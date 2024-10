8 Vorlagen für Entschuldigungsschreiben für Last-Minute-Entschuldigungen

Sind Sie schon einmal kurz vor einem wichtigen Meeting an einer plötzlichen Grippe erkrankt? Oder sind Sie wegen einer unerwarteten Flugverspätung zu spät zu einer wichtigen Präsentation bei einem Client gekommen? Nun, das passiert uns allen, vor allem, wenn die Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Eine eilige Notiz, die Ihre Abwesenheit erklärt, reicht jedoch nicht aus.

Es gilt allgemein als gute Praxis, ein formelles Entschuldigungsschreiben zu verfassen, um Ihre Kollegen und Ihren Vorgesetzten über ein Missgeschick oder ein unvorhergesehenes Problem zu informieren.

In diesem Blog haben wir einige der besten Vorlagen und Lösungen für Entschuldigungsschreiben für Sie zusammengestellt. Von gebrauchsfertigen kostenlosen Vorlagen für Google Docs bis hin zu Tools für die Erstellung von Dokumenten - für jeden ist etwas dabei. Los geht's!

Was sind Vorlagen für Entschuldigungsschreiben?

Vorlagen für Entschuldigungsschreiben sind vorformatierte, gebrauchsfertige Dokumente, die eine Struktur und ein Format für das Verfassen eines Entschuldigungsschreibens bieten. Sie werden in der Regel verwendet, um Ihre ungewollte Abwesenheit vom Büro, eine Arbeitsverpflichtung oder ein wichtiges Ereignis zu erklären.

Diese Vorlagen bestehen in der Regel aus verschiedenen Abschnitten, die jeweils unterschiedliche Aspekte des Schreibens behandeln, wie z. B. den Absender, den Empfänger, die Kernaussage und andere unterstützende Informationen.

Und das Beste daran? Da sie anpassbar sind, können Sie sie jedes Mal verwenden, wenn Sie eine schnelle und effektive Nachricht verfassen müssen.

Was macht eine gute Vorlage für ein Entschuldigungsschreiben aus?

Ein gutes Entschuldigungsschreiben kann viel mehr erledigen, als nur Ihre Abwesenheit bei einem wichtigen Ereignis zu rechtfertigen. Es stellt Sie als verantwortungsbewussten und ethischen Profi dar und drückt Ihr aufrichtiges Bedauern für die entstandenen Unannehmlichkeiten aus. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie eine neue Stelle antreten . Dazu muss die Vorlage jedoch von hoher Qualität sein.

Hier sind vier Merkmale, die eine gute Vorlage für ein Entschuldigungsschreiben ausmachen:

Sauberes Format: Eine gute Vorlage für ein Entschuldigungsschreiben sollte einfach zu verwenden sein. Sie sollte ein klares, verständliches Format haben, um sicherzustellen, dass sie für alle Einstellungen geeignet ist - in der Schule, im Beruf, usw.

Eine gute Vorlage für ein Entschuldigungsschreiben sollte einfach zu verwenden sein. Sie sollte ein klares, verständliches Format haben, um sicherzustellen, dass sie für alle Einstellungen geeignet ist - in der Schule, im Beruf, usw. Professioneller Ton: Die Vorlage sollte idealerweise eine formale Sprache verwenden und einen Ton beibehalten, der respektvoll und professionell ist und sich ideal für die Kommunikation am Arbeitsplatz eignet

Die Vorlage sollte idealerweise eine formale Sprache verwenden und einen Ton beibehalten, der respektvoll und professionell ist und sich ideal für die Kommunikation am Arbeitsplatz eignet Umfassende Struktur: Die Vorlage sollte über genügend Unterabschnitte verfügen, damit Sie abschließende Informationen über Ihre Abwesenheit geben können, z. B. die Gründe dafür, was Sie getan haben, um sie zu vermeiden usw.

Die Vorlage sollte über genügend Unterabschnitte verfügen, damit Sie abschließende Informationen über Ihre Abwesenheit geben können, z. B. die Gründe dafür, was Sie getan haben, um sie zu vermeiden usw. Anpassungsmöglichkeiten: Die Vorlage sollte benutzerdefiniert gestaltet werden können. Sie sollten die Möglichkeit haben, jedes einzelne Element zu bearbeiten und zu personalisieren

8 Vorlagen für Entschuldigungsschreiben

Wie versprochen, haben wir hier acht der besten kostenlosen Vorlagen für Entschuldigungsschreiben für Sie. Setzen Sie ein Lesezeichen für das nächste Mal, wenn Sie ein wichtiges Ereignis in der Schule, bei der Arbeit oder anderswo verpassen:

1. Entschuldigungsbrief Vorlage für Arbeit von Dribble

via Ich habe keine Ahnung Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen, aber umfassenden Vorlage für ein Entschuldigungsschreiben sind, ist diese Vorlage von Dribble genau das Richtige für Sie.

Ideal für: Mitarbeiter, die eine flexible Vorlage für private oder berufliche Urlaubssituationen benötigen.

Diese kostenlose Vorlage für Entschuldigungsschreiben ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für verschiedene Zwecke, z. B. für den geschäftlichen, schulischen und privaten Gebrauch. Sie ist übersichtlich, gut strukturiert und enthält alle Abschnitte, die ein Standard-Entschuldigungsschreiben haben sollte.

Um das Dokument zu bearbeiten, müssen Sie es nur in Google Docs oder Microsoft Word integrieren. Sobald es fertig ist, können Sie es herunterladen und in einem Layout der Standardgröße A4 ausdrucken.

2. Entschuldigungsbrief Vorlage von Google Docs

via Google Docs Während textlastige Entschuldigungsbriefe als überzogen empfunden werden können, können zu wenig detaillierte Briefe als oberflächlich und sogar unaufrichtig erscheinen. Sie müssen also das richtige Gleichgewicht zwischen Wortreichtum und Ausführlichkeit finden - und genau hier kommt diese Vorlage ins Spiel.

Ideal für: Berufstätige, die Hilfe beim Verfassen eines formellen Entschuldigungsschreibens benötigen, um ein Gleichgewicht zwischen Professionalität und Detailgenauigkeit zu finden.

Diese von Google Docs entworfene Vorlage für Entschuldigungsschreiben hilft Ihnen, eine prägnante Nachricht für jedes Szenario zu verfassen. Sie ist einfach und geradlinig. Die Sprache ist durch und durch professionell, und jedes Designelement - von den Schriftarten bis zum Hintergrund - ist minimalistisch. Darüber hinaus ist diese Vorlage mit verschiedenen Tools kompatibel, um Ihnen eine flexible Bearbeitung zu ermöglichen.

3. Krankheitsurlaub Brief Vorlage by Jotform

via Jotform Die Vorlage Sick Leave Letter Template von Jotform ist ausschließlich auf die Erstellung von Entschuldigungsschreiben für unangekündigte Krankmeldungen zugeschnitten.

Sie ist anpassbar, umfassend und professionell und eignet sich sowohl für das Verfassen von Entschuldigungsschreiben in Unternehmen als auch in Schulen. Bearbeiten Sie die Details einfach auf Ihrem Smartphone, unterschreiben Sie das Dokument mit einem E-Signatur-Tool und laden Sie es im PDF-Format herunter, um Ihr Entschuldigungsschreiben unterwegs zu erstellen. Sie können diese Vorlage auch verwenden, um einen Brief zu schreiben, in dem Sie um Urlaub aus gesundheitlichen Gründen bitten.

Ideal für: Mitarbeiter, die schnell eine Auszeit für plötzliche, ungeplante Krankheitstage beantragen müssen.

4. Vorlage für ein Entschuldigungsschreiben für die Arbeit von Google Docs

via Google Docs Diese kostenlose Vorlage für ein Entschuldigungsschreiben von Google Docs eignet sich für alle Fälle, in denen Sie eine formelle Auszeit von der Arbeit beantragen möchten. Sie bietet eine klare Struktur, ein umfassendes Design und einen eleganten Stil.

Ideal for: Berufstätige, die eine formelle Freistellung für geplante Abwesenheiten wie Urlaube oder längere Pausen beantragen.

Diese Vorlage wurde für den professionellen Einsatz in Organisationen mit einer eher formellen Kultur, wie z. B. Banken oder staatliche Einrichtungen, entwickelt und bietet Ihrem Arbeitgeber genau die richtige Menge an Informationen. Das übersichtliche Design macht es dem Leser leicht, die Details zu studieren und für die Aktenführung abzuheften.

Sie ist außerdem mit Tools wie Google Slides, MS PowerPoint und MacOS Keynote kompatibel, sodass Sie sie nahtlos auf verschiedenen Geräten bearbeiten können.

5. Entschuldigungsbrief Vorlage für Abwesenheit von Google Docs

via Google Docs Sie sind ohne vorherige Benachrichtigung von einer wichtigen Sitzung abwesend und fragen sich nun, wie Sie das Ihren Kollegen erklären sollen? Personalleiter ? Diese kostenlose Vorlage für Entschuldigungsschreiben von Google Docs kann helfen.

Ideal für: Angestellte oder Studenten, die ungeplante Abwesenheit von wichtigen Meetings oder verpassten Terminen rechtfertigen.

Diese professionelle und unkomplizierte Vorlage hebt jedes Detail hervor, das Sie für plötzliche Abwesenheiten angeben müssen. Sie eignet sich auch gut für eine Entschuldigung für die Schule. Bearbeiten Sie einfach die Details, um sie an Ihre Erzählung anzupassen, und konvertieren Sie das Dokument in ein PDF, und schon können Sie loslegen!

6. Vorlage für ein Entschuldigungsschreiben bei Abwesenheit mit Google Docs

via Google Docs Im Internet finden Sie zahlreiche Vorlagen für formelle Entschuldigungsschreiben. Wenn Sie jedoch eine Erklärung für Ihre plötzliche Abwesenheit benötigen, können Sie dieses Dokument von Google Docs verwenden.

Sie ist übersichtlich und raffiniert und vermittelt die Botschaft kurz und bündig, ohne den Brief überladen oder langatmig erscheinen zu lassen. Sie folgt einem standardisierten, weltweit akzeptierten Format, das sich sowohl für den beruflichen als auch für den schulischen Gebrauch eignet. Die Vorlage ist mit einer Reihe von Tools kompatibel, lässt sich in hohem Maße anpassen und ist einfach zu bearbeiten.

Ideal für: Berufstätige oder Studenten, die ihre Abwesenheit aufgrund unvorhergesehener beruflicher oder persönlicher Umstände erklären möchten.

7. Krankheitsurlaubsantrag Vorlage von LeaveBoard

via LeaveBoard Diese kostenlose Vorlage für ein Entschuldigungsschreiben von Leave Board bietet ein kurzes Feature. Wenn Sie nicht in die Details Ihrer Abwesenheit gehen wollen, ist diese Vorlage so gestaltet, dass sie professionell ist und auf den Punkt kommt.

Das Erscheinungsbild der Vorlage ist einfach und formell, ohne gestalterische Schnörkel. Sie können den Inhalt in Microsoft Word bearbeiten und in eine PDF-Datei umwandeln, um sie dem Empfänger freizugeben. Und das ist noch nicht alles - LeaveBoard bietet auch eine Handvoll vorformulierter Inhalte, die eine Bearbeitung überflüssig machen.

Ideal für: Mitarbeiter, die kurze Krankmeldungen einreichen müssen, ohne zu viele Details freizugeben.

8. Familien-Notfallurlaub Brief Vorlage by Examples.com

/via_ Beispiele.com Wenn Sie sich um einen dringenden familiären Notfall kümmern müssen, ist die Beantragung von Urlaub im Voraus eine der besten Möglichkeiten, um Professionalität und Integrität zu gewährleisten. Mit dieser Vorlage können Sie genau das zu erledigen.

Sie ist detailliert, formell und optisch ansprechend. Der Brief ist in einem respektvollen Ton verfasst und geht auf den konkreten Grund für die Abwesenheit ein. Mit klaren Platzhaltern für jeden Abschnitt vereinfacht diese Vorlage für Entschuldigungsschreiben die Erstellung formeller Briefe.

Ideal für: Mitarbeiter, die dringende familiäre Situationen erklären müssen, die eine sofortige Beurlaubung erfordern.

Entschuldigungsbriefe mit ClickUp erstellen

Vorlagen für Entschuldigungsschreiben sind ideal für Anfänger, da sie einfach zu benutzen sind und eine sofortige Lösung bieten. Allerdings können sie einschränkend sein.

Diese vorformatierten Dokumente lassen sich nur bis zu einem gewissen Grad benutzerdefiniert gestalten. Wenn Sie ein Entschuldigungsschreiben für außergewöhnliche Situationen schreiben müssen, wie z. B kündigung eines Jobs oder eine zweiwöchige Kündigungsfrist nach einer Kündigung einzuleiten, brauchen Sie etwas Fortgeschritteneres, um die Nuancen dessen zu erfassen, was Sie sagen wollen.

Dies ist der Punkt ClickUp kommt rein!

ClickUp ist eine All-in-One-Software für das Arbeitsmanagement, die Ihnen mit ihrem kaleidoskopischen Bereich an Features dabei helfen kann, professionelle Entschuldigungsschreiben zu verfassen. Und das Beste daran? Es ist ein einfacher, zweistufiger Prozess!

Schritt 1: Schreiben, personalisieren und verfeinern Sie Entschuldigungsbriefe mit ClickUp Brain

Die größte Herausforderung beim Verfassen eines Entschuldigungsschreibens ist das Schreiben selbst. Aber mit ClickUp Gehirn können Sie dies innerhalb weniger Minuten zu erledigen.

ClickUp's hauseigenes KI-Tool, ClickUp Brain, ist der einzige Entschuldigungsbriefschreiber, den Sie in Ihrem Team brauchen. Mit seinem exzellenten Verständnis von Eingabeaufforderungen und seinen personalisierten Features hilft es Ihnen, Entschuldigungsschreiben in professioneller Qualität für jeden Anlass zu erstellen.

In der folgenden Instanz sehen Sie, wie Sie ClickUp Brain nutzen können, um ein 2-Wochen-Kündigungsschreiben zu erstellen:

Erstellen Sie einen Prompt: Ihr Prompt ist das Grundgerüst für Ihr Entschuldigungsschreiben. Geben Sie also einen vor, der den Inhalt Ihres Entschuldigungsschreibens kurz und bündig beschreibt, z.B. formell, kurz, umfassend, etc.

Ihr Prompt ist das Grundgerüst für Ihr Entschuldigungsschreiben. Geben Sie also einen vor, der den Inhalt Ihres Entschuldigungsschreibens kurz und bündig beschreibt, z.B. formell, kurz, umfassend, etc. Personalisieren Sie den Inhalt: Geben Sie nun Details wie Ihren Namen, Ihre Position, den Namen des Empfängers, die Position, den Namen des Unternehmens, den Grund der Kündigung usw. ein. ClickUp Brain wird den Inhalt automatisch auf Ihr Thema abstimmen

Geben Sie nun Details wie Ihren Namen, Ihre Position, den Namen des Empfängers, die Position, den Namen des Unternehmens, den Grund der Kündigung usw. ein. ClickUp Brain wird den Inhalt automatisch auf Ihr Thema abstimmen Feinschliff bis ins kleinste Detail: Nachdem Sie eine Antwort erhalten haben, behandeln Sie diese wie einen ersten Entwurf und suchen nach Verbesserungsmöglichkeiten. Wenn Sie die Sprache, die Worte oder den allgemeinen Tonfall des Inhalts ändern möchten, können Sie ClickUp Brain einfach Bescheid geben, und es wird die Arbeit für Sie erledigen

Hier ist ein Beispiel:

mit ClickUp Brain können Sie mit wenigen Klicks personalisierte Entschuldigungsschreiben für jeden Zweck erstellen - ob für die Firma, für die Ausbildung oder für private Zwecke

Schritt 2: Entschuldigungsschreiben mit ClickUp Docs gestalten, speichern und freigeben

Sobald Sie Ihr Entschuldigungsschreiben mit ClickUp Brain verfasst haben, ist es an der Zeit, seine Formatierung und sein Aussehen zu verbessern mit ClickUp Dokumente .

ClickUp Docs ist ein umfassender und kollaborativer Editor für Dokumente und bietet eine Komplettlösung für das Gestalten, Speichern und Freigeben von Entschuldigungsschreiben.

wählen Sie Ihre ideale Schriftart, Größe, Format und andere Elemente, um mit ClickUp Docs ein hochwertiges Entschuldigungsschreiben zu erstellen

Hier sehen Sie, wie Sie es verwenden können:

Verbessern Sie Ihr Schreiben mit Rich-Text-Formatierung: ClickUp Docs bietet eine Fülle von Formatierungsoptionen. Von Schriftarten bis hin zu Größe und anderen Elementen können Sie Ihr 2-Wochen-Kündigungsschreiben so professionell gestalten, wie Sie es möchten

ClickUp Docs bietet eine Fülle von Formatierungsoptionen. Von Schriftarten bis hin zu Größe und anderen Elementen können Sie Ihr 2-Wochen-Kündigungsschreiben so professionell gestalten, wie Sie es möchten Organisieren und speichern Sie es zusammen mit anderen Dokumenten: Mit Docs Hub können Sie Ihr Kündigungsschreiben bequem in einer eigenen Datei speichern. So können Sie in Zukunft jederzeit darauf zugreifen und es bearbeiten, wenn Sie es brauchen

Mit Docs Hub können Sie Ihr Kündigungsschreiben bequem in einer eigenen Datei speichern. So können Sie in Zukunft jederzeit darauf zugreifen und es bearbeiten, wenn Sie es brauchen Teilen Sie es mit anderen: Mit ClickUp Docs können Sie Ihr Entschuldigungsschreiben auch mit dem Empfänger teilen. Erstellen Sie einfach einen Link zum Teilen, geben Sie den Zugang frei und senden Sie das Schreiben an Ihren Arbeitgeber. Alternativ können Sie es auch ausdrucken und per E-Mail versenden - Sie haben die Wahl

Neben Docs und KI bietet ClickUp eine Reihe weiterer innovativer Tools für das Aufgaben- und Projektmanagement, mit denen Sie Entschuldigungsschreiben verfassen, Ihre Arbeit verwalten, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und vieles mehr!

Verwenden Sie ClickUp, um professionelle Vorlagen für Entschuldigungsschreiben zu erstellen

Studenten, Angestellte, Berufstätige - jeder braucht eine solide Vorlage für Entschuldigungsschreiben in seinem Werkzeugkasten. Diese einzige Ressource erweist sich als ungemein hilfreich bei der Wahrung Ihrer beruflichen Integrität.

Es ist jedoch nicht ideal, sich in jeder Situation auf eine Vorlage zu verlassen.

Wenn Sie ein detailliertes, kritisches Entschuldigungsschreiben verfassen müssen, z. B. ein Rücktrittsschreiben, vertrauen Sie auf ClickUp. Mit seinen leistungsstarken Features können Sie problemlos Entschuldigungsschreiben für jede noch so komplexe Situation erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie ClickUp oder hier anmelden kostenlos!