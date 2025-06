50 lustige Witze für die Arbeit, um eine unterhaltsame Arbeitskultur zu schaffen

Wer sagt, dass Arbeit keinen Spaß machen kann?

Sicher, wir alle hatten schon Tage, an denen wir lieber im Bett liegen geblieben wären, um unsere Lieblingsserie zu schauen, aber ein bisschen Humor und ein paar Witze mit den Kollegen können den Montagsblues vertreiben!

Ein guter Witz kann das Eis bei der Arbeit brechen. Er kann angespannte Situationen auflockern und die Stimmung aufhellen. Und er ist ein besonders hilfreiches Mittel, um den Teamzusammenhalt zu stärken und die Einheit am Arbeitsplatz zu fördern, insbesondere bei Remote-Teams.

Egal, ob Sie bei Ihrem nächsten Meeting für mehr Energie sorgen möchten, einen schnellen Muntermacher für einen langen Nachmittag brauchen oder einfach nur für gute Laune sorgen möchten, diese 50 arbeitsplatztauglichen Witze helfen Ihnen dabei. 👇

50 lustige Witze zum Teilen am Arbeitsplatz

Witze am Arbeitsplatz sind eine großartige Möglichkeit, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen und zusammenzuschweißen. Um diese Verbindung zu stärken, wählen Sie arbeitsfreundliche Witze, die lustig und respektvoll sind und ein positives, gesundes Arbeitsumfeld schaffen.

Wir verbringen fast die Hälfte unseres Lebens bei der Arbeit, daher können ein paar unbeschwerte Witze viel bewirken.

Laut einer Studie von HBR sind Mitarbeiter, die über Comedy-Clips lachen, 10 % produktiver als diejenigen, die dies nicht tun.

Witze für Ihren Chef

Wenn Sie vor Ihrem Chef Witze machen, wählen Sie einen unbeschwerten Humor, der Ihr professionelles Image bewahrt.

Hier sind einige lustige Witze, die Ihrem Vorgesetzten gefallen könnten:

Mein Computer ist so langsam, ich glaube, er braucht eine Kaffeepause. Warum hat der Mitarbeiter eine Leiter in das Büro seines Chefs gebracht? Weil er gehört hat, dass jemand einen Schritt nach vorne machen muss. Ich wollte im neuen Jahr alle meine schlechten Gewohnheiten aufgeben, aber dann fiel mir ein, dass niemand Aufgeber mag. Ich habe meine Festplatte "Arbeit" genannt. Wenn sie dann abstürzt, kann ich sagen: "Tut mir leid, ich kann nicht, meine Arbeit ist abgestürzt." Ich glaube, mein Job fängt an, mein Gehirn zu beeinflussen. In letzter Zeit verspüre ich den Drang, die Gläser in meinem Kühlschrank nach Fälligkeitsdatum zu sortieren Mein E-Mail-Passwort wurde wieder gehackt. Aber das ist okay, ich habe es auf "falsch" geändert, sodass der Computer mich daran erinnert, wenn ich es vergesse

Witze zum Teilen mit Ihren Kollegen

Zwischen all dem Arbeitsstress und den engen Terminen können ein paar Lacher die Spannung wirklich lösen. Wenn Sie das nächste Mal eine Pause von der Arbeit machen, um Kaffee zu trinken und ein Glas Wasser zu holen, probieren Sie einige der folgenden arbeitsfreundlichen Witze aus, um die Stirnrunzeln zu vertreiben und Freunde bei der Arbeit zu finden. Oder vielleicht sogar bei Ihrem nächsten Vorstellungsgespräch, wenn es die Situation zulässt!

Vielleicht sind die Jobs in unserem Büro so sicher, weil niemand sie haben will. Was ist das Lieblingszitat eines Zauderers? Einfach abwarten und zuschauen! Ich habe Kaffee auf meinen Bericht verschüttet und muss jetzt neuen kochen. Ich spreche von meinem Kaffee. (Das könnte bei dem Kaffeesnob im Büro gut funktionieren. ) Warum hat der Praktikant gekündigt? Weil er den Druck nicht ausgehalten hat, der Einzige zu sein, der die Kaffeemaschine bedienen konnte! (Dieser auch!) Immer wenn ich denke, dass meine Arbeit einfacher wird, lacht meine Liste der zu erledigenden Aufgaben mich aus

Witze, die man bei der Arbeit erzählen kann

Humor am Arbeitsplatz soll das Team näher zusammenbringen und die Arbeit angenehmer machen.

Das Letzte, was Sie wollen, ist ein unangemessener oder unpassender Witz, der jemanden beleidigt. Ihre Witze sollten sensible Themen oder Formulierungen vermeiden, die andere Menschen in Verlegenheit bringen könnten.

Halten Sie sich an respektvollen, unbeschwerten Humor, über den alle lachen können. So tragen Sie zu einem gesunden Arbeitsumfeld und einer einladenden Atmosphäre bei, in der sich alle integriert und respektiert fühlen.

Hier sind also einige arbeitsplatztaugliche Witze, mit denen Sie Ihre Kollegen besser kennenlernen können, ohne dabei Grenzen zu überschreiten. Ja, wir wissen, dass einige davon kitschig sind, aber alles, was die Stimmung aufhellt, ist Arbeit!

Ich dachte, ich wollte eine Karriere, aber es stellte sich heraus, dass ich nur mein Gehalt wollte Chef: In Ihrer Übermittlung fehlt etwas! Ich: Oh, entschuldigen Sie, ich muss zweimal auf "Enter" gedrückt haben. Wenn Sie zunächst keinen Erfolg haben, definieren Sie Erfolg neu!

Chef: Ich bin sehr beeindruckt von Ihrer Leistung. Ich möchte Ihnen eine Beförderung anbieten. Ich: Danke, Chef. Was ist meine neue Position? Chef: Der Kunde! Wie behält ein Projektmanager einen kühlen Kopf? Indem er alle Fenster offen hält. Ich kann nicht glauben, dass ich aus der Kalenderfabrik gefeuert wurde; ich habe doch nur einen Tag frei genommen. Ich habe meinem Chef gesagt, dass ich meine Präsentation mit einem Witz beginnen würde. Also habe ich meine To-do-Liste auf die erste Folie gesetzt.

Wir sind sicher, dass Sie mit diesen Witzen ein oder zwei Mal schmunzeln werden.

💡Profi-Tipp: Kombinieren Sie lustige Witze für die Arbeit mit virtuellen Teambuilding-Aktivitäten, um Ihren Teammitgliedern zu zeigen, dass Sie sie wertschätzen.

Witze mit trockenem Humor

Trockener Humor ist ideal, um an stressigen Tagen die Stimmung aufzulockern. Er ist in der Regel subtil und beleidigt niemanden, sodass er im beruflichen Umfeld normalerweise unbedenklich ist. Trockener Humor zeugt außerdem von schnellem Denken, macht den Umgang miteinander angenehmer und trägt zum Teambuilding bei.

Diese Witze erzählt man am besten mit ernstem Gesicht und ohne jede Mimik.

Meine Chefin hat mich gebeten, einen Witz zu erzählen. Ich habe ihr mein Gehalt genannt. Ich weiß nicht, warum sie wütend ist. Manager: Was haben Sie aus diesem Meeting gelernt? Ich: Der Akku meines Laptops hält lange und ich kann mit offenen Augen schlafen.

Gib mir Zweideutigkeit oder gib mir etwas anderes. Was ist das Lieblingshobby eines Hefters? Verbindungen herstellen. Ich arbeite nicht gut unter Druck ... oder unter anderen Umständen. Im Zweifelsfall murmeln. Ich komme gerne zur Arbeit, aber die acht Stunden bis zum Feierabend sind schwer.

Klopf-Klopf-Bürowitze, Vaterwitze und Wortwitz

Das sind die Urgesteine des Witzuniversums. Sie funktionieren in fast jeder Situation, egal ob in einem endlosen Meeting oder bei einem geselligen Beisammensein nach der Arbeit, bei dem alle etwas schüchtern sind. Diese Einzeiler sorgen garantiert für Lacher oder zumindest für ein Augenrollen der Zuhörer.

Probieren Sie diese doch einmal aus:

Klopf, klopf ... wer ist da? Leaf ... Leaf wer? ... lass mich in Ruhe. Klopf, klopf ... wer ist da? Bargeld ... Bargeld wer? ... Nein danke. Ich mag Walnüsse. Klopf, klopf ... Wer ist da? ... Ich bin Wanda ... Ich bin Wanda wer? ... Ich bin Wanda, warum der Drucker immer klemmt? Klopf, klopf... Wer ist da? ... Salat... Salat wer? ... Salat rein, wir haben Arbeit zu erledigen! Klopf, klopf ... Wer ist da? ... Annie ... Annie wer? ... Annie weiß, wann der Chef zurückkommt? Warum hat die Kaffeetasse eine Auszeichnung bekommen? Weil sie die "brüh-schönste" Mitarbeiterin ist. Was hat die Banane zum Arzt gesagt? Ich schäle mich nicht gut. Warum hat die Vogelscheuche den Nobelpreis gewonnen? Weil sie in ihrem Feld herausragend war.

Einzeiler und abgedroschene Witze für die Arbeit

Man sagt, Humor sei ein Zeichen von Intelligenz, aber haben Sie schon einmal einen abgedroschenen Witz erzählt?

Probieren Sie diese Witze bei der Arbeit aus und sehen Sie, wie Sie die Leute zum Lachen bringen, auch wenn sie gar nicht wollen!

Ich bin kein Zauberer, aber ich kann Ihre Verkaufsziele verschwinden lassen! Wie nennt man eine falsche Nudel? Eine Impasta. Ich wurde gerade aus meinem Job in der Tastaturfabrik gefeuert. Sie sagten mir, ich würde nicht genug Schichten arbeiten. Warum hat der Büroangestellte einen Bleistiftspitzer mitgebracht? Um auf den Punkt zu kommen. Ich habe darüber nachgedacht, einen Job als Spiegel anzunehmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, das zu erledigen Was passierte, als der Pirat versuchte, das Alphabet aufzusagen? Er verlor den Faden bei "C".

Witze für Meetings und für Donnerstag und Freitag

Lange Meetings können an jedem Tag der Woche anstrengend sein. Aber Meetings, die am Ende der Woche angesetzt sind, lassen viele von uns beim Blick auf den Kalender stöhnen.

Probieren Sie diese Witze aus, um die Meetings am Donnerstag und Freitag angenehmer zu gestalten. Sie funktionieren genauso gut in Videokonferenzen, um Remote-Mitarbeiter bei Laune zu halten.

Was haben Meetings und Kaffee gemeinsam? Beide halten Sie wach, aber nur eines davon ist Arbeit Wenn jeder Tag ein Geschenk ist, möchte ich für den Monday eine Quittung. Ich möchte ihn gegen einen anderen Friday (ohne Meetings!) eintauschen Ich nicke nicht, um einzuschlafen! Ich stimme nur nachdrücklich allem zu, was Sie sagen. Klopf, klopf. Wer ist da? ... Justin ... Justin wer? ... Justin, Zeit für das Meeting! Mein größtes Problem mit Meetings ist, dass es trotz ihres Namens selten um mich geht.

Witze für verschiedene Abteilungen und Rollen

Wir alle könnten ein bisschen Albernheit in unserem Leben gebrauchen. Ihr IT-Mitarbeiter oder Personalverantwortlicher ist da keine Ausnahme. Probieren Sie diese abteilungsbezogenen Witze doch einmal bei ihnen aus!

Warum bevorzugen Computerprogrammierer den dunklen Modus? Weil Licht Insekten anzieht. Ich habe dem IT-Mitarbeiter gesagt, dass ich ein Passwort mit acht Zeichen brauche. Er schlug "Schneewittchen und die sieben Zwerge" vor. Warum sind Buchhalter immer so gelassen? Sie wissen, wie sie ihre Sorgen ausgleichen können. Ich habe meinen Kollegen erzählt, dass ich einen Witz über die Sicherheit des Arbeitsplatzes habe, aber sie meinten, das wäre vielleicht zu riskant. Wie feiern Bauarbeiter? Sie heben das Dach. Wie viele Computerprogrammierer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keinen. Das ist ein Hardware-Problem.

Hoffentlich konnten Sie nach dem Lesen dieser Liste selbst ein paar Mal lachen.

Dies ist zwar nur eine Liste klassischer Witze, die Sie am Arbeitsplatz erzählen können, aber nichts geht über Originalität. Probieren Sie also ruhig ein paar Sprüche aus, wenn Sie das nächste Mal an der Kaffeemaschine stehen. Bleiben Sie respektvoll und locker und zaubern Sie ein Lächeln auf die Gesichter Ihrer Kollegen.

Witze am Arbeitsplatz schreiben und freigeben

Witze sind eine Möglichkeit, Ihr Team bei Laune zu halten. Modernste Tools, mit denen Ihre Mitarbeiter das Beste aus ihrem Arbeitstag herausholen können, sind eine weitere.

ClickUp ist eine leistungsstarke Software zur Mitarbeiterbindung, die Unternehmen dabei hilft, die Zufriedenheit, Produktivität und Bindung ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Mit einem umfassenden Satz an Tools und Vorlagen ist ClickUp eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die eine produktivere, zufriedenere und loyalere Belegschaft aufbauen möchten.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Features von ClickUp nutzen können, um Ihrem Arbeitsplatz eine Prise Humor und mehr Energie zu verleihen.

ClickUp Brain wurde entwickelt, um Benutzern durch verschiedene KI-gestützte Features und Funktionen zu mehr Produktivität und Effizienz zu verhelfen.

Verwenden Sie den Schreibassistenten von ClickUp Brain, um lustige Witze für den Arbeitsplatz zu schreiben.

Legen Sie den Zweck, den Ton und die Zielgruppe für Ihre Witze fest und achten Sie darauf, dass sie relevant und ansprechend sind

Generieren Sie mithilfe fortschrittlicher Sprachmodelle hochwertige Witze für die Arbeit, egal ob Sie Wortspiele, abteilungsspezifische Witze oder Situationskomik suchen

Geben Sie während des Schreibens in Echtzeit Feedback und Verbesserungsvorschläge, um sicherzustellen, dass Ihre Witze so witzig und ausgefeilt wie möglich sind

Überprüfen Sie Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung auf Fehler und schlagen Sie Synonyme, Umformulierungen und Anpassungen des Tonfalls vor, um Ihre Witze zu verbessern

Mit ClickUp Brain können Sie schnell witzige, markengerechte Humorelemente erstellen, die bei Ihrem Team Anklang finden, den Arbeitstag auflockern und die Work-Life-Balance fördern.

Darüber hinaus ist ClickUp Docs ein leistungsstarkes Tool zum Erstellen und Organisieren von Dokumenten, Wikis und Wissensdatenbanken im Workspace Ihres Teams.

In Ihrem ClickUp-Workspace können Sie:

Erstellen Sie eine neue Wiki-Seite mit dem Titel "Witze für die Arbeit", die als zentraler hub für die humorvollen Inhalte Ihres Teams dient

Erstellen Sie Unterseiten oder Abschnitte für verschiedene Arten von Witzen, z. B. Büroklassiker, Wortwitze und Einzeiler, peinliche Momente und Urlaubsscherze

Erstellen Sie in ClickUp Docs Unterseiten, um Ihre lustigsten Witze zu speichern und den kreativen Flow aufrechtzuerhalten

Ermutigen Sie Ihre Arbeitskollegen, ihre Lieblingswitze aus dem Arbeitsalltag hinzuzufügen, neue Seiten zu erstellen, bestehende Inhalte zu bearbeiten und Kommentare für zusätzlichen Kontext zu hinterlassen

Verwenden Sie Kommentare in ClickUp Docs, um Witze zu teilen und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, damit noch mehr gelacht wird

Fügen Sie Bilder, Memes oder animierte GIFs ein, um den Humor visuell einzufangen

Verwenden Sie Formatierungen, um Pointen und wichtige Details hervorzuheben

Verleihen Sie Ihren abgedroschenen Witzen mehr Flair, indem Sie in ClickUp Docs umfangreiche Formatierungs- und Slash-Befehle verwenden

Kategorisieren Sie Witze nach Thema, Abteilung oder Mitwirkenden mithilfe des Tagging-Systems von ClickUp und vereinfachen Sie so die Suche und Filterung von Inhalten

Indem Sie Witze für die Arbeit in ClickUp Docs organisieren, erstellen Sie ein lebendiges Dokument, das eine unterhaltsame und ansprechende Arbeitskultur fördert.

Schließlich ermöglicht der Chat von ClickUp Echtzeit-Unterhaltungen und Updates innerhalb Ihres Teams.

ClickUp Chat ist ein idealer Space, um lustige Witze zu teilen und unterhaltsame Unterhaltungen zu führen, die den Teamgeist stärken

Dieses Feature unterstützt:

Echtzeit-Messaging, @Erwähnungen, Dateianhänge und umfangreiche Formatierungsoptionen wie Emojis und Code-Blöcke

Verwenden Sie Slash-Befehle in der Chat-Ansicht von ClickUp, um auf eine Vielzahl von Funktionen zuzugreifen

Hinzufügen von Chat-Ansichten auf Space-, Ordner- oder Listenebene, um separate Chat-Kanäle für verschiedene Teams, Projekte oder Clients zu erstellen

Veröffentlichen Sie lustige Memes, GIFs oder Bilder, die Ihrem Team gefallen werden

Teilen Sie Ihre Lieblings-Arbeitsmemes und sauberen Witze in der Chat-Ansicht von ClickUp und bringen Sie Ihre Kollegen zum Lachen

Richten Sie einen Kanal für den "Witz des Tages" oder die "lustigste Geschichte" ein, wo alle Beiträge einreichen und über die besten abstimmen können

Durch die Balance zwischen Produktivität und Spaß kann die Chat-Ansicht ein leistungsstarkes Tool sein, um Beziehungen zu stärken und alle Mitarbeiter zu motivieren.

ClickUp lässt sich auch in Team-Kommunikations-Apps wie Slack integrieren, sodass Teams von einer einzigen Plattform aus auf alles zugreifen können, was sie brauchen.

Integrieren Sie Ihren ClickUp-Workspace in Slack, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn ein Team-Mitglied einen Witz freigibt

Die Integration von ClickUp und Slack hilft dabei, Workflows zu optimieren und alle Arbeiten zu organisieren, sodass Ihr Team produktiv bleiben und gleichzeitig ein wenig Spaß haben kann.

Sicherstellen, dass Humor am Arbeitsplatz inklusiv und respektvoll ist

Witze am Arbeitsplatz können die Moral des Teams steigern, Stress reduzieren und die allgemeine Arbeitszufriedenheit verbessern. Es ist jedoch wichtig, Witze zu vermeiden, die auf Diskriminierung aufgrund von Alter, Religion, Rasse, Geschlecht, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung oder anderen Merkmalen basieren oder auch nur andeuten. Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Arbeitsumfeld eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Respektlosigkeit und Diskriminierung gilt, auch wenn der Erzähler des Witzes dies nicht beabsichtigt hat.

In bestimmten Teams kann es vorkommen, dass man sich gutmütig neckt, aber es ist niemals in Ordnung, jemanden mit Ihren Witzen zu respektlos zu behandeln oder ihm Unbehagen zu bereiten.

Sie möchten nicht als Micheal Scott aus The Office in Erinnerung bleiben, der höchst unangebrachte, anzügliche Witze reißt und die Reaktionen seiner Kollegen nicht wahrnimmt.

Humor am Arbeitsplatz sollte Teams eher zusammenbringen als Unterschiede schaffen. Versuchen Sie, einen integrativen, leicht verständlichen Humor zu entwickeln. Und wenn ein Witz daneben geht oder negativ aufgefasst wird, entschuldigen Sie sich sofort, nehmen Sie ihn zurück und erklären Sie Ihre Absicht. So wichtig es ist, eine lockere und angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, genauso wichtig ist es, die Wirkung eines Witzes zu verstehen.

Humor am Arbeitsplatz moderieren

Als Unternehmen ist es wichtig, das Verhalten am Arbeitsplatz sensibel zu moderieren. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Humor am Arbeitsplatz moderieren und ein gesundes Umfeld fördern können:

Stellen Sie sicher, dass die Richtlinien am Arbeitsplatz klar festlegen, dass Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion oder nationaler Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit oder anderen Merkmalen verboten ist und dass Verstöße strenge Konsequenzen nach sich ziehen

Führen Sie für neue Mitarbeiter Schulungen zum Verhalten am Arbeitsplatz durch, um sie mit der Unternehmenskultur vertraut zu machen, und erstellen Sie eine umfassende Liste mit Verhaltensregeln

Entwickeln Sie Workshops zum Einsatz von Humor am Arbeitsplatz. Dies kann den Mitarbeitern helfen, die Vorteile von Humor zu verstehen und zu lernen, wie sie ihn effektiv einsetzen können

Machen Sie Führungskräfte auf ihren Status als Vorbilder aufmerksam. Wenn Führungskräfte positiven Humor einsetzen, werden ihre Handlungen wahrscheinlich als soziale Signale für ihre Mitarbeiter dienen

Denken Sie daran, dass Mitarbeiter nicht zu humorvollen Aktivitäten verpflichtet oder gezwungen werden sollten. Die Idee ist, den Teamzusammenhalt und die psychologische Sicherheit zu fördern, sodass sich kein Mitarbeiter jemals zur Teilnahme gezwungen oder unter Druck gesetzt fühlen sollte

Mit ClickUp zum Teamgeist

Humor und komische Erleichterung am Arbeitsplatz können Wunder wirken. Ein lebendiges und positives Arbeitsumfeld, in dem Menschen gemeinsam lachen und sich gegenseitig respektieren, kann zu einer beispiellosen Produktivität und Mitarbeiterloyalität führen.

Diese 50 lustigen Witze für die Arbeit können als Eisbrecher dienen und bieten Ihnen jede Menge Material, um die Energie aufrechtzuerhalten und für Lacher zu sorgen.

Und machen Sie sich keine Gedanken darüber, Witze zu finden, zu organisieren oder mit Ihrem Team zu teilen. Die vielseitigen Features von ClickUp machen es zu einer idealen Plattform, um das Engagement Ihrer Mitarbeiter durch Humor und Zusammenarbeit zu steigern.

Mit ClickUp Brain zum Schreiben von Witzen, ClickUp Docs zum Speichern von Witzen und ClickUp Chat View zum Teilen von Lachern können Sie eine angenehmere und harmonischere Arbeitsumgebung schaffen.

Probieren Sie ClickUp noch heute kostenlos aus!

Wie baut man schließlich ein fantastisches Team auf und leitet es? Ganz einfach: mit ClickUp!