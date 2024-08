10 Screen Studio-Alternativen für nahtlose Bildschirmaufnahmen im Jahr 2024

Screen Studio ist ein professionelles Screen-Recording-Tool zur schnellen und effizienten Erstellung hochwertiger Video-Inhalte. Es war eine Zeit lang mein Favorit.

Als ich anfing, Screen Studio zu verwenden, um kurze Demos zu erstellen oder Videos mit Feedback für mein Team freizugeben, war das Tool ein echter Wendepunkt. Ich begann zu mich vor der Kamera sicher zu fühlen und es hat mir geholfen, mit minimalem Aufwand ausgefeilte, professionelle Videos zu produzieren.

Inzwischen gibt es einige Screen Studio-Alternativen, die das Erstellen von Videos besser erledigen. Es war also Zeit für ein Upgrade. Bevor ich jedoch den Wechsel vollzog und ein Tool zu meinem Workflow hinzufügte, verbrachten mein Team und ich Stunden mit sorgfältiger Recherche

Ich freue mich, die Ergebnisse unserer Recherche heute mit Ihnen teilen zu können. Ich habe eine Liste von Screen Studio-Alternativen zusammengestellt, die eine höhere Aufnahmetreue, benutzerfreundlichere Oberflächen und neuere Features für die Bearbeitung bieten.

Aber denken Sie daran: Wir haben zwar recherchiert, aber die Wahl liegt bei Ihnen. Lesen Sie also weiter und wählen Sie mit Bedacht.

Worauf sollten Sie bei Screen Studio Alternativen achten?

Bevor wir beginnen, hier sind die Faktoren, die Sie bei der Suche nach Screen Studio Alternativen berücksichtigen sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Achten Sie auf Alternativen, die eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Aufnahme und Bearbeitung bieten, ohne eine steile Lernkurve. Suchen Sie nach Tools, die eine einfache Steuerung und Navigation bieten

Hochwertige Aufzeichnung : Wählen Sie Tools, die hochauflösende Aufnahmeoptionen für Videos in professioneller Qualität bieten, z. B. eine Auflösung von 1080p oder 4K bei 30 oder 60 Bildern pro Sekunde. Es sollte die Aufzeichnung in verschiedenen Formaten wie MP4, MOV und AVI unterstützen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden

: Wählen Sie Tools, die hochauflösende Aufnahmeoptionen für Videos in professioneller Qualität bieten, z. B. eine Auflösung von 1080p oder 4K bei 30 oder 60 Bildern pro Sekunde. Es sollte die Aufzeichnung in verschiedenen Formaten wie MP4, MOV und AVI unterstützen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden Echtzeit-Bearbeitung : Achten Sie auf Tools, die eine Bearbeitung in Echtzeit ermöglichen. Das bedeutet, dass Sie Änderungen wie das Hinzufügen von Anmerkungen, Text, Overlays, Webcam-Feeds und Audio-Eingaben in Echtzeit vornehmen können, um den Erstellungsprozess effizienter zu gestalten.

Echtzeit-Bearbeitung : Achten Sie auf Tools, die eine Bearbeitung in Echtzeit ermöglichen. Das bedeutet, dass Sie Änderungen wie das Hinzufügen von Anmerkungen, Text, Overlays, Webcam-Feeds und Audio-Eingaben in Echtzeit vornehmen können, um den Erstellungsprozess effizienter zu gestalten.

Freigabeoptionen : Suchen Sie nach Tools, die direkte Uploads auf YouTube und andere Plattformen für soziale Medien sowie Exporte in vielen Formaten ermöglichen

Effizienz : Achten Sie darauf, wie sich das Tool auf die Leistung Ihres Systems auswirkt. Es sollte reibungslos laufen, ohne Ihren Computer zu sehr zu verlangsamen

Preis: Vergleichen Sie die Preispläne, um festzustellen, ob das Tool ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet; lesen Sie das Kleingedruckte, um sich über eventuelle Zusatzkosten für erweiterte Features oder Abonnements zu informieren

Die 10 besten Screen Studio-Alternativen für 2024

Hier sind die zehn besten Screen Studio-Alternativen, aus denen Sie wählen können:

1. ClickUp (am besten für Bildschirmaufnahmen und Zusammenarbeit)

ClickUp ist ein Tool für Produktivität und Projektmanagement, mit dem sich Arbeitsabläufe optimieren und die Zusammenarbeit im Team verbessern lassen. Ich habe ClickUp bereits für mein Projekt- und Aufgabenmanagement verwendet.

Meine Suche nach einer Screen Studio-Alternative führte mich jedoch dazu, mich näher an meinem Zuhause umzusehen - und ich wurde nicht enttäuscht. ClickUp Clips ermöglicht es mir, auf einfache Weise Bildschirmaufnahmen zu erstellen und freizugeben, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.

Ich drücke auf Aufnahme, gebe meinen Bildschirm frei und sende sofort klare Anweisungen an mein Team - und das alles schneller, als eine langwierige Antwort zu tippen. Das macht es zu einem großartigen alternative zu Loom und Sie können damit auch Werbevideos erstellen.

mit ClickUp Clips können Sie hochwertige Bildschirmaufzeichnungen versenden und diese sofort für Ihr Team freigeben

Was ich an Clips am meisten liebe: Ich kann jede Information aus einem Clip in eine klare, umsetzbare Aufgabe in ClickUp Aufgaben . Ich kann dann einen Eigentümer zuweisen und die Aufgabe in den entsprechenden Space des Projekts einfügen. Sie benötigen den Clip für den Kontext? Fügen Sie ihn direkt in die Beschreibung der Aufgabe ein, damit Sie ihn leicht finden.

Und das ist noch nicht alles. Der fortschrittliche und benutzerfreundliche KI-Assistent, ClickUp Gehirn macht die Arbeit noch mehr Spaß.

Ich verwende ClickUp Brain, um Clips automatisch zu transkribieren, was mir hilft, schnell zusammenfassende Dokumente von Demo-Videos zu versenden. Sie können die Aufnahmen mit detaillierten Zeitstempeln durchsuchen, um schnell zu Abschnitten zu navigieren. Extrahieren Sie Clips aus Ihren Aufnahmen, um wichtige Informationen hervorzuheben und zu verteilen.

ClickUp Brain löst auch den einzigen möglichen Nachteil beim Versenden von Clips an mein Team - das Auffinden bestimmter Informationen aus den Videos. Automatisch transkribierte Clips erleichtern die Suche nach Schlüsselwörtern. Auf der Grundlage des Transkripts können Sie Brain Fragen zum Inhalt des Videos stellen und so die benötigten Informationen extrahieren.

💡 Pro-Tipp: Ich verwende ClickUp Brain's KI Writer, wenn ich eine Schreibblockade habe. Er hilft mir, schnell Beschreibungen zu verfassen, Text zu überlagern und Untertitel für Videos hinzuzufügen, die ich auf YouTube hochladen möchte.

Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil meines Workflows - und ClickUp macht sie in mehr als einer Hinsicht effizient. Vorlagen gehören zu meinen bevorzugten ClickUp-Angeboten.

ClickUps Vorlage für die Videoproduktion

Zum Beispiel, ClickUp's Vorlage für die Videoproduktion organisiert Ihre Videos schnell und effektiv. Benutzerdefinierte Status- und Listenansichten sorgen für Struktur, und alle Details des Projekts sind schnell verfügbar. Kollaboration ist ein Kinderspiel. Laden Sie einfach Ihr Team und Ihre Kunden ein, weisen Sie Aufgaben zu, geben Sie Dateien frei und diskutieren Sie alles auf der Plattform.

ClickUp ist eine der besten Screen Studio Alternativen und bietet Features, die die Möglichkeiten von video-Produktion und Bildschirmaufnahmen.

ClickUp beste Features

Aufzeichnung und schnelles Freigeben von Bildschirmvideos innerhalb Ihres Teams

Nutzen Sie ClickUp Brain und seine KI-Funktionen, um in Clips nach Informationen zu suchen, sie einfach zu transkribieren oder sofort Kopien zu erstellen

Optimieren Sie Ihren Workflow, indem Sie die Benutzeroberfläche mit verschiedenen Vorlagen anpassen.

Verwenden Sie dieClickUp Clips Chrome-Erweiterung für schnelle Aufnahmen

Verwalten Sie mit ClickUp Aufgaben auch den komplexesten Workflow bei der Videoproduktion

ClickUp Limitierungen

Die beste Konfiguration der Vorlage erfordert einige Testversionen und Fehler

Die einstellbaren Ansichten sind etwas gewöhnungsbedürftig

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Workspace Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Loom (Am besten für schnelle Video-Nachrichten)

via Raum Loom ist ein beliebter Bildschirmrekorder zum Freigeben von KI-gesteuerten Videobotschaften. Damit kann ich aufgenommene Videos sofort über Links freigeben, um schnell und einfach zu kommunizieren. Ich kann Emojis, Kommentare, Aufgaben und CTAs in Videonachrichten einfügen.

Da Transkripte und Untertitel in mehr als 50 Sprachen verfügbar sind, kann ich mit meinem Team über Zeitzonen hinweg effektiver interagieren. Wenn mir ein Fehler unterläuft, kann ich mit Loom die Aufnahme zurückspulen und Teile davon wiederholen, damit ich die bestmögliche Aufnahme erstellen kann. Loom eignet sich perfekt für die Erstellung von Videobotschaften, Tutorials und Feedback-Sitzungen, ohne langwierige Uploads oder komplizierte Bearbeitungen.

Loom beste Features

Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf und geben Sie ihn sofort mit einem Link frei

Spulen Sie während der Aufnahme zurück, um die beste Aufnahme zu erstellen

Analysieren Sie, wer Ihre Videos angesehen hat und wie lange

Limits

Der kostenlose Plan verfügt über einen begrenzten Speicher für Videoaufnahmen

Die Features zur Videobearbeitung sind im Vergleich zu anderen Tools limitiert

Preise für Loom

Starter: Free

Free Business: $15/Monat pro Ersteller

$15/Monat pro Ersteller Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Loom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

3. Tella (Am besten für die Erstellung von personalisierten Videos)

via Tella Tella ermöglicht die Erstellung von einzigartigen und fesselnden bildschirmaufnahmen . Es verfügt über einen Bereich von Vorlagen und Bearbeitungsfunktionen, mit denen ich professionell aussehende Videos erstellen kann, wobei der Schwerpunkt auf der benutzerdefinierten Anpassung liegt. Ich kann auch verschiedene Effekte und Übergänge einbauen, benutzerdefinierte Hintergründe hinzufügen und mein Branding einbinden.

Mit Tella kann ich kleine, praktikable Segmente erstellen und sie dann am Ende nahtlos bearbeiten. Das Feature Sprechernotizen hilft mir, bei der Aufnahme den Überblick zu behalten. Die benutzerfreundliche Oberfläche von Tella macht es zu einer ausgezeichneten Option, um Videos zu personalisieren.

Die besten Features von Tella

Verwenden Sie Vorlagen und benutzerdefinierte Hintergründe, um Ihre Bildschirmaufnahmen zu personalisieren

Nutzen Sie die intuitiven Bearbeitungstools zum Trimmen, Schneiden und Hinzufügen von Effekten

Erstellen Sie Videosegmente und bearbeiten Sie sie später zusammen

Tella Einschränkungen

Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern bietet es weniger Integrationen

Es bietet nur eine begrenzte Testversion

Es bietet noch keine detaillierten Analysemöglichkeiten

Tellerpreise

Pro: $19/Monat

$19/Monat Premium: $49/Monat

$49/Monat Team: Benutzerdefinierte Preise

Tella Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. CleanShot (Am besten für hochwertige Screenshots und Aufnahmen)

via CleanShot CleanShot ist eine flexible Option für Profis, die schnell präzise visuelle Informationen produzieren und verteilen müssen. Es bietet fantastische Features für die GIF-Aufnahme und eine reibungslose Verbindung zur Cloud.

Ich verwende gerne den integrierten Editor, um notwendige Anmerkungen hinzuzufügen und bestimmte Bereiche meiner Screenshots hervorzuheben oder zu verbergen. CleanShot ist ein starker Konkurrent, wenn Sie auf einfache Weise beeindruckende Produktvideos erstellen möchten.

Das Hintergrund-Tool ist unglaublich praktisch, um mehrere Screenshots zu kombinieren, Hintergründe hinzuzufügen und Attribute wie Seitenverhältnis, Füllung und Ausrichtung anzupassen. Als jemand, der Wert auf spezifische Screenshots legt, ist CleanShot für mich ein großartiges Tool.

CleanShot beste Features

Erfassen von hochauflösenden Screenshots und Aufnahmen

Hinzufügen von Hintergründen und Anpassen verschiedener Attribute wie Seitenverhältnis

Schneller Zugriff auf Tools über ein kleines Overlay auf Ihrem Bildschirm

CleanShot Beschränkungen

Nur für macOS verfügbar

Keine erweiterten Tools für die Bearbeitung von Videos

CleanShot Preise

Einmaliger Kauf: $29.99

$29.99 CleanShot Cloud Pro: $10/Monat

CleanShot Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Descript (Am besten für Video- und Audiobearbeitung)

via Descript Descript ist ein robustes Tool, das sich durch seine kreativen Bearbeitungsmethoden auszeichnet, insbesondere durch seine Transkriptions- und Overdub-Tools. Mit Descript kann ich meine Audio- und Videodateien wie ein Textdokument bearbeiten, da es meine Aufnahmen automatisch transkribiert. Mit dem Overdub Feature kann ich Fehler in meinen Aufnahmen beheben, ohne ganze Sitzungen neu aufnehmen zu müssen.

Mit dem KI-gesteuerten Video Editor von Descript kann ich das Video präzise bearbeiten, das Format an verschiedene Bildschirme anpassen und Effekte wie Audio, Bilder und Untertitel hinzufügen. Es ist ein unglaublich effektives Tool für die Erstellung von Inhalten.

Descript beste Features

Automatische Transkription aufgenommener Videos

KI-gestütztes Klonen von Stimmen für einfache Audiokorrekturen

Gleichzeitige Bearbeitung von Video- und Audiospuren

Beschreibung der Einschränkungen

Fortgeschrittene Features erfordern möglicherweise Zeit zur Beherrschung

Höhere Kosten im Vergleich zu einfachen Screen Recording Tools

Preisangaben

Free

Hobbyist: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Ersteller: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Geschäft: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Deskriptive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

6. Movavi (Am besten für einfache Video-Bearbeitung)

via Movavi Movavi ist dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche eine solide Option für alle, die neu im Bereich der Bildschirmaufnahme und Videobearbeitung sind. Die Drag-and-Drop-Bearbeitung, die große Auswahl an Spezialeffekten und die schnellen Exportoptionen machen die Erstellung von Videos unglaublich einfach.

Sie können sogar während der Aufnahme auf dem Video zeichnen, um es noch interessanter zu gestalten. Die Hervorhebung des Mauszeigers und der Tastenanschläge in meinen Aufnahmen verbessert die Kommunikation auf dem Bildschirm. Movavi ist die perfekte Wahl für Anfänger, die keine erweiterten Features benötigen.

Movavi beste Features

Einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle für die Bearbeitung von Videos

Mauszeiger und Tastenanschläge hervorheben

Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Webcam gleichzeitig auf

Movavi-Einschränkungen

Die kostenlose Version enthält Wasserzeichen und eingeschränkte Features

Einige Benutzer berichten über Verzögerungen bei der Bearbeitung

Movavi Preise

Bildschirmrekorder: $19.95/Monat

$19.95/Monat Bildschirm-Recorder + Video Editor: 133,95 $ (1 Jahr Abonnement)

133,95 $ (1 Jahr Abonnement) Video Suite: 164,95 Euro (1 Jahr Abonnement)

Movavi-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

7. ShareX (Am besten für Power Benutzer)

via {\an8}Das ist eine gute Idee ShareX ist ein Open-Source-Tool für Bildschirmaufnahmen mit ausgefeilten Bearbeitungsmöglichkeiten, benutzerdefinierten Workflows und einer Vielzahl von Aufnahmeoptionen. Da es Open-Source ist, können Sie es verwenden für kostenlos und ohne Wasserzeichen . Ich finde es toll, wie leichtgewichtig ShareX ist; es beansprucht die Ressourcen meines Computers bei der Aufnahme oder Bearbeitung nicht übermäßig.

Ich kann ganze Seiten oder Dokumente erfassen, indem ich scrollende Screenshots erstelle, die verschiedene Bilder nahtlos kombinieren. Die Schnittstelle ist zwar etwas komplizierter, aber die umfangreichen Features sind es wert.

ShareX beste Features

Nutzen Sie den erweiterten benutzerdefinierten Support für Uploader

Erstellen Sie scrollende Screenshots, um ganze Seiten zu erfassen

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Workflows für automatisierte Aufgaben

ShareX Beschränkungen

Nicht sehr benutzerfreundlich für Anfänger

Nur für Windows verfügbar

ShareX Preise

Free

ShareX-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

4.8/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15+ Bewertungen)

8. Flashback (Am besten für die Aufnahme von Präsentationen)

via Flashback Flashback ist eine software für Schulungsvideos mit Features für Pädagogen und Ausbilder, ideal für die Aufnahme von Präsentationen und schulungsvideos . Flashback ist ein leistungsfähiges tool für die Entwicklung umfassender Lerninhalte, da es gleichzeitig Webcam-Aufnahmen, Mikrofontöne und Bildschirmaktivitäten aufzeichnet.

Ich kann mehrere Bildschirme gleichzeitig aufzeichnen, und die unbegrenzte Aufnahmezeit ermöglicht es mir, umfangreiche Sitzungen oder Präsentationen ohne Unterbrechungen aufzuzeichnen.

Mit der mehrspurigen Zeitleiste für die Bearbeitung kann ich mühelos ausgefeilte und ansprechende Videos erstellen. Flashback bietet außerdem vielseitige Exportoptionen, die es mir ermöglichen, meine Videos in verschiedenen Formaten zu speichern oder sie direkt auf FlashBack Connect oder YouTube freizugeben.

Flashback beste Features

Nehmen Sie so lange auf, wie Sie möchten, ohne Einschränkungen

Gleichzeitige Aufnahme von Webcam- und Mikrofon-Audio

Planen Sie den Start von Aufnahmen zu bestimmten Zeiten

Flashback-Beschränkungen

Weniger Exportformate im Vergleich zu anderen Tools

Nur für Windows verfügbar

Flashback-Preise

Flashback Express: $29 (1 PC)

$29 (1 PC) Flashback Pro: $49 (einmalige Zahlung)

$49 (einmalige Zahlung) FlashbackPro + Video Converter: $68 (einmalige Zahlung)

Flashback Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Camtasia (Am besten für die Erstellung interaktiver Videos)

via TechSmith Camtasia ist bekannt für seine leistungsstarken Features zur Bearbeitung, mit denen Benutzer auf einfache Weise hochwertige Videos produzieren können. Als video-Marketing-Software ist bei Fachleuten und Ausbildern sehr beliebt. Rev, der neue Workflow, der die Erstellung von Videos beschleunigt, ermöglicht es mir, meine Videos mühelos mit dynamischen Untertiteln, Hintergründen und interaktiven Komponenten aufzuwerten.

Unabhängig davon, ob ich Material von einer integrierten oder externen Kamera verwende, kann ich meinen Inhalten mehr Dynamik verleihen. Mit Rev kann ich Größe, Layout, Hintergrund, Effekte und Filter schnell bearbeiten und so den Produktionsprozess meiner Videos beschleunigen. Außerdem kann ich Mausbewegungen aufzeichnen und verschiedene Effekte anwenden, um die Sichtbarkeit auf dem Bildschirm zu verbessern.

Camtasia beste Features

Erweiterte Bearbeitungsfunktionen für Videos in professioneller Qualität

Fügen Sie dynamische Beschriftungen und Hintergründe mit verschiedenen Effekten hinzu

Entfernen Sie Hintergründe und fügen Sie benutzerdefinierte Szenen hinzu

Camtasia Beschränkungen

Fortgeschrittene Features benötigen Zeit zum Erlernen

Erfordert erhebliche Systemressourcen für einen reibungslosen Betrieb

Camtasia Preise

Camtasia Essentials: $179,88/Jahr

$179,88/Jahr Camtasia Create: $249/Jahr

$249/Jahr Camtasia Pro: $599/Jahr

Camtasia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,200+ Bewertungen)

4.6/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 400 Bewertungen)

10. Icecream (Am besten für einfache und schnelle Aufnahmen)

via {\an8}Icecream_ Für schnelle Bildschirmaufnahmen ist Icecream eine bevorzugte Option. Es ist perfekt für Benutzer, die Einfachheit und Effizienz suchen, und bietet wesentliche Features wie Tools für Anmerkungen, einen Aufnahmeplaner und Unterstützung für verschiedene Dateiformate.

Ich kann ganz einfach zeichnen, schreiben, Pfeile hinzufügen und meine Bildschirmfotos mit Anmerkungen versehen. Mit den Bearbeitungsfunktionen von Icecream kann ich meine Videos schneiden, die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen, den Ton stummschalten und vieles mehr, bevor ich meine Aufnahmen mit nur einem Klick hochlade.

Die besten Features von Icecream

Hinzufügen von Kommentaren, Text und Pfeilen zu Ihren Aufnahmen

Speichern Sie Ihre Aufnahmen in verschiedenen Formaten, wie MP4 und AVI

Fügen Sie benutzerdefinierte Wasserzeichen zu Ihren Aufnahmen hinzu

Eiscreme-Beschränkungen

Fehlende erweiterte Features zur Bearbeitung, die in anderen Tools zu finden sind

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Fehlern und Abstürzen

Icecream Preise

Free

Pro: $59.95 (einmalige Zahlung)

Icecream Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (25+ Bewertungen)

4.1/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (30+ Bewertungen)

Bildschirmaufnahme für Fortgeschrittene mit ClickUp

Diese zehn besten Screen Studio-Alternativen sind eine perfekte Möglichkeit, Bildschirmaufnahmen von verschiedenen Ressourcen in Ihrem Unternehmen aufzuzeichnen und freizugeben.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Bildschirmaufzeichnungsplattform sind, die über die grundlegenden Funktionen hinausgeht, ist ClickUp Ihr perfekter Verbündeter. Es bietet einen großen Bereich von Features, die meine Produktivität steigern und Arbeitsabläufe rationalisieren.

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf oder kostenlos anmelden um zu sehen, wie Sie mehr aus Ihrem Konto bei ClickUp herausholen können.