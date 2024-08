Kostenlose Vorlagen für Karten zum Brainstorming

Stellen Sie sich Folgendes vor: Eine Gruppe von Personen, die im Umgang mit Kreativitätstools geschult ist, erzeugt 350% mehr Ideen als eine untrainierte Gruppe.

Es liegt auf der Hand, dass die richtigen Modelle und Tools eine überragende Rolle bei der Entwicklung bahnbrechender Ideen und der Freisetzung von Kreativität spielen. Ein effektiver Visualisierungsrahmen für das Brainstorming ist die Methode der Kreiskarte - eine Denkkarte, die Ihnen hilft, Ihre Gedanken zu ordnen und damit verbundene Verbindungen zu erkunden.

Eine der besten Möglichkeiten, mit dieser Methode zu beginnen, ist die Verwendung von vorgefertigten Rahmen, auch bekannt als Circle Map Vorlagen.

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über Kartenvorlagen wissen müssen. Außerdem geben wir fünf einfach zu verwendende Vorlagen frei, mit denen Sie Ihre kreativen Bemühungen beginnen können.

Was sind Kartenvorlagen für Kreise?

Circle Maps bestehen aus einem zentralen Kreis, der die Hauptabsicht, die Idee oder das Ziel enthält, und einem äußeren Kreis mit verwandten Konzepten oder Details. Diese Struktur hilft den Benutzern, sich auf das Hauptthema zu konzentrieren und gleichzeitig die anderen, damit verbundenen Aspekte zu erforschen.

Vorlagen für kreisförmige Karten können digital oder ausgedruckt werden, was sie für verschiedene Einstellungen des Brainstormings vielseitig einsetzbar macht. Karten im Kreis sind auch eine der besten ideationstechniken die den Geschäften zur Verfügung stehen.

Deshalb sind Vorlagen für Karten perfekt für Teams, die sich mit folgenden Themen beschäftigen brainstorming-Sitzungen:

Sie vereinfachen den Brainstorming-Prozess durch eine klare Ideenstruktur

Alle Teams können ihre Ideen einheitlich und im gleichen Format präsentieren

Sie sparen Zeit, da Sie die Karte nicht mehr von Grund auf neu erstellen müssen

Der Standardrahmen der Karten fördert die Zusammenarbeit zwischen Teams

Vorlagen für Circle Maps fördern die Kreativität und sorgen dafür, dass sich die Benutzer auf die Ideenfindung und nicht auf die visuelle Präsentation konzentrieren können

Was macht eine gute Vorlage für eine Circle Map aus?

Hier sind die Schlüsselmerkmale einer guten Vorlage für eine Circle Map:

Klarheit : Eine gute Vorlage für eine kreisförmige Karte sollte einfach und leicht zu verstehen sein. Gelöschte Beschreibungen und Anweisungen helfen den Benutzern, die Vorlage schnell und ohne Verwirrung zu nutzen

: Eine gute Vorlage für eine kreisförmige Karte sollte einfach und leicht zu verstehen sein. Gelöschte Beschreibungen und Anweisungen helfen den Benutzern, die Vorlage schnell und ohne Verwirrung zu nutzen Flexibilität : Die Vorlage sollte an verschiedene Themen anpassbar sein. Unabhängig davon, wie unterschiedlich die Projekte und Kontexte sind, sollten die Benutzer in der Lage sein, sie an ihre Bedürfnisse anzupassen

: Die Vorlage sollte an verschiedene Themen anpassbar sein. Unabhängig davon, wie unterschiedlich die Projekte und Kontexte sind, sollten die Benutzer in der Lage sein, sie an ihre Bedürfnisse anzupassen Gestaltung : Das Layout der Vorlage sollte optisch ansprechend, übersichtlich und professionell sein. Das bedeutet, dass genügend Space zur Verfügung steht, um mehrere Konzepte unterzubringen, was das Engagement und ein sinnvolles Brainstorming fördert

: Das Layout der Vorlage sollte optisch ansprechend, übersichtlich und professionell sein. Das bedeutet, dass genügend Space zur Verfügung steht, um mehrere Konzepte unterzubringen, was das Engagement und ein sinnvolles Brainstorming fördert Kompatibilität : Eine gute Vorlage sollte in mehreren Formaten verfügbar sein, einschließlich digitaler Varianten wie bearbeitbare PDFs oder Word-Dokumente und druckbare Versionen

: Eine gute Vorlage sollte in mehreren Formaten verfügbar sein, einschließlich digitaler Varianten wie bearbeitbare PDFs oder Word-Dokumente und druckbare Versionen Austauschbarkeit: Die Vorlage sollte leicht zu verteilen, freizugeben und zu bearbeiten sein. Dieses Feature ist wichtig, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams zu fördern ClickUp's ideation tools und Features zur Nachverfolgung von Projekten helfen bei der Ideenfindung und -entwicklung von Anfang an. Hier sind einige der besten Vorlagen für Karten.

Kostenlose Vorlagen für Karten im Kreis

1. Circle Map Vorlage von ClickUp

Circle Map Vorlage von ClickUp

Verabschieden Sie sich von Brainstorming-Blockaden mit der ClickUp Kreis Karte Vorlage . Von der Identifizierung von Beziehungen zwischen Ideen und Konzepten bis hin zur Erstellung von Aufgaben ist diese benutzerfreundliche Vorlage perfekt für alle, die noch keine Erfahrung mit Circle Maps haben.

Die Vorlage bietet Ihnen und Ihrem Team reichlich Space, um sich auf jede Idee zu konzentrieren und Ihre Konzepte zu vertiefen. Sie können Ideen auch gruppieren, um Verbindungen herzustellen und neue Konzepte zu visualisieren.

Die ClickUp Circle Map-Vorlage bietet benutzerdefinierte Ansichten und Felder, so dass Sie die Karte an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Nutzen Sie außerdem Instant Tagging, die Delegation von Aufgaben, geschachtelte Unteraufgaben und die Beschreibung von Prioritäten für einen ergebnisorientierten Brainstorming-Prozess.

Sie können die Vorlage integrieren mit ClickUp Chat Ansicht um Ihrem Team zu helfen, Aktualisierungen und Vorschläge über Instant Messaging freizugeben. Sie können die Vorlage auch verknüpfen mit ClickUp-Ziele , ein Feature zur Verwaltung von Zielen, um sicherzustellen, dass Ihre Ideen nach der Brainstorming-Sitzung umgesetzt werden.

Als fortschrittliche Projektmanagement-Plattform ermöglicht ClickUp Ihnen die Einführung von KI in das Brainstorming mit seinem speziellen tool, ClickUp Gehirn. ClickUp Gehirn ist der perfekte KI-Partner, um die kreativen Säfte zum Fließen zu bringen. Als KI-Wissensassistent liefert Brain auch sofortige Zusammenfassungen, die neuesten Fortschritte und sogar einzigartige Ideenvorschläge.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Anfänger und Personen, die sich noch nicht mit kreisförmigen Karten beschäftigt haben. Verwenden Sie sie als Ausgangspunkt für eine individuelle Brainstorming-Sitzung oder für eine kleine Gruppe.

Auch gelesen: die 13 besten Brainstorming Tools & Apps, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken

2. ClickUp Leere Whiteboard-Vorlage

ClickUp's Blank Mind Map Whiteboard Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Leere Whiteboard-Vorlage wenn Ihr Team einen frischen, gedankenfreien Space für hochwertiges Brainstorming braucht.

Diese Vorlage lässt sich mit wenigen Klicks in eine robuste kreisförmige Karte verwandeln, mit der Sie Ihre Ideen in beeindruckender Klarheit visualisieren können. Sobald Sie Ihr zentrales Thema in der Mitte platziert haben, können Sie den Bereich nach außen erweitern, um verwandte Konzepte zu erfassen.

Diese ClickUp Whiteboard-Vorlage hebt die Limits des traditionellen Brainstormings auf, und die dynamische Karte ermöglicht es Ihnen, Ihre Ideen frei zu erkunden und zu organisieren. Außerdem können Sie Ihre Ideen in zwei Status nachverfolgen: offen und abgeschlossen.

Als eine Vorlage, die sich auf Flexibilität konzentriert, macht es diese ClickUp-Vorlage einfach, komplexe Gedanken in eine klare und vernetzte visuelle Karte zu gliedern.

Ganz gleich, ob es sich um eine Marketingkampagne, einen Projektfahrplan oder einfach nur um die Organisation Ihrer Gedanken handelt, das offene, flexible Format dieser Vorlage fördert die Zusammenarbeit und Innovation und ist somit ideal für Brainstorming-Sitzungen in großen Gruppen.

3. ClickUp Bubble Karte Vorlage

Bubble Map Vorlage von ClickUp

Mit dem ClickUp Bubble Map Vorlage erstellen, vereinfachen und verbinden Sie selbst die komplexesten Ideen mühelos.

Der Rahmen zentriert die Hauptidee und verknüpft sie mit anderen durch miteinander verbundene Blasen. Die verzweigte Struktur macht den Ideenfindungsprozess übersichtlich und lässt Sie Beziehungen schnell nachvollziehen. Mit der ClickUp Vorlage für die Bubble Map können Sie außerdem jede Blase nach ihrer Wichtigkeit sortieren und so die Priorisierung vereinfachen.

Die Visualisierungs-Features der Vorlage helfen Ihnen, Muster und Trends zu erkennen. Das Herauszoomen und Erfassen des Gesamtbildes wird mühelos, wenn Sie vorlagen für Blasenkarten wie diese, wenn Sie Ihre kreisförmige Karte erstellen.

Da Sie den Kreis in Abschnitte unterteilen können, um verschiedene Eigenschaften oder Merkmale darzustellen, können Sie mehrere Informationsebenen auf einer Seite unterbringen.

Diese Vorlage ist besonders hilfreich für die Priorisierung von Ideen und die Ermittlung von Trends.

4. ClickUp Squad Brainstorming Vorlage

ClickUp's Squad Brainstorming Vorlage

Für diejenigen, die eine auf Zusammenarbeit ausgerichtete Brainstorming-Sitzung benötigen, ist die ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage ist der ideale Rahmen.

Diese whiteboard-Vorlage verfügt über ein vorgefertigtes, von der Karte inspiriertes Gerüst, das es leicht macht, Ideen zu verarbeiten und Diskussionen transparent zu dokumentieren.

Diese Vorlage für die Karte kann leicht benutzerdefiniert werden, um die Ansichten der einzelnen Beiträge anzuzeigen, damit sich niemand während der Sitzung ausgeschlossen fühlt. Ihr Team kann den Status der Aufgaben benutzerdefinieren, was die Nachverfolgung des Fortschritts und die Umsetzung von Ideen in die Praxis erleichtert.

Durch die integrierte Nachverfolgung in Echtzeit und die sofortige Generierung von Aufgaben ist diese brainstorming-Vorlage macht das Ideenmanagement nahtlos.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für ein mittelgroßes Team, vor allem wenn es eine Flut von Ideen und verschiedene Themen unter einem größeren Dach gibt.

5. ClickUp Brainstorming Vorlage

ClickUp's Brainstorming-Vorlage

Wenn Sie eine strukturierte Vorlage suchen, die Sie mit der Visualisierung der kreisförmigen Karte kombinieren können, ist die ClickUp Brainstorming-Vorlage trifft genau den richtigen Punkt.

Die Echtzeit-Updates helfen Ihrem Team, sich gegenseitig mit Ideen zu versorgen. Notieren Sie Ihre Ideen schnell in den tabellarischen Spaces der Vorlage, bevor Sie sie den Einzelzielen Ihres Geschäfts zuordnen. Die Vorlage hilft Ihnen auch dabei, Aktionen und Aktionsideen zu zeichnen, indem sie Schlüsselwörter und Konzepte mit Aufgaben verbindet.

Sie ist die perfekte Ergänzung zur Circle Map-Methode, so dass Sie Ihre Brainstorming-Sitzung ganz nach Ihren Wünschen gestalten können. Verwenden Sie die Vorlage, um bestehende Aufgaben, Dokumentdateien oder Infografiken zu importieren und den Aufwand für die Entwicklung neuer Aufgaben zu reduzieren brainstorming-Techniken .

Diese Vorlage ist die perfekte Ergänzung zur Karte, die es Einzelpersonen oder kleinen Gruppen ermöglicht, Ideen organisch zu entwickeln.

Ideenfindung mit Circle Map Vorlagen von ClickUp

Mit den richtigen Tools und Techniken können Ihre Brainstorming-Sitzungen die Kreativität des Teams, die Verbesserung von Geschäftsprozessen und das Wachstum des Geschäfts insgesamt fördern.

Eine Circle Map bietet einen klaren und strukturierten Brainstorming-Ansatz zur Visualisierung, Erstellung und Umsetzung Ihrer Ideen. Probieren Sie die fünf oben beschriebenen ClickUp-Vorlagen aus, um die Qualität Ihres kreativen Outputs sofort zu verbessern.

Und hören Sie damit nicht auf. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an um Innovation und Produktivität zu fördern.