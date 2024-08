Wie man einen guten Plan für ein Projekt erstellt, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern

Möchten Sie einen Projektplan für Ihr Team erstellen?

Was ist ein Projekt Plan?

Ein Projektplan skizziert die notwendigen Schritte, um ein Projekt abzuschließen. Er legt den Umfang, die zu erbringenden Leistungen, die Ziele und die Fristen für Ihr Projekt fest.

Ohne einen Projektplan haben Sie keine Klarheit über:

Worum es in dem Projekt geht.

Was dieziele des Projekts sind.

Was sind die Ergebnisse des Projekts?

Wie sieht die Zeitleiste für das Projekt aus?

Wer an den einzelnen Projekten in welcher Kapazität arbeiten wird.

Welche Ressourcen werden benötigt, um das Projekt abzuschließen.

Ein gut ausgearbeiteter Projektplan spart Ihnen eine Menge Zeit und Geld. Er ist der zuverlässigste Weg, Ihre Ziele zu erreichen ziele des Projekts innerhalb von Fristen.

Schlüsselkomponenten eines erfolgreichen Projekts Plan

1. Haushaltsplan

Ein guter Plan für ein Projekt enthält immer einen empfohlenen budget . So können Sie auf einfache Weise Ihre Ausgabenprozesse nachverfolgen und das Projekt rentabel halten.

2. Detaillierte Aufgaben für die Arbeit

Ihr Projektplan sollte eine Aufschlüsselung der Arbeiten für jede Aufgabe und Unteraufgabe enthalten, die mit dem Projekt verbunden sind.

3. Zeitplan für das Projekt

Ein Projektplan muss einen Projektzeitplan enthalten, damit Ihr Projekt reibungslos abläuft. Sie sollten eine Karte mit der Zeitleiste des Projekts erstellen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Fristen einhalten.

4. Ressourcenmanagement

Ihr Projektplan muss eine Bestandsaufnahme der Ressourcen enthalten, die Ihnen zur Verfügung stehen, damit Sie sie in der richtigen Reihenfolge einsetzen können. Bei diesen Ressourcen kann es sich um Arbeitskräfte, Software, Hardware oder Zeit handeln.

5. Kommunikationssysteme

Ihr Projektplan muss Ihre Projektziele und -erwartungen klar kommunizieren. Außerdem sollten Software und Systeme vorhanden sein, damit Ihr Projektteam problemlos kommunizieren kann.

6. Umfang des Projekts

Ein erfolgreicher Plan für ein Projekt legt seinen Umfang klar fest. Er definiert, welche Ziele er verfolgt und was in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Dies hilft Ihnen zu vermeiden schleichende Ausweitung des Geltungsbereichs

was Ihren Fortschritt drastisch verlangsamen kann.

7. Ergebnisse des Projekts

Ein Projektleiter kann mit Hilfe von Plänen die Ziele eines Projekts festschreiben, meilensteine des Projekts und die mit den einzelnen Phasen des Projekts verbundenen Leistungen.

How to Make an Awesome Project Plan

Erfolgreiche Projektplanung ist nicht schwer, kann aber zeitaufwändig sein, wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie den Planungsprozess angehen sollen. Um Ihnen Zeit zu sparen, haben wir den Planungsprozess in neun einfache Schritte unterteilt, die Sie leicht befolgen können.

Schritt 1: Erledigen Sie Ihre Recherche

Bevor Sie einen Plan für ein Projekt erstellen, müssen Sie alle verfügbaren Informationen durchgehen. Sie müssen verstehen, was der Client (intern oder extern) will und was er erreichen möchte.

Gehen Sie alle wichtigen Dokumente und projektbezogenen Mitteilungen gründlich durch. Das können Gespräche sein, die Sie mit dem Client geführt haben, Ideen, die Sie aufgeschrieben haben, vorläufige Daten, die Sie gesammelt haben - einfach alles.

Die Verwendung eines Wikis oder eines Dokumentenmanagement-Tools wie ClickUp docs ist der einfachste Weg, um all diese Informationen in einem organisierten Space zu speichern.

Erst wenn Sie genau wissen, woran Sie arbeiten werden, können Sie einen vorbildlichen Plan für das Projekt erstellen.

Schritt 2: Stellen Sie sich die richtigen Fragen

Sobald Sie alle Informationen beisammen haben, ist es an der Zeit, mit der Arbeit an Ihrem Projektplan zu beginnen. Bevor Sie ein Projekt in Angriff nehmen, sollten Sie sich erst einmal mit dem Projekt vertraut machen.

Stellen Sie sich die folgenden Fragen:

Welche Anforderungen stellt der Client an dieses Projekt?

Gibt es noch etwas, das ich vom Client und den Projektbeteiligten benötige?

Haben wir mit einemprojektstrukturplan wie diesem gearbeitet?

Was sind die offensichtlichen Hindernisse für den Fortschritt dieses Projekts?

Habe ich genug Leute, die an diesem Projekt zu erledigen haben?

Welche anderenherausforderungen werden während des Projekts auf mich zukommen?

Die frühzeitige Beantwortung dieser Fragen verringert die Wahrscheinlichkeit, dass unerwartete Probleme auftauchen. Sie haben Ihre Due-Diligence-Prüfung erledigt und sind nun bereit, mit der Arbeit an Ihrem Projekt zu beginnen.

Schritt 3: Zusammenarbeit mit Ihrem Team

Die meisten Projektmanager beziehen ihr Team nicht in die gesamte Phase der Projektplanung ein. das Team ist für die Ausführung des Plans verantwortlich, nicht für die Strategie, richtig?

Dies führt zu großen Problemen in Ihrem Projektstrukturplan.

Da Sie die Meinung Ihres Teams nie berücksichtigt haben, kann es Probleme mit bestimmten Zielen, Leistungen oder Meilensteinen des Projekts geben. Sie sitzen nun mit einem Projektplan fest, der nicht mit den Fähigkeiten oder Bestrebungen Ihres Teams übereinstimmt. Sie können entweder von vorne anfangen und einen neuen Plan ausarbeiten oder mit dem aktuellen Plan fortfahren, der zwangsläufig zu Terminüberschreitungen führt oder hinter Ihren Erwartungen zurückbleibt.

Keine der beiden Möglichkeiten ist ideal.

Projektmanager können dieses Dilemma vermeiden, indem sie ihr Team frühzeitig in die Planung des Projekts einbeziehen. Zum Beispiel könnten sie einen Termin einplanen kickoff Meeting . Es ist ein einfacher Schritt, der die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Projekt das Budget und das Enddatum überschreitet, massiv verringern kann.

Schritt 4: Ziele, Leistungen und Prioritäten festlegen

Sobald Sie Ihr Team zusammen haben, können Sie mit der Festlegung des Projektumfangs beginnen. Zu Ihrem Projektumfang gehören Ihre Ziele, Prioritäten und Projektleistungen.

Schauen wir uns jedes dieser Elemente an.

A) Ziele

Der erste Schritt in diesem Prozess ist die Festlegung von Zielen für das Projekt. Neben den großen Projektzielen wie Projektabschluss und -einführung müssen Sie auch kleinere Einzelziele im Auge behalten. Dazu können Projektziele gehören, die sich auf Folgendes beziehen:

Beherrschung der Software

Produktivität

Teamarbeit und Kollaboration

Selbstmanagement

Denken Sie daran, dass diese kleineren Ziele im Großen und Ganzen entscheidend sind und eine große Rolle für den Erfolg Ihres Projekts spielen werden. Da Ihr Team eine klare Vorstellung davon hat, was es zu erledigen hat, kann es sofort loslegen.

B) Erreichbare Ergebnisse

Jedes Ziel, das sich ein Projektmanager setzt, sollte mit einem Anhang versehen sein. Es ist wichtig, dass Sie diese Ergebnisse Ihrem Team vor Beginn des Projekts klar vorgeben. So haben sie eine konkrete Vorstellung davon, was von ihnen erwartet wird und wie sie Fortschritte machen können.

Bei den Projektleistungen muss es sich nicht nur um greifbare Elemente wie Berichte und Dateien handeln. Bei der Arbeit mit Software könnte zum Beispiel auch die Entwicklung eines Farbschemas als Ergebnis angesehen werden.

Zu erledigen ist lediglich der Nachweis, dass ein Projekt in einer bestimmten Phase Fortschritte macht. Sobald Sie diese Dokumente erstellt haben, kann Ihr Team seine Aufgaben in Windeseile erledigen.

C) Prioritäten

Die Einstellung von Prioritäten für Ihre Projektziele ist ein weiterer wichtiger Teil des Projektplanungsprozesses. Das Anhängen von Prioritäten an Ziele hilft Ihrem Team zu verstehen, welche Aufgaben zu einem bestimmten Zeitpunkt wichtig sind.

Ein Beispiel: Sicherstellen, dass ein formular für die Anmeldung ist die Erfassung der Daten in Ihrem CRM wichtiger als die Suche nach der perfekten Farbe des Formulars.

Schritt 5: Delegieren

"Wenn Sie als Unternehmer wirklich wachsen wollen, müssen Sie lernen zu delegieren."

Richard Branson, britischer Unternehmer

Ein Projektmanager ist verständlicherweise versucht, jeden Arbeitsprozess zu beaufsichtigen. Sie wollen, dass der Fortschritt reibungslos verläuft und Schluckauf vermieden wird, nicht wahr?

Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass Sie alles verlangsamen werden. Indem Sie alles über sich ergehen lassen, schaffen Sie massive Engpässe in den Arbeitsabläufen Ihres Teams. Delegieren ist ein wesentlicher Bestandteil der Planung von Projekten. Sie müssen Ihrem Team vertrauen, dass es die Dinge erledigt, sonst kommen Sie als Unternehmen nicht weiter.

Die Einbeziehung Ihres Teams in den Planungsprozess kann hier unglaublich hilfreich sein. Da sie ihre Fähigkeiten kennen, sind sie in einer besseren Position, um zu verstehen, ob sie eine Aufgabe bewältigen können. So wird der Delegierungsprozess zu einem gemeinsamen Aufwand, bei dem niemand mehr abbeißt, als er kauen kann.

Schritt 6: Planen Sie Ihr Projekt in einem Gantt Diagramm

Nachdem Sie sich für Ziele, Leistungen und Mitarbeiter entschieden haben, können Sie Ihre Zeitleiste für das Projekt in einem Gantt-Diagramm darstellen.

Denken Sie an Gantt Diagramme sind veraltet?

Eigentlich haben sie sich ganz schön weiterentwickelt! Wenn Sie ClickUp Gantt Diagramme verwenden, werden Sie entdecken, wie cool sie tatsächlich sein können!

Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihrem Team einen visuellen Überblick über das zu geben, was noch kommen wird. Ihr Gantt Diagramm enthält jede Aufgabe, jeden Mitarbeiter und jedes Fälligkeitsdatum. Ihr Team braucht nur einen Blick darauf zu werfen, um zu wissen, was als Nächstes ansteht.

Gantt-Diagramme eignen sich besonders für die Darstellung von Meilensteinen, die als Kontrollpunkte für Ihr Team dienen können. Es ist auch ein hervorragendes Tool für eine Bestandsaufnahme der Abhängigkeiten von Aufgaben zu machen und verwalten Sie die Prioritäten Ihrer Aufgaben. Falls Ihnen die Zeit davonläuft, können Sie jederzeit den kritischen Pfad eines Projekts berechnen, um den schnellsten Weg zu erledigen.

Weitere Informationen darüber, was ein kritischer Pfad ist und wie Sie ihn in ClickUp berechnen, finden Sie unter hier .

Schritt 7: Akzeptieren Sie, dass Dinge aus dem Zeitplan fallen

Auf Unvorhergesehenes können Sie sich zwar nicht vorbereiten, aber Sie können den Schaden, den es für den Fortschritt Ihres Projekts bedeuten kann, minimieren.

Lassen Sie in Ihrem Projektplan immer etwas Spielraum, um mit Schluckauf zurechtzukommen. Kein Projekt wird jemals genau so verlaufen wie geplant - aber das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Solange Sie diese Irrungen und Wirrungen als Lernprozess betrachten und sich darauf einstellen, wird es Ihnen gut gehen.

Schritt 8: Kommunizieren Sie weiter mit Ihrem Team

Es ist wichtig, während eines Projekts immer einen direkten Draht zu Ihrem Team zu haben. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, alle Aktualisierungen und Probleme des Projekts zu kommunizieren. Sie können sich leicht einen Überblick über den Status Ihres Projekts verschaffen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen geben.

Kommunikationskanäle helfen Ihrem Team auch bei der Zusammenarbeit untereinander. Oft sind an den Aufgaben eines Projekts mehrere Personen beteiligt, die zusammenarbeiten müssen, um das Projekt zu erledigen. Ein stabiler Kommunikationskanal, der Bilder, Videos und Dateien wie ClickUp-Kommentare verarbeiten kann, ist eine gute Möglichkeit, die Zusammenarbeit Ihres Teams zu verbessern.

Schritt 9: Führen Sie eine Nachbereitung und Analyse des Projekts durch

Für Projektmanager ist es wichtig, eine Nachbereitung des Projekts durchzuführen. So können Sie beurteilen, wie effektiv Ihr Projektplan war, und etwaige Probleme ausräumen.

Beziehen Sie Ihr Team mit ein und lassen Sie es sagen, was ihm am Setup des Projekts gefiel und was ihm nicht gefiel. Dies ist ein wertvolles Feedback, das Ihnen helfen wird, einen teamfreundlicheren Plan für die Zukunft zu erstellen.

Wie ClickUp bei der Projektplanung helfen kann

Die Planung von Projekten kann ein komplexer Prozess sein, ClickUp kann Ihnen dabei helfen, es zu rationalisieren. Es bietet alles, was Sie sich von einer Projektmanagement-Software wünschen können:

Aufgaben und Unteraufgaben

Checklisten

Gantt Diagramme

Benutzerdefinierte Status

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen

Mehrere Ansichten - Kanban, Liste, Kalender, etc.

Tonnen von Integrationen

und das ist nur die Spitze des Eisbergs!

Sehen Sie sich genauer an, wie ClickUp Ihnen helfen kann, Ihren Projektmanagement Plan mit Leichtigkeit auszuführen:

Projektplanung Anforderung #1: Erstellen eines geordneten Project Space

Einer der Schlüssel bei der Projektplanung ist die Schaffung eines sauberen und geordneten Space für Ihr Projekt. Ihr Team braucht einen übersichtlichen Space, in dem es sich organisieren und gemeinsam an den Projekten arbeiten kann. Jedes Projekt braucht einen Space, der Folgendes umfasst:

Detaillierte Beschreibungen der Aufgaben

Unteraufgaben

Checklisten

Mitarbeiter

ClickUp Lösung: Organisierte Projekt Hierarchie

ClickUp bietet Ihrem Team einen strukturierten Space, um alle projektbezogenen Aktivitäten zu organisieren. Die Struktur von ClickUp sieht folgendermaßen aus: Workplace > Space > Ordner > Listen > Aufgaben > Unteraufgaben.

Hier ein genauerer Blick auf jede dieser Ebenen:

Arbeitsplatz: Dies ist die oberste Hierarchieebene, in der Sie Ihr Unternehmen in einzelne Teams aufteilen.

Spaces: Dies sind Bereiche, die bestimmten Untergruppen Ihres Teams gewidmet sind, z. B. " produktmanagement " oder "Testen"

Ordner: Hier speichern Sie projektbezogene Listen

Listen: Hier werden alle Ihre einzelnen Projekte aufgelistet.

Aufgaben: Hier findet die meiste Arbeit statt. Jede Aufgabe hat ihre eigenen Unteraufgaben, detaillierte Projektbeschreibungen, Kommentare und vieles mehr.

Unteraufgaben: Jede Aufgabe kann in einzelne Unteraufgaben aufgeteilt werden.

Checklisten: Sie können eine Checkliste oder Aufgabenliste in die Aufgaben oder Unteraufgaben einbetten. Ein Beispiel wäre eine Checkliste für die Qualitätskontrolle bei Softwaretests.

Projektplanungsanforderung #2: Zusammenstellung detaillierter Projektinformationen

Ein Musterprojektplan ermöglicht Ihrem Team den Zugriff auf alle projektbezogenen Informationen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn so können sie sich einen Überblick über ihre Arbeit verschaffen und Ihnen bei der Ausarbeitung eines Plans zur Bewältigung eines Projekts helfen.

ClickUp Lösung: ClickUp Docs

ClickUp Docs ist ein integriertes Wiki-Tool für Ihr Geschäft. Sie können es als Wissensbasis nutzen, um wichtige Unternehmensinformationen und projektbezogene Dokumente zu speichern. Da diese Dokumente zusammen mit den zugehörigen Projekten gespeichert werden, kann Ihr Team problemlos auf sie zugreifen.

Hier sind einige nützliche Features von Docs:

Die Dokumente von ClickUp können so detailliert sein, wie Sie es wünschen. Sie haben Zugriff auf Rich-Text-Formatierungsoptionen, um ein Projektplan-Dokument zu erstellen, das die jeweilige Aufgabe genau widerspiegelt.

Sie können Seiten innerhalb von Dokumenten verschachteln, um Informationen einfach zu kategorisieren.

Sie können die Zugriffsrechte für jedes Dokument benutzerdefiniert festlegen, um sicherzustellen, dass nur bestimmte Personen über Bearbeitungs- und Ansichtsrechte verfügen.

Sie können Ihr Dokument sogar von Google indexieren lassen, damit es in der Websuche auftaucht.

Mit ClickUp Docs ist es kein Problem, ein detailliertes Informationspaket für Ihr Team zu erstellen.

Anforderung an die Projektplanung #3: Kollaborative Ideenfindung

Es ist wichtig, Ihr Team in die Planungsphase des Projekts einzubeziehen. Indem Sie ihre Beiträge in Ihre Planungsstrategien einbeziehen, können Sie einen Projektmanagement Plan erstellen, der auf ihre Fähigkeiten abgestimmt ist.

ClickUp Lösung: Integrierte Mindmaps

Mit den Mindmaps von ClickUp können Sie Ihr Team in Ihre Projektplanungsphase einbeziehen. Es wird ihnen leicht fallen, ihre Gedanken niederzuschreiben und einen Plan zu entwerfen, der für sie und das Projekt am besten geeignet ist.

Da die Mindmaps von ClickUp bereits integriert sind, können Sie diese Ideen nahtlos in Ihren Projekt Spaces übertragen und mit dem Projekt beginnen!

Projektplanung Anforderung #4: Prioritäten und Abhängigkeiten

Ihr Projekt management tool muss die Prioritäten der Aufgaben unterstützen . Dies hilft Ihrem Team, die wichtigsten Aufgaben zuerst anzugehen und sie aus dem Weg zu räumen.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Ihr Team die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge angeht. Eine gute Möglichkeit, dies zu erledigen, besteht darin, Aufgaben so lange zu blockieren, bis bestimmte vorherige Aufgaben abgeschlossen sind.

ClickUp Lösung: Starke Prioritäten und Abhängigkeiten

ClickUp ist mit Prioritäten und Abhängigkeiten für Aufgaben ausgestattet, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt immer reibungslos voranschreitet. Schauen Sie sich die einzelnen Features einmal genauer an: Prioritäten Mit ClickUp können Sie jeder Aufgabe Prioritäten hinzufügen, um Ihrem Team mitzuteilen, was zuerst erledigt werden muss. Diese Prioritäten sind mit einem praktischen Farbcode versehen, der eine einfache Identifizierung ermöglicht:

Rot : Dringend

: Dringend Gelb : Hohe Priorität

: Hohe Priorität Blau : Normale Priorität

: Normale Priorität Grau: Niedrige Priorität

Da diese Farbkodierung in ClickUp Standard ist, wird Ihr Team keine Probleme haben, die vorrangigen Aufgaben zu identifizieren, unabhängig von dem Projekt, an dem es arbeitet. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Aufgaben nach Priorität zu filtern und zu sortieren, um sie leichter in Angriff nehmen zu können.

#

Abhängigkeiten ClickUp bietet Ihnen eine Menge verschiedener Abhängigkeiten, um sicherzustellen, dass Ihr Team die Aktivitäten in der richtigen Reihenfolge durchführt. Hier ein Blick darauf, was Sie in ClickUp erhalten:

Warten auf Abhängigkeit: Damit wird Ihr Projekt Team darauf hingewiesen, dass es mit dieser Aufgabe erst beginnen sollte, wenn eine vorherige Aufgabe abgeschlossen ist.

Blocking Dependency: Dadurch wird verhindert, dass eine Aufgabe gestartet wird, bevor eine vorherige Aufgabe abgeschlossen ist.

Abhängigkeits-Warnung: ClickUp warnt Benutzer davor, eine Aufgabe zu schließen, während sie auf die Fertigstellung einer anderen Aufgabe wartet.

Entsperrende Benachrichtigungen: Ihr Projekt Team erhält Benachrichtigungen, sobald eine Aufgabe freigegeben wurde, damit es mit der Arbeit daran beginnen kann.

Mit den Abhängigkeiten von ClickUp müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, Ihr Team manuell über die richtige Reihenfolge der Aufgaben zu informieren. ClickUp erledigt das automatisch für Sie!

Projektplanung Anforderung #5: Delegation

Sie müssen Aufgaben an verschiedene Mitglieder Ihres Teams delegieren, um sicherzustellen, dass Ihr Workload gleichmäßig verteilt ist. Ihre Projektmanagement-Software muss Ihnen eine effektive Möglichkeit bieten, Aufgaben zu verteilen und Mitglieder des Teams darüber zu informieren, was sie zu erledigen haben.

Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie diesen Prozess manuell durchführen, was vor allem bei komplexen Projekten unpraktisch sein kann.

ClickUp Lösung: Zugeordnete Kommentare Das ClickUp Feature für zugewiesene Kommentare macht es unglaublich einfach, einem Mitglied des Teams eine Aufgabe zuzuweisen. Zu erledigen ist lediglich, dass Sie einer Person einen Kommentar zuweisen und dieser in eine Aufgabe umgewandelt wird.

ClickUp schickt der Person auch eine Benachrichtigung, damit sie nicht übersehen wird. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Kommentar als erledigt zu markieren, wenn sie ihn erledigt haben. Damit entfällt die Notwendigkeit, nachzuprüfen, ob die Aufgabe abgeschlossen ist oder nicht.

Projektplanung Anforderung #6: Gantt Diagramm Terminplanung

Die Zeitplanung Ihres Projekts in einem Gantt Diagramm ist ein unglaublich wichtiger Teil Ihres Planungsprozesses. Es verschafft Ihrem Projektteam einen visuellen Überblick über den Stand der Dinge und ermöglicht Ihnen schnelle Änderungen in der Terminplanung. Ohne ein Gantt Diagramm wird es Ihnen schwer fallen, das "Gesamtbild" zu sehen und Ihre Aufgaben so effektiv zu planen.

ClickUp Lösung: Eingebaute Gantt Diagramme

ClickUp verfügt über leistungsstarke, integrierte Gantt-Diagramme, mit denen Sie den Fortschritt Ihres Teams in einem Projekt einfach darstellen können. Die Gantt Diagramme von ClickUp können:

Ihre Abhängigkeiten von Aufgaben automatisch anpassen, wenn Sie Elemente umplanen.

Den prozentualen Fortschritt Ihres Projekts auf der Grundlage der fertiggestellten Aufgaben/Gesamtaufgaben berechnen.

Den erwarteten mit dem aktuellen Fortschritt des Projekts vergleichen.

Ihren kritischen Pfad berechnen, um festzustellen, welche Aufgaben Sie priorisieren müssen.

Projektplanung Anforderung #7: Kommunikation

Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Plans für das Projektmanagement. Sie müssen mit Ihrem Team kommunizieren, um über den Fortschritt Ihres Projekts auf dem Laufenden zu bleiben. Ein effektiver Kommunikationskanal kann auch die Bedenken Ihres Teams gegenüber einem Projekt zerstreuen. Wenn sie irgendwelche Zweifel haben, können sie diese leicht äußern.

ClickUp Lösung: Starke Kommentare

ClickUp Aufgaben verfügen über eingebaute Kommentarbereiche, die es Ihrem Team ermöglichen, während eines Projekts einfach miteinander zu kommunizieren. Zu erledigen ist mit ClickUp-Kommentaren Folgendes:

Ihr Team kann Bilder, Links und Dateien zu seinen Kommentaren hinzufügen, damit es seinen Standpunkt leichter vermitteln kann.

ClickUp unterstützt auch das Taggen in Kommentaren, wodurch Sie ein Mitglied Ihres Teams direkt über etwas informieren können.

Da es für jede Aufgabe einen eigenen Kommentarbereich gibt, sind Ihre Unterhaltungen übersichtlich organisiert.

ClickUp kann auch mit einem Messaging-Tool wie Slack integriert werden, um sicherzustellen, dass die Unterhaltungen Ihres Teams zu Ihrem Projekt Space hinzugefügt werden.

Vorlagen für die Projektplanung

Mit einer Vorlage für den Projektplan können Sie sofort mit dem Planungsprozess beginnen. Kopieren Sie einfach Ihre Projektinformationen in eine Vorlage für einen Projektplan, und schon können Sie loslegen!

Sobald Sie beginnen, ClickUp zu benutzen haben Sie Zugang zu all diesen Vorlagen, um Ihr Projekt sofort zu planen.

Projektmanagement Vorlage Vorlage verwenden

RoadMap - Gantt-Ansicht Vorlage

#

Vorlage für einen Projektfahrplan Vorlage verwenden

RoadMap - Board Ansicht Vorlage

#

Projektmanagement - Gantt-Ansicht Vorlage

Schlussfolgerung

Der Versuch, ein Projekt zu planen, ist nicht die einfachste Aufgabe der Welt. Aber es muss auch keine Raketenwissenschaft sein.

Mit einem guten Projektmanagement tool wie ClickUp haben Sie alles, was Sie brauchen, um einen effektiven Plan für Ihr Projekt zu erstellen!

Warum nicht für ClickUp anmelden und erleben Sie es selbst?