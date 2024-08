Sie haben gerade ein neues Google Formular erstellt, um Kundenfeedback für Ihre neueste Marketingkampagne zu sammeln, aber Sie sind verblüfft über die Stille.

Es gibt keine Antworten, nicht einmal eine einzige. Sie kratzen sich am Kopf und versuchen herauszufinden, was schief gelaufen ist, um dann festzustellen, dass Ihr Formular nicht öffentlich ist.

Aufgrund dieses Versehens wird Ihre Datenerfassung behindert, so dass Ihnen wertvolle Erkenntnisse entgehen.

Wenn Sie entschlossen sind, diesen Fehler nie wieder zu machen, sind Sie hier genau richtig. In diesem Leitfaden wird genau beschrieben, wie Sie Ihre Google Formulare Schritt für Schritt veröffentlichen können.

Wie man ein Google Formular öffentlich macht

Wenn Sie ein Google Formular öffentlich machen, kann jeder, der den Link hat, es ansehen und abschließen. So wird das Formular einem größeren Publikum zugänglich gemacht und die Hürden für die Teilnahme beseitigt.

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um zu erfahren, wie Sie ein Google Formular veröffentlichen und damit beginnen, die benötigten Antworten zu sammeln.

Schritt 1: Öffnen Sie das Google Formular

Um Ihr Google Formular zu veröffentlichen, öffnen Sie ein bestehendes Formular oder erstellen Sie ein neues Formular mit den gewünschten Fragen.

Sobald das Formular geöffnet ist, gehen Sie auf die Registerkarte Einstellungen.

Rufen Sie Google Formulare in Ihrem Browser auf und navigieren Sie zu den Einstellungen

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass die Option "Limit to 1" deaktiviert ist

Stellen Sie sicher, dass die Option Limit to 1 response auf der Registerkarte Antworten umgeschaltet ist. Wenn diese Option aktiviert ist, müssen sich potenzielle Befragte mit ihrer Google Mail-Adresse anmelden, um das Formular auszufüllen, wodurch verhindert wird, dass Ihr Formular öffentlich zugänglich ist.

Wählen Sie die Option, die Ihren Anforderungen in Google Formularen am besten entspricht

Sie sollten auch eine weitere Einstellung kennen: die Option "E-Mail-Adresse erfassen". Wenn diese Option aktiviert ist, müssen sich die Befragten mit ihrem Google Konto oder Google Workspace Konto anmelden und ihre E-Mail Adresse angeben, um das Formular abzuschließen.

Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Formular so zugänglich wie möglich halten möchten und keine E-Mail-Adressen erfassen müssen. Auf diese Weise kann jeder das Formular ausfüllen, ohne sich anmelden zu müssen, was zu mehr Antworten führt und den Prozess vereinfacht.

Die Deaktivierung dieser Einstellung ist zum Beispiel die richtige Wahl, wenn Sie eine öffentliche Meinungsumfrage durchführen oder das Formular als kunden-Feedback-Tool .

Wenn Sie hingegen die Identität der Befragten überprüfen und Mehrfachübermittlungen ausschließen müssen, sollten Sie dieses Feature aktiviert lassen.

Schritt 3: Freigeben des Google Formulars

Sobald Sie die Einstellungen angepasst haben, besteht der nächste Schritt darin, das Google Formular freizugeben. Klicken Sie auf die Option Senden in der oberen rechten Ecke.

Machen Sie Ihr Google Formular öffentlich, indem Sie auf die Schaltfläche "Senden" klicken

Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem alle Freigabeoptionen angezeigt werden, einschließlich E-Mail, Link und Einbettung.

Um Ihr Google Formular öffentlich zu machen, wählen Sie die zweite Option, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Formular als direkten Link freizugeben. Diese Methode gewährleistet einen einfachen Zugang für jeden, der den Link hat, und maximiert die Reichweite und die Beteiligung an Ihrem Formular.

Tippen Sie auf das Link-Symbol und kopieren Sie den benutzerdefinierten Link zu Ihrem Formular direkt aus Google Forms

Kürzen Sie ggf. die URL, indem Sie das Kästchen "URL kürzen" markieren und den Link kopieren.

Tippen Sie auf das Link-Symbol und kopieren Sie den benutzerdefinierten Link zu Ihrem Formular direkt aus Google Forms

Sobald das Formular Beantwortungen erhält, können Sie diese über die Registerkarte "Antworten" überwachen, wo Sie eine Zusammenfassung der gesammelten Antworten sehen. Für eine detailliertere Ansicht können Sie auf das grüne Tabellensymbol klicken, um die Daten zur weiteren Analyse in Google Tabellen zu exportieren.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben jetzt ein öffentliches Google Formular.

💡Pro-Tipp: Hier ist ein einfacher Trick für Google Formulare um die Reihenfolge der Fragen zufällig zu bestimmen. Dieses Feature ist unter Einstellungen verfügbar. Klicken Sie neben Präsentation auf den Pfeil nach unten. Aktivieren Sie unter Formulardarstellung die Option Fragenreihenfolge mischen. Dieses Feature hilft, Verzerrungen zu vermeiden, indem die Fragen bei jedem Abschließen des Formulars in einer anderen Reihenfolge angezeigt werden.

Mischen der Reihenfolge der Fragen in Google Formularen

Hinzufügen von Mitwirkenden

Da Sie nun wissen, wie Sie ein Google Formular öffentlich machen können, möchten Sie vielleicht einen Kollegen hinzufügen, der daran arbeitet.

Um Ihrem Formular Mitwirkende hinzuzufügen, klicken Sie auf die drei Punkte neben der Schaltfläche "Senden", wählen Sie "Mitwirkende hinzufügen" und legen Sie die Berechtigungen anhand von Link-Freigabeoptionen wie Eingeschränkt, Personen in Ihrer Organisation oder Jeder mit dem Link fest.

Klicken Sie auf Mitwirkende hinzufügen, um weiteren Personen in Ihrem Team Zugriff auf die Bearbeitung zu gewähren

Diese Option ist besonders nützlich für Anwendungsfälle, an denen mehrere Personen beteiligt sind. Zum Beispiel, wenn Sie Formulare für Feature-Anfragen Ihrer Benutzer erstellen möchten und mehrere Mitglieder des Teams das Formular bearbeiten sollen.

Bonus: Erfahren Sie, wie Sie Rationalisierung der Arbeit mit Formularen für Software Teams

Wie man ein Google Formular öffentlich, aber nicht bearbeitbar macht

Wenn Sie Ihr Google Formular freigeben, können andere Personen es zwar ausfüllen, aber nicht bearbeiten. Sie können das Formular nur bearbeiten, wenn Sie sie als Mitwirkende oder Editoren hinzufügen.

Wenn Sie sie nicht hinzufügen, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass sie das Formular bearbeiten, auch wenn es öffentlich ist.

Sie sollten jedoch den Abschnitt Allgemeiner Zugriff auf Eingeschränkt einstellen. Durch diese Einstellung werden die Bearbeitungsrechte nur den von Ihnen hinzugefügten Mitarbeitern vorbehalten, statt Ihr Formular möglicherweise öffentlich bearbeitbar zu machen.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Formularen

Google Formulare ist zwar ein leistungsfähiges Tool zum Sammeln von Informationen und Feedback, hat aber auch seine Grenzen. Wenn Sie diese Einschränkungen verstehen, können Sie entscheiden, ob es das richtige tool für Ihre Bedürfnisse ist oder ob alternativen zu Google Formularen wären besser geeignet. Lassen Sie uns einige der wichtigsten Limits bei der Verwendung von Google Formularen untersuchen.

Basisanpassung : Google Forms bietet grundlegende Anpassungsoptionen wie Hintergrundfarbe, Schriftart usw., aber Sie können das Formular nicht ausreichend anpassen, um Ihre Marke zu repräsentieren oder es optisch ansprechend zu gestalten

: Google Forms bietet grundlegende Anpassungsoptionen wie Hintergrundfarbe, Schriftart usw., aber Sie können das Formular nicht ausreichend anpassen, um Ihre Marke zu repräsentieren oder es optisch ansprechend zu gestalten Limitierter Support für erweiterte Logik : Bei der Erfassung detaillierter Umfragen unterstützt Google Formulare keine erweiterte Logik wie komplexe Verzweigungen und bedingte Antworten. Dies kann die Flexibilität einschränken, die für komplexere Umfragedesigns und maßgeschneiderte Benutzererfahrungen erforderlich ist

: Bei der Erfassung detaillierter Umfragen unterstützt Google Formulare keine erweiterte Logik wie komplexe Verzweigungen und bedingte Antworten. Dies kann die Flexibilität einschränken, die für komplexere Umfragedesigns und maßgeschneiderte Benutzererfahrungen erforderlich ist Allgemeine Analysen: Die Features für Berichterstellung und Analysen von Google Forms sind begrenzt. Wenn Sie tiefgreifende Analysen oder eine erweiterte Datenvisualisierung benötigen, müssen Sie Ihre Daten in ein anderes Tool übertragen

Die Features für Berichterstellung und Analysen von Google Forms sind begrenzt. Wenn Sie tiefgreifende Analysen oder eine erweiterte Datenvisualisierung benötigen, müssen Sie Ihre Daten in ein anderes Tool übertragen Einschränkungen beim Hochladen von Dateien : Google Formulare erlauben es Benutzern nur dann, Dateien hochzuladen, wenn sich der Befragte angemeldet hat. Außerdem beträgt die maximale Größe der hochzuladenden Dateien bei Google Formularen 10 GB. Dieses Limit kann eine Hürde darstellen, wenn Sie das Tool zum Sammeln von Dateien von einer großen Zielgruppe verwenden

: Google Formulare erlauben es Benutzern nur dann, Dateien hochzuladen, wenn sich der Befragte angemeldet hat. Außerdem beträgt die maximale Größe der hochzuladenden Dateien bei Google Formularen 10 GB. Dieses Limit kann eine Hürde darstellen, wenn Sie das Tool zum Sammeln von Dateien von einer großen Zielgruppe verwenden Probleme mit der Kompatibilität: Google Forms arbeitet nahtlos mit Workspace-Apps wie Google Docs und Google Tabellen zusammen, verfügt jedoch nur über begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit externen Tools und Anwendungen

Erstellen von Formularen mit ClickUp

Wenn Sie die Herausforderungen und die begrenzte Anpassbarkeit oder Kompatibilität von Google Formularen vermeiden möchten, kann ClickUp Ihnen helfen. Es bietet vielseitige und umsetzbare Software zum Erstellen von Formularen die es Benutzern ermöglicht, Formulare nahtlos zu erstellen und zu verwalten. Sie ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Formulare für verschiedene Zwecke, wie z. B. das Sammeln von Feedback, die Generierung von Leads und die Rationalisierung der Datenerfassung.

Dank der erweiterten Features und Funktionen von ClickUp für die Erstellung, Verwaltung und Analyse von Formularen ist es eine starke Alternative zu Google Forms.

Mit ClickUp's Formular-Ansicht können Sie die Bearbeitung von Formularen beschleunigen und sicherstellen, dass jedes Detail beachtet wird, z. B. die Zuweisung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Status und die Verwaltung von Fristen, und Sie sparen Zeit beim Sortieren der Antworten.

Erfassen Sie Antworten und wandeln Sie sie in verfolgbare Aufgaben um - mit der ClickUp Formular-Ansicht

Verwenden Sie die Ansicht des Formulars, um:

Automatische Umwandlung von Formularantworten in verfolgbare Aufgaben , um sie direkt in Ihren Workflow einzubinden

, um sie direkt in Ihren Workflow einzubinden Erfassen Sie relevante Daten mit bedingten logischen Features , mit denen Sie die Formulare dynamisch auf Basis der Antworten aktualisieren können

, mit denen Sie die Formulare dynamisch auf Basis der Antworten aktualisieren können Formulare für alles und jedes benutzerdefinieren, von Produktfeedback und kreativen Anfragen bis hin zu IT-Anfragen und Umfragen, mit mehreren Fragekategorien

Wie Sie Formulare mit ClickUp erstellen

Sprudeln in Ihrem Kopf Ideen für die Vereinfachung von Vorgängen mit der Ansicht "Formulare"? Schauen wir uns an, wie Sie Formulare erstellen und verwalten können formulare in ClickUp.

Schritt 1: Öffnen Sie eine beliebige Liste, einen Ordner oder einen Space in ClickUp, in dem Sie das Formular erstellen möchten

Schritt 2: Klicken Sie in der Seitenleiste auf der linken Seite auf das Pluszeichen (+), wählen Sie Neu erstellen, und wählen Sie Formular

Einfache Erstellung einer Formular-Ansicht in einem beliebigen Space, Ordner oder einer Liste in Ihrem ClickUp-Workspace

Schritt 3: Sobald sich das neue Formular öffnet, geben Sie den Namen und die Beschreibung des Formulars in die entsprechenden Felder ein

Schritt 4: Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Funktion, um ein beliebiges Feature oder Feld aus der linken Leiste in Ihr Formular einzufügen

Passen Sie die Logik des Formulars mühelos an, indem Sie in der Ansicht von ClickUp auf Prioritäten basierende Bedingungen für die Felder festlegen, um die Datenerfassung zu optimieren

Sobald das Formular fertig ist, können Sie es für die gewünschten Personen freigeben oder einfach den Link kopieren, um es öffentlich zugänglich zu machen. Mit der Option Embed Code können Sie ein Formular mit HTML Code in eine Seite einfügen.

Geben Sie Ihre Formulare mit dynamischen Features frei - mit ClickUp's Form View

Anpassungen mit ClickUp's Formular Ansicht

Möchten Sie Ihre Formulare sowohl funktional als auch optisch ansprechend gestalten? ClickUp hat die Lösung für Sie. Mit diesen Formularen können Sie benutzerdefiniert arbeiten:

Farben : Wählen Sie die Farbe des Formulars und der Schaltflächen, die Ihre Markenidentität, Ihre individuellen Zinsen oder Ihr Gesamtthema widerspiegeln

: Wählen Sie die Farbe des Formulars und der Schaltflächen, die Ihre Markenidentität, Ihre individuellen Zinsen oder Ihr Gesamtthema widerspiegeln Thema : Wählen Sie ein Thema, das gut zu Ihrem Firmenimage passt und Ihre Marke zum Strahlen bringt

: Wählen Sie ein Thema, das gut zu Ihrem Firmenimage passt und Ihre Marke zum Strahlen bringt Deckblattbild : Fügen Sie ein Bild am oberen Rand des Formulars ein, das der Befragte sieht, sobald er das Formular öffnet

: Fügen Sie ein Bild am oberen Rand des Formulars ein, das der Befragte sieht, sobald er das Formular öffnet Antwortnachricht: Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht, die an die Befragten auf der Grundlage ihrer Antwort gesendet wird

Passen Sie Ihr Formular an, indem Sie Farben, Themen und Textfelder in ClickUp's Formular-Ansicht hinzufügen

Die Erstellung von Formularen von Grund auf kann jedoch zeitaufwändig sein. ClickUp hat auch dafür eine Lösung. Verwenden Sie ClickUp's Formulare-Vorlagen, um den Prozess zu vereinfachen. Schauen wir uns einige von ihnen an:

ClickUp Vorlage für Registrierungsformulare

ClickUp's Vorlage für Formulare wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Formulare an einem Ort zu erstellen, zu verwalten und zu verfolgen.

Die ClickUp Registrierung Formular Vorlage ist ein vollständig anpassbares generisches Formular, das die Anmeldung für Ereignisse wie Schulungen, Seminare, Workshops oder Kurse vereinfacht. Es ermöglicht Ihnen, wichtige Teilnehmerinformationen effizient und sicher zu erfassen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Details für eine einfache Überprüfung und Bearbeitung durch Mitglieder des Teams organisieren

Den Zeitaufwand für die Eingabe von Details durch eine vordefinierte Struktur und ein leicht auszufüllendes Formular reduzieren

Automatische Kategorisierung von Formularantworten auf der Grundlage von Faktoren wie Alter und Beruf

ClickUp Feedback Formular Vorlage

ClickUp's Feedback Formular Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Kundenfeedback zu erfassen und Kundendaten an einem Ort zu organisieren.

Wenn Sie ein Formular erstellen, um Feedback einzuholen, ist das ClickUp Feedback Formular Vorlage ist ein hilfreiches tool. Verwenden Sie diese Vorlage für ein Formular, um alle gesammelten Rückmeldungen an einem Ort zu sehen und sie dem entsprechenden Team für Produkte oder Dienstleistungen zuzuweisen, damit es sie aufnehmen kann.

Durch die Verwendung von feedback Formular Vorlagen können Sie Ihre Datenerfassung rationalisieren, indem Sie die Antworten für eine schnelle Analyse organisieren und das Feedback nach Servicetypen und demografischen Merkmalen der Kunden kategorisieren.

ClickUp Anfrage Formular Vorlage

ClickUp's Vorlage für das Formular für Anfragen wurde entwickelt, um die Nachverfolgung von Mitarbeiteranfragen und Anfragen von externen Kontakten zu unterstützen.

Die ClickUp Anfrage Formular Vorlage rationalisiert die Verwaltung von Anträgen für neue Konten an einem Ort, indem es Informationen schnell und strukturiert speichert.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Alle neuen Anfragen systematisch an einem Ort organisieren

Aufgaben automatisch den Mitgliedern des Teams zuweisen, um die Vorlaufzeit zu minimieren und sicherzustellen, dass keine Anfrage verloren geht

Effiziente Bearbeitung von Anfragen durchstandardisierung des Formulars für Projektanfragen

Letztendlich überbrückt die Ansicht von ClickUp die Limits von Google Forms und bietet die Möglichkeit, Workflows zu rationalisieren und die Verwendung von Formularen zu vereinfachen.

Entwickeln Sie dynamische und leicht freizugebende Formulare mit ClickUp

Formulare sind wichtige tools für Geschäfte und Einzelpersonen, um Antworten zu sammeln und Feedback zu erhalten. Wenn Sie Ihr Google Formular öffentlich zugänglich machen, können Sie ein breiteres Publikum erreichen und effizient wertvolles Feedback oder Daten sammeln. Zusätzlich, google Formular Vorlagen verwenden spart Zeit und ermöglicht die effiziente Anpassung von Formularen für verschiedene Zwecke.

Wenn Sie jedoch nach fortschrittlicheren Features für Formulare suchen, wie z. B. die Anpassung des Themas und komplexe bedingte Antworten, sind Sie bei ClickUp an der richtigen Adresse. Die Ansicht der Formulare in ClickUp stellt sicher, dass Sie sofort auf die gesammelten Daten reagieren können, indem Sie Aufgaben erstellen und Ihrem Team Verantwortlichkeiten zuweisen. Starten Sie mit ClickUp noch heute! 🚀