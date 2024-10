Wie man das Auslastungsmanagement im Gesundheitswesen optimiert

Die Momente, in denen Sie medizinische Hilfe benötigen, sind in der Regel keine idealen Situationen. Und manchmal macht das Labyrinth der Gesundheitsversorgung die Situation nur noch schlimmer. Das Hin und Her zwischen Anbietern im Gesundheitswesen, Verwaltungsteams, ambulanten Operationszentren, Versicherungsgesellschaften, Apotheken, Technologieanbietern usw. kann anstrengend sein. Und der Versuch, eine effektive und ergebnisorientierte Patientenversorgung zu erreichen, kann sich anfühlen, als müsse man durch verschiedene Reifen springen.

Ein robustes Nutzungsmanagement im Gesundheitswesen kann den Angehörigen der Gesundheitsberufe und den Pflegebedürftigen einiges davon abnehmen. Wenn es gut ausgeführt wird, kann es eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Gesamterlebnisses für alle Beteiligten spielen und die Patientenergebnisse verbessern.

Lassen Sie uns weitere Informationen erhalten.

Was ist Nutzungsmanagement?

Unter Auslastungsmanagement im Gesundheitswesen versteht man eine Reihe von Prozessen, die dazu dienen, die Notwendigkeit, Effizienz und Kostenwirksamkeit der Leistungserbringung im Gesundheitswesen sicherzustellen.

In einem studie über die Rolle des Nutzungsmanagements im Gesundheitswesen stellen die Forscher fest

>> "Das Auslastungsmanagement baut auf der allmählichen Anhäufung von Erfahrungen und Daten auf, die darauf hindeuten, dass extern durchgeführte Bewertungen der Angemessenheit vorgeschlagener medizinischer Leistungen einen konstruktiven Einfluss auf die Art und Weise der Leistungserbringung haben und als eine Konsequenz dazu beitragen können, die Kosten im Gesundheitswesen einzudämmen."

Eine kurze Geschichte des Nutzungsmanagements

Doch zunächst eine kleine Geschichtsstunde.

In der Zeit nach der Depression in den Vereinigten Staaten entwickelte sich die Privatversicherung zur beliebtesten Form der Finanzierung der Gesundheitsversorgung. In dieser Zeit bildeten sich mehrere Schlüssel-Trends heraus.

Die Gesundheitskosten stiegen steil an. In den 50er Jahren machte sich die Bundesregierung Gedanken über die eskalierenden Kosten und veranlasste sie, an einer Kostenkontrolle zu arbeiten

In den 60er Jahren engagierten sich dann auch die Arbeitgeber, indem verschiedene große Unternehmen, die für die Versicherung zahlten, eigene Programme zur Steuerung der Inanspruchnahme von Leistungen für ihre Mitarbeiter einführten

Andererseits zeigten Studien, dass mehrere medizinische Verfahren oder Behandlungen, die empfohlen wurden, unnötig waren. Dies wurde als ein wichtiger Mitwirkender bei der Kostenexplosion im Gesundheitswesen angesehen

Das Ergebnis war, dass Verbraucher, Kostenträger und Anbieter ein gründliches Verfahren benötigten, um sicherzustellen, dass alle Leistungen notwendig, angemessen und kosteneffizient waren

Das Ergebnis war das Management der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, wie wir es heute kennen.

Bedeutung von Utilization Management

Im Wesentlichen handelt es sich beim Auslastungsmanagement um den Prozess der objektiven Bewertung von Entscheidungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Gesundheitsleistungen. Es ist aus verschiedenen Gründen wichtig, wie zum Beispiel:

Kostenkontrolle: Die Kosten im Gesundheitswesen sind drastisch gestiegen, seit die Versicherung zum De-facto-Modell geworden ist. Dies macht eine Überprüfung unnötiger Krankenhausaufenthalte, Tests und Verfahren erforderlich, was zu einem Auslastungsmanagement führt.

Ständige Bewertung: Die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen erfordert ein gewisses Maß an Kontrolle, die das Auslastungsmanagement bietet. Es bewertet die Entscheidungen während des gesamten Prozesses und sorgt so für kontinuierliches Lernen und Verbesserung.

Koordination der Versorgung: Da an der Erbringung von Gesundheitsleistungen mehrere Akteure beteiligt sind, dient das Nutzungsmanagement als Koordinationsstelle für die Versorgung der Patienten.

Fortgeschrittene Technologie: Moderne Technologien ermöglichen kostengünstigere und genauere Methoden zur Erfassung und Analyse von Daten in großem Umfang. Einfache Integrationen mit klinikverwaltungssoftware machen Überprüfungen effizient, kostengünstig und skalierbar.

Da es sich um einen äußerst kritischen Prozess handelt, verfolgen verschiedene Organisationen unterschiedliche Ansätze bei der Durchführung des Nutzungsmanagements. Lassen Sie uns sehen, wie.

Arten des Auslastungsmanagements im Gesundheitswesen

Grundsätzlich gibt es drei Arten von Auslastungsmanagement: Retrospektive Überprüfung, gleichzeitige Überprüfung und prospektive Überprüfung.

Retrospektive Überprüfung

Das Nutzungsmanagement beginnt mit einem retrospektiven Prozess, bei dem die Prüfer Verlaufsdaten untersuchen, um die Angemessenheit der für den Patienten erbrachten Leistungen zu beurteilen. Nachdem die Leistung erbracht wurde, prüfen die Prüfer die Daten:

Forderungen auf Abrechnungsfehler, betrügerische Aktivitäten, Überbeanspruchung usw.

auf Abrechnungsfehler, betrügerische Aktivitäten, Überbeanspruchung usw. Medizinische Unterlagen auf Angemessenheit der Behandlung, Einhaltung von Standards, Compliance usw.

auf Angemessenheit der Behandlung, Einhaltung von Standards, Compliance usw. Muster, um die Inanspruchnahme und das Potenzial für präventive Gesundheitsleistungen zu verstehen

Gleichzeitige Überprüfung

Die begleitende Überprüfung findet während der Leistungserbringung statt. Zu diesem Zeitpunkt überwachen die Fallmanager die laufende Versorgung, um sicherzustellen, dass sie weiterhin angemessen und notwendig ist. Dies beinhaltet:

Fallmanagement und Koordination, um sicherzustellen, dass die Patienten die richtige Versorgung zur richtigen Zeit erhalten

und Koordination, um sicherzustellen, dass die Patienten die richtige Versorgung zur richtigen Zeit erhalten Überprüfung der Aufenthaltsdauer , um sicherzustellen, dass der Aufenthalt klinisch gerechtfertigt ist

, um sicherzustellen, dass der Aufenthalt klinisch gerechtfertigt ist Planung der Entlassung und Nachuntersuchungen nach Bedarf

Prospektive Überprüfung

Prospektive Überprüfungen sind ein neueres Phänomen. Dabei handelt es sich um eine Art prädiktives Nutzungsmanagement, das durchgeführt wird, bevor die medizinische Leistung erbracht wird. Die Anbieter bewerten die vorgeschlagenen Behandlungsoptionen und genehmigen sie vorab. Es gibt hauptsächlich zwei Arten von prospektiven Überprüfungen.

Vorabgenehmigung : Bewertung und Genehmigung bestimmter Verfahren, die den medizinischen Bedürfnissen des Patienten und den Kriterien der Versicherungspolice entsprechen

: Bewertung und Genehmigung bestimmter Verfahren, die den medizinischen Bedürfnissen des Patienten und den Kriterien der Versicherungspolice entsprechen Zulassungsprüfung: Beurteilung, ob die Aufnahme in ein Krankenhaus notwendig oder klinisch gerechtfertigt ist, im Rahmen des Systems der prospektiven Zahlung für stationäre Behandlungen

Es ist wichtig, zu beachten, dass sich diese drei Arten des Nutzungsmanagements nicht gegenseitig ausschließen. Die Versicherer können für jeden Fall eine oder mehrere von ihnen durchführen, um Gründlichkeit und Wirksamkeit zu gewährleisten.

So können sie zum Beispiel bei einem Verfahren mit Vorabgenehmigung eine gleichzeitige Prüfung durchführen, um sicherzustellen, dass es wie geplant durchgeführt wird. Oder nach einer retrospektiven Überprüfung nach einer Operation kann der Versicherer vorausschauende Pläne für Folgeverfahren erstellen.

Hier ist der Grund, warum dies von Vorteil sein kann.

Vorteile eines effektiven Auslastungsmanagements

Das grundlegende Ziel des Nutzungsmanagements im Gesundheitswesen ist die Kostendämpfung. Es bietet jedoch noch viel mehr für Patienten, Anbieter im Gesundheitswesen, Versicherungsgesellschaften und Arbeitgeber/Drittzahler.

Angemessene medizinische Versorgung

Auch wenn die Kostenkontrolle im Vordergrund steht, geht es bei der Inanspruchnahme darum, sicherzustellen, dass die erbrachte Gesundheitsversorgung angemessen und notwendig ist. Das Ergebnis ist, dass die Patienten langfristig besser versorgt werden, was wiederum zu besseren Gesundheitsergebnissen führt.

Vermeidung von Leistungsverschwendung

Das Nutzungsmanagement dient der doppelten Überprüfung der medizinischen Notwendigkeit und Wirksamkeit von Leistungen. Es verhindert auch, dass Patienten unnötigerweise an teure Spezialisten, Tests usw. überwiesen werden. Es ermutigt Ärzte und Anbieter im Gesundheitswesen, Behandlungspfade zu wählen, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit bei geringeren Kosten bieten.

Verringerung der Ablehnung von Anträgen

Die Richtlinien für das Nutzungsmanagement verlangen von den Anbietern im Gesundheitswesen, dass sie vollständige, genaue und gut belegte Anträge einreichen, die mit geringerer Wahrscheinlichkeit von den Versicherern abgelehnt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Patienten die ihnen zustehenden Gesundheitsleistungen erhalten.

Mit den Fortschritten in der Big-Data- und Analysetechnologie stellt das Nutzungsmanagement sicher, dass Entscheidungen über medizinische Leistungen genau und objektiv sind. Es ermöglicht Versicherern und Anbietern im Gesundheitswesen, gemeinsam bessere Entscheidungen für die Patienten zu treffen und die Gesundheitskosten besser zu steuern.

Standardisierte Entscheidungen

Evidenzbasierte Richtlinien und Kriterien, die von den Versicherern verwendet werden, tragen zur Standardisierung von Entscheidungen über die Leistungserbringung bei. Sie bieten den Verbrauchern/Patienten einen konsistenten und weitgehend vorhersehbaren Service.

Bei aller Bedeutung und allen Vorteilen ist das Auslastungsmanagement jedoch nicht ohne Herausforderungen.

Herausforderungen und Grenzen des Nutzungsmanagements

Die erste und wichtigste Herausforderung, der sich das Gesundheitssystem in Bezug auf das Auslastungsmanagement stellen muss, ist der Spagat zwischen Kosten und Qualität.

Kosten vs. Qualität

Auch wenn der Schwerpunkt des Auslastungsmanagements auf der Kostenkontrolle liegt, sollte dies nicht auf Kosten der Qualität der Leistungen gehen. Die Verweigerung von Leistungen aus Gründen der Kostenkontrolle kann sich negativ auf die Patientenergebnisse auswirken. Der Spielraum für Fehler ist in solchen Fällen äußerst gering. Das richtige Gleichgewicht zu finden, ist eine große und entscheidende Herausforderung.

Administrative Arbeit

Ein gutes Nutzungsmanagement erfordert Daten, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen werden können. Diese Daten von verschiedenen Beteiligten zu sammeln, ordnungsgemäß zu dokumentieren und zu analysieren, kann mühsam sein. Auch Fehler in der Dokumentation können zu Ablehnungen oder Verzögerungen führen.

Die Datenherausforderung und ihr enormes Ausmaß können nicht durch manuellen Aufwand bewältigt werden.

Verzögerungen und Unzufriedenheit der Patienten

Versicherungsgenehmigungen und Vorabgenehmigungen sind zeitkritisch.

Für den Patienten kann selbst die kleinste Verzögerung kritisch sein. Die Wartezeit ist frustrierend. Rückwirkende Überprüfungen können zur Ablehnung von Anträgen führen, so dass der Patient gezwungen ist, aus eigener Tasche zu zahlen.

Die Verwaltung der Inanspruchnahme kann sich für das medizinische Team als unnötige Einmischung anfühlen. Sie könnten das Gefühl haben, dass Sie ihre Autonomie in Frage stellen. Ein komplizierter Übermittlungsprozess kann dem medizinischen Personal wertvolle Zeit rauben, was zu weiterer Frustration führt.

Ethische Faktoren

Es besteht ein grundlegender Interessenkonflikt zwischen Kosten und Qualität im Gesundheitswesen. Die finanziellen Anreize, die sich aus der Ablehnung von Anträgen ergeben, könnten sich auf die medizinischen Bedürfnisse der Patienten auswirken.

Es gibt auch ethische Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, der Sicherheit und der Vertraulichkeit sensibler Patientendaten.

Technologische Limits

Die Verwaltung der Inanspruchnahme ist ein datenintensiver Prozess. Die Technologie, Software und Cloud-Infrastruktur, die für diese fortschrittlichen Analysesysteme benötigt werden, können für kleine Geschäfte unerschwinglich sein, so dass sie gezwungen sind, diesen Prozess manuell durchzuführen. Das bringt natürlich Probleme mit der Skalierbarkeit, Ineffizienz und Verzögerungen mit sich.

Andererseits sind die meisten technischen Systeme heute in Silos mit unterschiedlichen Datenstrukturen fragmentiert, was die Bereinigung und Vorverarbeitung mühsam macht.

Mehrere dieser Herausforderungen können mit einem klaren und gründlichen Nutzungsmanagementprozess überwunden werden.

Wie man einen Auslastungsmanagementprozess erstellt

Wir verstehen, wenn Sie von der schieren Größe dieser Aufgabe überwältigt sind.

Nutzungsmanagement Beispiele

Das Nutzungsmanagement ist ein komplexer und anspruchsvoller Prozess, für dessen effektive Umsetzung große Teams erforderlich sind. Hier finden Sie einige Beispiele für kleinere Prozesse, mit denen Sie beginnen können.

Beispiel für eine rückwirkende Überprüfung

Das Belegungsmanagement gehört zu jedem chirurgischen Eingriff dazu. Während der Überprüfung wird der Prüfer Folgendes durchführen:

Empfehlungen : Entscheidungen über die Bewilligung, Ablehnung oder Zurückstellung von Anträgen

: Entscheidungen über die Bewilligung, Ablehnung oder Zurückstellung von Anträgen Prüfung der medizinischen Unterlagen : Auswertung von Daten aus Entlassungsberichten, Rehabilitationsmaßnahmen, ärztlichen Empfehlungen usw.

: Auswertung von Daten aus Entlassungsberichten, Rehabilitationsmaßnahmen, ärztlichen Empfehlungen usw. Prüfung von Leistungsansprüchen: Prüfung des Formulars, um die Angemessenheit der Behandlung zu verstehen, unnötige Verfahren, übermäßig lange Krankenhausaufenthalte usw. zu erkennen.

Beispiel für eine laufende Überprüfung

Gleichzeitige Überprüfungen finden statt, wenn der Care Manager Aufgaben des Nutzungsmanagements bei laufender Medikation wahrnimmt. Dazu gehören:

Monitoring : Veranlassung von Rehabilitationsleistungen, Medikamenten, regelmäßiger Überwachung oder Kontrolluntersuchungen, um Wiedereinweisungen zu verhindern

: Veranlassung von Rehabilitationsleistungen, Medikamenten, regelmäßiger Überwachung oder Kontrolluntersuchungen, um Wiedereinweisungen zu verhindern Case Management : Koordination der Pflege, um sicherzustellen, dass die Patienten die richtige Pflege zur richtigen Zeit erhalten

: Koordination der Pflege, um sicherzustellen, dass die Patienten die richtige Pflege zur richtigen Zeit erhalten Überprüfung der Aufenthaltsdauer: Tägliche Überprüfung des Status des Krankenhausaufenthalts, um sicherzustellen, dass er klinisch gerechtfertigt ist

Tägliche Überprüfung des Status des Krankenhausaufenthalts, um sicherzustellen, dass er klinisch gerechtfertigt ist Entlassungsplanung: Zusammenarbeit mit den Pflegeteams, um die Entlassungsplanung und die Kontinuität der Pflege bei Bedarf zu koordinieren

Beispiel für eine prospektive Überprüfung

Für ein Verfahren wie eine Kernspintomographie oder eine Biopsie ist häufig eine Vorabgenehmigung der Krankenkasse erforderlich. In solchen Fällen läuft das Verfahren folgendermaßen ab:

Genehmigung/Ablehnung : Wenn alle Kriterien erfüllt sind, bewilligt der Fallmanager den Antrag. Wenn nicht, werden möglicherweise alternative Behandlungen empfohlen

: Wenn alle Kriterien erfüllt sind, bewilligt der Fallmanager den Antrag. Wenn nicht, werden möglicherweise alternative Behandlungen empfohlen Antrag : Das medizinische Team reicht einen Antrag ein

: Das medizinische Team reicht einen Antrag ein Bewertung: Der Fallmanager prüft die bisherigen Daten und den aktuellen Bedarf des Patienten anhand medizinischer Standards und Richtlinien

Zusätzlich zu den oben genannten Verfahren entwickeln sich mehrere neue Ansätze für die Inanspruchnahme.

Trends im Nutzungsmanagement

Die Gesundheitsbranche entwickelt sich in drei Bereichen weiter: Beziehungen zu den Patienten, Versorgungsmodelle und technologischer Fortschritt.

Beziehungen zum Patienten

Die Aufklärung der Patienten wird weltweit immer wichtiger. Die Patienten fragen zu Recht nach der genauen Art und den Folgen der Behandlung, die sie erhalten. Wenn neben dem Anbieter des Gesundheitswesens auch der Versicherer an der Entscheidung beteiligt ist, verlangen die Patienten daher, dass sie ebenfalls transparent über ihre Entscheidungen informiert werden.

✅ Seien Sie diesem Trend voraus, indem Sie:

Den Patienten von Anfang an sinnvoll und einfühlsam einbeziehen

Eine Kultur der Transparenz in Ihrer Organisation schaffen, die sich auch auf den Patienten erstreckt

Einstellung von Tools und Dashboards, um objektive und effektive Entscheidungen in Bezug auf die Patientenversorgung zu treffen

Wertorientierte Pflege

Das aufkommende wertorientierte Modell legt den Schwerpunkt auf proaktive und präventive Ansätze in der Gesundheitsversorgung. Es empfiehlt regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Überwachung, mentales Wohlbefinden usw., um Krankenhauseinweisungen zu minimieren und gleichzeitig die Gesundheitsergebnisse zu verbessern.

Für Patienten, die sich für dieses Modell entscheiden, entwerfen die Versicherer Policen, die ein vorausschauendes Nutzungsmanagement beinhalten, um die Pflegekosten und die Versicherungsprämien zu minimieren.

✅ Integrieren Sie eine wertorientierte Versorgung durch:

Stärkung der präventiven Pflegepolitik

Aufbau einer datengestützten Grundlage für prospektive Überprüfungen

Neugestaltung der Pflege und Anreize für die richtigen Metriken

Technologischer Fortschritt

Medizintechnik und Gesundheitsdaten haben sich in den letzten Jahren exponentiell entwickelt. Da Wearables und Tracker immer beliebter werden, können Versicherer eine Menge daraus lernen. Nutzen Sie die Technologie, indem Sie:

Sammeln, Bereinigen, Standardisieren und Nutzen aller verfügbaren Daten

Fortschrittliche Analysen und präventive Modelle für das Nutzungsmanagement einsetzen

Automatisierung von Prozessen, die keine menschliche Einsicht erfordern

