy Navigator Explorer : $19/tech/Monat

: $19/tech/Monat Alloy Navigator Express: $49/Technik/Monat

$49/Technik/Monat Alloy Navigator Enterprise: $89/Technik/Monat

Alloy Navigator Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/6 (60+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Alloy Navigator?

_Es hat viele nützliche Features, wie z.B. die Leihbibliothek für Geräte und die Asset-Management-Funktionen. Mir gefällt auch, dass Benutzer Tickets über das Helpdesk-Portal senden können, was uns die Nachverfolgung von Arbeiten erleichtert hat Capterra Bewertung 11. Zluri (am besten für die Erkennung und Optimierung von SaaS-Apps)

via Zluri Das Schlimmste an einem völlig unorganisierten SaaS-System ist die Schatten-IT. Sie wissen nicht, welche Apps in Gebrauch sind, welche nicht autorisiert sind und welche längst tot sind, auch bekannt als Zombie-Apps.

Wir haben die Asset-Management-Software von Zluri ausprobiert, um unser SaaS-System zu organisieren. Sie half uns, Software nach Risiko und Wichtigkeit zu klassifizieren, nicht autorisierte Apps zu entdecken und die Nutzung von Apps und deren Ausgaben an einem Ort nachzuverfolgen.

Und das Beste daran? Es erkennt neue Apps, die in die Umgebung eindringen, identifiziert riskante Software und verhindert Benutzer mit hohem Risiko, wodurch Cybersecurity-Bedrohungen reduziert werden. Außerdem automatisiert das Tool die Ansichten für den Zugriff, um die Einhaltung der folgenden Vorschriften zu gewährleisten IT-Governance und Gesetze.

Zluri beste Features

360° Sichtbarkeit von Ausgaben/Lizenzdaten - Tools, Finanzsysteme und Softwareverträge

Identifizieren Sie risikobehaftete Apps und benachrichtigen Sie die Verantwortlichen für sofortige Maßnahmen

Zugriff auf alle App-Details - zugewiesene und nicht zugewiesene Lizenzen, Benutzer-Aktivitäten, Sicherheit, Ausgaben usw., um fundierte Entscheidungen zu treffen

Zuri-Einschränkungen

Vergleichsweise neues Produkt; es fehlt an umfangreichen Features

Die Installation erfordert viel manuelle Arbeit, z. B. den Abgleich der Benutzerzugänge. Sie müssen den Benutzerzugang und die Kontrollen manuell überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt und gültig sind

Preise für Zluri

Benutzerdefinierte Preise

Zluri Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Zluri?

_Zluri ist großartig für die SaaS-Erkennung und die Aufzeichnung, welche Benutzer Zugriff auf Anwendungen haben. Abhängig von der Größe des SaaS-Bestandes in Ihrem Unternehmen kann die Implementierung von Zluri jedoch eine gigantische Aufgabe sein, insbesondere wenn Sie von einer ziemlich unorganisierten und unzuverlässigen Quelle wie Excel oder Google Tabellen wechseln. Zluri bietet eine große Nummer an Integrationen, die Ihnen dabei helfen, aber es wird immer noch eine große Menge an manuellem Abgleich der Benutzerzugänge für alles andere erforderlich sein G2-Überprüfung 12. Microsoft Volume Licensing (am besten geeignet für die Verwaltung der Lizenzen für Microsoft-Produkte)

via Microsoft Volumenlizenzierung Wenn Sie in hohem Maße auf Microsoft-Produkte und -Dienste angewiesen sind, dann ist Microsoft Volume Licensing genau das Richtige für Sie. Diese Software ermöglicht es IT-Teams, Microsoft-Produktlizenzen zu verwalten.

Sie ist mit einer Vielzahl von Abonnement-Optionen ausgestattet und bietet große Flexibilität. IT-Teams jeder Größe und in allen Branchen können die Software nutzen, um Massenlizenzen zu verwalten, Verträge zu kontrollieren und Risiken wie Zugriffsverlust, Inoperabilität und Serviceunterbrechungen zu verringern.

Microsoft Volumenlizenzierung beste Features

Zugriff auf Schulungen zur Volumenlizenzierung, um das Tool optimal nutzen zu können

Speichern von Softwarebeständen in einer zentralen Plattform für einfachen Zugriff

Nutzen Sie kostengünstige webbasierte Tools für die Anwendungsverwaltung, um Lizenzierungskosten zu sparen

Microsoft Volume Licensing Limits

Das Öffnen eines On-Premise-Lizenzierungsservers unterbricht die Aktualisierung der Online-Version des VLSC (Volume Licensing Service Center), was zu einer Diskrepanz der Informationen führt

Die in einem System verwendeten Software-Schlüssel können nicht wiederverwendet werden, was bedeutet, dass bei einem Rechnerwechsel zusätzliche Kosten anfallen

Preisgestaltung der Microsoft-Volumenlizenzierung

Microsoft Licensing bietet vier benutzerdefinierte Pläne an:

Office LTSC Standard 2024

Büro LTSC Professional Plus 2024

Büro LTSC Standard für Mac 2024

Microsoft 365 Apps für Unternehmen

Microsoft Volumenlizenzierung Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen vorhanden

: Nicht genügend Bewertungen vorhanden Kapitelra: Nicht verfügbar

Was sagen reale Benutzer über Microsoft Volumenlizenzen?

Ich nutze die Volumenlizenzierung seit über 2 Jahren und finde sie wirklich sehr nützlich. Wann immer ich eine bestimmte Software installieren muss, brauche ich nur die Website aufzurufen, die ISO zu installieren und den Schlüssel zu holen. Man muss sich den Lizenzschlüssel nicht merken, er ist einfach da. G2-Überprüfung 13. SymphonyAI IT Service Management (Beste Lösung für die Automatisierung des IT-Betriebs mit KI)

via Sinfonie KI Das Software Asset Management Tool von SymphonyAI eignet sich hervorragend für Teams in Unternehmen, die ihre Workflows durch Automatisierung optimieren möchten. Es hilft dabei, IT-Prozesse zu optimieren, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen und die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu erleichtern, um Abläufe zu beschleunigen.

Mir gefällt, dass das Tool eine zentrale Schnittstelle mit allen Details zu den Hardware- und Software-Assets bietet. So lässt sich der Status meiner IT-Assets nach Speicherort, Historie, Eigentümerschaft und Nutzung nachverfolgen. Außerdem kann man die nicht ausgelasteten Ressourcen erkennen und die Verschwendung während des gesamten Software-Lebenszyklus reduzieren.

Kurz gesagt: SymphonyAI hilft, IT-Budgets effizienter zu nutzen. Es gewährleistet effektives IT-Asset-Management zur Verbesserung der Sichtbarkeit, Erkennung, Lizenzverwaltung und Einhaltung von Vorschriften.

SymphonyAI IT Service Management beste Features

Remote-Bereitstellung von Assets von unterwegs über Software-Updates

Ein einheitliches Service-Portal, um Probleme von Benutzern an einem Ort zu lösen

Verbessern Sie Workflows und erstellen Sie personalisierte Erlebnisse mit dem Design Studio mit 50 integrierten Steuerelementen für Formulare, Workflows, Geschäftsregeln und SLAs

SymphonyAI IT Service Management Einschränkungen

Der Installationsprozess ist schwierig und zeitaufwändig

Sie müssen Softwarelizenzen löschen, um bei der Zuweisung von Assets neues Inventar hinzuzufügen

Preise für SymphonyAI IT Service Management

Benutzerdefinierte Preise

SymphonyAI IT Service Management Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (60+ Bewertungen)

: 4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über SymphonyAI IT Service Management?

_Diese Lösung bietet einen zentralen Speicherort, der die Integration verschiedener Funktionen vereinfacht. Sie bietet ein leicht zu navigierendes System, das den Prozess vom Asset Management über Serviceanfragen bis hin zur Incident-Bearbeitung rationalisiert. Es wurde für die einfache Nutzung im täglichen Betrieb entwickelt und stellt sicher, dass die Benutzer jede Phase effizient und ohne Komplikationen durchlaufen können." G2-Überprüfung 14. IFS assyst (Beste Lösung für das IT-Service-Management in Unternehmen)

via IFS-Anlage IFS assyst bietet IT-Service- und Asset-Management in einer einzigen Plattform - vom strategischen Management bis hin zu Betrieb und Sicherheit. Diese webbasierte IT-Betriebsmanagement-Software hilft Ihnen bei der Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben, der Softwareerkennung und dem Management von Sicherheits Incidents, so dass Sie den ROI Ihrer IT-Ressourcen maximieren können. Außerdem bietet das Tool ein benutzerfreundliches Portal für Endbenutzer, um Probleme schneller zu beheben.

IFS assyst beste Features

Automatisieren Sie Compliance-Prüfungen, um Strafen bei Nichteinhaltung zu vermeiden

Überwachen Sie Hardware- und Softwaredetails - von Workflows bis hin zu Support-Tickets - um Ihre Infrastruktur besser zu verstehen

Automatisieren Sie Sicherheitsabläufe, um 100%ige Konformität und nahtlose Sicherheit für alle Assets und Daten zu gewährleisten

IFS assyst Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist klobig und altmodisch, was für Benutzer ein Wermutstropfen sein kann

IFS assyst Preise

Benutzerdefinierte Preise

IFS assyst Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über IFS assyst?

Zu erledigen Zu erledigen ist eine ziemlich gute Aufgabe für die Vermögensverwaltung. Allerdings hat es eine klobige und veraltete Schnittstelle. Es braucht eine engere und bessere Integration mit Endpunkt-Management-Systemen G2-Bewertung 15. Matrix42 (am besten für erfahrene IT-Experten, die mehrere Apps und Lizenzen verwalten)

via Matrix42 Wenn Sie mit siloartigen Bestandsinformationen zu tun haben, sollten Sie Matrix42 in Betracht ziehen. Es bietet eine 360-Grad-Sichtbarkeit auf Ihre Software und Lizenzen. So wissen Sie, wofür Sie bezahlen, erkennen überflüssige Apps und sparen Geld, indem Sie ungenutzte Tools zurückstufen. Außerdem können Sie damit Bestandsprüfungen über mehrere Plattformen hinweg durchführen und Ihre Systeme immer auf dem neuesten Stand halten.

Was mir an dem Tool gefiel, war, dass ich mich einfach anmelden und alle Details finden konnte, egal, über welche Software ich etwas wissen wollte. Es ermöglichte unserem Team, jede Software zu dokumentieren, zu implementieren, zu aktualisieren und außer Betrieb zu nehmen.

Matrix42 beste Features

Nachverfolgung der Cloud-Ausgaben und Überprüfung von Kosten und Budgets zur Vermeidung von Mehrausgaben

Erstellung detaillierter Berichte über die Nutzung von Apps, um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen

Identifizieren Sie nicht autorisierte Software-Assets und bestellen Sie zusätzliche Lizenzen über die Service Catalog Integration

Matrix42 Beschränkungen

Das Tool ist komplex; Neulinge müssen intensiv geschult werden, bevor sie sein volles Potenzial ausschöpfen können

Matrix42 Preise

Benutzerdefinierte Preise

Matrix42 Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Matrix42?

Meine Erfahrung ist insgesamt sehr gut. Als Administrator von Software-Assets in einem großen Unternehmen schätze ich an Matrix42 vor allem die Kontrolle über den Zyklus der Software, von der Installation über die Aktualisierung bis hin zur Entfernung, falls erforderlich. Die Komplexität des Tools ist hoch und es ist schwierig, neue Administratoren zu schulen. Capterra-Bewertung Reduzieren Sie das Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften mit Software Asset Management

Nun, da Sie mehr über die 15 besten SAM-Tools auf dem Markt wissen, hoffen wir, dass es Ihnen leichter fällt, die wichtigsten Faktoren zu bewerten - Automatisierung von Workflows, Softwarelizenzmanagement, zentrale Plattform, Features, Integrationen und benutzerdefinierte Anpassung, die für Ihr Unternehmen geeignet sind. Vergessen Sie bei Ihrer Wahl nicht, die besten Software Asset Management-Praktiken zu implementieren.

Obwohl alle Lösungen auf dieser Liste einen Versuch wert sind, ist ClickUp mein Favorit. Es verfügt über alle Features, um das Software Asset Management und die Lebenszyklen der Entwicklung zu optimieren und Lizenzvereinbarungen zu verwalten. Kurz gesagt, es bietet Ihnen eine leistungsstarke Plattform, um eine dauerhafte Effizienz in allen Geschäftsprozessen und Workflows zu gewährleisten.

Möchten Sie weitere Informationen erhalten? ClickUp kostenlos ausprobieren !