Die 13 besten Planview-Wettbewerber zur Steigerung der Portfolio-Performance

Produktportfolios ohne die richtigen Tools verwalten? Das ist wie das Jonglieren mit flammenden Schwertern auf einem Einrad.

Chaotisch und riskant.

Ich habe aus erster Hand erfahren, wie Produktportfolio-Tools den Umsatz und die Kundenzufriedenheit steigern. Planview ist zwar eine beliebte Wahl, aber nicht für jedes Geschäft die beste Lösung.

Die Suche nach der richtigen Lösung ist jedoch ressourcenintensiv und erfordert Zeit, die wir oft nicht aufbringen können.

Aber keine Sorge! Um die Dinge zu beschleunigen, haben das ClickUp Team und ich eine Liste der 13 besten Planview-Konkurrenten zusammengestellt, die Sie unbedingt in Betracht ziehen sollten. Von den Vor- und Nachteilen bis hin zu den Preisen erfahren Sie alles, was Sie brauchen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Worauf sollten Sie bei Planview-Konkurrenten achten?

Legen wir die Leiste fest, bevor wir uns der Liste der Planview-Konkurrenten zuwenden. Hier sind fünf Features, die jedes Tool haben muss, das um diesen Platz konkurriert:

Benutzerfreundlichkeit: Jedes Produktteam wird eine intuitive Benutzeroberfläche einer zu komplizierten Navigation vorziehen. Suchen Sie also nach Optionen, mit denen Sie schnell loslegen können, ohne wochenlanges Training zu benötigen

Jedes Produktteam wird eine intuitive Benutzeroberfläche einer zu komplizierten Navigation vorziehen. Suchen Sie also nach Optionen, mit denen Sie schnell loslegen können, ohne wochenlanges Training zu benötigen Anpassung: Eine Größe, die für alle passt, funktioniert selten inprojekt-Portfolio-Management. Planview-Konkurrenten müssen ein hohes Maß an benutzerdefinierter Anpassung aufweisen. Dazu gehören die Anpassung von Workflows und die Optimierung von portfolio Dashboards für jeden einzelnen Prozess

Eine Größe, die für alle passt, funktioniert selten inprojekt-Portfolio-Management. Planview-Konkurrenten müssen ein hohes Maß an benutzerdefinierter Anpassung aufweisen. Dazu gehören die Anpassung von Workflows und die Optimierung von portfolio Dashboards für jeden einzelnen Prozess Collaboration tools: Silos sind der Feind des Fortschritts. Ich würde eine Plattform in Betracht ziehen, die nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit im Team ermöglicht. Zu erledigen ist dies am besten durch Chatten oder Live-Bearbeitungs-Features

Silos sind der Feind des Fortschritts. Ich würde eine Plattform in Betracht ziehen, die nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit im Team ermöglicht. Zu erledigen ist dies am besten durch Chatten oder Live-Bearbeitungs-Features Analytische Einblicke und Visualisierungen: Ein strategisches Portfolio-Management-Tool verfügt über datengesteuerte Ressourcenverwaltungsfunktionen und analytisch gestützte Visualisierungen. Dazu gehören auch strategisches Projektmanagement features wie Risikomanagement

Ein strategisches Portfolio-Management-Tool verfügt über datengesteuerte Ressourcenverwaltungsfunktionen und analytisch gestützte Visualisierungen. Dazu gehören auch strategisches Projektmanagement features wie Risikomanagement Integrationsfähigkeiten: Ihr technisches System wird nicht verschwinden. Das Tool, für das Sie sich entscheiden, muss mit bestehenden Tools wie CRM, Projektmanagement-Software und Finanzsystemen integriert werden können.

Während diese Elemente entscheidend sind, ist es auch wichtig, daran zu denken, dass das Tool, das Sie auswählen, gut in Ihr Budget passen und es rechtfertigen muss.

Die 13 besten Planview-Alternativen

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach erweiterten Features für das Projektmanagement, verbesserten Tools für die Zusammenarbeit oder besseren Integrationsmöglichkeiten sind, die Experten von ClickUp und ich haben eine Liste der 13 besten Planview-Alternativen zusammengestellt, die Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und die Produktivität steigern werden.

1. ClickUp (am besten geeignet für das gesamte Projekt- und Portfolio-Management)

planen Sie Feature-Entwicklungen, verfolgen Sie Portfolio-Roadmaps und visualisieren Sie datengestützte Erkenntnisse mit der ClickUp Portfolio Management Software ClickUp Portfolio Management ist die perfekte All-in-One-Softwarelösung für alles, was mit PMO zu tun hat, insbesondere für Produktportfolios.

Als Veteran des Projektmanagements integriert ClickUp nahtlos Aufgabenmanagement, Dokumentation und Kommunikation in einer Plattform. Außerdem bietet es benutzerdefinierte Einstellungen und anpassbare Dashboards für eine ganzheitliche Ansicht des Portfolios.

Wenn Unternehmen also ein Tool benötigen, das Echtzeiteinblicke bietet und gleichzeitig leistungsstark und einfach zu handhaben ist, ist ClickUp die ideale Wahl.

Neben einer speziellen Portfoliolösung ist ClickUp auch eine umfassende End-to-End-Software für das Projektmanagement.

von der Sicherstellung der strategischen Ausrichtung bis zur Visualisierung von Roadmaps und Aufgaben - steigern Sie die Leistung Ihres Portfolios mit der ClickUp Projektmanagement-Software ClickUp Projektmanagement-Software ist eine robuste Projektmanagement-Lösung, die Produktivität und Effizienz vom Entwurf bis zur Ausführung steigert.

Wie die Portfoliomanagement-Lösung bietet sie auch Tools zur sofortigen Automatisierung und visuellen Berichterstellung. Dies ist entscheidend für die Rationalisierung von Workflows und datengestützte Entscheidungen.

Teams lieben die Öffentlichkeit ClickUp API eignet sich perfekt für die Abbildung benutzerdefinierter Lösungen oder Portfolio-Metriken. ClickUp verfügt außerdem über mehr als 30 Plattform-Tools und mehr als 1000 Integrationen, um alle individuellen Anforderungen zu erfüllen.

ClickUp bietet außerdem zahlreiche projekt-Tracker-Frameworks und vorlagen für das Portfolio-Management als gebrauchsfertige Lösungen. Hier sind zwei vorgefertigte Rahmenwerke, die Zeit sparen, ohne auf wesentliche Features zu verzichten:ClickUp Projekt Management Portfolio Vorlage Der nächste auf dieser Liste der Planview-Konkurrenten ist Microsoft, ein führender Anbieter von Produktivitätstools. Es unterstützt große Teams mit dynamischen Visualisierungen und intuitiven Tools für die Zusammenarbeit.

Allerdings ist die Desktop-Anwendung dieser Software nur für das Windows-Betriebssystem entwickelt worden, und die Features des Web-Browsers sind relativ begrenzt.

Die besten Features von Microsoft Project und Portfolio Management

Nutzen Sie das ausgeklügelte Threat Intelligence System, um sensible Informationen zu schützen

Erweiterte Visualisierungsfunktionen wie Gantt-Diagramme, kritische Pfadanalysen und Berichte zur Budgetierung, um das Verständnis für ein Projekt zu verbessern

Integration mit dem Microsoft-Ökosystem, einschließlich Tools wie Teams, SharePoint, Power BI und Azure, um die Effizienz des Workflows zu verbessern

Limits von Microsoft Project und Portfolio Management

Umfassende Features sind schwer zu entdecken und zu erlernen

Kleinere Teams finden den Preis höher alsMicrosofts Konkurrenten Preise für Microsoft Projekt- und Portfolio-Management

Abonnement: $55/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$55/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Einmaliger Kauf: Ab $679.99

Microsoft Project and Portfolio Management Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (1.600+ Bewertungen)

4/5 (1.600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,900+ Bewertungen)

3. Oracle (am besten für ERP-Integration und Compliance-Fokus)

via Oder*acle* Oracle ist ein Software-Riese, der für seine ERP- und Produktlebenszyklus-Lösungen bekannt ist. Wenn Sie das Portfolio-Management in Ihre Planungssysteme integrieren möchten, ist dieses Tool eine gute Wahl. Es ermöglicht Geschäften, aktiv Compliance-Protokolle einzuhalten und bei der Planung von Projekten einen Qualitätsansatz zu verfolgen.

Die Lösung ist zwar umfassend, erfordert jedoch eine umfangreiche Schulung und Fachkenntnisse der Mitarbeiter.

Oracle beste Features

Effektive Verwaltung komplexer Portfolios für die strategische Planung und Nachverfolgung der Leistung

Integration mit ERP-Systemen für den einfachen Zugriff auf Finanz- und Betriebsdaten zur Verbesserung des Projektmanagements

Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Branchenstandards durch integrierte Kontrollen

Oracle Beschränkungen

Hohe Lizenzierungs- und Implementierungskosten sind ein Hindernis für kleinere Unternehmen

Jede benutzerdefinierte Anpassung ist mit zusätzlichem Aufwand, Kosten und Fachwissen verbunden

Oracle Preise

Benutzerdefinierte Preise

Oracle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (26 Bewertungen)

4.2/5 (26 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Asana (Am besten für effizientes Aufgabenmanagement)

via {\an8}Asana_ Das Highlight von Asana ist seine ansprechende Oberfläche, die einen klaren Überblick bietet und die Transparenz fördert. Außerdem bietet es Portfolio-Ansichten zur sofortigen Verfolgung von Ressourcen und eine Automatisierung des Workflows, um Projektmanagern bei der Optimierung der Nachverfolgung und Ausführung zu helfen.

Trotz seiner Vielseitigkeit fehlt es an speziellen Features für das Portfolio-Management, um komplexe Projekt-Portfolios zu verwalten.

Asana beste Features

Benutzerfreundliche Oberfläche und großartige Features für die Zusammenarbeit zur Verbesserung der Teamarbeit und des Erfolgs von Projekten

Flexible Funktionen für das Projekt- und Aufgabenmanagement ermöglichen die Anpassung an verschiedene Geschäftsmodelle

Verbessern Sie die Produktivität und vereinfachen Sie Prozesse durch umfangreiche Integrationen mit beliebten Tools

Asana Limitierungen

Möglichkeiten der Ressourcenverwaltung Jira ist eine leistungsfähige Portfoliomanagementlösung mit anpassbaren Workflows und anpassbaren Dashboards. Sie eignet sich hervorragend für agile Methoden zur Verwaltung von Aufgaben, Abhängigkeiten und Ressourcen im gesamten Portfolio.

Allerdings kann die Implementierung ohne ein bestehendes Atlassian-Ökosystem mühsam werden.

Jira beste Features

Nutzen Sie leistungsstarke Features zur Nachverfolgung von Problemen und zum agilen Projektmanagement, um eine effiziente Produktentwicklung zu gewährleisten

Anpassung von Workflows und Nutzung eines Plugin-Ökosystems zur Anpassung an jede Produktstrategie und jeden Prozess

Integration mit mehr als 2000 anderen Tools zur Vereinfachung Ihres Tech-Stacks

Jira Limits

Portfolio-Management-Funktionen können im Vergleich zu anderen Planview-Wettbewerbern mit speziellen Portfolio-Management-Tools limitiert sein

Steile Lernkurve, die zu längeren Einführungszeiten und speziellen Schulungen führt

Jira Preise

Free

Standard: $7,16/Monat pro Benutzer

$7,16/Monat pro Benutzer Premium: $12.48 /Monat pro Benutzer (Preise variieren je nach Nummer)

$12.48 /Monat pro Benutzer (Preise variieren je nach Nummer) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,900+ Bewertungen)

4.3/5 (5,900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (14,500+ Bewertungen)

6. Smartsheet (am besten für die Nachverfolgung von Projekten in Tabellenform)

via Smartsheet Bei der Betrachtung von Optionen mit einer vertrauten Oberfläche kam mir sofort der tabellarische Stil von Smartsheet in den Sinn. Dieser Konkurrent von Planview ist einfach zu bedienen, bietet starke Visualisierungen und verfügt über anpassbare Karten-Features.

Während Smartsheet eine relativ erschwingliche Option für kleine Teams ist, müssen die Features für das Portfolio-Management als Add-On erworben werden.

Smartsheet beste Features

Profitieren Sie von der günstigen Preisgestaltung im Vergleich zu vielen anderen Projektmanagement tools

Nutzen Sie leistungsstarke, anpassbare Tools zur Berichterstellung und Projektvisualisierung, um wertvolle Einblicke in das Projekt zu gewinnen

Smartsheet Einschränkungen

Nicht geeignet für größere Portfolios mit zahlreichen Projekten und komplizierten Abhängigkeiten

Seiten werden nicht in Echtzeit aktualisiert

Smartsheet Preise

Pro: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Erweitertes Arbeitsmanagement: Benutzerdefinierte Preise

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (16,900+ Bewertungen)

4.4/5 (16,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,300+ Bewertungen)

7. Wrike (am besten für stark funktionsübergreifende Projekte)

via Wrike Wrike ist ideal für Projekte mit mehreren Beteiligten und Wertstrommanagement. Seine intuitiven Features wie Gantt-Diagramme, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit in Echtzeit machen es Teams leicht, Projekte effektiv zu planen, durchzuführen und nachzuverfolgen.

In Anbetracht der benutzerdefinierten Features ist Wrike perfekt für schnelllebige Umgebungen und kleine bis mittelgroße Teams.

Obwohl diese Lösung sehr leistungsfähig ist, erfordern die fortgeschrittenen Features und Funktionen oft eine spezielle Schulung.

Wrike beste Features

Einfache Anpassung von Workflows und Ansichten an die spezifischen Anforderungen und Präferenzen eines Projekts

Nutzung von Echtzeit-Kommunikations- und Kollaborations-Features zur Förderung einer nahtlosen Teamarbeit

Verbindung zahlreicher Anwendungen von Drittanbietern, um ein nahtloses Freigeben und Verwalten von Daten zu ermöglichen

Wrike Limitierungen

Features können für einfache Projekte redundant und übermächtig werden

Die Preisoptionen sind für mittlere bis große Organisationen nicht geeignet

Wrike Preise

Free

Team: $9,80/Monat pro Benutzer

$9,80/Monat pro Benutzer Business: $24.8/Monat pro Benutzer

$24.8/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3700+ Bewertungen)

4.2/5 (3700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2600+ Bewertungen)

8. LiquidPlanner (Am besten für die vorausschauende Planung von Projekten)

via LiquidPlanner LiquidPlanner, einer der besten Konkurrenten von Planview, legt den Schwerpunkt auf die Automatisierung des Planungselements, um das Projektmanagement zu vereinfachen. Bei diesem tool handelt es sich um eine Projektmanagement-Lösung, die sich durch eine vorausschauende Terminplanung und Ressourcenverwaltung auszeichnet. Es generiert realistische projektzeitpläne basierend auf der Verfügbarkeit von Ressourcen.

LiquidPLanner bietet zwar ein hohes Maß an Kontrolle und Vorhersehbarkeit, verfügt aber im Vergleich zu anderen Anbietern nur über begrenzte Möglichkeiten für das Portfolio-Management.

LiquidPlanner beste Features

Optimieren Sie die Zeitleisten von Projekten und die Ressourcenzuweisung mit der automatisierten und vorausschauenden Terminplanung

Nutzen Sie die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche für eine effektive Priorisierung und Aktualisierung von Aufgaben

Verbesserung der Teamarbeit und der Sichtbarkeit von Projekten durch Features für die Zusammenarbeit und Kommunikation in Echtzeit

LiquidPlanner Beschränkungen

Die Einstellung komplexer Projektabhängigkeiten und Ressourcenbeschränkungen ist mühsam

Einzigartige Features für die Planung und das Ressourcenmanagement können eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Preise für LiquidPlanner

Essentials: $15/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$15/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Professional: 28 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

28 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Ultimate: $42/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

LiquidPlanner Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (250+ Bewertungen)

4.2/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (650+ Bewertungen)

9. Basecamp (Am besten für einfache Projektzusammenarbeit)

via Basecamp Basecamp ist ein Projektmanagement- und Team-Kommunikationstool , das für seine Einfachheit und den Fokus auf die Eliminierung unnötiger Features bekannt ist. Diese Lösung integriert die Zusammenarbeit in alles - von zentralisierten Diskussionen über die Terminplanung bis hin zum Freigeben von Dateien.

Abgesehen von dem minimalistischen Design und der Benutzerfreundlichkeit ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Features von Basecamp in erster Linie der Zusammenarbeit und nicht der Verwaltung dienen.

Basecamp beste Features

Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht die Verwaltung wichtiger Aufgaben

Fördern Sie die Echtzeit-Kommunikation zwischen den Mitgliedern Ihres Teams durch den integrierten Chat und automatische Check-Ins

Einfache Verwaltung mehrerer Projekte mit einseitigen Ansichten für Projekte

Basecamp Beschränkungen

AndereBasecamp Alternativen haben robustere Tools zur Berichterstellung

Zeiterfassung ist nicht verfügbar

Begrenzte Preisoptionen und kein kostenloser Plan zum Ausprobieren

Basecamp Preise

Basecamp: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Basecamp Pro Unlimited: $349/Monat (unbegrenzt viele Benutzer)

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5,300+ Bewertungen)

4.1/5 (5,300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (14,400+ Bewertungen)

10. Monday.com (Am besten für Workflow-Visualisierung)

via Monday.com Monday.com ist einer der beliebten Planview-Konkurrenten, der sich auf die Visualisierung konzentriert. Diese Software ist perfekt für diejenigen, die eine intuitive und kollaborative Schnittstelle mögen.

Sie verfügt über fortschrittliche Features zur Automatisierung, um sich wiederholende Aufgaben und Benachrichtigungen einfacher zu handhaben. Das Tool verfügt außerdem über Features für das Portfolio-Management wie Ressourcenplanung und Szenarioplanung.

Obwohl die Features sehr umfangreich sind, kann monday.com für größere Teams kostspielig werden.

Monday.com beste Features

Nutzen Sie Desktop- und mobile Apps, um Portfolios auch unterwegs zu verwalten

Visualisierung von Portfolios mit intuitiven Dashboards und fundierte Entscheidungsfindung

Reduzieren Sie sich wiederholende Arbeiten durch die Erstellung nützlicher Workflows mit der einfachen Automatisierung

Monday.com Limits

Die meisten der umfassenden Features sind nur in den teureren Plänen verfügbar

Komplexe Projekte mit zahlreichen Abhängigkeiten und komplizierten Workflows sind nicht einfach zu implementieren

Monday.com Preise

Free: 14-tägige Testversion (bis zu 2 Plätze)

14-tägige Testversion (bis zu 2 Plätze) Basic: $12/Monat pro Platz

$12/Monat pro Platz Standard: $14/Monat pro Platz

$14/Monat pro Platz Pro: $24/Monat pro Platz

$24/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (14,000+ Bewertungen)

4.7/5 (14,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5,000+ Bewertungen)

11. Teamwork (am besten für Projekte in Zusammenarbeit mit dem Client)

via Teamwork Bei der Prüfung von Planview-Konkurrenten, die sich auf die Zusammenarbeit mit dem Client konzentrieren, stach Teamwork besonders hervor. Mit freigegebenen Ansichten für Projekte und kundenspezifischen Dashboards hält diese Lösung alle Beteiligten auf dem Laufenden und engagiert sich.

Teamwork bietet außerdem eine integrierte Messaging- und Dateifreigabefunktion, die die Kommunikation mühelos macht. Die zentrale Plattform dieser Lösung ist ein hervorragendes Tool zur Förderung enger Beziehungen zwischen den Clients.

Allerdings ist Teamwork nicht völlig flexibel, was für Teams mit besonderen Anforderungen ein Limit darstellen kann.

Teamwork beste Features

Maintainer bieten umfassende Tools für das Client-Portal, um die Kommunikation und das Engagement für den Client zu verbessern

Einsatz von leistungsstarkennachverfolgung von Projekten und Ressourcenmanagement für eine effiziente Ressourcenoptimierung

Bessere Kommunikation mit Instant Messaging auf der Plattform

Grenzen der Teamarbeit

Für zusätzliche Analysen müssen Geschäfte auf externe Integrationen zurückgreifen

Kann für große Organisationen mit mehreren Projekten und Teams komplex werden

Preise für Teamwork

Auslieferung: $13.99/Monat pro Benutzer (mindestens 3 Benutzer)

$13.99/Monat pro Benutzer (mindestens 3 Benutzer) Erweitern: 25,99 €/Monat pro Benutzer (mindestens 5 Benutzer)

25,99 €/Monat pro Benutzer (mindestens 5 Benutzer) Skalieren: 69,99 €/Monat pro Benutzer (mindestens 5 Benutzer)

69,99 €/Monat pro Benutzer (mindestens 5 Benutzer) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (40 Bewertungen)

4.1/5 (40 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (850+ Bewertungen)

12. Trello (Am besten für Kanban-basiertes Projektmanagement)

via {\an8}Das ist eine gute Idee Ein weiteres Tool auf dieser Liste von Planview-Alternativen ist das Kanban-ähnliche Trello von Atlassian, das sich ideal für Teams eignet, die Flexibilität, schnellere Aktualisierungen von Aufgaben und nahtlose Zusammenarbeit suchen. Es ist bekannt für seinen visuellen und intuitiven Ansatz zur Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Workflows.

Trello ist eine Lösung, die hauptsächlich Boards, Listen und Karten zur Organisation von Projekten verwendet und sich besonders für kleinere Teams und agile Workflows eignet.

Wenn jedoch viele Personen an Trello beteiligt sind, kann die Menge an Karten, Kommentaren und Aktualisierungen auf einem einzigen Board schnell unübersichtlich werden.

Trello beste Features

Nutzen Sie das visuell intuitive Kanban Board von Trello, um die Nachvollziehbarkeit der Roadmap zu verbessern

Zusammenarbeit mit integrierten Kommentaren und Erwähnungen zur Förderung der Teamarbeit

Hinzufügen weiterer Funktionen durch Tool-Integrationen (Power-Ups)

Trello Einschränkungen

Die Einfachheit eignet sich am besten für unkomplizierte Projekte und nicht für komplexe Projekte

Keine umfassenden Tools zur Berichterstellung und Analyse

Trello Preise

Free: $0

$0 Standard: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Premium: $12.50/Monat pro Benutzer

$12.50/Monat pro Benutzer Enterprise: $17,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,500+ Bewertungen)

4.4/5 (13,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,000+ Bewertungen)

13. ServiceNow (am besten für IT-Service-Workflows)

via ServiceNow ServiceNow ist ein bekanntes IT Service Management tool. Aufgrund seiner robusten IT Business Management Suite steht es auf meiner Liste der Planview-Konkurrenten.

Diese Lösung enthält auch ein spezielles PPM-Feature (Project Portfolio Management) für die Planung, Priorisierung und Überwachung von Projekt-Portfolios. In Verbindung mit dem ITSM-Fokus lassen sich Ressourcenoptimierung und Workload-Management nahtlos miteinander verbinden.

ServiceNow beste Features

Einsatz von adaptiver Workflow-Automatisierung und -Integration zur Steigerung der Produktivität und Minimierung des manuellen Aufwands

Analysieren Sie Daten mit den umfassenden Tools für die Berichterstellung von ServiceNow, um die Ergebnisse von Projekten zu verbessern

Effiziente Verwaltung von Serviceanfragen mit umfassender Nachverfolgung von Problemen

Grenzen von ServiceNow

Erfordert erhebliche benutzerdefinierte Anpassungen und Konfigurationen, um die Funktionen des Portfolio-Managements vollständig zu nutzen

Wird komplex und teuer für kleinere Organisationen oder solche mit begrenztem IT-Budget

Preise für ServiceNow

Benutzerdefinierte Preise

ServiceNow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

Verwandeln Sie Ihre Portfolio Management Fähigkeiten mit ClickUp

Das richtige Tool für das Portfolio-Management bringt die dringend benötigte Reihenfolge in das Chaos der Projektaktivitäten. Planview ist zwar eine solide Wahl, aber es ist wichtig, Alternativen zu erkunden.

Um die Auswahl zu vereinfachen, haben wir die 13 wichtigsten Mitbewerber von Planview vorgestellt. Unter diesen Lösungen glänzt ein Tool als hervorragender Partner - ClickUp.

Mit seinen umfassenden Tools für Projektmanagement, Ressourcenmanagement in Echtzeit und Workflow-Automatisierung sorgt ClickUp dafür, dass Ihre Produktstrategien auf Kurs bleiben und reibungslos ablaufen.

Also zögern Sie nicht! Anmelden mit ClickUp und fangen Sie noch heute an!