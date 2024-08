Top Google Docs Vorlagen für Anschreiben für 2024

Ob Sie es glauben oder nicht, eine satte 77% der Personalvermittler bevorzugen Bewerber, die ein Anschreiben schicken - auch wenn es freiwillig ist!

Anschreiben sind eine Gelegenheit, Ihre Beweggründe freizugeben, berufliche Ziele für die Arbeit , Leistungen und Einblicke in Ihre Persönlichkeit bei Personalchefs.

Ein überzeugendes Anschreiben von Grund auf zu verfassen, kann jedoch entmutigend sein, vor allem wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. Aber keine Sorge! Wir haben die perfekte Lösung: Vorlagen für Anschreiben!

Tools wie Google Docs bieten einen Bereich kostenloser und hochgradig anpassbarer Vorlagen für Anschreiben, die den Prozess einfacher und effizienter machen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für Anschreiben in Google Docs vor.

Was macht eine gute Vorlage für ein Anschreiben aus?

Eine gute Vorlage für ein Anschreiben hilft Ihnen, ein ansprechendes und professionelles Anschreiben zu verfassen, in dem Sie sich und Ihre berufliche Laufbahn vorstellen. Um dies zu erledigen, muss sie über folgende Eigenschaften verfügen:

Ein professionelles Design : Wählen Sie eine Vorlage mit einem sauberen, übersichtlichen Design, das Ihnen hilft, Informationen klar zu präsentieren. Es sollte eine einheitliche Schriftart, Ränder und Abstände haben

: Wählen Sie eine Vorlage mit einem sauberen, übersichtlichen Design, das Ihnen hilft, Informationen klar zu präsentieren. Es sollte eine einheitliche Schriftart, Ränder und Abstände haben Anpassungsmöglichkeiten: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage, egal ob es sich um einekarrierekarte Vorlage oder eine Vorlage für ein Anschreiben ist, Sie den Text, die Schriftarten und die Farben an Ihren persönlichen Stil und die Anforderungen der Stelle anpassen können

Stellen Sie sicher, dass die Vorlage, egal ob es sich um einekarrierekarte Vorlage oder eine Vorlage für ein Anschreiben ist, Sie den Text, die Schriftarten und die Farben an Ihren persönlichen Stil und die Anforderungen der Stelle anpassen können Eine klare Struktur : Stellen Sie sicher, dass die Vorlage eine klare Struktur hat, einschließlich einer Kopfzeile für Ihre Angaben, einer kurzen Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss

: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage eine klare Struktur hat, einschließlich einer Kopfzeile für Ihre Angaben, einer kurzen Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss Hohe Zugänglichkeit : Wählen Sie eine einfach zu verwendende Vorlage. Sie sollte in weit verbreiteten Formaten vorliegen (z. B. .docx, .pdf) und mit den meisten gängigen Textverarbeitungsprogrammen kompatibel sein

: Wählen Sie eine einfach zu verwendende Vorlage. Sie sollte in weit verbreiteten Formaten vorliegen (z. B. .docx, .pdf) und mit den meisten gängigen Textverarbeitungsprogrammen kompatibel sein Ein positiver Ton: Wählen Sie eine Vorlage mit einem positiven, selbstbewussten und professionellen Ton, um Personalverantwortliche anzusprechen und Ihre Begeisterung widerzuspiegeln

Kostenlose Vorlagen für Anschreiben in Google Docs

Hier sind die besten kostenlosen Vorlagen für Anschreiben in Google Docs:

1. Google Docs Anschreiben für Lebenslauf Vorlage

via Gdoc Die Vorlage für ein Anschreiben für den Lebenslauf ist eine kostenlose Vorlage für ein Anschreiben in Google Docs. Ihre klare, schnörkellose Struktur macht die Informationen für den Leser übersichtlich. Sie verfügt über einen eigenen Space, um Ihre persönlichen Daten wie Telefonnummer, E-Mail ID und Adresse hinzuzufügen.

Mit dieser einfachen Vorlage können Sie Ihre Erfahrungen und Fähigkeiten hervorheben und erklären, warum Sie für die Rolle, auf die Sie sich bewerben, gut geeignet sind. Erwähnen Sie auch deutlich, warum die Rolle für Sie interessant ist.

Die Vorlage ist in hohem Maße anpassbar, so dass Sie die Formatierung, Farben und Schriftarten ändern können. Sie ist mit Google Slides, Microsoft PowerPoint und MacOS Keynote kompatibel.

2. Google Docs Vorlage für ein einfaches Anschreiben

via Gdoc Diese professionelle Vorlage für ein Anschreiben bietet ein klares und elegantes Design, das Ihr Anschreiben zu einem echten Hingucker macht.

Der Hauptteil der Vorlage enthält Inhalte, die das Interesse an der Position zum Ausdruck bringen, sowie Angaben zu früheren Rollen und Leistungen. Sie können auch Ihren beruflichen Werdegang mit Erfolgen und spezifischen Metriken hervorheben.

In einem eigenen Abschnitt können Sie beschreiben, warum Sie sich für das Unternehmen interessieren. Die letzten Zeilen verweisen auf einen beigefügten Lebenslauf, eine Dankesnotiz und Ihre Begeisterung für die Rolle.

Dieses vorgefertigte Dokument lässt sich in Google Docs leicht bearbeiten und hat eine klare Struktur, die für Lesbarkeit und Professionalität sorgt. Es ist perfekt für Arbeitssuchende, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen.

3. Google Docs Bewerbung Anschreiben Vorlage

via Gdoc Diese kostenlose Vorlage für Anschreiben in Google Docs hat ein benutzerfreundliches Layout und ein elegantes Design. Und das Beste daran? Sie gibt Ihnen Tipps, wie Sie Ihr Anschreiben professioneller gestalten können, damit Sie die Aufmerksamkeit der Personalverantwortlichen auf sich ziehen. Zu den Tipps gehören Korrekturlesen, die Verwendung einer einfachen Schriftart, die Unterteilung in kurze Absätze und eine gute Gliederung der Informationen.

Außerdem wird darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, Informationen aus Ihrem Lebenslauf nicht zu wiederholen und das Anschreiben auf den jeweiligen Arbeitgeber zuzuschneiden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie mit wenigen Worten die größtmögliche Wirkung erzielen können, ist die Vorlage für ein Bewerbungsanschreiben ideal.

💡 Pro-Tipp: Verwenden ClickUp Vorlagen zur Erstellung des perfekten Anschreibens und Lebenslaufs. ClickUp bietet mehr als 1.000 Vorlagen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (Anfänger, Fortgeschrittene und Profis), Typen und Anwendungsfällen. Sie können auch ganz einfach neue Vorlagen erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

4. Google Docs Praktikum Anschreiben Vorlage

via Gdoc Sie suchen einen Praktikumsplatz? Wir haben etwas für Sie! Die Vorlage für ein Anschreiben für ein Google Docs-Praktikum hebt Ihre Fähigkeiten, Ihren Eifer, Ihren akademischen Status und Ihre langfristigen Ziele hervor, um Personalverantwortliche zu beeindrucken.

Sie können Ihre Zinsen für das Praktikum bei einem bestimmten Unternehmen freigeben, indem Sie die einzigartigen Dienstleistungen, Bewertungen und den guten Ruf hervorheben, die Sie zu dieser Rolle bewogen haben. Sie können auch Ihre beruflichen Ziele darlegen und erläutern, wie das Praktikum mit diesen Zielen in Einklang steht.

Es ist keine leichte Aufgabe, während des Studiums ein Praktikum zu absolvieren, aber diese Vorlage macht den Prozess effizienter und einfacher.

Diese professionell formatierte Vorlage wurde speziell für Studenten mit begrenzter Arbeitserfahrung entwickelt und bietet die perfekte Plattform, um Ihre Fähigkeiten und Ambitionen für den Einstieg zu präsentieren.

5. Google Docs Professionelles Anschreiben Vorlage

via Gdoc Dies ist eine weitere kostenlose Vorlage in der Galerie der Google Docs-Vorlagen. Im Gegensatz zu anderen Vorlagen auf der Liste verwendet diese Vorlage graue, schwarze und braune Farben, um wichtige Informationen hervorzuheben. Sie können Ihre Kontaktinformationen auf der rechten Seite angeben, während die Informationen des Personalchefs direkt unter Ihrem Namen stehen.

Das übersichtliche Layout hilft, die Informationen voneinander zu trennen, und macht das Schreiben optisch ansprechend. Bearbeiten Sie die Vorlage und fügen Sie Informationen über Ihre früheren Rollen, die Gründe für eine berufliche Veränderung vorzunehmen fähigkeiten, Leistungen, Bildungsabschlüsse und Gründe für die Bewerbung um diese Stelle.

Bonus: Bewerben Sie sich für eine Rolle als Projektleiter? Sehen Sie sich unsere Liste der lebenslauf-Vorlagen für Projektleiter .

Wie schreibt man ein effektives Anschreiben?

Es ist unbestreitbar, dass Vorlagen eine große Hilfe sind. Sie verkürzen die Arbeit des Verfassens eines Anschreibens von Grund auf und sind unglaublich praktisch und effektiv. Dennoch müssen Sie die wesentlichen Elemente eines Anschreibens kennen, um diese Vorlagen effektiv nutzen zu können.

Ein Anschreiben ist in der Regel der erste Eindruck, den ein Personalverantwortlicher von Ihnen erhält. Daher sollten Sie darauf achten, dass es Ihre Motivation, Ihre Fähigkeiten und Ihre Zinsen genau wiedergibt.

Hier erfahren Sie, wie Sie ein effektives Anschreiben verfassen können:

Recherche, Recherche, Recherche

Bevor Sie mit dem Verfassen des Anschreibens beginnen, sollten Sie gründliche Recherchen anstellen. Besuchen Sie die Website des Unternehmens, um sich über seine Aufgaben, Werte, Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Lesen Sie aktuelle Artikel oder Pressemitteilungen über das Unternehmen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Lesen Sie die Stellenausschreibung sorgfältig durch, um die geforderten Qualifikationen und Verantwortlichkeiten zu verstehen, und heben Sie die Fähigkeiten hervor, die für die Rolle erforderlich sind. Wenn die Stelle beispielsweise Kenntnisse in Python und Projektmanagement erfordert, sollten Sie in Ihrem Anschreiben Ihre Erfahrung mit Programmiersprachen wie Python und mit dem Management von Projekten hervorheben.

Wählen Sie die richtige Vorlage

Wählen Sie als Nächstes eine Vorlage aus, die für die Branche und die Rolle in der Stelle geeignet ist. Wenn Sie sich zum Beispiel für eine Rolle als Grafikdesigner bewerben, wählen Sie ein einzigartiges und innovatives Design für Ihr Anschreiben, das Ihre Kreativität unterstreicht.

Achten Sie auf die Vorlage:

Die Informationen in einer professionellen und klaren Struktur präsentiert

In Bezug auf Schriftart, Größe und Farbe zu Ihrem Lebenslauf passt, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten

Lässt sich leicht benutzerdefiniert gestalten

Ist gut lesbar, mit ausreichend White Space, angemessenen Rändern und einer gut lesbaren Schriftart

Listen Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen

Erwähnen Sie am Anfang Ihres Anschreibens Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen. Fügen Sie Details hinzu wie:

Vollständiger Name in einer größeren, fetten Schriftart

Beruflicher Titel unter Ihrem Namen

Ihre aktuelle Adresse

Eine professionelle E-Mail Adresse

Ihre Telefonnummer

Ihre Stadt und Ihr Bundesland/Land

Link zur Website, zum LinkedIn-Profil oder zum Portfolio

Namen des Empfängers einfügen

Anstatt "Sehr geehrte Damen und Herren" zu verwenden, richten Sie das Anschreiben direkt an den einstellenden Manager. Den Namen finden Sie in der Stellenausschreibung oder auf der LinkedIn Seite des Unternehmens. Die Anrede an eine bestimmte Person zeigt, dass Sie Ihre Hausaufgaben erledigt haben.

Wenn Sie den Namen jedoch nicht finden können, richten Sie das Anschreiben an das Unternehmen oder die Abteilung.

Machen Sie die Einleitung interessant

Personalverantwortliche erhalten Hunderte von Bewerbungsschreiben. Sie haben nicht genug Zeit, um jedes einzelne zu lesen. Deshalb sollte Ihre Einleitung, der erste Absatz Ihres Anschreibens, einprägsam, relevant und einprägsam sein. Er sollte Begeisterung für die Rolle zum Ausdruck bringen.

Fügen Sie Folgendes hinzu:

Die Position, für die Sie sich bewerben

Ihre bisherigen Leistungen, die für diese Rolle relevant sind

Warum wollen Sie diese Rolle erledigen?

Was Sie von anderen Bewerbern abhebt

Sie können auch eine persönliche Verbindung zu dem Unternehmen oder eine Empfehlung angeben, falls vorhanden.

Alle Details angeben

Der Hauptteil Ihres Anschreibens sollte alles enthalten, was Sie zu einem qualifizierten Kandidaten für die Rolle macht. Wenn ein Stellenangebot schreiben oder eines Anschreibens sollten Sie sich an der Stellenausschreibung orientieren. Heben Sie Ihre Fähigkeiten und Leistungen hervor, die für die Rolle der Stelle relevant sind.

Erläutern Sie, warum Sie gut in die Rolle passen, indem Sie beschreiben, wie Ihre Werte und Ihr Arbeitsstil mit der Unternehmenskultur übereinstimmen. Teilen Sie mit, was Sie in die Tabelle einbringen werden, wenn Sie sich dem Unternehmen anschließen.

Und so verlockend es auch sein mag, listen Sie nicht alle Ihre bisherigen Rollen auf. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die wichtigsten davon.

Schreiben Sie einen starken Schluss

Nun ist es an der Zeit, Ihr Anschreiben abzuschließen. Schreiben Sie einen aussagekräftigen Schluss, der Ihre Begeisterung für die Position und das Unternehmen zum Ausdruck bringt. Schlagen Sie höflich ein Folgegespräch vor, z. B. einen Anruf oder ein Vorstellungsgespräch, um Ihre Bewerbung weiter zu besprechen.

Vergessen Sie nicht, dem Leser für seine Zeit und Aufmerksamkeit zu danken. Verwenden Sie einen professionellen Schluss, z. B. "mit freundlichen Grüßen" oder "mit freundlichen Grüßen"

Sie können verwenden KI Schreib-Tools um perfekte Anschreiben zu verfassen. Die besten Tools helfen Ihnen, den Ton einer Nachricht einzustellen, sie zu bearbeiten, Korrektur zu lesen und Verbesserungsvorschläge zu machen.

Tipps, die Sie beim Schreiben Ihres Anschreibens beachten sollten

Hier sind einige Tipps, die Sie beim Verfassen Ihres Anschreibens beachten sollten:

Benutzerdefinierte Gestaltung des Anschreibens

Es mag zwar praktisch sein, für alle Stellen das gleiche Anschreiben zu verwenden, aber generische Bewerbungen verringern Ihre Chancen auf eine Einstellung. Nehmen Sie sich immer die Zeit, sich über das Unternehmen zu informieren und Ihr Anschreiben auf die jeweilige Stelle zuzuschneiden.

Quantifizieren Sie Ihre Leistungen

Zahlen sind aussagekräftiger als Worte, vor allem, wenn Sie Ihre Leistungen auflisten. Nennen Sie in Ihrem Anschreiben konkrete Beispiele. Beziffern Sie Ihre Leistungen mit Zahlen.

Beispiel: "Ich habe ein neues Kundendienstprotokoll entwickelt, das die Antwortzeiten um 40 % verkürzt und die Kundenzufriedenheit um 15 % erhöht hat."

So können Sie die Auswirkungen Ihrer Arbeit auf Ihre früheren Arbeitgeber oder Projekte verdeutlichen.

Fassen Sie sich kurz und professionell

Ein Anschreiben sollte kurz und prägnant sein. Personalverantwortliche haben nicht die Zeit, lange Aufsätze zu erledigen. Achten Sie daher darauf, weniger Worte zu verwenden, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Ein ideales Anschreiben ist nicht länger als eine Seite und sollte aus drei bis vier Absätzen bestehen. Es sollte keine Floskeln und allgemeinen Aussagen enthalten.

Achten Sie auf einen unterhaltsamen, aber professionellen und respektvollen Ton. Vermeiden Sie Slang, eine allzu lockere Sprache oder Witze, die falsch interpretiert werden könnten. Verwenden Sie eine klare und einfache Sprache ohne Fachjargon. Ein Beispiel:

ich schreibe Ihnen, um mein großes Interesse an der Position des Marketingkoordinators bei [Name des Unternehmens] zu bekunden, die auf [Stellenbörse] ausgeschrieben ist. Mit meiner großen Leidenschaft für Marketing und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bin ich zuversichtlich, dass ich einen wichtigen Beitrag zu den Zielen Ihres Teams leisten kann."_

ich bewerbe mich um die Position des Marketingkoordinators bei [Name des Unternehmens], wie sie auf [Stellenbörse] ausgeschrieben ist. Die jüngste Kampagne Ihres Unternehmens, [Spezifische Kampagne], zeigt ein ausgeprägtes Verständnis für eine Nische [Zielmarkt] und stimmt mit meiner Arbeit bei [Einschlägige Erfahrung] überein."_

Anweisungen befolgen

Wenn in einer Stellenanzeige etwas Bestimmtes in Ihrer Bewerbung verlangt wird, ist es wichtig, dass Sie sich daran halten. Zum Beispiel kann es spezifische Anweisungen zum Format der Datei geben: "Reichen Sie Ihr Anschreiben im PDF-Format ein und geben Sie Ihren Namen und den Titel der Stelle im Dateinamen an."

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie einheitliche, beschreibende Dateinamen wie "Doe_John_Resume.pdf", um die Identifizierung zu erleichtern. Dies zeugt von Professionalität und beeindruckt potenzielle Arbeitgeber.

Die Stellenanzeige oder das Stellenangebot kann auch spezielle Richtlinien für die Übermittlung oder Anweisungen zum Inhalt enthalten. Lesen Sie diese sorgfältig durch und befolgen Sie die Anforderungen. Liebe zum Detail ist eine Fähigkeit, die immer geschätzt wird.

Beschäftigungslücken schließen

Wenn Ihr Lebenslauf Lücken aufweist, ist ein Anschreiben der perfekte Ort, um darauf einzugehen. Auf diese Weise können Sie potenziellen Arbeitgebern mehr Informationen geben und sie beruhigen.

Seien Sie ehrlich in Bezug auf die Lücke, heben Sie alle relevanten Aktivitäten hervor, die Sie während der Lücke unternommen haben, und zeigen Sie Ihre Bereitschaft, die Lücke zu schließen ihre Karriere wieder in Gang zu bringen .

Vor dem Absenden Korrektur lesen

Vergessen Sie nicht, Ihr Anschreiben vor dem Absenden Korrektur zu lesen. Suchen Sie nach Grammatik-, Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehlern. Verwenden Sie Grammarly oder ein KI-Tool wie ClickUp Gehirn um dies zu erledigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Informationen in Ihrem Anschreiben mit Ihrem Lebenslauf übereinstimmen.

Lesen Sie Ihr Anschreiben laut vor, um Fehler oder ungünstige Formulierungen zu erkennen.

beheben Sie Ihre Fehler und hinterlassen Sie einen tadellosen Eindruck mit ClickUp Brain

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihr Anschreiben zu schreiben und aufzupolieren. Es erkennt Probleme mit der Grammatik und der Rechtschreibung und macht Vorschläge, wie Sie den Tonfall anpassen können. Es kann Ihnen sogar dabei helfen, sich kreative Anschreiben auszudenken.

Managen Sie Ihre Jobsuche mit ClickUp

Die Suche nach einem neuen Job kann ein spannender Prozess sein. Es kann aber auch anstrengend und nervenaufreibend sein. Hier kann ein Produktivitäts- und Projektmanagement tool wie ClickUp helfen.

ClickUp ist ein vielseitiges Produktivitätstool, das Ihre Jobsuche erheblich erleichtert, indem es Sie organisiert, konzentriert und effizient arbeiten lässt. Von der Organisation von Bewerbungen bis hin zur Nachverfolgung von Bewerbungsfristen - mit ClickUp können Sie alles zu erledigen.

erstellen Sie spezielle Aufgaben für jede Bewerbung, Recherche und Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch im ClickUp-Kalender

Zum Beispiel, ClickUp's Kalender-Ansicht hilft Ihnen bei der Einstellung von Terminen für jede Bewerbung und jedes Vorstellungsgespräch. Sie können Ihren Zeitplan visualisieren, Ereignisse koordinieren, Aufgaben nachverfolgen und ihn mit Ihrer Kalender App synchronisieren. ClickUp-Erinnerungen sorgen dafür, dass Sie keine Bewerbungsfrist verpassen. Sie können auch Anhänge und Termine einfügen. Diese Erinnerungen können von jedem Gerät aus verwaltet werden, einschließlich Ihres Desktops und Ihrer mobilen Geräte.

Kartikeya Thapliyal, Produktmanager bei Smallcase, sagt dies über ClickUp:

Die Verwendung von Kalendern zum Abschließen von Aufgaben vor Abgabeterminen ist immer wichtig. Mit ClickUp ist dies sehr einfach, da Ihre Termine zusammen mit den Aufgaben in Ihren Kalendern sichtbar sind, so dass die Planung Ihrer Tages-/Wochen-Bandbreite super einfach und schnell ist.

Kartikeya Thapliyal, Produktmanager bei Smallcase

Werfen wir einen Blick auf einige der Features:

Erweiterte Dokumentation

verwenden Sie umfangreiche Formatierungsoptionen, um Ihr Anschreiben hervorzuheben ClickUp Dokumente kann Ihnen helfen, all Ihre Dokumente zu erstellen, zu speichern und zu verwalten. Schreiben Sie mehrere Anschreiben, bearbeiten Sie sie und verfolgen Sie die Änderungen mit Docs. Schriftart, Größe, Höhe, Breite der Seite und vieles mehr sind vollständig anpassbar.

Erstellen Sie neue Vorlagen für Anschreiben, um mehrere Optionen zur Hand zu haben, und nutzen Sie das Feature zur Zusammenarbeit, um Ihren Mentor oder Ihre Freunde einzuladen, diese Dokumente zu verfeinern und ihr Feedback zu geben.

Smarte KI-Funktionen

maßgeschneiderte Anschreiben schreiben mit ClickUp Brain

Wir haben ClickUp Brain bereits erwähnt, und es ist wirklich ein leistungsstarker Schreibassistent für das Verfassen einzigartiger und effektiver Anschreiben. Sie können rollenspezifische Inhalte schreiben, Themen recherchieren, Konzepte verfeinern, Grammatikprüfungen durchführen und die Sprache für eine bessere Lesbarkeit aufpolieren.

Stellen Sie ClickUp Brain Fragen zu bestimmten Fähigkeiten oder Erfahrungen, die Sie hervorheben können, um Ihr Anschreiben zu verbessern. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Anschreiben erstellen. Sie können sogar kI für die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche nutzen . Bitten Sie ClickUp Brain zum Beispiel, die Entwicklungen in der Branche zusammenzufassen und die Aktionen der Wettbewerber zu analysieren, damit Sie über die Branche Ihres potenziellen Arbeitgebers auf dem Laufenden sind.

clickUp Brain direkt in Docs verwenden

💡 Pro-Tipp: ClickUp Brain kann direkt in Docs verwendet werden, um Sie beim Schreiben und Bearbeiten Ihres Anschreibens zu unterstützen.

Fertig einsetzbare Vorlagen ClickUp's Vorlage für die Stellensuche ist ein unentbehrliches Tool für Arbeitssuchende. Es hilft Ihnen, Stellenausschreibungen aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu erfassen. Sie können die Bewerbungen organisieren, Kontakte und Unterhaltungen mit Personalvermittlern nachverfolgen und die richtige Stelle finden. Es ist der perfekte Weg, um diese Anschreiben in die Tat umzusetzen!

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Die Vorlage hilft Ihnen dabei:

Visualisierung des Fortschritts anhand von Ansichten wie Priorität der Bewerbungen, Bewerbungsphase, Liste der Unternehmen usw.

Ziele für Ihre Stellensuche einzustellen

Erstellung verschiedener Bewerbungsunterlagen für unterschiedliche Rollen und Unternehmen

Erhalten Sie Ihren Traumjob mit ClickUp

Google Docs Vorlagen für Anschreiben sind eine praktische und effiziente Lösung für Arbeitssuchende, die ausgefeilte und professionelle Anschreiben erstellen möchten. Durch die Verwendung dieser Vorlagen können Sie Zeit sparen und die Konsistenz Ihrer Bewerbungen sicherstellen.

ClickUp bietet jedoch eine noch größere Auswahl an anpassbaren Vorlagen, die auf verschiedene Stile und Branchen zugeschnitten sind, so dass Sie Ihr Anschreiben an die spezifischen Stellen, auf die Sie sich bewerben, anpassen können.

Darüber hinaus können die Projektmanagement-Funktionen von ClickUp Ihre Stellensuche einfacher und weniger zeitaufwändig gestalten. Nutzen Sie die umfassenden Features von ClickUp, um keine Bewerbungsfrist zu verpassen und schnell Ihren Traumjob zu finden. Kostenlos anmelden heute!

Und alles Gute für Ihre Reise!