Wie man ein Gantt Diagramm in Confluence erstellt

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Projekte in Confluence zu verfolgen? A Gantt Diagramm könnte das fehlende Element in Ihrem Workflow sein. Dieses visuelle tool ist perfekt für die Verwaltung zeitgebundener Aufgaben, egal ob Sie Projektmanager, Freiberufler oder Student sind.

Mit Gantt Diagrammen, in denen Aufgaben, Fristen und Abhängigkeiten dargestellt werden, können Sie den Überblick behalten, Fortschritte messen und Überschneidungen im Zeitplan erkennen. Sie können Ihre Aktivitäten (und die Ihres Teams) anhand einer festgelegten Zeitleiste nachverfolgen, um sicherzustellen, dass Ihre Projekte im Zeitplan liegen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Confluence Gantt Diagramm erstellen können. Los geht's!

Auch lesen:_ 10 beste Free Gantt Diagramm Maker Software in 2024' und klicken Sie auf das Symbol

Klicken Sie auf 'Try it free', um die App zu installieren

über Ricksoft

2. Gantt Diagramm Planer zu Ihrer Confluence Seite hinzufügen

Öffnen Sie eine neue oder bestehende Seite in Confluence. Klicken Sie auf "Einfügen" (das +-Symbol), suchen Sie nach dem Gantt Diagramm Planner, und wählen Sie ihn aus.

über Ricksoft

3. Das Gantt Diagramm benutzerdefiniert gestalten

Nachdem Sie diese Schritte befolgt haben, werden Sie auf die leere und gebrauchsfertige Oberfläche des Gantt Diagramms Planners weitergeleitet. Fügen Sie Ihre eigenen Datenpunkte hinzu und benutzerdefinieren Sie das Diagramm entsprechend Ihren Anforderungen. Speichern Sie die Änderungen, wenn Sie mit Ihrer Arbeit erledigt sind.

über Ricksoft Diese App befähigt Sie zu:

Visualisieren Sie Ihre Projekt-Roadmap

Nachverfolgung von Abhängigkeiten, Planen von Ressourcen, Planen von Aufgaben und Ansicht des kritischen Pfades mit dem bildschirmfüllenden Editor

Effiziente Ressourcenzuteilung mit dem Feature der automatischen Planung

Berechnen Sie die Dauer von Aufgaben genau auf der Grundlage des erforderlichen Aufwands und der zugewiesenen Aufgabeneinheiten

Erstellen/Verknüpfen von Jira Workflows in Confluence und Synchronisierung der Arbeit zwischen den beiden Plattformen

Auch gelesen:_ Gantt Diagramm vs. Zeitleiste: Was sind sie und wie verwendet man sie? app, die Diagramm aus dem Makro Tabelle ermöglicht eine einfache Datenvisualisierung mit Gantt-Diagrammen.

1. Installieren Sie die App

Klicken Sie in Ihrer Confluence Instanz auf das Ausklappen des Feldes "Apps"

Wählen Sie "Neue Apps finden"

Suchen Sie nach "Tabellenfilter, Diagramme und Tabellenkalkulationen für Confluence" und klicken Sie auf das Symbol

Klicken Sie auf 'Try it free', um die App zu installieren

2. Einfache Gantt Diagramme erstellen

Um ein einfaches Gantt Diagramm zu erstellen, verwenden Sie eine dreispaltige Tabelle, in der Aufgaben, Starttage und Endtage aufgelistet sind.

über Stiltsoft Fügen Sie das Makro Diagramm aus Tabelle hinzu, wählen Sie den Diagrammtyp und konfigurieren Sie die Einstellungen mit den folgenden Spalten:

Beschreibungen Spalte: Aufgabentyp

Aufgabentyp Spalte Werte: Starttag, Endtag

über Stiltsoft Dieses übersichtliche und leicht verständliche Diagramm hebt die wichtigsten Phasen eines Projekts hervor. Sie können mit dem Mauszeiger über eine Leiste fahren, um zu sehen, welche Aufgaben/Phasen wie viel Zeit in Anspruch genommen haben.

3. Komplexe Gantt Diagramme erstellen

Das ursprüngliche Diagramm ist zwar effektiv, aber Sie können es noch detaillierter gestalten, indem Sie jede Phase des Projekts mit bestimmten Aufgaben und ihrer jeweiligen Dauer auffüllen.

über Stiltsoft Sie müssen der Tabelle eine Spalte Aufgabenbeschreibung und eine Spalte Fertiggestellt hinzufügen:

Etiketten Spalte: Aufgabentyp, Aufgabenbeschreibung

Aufgabentyp, Aufgabenbeschreibung Werte Spalte: Starttag, Endtag, Abschluss

Mit diesen Zusätzen zeigt das Diagramm Fortschritte in Leisten für jede Aufgabe an. Dieses Gantt Diagramm bietet mehr Klarheit über die Fertigstellung von Aufgaben und den Gesamtfortschritt und eignet sich für komplexe Projekte mit mehreren Phasen und Aufgabentypen.

über Stiltsoft Diese App gibt Ihnen die Möglichkeit:

Anwenden verschiedener Filter (z. B. kostenloser Text, visuell und ausklappen), um Tabellen in Confluence zu organisieren

Pivottabellen für Datenzusammenfassungen und Berechnungen verwenden

Visualisieren Sie Tabellendaten mit interaktiven Gantt Diagrammen

Importieren von Daten aus CSV/JSON-Dateien

Verwendung von Daten aus Jira oder anderen Confluence-Seiten

Limitierungen bei der Erstellung von Gantt Diagrammen in Confluence

Confluence ist eine großartige Plattform für die gemeinsame Arbeit, aber wenn Sie planen, Daten mithilfe von Gantt-Diagrammen zu visualisieren, müssen Sie mit ein paar Unzulänglichkeiten zurechtkommen:

1. Begrenzte native Features

Confluence verfügt nicht über ein eingebautes Feature für Gantt-Diagramme, sodass Sie für diese Funktion auf Plugins von Drittanbietern angewiesen sind. Die Plug-ins sind nützlich, können aber Einschränkungen haben oder ein zusätzliches Abonnement erfordern.

2. Basis-Roadmap-Planer

Wenn Sie das Fehlen eines Gantt-Diagramms umgehen möchten, ist das Makro Roadmap Planner von Confluence eine brauchbare Alternative. Es eignet sich hervorragend für kleine Teams und einfache Aufgaben in der Projektplanung. Es ist jedoch recht einfach und bietet nicht die gleiche Tiefe wie ein vollwertiges Gantt-Diagramm. Instanzen können zum Beispiel nicht mit den Abhängigkeiten von Aufgaben umgehen und haben Schwierigkeiten bei komplexen Projekten mit mehreren Aufgaben, Phasen und Mitarbeitern.

3. Benutzerdefinierte Beschränkungen

Bei der Verwendung von Plugins sind die benutzerdefinierten Optionen im Vergleich zu spezialisierten Projektmanagement-Tools limitiert: Sie haben weniger Kontrolle über visuelle Stile, erweiterte Planungsfunktionen, Aufgabenabhängigkeiten und Integrationen.

4. Komplexität

Die Beherrschung von Confluence ist mit einer gewissen Lernkurve verbunden, insbesondere wenn Sie Plugins von Drittanbietern einbinden. Confluence ist im Allgemeinen benutzerfreundlich, aber um herauszufinden, wie man diese zusätzlichen Tools integriert und verwendet, braucht man Zeit und Geduld.

💡 Pro-Tipp: Wenn Gantt Diagramme für Sie Priorität haben, sollten Sie sich mit folgenden Tools beschäftigen Confluence-Alternativen die erweiterte visuelle tools anbieten.

Gantt Diagramme mit ClickUp erstellen

Das Fehlen eines nativen Features für Gantt Diagramme in Confluence kann Ihren Workflow behindern, insbesondere wenn Sie an zeitkritischen Projekten oder Aufgaben mit mehreren Terminen und Abhängigkeiten arbeiten. Für solche Anwendungsfälle ist es sinnvoll, ein umfassenderes Projektmanagement- und Collaboration-Tool wie ClickUp das über integrierte Gantt Diagramme verfügt.

Auch gelesen:_ Confluence vs. ClickUp: Welches Kollaborationstool ist das Beste? um Ihre Projektdetails in einem zentralen Repository zu dokumentieren. Sie können Stakeholder zur Zusammenarbeit in Echtzeit einladen und so sicherstellen, dass alle auf der gleichen Seite sind, wenn es darum geht, was Sie von dem Projekt erwarten.

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Teamkollegen und anderen Projektbeteiligten an ClickUp Docs und sammeln Sie Projektdetails

Sobald Sie sich für die Ziele und den erforderlichen Umfang des Projekts entschieden haben, verwenden Sie ClickUp-Ziele um Ihre Ziele in kleinere Einzelziele aufzuteilen. Wenn Sie mehrere ähnliche Ziele haben, organisieren Sie sie in Ordnern, um eine nahtlose Nachverfolgung zu ermöglichen.

Einfaches Einstellen, Organisieren und Nachverfolgen von Projektzielen mit ClickUp Goals

2. Listen Sie Ihre Aufgaben auf

Notieren Sie alle Aufgaben, die Sie abhaken müssen, um Ihr Projekt abzuschließen.

Teilen Sie große Aufgaben in kleinere, besser zu bewältigende Unteraufgaben auf und verwenden Sie die Listenansicht um alles übersichtlich zu halten. Diese Ansicht ist standardmäßig in allen ClickUp Plänen verfügbar und kann bis zu 5.000 Dateien gleichzeitig laden ClickUp Aufgaben . Machen Sie sich also keine Sorgen, auch wenn Sie eine riesige Liste mit Aufgaben haben!

Ordnen Sie Ihre Aufgaben und Unteraufgaben übersichtlich in der Listenansicht von ClickUp

3. Aufgabendetails hinzufügen

Jetzt ist es an der Zeit, Aufgabenbeschreibungen und Details einzugeben. Die Listenansicht verfügt über drei Standardfelder - Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum und Priorität. Da Gantt Diagramme Startdaten für Aufgaben erfordern, müssen Sie eine Spalte hinzufügen. Hierfür benötigen Sie Benutzerdefinierte Felder von ClickUp .

Hier erfahren Sie, wie Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen können:

Gehen Sie in der Listenansicht in die obere rechte Ecke über der Tabelle mit den Aufgaben und klicken Sie auf das Symbol +

Suchen Sie nach einem Feldtyp und wählen Sie ihn aus. In diesem Fall lautet der Feldtyp "Rollup"

Benennen Sie das Feld als "Startdatum"

Klicken Sie auf "Erstellen", um es automatisch als neue Spalte in Ihrer Listenansicht hinzuzufügen

Benutzerdefinierte Felder in ClickUp erstellen, um Projektdetails hinzuzufügen

4. Erstellen Sie Ihr Gantt Diagramm

Folgen Sie diesen Schritten, um Folgendes hinzuzufügen ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht zu Ihrer Liste der Aufgaben:

Wählen Sie die Liste oder den Ordner, der Ihr Projekt enthält. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Speicherort auswählen, da dieser bestimmt, welche Aufgaben in der Gantt-Ansicht angezeigt werden

Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Ansicht" am oberen Rand der Seite

Wählen Sie "Gantt", geben Sie einen Namen für die Ansicht ein, um sie leichter identifizieren zu können, und klicken Sie auf "Ansicht hinzufügen"

Fügen Sie Ihrer ClickUp Aufgabe mit wenigen Klicks eine Gantt-Ansicht in Form eines Diagramms hinzu

5. Benutzen Sie das Gantt Diagramm

Hier können Sie Farbschemata ändern, den Vollbildmodus ein- und ausschalten, Wochenenden ausblenden und überspringen, Live-Updates anzeigen und Ihr Gantt-Diagramm je nach Ihren Wünschen anpassen.

Nehmen wir an, Sie möchten die Wochenenden ausblenden, um eine genaue Zeitleiste zu erhalten. So gehen Sie vor:

Gehen Sie zu 'Gantt Optionen'

Schalten Sie den Schalter neben 'Wochenenden ausblenden und überspringen' um

Und das war's - Samstage und Sonntage werden aus Ihrer Gantt-Ansicht ausgeblendet. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie Aufgaben, die an einem Samstag oder Sonntag beginnen oder enden sollen, nicht per Drag & Drop verschieben. Stattdessen werden Aufgaben, die an einem Wochenende beginnen, als am Montag beginnend angezeigt, und Aufgaben, die an einem Wochenende enden, werden als am Freitag endend angezeigt.

Schalten Sie die Toggl um, um Ihre Gantt Diagramme schnell nach Ihren Wünschen zu benutzerdefinieren

6. Abhängigkeiten erstellen

Um die Beziehungen zwischen zwei oder mehr Aufgaben zu visualisieren, können Sie in der Gantt-Ansicht eine Abhängigkeit erstellen. So geht's:

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Aufgabe

Klicken und ziehen Sie den Knoten

Klicken Sie auf den Knoten der ersten Aufgabe und ziehen Sie ihn auf die nächste abhängige Aufgabe

Ziehen Sie die Linie auf eine andere Aufgabe, um die Abhängigkeit zu erstellen

Fallenlassen des Knotens zur Herstellung der Abhängigkeit

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für andere Aufgaben in Ihrem Workflow.

7. Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Fortschritt in der Gantt-Ansicht, um zu sehen, wie nahe Sie der Fertigstellung aller Aufgaben in einem Space, Ordner oder einer Liste sind. Der Prozentsatz des Fortschritts wird berechnet, indem die Zahl der abgeschlossenen Aufgaben durch die Gesamtzahl der Aufgaben in diesem Space, Ordner oder dieser Liste geteilt wird.

Mit der Gantt-Ansicht von ClickUp sehen Sie den Fortschritt Ihres Projekts auf einen Blick

Mit der Gantt-Ansicht von ClickUp können Sie Aufgaben (einzeln oder in großen Mengen) planen und umplanen, Aufgaben in großen Mengen bearbeiten und Abhängigkeiten entfernen, wenn sich die Richtung eines Projekts ändert. Sie können das Gantt-Diagramm auch im PDF- oder PNG-Format exportieren und es für alle Beteiligten freigeben.

Pro-Tipp: Visualisieren Sie Projekte mit Vorlagen für Gantt-Diagramme

Haben Sie wenig Zeit? Verschaffen Sie sich einen Vorsprung mit gebrauchsfertigen Vorlagen für Gantt Diagramme .

Nehmen wir ClickUps einfache Gantt-Vorlage als ein Beispiel. Dieser anpassbare Rahmen gibt einen Überblick über die Aufgaben und Unteraufgaben eines Projekts und hilft Ihnen, deren Fortschritt anhand bestimmter Zeitleisten nachzuverfolgen.

Mit der einfachen ClickUp Vorlage für Gantt-Diagramme können Sie die Abhängigkeiten von Aufgaben festlegen, Hindernisse erkennen und beseitigen und Projekte termingerecht abschließen

Mit einer klaren Ansicht der Abhängigkeiten im Projekt können Sie Hindernisse im Voraus erkennen und sicherstellen, dass das Projekt seine Termine einhält.

Angenommen, Sie arbeiten an einem Softwareentwicklungsprojekt. Sie haben eine Aufgabe für die Gestaltung der Benutzeroberfläche (UI), die abgeschlossen sein muss, bevor das Team mit der Programmierung beginnen kann. Mit dieser Vorlage können Sie die Abhängigkeit in Ihrem Projektplan visualisieren, so dass Sie den Fortschritt des UI-Designs genau überwachen können.

Wenn sich die Aufgabe des UI-Designs verzögert, wissen Sie sofort, dass dies den Code-Prozess blockieren wird. Wenn Sie diese Blockade frühzeitig erkennen, können Sie Korrekturmaßnahmen ergreifen (z. B. mehr Ressourcen zuweisen oder die Zeitleisten anpassen), um sicherzustellen, dass das Projekt auf Kurs bleibt und seine Termine einhält.

Auch zu lesen:_ 20 Gantt Diagramm Beispiele für das Management von Projekten

Projekte besser verwalten mit einem leistungsstarken Gantt Diagramm Tool

Wenn Projektmanager über eine visuelle Darstellung der Schlüsselaktivitäten eines Projekts verfügen, wird es einfacher, die nächsten Schritte zu planen, fundierte Entscheidungen zu treffen und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. Deshalb sollten Sie bei der Auswahl einer Projektmanagement-Software den Visualisierungstools den Vorrang geben.

ClickUp gibt Ihnen mit seiner Vielzahl an integrierten Visualisierungs-Features die Möglichkeit, Ihre Arbeit so zu sehen, wie Sie es wünschen. Die nativen Gantt-Diagramme bieten eine detaillierte Ansicht von Zeitleisten, Abhängigkeiten und Meilensteinen des Projekts, so dass Sie sehen können, wie sich Aufgaben überschneiden, den Fortschritt verfolgen und Anpassungen in Echtzeit vornehmen können - und das alles innerhalb einer Plattform. Darüber hinaus bietet ClickUp mehrere Gantt Diagramm Alternativen zur Visualisierung, wie Listen, Whiteboards, Kanban Boards, Mindmaps und mehr, die Teams mehrere Möglichkeiten zur Überwachung von Projekten bieten.

Im Vergleich dazu verfügt Confluence nicht über native Gantt Diagramme und ist auf Plugins von Drittanbietern angewiesen, die zusätzliche Kosten verursachen und nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten bieten. Confluence ist sicherlich eine skalierbare Plattform für die Zusammenarbeit im Team, aber es ist möglicherweise nicht die richtige Wahl, wenn Sie versuchen, Ihre technische Ausstattung schlank und Ihre Kosten niedrig zu halten. Erste Schritte mit ClickUp erstellen Sie benutzerdefinierte Gantt Diagramme und behalten Sie den Überblick über Ihren Projektplan!