Wir haben die beste CRM-Software in Indonesien getestet

Wussten Sie, dass Indonesien den vierten Platz unter den Ländern mit der größten digitalen Population einnimmt weltweit? Das Land hat über 200 Millionen Benutzer, und diese Zahl wird voraussichtlich weiter steigen. Hinzu kommt die rasche Expansion der e-Commerce und Online-Handel im Land. Dies bedeutet eine große Chance für Ihr Geschäft!

Und wissen Sie, was Sie brauchen, um so viele Kunden zu verwalten? Eine Software für das Management von Kundenbeziehungen, mit der Ihre Kunden zufrieden und organisiert sind und immer wieder kommen!

Um Ihnen zu helfen, die perfekte CRM-Plattform für indonesische Geschäfte zu finden, haben mein Team und ich 10 CRM-Programme bewertet. Sie können aus der Liste eine Software auswählen, die auf Ihre Bedürfnisse im Geschäft zugeschnitten ist. Aber vorher sollten Sie wissen, welche Schlüssel-Features Sie in dieser CRM-Software suchen und priorisieren sollten.

Worauf sollten Sie bei CRM-Software achten?

Bei der Überprüfung dieser CRM-Systeme habe ich mich auf die folgenden Punkte konzentriert schlüssel-CRM-Komponenten die sich direkt auf die tägliche Leistung eines Vertriebsmitarbeiters und die Kundenzufriedenheit auswirken, sowie indonesienspezifische Features, wie z. B. Rechenzentrumsoptionen und die Einhaltung indonesischer Datenschutzbestimmungen wie UU ITE.

Hier sind einige Aspekte, auf die ich geachtet habe:

Effizientes Lead-Management: Ich begann mit der Bewertung der Lead-Management-Funktionen des CRM-Tools, z. B. Scoring, Qualifizierung und Pflege, da die Lead-Konvertierung ein zentraler Bestandteil der Arbeit eines Vertriebsmitarbeiters ist

Automatisierung des Vertriebs: Ein weiterer Schwerpunkt waren die Features zur Automatisierung, insbesondere die Möglichkeit, automatisierte E-Mail-Sequenzen für die Lead-Pflege zu erstellen und Aufgaben zur Dateneingabe zu automatisieren, z. B. die Protokollierung von Anrufen und die Aktualisierung von Kontaktinformationen

Zusammenarbeit : Da so viele Personen am Abschluss von Geschäften beteiligt sind - vor allem bei Unternehmen - sind Features für die Zusammenarbeit ein Muss. Einigekollaborative CRM Features die ich interessant fand, waren Co-owned Leads, Team Dashboards und Chat

Berichterstellung : CRM tools müssen über einfache Berichterstellungen hinausgehen - anpassbare Dashboards, Prognosen und datengestützte Erkenntnisse

Mobile App : Sie wissen nie, wann sich ein Lead bei Ihnen zurückmeldet. Eine mobile App, mit der Sie durch Nachverfolgung der Lead-Aktivitäten und Nachfassaktionen den Überblick über Ihre Geschäfte behalten, kann sich als sehr nützlich erweisen

Künstliche Intelligenz /AI : Da KI auf dem Vormarsch ist, habe ich auch CRM-Tools auf KI-Features getestet, insbesondere Datenvisualisierung und prädiktive Analytik, da diese den Verkaufsprozess erheblich unterstützen können

Datenzentren: Ich habe CRM-Tools bevorzugt, die über Optionen für die Datenresidenz in der APAC-Region verfügen, um die indonesischen Datenschutzbestimmungen zu erfüllen

Um mir ein umfassendes Bild zu machen, habe ich auch die Kommentare von Benutzern auf unabhängigen Bewertungsplattformen gelesen, um herauszufinden, wo die einzelnen CRM-Plattformen stehen, und um ihre Stärken, Schwächen und herausragenden Features zu identifizieren.

Lassen Sie mich nun die Top 10 der CRM-Software vorstellen, von der Indonesien und indonesische Geschäfte profitieren können.

Die 10 besten CRM-Programme für das Jahr 2024

Von der Qualifizierung von Leads und der Verwaltung Ihrer Pipeline bis hin zur Durchführung personalisierter Kampagnen in großem Umfang und der Förderung des Wachstums mit verwertbaren Erkenntnissen - diese 10 CRM-Software-Lösungen können Ihnen helfen, Ihre Vertriebsaktivitäten effizienter zu gestalten.

1. ClickUp: Das beste All-in-One-CRM-System für das Projektmanagement

Verwenden Sie ClickUp Ansichten, um Ihre Pipeline zu organisieren und Leads zu segmentieren

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für das Arbeitsmanagement mit vielen Features wie Projektmanagement, Automatisierung und KI-Unterstützung, die es Ihnen erleichtert, alle Ihre Geschäftsprozesse von einem Ort aus zu erledigen.

Die ClickUp CRM ist vor allem für sein Datenbankmanagement, seine Automatisierungsmöglichkeiten und seine Features zur Berichterstellung bekannt.

Lassen Sie uns diese im Detail erkunden.

Fassen Sie alle Kundendaten in einem CRM-System zusammen, so dass es zu Ihrer einzigen Quelle der Wahrheit wird. Erlauben Sie den Vertriebsmitarbeitern, Ordner, Unterordner und Listen zu erstellen, um Hierarchien zu schaffen und die Kundenkonten besser zu organisieren.

Organisieren Sie Kundeninformationen in verschiedenen Ordnern und Unterordnern zur einfachen Klassifizierung

Sobald Sie Ordner für verschiedene Kunden erstellt haben, können Sie Tags, Status, Filter und geografische Speicherorte nutzen, um sie zu kategorisieren. Dies kann hilfreich sein:

Vertriebsteams können Pipelines nachverfolgen, Leads nach Prioritäten ordnen und die Reihenfolge einfach verwalten

können Pipelines nachverfolgen, Leads nach Prioritäten ordnen und die Reihenfolge einfach verwalten Marketing-Teams erstellen gezielte CRM-Kampagnen und richten eine segmentierte Marketing-Automatisierung ein

Fügen Sie dem CRM-System die Adresse Ihres Kunden hinzu und nutzen Sie die ClickUp Kartenansicht, um Ihre Routen für den persönlichen Kontakt zu planen

Sie können auch die ClickUp CRM Vorlage um alle Details und Aktivitäten Ihres Kontos zu organisieren und Ihre Verkaufsprozesse zu verbessern. Mit dieser Vorlage können Sie:

Strukturieren Sie Ihre Kundendatenbank mit Status, Tags und benutzerdefinierten Feldern und verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihre Konten

mit Status, Tags und benutzerdefinierten Feldern und verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihre Konten Konten nach Größe, Status, Branche oder anderen relevanten Kriterien filtern, um Geschäfte mit hohem Potenzial zu priorisieren

oder anderen relevanten Kriterien filtern, um Geschäfte mit hohem Potenzial zu priorisieren Erstellen Sie ein Sales Playbook mit verschiedenen Ressourcen, wie z. B. Ihren Preisplänen und Angebotsvorlagen, um diese für Ihr Vertriebsteam leicht zugänglich zu machen

mit verschiedenen Ressourcen, wie z. B. Ihren Preisplänen und Angebotsvorlagen, um diese für Ihr Vertriebsteam leicht zugänglich zu machen Nutzen Sie die ClickUp Kalender-Ansicht, um sich einen Überblick über alle Ihre Meetings zu verschaffen

Verfolgen Sie Ihre Kundendaten und Ihre Vertriebspipeline über die ClickUp CRM-Vorlage

Vertriebsprozesse automatisieren

Richten Sie die Automatisierung des Vertriebs ein, um Routineaufgaben wie die Zuweisung von Leads und die Aktualisierung des Status zu erledigen

ClickUp verfügt über einen einfach zu bedienenden Wenn-Dann-Automatisierungs-Builder, mit dem Sie die Automatisierung auf der Grundlage verschiedener Auslöser und Aktionen durchführen können. So können Sie beispielsweise eine E-Mail auslösen, wenn ein Lead von einer Phase in eine andere wechselt, oder einen BDR benachrichtigen, wenn ein neuer Lead in die Pipeline aufgenommen wird.

Hier sind einige weitere Ideen für die Automatisierung:

Ändern Sie den Status eines Leads von "heiß" zu "warm" oder "kalt", wenn er für einen bestimmten Zeitraum nicht reagiert

Auslösen von Statusaktualisierungen auf der Grundlage von Lead-Aktionen

Definieren Sie benutzerdefinierte Workflows für verschiedene Pipelines auf der Grundlage von Kundendetails und Aktivitäten

Benutzerdefinierte Dashboards einstellen

Betten Sie Widgets ein, erstellen Sie Diagramme und verwenden Sie Filter, um detaillierte Einblicke in Ihre Vertriebsleistung zu erhalten

Mit über 50 anpassbaren Widgets können Sie mit ClickUp CRM Ihre Dashboards so anpassen, dass sie sich auf die wichtigsten Metriken konzentrieren. Analysieren Sie den Zustand der Vertriebspipeline, verfolgen Sie die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und erkennen Sie Trends - alles über eine praktische Drag-and-Drop-Oberfläche.

Aber noch besser ist die enge Integration von ClickUp Brain mit Ihrem CRM-System. ClickUp Brain ist der KI-Copilot von ClickUp, der Ihrem Team als virtueller Assistent zur Seite steht und ihm hilft, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und Informationen schnell zu finden.

Finden Sie Informationen, fassen Sie Meeting-Aufzeichnungen zusammen und erhalten Sie verwertbare Erkenntnisse mit ClickUp Brain

Von der Zusammenfassung von Dashboards über die Beantwortung von Fragen auf der Grundlage von Verlaufsdaten bis hin zur Erstellung personalisierter E-Mails auf der Grundlage dieser Daten kann ClickUp Brain einen unglaublichen Mehrwert bieten.

Darüber hinaus ermöglicht ClickUp - über AWS - den Geschäften, ihre Daten überall auf der Welt zu hosten, und indonesische Kunden können ihre Kundendaten in Australien oder Singapur aufbewahren.

ClickUp beste Features

Kundendaten zentralisieren : Erstellen Sie eine einheitliche Kundendatenbank mit Ordnern, Unterordnern und Listen, um Datensilos zu vermeiden

: Erstellen Sie eine einheitliche Kundendatenbank mit Ordnern, Unterordnern und Listen, um Datensilos zu vermeiden Segmentierte Workflows : Verwenden Sie Features wie Tags, Filter und benutzerdefinierte Status, um benutzerdefinierte Pipelines zu erstellen und auszuführenpersonalisierte CRM-Kampagnen *Verringerung der Arbeitsbelastung: Richten Sie eine Automatisierung für sich wiederholende Arbeiten ein, z. B. die Synchronisierung von Daten aus anderen Quellen, die Zuweisung von Leads und die Verwaltung anderer Vertriebsprozesse wie Follow-ups

: Verwenden Sie Features wie Tags, Filter und benutzerdefinierte Status, um benutzerdefinierte Pipelines zu erstellen und auszuführenpersonalisierte CRM-Kampagnen *Verringerung der Arbeitsbelastung: Richten Sie eine Automatisierung für sich wiederholende Arbeiten ein, z. B. die Synchronisierung von Daten aus anderen Quellen, die Zuweisung von Leads und die Verwaltung anderer Vertriebsprozesse wie Follow-ups Automatisierung von Nachfassaktionen : Nutzen Sie die in ClickUp integrierte Funktion für E-Mails, um E-Mails aufgrund verschiedener Auslöser auszulösen, z. B. Übermittlungen von Formularen, Änderungen des Status oder der Prioritäten von Leads, Termine

: Nutzen Sie die in ClickUp integrierte Funktion für E-Mails, um E-Mails aufgrund verschiedener Auslöser auszulösen, z. B. Übermittlungen von Formularen, Änderungen des Status oder der Prioritäten von Leads, Termine Kollaborieren Sie mit Ihrem Team : Sie haben Feedback oder benötigen ein Update? Verwenden Sie ClickUp's Chat-Ansicht und die Kommentarfunktionen, um kontextbezogene Fragen zu stellen und Vorschläge zu machen

: Sie haben Feedback oder benötigen ein Update? Verwenden Sie ClickUp's Chat-Ansicht und die Kommentarfunktionen, um kontextbezogene Fragen zu stellen und Vorschläge zu machen Verwertbare Erkenntnisse: Erstellen Sie benutzerdefinierte Verkaufsberichte und Diagramme und nutzen Sie ClickUp Brain, um aussagekräftige Erkenntnisse aus diesen Berichten zu gewinnen

ClickUp Limits

ClickUp Brain ist ein kostenpflichtiges Feature, d.h. Sie müssen einen der Pläne abonnieren, um Zugang dazu zu erhalten

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve aufgrund der Nummer von Lösungen und benutzerdefinierten Anpassungen, die von der Plattform angeboten werden

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Benutzer/Monat

: $7/Benutzer/Monat Business : $12/Benutzer/Monat

: $12/Benutzer/Monat Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 [9500+ Bewertungen]

: 4.7/5 [9500+ Bewertungen] Capterra: 4.6/5 [4000+ Bewertungen]

2. Salesforce: Das Beste für Enterprise Sales Teams

über Salesforce Salesforce muss nicht vorgestellt werden - es ist eine der ältesten CRM-Softwarelösungen mit einer riesigen Benutzerbasis und einem großen Ökosystem von Partnern und Integrationen. Als hochgradig skalierbares CRM ist Salesforce sowohl für seine benutzerdefinierten als auch für seine analytischen Funktionen bekannt, was es zu einem beliebten CRM für die meisten Unternehmen macht.

Eine Sache, die mir an Salesforce CRM besonders gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass es Vertriebs-, Umsatz- und Partnerverwaltungslösungen in einer Plattform zusammenführt.

In einer Instanz konnte ich beispielsweise die Kaufabwicklung eines bestimmten Kunden nachverfolgen, einschließlich des Erstkontakts über eine in Salesforce verwaltete Marketingkampagne, bis hin zum endgültigen Verkauf, bei dem ein von einem Partnerunternehmen angebotener Rabatt in Anspruch genommen wurde - und zwar innerhalb derselben Schnittstelle.

Das bedeutet, dass Sie nicht nur die Historie eines Kunden und die Verbindung zu Ihrem Umsatz kennen, sondern auch wissen, wie verschiedene Kanäle, z. B. Partner und verbundene Unternehmen, zu Ihrem Umsatz und Ertrag beitragen.

Salesforce entwickelt sich allmählich zu einem Schlüsselakteur in der indonesischen Region und hat sich kürzlich mit KOMINFO zusammengeschlossen, um CRM-Schulungen für Indonesier anzubieten. Ihr Ziel ist es, innerhalb von 3 Jahren 100.000 Studenten auszubilden.

Beste Features von Salesforce

Bewerten Sie Ihre Vertriebsleistung auf Einzel-, Team- und Gebietsebene, um einen Überblick darüber zu erhalten, wie sich verschiedene Faktoren auf Ihre Markteinführungsstrategie auswirken

Nutzen Sie den KI-gesteuerten Kalender von Salesforce, um Was-wäre-wenn-Szenarien durchzuspielen und herauszufinden, wie Ihre Pipeline zu den Umsatzzielen beitragen kann

Erstellen Sie Verkaufsprogramme für neue Business Development Representatives (BDRs) und stellen Sie ihnen die Vorlagen und Ressourcen zur Verfügung, die sie benötigen, um besser zu verkaufen

Salesforce-Einschränkungen

Sowohl die Implementierung von Salesforce als auch die Migration von Salesforce sind zeitaufwändige Prozesse

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als nicht intuitiv, da sie zu einem längeren Onboarding-Prozess, Schwierigkeiten bei der Suche nach Features und der Einstellung von Einstellungen führt

Preise für Salesforce

Starter Suite : $24/Benutzer pro Monat

: $24/Benutzer pro Monat Professional : $80/Benutzer pro Monat

: $80/Benutzer pro Monat Enterprise : $165/Benutzer pro Monat

: $165/Benutzer pro Monat Unlimited : $330/Benutzer pro Monat

: $330/Benutzer pro Monat Einstein 1 Verkauf: 500 $/Benutzer pro Monat

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5.0 [19.800+ Bewertungen]

4.3/5.0 [19.800+ Bewertungen] Capterra: 4.4/5.0 [18.300+ Bewertungen]

3. HubSpot: Beste CRM-Software für Startups in der frühen Phase

über HubSpot HubSpot ist eine äußerst benutzerfreundliche und modern aussehende CRM-Plattform und damit eine gute Wahl für kleine Unternehmen, die gerade erst mit ihren Vertriebsprogrammen beginnen.

Davon konnte ich mich beim Testen selbst überzeugen. Die Benutzeroberfläche war intuitiv und übersichtlich, und die Einstellung der grundlegenden Kontaktverwaltung und der Deal-Pipelines nahm nur wenig Zeit in Anspruch.

Der kostenlose Plan unterstützt bis zu fünf Benutzer und bietet Features wie Bots für Unterhaltungen, gespeicherte Nachrichten und Chats. So können neue Geschäfte schon viel zu erledigen, bevor sie ein Abonnent werden.

Da HubSpot ursprünglich eine Marketingplattform war, verfügt es über einige der robustesten Kampagnenmanagement-Workflows, einschließlich A/B-Tests und E-Mail-Vorlagen, die ich in CRMs gesehen habe, um eine bessere Kundenbindung zu erreichen.

Diese enge Integration zwischen Vertriebs- und Marketing-Tools war besonders nützlich, und ich konnte mir vorstellen, dass dies für kleine Geschäfte mit begrenzten Ressourcen von Vorteil sein würde.

Auch wenn Sie gerade erst mit der Nutzung von CRM-Software beginnen [oder komplizierte Arbeitsabläufe haben], können Sie das Fachwissen von lokalen, von HubSpot autorisierten Partneragenturen die Ihnen bei der schnellen Einstellung helfen können.

HubSpot beste Features

Binden Sie Ihre Leads mit personalisierten Prospecting-Workflows und automatisierten E-Mail-Kampagnen ein

Aufzeichnung und Protokollierung von Anrufen direkt in Ihrem Browser zur Nachverfolgung von Kundenunterhaltungen

Verbessern Sie Ihren Zyklus mit dem HubSpot-Tool für Verkaufsangebote, das sowohl digitale Signaturen als auch einbettbare Links zur Zahlung unterstützt

Führen Sie ABM-Kampagnen mit Features wie Unternehmens-Scoring und gebrauchsfertigen Vorlagen durch

HubSpot Beschränkungen

Der Schwerpunkt liegt eher auf E-Mail-Kampagnen und -Sequenzen als auf dem Lead-Management

Limitierte Berichterstellung und Optionen zur Automatisierung des Vertriebs

HubSpot Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Sales Hub Professional : $90/Benutzer pro Monat

: $90/Benutzer pro Monat Verkaufshub Enterprise: $150/Benutzer pro Monat

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5.0 [11.200+ Bewertungen]

4.4/5.0 [11.200+ Bewertungen] Capterra: 4.5/5.0 [4000+ Bewertungen]

4. Microsoft Dynamics 365: Die beste KI-gestützte CRM- und ERP-Software für große Unternehmen

über Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 ist mit seiner tiefen Integration in die Microsoft Copilot-Funktionen eine hervorragende Option für produktivitätsorientierte Vertriebsteams in Unternehmen.

Während ich eine E-Mail an einen Client verfasste, schlug Copilot personalisierte Inhalte vor, die auf früheren Interaktionen mit dem Client basierten, und wies automatisch auf möglicherweise fehlende Einwilligungsinformationen hin. Dies half mir, sowohl eine relevantere Nachricht als auch die Einhaltung der GDPR sicherzustellen.

Die KI-gestützte Automatisierung von Copilot kann Ihnen auch dabei helfen, E-Mails zu verfassen, Nachfassaktionen zu automatisieren, Anrufzusammenfassungen zu erstellen und Vorschläge für die nächsten Schritte zu erhalten.

Ein weiteres Feature, das mir aufgefallen ist, ist die "automatische Aktualisierung der Einwilligungsdaten" Dieses Feature aktualisiert automatisch die Einwilligungsdaten eines Benutzers in Ihrem kundendatenbank und spart den Vertriebsmitarbeitern wertvolle Zeit und gewährleistet die Genauigkeit der Daten.

Außerdem ist Microsoft Dynamics 365 eines der wenigen CRMs mit einer Bahasa Indonesisch Sprachpaket damit können Sie die Plattform lokalisieren und die UX für Ihre lokalen Teams verbessern.

Die besten Features von Microsoft Dynamics 365

Priorisieren Sie Leads und konzentrieren Sie sich auf Geschäfte mit hohem Wert mit KI-gestütztem Lead-Scoring

Einstellung von Schlüsselleistungsindikatoren (KPIs) für jedes Team und Nachverfolgung des Fortschritts mit einbettbaren Diagrammen

Erstellen Sie eine Zeitleiste der Kundeninteraktionen mit Microsoft Copilot

Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Effizienz Ihres Teams mit automatisierten Sales Workflows

Microsoft Dynamics 365 Limits

Die meisten fortschrittlichen Features sind kostenpflichtig, was es für mittelständische Unternehmen teuer macht

Da Microsoft Dynamics einen abteilungsbasierten CRM-Ansatz verfolgt, können Kundendaten isoliert werden und die abteilungsübergreifende Kommunikation behindert werdenCRM-Strategien Microsoft Dynamics 365 Preise

Vertriebsprofi : $65/Benutzer pro Monat

: $65/Benutzer pro Monat Vertrieb Enterprise : $95/Benutzer pro Monat

: $95/Benutzer pro Monat Verkauf Premium : $135/Benutzer pro Monat

: $135/Benutzer pro Monat Microsoft Relationship Sales: 162 $/Benutzer pro Monat

Microsoft Dynamics 365 Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5.0 [1500+ Bewertungen]

3.8/5.0 [1500+ Bewertungen] Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Zoho CRM: Beste erschwingliche CRM-Plattform für SMBs

über Zoho CRM Wenn Sie als kleines oder mittleres Geschäft auf der Suche nach einem kostengünstigen CRM sind, können Sie Zoho CRM ausprobieren. Sein Enterprise-Plan ist nicht nur erschwinglicher als viele andere CRM-Tools auf dieser Liste, sondern enthält auch erweiterte KI- und Automatisierungs-Features.

Die intelligente Automatisierung von Zoho hat mich wirklich beeindruckt. Sie hat mir geholfen, meine Aufgaben bei der Lead-Pflege zu optimieren, indem sie automatisch personalisierte E-Mail-Sequenzen auf der Grundlage vordefinierter Auslöser versendet. Außerdem verfügt Zoho CRM über ein robustes Feature zur Integration von WhatsApp Business - besonders nützlich für ein Land wie Indonesien, in dem es über 86.9 Mio. aktive WhatsApp Benutzer .

Das Beste daran ist der "Developer Hub", der Ihnen die Freiheit zur benutzerdefinierten Gestaltung gibt. Sie können ihre eigenen Integrationen, benutzerdefinierten Benachrichtigungen und rollenspezifischen Apps für Ihre Teams in den Bereichen Vertrieb, Außendienst und Kundenerfolg erstellen. Obwohl ich selbst kein Entwickler bin, kann ich das Potenzial dieses Features für Geschäfte erkennen, die eine hochgradig maßgeschneiderte CRM-Lösung benötigen.

Die besten Features von Zoho CRM

Erstellen Sie personalisierte Kunden-Workflows mit Drag-and-Drop-Karten

Benutzen Sie das Canvas Studio von Zoho, um das Aussehen Ihrer CRM-Oberfläche zu gestalten

Verstärken Sie Ihre Vertriebsinitiativen mit Auszeichnungen, Abzeichen und Bestenlisten

Grenzen von Zoho CRM

Einige Benutzer haben berichtet, dass die Benutzeroberfläche nicht intuitiv und fehlerhaft ist

Die Einstellung der Automatisierung in Zoho CRM kann sich umständlich anfühlen

Preise für Zoho CRM

Standard : $20/Benutzer pro Monat

: $20/Benutzer pro Monat Professionell : $35/Benutzer pro Monat

: $35/Benutzer pro Monat Enterprise : $50/Benutzer pro Monat

: $50/Benutzer pro Monat Ultimate: $65/Benutzer pro Monat

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5.0 [2600+ Bewertungen]

4.1/5.0 [2600+ Bewertungen] Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

6. Monday CRM: Am besten für KMUs, die einfache Features für das Lead Management benötigen

über Monday CRM Monday CRM ist ursprünglich eine benutzerdefinierte Projektmanagement-Software zur Verwaltung von Leads und anderen grundlegenden kundenmanagement-Aktionen . Es ist ein beliebtes Tool für Freiberufler und kleine Geschäfte, die einen Lead Tracker oder ein Tool für das Projektmanagement in der Pipeline bevorzugen.

Ich habe diese Funktion getestet und fand sie erstaunlich intuitiv. **Der Aufbau einer einfachen Vertriebs-Pipeline mit anpassbaren Phasen dauerte nur wenige Minuten

Ein weiteres Feature, das kleine Teams lieben werden, ist der KI-Schreibassistent. Er hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Kommunikation [Erstellung von Inhalten] und bei Lead-bezogenen Aufgaben wie Nachfassaktionen (Formelerstellung und Aufgabenerstellung).

Ein weiterer Vorteil von Monday CRM ist, dass Sie Kundendaten in der APAC-Region speichern können - auch wenn Ihr Geschäft in einem anderen Land registriert ist.

Die besten Features von Monday CRM

Verwalten Sie Ihre Lead-Prozesse mit benutzerdefinierten Status, Spalten und Tabellen

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe wie die Zuweisung von Fälligkeitsdaten und die Einstellung von Erinnerungen

Entwerfen Sie E-Mails und erstellen Sie Workflow Formeln mit Monday KI

Monday CRM Limitierungen

Limitierte Dashboards und Berichterstellungen im Vergleich zu anderen CRMs

Es gibt keine Funktion zum Rückgängigmachen, d.h. wenn Sie versehentlich Details ändern, können Sie die alten Daten nicht wiederherstellen

Monday CRM Preise

Basic CRM : $15/Platz pro Monat

: $15/Platz pro Monat Standard-CRM : $20/Platz pro Monat

: $20/Platz pro Monat Pro CRM : $33/Platz pro Monat

: $33/Platz pro Monat Enterprise CRM: Benutzerdefinierte Preise

Monday CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5.0 [700+ Bewertungen]

4.6/5.0 [700+ Bewertungen] Capterra: 4.7/5.0 [300+ Bewertungen]

7. Pipedrive: Das Beste für Lead- und Pipeline-Management

über Pipedrive CRM Pipedrive CRM ist ein weiteres CRM für kleine und mittlere Unternehmen, das für seine Pipeline-Management-Funktionen bekannt ist. Es unterstützt außerdem 22 Sprachen, darunter Bahasa Indonesisch, sodass Ihr lokales Team sich schnell einarbeiten kann.

Für mich war es eher ein Tool für Projektmanagement und Automatisierung des Vertriebs.

Es ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Pipelines zu erstellen, Tags und Status zu verwenden, um ihren Status zu überwachen, und sogar Erinnerungen zu erhalten, wenn ein Lead lange Zeit nicht von einer Phase zur nächsten übergegangen ist [ein Phänomen, das als "Deal-Rotting" bekannt ist].

Ich fand die visuelle Pipeline-Schnittstelle besonders nützlich. Sie hat mir dabei geholfen, schnell zu erkennen, welche Geschäfte in einer bestimmten Phase feststecken, und die Nachfassaktionen zu priorisieren.

Da Pipedrive außerdem über integrierte Funktionen zur Verwaltung von E-Mail-Kampagnen und künstlicher Intelligenz (KI) verfügt, können Sie die meisten Ihrer wichtigsten CRM-Prozesse über ein einziges Dashboard verwalten.

Pipedrive beste Features

Fügen Sie Leads aus E-Mail-Kampagnen zu benutzerdefinierten Pipelines hinzu und verfolgen Sie sie mit benutzerdefinierten Workflows

Fügen Sie Chatbots und Live-Chat-Widgets zu Ihren Websites und Apps hinzu, um prompten Support zu bieten

Verwenden Sie das Add-On für Webbesucher von Pipedrive, um den Website-Verkehr zu verfolgen und zu erfahren, wer Ihr Unternehmen besucht

Pipedrive-Einschränkungen

Einige Benutzer fanden die Benutzeroberfläche der mobilen App nicht intuitiv und schwierig zu bedienen

Die Migration Ihrer Pipeline-Daten von anderen CRMs zu Pipedrive kann ein zeitaufwändiger Prozess sein

Preise für Pipedrive

Essential : $14/Platz pro Monat

: $14/Platz pro Monat Erweitert : 29 $/Sitz pro Monat

: 29 $/Sitz pro Monat Profi : 59 $/Sitz pro Monat

: 59 $/Sitz pro Monat Power : $69/Sitz pro Monat

: $69/Sitz pro Monat Enterprise: 99 $/Sitz pro Monat

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5.0 [1800+ Bewertungen]

4.3/5.0 [1800+ Bewertungen] Capterra: 4.5/5.0 [2900+ Bewertungen]

8. Freshsales: Am besten geeignet für kleine Teams, die sich schnell einarbeiten müssen

über Freshsales Freshsales ist ein relativ altes Programm, aber was es auszeichnet, ist die Konzentration auf eine moderne Benutzeroberfläche, die die visuelle Unübersichtlichkeit reduziert. Obwohl Freshsales mit vielen fortschrittlichen Features und Berichterstellungen ausgestattet ist, fühlt sich die Navigation auf der Oberfläche intuitiv und übersichtlich an.

Freshworks verfügt auch über einen KI-Assistenten namens Freddy, der E-Mails und Verlaufsdaten analysieren kann und Ihnen datengestützte und umsetzbare Erkenntnisse für die nächsten Schritte liefert. Wenn Sie einen kostenpflichtigen Plan haben, können Sie die KI-gesteuerten Chatbots auch als Add-On erwerben. Außerdem unterstützt Freshsales die indonesische Sprache und ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten in der APAC-Region zu speichern. Zwei für zwei, richtig?

Freshsales beste Features

Nutzen Sie verschiedene Ansichten wie Kanban und Liste, um Ihre Pipeline aus der Vogelperspektive zu sehen

Erhalten Sie Einblicke in die Art und Weise, wie Kunden in Ihren Verkaufstrichter gelangen, welche Kanäle sie bevorzugen usw., damit Sie sie dort erreichen können, wo sie sind

Nutzen Sie die CRM Workflow-Vorlagen von Freshsales, um Aufgaben zu automatisieren, Wiedervorlagen einzurichten und Ihren Arbeitsaufwand zu reduzieren

Freshsales Beschränkungen

Lead-Pipelines können nicht nach Teams gruppiert werden, was es für Manager schwierig macht, die kumulative Workload ihres Teams zu sehen

Die Formulare können nur zur Erfassung der ersten Informationen verwendet werden. Alle neuen Informationen müssen über eine Umfrage eines Drittanbieters erfasst und mit Freshsales über externe APIs synchronisiert werden

Freshsales-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Wachstum : $11/Benutzer pro Monat

: $11/Benutzer pro Monat Pro : $47/Benutzer pro Monat

: $47/Benutzer pro Monat Enterprise: $71/Benutzer pro Monat

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5.0 [1100+ Bewertungen]

4.5/5.0 [1100+ Bewertungen] Capterra: 4.5/5.0 [600+ Bewertungen]

9. Oracle CRM: Die beste abgeschlossene Kundenerfahrung [CX] Suite für Unternehmen

über Oracle CRM Oracle CRM ist eine weitere Wahl für risikofreudige, große Unternehmen, die es vorziehen, einen Softwareanbieter für mehrere Funktionen zu nutzen - CRM, ERP und andere Funktionen für die Kundenerfahrung.

Ich hatte die Gelegenheit, Oracle CRM während dieses Prüfverfahrens zu erkunden, und obwohl eine vollständige Implementierung den Rahmen dieses Tests sprengen würde, war klar, dass die Sicherheit ein wichtiger Schwerpunkt ist.

Oracle CRM verfügt wie andere Cloud-Lösungen von Oracle über Sicherheits-Features wie selbstreparierende Systeme und autonome Datenbanken, was es zu einem der sichersten Cloud-basierten CRMs macht. Es besteht auch die Möglichkeit einer Vor-Ort-Lösung, so dass Sie das Bereitstellungsmodell wählen können, das am besten zu Ihren spezifischen Sicherheitsanforderungen passt.

Die besten Features von Oracle CRM

Erstellung detaillierter Kundenprofile durch Ergänzung vorhandener Daten mit Daten von Drittanbietern und KI-gestütztem Daten-Parsing

Synchronisierung mit Ihren ERP- und HR-Systemen zur Erstellung präziser Vertriebsvergütungspakete für Ihre BDRs

Verbinden Sie Oracle CRM mit Oracle Commerce Cloud, um genaue Berichterstellungen über den finanziellen Zustand Ihres Geschäfts zu erhalten

Beschränkungen von Oracle CRM

Da es sich um eine Legacy-Lösung handelt, verfügt sie über eine veraltete Benutzeroberfläche, die schwierig zu navigieren sein kann

Einige Benutzer haben Probleme mit fehlenden Spalten beim Hochladen von Daten in großen Mengen festgestellt

Bietet keine KI- oder Chatbot-Funktionen

Preise für Oracle CRM

Benutzerdefinierte Preise

Oracle CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5.0 [90+ Bewertungen]

3.7/5.0 [90+ Bewertungen] Capterra: 4.4/5.0 [30+ Bewertungen]

10. SugarCRM: Beste On-Premise-CRM-Lösung

über SugarCRM SugarCRM ist einer der wenigen Anbieter, der eine Lösung vor Ort anbietet, die genauso gut ist wie seine Cloud-Lösung. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Unternehmen mit strengeren Anforderungen an die Sicherheit der Daten interessant ist.

SugarCRM ist nicht nur eines der sichersten CRM-Systeme, sondern bietet auch kostenlosen Zugang zu allen APIs.

Ein besonders nützliches Feature ist SugarBPM™, ein Drag-and-Drop-CRM-Workflow-Builder, mit dem Sie eine Automatisierung für die Genehmigung von Angeboten, die Weiterleitung von Leads und die Vorbelegung von E-Mail-Vorlagen auf der Grundlage von Unternehmensgröße und Branche erstellen können.

Ich fand diesen Builder überraschend intuitiv, selbst für jemanden, der keine Erfahrung mit Code hat. In nur wenigen Minuten habe ich einen automatisierten Workflow erstellt, mit dem ich personalisierte Willkommens-E-Mails an neue Leads auf der Grundlage ihrer Branche versenden kann.

SugarCRM beste Features

Entwerfen Sie Angebote, verfassen Sie überzeugende E-Mails und nutzen Sie vorgefertigte Anrufskripte, die alle von KI unterstützt werden

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichterstellungen und nutzen Sie das KI-Analyse-Tool von sales-i, um Umsatzpotenziale und Engpässe zu erkennen

Gruppieren Sie Datensätze in der gleichen Umgebung und geben Sie Ihrem Feld-Vertriebsteam zielführende Vorschläge

Beschränkungen von SugarCRM

Sie müssen manuell nach doppelten Leads suchen und diese löschen

Einige Benutzer berichten, dass dieCRM-Workflow-Erstellung recht kompliziert ist, was die Einstellung einfacher Vertriebs-Workflows erschwert

SugarCRM Preise

Essentials : $19/Benutzer pro Monat

: $19/Benutzer pro Monat Erweitert : 85 $/Benutzer pro Monat

: 85 $/Benutzer pro Monat Premium: $135/Benutzer pro Monat

SugarCRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5.0 [900+ Bewertungen]

3.9/5.0 [900+ Bewertungen] Capterra: 3.8/5.0 [400+ Bewertungen]

Automatisieren Sie Ihre Kundenbeziehungen mit ClickUp CRM

CRM-Plattformen gehören zu den wichtigsten Tools im Arsenal eines jeden Vertriebs- oder Customer Experience-Teams. Für Vertriebsmitarbeiter bedeutet eine CRM-Plattform eine abschließende Sichtbarkeit der Kundeninteraktionen, die eine gezielte Ansprache und ein rationalisiertes Geschäftsmanagement ermöglicht.

CRM-Teams wiederum können von einer ganzheitlichen Ansicht der Customer Journey profitieren. Sie erhalten Einblick in frühere Kundenaktivitäten und können so die Kommunikation personalisieren und Fragen des Kundensupports schnell lösen.

All dies hängt jedoch von der CRM-Lösung ab, für die Sie sich entscheiden. Deshalb empfehle ich Ihnen ClickUp. Die kostenlosen Vorlagen, die Automatisierung und die KI-Funktionen tragen erheblich zur Effizienzsteigerung Ihres Teams bei, und die Features zur Berichterstellung, wie Ziele, benutzerdefinierte Dashboards und Trenddiagramme, können Ihnen helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Sind Sie bereit, Ihre Kundenmanagementprozesse zu rationalisieren? Registrieren Sie sich für ClickUp und starten Sie kostenlos durch.