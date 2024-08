10 beste HIPAA-konforme Software im Jahr 2024

Haben Sie das gehört? Die HIPAA Journal berichtet dass die größte Datenpanne im Gesundheitswesen im Jahr 2023 mehr als 11 Millionen Personen betraf. Das Wissen, dass meine Gesundheitsdaten in die falschen Hände geraten könnten, ist beunruhigend.

Angesichts der jährlich steigenden Zahl von Datenschutzverletzungen ist der Schutz von Patientendaten heute komplexer denn je. Die Verwaltung ihrer Verwendung, Übertragung und sicheren Speicherung ist nicht nur eine Herausforderung, sondern eine gewaltige Aufgabe.

Neue Vorschriften und die wachsende Zahl elektronischer Aufzeichnungen haben uns zum Nachdenken gebracht: Wie können wir sicherstellen, dass Gesundheitspraxen die HIPAA-Vorschriften (Health Insurance Portability and Accountability Act) einhalten und gleichzeitig reibungslos arbeiten?

Nach eingehender Recherche haben wir herausgefunden, dass die Antwort in einer speziellen Software liegen könnte.

Wir haben zehn der besten Softwareoptionen für die Einhaltung des HIPAA im Jahr 2024 zusammengestellt, die die Datensicherheit und das Praxismanagement im Gesundheitswesen vereinfachen.

Doch bevor wir das tun, sollten Sie verstehen, worauf Sie bei HIPAA-konformer Software achten sollten.

Worauf sollten Sie bei HIPAA-konformer Software achten?

HIPAA ist ein Bundesgesetz, das nationale Standards für den Schutz sensibler Gesundheitsdaten von Patienten festlegt. Die US-Regierung hat es erlassen, um die Rechte der Patienten zu schützen und die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit ihrer Gesundheitsdaten zu gewährleisten.

Die Einhaltung der HIPAA-Bestimmungen ist für Gesundheitsdienstleister nicht verhandelbar, da Verstöße zu schwerwiegenden Konsequenzen führen können, darunter hohe Geldstrafen und Rufschädigung. Die Suche nach Software-Optionen, die den Vorschriften entsprechen, kann jedoch überwältigend sein.

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Funktionen, die Ihnen helfen können, Ihre Suche einzugrenzen:

Sicherheit: Achten Sie auf eine starke Verschlüsselung der Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung. Multifaktor-Authentifizierung, bei der die Identität eines Benutzers durch zusätzliche Schritte überprüft wird, ist ebenfalls von Vorteil

Achten Sie auf eine starke Verschlüsselung der Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung. Multifaktor-Authentifizierung, bei der die Identität eines Benutzers durch zusätzliche Schritte überprüft wird, ist ebenfalls von Vorteil Zugangskontrollen: Der HIPAA schreibt vor, dass der Zugang zu Patientendaten auf der Grundlage der jeweiligen Funktion beschränkt werden muss. Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Berechtigungsstufen für Mitarbeiter festzulegen, um sicherzustellen, dass nur befugtes Personal bestimmte Informationen einsehen kann

Der HIPAA schreibt vor, dass der Zugang zu Patientendaten auf der Grundlage der jeweiligen Funktion beschränkt werden muss. Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Berechtigungsstufen für Mitarbeiter festzulegen, um sicherzustellen, dass nur befugtes Personal bestimmte Informationen einsehen kann Prüfprotokollierung: Ein gutes System zeichnet auf, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat. Dieser Prüfpfad hilft bei der Einhaltung der Vorschriften und bei der Ermittlung möglicher Sicherheitsverstöße

Ein gutes System zeichnet auf, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat. Dieser Prüfpfad hilft bei der Einhaltung der Vorschriften und bei der Ermittlung möglicher Sicherheitsverstöße Unterstützung bei der Einhaltung der Vorschriften: Bietet die Software Ressourcen oder Unterstützung an, um Ihnen beim Verständnis und der Umsetzung der HIPAA-Vorschriften zu helfen? So können Sie Zeit sparen und sicherstellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind

Bietet die Software Ressourcen oder Unterstützung an, um Ihnen beim Verständnis und der Umsetzung der HIPAA-Vorschriften zu helfen? So können Sie Zeit sparen und sicherstellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind Benutzerfreundlichkeit: Selbst die sicherste Software nützt nichts, wenn sie für Ihr Team zu komplex ist. Achten Sie auf benutzerfreundliche Schnittstellen und Funktionen, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe einfügen

Selbst die sicherste Software nützt nichts, wenn sie für Ihr Team zu komplex ist. Achten Sie auf benutzerfreundliche Schnittstellen und Funktionen, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe einfügen Skalierbarkeit: Wenn Ihre Praxis wächst, sollten auch Ihre Softwareanforderungen steigen. Wählen Sie eine Lösung, die sich an Ihre wachsenden Anforderungen anpassen kann, ohne dass eine komplette Überarbeitung erforderlich ist

Wenn Sie diese Schlüsselfunktionen in den Vordergrund stellen, können Sie Lösungen zur Einhaltung des HIPAA finden, die Patientendaten schützen, Arbeitsabläufe vereinfachen und Ihnen Sicherheit geben.

Die 10 besten HIPAA-konformen Softwarelösungen für das Jahr 2024

Ich habe die folgende Liste mit den zehn besten HIPAA-konformen Softwarelösungen zusammengestellt und Projektverwaltung im Gesundheitswesen werkzeuge, die Sie im Jahr 2024 nutzen können:

1. ClickUp: Bestes Projektmanagement-Tool für das Gesundheitswesen

Schutz von Patientendaten und Projektmanagement im Gesundheitswesen mit der ClickUp-Projektmanagementsoftware für das Gesundheitswesen

ClickUp ist eine GDPR-konforme Projektmanagement-Plattform entwickelt, um die HIPAA-Compliance-Standards für Organisationen im Gesundheitswesen zu erfüllen.

Mit ClickUp können Teams im Gesundheitswesen vertrauensvoll mit erstklassiger Sicherheit arbeiten. ClickUp ist SOC 2-konform, und der Enterprise Plan ist HIPAA-konform.

Die Einhaltung des HIPAA erfordert die Einschränkung des Zugriffs auf Patientendaten auf der Grundlage von Arbeitsrollen. Wir verwenden ClickUp's Projektmanagement-Software für das Gesundheitswesen um eine detaillierte Kontrolle über die Benutzerrechte zu erhalten und genau festzulegen, welche Informationen jedes Teammitglied sehen und ändern kann.

Zum Beispiel kann ich Ärzten vollen Zugriff auf Patientenkarten gewähren, während ich Empfangsmitarbeitern nur die Anzeige grundlegender Termindetails gestatte. Durch diesen granularen Ansatz wird das Risiko des unbefugten Zugriffs auf sensible Informationen minimiert.

Das Verständnis und die Umsetzung der HIPAA-Vorschriften kann eine komplexe Aufgabe sein. Ich kann die Ressourcen und den Support von ClickUp nutzen, um diese Anforderungen zu bewältigen.

Dazu gehört der Zugang zu umfassender Dokumentation, FAQs oder sogar die direkte Unterstützung durch mein Team. Die Verfügbarkeit dieser Ressourcen stellt sicher, dass Sie bei der Umsetzung der HIPAA-Vorschriften nicht alleine sind. So sparen Sie wertvolle Zeit und stellen sicher, dass Ihre Praxis bei der Einhaltung der HIPAA-Vorschriften auf dem richtigen Weg bleibt.

Das herausragende Merkmal ist für mich ClickUp's Sicherheitspolitik die zu den besten ihrer Klasse gehört. Sie verwenden eine dem Industriestandard entsprechende Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung, die die Patientendaten sowohl bei der Speicherung auf ihren Servern als auch bei der Übertragung verschlüsselt.

Mit ClickUp Security schützen Sie Daten im Gesundheitswesen ohne Beeinträchtigung der Anwendungsleistung und der allgemeinen Benutzerfreundlichkeit

So wird sichergestellt, dass selbst wenn jemand die Daten abfängt, er sie nicht entschlüsseln kann. ClickUp führt außerdem regelmäßig Sicherheitsaudits und Penetrationstests durch. Diese proaktiven Maßnahmen helfen mir, potenzielle Schwachstellen zu erkennen und zu beheben, bevor sie ausgenutzt werden können.

Auch dies Projektmanagementsoftware für das Gesundheitswesen geht über die Sicherheit hinaus und bietet Funktionen wie Aufgaben- und Dokumentenmanagement, Kommunikationstools und Berichterstellung. Durch die Nutzung dieser Funktionen kann Ihre Organisation im Gesundheitswesen die Zusammenarbeit verbessern, die Effizienz steigern und eine bessere Patientenversorgung gewährleisten.

ClickUp beste Eigenschaften

Detaillierte Audit-Protokolle , die die Benutzeraktivitäten verfolgen und es Administratoren ermöglichen, zu überwachen, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat, was für die Einhaltung der HIPAA-Protokollierungsanforderungen unerlässlich ist

, die die Benutzeraktivitäten verfolgen und es Administratoren ermöglichen, zu überwachen, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat, was für die Einhaltung der HIPAA-Protokollierungsanforderungen unerlässlich ist Unterstützung der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) , die neben Passwörtern eine zusätzliche Verifizierung erfordert und so die Sicherheit erhöht und vor unbefugtem Zugriff schützt

, die neben Passwörtern eine zusätzliche Verifizierung erfordert und so die Sicherheit erhöht und vor unbefugtem Zugriff schützt Verlassen Sie sich auf robuste Sicherungs- und Wiederherstellungsmechanismen , die sicherstellen, dass geschützte Gesundheitsinformationen (PHI) auch im Falle eines Datenverlusts oder einer Datenbeschädigung zugänglich bleiben

, die sicherstellen, dass geschützte Gesundheitsinformationen (PHI) auch im Falle eines Datenverlusts oder einer Datenbeschädigung zugänglich bleiben Konfigurieren Sie Richtlinien zur Datenaufbewahrung , um veraltete PHI automatisch zu löschen oder zu archivieren

, um veraltete PHI automatisch zu löschen oder zu archivieren Nutzung sicherer Kommunikationskanäle , einschließlich verschlüsselter Nachrichtenübermittlung und Dateifreigabefunktionen, die die Zusammenarbeit zwischen Fachkräften im Gesundheitswesen erleichtern und gleichzeitig den Schutz von PHI gewährleisten

, einschließlich verschlüsselter Nachrichtenübermittlung und Dateifreigabefunktionen, die die Zusammenarbeit zwischen Fachkräften im Gesundheitswesen erleichtern und gleichzeitig den Schutz von PHI gewährleisten Ressourcen und Unterstützung für das Verständnis und die wirksame Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung des HIPAA erhalten, einschließlich Dokumentation, Schulungsmaterial und Kundensupport

ClickUp Einschränkungen

ClickUp bietet zwar starke Sicherheitsfunktionen, aber damit Gesundheitsdienstleister mit ClickUp die volle HIPAA-Konformität erreichen können, ist ein Upgrade auf den Enterprise-Plan und die Unterzeichnung einer BAA erforderlich

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Tarifen für $7 pro Mitglied und Arbeitsbereich pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Sprinto: Bestes Tool zur Automatisierung der Einhaltung von Vorschriften

über Sprinto Im Gesundheitswesen muss man schnell sein, und Sprinto hilft genau dabei. Während unseres Tests half es mir, durch Audits zu sprinten, ohne aus dem Tritt zu kommen. Diese Flexibilität ist in der Gesundheitsbranche von unschätzbarem Wert, da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ständig ändern.

Ich konnte den manuellen Aufwand für Compliance-Management-Aufgaben erheblich reduzieren, indem ich automatisierungsfähige Funktionen nutzte. Dies steigerte die Effizienz und minimierte das Risiko menschlicher Fehler, wodurch Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Einhaltung der Vorschriften gewährleistet wurden.

Integration ist der Kern der Philosophie von Sprinto. Die Plattform verfolgt einen Ansatz, bei dem die Integration im Vordergrund steht, um die Konnektivität mit bestehenden Systemen und Arbeitsabläufen in Gesundheitsorganisationen sicherzustellen. Diese Integration vereinfacht den Compliance-Prozess, reduziert Reibungsverluste und vereinfacht die Abläufe.

Beste Eigenschaften von Sprinto

Bereiten Sie Ihre Organisation mit proaktiver Überwachung und Expertenunterstützung auf Audits vor

Ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen, Audits schnell zu durchlaufen und die genaue Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten

Verbinden, zentralisieren und kontrollierenSicherheitsrisikomanagementkonformität

Sprinto Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsoptionen können möglicherweise nicht vollständig auf die individuellen Anforderungen des Unternehmens abgestimmt werden

Die Abhängigkeit von automatisierten Prozessen kann in Szenarien, die manuelle Eingriffe oder Flexibilität erfordern, eine Herausforderung darstellen

Sprinto Preise

Benutzerdefinierte Preise

Sprinto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (900+ Bewertungen)

4.8/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

3. Updox: Bestes Tool für die Zusammenarbeit

über Updox Updox ist eine bekannte Kommunikations- und Compliance-Plattform für das Gesundheitswesen. Mit Updox können Sie auf sichere Weise mit Kollegen, Patienten und anderen wichtigen Personen chatten. Es ist wie ein privater Chat-Raum, an dem nur die richtigen Personen teilnehmen können, um sensible Informationen wie medizinische Daten vor neugierigen Blicken zu schützen.

Die Verwaltung von Dokumenten mit Updox war wie mein eigener organisierter Aktenschrank in der Cloud. Ich konnte medizinische Unterlagen, Einverständniserklärungen und Laborergebnisse an einem sicheren Ort speichern, so dass es ein Kinderspiel war, das zu finden, was ich brauchte, und sicherzustellen, dass alles HIPAA-konform blieb.

Die besten Funktionen von Updox

Kommunizieren Sie vertraulich mit verschlüsselten Nachrichten

Senden und Empfangen von Faxen in digitaler Form mit Bit-Verschlüsselung für zusätzliche Sicherheit und Einhaltung des HIPAA

Reduzieren Sie verpasste Termine mit automatischen Erinnerungen

Sichere virtuelle Termine einfach durchführen

Einschränkungen von Updox

Es kann einige Zeit dauern, bis sich die Mitarbeiter an das neue System gewöhnt haben, was zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Effizienz der Arbeitsabläufe führen kann

Updox-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Updox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (110+ Bewertungen)

4. Weben: Bestes Kommunikationsmittel

über Weben Durch die Integration eines erstklassigen Telefonsystems mit einer Reihe von Kommunikationstools bietet Weave eine zentrale Plattform für die Verwaltung von Patienteninteraktionen, die Terminplanung und die Abwicklung von Verwaltungsaufgaben.

Die Konsolidierung reduziert den Bedarf an unterschiedlichen Systemen und minimiert meiner Meinung nach das Risiko von HIPAA-Verstößen, die mit einer fragmentierten Datenspeicherung einhergehen.

Ganz gleich, ob Sie Patientenanfragen bearbeiten, Terminerinnerungen versenden oder Feedback einholen, Sie können sicher sein, dass Ihre Interaktionen durch robuste Verschlüsselungsprotokolle geschützt sind, die den Anforderungen des HIPAA zum Schutz elektronisch geschützter Gesundheitsinformationen (ePHI) entsprechen.

Von der Durchführung von Risikobewertungen bis hin zur Verwaltung von Richtliniendokumentation und Schulungsinitiativen vereinfachen die Automatisierungsfunktionen von Weave den Konformitätsprozess, verringern den Verwaltungsaufwand für Ihre Mitarbeiter im Gesundheitswesen und sorgen für eine konsistente Einhaltung der HIPAA-Vorschriften.

Weave stattet Sie mit Tools für eine schnelle Reaktion auf Vorfälle und eine umfassende Berichterstattung aus. So können Sie die Auswirkungen von Verstößen abmildern und gleichzeitig Ihre Verpflichtungen gemäß den HIPAA-Bestimmungen zur Meldung von Verstößen erfüllen.

Weave beste Eigenschaften

Vereinfachen SieKlinik-Management und Terminbuchung

Beschleunigung der Abrechnungszyklen durch Integration der Zahlungsabwicklung in die Kommunikationsplattform

Erleichterung der Erfassung von Patientenbewertungen durch automatische Aufforderungen und Erinnerungen

Einschränkungen weben

Die von Weave Messages verwendete herkömmliche SMS ist aufgrund der fehlenden Verschlüsselung während der Übertragung möglicherweise nicht für alle Kommunikationsvorgänge geeignet

Weave Preise

Essentials: Individuelle Preisgestaltung

Individuelle Preisgestaltung Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Elite: Kundenspezifische Preise

Weave Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (450+ Bewertungen)

5. TigerConnect: Das beste Instant-Messaging-Tool für das Gesundheitswesen

über TigerConnect Im Mittelpunkt jeder Interaktion im Gesundheitswesen steht eine menschliche Verbindung - ein Patient, der eine Behandlung wünscht, ein Anbieter, der Unterstützung anbietet, und ein Team, das zusammenarbeitet, um bessere Ergebnisse zu erzielen. TigerConnect ist ein Tool, das Ihnen helfen kann, Ihre Gesundheitspraktiken und -prozesse stärker auf den Menschen auszurichten.

Während ich dieses Tool testete, konnte ich mühelos Nachrichten, Bilder und Dateien austauschen und so sicherstellen, dass wichtige Informationen zur richtigen Zeit an die richtigen Personen gelangen. Dieser fließende Informationsaustausch beschleunigt die Entscheidungsfindung und stärkt die Bindung zwischen den Pflegekräften, wodurch eine Kultur der Teamarbeit und Unterstützung gefördert wird.

TigerConnect beste Eigenschaften

Schutz sensibler Daten durch End-to-End-Verschlüsselung und robuste Sicherheitsmaßnahmen

Vereinfachen Sie Kommunikationsabläufe und fördern Sie nahtlose Teamarbeit mit der Clinical Collaboration Platform

Abrufen von versehentlich gesendeten Nachrichten und sicheres Löschen von Daten auf verlorenen Geräten

Verbindung mit Anwendungen im Gesundheitswesen und Überprüfung von Benutzeridentitäten

Nachverfolgung von Benutzerinteraktionen und Gewährleistung von Compliance und Sicherheit durch kontinuierliche Überwachung

Einschränkungen von TigerConnect

Möglicherweise begrenzte Flexibilität bei der Anpassung an hochspezialisierte oder einzigartige Kommunikationsbedürfnisse in bestimmten Gesundheitseinrichtungen

Preise für TigerConnect

Benutzerdefinierte Preise

TigerConnect Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (190+ Bewertungen)

4.5/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (40+ Bewertungen)

6. Jotform: Das beste Tool für Online-Formulare im Gesundheitswesen

über Jotform JotForm hält Ihnen mit HIPAA-konformen Formularen den Rücken frei. Das bedeutet, wenn Ihre Patienten ein Formular online ausfüllen, sind ihre Daten von Anfang bis Ende in sicheren Händen - ohne die Sorge, dass sie in die falschen Hände geraten.

Die Daten Ihrer Kunden werden nicht einfach ins Leere geschickt, sondern sind mit SSL-Verschlüsselung gut geschützt. Mit JotForm können Sie entscheiden, wer was sehen darf.

Benötigen Sie eine Verbindung zu anderen Tools im Gesundheitswesen? JotForm half mir bei der nahtlosen Integration mit Cloud-Speichern, CRM-Plattformen und mehr, ohne dabei die HIPAA-Vorschriften zu verletzen. Außerdem wird ein detailliertes Protokoll aller Formularaktivitäten geführt, so dass ich genau weiß, wer wann und wo auf die Daten zugegriffen hat.

Die besten Funktionen von Jotform

Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Vorlagen

Passen Sie Formulare genau an Ihre Bedürfnisse an und stellen Sie sicher, dass alles richtig läuft

Richten Sie automatische Erinnerungen für die Übermittlung von Formularen ein, um rechtzeitige Antworten zu gewährleisten

Einschränkungen von Jotform

JotForm verschlüsselt Daten, aber je nach Ihren spezifischen Anforderungen können Sie zusätzliche Sicherheitsanforderungen haben

Funktionen zur Einhaltung des HIPAA sind nur in den Gold- und Enterprise-Plänen verfügbar

Jotform Preise

Starter: Kostenlos

Kostenlos Bronze: $39/Monat

$39/Monat Silber: $49/Monat

$49/Monat Gold: $129/Monat

$129/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jotform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3000+ Bewertungen)

4.7/5 (3000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1800+ Bewertungen)

7. Google Workspace: Bestes Produktivitätswerkzeug für das Gesundheitswesen

über Google Arbeitsbereich Google Workspace umfasst eine Reihe von Produktivitäts- und tools für die Zusammenarbeit wie Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets und Google Meet.

Diese Tools sind nahtlos integriert. So konnte ich mühelos zwischen den Aufgaben wechseln.

Sie konnten eine Videokonferenz über Google Meet starten, um Patientenfälle in Echtzeit zu besprechen, mit Google Docs und Sheets gemeinsam an Behandlungsplänen arbeiten und Patientendaten sicher auf Google Drive speichern - alles innerhalb derselben Plattform.

Diese Integration steigert die Produktivität, da nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen gewechselt werden muss. Außerdem wird sichergestellt, dass sensible Gesundheitsdaten und Patienteninformationen während des gesamten Kooperationsprozesses geschützt bleiben.

Die besten Funktionen von Google Workspace

Verschlüsselung der Daten sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand

Verwaltung des Zugriffs auf sensible Daten durch robuste Identitäts- und Zugriffsmanagement-Kontrollen

Detaillierte Prüfprotokolle zur Nachverfolgung der Nutzeraktivitäten

Erleichterung der nahtlosen Kommunikation zwischen medizinischen Fachkräften unter Wahrung der Vertraulichkeit

Einschränkungen von Google Workspace

Google unterzeichnet keine Vereinbarungen mit Geschäftspartnern (Business Associate Agreements, BAAs) für seine Verbraucherdienste, bietet jedoch HIPAA-Vereinbarungen mit Geschäftspartnern für Google Workspace an, wodurch sichergestellt wird, dass das Programm bei ordnungsgemäßer Verwendung die HIPAA-Anforderungen erfüllt

Preise für Google Workspace

Business Starter: $6/Nutzer pro Monat

$6/Nutzer pro Monat Business Standard: $12/Nutzer pro Monat

$12/Nutzer pro Monat Business Plus: $18/Nutzer pro Monat

$18/Nutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40.000+ Bewertungen)

4.6/5 (40.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15,000+ Bewertungen)

über TrueVault Im Mittelpunkt des Gesundheitswesens stehen das Vertrauen zwischen Patienten und Anbietern, das Vertrauen in die Sicherheit persönlicher Daten und das Vertrauen in die Wahrung der Vertraulichkeit.

TrueVault hilft, dieses Vertrauen aufzubauen. Das Unternehmen bietet eine Software-Suite zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen namens TrueVault Polaris an, die für jeden Gesundheitsdienstleister relevant sein kann.

Polaris hat mir geholfen, Arbeitsabläufe und Aufgaben im Zusammenhang mit der Einhaltung des Datenschutzes zu automatisieren, was mir viel Zeit und Mühe erspart hat.

Die Plattform unterstützte mich auch bei der Einhaltung verschiedener Datenschutzvorschriften, darunter HIPAA, CCPA und GDPR. Dies war für mich entscheidend, als ich mit komplexen Compliance-Anforderungen jonglierte.

TrueVault beste Eigenschaften

Automatisieren Sie Compliance-Aufgaben, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen

Sichere Freigabe von Daten für autorisierte Parteien

Einfaches Verwalten und Entziehen von Zugriffsrechten und Authentifizierung von Benutzern mit Multi-Faktor-Authentifizierung

Sicherstellung der Datenintegrität durch regelmäßige Backups und Redundanzmaßnahmen

TrueVault-Einschränkungen

Einige Benutzer finden die Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Plattformen eingeschränkt

TrueVault-Preise

Benutzerdefinierte Preise

TrueVault Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

9. CareCloud: Bestes Informationstechnologie-Tool für das Gesundheitswesen

über PflegeWolke Während der Tests zeigte CareCloud strenge maßnahmen zur Datensicherheit dies gab mir die Gewissheit, dass die Patientendaten vor möglichen Verstößen geschützt waren.

Die intuitive Benutzeroberfläche von CareCloud vereinfacht administrative Aufgaben, von der sicheren Verwaltung von Patientenakten bis zur Verschlüsselung sensibler Daten. So gewinnen Sie wertvolle Zeit, um sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: eine hervorragende Patientenversorgung.

CareCloud ermöglicht außerdem nahtlose Kommunikationskanäle und gewährleistet die Einhaltung der HIPAA-Vorschriften, so dass Sie effizient zusammenarbeiten können, ohne die Privatsphäre der Patienten zu gefährden.

CareCloud beste Eigenschaften

Fügen Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene mit Multi-Faktor-Authentifizierung hinzu

Führen Sie regelmäßig Sicherheitsaudits durch, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben

Wahrung der Datenintegrität durch robuste Sicherungs- und Wiederherstellungsmechanismen

Einschränkungen von CareCloud

Standardisierte Angebote können nicht immer die einzigartigen Anforderungen jeder Organisation erfüllen

CareCloud-Preise

Kundenspezifische Preise

CareCloud Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 3.5/5 (100+ Bewertungen)

10. Axcient: Bestes Tool für Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung

über Axcient Mit den umfassenden Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen von Axcient konnte ich verlorene Daten schnell wiederherstellen, die Auswirkungen des Angriffs abmildern und die Kontinuität der Patientenversorgung aufrechterhalten.

Das Engagement von Axcient für die Einhaltung des HIPAA geht über die reine Datensicherheit hinaus. Durch die Anpassung Ihrer Verfahren an die HIPAA-Vorschriften stellt Axcient sicher, dass die Privatsphäre der Patienten in jeder Phase des Datenwiederherstellungsprozesses gewahrt bleibt.

Dieses Engagement für die Einhaltung von Vorschriften schützt sensible Informationen und fördert das Vertrauen zwischen Ihnen und Ihren Patienten.

Axcient sorgt dafür, dass die Daten Ihres Unternehmens und Ihrer Patienten sicher sind, so dass Sie sich auf die Bereitstellung hervorragender Pflege konzentrieren können, ohne befürchten zu müssen, den Datenschutz oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gefährden.

Axcient beste Eigenschaften

Implementierung strenger Zugangskontrollen, die sicherstellen, dass nur autorisiertes Personal auf sensible Patientendaten zugreifen kann

Vereinfachung des Compliance-Prozesses durch die Erstellung umfassender Berichte, die Audits beschleunigen und die Dokumentation erleichtern können

Entwicklung individueller Notfallpläne zur Minimierung von Ausfallzeiten und zur Gewährleistung der Kontinuität des Betriebs im Falle einer Datenverletzung oder eines Notfalls

Bereitstellung von Schulungen und Ressourcen für Mitarbeiter zur Einhaltung der HIPAA-Richtlinien und Förderung einer Kultur des Sicherheitsbewusstseins innerhalb der Organisation

Axcient Einschränkungen

Die Bereitstellung und Konfiguration der Axcient-Lösungen für Backup und Disaster Recovery kann viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen

Axcient Preise

Kundenspezifische Preise

Axcient Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

4.5/5 (140+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Mit der richtigen Software die Einhaltung des HIPAA sicherstellen

Egal, ob Sie ein Gesundheitsdienstleister, ein Versicherer oder ein Technologie-Enthusiast sind, diese zehn besten Lösungen bieten Zuverlässigkeit, Sicherheit und Konformität beim Schutz sensibler Patientendaten.

Wenn Sie jedoch eine Plattform mit allem Drum und Dran suchen, ist meine Top-Empfehlung - ClickUp - die beste Wahl.

Mit seinen umfassenden Funktionen, darunter robuste Sicherheitsmaßnahmen, nahtlose Integrationsmöglichkeiten und eine intuitive Benutzeroberfläche, bietet ClickUp eine unübertroffene Vielseitigkeit. Für ClickUp anmelden und erleben Sie Effizienz, Konformität und Seelenfrieden mit ClickUp als Ihre vertrauenswürdige Softwarelösung zur Einhaltung des HIPAA.