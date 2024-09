10 Monte-Carlo-Simulationssoftware im Jahr 2024 (Free & Paid)

Die Monte-Carlo-Simulation ist eine mathematische Technik, bei der durch wiederholte zufällige Stichproben der Bereich möglicher Ergebnisse für ein ungewisses Ereignis vorhergesagt wird. Sie ist auch als Monte-Carlo-Methode oder als Simulation mit mehreren Wahrscheinlichkeiten bekannt.

Viele Softwarelösungen wenden diese Methode an, um die Auswirkungen von Risiken zu ermitteln mit Hilfe von KI, zum Beispiel. Sie wird auch zur Vorabbewertung von Aktienkursen, für Umsatzprognosen, Projektmanagement, Finanzmodellierung, Risikoanalyse und Preisgestaltung usw. verwendet.

Fun Fact: Die Monte-Carlo-Simulation ist eine weitere produkt der Nachkriegszeit eine von John von Neumann und Stanislaw Ulam während des Krieges erfundene Technik zur Verbesserung der Entscheidungsfindung unter unsicheren Bedingungen?

Es ist nach dem Stadtstaat Monaco benannt, einem berühmten Glücksspielziel, weil Zufall und zufällige Ergebnisse bei dieser Modellierungstechnik eine zentrale Rolle spielen.

Nach umfangreichen Recherchen habe ich eine Liste der besten auf dem Markt erhältlichen Tools für die Monte-Carlo-Simulation zusammengestellt. Werfen wir einen Blick auf sie.

Worauf sollten Sie bei Monte-Carlo-Simulationssoftware achten?

Bei der Überprüfung von Monte-Carlo-Simulationssoftware achte ich nicht nur auf die Vorhersage von Ergebnissen in unvorhersehbaren Situationen, sondern auch auf die folgenden Schlüssel-Features.

Dateneingabe: Suchen Sie nach Software, die den einfachen Import von Daten aus Tabellenkalkulationen oder anderen Quellen ermöglicht

Suchen Sie nach Software, die den einfachen Import von Daten aus Tabellenkalkulationen oder anderen Quellen ermöglicht Unterstützte Verteilungen: Die Simulationsmodellsoftware sollte einen breiten Bereich von Wahrscheinlichkeitsverteilungen anbieten, um reale Szenarien genau zu modellieren. Zu den gängigen Verteilungen gehören normal, gleichmäßig und dreieckig

Die Simulationsmodellsoftware sollte einen breiten Bereich von Wahrscheinlichkeitsverteilungen anbieten, um reale Szenarien genau zu modellieren. Zu den gängigen Verteilungen gehören normal, gleichmäßig und dreieckig Visualisierungstools: Nützliche Visualisierungen wie Histogramme und Streudiagramme können den Benutzern helfen, die Beziehungen zwischen den Variablen zu verstehen und die Ergebnisse effektiv zu interpretieren

Nützliche Visualisierungen wie Histogramme und Streudiagramme können den Benutzern helfen, die Beziehungen zwischen den Variablen zu verstehen und die Ergebnisse effektiv zu interpretieren Sensitivitätsanalyse: Dieses Feature hilft mir zu erkennen, welche Eingabevariablen den größten Einfluss auf das Ergebnis haben

Dieses Feature hilft mir zu erkennen, welche Eingabevariablen den größten Einfluss auf das Ergebnis haben Parallelisierung: Damit kann die Software Simulationen auf mehrere Prozessoren verteilen, um sie schneller auszuführen

Damit kann die Software Simulationen auf mehrere Prozessoren verteilen, um sie schneller auszuführen Optimierung: Einige Programme bieten Tools an, die helfen, die optimalen Werte für die Eingabevariablen zu finden

Einige Programme bieten Tools an, die helfen, die optimalen Werte für die Eingabevariablen zu finden Skalierbarkeit: Sicherstellen, dass die Software effizient mit großen und komplexen Modellen arbeiten kann

Sicherstellen, dass die Software effizient mit großen und komplexen Modellen arbeiten kann Benutzeroberfläche: Eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Drag-and-Drop-Funktion oder übersichtlichen Assistenten für die Modellerstellung kann Zeit und Frustration sparen

Eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Drag-and-Drop-Funktion oder übersichtlichen Assistenten für die Modellerstellung kann Zeit und Frustration sparen Technischer Support: Ein verlässlicher technischer Support kann bei der Bewältigung von Problemen von unschätzbarem Wert sein

Die 10 besten Monte-Carlo-Simulationsprogramme für das Jahr 2024

Wir haben unsere Checkliste für das, was die Software zu erledigen hat. Hier sind die 10 besten Programme, die die Monte-Carlo-Simulation für statistische Analysen in verschiedenen Geschäftsbereichen einsetzen.

Berücksichtigen Sie die Größe Ihres Teams, die Ziele Ihres Geschäfts und die Verwendung erweiterter Features, um die Software auszuwählen, die am besten zu Ihrem Budget passt.

1. Excel

über Microsoft Support Ich begann meine Suche mit etwas Einfachem. Das Ergebnis war: Tabellenkalkulationen wie Excel oder Google Tabellen Alternativen für die Datenmodellierung und die Durchführung von Monte-Carlo-Simulationen.

Um die Simulation einzurichten, habe ich ein Excel-Blatt mit Spalten für jede Variable und einer Spalte für den berechneten Gewinn erstellt. Dann habe ich Formeln für die Variablen in jeder Zeile eingegeben, um zufällige Werte für Nachfrage, Verkaufspreis und Kosten zu erzeugen.

Die nächste Aufgabe bestand darin, die abhängige Variable zu berechnen. Dazu füllte ich sie aus, um mehrere Szenarien zu simulieren. Anschließend analysierte ich die Ergebnisse und erstellte Berichte mit Hilfe visueller tools in Excel.

Ich dachte mir, dass man mit einem Grundverständnis der Formeln und Funktionen in Excel auch Monte-Carlo-Simulationen durchführen kann.

Das Beste an diesem Tool ist, dass es neben der Simulation über mehrere Funktionen verfügt, wodurch es sich auch für kleine Geschäfte oder Start-ups eignet. Da es Cloud-basiert ist (über Microsoft 365), kann jeder von überall und von jedem Gerät aus darauf zugreifen.

Excel beste Features

Verwendung von Funktionen wie RAND() und RANDBETWEEN() zur Erzeugung zufälliger Nummern, einem Kernelement von Monte-Carlo-Simulationen

Verwendung eines breiten Bereichs von Wahrscheinlichkeitsfunktionen wie NORM.INV() für normale Verteilungen, LOGINV() für lognormale Verteilungen usw., um verschiedene reale Szenarien zu modellieren

Erstellen Sie komplexe Formeln, die verschiedene Variablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen einbeziehen und Ihre Simulationen benutzerdefiniert gestalten

Verwenden Sie VBA-Scripting in Excel, um Automatisierungen und benutzerdefinierte Anpassungen für komplexe Monte-Carlo-Simulationen zu erstellen

Excel-Einschränkungen

Kann bei komplexen Simulationen mit vielen Variablen oder komplizierten Formeln umständlich werden

Excel bietet zwar einige Visualisierungstools, diese sind jedoch nicht so fortschrittlich und anpassbar wie spezielle Simulationssoftware

Die manuelle Eingabe von Formeln in Excel erhöht das Risiko von Fehlern und beeinträchtigt die Genauigkeit der Simulation

Excel-Preise

Für 1 PC oder Mac: $159,99

$159,99 Excel mit Microsoft 365: Ab 6,99 $/Monat

Excel-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,700+ Bewertungen)

4.7/5 (2,700+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (18,000+ Bewertungen)

2. Google Tabellen

über Google Workspace Wenn es um Komfort geht, ist Google Tabellen kaum zu schlagen. Eine großartige Excel-Alternative ich habe festgestellt, dass es eine weitere gute Option für einfache Monte-Carlo-Simulationen ist.

Um eine Monte-Carlo-Simulation einzurichten, müssen Sie zunächst das Modell bestimmen. Dann wählen Sie die beteiligten Variablen und ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen (normal, gleichmäßig usw.).

Ich habe Funktionen zur Generierung zufälliger Nummern verwendet, um verschiedene Szenarien zu simulieren, indem ich Formeln mit Zufallsvariablen erstellte und diese über mehrere Zeilen und Spalten kopierte.

Und schon ist Ihre Simulation fertig! Wenn Sie gerade erst anfangen und nicht in ein spezielles Tool für Simulationen investieren möchten, ist Google Tabellen eine gute Option.

Es eignet sich hervorragend für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Mehrere Benutzer können gleichzeitig an der gleichen Simulation arbeiten, was es ideal für Teams macht.

Google Tabellen beste Features

Freigeben des gewählten Modells und Zusammenarbeit mit anderen in Echtzeit

Integration mit anderen Google-Produkten, wie z. B. Formularen zur Datenerfassung

Verwendung eines breiten Bereichs von Formeln zur Modellierung verschiedener Szenarien

Lernen Sie die Grundlagen von Monte-Carlo-Simulationen mit leicht verfügbaren Ressourcen und Add-Ons wie Risk Solver

Google Tabellen Limits

Kann sich bei großen Datensätzen oder vielen Iterationen verlangsamen

Nicht ideal für hochkomplexe Modelle mit zahlreichen Variablen oder fortgeschrittenen Formeln

Es fehlen die tiefgreifenden statistischen Analyse-Features einer speziellen Simulationssoftware

Google Tabellen Preise

Free für die persönliche Nutzung

für die persönliche Nutzung Business Standard: $12 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Google Tabellen Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

3. GAMS

über GAMS Im Gegensatz zu den meisten Optimierungsprogrammen, die auf proprietären Skriptsprachen beruhen, verwendet GAMS die Algebraische Modellierungssprache (AML). Mir ist aufgefallen, dass diese Sprache ein hohes Maß an Lesbarkeit bietet und der gängigen mathematischen Notation ähnelt. Dies erleichtert Benutzern mit einem ausgeprägten mathematischen Hintergrund das Schreiben und Verstehen von Modellen und reduziert den Bedarf an umfangreichen Programmierkenntnissen.

GAMS ist nicht nur auf die Lösung von Einzelproblemen ausgerichtet und beschränkt Sie nicht auf einen einzigen Solver. Es fungiert als Modellierungsumgebung, die mit verschiedenen Solvern von Drittanbietern verbunden werden kann, von denen jeder seine Stärken und Schwächen hat. Sie können auch auf die eingebaute Bibliothek von Solvern für verschiedene Optimierungsprobleme zugreifen.

GAMS beste Features

Verwendung einer algebraischen Sprache, die eine intuitive und effiziente Entwicklung ermöglichtbeispiele für Diagramme als Modelle

Verarbeitung komplexer Modelle mit einer großen Zahl von Variablen und Beschränkungen, wodurch sich dieses tool ideal für die Lösung umfangreicher Optimierungsprobleme eignet

Importieren und Exportieren von Daten aus verschiedenen Quellen, um mit realen Datensätzen für die Modelle zu arbeiten

Grenzen von GAMS

Bietet keine Features wie integrierte Generierung zufälliger Nummern und Visualisierungstools für die Analyse von Simulationsergebnissen

Das Verstehen der algebraischen Modellierungssprache und die effektive Nutzung ihrer Funktionen erfordert mehr Zeit und Training

Begrenzte Möglichkeiten der Datenvisualisierung

Preise für GAMS

Basismodell: Beginnt bei $3.500

Beginnt bei $3.500 Solver und Solver-Verknüpfungen: Beginnt bei $1750

Beginnt bei $1750 Benutzerdefinierte Preise

GAMS-Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

4. Kristallkugel Professionell

über Oracle-Kristallkugel Meine Mitglieder und ich waren dabei, eine neue Marketingkampagne für ein Vorzeigeprodukt zu starten, aber es war schwierig, den Erfolg vorherzusagen. Es gab zu viele Unbekannte: Wie würden die Kunden auf die Kampagne reagieren? Was, wenn unser Konkurrent etwas Ähnliches starten würde?

Ich fügte alle unsere Daten - Größe der Zielgruppe, potenzielle Marketingreichweite und sogar einige historische Verkaufszahlen - in meine Tabellenkalkulation ein. Mit Crystal Ball konnte ich Tausende von verschiedenen Szenarien simulieren und dabei die Unsicherheiten der einzelnen Faktoren berücksichtigen. Es war, als würde ich die Kampagne tausendmal durchspielen, bevor wir einen Cent ausgaben!

Crystal Ball geht über einfache Monte-Carlo-Simulationen hinaus. Es bietet fortschrittliche Features wie das Latin Hypercube Sampling, das dazu beiträgt, eine repräsentativere Auswahl möglicher Ergebnisse innerhalb der Simulation zu gewährleisten.

Sie können es in gängige Tabellenkalkulationen wie Microsoft Excel integrieren, um vorhandene Daten und Workflows zu nutzen.

Crystal Ball Professional beste Features

Zugriff auf einen Bereich von Prognosetechniken, einschließlich Zeitreihenanalyse, zur Vorhersage künftiger Trends und zur Vorwegnahme potenzieller Probleme

Analysieren Sie die Auswirkungen verschiedener Faktoren auf das Modell und untersuchen Sie verschiedene "Was-wäre-wenn"-Szenarien, um potenzielle Risiken und Chancen zu verstehen

Effektive Kommunikation von Ergebnissen und Erkenntnissen mit klaren und anpassbaren Visualisierungen wie Diagrammen und Grafiken

Crystal Ball Professional Grenzen

Obwohl die Benutzeroberfläche so gestaltet ist, dass sie leicht zugänglich ist, könnten einige Benutzer mit fortgeschrittenen statistischen Anforderungen die Funktionen im Vergleich zu spezialisierter Software limitiert finden

Crystal Ball Professional ermöglicht das Freigeben von Daten und die Zusammenarbeit, bietet aber möglicherweise nicht die gleichen Features wie einige Cloud-basierte Simulationsplattformen

Preise für Crystal Ball Professional

Free

Small Biz: Ab $39 für drei Benutzer (jährliche Abrechnung)

Ab $39 für drei Benutzer (jährliche Abrechnung) Pro: Ab $79 für fünf Benutzer (jährliche Abrechnung)

Ab $79 für fünf Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Crystal Ball Professional Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

5. Minitab

über Minitab Minitab eignet sich hervorragend für die Analyse komplexer Daten und das Verstehen größerer Zusammenhänge. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Tools und Funktionen, die auf Six-Sigma-Methoden und Qualitätsverbesserungsinitiativen ausgerichtet sind.

Was mich bei der Verwendung von Minitab besonders beeindruckt hat, ist der integrierte Assistent, der während des gesamten Analyseprozesses kontextabhängige Hilfe und Anleitung bietet und mir so die Navigation in der Software erleichtert.

Beeindruckend ist auch die umfangreiche Bibliothek anpassbarer Diagramme, Grafiken und Visualisierungen wie Histogramme, Boxplots und Scatterplots.

Beste Features von Minitab

Zugriff auf ein umfassendes Angebot an statistischen Tools für Hypothesentests, Regressionsanalysen und ANOVA (Varianzanalyse)

Sie erhalten Tools, die speziell für Six Sigma-Methoden entwickelt wurden, ein datengesteuerter Ansatz zur Verbesserung der Qualitätskontrolle

Optimieren Sie den Prozess der Versuchsplanung, um verschiedene Variablen und ihre Auswirkungen auf ein Ergebnis zu testen

Grenzen von Minitab

Möglicherweise nicht ideal für Aufgaben wie Datenbereinigung, -manipulation oder fortgeschrittenes Text-Mining, die in der Regel zusätzliche Tools oder Programmierkenntnisse erfordern

Weniger Features für die Zusammenarbeit als viele Cloud-basierte Datenanalyseplattformen, daher weniger geeignet für die Echtzeit-Zusammenarbeit an Projekten

Grundlegende Funktionen für maschinelles Lernen, aber nicht auf dem Niveau spezialisierter Software für komplexe Aufgaben wie Deep Learning oder neuronale Netze

Preise für Minitab

Benutzerdefinierte Preise

Minitab Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (120+ Bewertungen)

4.6/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

6. Simul8

über Simul8 Ich benutze Simul8 schon seit einiger Zeit, um Geschäftsprozesse zu simulieren und zu optimieren.

Es ermöglicht mir, meine bevorzugte Bibliothek für maschinelles Lernen (R oder Python) direkt aus meiner Simulation heraus aufzurufen. Dadurch kann die Simulation auf der Grundlage realer Daten lernen und sich anpassen, wodurch sie dynamischer wird und reale Szenarien besser widerspiegelt.

Andere Simulationstools ermöglichen es vielleicht, Datensätze zu trainieren oder Ergebnisse zu optimieren, aber mit Simul8 können Sie das maschinelle Lernen direkt in der Simulation selbst nutzen.

Es verfügt über wiederverwendbare Komponenten zum Speichern und Hinzufügen häufig verwendeter Workflows, Geräte und Ressourcen zu jeder Simulation. Dies ist für regelmäßige Benutzer sehr hilfreich und spart ihnen Zeit.

Simul8 beste Features

Verwenden Sie eine Drag-and-Drop-Schnittstelle für die Erstellung und Ausführung von Simulationen

Simulieren und experimentieren Sie mit jedem Business Element ohne Code

Zugriff auf Ein-Klick-Lösungen zur Erstellung sofortiger Simulationen mit Process Mining, BPMN, Microsoft Visio und anderen Import-Features

Erstellen Sie erweiterte Modell-Features mit einer bidirektionalen Schnittstelle zu Visual Basic

Limits von Simul8

Könnte bei fortgeschrittenen statistischen Analysen im Vergleich zu spezieller Statistiksoftware Limitierungen aufweisen

Die Animationsfunktionen sind zwar für die Visualisierung hilfreich, aber möglicherweise nicht so hochwertig oder visuell ansprechend wie einige spezialisierte Simulationssoftware mit fortschrittlichen 3D-Grafiken

Preise für Simul8

Projekt: ~$416/Benutzer pro Monat (jährlich abgerechnet)

~$416/Benutzer pro Monat (jährlich abgerechnet) Business: ~$500/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

~$500/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Twin: ~$582/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Simul8 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (20+ Bewertungen)

4.1/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (120+ Bewertungen)

7. FlexSim

über FlexSim FlexSim ist ein leistungsfähiges Tool für die Simulation diskreter Ereignisse, das Sie bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen in Geschäftsprozessen unterstützt.

FlexSim limitiert Sie nicht auf vordefinierte Objekte oder Prozesse. Es verwendet einen objektorientierten Ansatz, der es Ihnen ermöglicht, benutzerdefinierte Objekte und Verhaltensweisen mit der integrierten FlexScript-Sprache zu definieren. Diese Flexibilität hat mir besonders gut gefallen, da sie es Ihnen ermöglicht, komplexe und einzigartige Systeme zu modellieren, die andere Software nicht so einfach darstellen kann.

Einige Benutzer schätzen auch die regelmäßigen Software-Updates und die Unterstützung durch das Community-Forum.

FlexSim beste Features

Verwendung einer 3D-Umgebung zur Darstellung des Systems, um es im Vergleich zu traditionellen, flachen Tabellenkalkulationsmodellen intuitiver zu verstehen und zu analysieren

Einfache Konstruktion von Modellen durch Drag-and-Drop-Funktionalität und Verwendung einer klaren Programmiersprache zur Rationalisierung des Erstellungsprozesses

Zugriff auf eine umfassende Dokumentation, Online-Communities mit Entwicklerbeteiligung und reaktionsschnelle technische Unterstützung

FlexSim Grenzen

Erfordert eine erhebliche Investition im Vergleich zu einigen anderen Simulations-Software-Optionen

Obwohl es Ausbildungslizenzen gibt, wird FlexSim im Vergleich zu anderer Software möglicherweise nicht so häufig an Universitäten eingesetzt

FlexSim Preise

Benutzerdefinierte Preise

FlexSim Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (120+ Bewertungen)

8. Zeugensimulationssoftware

über Zeugensimulationssoftware Witness Simulation Software eignet sich perfekt für die Bewältigung der komplexen Herausforderungen in schnelllebigen Geschäften wie dem Gesundheitswesen, Produktionslagern, belebten Straßen und Baustellen.

Sie kann sowohl diskrete Ereignisse (z. B. ein Produkt, das sich über ein Förderband bewegt) als auch kontinuierliche Flows (z. B. eine Flüssigkeit in einem Rohr) im selben Modell verarbeiten. So können Sie komplexe Systeme simulieren, die beide Arten von Prozessen umfassen.

Beim Testen des Tools fand ich es praktisch, meine Simulation aus Gründen der Effizienz in 2D zu erstellen und zu bearbeiten und dann zu einer visuell ansprechenden 3D-Ansicht für Präsentationen oder sogar VR-Immersion zu wechseln.

Witness Simulation Software beste Features

Übertreffen Sie statische Modelle, indem Sie eine visuell ansprechende 3D-Umgebung erstellen, die reale Systeme nachahmt

Einbeziehung von Zufälligkeit und Variabilität, so dass Simulationen die Komplexität tatsächlicher Prozesse widerspiegeln und potenzielle Probleme erkennen, bevor sie auftreten

Verbindung mit externen Datenquellen, um Informationen aus der realen Welt einzubeziehen und so die Genauigkeit und die verwertbaren Erkenntnisse aus Simulationen zu verbessern

Witness Simulation Software Grenzen

Der Fokus des Tools auf komplizierte Modelle und fortgeschrittene Features deutet darauf hin, dass ein Risiko besteht, zu komplexe Simulationen zu erstellen

Die Erstellung komplexer Modelle oder fortgeschrittener Features könnte für einige Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Preise für Witness Simulation Software

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Beurteilungen der Witness Simulation Software

Capterra: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

9. ExtendSim

über ExtendSim Ein Bekannter von mir, ein Professor für Lieferkettenmanagement, setzt ExtendSim ein, um komplexe Logistikkonzepte zum Leben zu erwecken. Es ist mehr als nur eine Simulationssoftware - es ist ein leistungsfähiges didaktisches Tool, mit dem Studenten in einer sicheren, virtuellen Umgebung mit realen Szenarien experimentieren können.

Traditionell kann die Erklärung der Dynamik von Lieferketten durch Vorlesungen und Fallstudien abstrakt wirken. Doch mit ExtendSim ist es ein Leichtes, dynamische Modelle zu erstellen, die ganze Logistiknetzwerke visuell darstellen. Wir sprechen hier von Lagerhäusern, Verteilungszentren, Transportwegen und so weiter.

Das Besondere an der ExtendSim-Software ist die Verwendung von Symbolen, die die Funktion und das Verhalten der einzelnen Blöcke im Modell vermitteln. Dadurch werden die Struktur und der Flow des Modells für den Konstrukteur und jeden, der es ansieht, sofort verständlich. Dies ermöglicht eine schnellere Zusammenarbeit, Validierung und ein besseres Gesamtverständnis der Simulation.

ExtendSim beste Features

Experimentieren Sie und erforschen Sie verschiedene Echtzeitszenarien, um ein tieferes Verständnis für das Verhalten Ihres Systems zu entwickeln

Verwendung eines blockbasierten Ansatzes innerhalb des Systems, der Modularität und Effizienz bei der Modellkonstruktion fördert

Bearbeitung sowohl kleiner, fokussierter Modelle als auch groß angelegter Simulationen, die komplexe Systeme umfassen

Schaffung dynamischer Schnittstellen durch Klonen von Schlüsselparametern und Ergebnissen

Grenzen von ExtendSim

Es gibt eine gewisse Lernkurve, besonders wenn man sich an fortgeschrittene Features oder komplexe Modellerstellung wagt

Im Gegensatz zu Mitbewerbern, die 3D-Modellierungsumgebungen anbieten, verwendet diese Software hauptsächlich eine 2D-Schnittstelle. Dies könnte ein Nachteil für Benutzer sein, die eine visuell ansprechendere Darstellung ihrer Systeme bevorzugen

ExtendSim Preise

Benutzerdefinierte Preise, die je nach Lizenztyp variieren

ExtendSim Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (10+ Bewertungen)

10. Vensim

über Vensim Vensim ist eine industrietaugliche Software zur Erstellung von Systemdynamikmodellen und eignet sich gut für den akademischen Gebrauch. Es automatisiert multivariate Monte-Carlo-Simulationen und ermöglicht mir eine schnelle und genaue Analyse der Unsicherheit in ausgewählten Ausgangsvariablen.

Vensim eignet sich hervorragend, um die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung innerhalb komplexer Systeme zu erfassen, indem es Rückkopplungsschleifen verwendet, um darzustellen, wie sich Änderungen in einem Element auf ein anderes auswirken.

Die leistungsstarke Abonnement-Sprache der Software hilft mir bei der Erstellung detaillierter Modelle, die mit granularen Daten verbunden sind, was die Handhabung komplexer Systeme und die Identifizierung von Schlüsselvariablen erleichtert. Besonders gut gefallen mir die Monte-Carlo-Sensitivitätsanalyse und die Optimierungsfunktionen von Vensim, die mir helfen, die kritischsten Eingaben zu identifizieren und die Modellleistung zu optimieren.

Vensim beste Features

Verwenden Sie es für kontinuierliche Simulationen - ideal für die Modellierung von Systemen, die sich im Laufe der Zeit allmählich entwickeln, wie z. B. Bevölkerungswachstum oder Bestandsschwankungen

Einbeziehung realer Daten zur Modellkalibrierung, um sicherzustellen, dass die Simulation das tatsächliche Verhalten des zu untersuchenden Systems widerspiegelt

Zugriff auf integrierte Tools wie Reality Check, um die Logik eines Modells systematisch zu testen und sicherzustellen, dass sie mit dem Verständnis des Systems übereinstimmt

Erstellung von Berichten, Diagrammen und anderen Ergebnissen zur effektiven Kommunikation der Simulationsergebnisse

Vensim Grenzen

Richtet sich eher an Benutzer mit einem technischen Hintergrund

Es verfügt nicht über eine 3D-Schnittstelle, sondern legt den Schwerpunkt auf robuste Modellbildung und tiefgreifende Analysen

Vensim Preise

Kommerzielle Nutzung: Ab $50 pro Benutzer

Ab $50 pro Benutzer Öffentliche Forschung: Ab $50 pro Benutzer

Ab $50 pro Benutzer Wissenschaftliche Nutzung: Kostenlose und kostenpflichtige Features

Vensim Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

Während ich Monte-Carlo-Simulationen durchführe, möchte ich, dass mein Team an Aufgaben zusammenarbeitet, Ziele nachverfolgt, Berichte erstellt und manuelle Aufgaben automatisiert, während ich gleichzeitig kommuniziere, um die Transparenz zu wahren. ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement-Software die sicherstellt, dass mein Team und ich bei jedem Schritt aufeinander abgestimmt sind. Sie bietet tools zur Verwaltung von Aufgaben, zur Steigerung der Produktivität und zur Visualisierung von Zielen vom Konzept bis zum Start.

Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie Team-Mitglieder zu, richten Sie Benachrichtigungen ein, automatisieren Sie benutzerdefinierte Status und mehr mit ClickUp Aufgaben

ClickUp kann ein zentraler hub für die Organisation aller Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrem Monte-Carlo-Simulationsprojekt sein. Sie können verwenden ClickUp Aufgaben für die Einstellung des Modells, die Durchführung von Simulationen, die Analyse der Ergebnisse und die Freigabe von Berichten - im Wesentlichen die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus.

Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie ich das erledigt habe. Zunächst habe ich für jedes Monte-Carlo-Simulationsprojekt eine eigene Liste mit Aufgaben eingerichtet, in der alle Aufgaben im Zusammenhang mit dieser Simulation enthalten sind. Dann habe ich den Simulationsprozess in Phasen aufgeteilt. Anschließend habe ich Unteraufgaben für die Definition der Modellparameter, die Durchführung der Simulationen in der von mir gewählten Software, die Analyse der Ergebnisse und die Erstellung von Berichten erstellt.

Sie können Beziehungen zu Aufgaben hinzufügen, um auf einfache Weise zu verwandten Arbeiten zu springen, und Abhängigkeiten erstellen, um eine klare Reihenfolge der Aufgaben festzulegen. Mit dem Feature Tasks können Sie außerdem den Workload Ihres Teams anhand von Zeitschätzungen bewerten. Sie können die Zeitschätzungen mit einer Zeiterfassung überprüfen und verfeinern, um die Produktivität effektiv zu messen.

Von wöchentlichen Meetings bis zu täglichen Erinnerungen - mit Wiederholenden Aufgaben behalten Sie den Überblick. Sie lassen sich in Sekundenschnelle einstellen und ersparen Ihnen stundenlanges wiederholtes Einstellen derselben Erinnerung.

Wenn Sie einen umfassenden Bericht für Ihre Monte-Carlo-Simulationen erstellen und die Daten in Balkendiagrammen und Kreisdiagrammen visualisieren möchten, sollten Sie ClickUp Dashboards .

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Dashboards eine klare Ansicht über den Fortschritt von Projekten in Ihrem Team und Ihrem Unternehmen

Sie können vollständig anpassbare Dashboards erstellen, um Ihre Arbeit zu priorisieren, die Projektleistung zu verbessern und Sprints und Teams zu verwalten. Sie können auch Widgets aus den entsprechenden Listen hinzufügen, z. B. das Kanban Board für die aktuelle Phase jeder Simulation oder eine Listenansicht, die gefiltert ist, um fertiggestellte Simulationen anzuzeigen.

Es hilft Ihnen, Ihre Produktivität mit einem personalisierten täglichen Dashboard zu visualisieren. Sie können Aufgaben nach Prioritäten ordnen, Fortschritte nachverfolgen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Es fungiert als Befehlszentrale für einen effizienten, organisierten Workflow.

ClickUp beste Features

Delegieren Sie Monte-Carlo-Simulations-Aufgaben und Unteraufgaben und überwachen Sie den Fortschritt bei jedem Ziel

Exportieren Sie ClickUp-Daten (in Aufgaben, benutzerdefinierte Felder usw.) in ein Tabellenkalkulationstool wie Google Tabellen oder Microsoft Excel, um weitere Analysen und Berichte zu erstellen

Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um eine Ansicht des Fortschritts des Teams aus der Vogelperspektive zu erhalten und Berichte zu generieren, die Sie mit den relevanten Stakeholdern freigeben können

Verwenden Sie 15+ anpassbare Ansichten (einschließlich derTabelle Ansicht) zur Nachverfolgung und Organisation der Arbeit

Integrieren Sie ClickUp in Ihre bevorzugten Apps für Tabellenkalkulationen, wie Google Tabellen und Excel

ClickUp Limitierungen

Der mobilen Version fehlen einige Features, die in der Desktop Version verfügbar sind

Neue Benutzer können von den vielen Features der Plattform überwältigt werden

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brainist in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Mitglied und Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Monte-Carlo-Simulationen mit Leichtigkeit durchführen

Die Monte-Carlo-Simulation ist ein leistungsfähiges Instrument zur Analyse von Risiken, Ungewissheiten und möglichen Ergebnissen in verschiedenen Szenarien. Sie haben mehrere Softwareoptionen, um dies zu nutzen. Ich habe 10 robuste Simulationsprogramme untersucht, die jeweils auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind und einzigartige Funktionen bieten.

Aber die Reise endet nicht mit der Software selbst. Ein effizientes Projektmanagement ist entscheidend für einen reibungslosen Simulationsprozess. An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel. ClickUp führt die Simulationen zwar nicht selbst durch, fungiert aber als Befehlszentrale, die das Projekt organisiert, die Aufgaben auf dem Laufenden hält und die Kommunikation im Fluss hält. Anmeldung bei ClickUp heute!