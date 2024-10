15+ Kostenlose Asana Vorlagen für Projektmanagement

Sie haben ein Projekt mit einer knappen Frist, und der Druck ist groß. Sie wissen, was erledigt werden muss, aber irgendwie fühlt sich der Planungsprozess wie eine gigantische Aufgabe an.

Da kommen die Vorlagen für das Projektmanagement in Asana gerade recht.

Anstatt Ihren Projektplan in Asana von Grund auf neu zu erstellen, bieten diese Vorlagen eine einfache Möglichkeit, Ihren Workflow zu organisieren und Ihr Team vom ersten Tag an auf Kurs zu halten.

Sehen wir uns einige Vorlagen für das Projektmanagement in Asana an und wie sie Ihren Prozess optimieren können. ⤵️

Was sind Asana-Projektmanagement-Vorlagen?

Vorlagen für das Projektmanagement in Asana helfen Ihnen, Projekte zu starten, ohne dass Sie eine Struktur von Grund auf erstellen müssen.

Ganz gleich, ob Sie eine Kampagne organisieren, Leistungen nachverfolgen oder eine Produkteinführung beaufsichtigen, diese Vorlagen bieten Ihnen ein fertiges Gerüst, um Aufgaben und Zeitleisten effizient zu verwalten.

Mit diesen Vorlagen für Projekte können Sie auch:

Standardisierung und Skalierung des Geschäftsprozesses

Karten für Aufgaben, Rollen und Fristen für neue Mitarbeiter erstellen

Sprints mit klaren Zeitleisten und Meilensteinen zu planen

Ziele für einen neuen Kurs einstellen

Abschwächen von Risiken durch Identifizierung potenzieller Herausforderungen

Was macht eine gute Vorlage für Asana Projektmanagement aus?

Mit einer guten Vorlage für das Projektmanagement in Asana können Sie Projekte an mehreren Fronten gut planen. Die ideale Vorlage hat die folgenden Eigenschaften:

Eine klare Struktur: Sie muss gut organisiert sein. Sie sollte Aufgaben, Zeitleisten und Prioritäten ohne Verwirrung organisieren

Sie muss gut organisiert sein. Sie sollte Aufgaben, Zeitleisten und Prioritäten ohne Verwirrung organisieren Flexibilität bei der Anpassung: Die Vorlage sollte anpassbar sein und Ihnen helfen, Aufgaben, Fristen und Team-Zuweisungen an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen

Die Vorlage sollte anpassbar sein und Ihnen helfen, Aufgaben, Fristen und Team-Zuweisungen an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen Abhängigkeiten von Aufgaben: Sie sollte es Ihnen ermöglichen, Aufgaben zu verknüpfen, die voneinander abhängig sind, um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten

Sie sollte es Ihnen ermöglichen, Aufgaben zu verknüpfen, die voneinander abhängig sind, um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten Vordefinierte Meilensteine: Die wichtigsten Ziele des Projekts sollten bereits umrissen sein, um den Fortschritt zu verfolgen und das Team auf kritische Fristen zu konzentrieren

Die wichtigsten Ziele des Projekts sollten bereits umrissen sein, um den Fortschritt zu verfolgen und das Team auf kritische Fristen zu konzentrieren Features zur Zusammenarbeit: Die Vorlage sollte die Kommunikation im Team durch Optionen wie Kommentare, Freigeben von Dateien und Tagging unterstützen

Die Vorlage sollte die Kommunikation im Team durch Optionen wie Kommentare, Freigeben von Dateien und Tagging unterstützen Automatisierung: Die Vorlage sollte es ermöglichen, sich wiederholende Aufgaben, Erinnerungen oder Status-Updates zu automatisieren, um Zeit zu sparen und den manuellen Aufwand zu reduzieren

Die Vorlage sollte es ermöglichen, sich wiederholende Aufgaben, Erinnerungen oder Status-Updates zu automatisieren, um Zeit zu sparen und den manuellen Aufwand zu reduzieren Skalierbarkeit: Die Vorlage sollte sowohl für kleine als auch für große Projekte geeignet sein und bei Bedarf auch komplexere Arbeitsabläufe abbilden können

15 kostenlose Vorlagen für Asana Projektmanagement

Die richtige Vorlage finden projektmanagement-Vorlage kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, Ihr Team organisiert und produktiv zu halten.

Hier sind 15 kostenlose Vorlagen für Asana, die Sie noch heute verwenden können. 🧑‍💻

1. Asana Social Media Kalender Vorlage

Über: Asana Die Asana Social Media Kalender Vorlage ist ein großartiges Tool für die Organisation der Erstellung von Inhalten auf verschiedenen Social Media-Plattformen.

Sie können damit Beiträge planen, terminieren und nachverfolgen. Es ist perfekt, um die Konsistenz aufrechtzuerhalten und mit Mitgliedern des Teams zusammenzuarbeiten, indem Sie Aufgaben zuweisen und Fristen einstellen.

Mit diesem Tool können Sie:

Eine Karte für den Zeitplan Ihrer Beiträge für die Woche oder den Monat erstellen

Inhaltsthemen auf Schlüsseltermine oder Kampagnen abstimmen

Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und Fristen für Entwürfe oder Freigaben festlegen

Nachverfolgung von Metriken zur Feinabstimmung zukünftiger Beiträge

Diese Vorlage herunterladen

2. Asana Vorlage für die Planung von Ereignissen

Über: Asana

Die Vorlage für die Planung von Ereignissen in Asana organisiert jedes Detail Ihres Marketing- oder Gemeinschaftsereignisses. Sie deckt Logistik, Gästelisten, Zeitleisten und vieles mehr ab, mit speziellen Abschnitten zur Verwaltung jedes Aspekts.

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben leicht nachverfolgen, Fortschritte überwachen und Zeitleisten im Auge behalten, um sicherzustellen, dass jeder Schritt von Anfang bis Ende reibungslos abgewickelt wird.

Darüber hinaus hilft Ihnen die integrierte Ansicht des Kalenders dabei, wichtige Termine und Meilensteine zu visualisieren, während die Aufgaben Fortschritte machen.

Diese Vorlage herunterladen

3. Asana Sprint Planung Vorlage

Über: Asana

Müssen Sie die gesamte Arbeit, die Sie im kommenden Sprint erledigen wollen, strategisch planen? Verwenden Sie die Asana Sprint-Planungsvorlage um Aufgaben in überschaubare Sprints aufzuteilen. Die Vorlage kann während des gesamten Sprints verwendet werden, angefangen von der ersten Planungssitzung bis hin zur abschließenden Retrospektive. Sie enthält außerdem:

Definiert Ziele und Prioritäten für den Sprint

Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder mit klaren Fristen

Verfolgt den Fortschritt, um den rechtzeitigen Abschluss der Sprints zu gewährleisten

Überprüft jeden Sprint, um zukünftige Pläne anzupassen

Diese Vorlage herunterladen

4. Asana Gantt Diagramm Vorlage

Über: Asana

Gantt Diagramme organisieren Aufgaben visuell auf einer Zeitleiste und zeigen Start- und Enddatum, Dauer und Abhängigkeiten. Die Asana Gantt Diagramm Vorlage bietet eine interaktive Zeitleiste, die die Nachverfolgung von Projekten intuitiver macht.

Die Vorlage enthält Funktionen zur Darstellung von Aufgaben und deren Abhängigkeiten auf einer übersichtlichen Zeitleiste, die die Zuweisung von Fälligkeitsdaten und die Überwachung des Fortschritts erleichtert. Wenn sich die Zeitleiste eines Projekts verschiebt, können Sie die Fristen anpassen, damit alles auf Kurs bleibt.

Und mit der Ansicht des gesamten Projekts aus der Vogelperspektive können Sie den gesamten Flow effektiv verwalten und sicherstellen, dass Ihr Team auf dem gleichen Stand bleibt.

Diese Vorlage herunterladen

5. Asana 1-on-1 Meeting Vorlage

Über: Asana

Die Asana 1-on-1 Meeting Vorlage legt den Grundstein für produktive Unterhaltungen mit Ihrem neuen Mitglied/Ihren neuen Mitgliedern im Team. Sie verfolgt Diskussionsthemen, Elemente und Schlüssel, damit nichts vergessen wird.

Um es effektiv zu nutzen, können Sie:

Eine Tagesordnung festlegen, indem Sie die Diskussionspunkte vor dem Meeting auflisten

Notieren Sie Entscheidungen oder nächste Schritte direkt während des Meetings

Folgeaufgaben mit Fristen zuweisen, um den Fortschritt in Gang zu halten

Es als Referenz für zukünftige Meetings verwenden, um laufende Probleme und Erfolge nachzuverfolgen

Diese Vorlage herunterladen

6. Asana Produkt-Backlog-Vorlage

Über: Asana

Die Asana Postmortem-Vorlage ist eine hervorragende Möglichkeit für Sie und Ihr Team, über fertiggestellte Projekte zu reflektieren. Sie bietet eine klare Struktur für die Analyse von Erfolgen und verbesserungswürdigen Bereichen.

Die Vorlage führt Sie durch die Dokumentation von Schlüsselelementen wie Zielen, Ergebnissen und Herausforderungen und bietet gleichzeitig Space, um festzuhalten, was funktioniert hat, was nicht, und was Sie daraus gelernt haben. Dieser Prozess fördert den offenen Dialog, ermutigt zur Verantwortlichkeit und erlaubt es jedem, seine Sichtweise freizugeben, was zu einer besseren Teamdynamik und kollektivem Lernen führt.

Mit dieser Asana-Vorlage können Sie die Leistung verbessern, wertvolle Geschäftseinblicke gewinnen und eine Kultur des kontinuierlichen Wachstums für zukünftige Projekte schaffen.

Diese Vorlage herunterladen

7. Asana Daily StandUp Vorlage

Über: Asana

Die Asana Agile Daily StandUp Vorlage sorgt dafür, dass Teams aufeinander abgestimmt sind, indem es einen klaren Rahmen für die Nachverfolgung des täglichen Fortschritts während eines Standups bietet. Sie stellt sicher, dass jeder über die fertiggestellten Aufgaben, die laufende Arbeit und alle Blockaden, die beachtet werden müssen, auf dem Laufenden bleibt, wodurch Standups effizienter und konzentrierter werden.

Mit dieser Vorlage können Teammitglieder problemlos freigeben, was sie gestern erreicht haben, welche Pläne sie für heute haben und auf welche Hindernisse sie stoßen.

Außerdem können Sie damit Aufgaben über den Tag hinweg nachverfolgen, Folgeaktionen zuweisen, um Probleme schnell zu lösen, und vergangene Notizen zu Standups überprüfen, um den langfristigen Fortschritt zu überwachen.

Diese Vorlage herunterladen

8. Asana Sprint Retrospektive Vorlage

Über: Asana

Verbesserung ist eine kontinuierliche Reise, und aus Fehlern zu lernen ist der Schlüssel.

Die Asana Sprint Retrospektive Vorlage reflektiert über fertiggestellte Sprints und bietet Space für Erfolge und Verbesserungsmöglichkeiten. Sie fördert das beständige Wachstum des Teams und optimiert Ihren Gesamtprozess, indem sie den offenen Dialog und umsetzbares Feedback fördert.

Diese r Vorlage kann auch helfen:

Anerkennung eines Mitglieds des Teams, das gute Leistungen erbracht hat, oder Zuweisung von Schulungsmaßnahmen für ein Mitglied, das nicht die erforderlichen Leistungen erbringt

Umsetzbare Erkenntnisse aus Retrospektiven zu gewinnen, um zukünftige Sprints zu verbessern

Aufgaben auf der Grundlage früherer Leistungen zuzuweisen und Probleme anzugehen

Regelmäßige Überprüfung des Fortschritts zur Nachverfolgung laufender Verbesserungen

Diese Vorlage herunterladen

9. Asana Vorlage für die Berichterstattung über Projekte

Über: Asana

Die Asana Vorlage für die Berichterstellung über Projekte dient als zentraler hub für alle Ihre Projekt-Updates. Sie ermöglicht es Ihnen, schnell zu beurteilen, was erreicht wurde, was ansteht und wie nah Sie an Ihren Zielen sind.

Mit dieser Vorlage für ein Projekt müssen Sie nicht mehr mühsam mehrere Quellen für Status-Updates durchsuchen, sondern können die Berichterstellung effizienter und übersichtlicher gestalten.

Sie können mühelos wöchentliche oder monatliche Berichte erstellen und alles über alle Projekte hinweg konsistent halten. Das wiederverwendbare Format bedeutet, dass Sie bei jedem neuen Projekt einfach mit dem Kopieren und Ausfüllen der Details neu beginnen können.

Diese Vorlage herunterladen

10. Asana Vorlage für Kapazitätsplanung

Über: Asana Vorlage für die Kapazitätsplanung von Asana bietet Unterstützung bei der präzisen Verwaltung von Aufgaben und der Zuweisung von Ressourcen. Sie stellt sicher, dass die erforderlichen Mitglieder und Tools für Ihre Projekte vorhanden sind, um eine Überlastung zu vermeiden und die Produktivität zu steigern.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Aktuelle und anstehende Projekte und deren Ressourcenbedarf identifizieren

Neue Mitglieder des Teams auf der Grundlage ihrer Verfügbarkeit und Fähigkeiten zuweisen

Die Ressourcennutzung überwachen und die Zuteilungen an die sich ändernden Anforderungen des Projekts anpassen

Regelmäßige Überprüfung der Kapazitäten, um mögliche Engpässe oder Überschüsse vorherzusehen und zu beseitigen

Diese Vorlage herunterladen

11. Asana Produktionsplan Vorlage

Über: Asana

Wenn man mit mehreren Projekten jongliert, kann es eine Herausforderung sein, die Prioritäten richtig zu setzen. Hier kommt die Asana Vorlage für den Produktionsplan kommt ins Spiel. Sie folgt Ihrem Produktionsprozess von Anfang bis Ende und erleichtert die Verwaltung von Zeitleisten, die Koordinierung von Aufgaben und die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs aller Schritte.

Diese Vorlage kann verwendet werden für:

Zuweisung von Aufgaben an das Team mit klaren Fristen für jede Phase

Nachverfolgung des Fortschritts und Anpassung der Zeitleisten bei Bedarf, um den Zeitplan einzuhalten

Produktionsengpässe frühzeitig zu erkennen und zu beheben

Diese Vorlage herunterladen

12. Asana Prozess Karte Vorlage

Über: Asana

Das Sortieren von endlosen Dokumenten kann überwältigend sein, und deshalb Asanas Vorlage für Prozesskarten ist sehr nützlich. Sie visualisiert Ihre Workflows und macht es einfacher, komplexe Prozesse zu skizzieren, Ineffizienzen zu identifizieren und sicherzustellen, dass Ihr Team jeden Schritt versteht.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Jeden Schritt Ihres Prozesses in einem klaren, sequentiellen Format dokumentieren

Teammitgliedern Aufgaben und Fristen für jeden Schritt zuweisen

Die Karte nutzen, um potenzielle Engpässe und verbesserungswürdige Bereiche ausfindig zu machen

Die Karte regelmäßig überprüfen und aktualisieren, um sie an die aktuellen Praktiken und Bedürfnisse anzupassen

Diese Vorlage herunterladen

13. Asana Marketing Strategie Vorlage

Über: Asana

Die Asana Marketing Strategie Vorlage macht die Planung und Ausführung Ihrer Marketing-Aufwendungen einfach. Sie organisiert Ihre Kampagnen, verfolgt den Verlauf und stellt sicher, dass Ihr Team auf Ihre Ziele fokussiert bleibt.

Sie können Ihre Marketingziele klar umreißen, Ihre Strategie in umsetzbare Elemente unterteilen und sie Mitgliedern Ihres Teams mit Fristen zuweisen.

Bei der Überwachung des Fortschritts und der Kampagnenleistung können Sie mit der Vorlage in Asana Ihre Vorgehensweise auf der Grundlage der Ergebnisse anpassen und so Ihre Marketingaktivitäten auf Kurs halten.

Diese Vorlage herunterladen

14. Asana Project Scope Management Plan Vorlage

Über: Asana

Die Asana Project Scope Management Plan Vorlage unterstützt Sie bei der Definition und dem effektiven Management der Grenzen Ihres Projekts. Indem Sie sich auf den Projektumfang, das Budget und die Zeitleiste konzentrieren, können Sie Ihre Ziele besser erreichen und Probleme wie die schleichende Ausweitung des Projektumfangs vermeiden, die zu weiteren Verzögerungen und Budgetüberschreitungen führen.

Mit dieser Vorlage legen Sie einen klaren Projektumfang fest, der Schlüsselelemente wie Fristen, Budgets und Leistungen umfasst. Diese Klarheit unterstützt die Ressourcenzuweisung und stellt realistische Erwartungen für alle Beteiligten auf.

Zu den wichtigsten Features der Asana-Vorlage gehören:

Eine Erklärung zum Projektumfang zur Klärung von Ein- und Ausschlüssen

Ein Projektstrukturplan (WBS) zur Nachverfolgung von Aufgaben und Abhängigkeiten

Diagramme zur Zuweisung von Stakeholdern, um Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren

Ein Änderungskontrollprozess zur Verwaltung und Bewertung von Umfangsänderungen

Diese Vorlage herunterladen

15. Asana Vorlage für den Abschluss eines Projekts

Über: Asana

Die Asana Vorlage für den Abschluss eines Projekts hilft Teams beim Abschließen von Projekten, indem sie alle notwendigen Schritte nach der Fertigstellung der Ergebnisse aufzeigt. Sie sorgt für einen reibungslosen Übergang von der Fertigstellung des Projekts zum Abschluss, indem sie wichtige Aufgaben wie die Überprüfung von Plänen, die Fertigstellung von Budgets und die Aktualisierung der Dokumentation abdeckt.

Die Vorlage enthält außerdem einen Testplan zur Messung und Freigabe der Ergebnisse, regelt die Abzeichnung des Projekts zur Bestätigung des Abschlusses und verwaltet die Übergabe von Folgeaufträgen.

Diese Vorlage herunterladen

Asana Projektmanagement Limits

Asana für Projektmanagement bietet eine Menge Nutzen, aber es hat einige Limiten.

Hier ist ein Blick auf einige von ihnen:

Eingeschränkte Flexibilität: Die Vorlagen bieten einen grundlegenden Rahmen, ermöglichen aber keine tiefgreifende Anpassung, wie z. B. das Hinzufügen erweiterter Felder. Dies kann einschränkend sein, wenn Ihr Projekt einen individuelleren Ansatz erfordert

Die Vorlagen bieten einen grundlegenden Rahmen, ermöglichen aber keine tiefgreifende Anpassung, wie z. B. das Hinzufügen erweiterter Felder. Dies kann einschränkend sein, wenn Ihr Projekt einen individuelleren Ansatz erfordert Keine integrierte Automatisierung: Vielen Vorlagen für das Projektmanagement in Asana fehlt eine integrierte Automatisierung, sodass Sie den Status von Aufgaben, Fristen oder Abhängigkeiten oft manuell anpassen müssen. Dies kann zu einem langwierigen Prozess werden, insbesondere bei größeren Projekten

Vielen Vorlagen für das Projektmanagement in Asana fehlt eine integrierte Automatisierung, sodass Sie den Status von Aufgaben, Fristen oder Abhängigkeiten oft manuell anpassen müssen. Dies kann zu einem langwierigen Prozess werden, insbesondere bei größeren Projekten Fehlende Features zur Zeiterfassung: Ein großer Nachteil ist das Fehlen einer integrierten Zeiterfassung. Wenn die Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit für Ihre Projekte unerlässlich ist, benötigen Sie ein externes Tool

Ein großer Nachteil ist das Fehlen einer integrierten Zeiterfassung. Wenn die Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit für Ihre Projekte unerlässlich ist, benötigen Sie ein externes Tool Eingeschränkte Zuweisungsfunktionen: Das Feature zur Aufgabenzuweisung in Asana beschränkt jede Aufgabe auf nur einen Mitarbeiter. Dieses Limit kann bei Aufgaben, die Zusammenarbeit oder mehrere Mitwirkende erfordern, zu Problemen führen

Alternative Vorlagen für das Projektmanagement in Asana

Wenn Sie Folgendes in Betracht ziehen alternativen zu Asana ist ClickUp ein starker Mitbewerber, der Ihre Aufmerksamkeit verdient. ClickUp ist ein vielseitiges Tool, das mit seinen umfassenden Features und anpassbaren Vorlagen für einen reibungslosen Workflow sorgt. Lassen Sie uns erkunden, wie dieses projektmanagement tool kann Ihnen einen neuen Ansatz für ein effizienteres Management Ihrer Projekte bieten.

1. ClickUp Vorlage für das Projektmanagement

Diese Vorlage herunterladen

Rationalisieren Sie die Planung und Organisation von Projekten mit der ClickUp Vorlage für Projektmanagement

Die ClickUp Vorlage für Projektmanagement ist die ideale Lösung für die Abwicklung komplexer Projekte, an denen mehrere Teams beteiligt sind. Es vereinfacht Ihren Workflow, fördert die Zusammenarbeit und sorgt dafür, dass alles von Anfang bis Ende verfolgt werden kann.

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben, Fristen und Zuständigkeiten problemlos nachverfolgen und erhalten eine klare Ansicht des gesamten Projekts. Sie eignet sich perfekt für Projektmanager, die sich mit verschiedenen Teams abstimmen und die Kommunikation verbessern müssen.

Außerdem können Sie mit der benutzerdefinierten Vorlage den Projektmanagement-Prozess an Ihren Stil und die besonderen Anforderungen Ihres Teams anpassen.

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Projektmanagement Portfolio Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Zentralisieren und überwachen Sie mühelos mehrere Projekte mit der ClickUp Project Management Portfolio Vorlage

Wenn Sie die Nachverfolgung mehrerer Projekte über verschiedene Abteilungen und Programme hinweg als schwierig empfinden, ist die ClickUp Projekt Management Portfolio Vorlage ist hier, um zu helfen. Diese Vorlage unterstützt die Nachverfolgung von Projekten und hält Sie in Echtzeit über den Zustand und den Fortschritt der einzelnen Projekte auf dem Laufenden.

Sie unterstützt die Zusammenarbeit, indem sie den Mitgliedern des Teams ermöglicht, ihre Fortschritte zu aktualisieren und Feedback direkt auf der Plattform freizugeben. Dies fördert die proaktive Kommunikation und stellt sicher, dass sich alle an den Zielen und Fristen des Projekts orientieren.

Darüber hinaus profitieren Sie von drei Ansichten - Wöchentliche Statusberichte, Team und PMO-Roadmap -, die Ihnen den nötigen Einblick geben, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Projekt-Management-Berichtsvorlage

Diese Vorlage herunterladen

Gewinnen Sie klare Einblicke in die Leistung Ihres Projekts mit der Vorlage für Projektmanagement-Berichte von ClickUp

Auch wenn Sie glauben, eine solide Strategie für die Projektplanung zu haben, können unerwartete Probleme auftreten und Ihre Zeitleiste beeinträchtigen. Machen Sie diesen Sorgen ein Ende mit der ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Berichte .

Die Vorlage hat einige Schlüssel-Abschnitte, wie:

Projektübersicht: Bietet eine übersichtliche Zusammenfassung mit dem Namen des Projekts, dem Client, den Daten und einer kurzen Beschreibung für eine schnelle Orientierung

Bietet eine übersichtliche Zusammenfassung mit dem Namen des Projekts, dem Client, den Daten und einer kurzen Beschreibung für eine schnelle Orientierung Projektstatus: VerwendetClickUp benutzerdefinierte Status mit einem farbcodierten System (grün, gelb, rot), um zu zeigen, ob das Projekt auf Kurs ist

VerwendetClickUp benutzerdefinierte Status mit einem farbcodierten System (grün, gelb, rot), um zu zeigen, ob das Projekt auf Kurs ist Meilensteine und Leistungen: Verfolgt die wichtigsten Meilensteine, Fälligkeitsdaten und deren Status, um mögliche Hindernisse aufzuzeigen

Verfolgt die wichtigsten Meilensteine, Fälligkeitsdaten und deren Status, um mögliche Hindernisse aufzuzeigen Probleme und Risiken: Dokumentiert und verfolgt Probleme und Risiken, einschließlich ihrer Auswirkungen, Abhilfestrategien und verantwortlichen Parteien

Dokumentiert und verfolgt Probleme und Risiken, einschließlich ihrer Auswirkungen, Abhilfestrategien und verantwortlichen Parteien Budget und Finanzen: Bietet einen Überblick über das Budget, einschließlich ursprünglicher Beträge, aktueller Ausgaben und Abweichungen

Bietet einen Überblick über das Budget, einschließlich ursprünglicher Beträge, aktueller Ausgaben und Abweichungen Künftige Aufgaben und Meilensteine: Umreißt die Schlüsselaufgaben und Meilensteine für den nächsten Zeitraum

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Projekt Management Playbook Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Project Management Playbook Template wurde entwickelt, um Ihnen beim Planen, Verwalten und Nachverfolgen Ihrer Projekte zu helfen.

Die Projektmanagement Playbook Vorlage von ClickU p enthält einen vorgefertigten Ordner für Ihren Workspace und wurde entwickelt, um die Planung, das Projektmanagement und die Ausführung von Projekten zu erleichtern.

Lassen Sie uns besprechen, wie Sie mit der Vorlage loslegen können:

Legen Sie zunächst Ihre Ziele für das Projekt fest, indem Sie ein Brainstorming durchführen und notieren, was Sie erreichen möchten

Als Nächstes legen Sie den Umfang des Projekts fest, indem Sie die erforderlichen Aufgaben und Meilensteine skizzieren, die Sie wie folgt hinzufügen könnenClickUp Benutzerdefinierte Felder* Wenn Sie die Vorlage öffnen, sehen Sie ein übersichtliches Layout mit Projektzielen, wichtigen Meilensteinen und Zeitleisten. Dieses Setup legt fest, wie Erfolg aussieht, und ermöglicht es Ihnen, die Ziele auf Ihre speziellen Bedürfnisse abzustimmen und sicherzustellen, dass alle in Ihrem Team auf derselben Seite stehen

Die Vorlage regt außerdem dazu an, während des Fortschritts Ihres Projekts regelmäßig zu kontrollieren und zu überprüfen. Schließlich können Sie folgende Einstellungen vornehmenClickUp Wiederholende Aufgabes für wöchentliche oder zweiwöchentliche Meetings einrichten, um den Fortschritt gegenüber den Zielen zu bewerten und die Pläne bei Bedarf anzupassen

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Aufgaben für das Projektmanagement Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für den Plan für Projektmanagement-Aufgaben wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Projekte und Aufgaben von Anfang bis Ende zu verwalten.

Fristen können überwältigend sein, aber die ClickUp Aufgaben für das Projektmanagement Vorlage lässt Sie alles unter Kontrolle halten. Diese Vorlage vereinfacht das Projektmanagement, indem sie es Ihnen ermöglicht, Aufgaben und Unteraufgaben zu erstellen, sie den Mitgliedern des Teams zuzuweisen und zu kontrollieren, wer was sehen kann.

Mit Features wie dem ClickUp Zeitleisten-Ansicht und Gantt-Diagramm-Ansicht hilft Ihnen die Vorlage, den Fortschritt und die Fristen problemlos im Auge zu behalten. Außerdem werden komplexe Projekte in überschaubare Teile gegliedert, so dass Sie sich nicht um die Nachverfolgung jeder Aufgabe und jedes Auftrags kümmern müssen.

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Projekt Management Framework Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Project Management Framework Template wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung und Verbesserung Ihrer Prozesse und Workflows zu helfen.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein neues Projekt auf die Beine zu stellen, ist die ClickUp Project Management Framework Vorlage könnte Ihre ideale Lösung sein. Es bietet alles, was Sie brauchen, um Ihr Projekt in Gang zu bringen und mit Zeitleisten und Budgets auf Kurs zu bleiben.

Mit der Vorlage können Sie jeden Aspekt Ihres Projekts effizient planen, Prozesse und Verfahren erstellen, die die Zusammenarbeit verbessern, den Fortschritt nachverfolgen und Probleme schnell mit Echtzeit-Updates lösen - alles mit ClickUp.

Und das Beste daran? Diese Vorlage ist anfängerfreundlich und eignet sich sowohl für kleine Projekte mit begrenzten Ressourcen als auch für größere, komplexere Projekte.

Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Projekt Management Review Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Reviews wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, Fortschritte zu überprüfen, Risiken zu identifizieren und für die Zukunft zu planen.

Ein Projektmanagement-Review ist für jedes Projekt von entscheidender Bedeutung, da es feststellt, ob es sich lohnt, es fortzusetzen, oder ob Anpassungen erforderlich sind. Die Vorlage für Projektmanagement-Reviews von ClickUp bietet die Tools und Visualisierungen, die Sie benötigen, um Ihre Reviews zu organisieren und aufschlussreich zu gestalten.

Mit der Vorlage können Sie Feedback von Stakeholdern einholen, verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und Projekte für effiziente Review-Prozesse organisieren. Sie ist alles, was Sie für die Durchführung von Projektbesprechungen benötigen, unabhängig davon, ob Sie ein einzelnes Projekt oder mehrere Initiativen auf einmal verwalten.

Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Projekt-Management-Ansatz Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlage für Projektmanagement-Ansätze wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Schritte eines Projekts an einem Ort zu planen, zu organisieren und zu verfolgen.

Die Planung ist der Grundstein für jedes erfolgreiche Projekt. Ob Sie nun ein kleines Team oder eine groß angelegte Initiative leiten, die ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Ansätze bietet einen strukturierten Rahmen, um die Dinge auf Kurs zu halten.

Diese Vorlage erstellt einen klaren Fahrplan für Ihr Projekt mit detaillierten Zeitleisten und Aufgabenzuweisungen, die es Ihnen leicht machen, organisiert und effizient zu bleiben. Außerdem sorgt sie dafür, dass Ihr Team, Ihre Clients und Ihre Stakeholder während des gesamten Projekts miteinander verbunden und auf derselben Seite sind.

Von der Produkteinführung bis hin zur Entwicklung von Apps - diese Vorlage ist der ideale Ausgangspunkt für ein effizientes und erfolgreiches Projektmanagement.

Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Projekt Management Anforderungen Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Anforderungen hilft Ihnen, die Nachverfolgung von Projektanforderungen zu gewährleisten.

Gelöschte und klar definierte Anforderungen an das Projektmanagement stellen die Weichen für den Erfolg.

Die ClickUp Projekt Management Anforderungen Vorlage bietet einen soliden Rahmen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen, was den Umfang, die Ergebnisse und die Zeitleiste Ihres Projekts betrifft.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihr Projekt einfach dokumentieren und organisieren, Aufgaben zuweisen, den Fortschritt verfolgen und Meilensteine festlegen.

Ganz gleich, ob Sie ein agiles Team leiten oder ein komplexes Projekt abwickeln, mit dieser ClickUp Vorlage sind Sie organisiert und der Zeit voraus.

Diese Vorlage herunterladen

10. ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage für das Projektmanagement

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Project Management Spreadsheet Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, den Überblick über alle Aufgaben zu behalten, die an einem Projekt beteiligt sind.

Das Management von Projekten kann eine Herausforderung sein, aber eine gut organisierte Tabellenkalkulation kann den Unterschied ausmachen. Die ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage für das Projektmanagement ermöglicht es Ihnen, den Überblick über Ihre Projekte zu behalten - von kleinen Initiativen bis hin zu groß angelegten Unternehmungen.

Mit dieser Vorlage können Sie die Zeitleisten von Projekten für eine bessere Planung und Koordination leicht visualisieren. Außerdem hält sie die Beteiligten über alle Änderungen und Probleme auf dem Laufenden.

Verabschieden Sie sich von der Verwirrung beim Management großer Projekte - diese Vorlage übernimmt alle Zahlen und Details für Sie.

Diese Vorlage herunterladen

Glide Through Project Management Using ClickUp Templates

Projektmanagement kann eine zermürbende Aufgabe sein, wenn Sie nicht über ein geeignetes Support-System verfügen, um Hindernisse zu überwinden. Von der Planung und Strategie bis hin zur Aufzeichnung, Ausführung und Überprüfung können Vorlagen Ihre beste Wahl sein, um diese Aufgaben zu rationalisieren.

Asana-Vorlagen für das Projektmanagement sind zwar funktional, bieten aber keine benutzerdefinierten Optionen für die Automatisierung - Bereiche, in denen ClickUp sich auszeichnet.

ClickUp bietet einen einheitlichen Workspace mit Features, die Ihr Projektmanagement erheblich verbessern können. Anmeldung für ClickUp um Ihren Workflow noch heute zu optimieren.