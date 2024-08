Produktivitätssteigerung mit der Schnellplanungsmethode

Wenn man in To-Do-Listen und guten Vorsätzen ertrinkt, ist die Verlockung von Produktivitätshacks und Plänen zur Selbstverbesserung unbestreitbar. Bei der Umsetzung dieser Taktiken tappen selbst die Besten von uns in die Falle des Übereifers und setzen sich unrealistische Ziele, die zu Frustration führen.

Es gibt jedoch nachhaltigere ansätze zur Zielsetzung und produktivitätsplanung . Eine davon ist die Schnellplanungsmethode (RPM). Im Gegensatz zu schnell zu behebenden Produktivitätshacks, die alles versprechen und nichts liefern, außer Burnout und der Suche nach weiteren Produktivitätshacks, verlagert das RPM-System den Schwerpunkt auf die Ausrichtung von Handlungen am Zweck.

Diese Verlagerung vom "Was" zum "Warum" befähigt den Einzelnen zu einen konkreten Aktionsplan zu erstellen um ihre Ziele zu erreichen.

Aber wie funktioniert er, und wer sollte ihn anwenden? Und wie können wir das Beste daraus machen, um unser persönliches und berufliches Leben zu verbessern?

Dieser Artikel beantwortet all diese Fragen und untersucht das Potenzial von RPM, das persönliche und berufliche Leben zu verändern.

Was ist die Rapid Planning Methode?

Die RPM-Methode ist ein Rahmenwerk für das Setzen von Zielen und das Erreichen von Zielen, das die Kluft zwischen Absicht und Ziel überbrücken soll. Sie befasst sich mit einem Problem, das viele haben: Sie haben eine vage Vorstellung von dem, was Sie wollen, aber keinen klaren Fahrplan, um dorthin zu gelangen.

Die von Autor und Coach Tony Robbins entwickelte Methode bietet einen strukturierten Ansatz, mit dem Sie Ihre Ziele mit Laserfokus definieren, die treibende Kraft dahinter identifizieren und diese Bestrebungen dann in umsetzbare Schritte umwandeln können.

Das ist der Hauptvorteil dieser Methode: Sie verwandelt Ihre Ziele von flüchtigen Wünschen in einen konkreten Plan, den Sie mit Zuversicht umsetzen können.

Der erste Schritt, um sich wieder zu fokussieren und Ihre Vision zu verwirklichen, besteht darin, sich regelmäßig drei Fragen in einer bestimmten Reihenfolge zu stellen: das RPM-System. Obwohl RPM für Rapid Planning Method steht, können Sie es auch als Rergebnisorientierter/ Pzweckorientierter/ Mpassiver Aktionsplan betrachten.

Tony Robbins

Geschichte der Schnellplanungsmethode

Das RPM-System entstand aus den Lehren von Robbins, einem bekannten Motivationsredner und Lebensberater, der sich nach einem System sehnte, das die Kluft zwischen Wunsch und Erfolg überbrücken kann.

Diese existenzielle Sehnsucht brachte ihn dazu, die Methode zu entwickeln. Es war keine Erfindung von oben, sondern ein organischer Prozess - Robbins tüftelte an seinem eigenen Ansatz für Zielsetzung und Zeitmanagement.

Das Kernkonzept war revolutionär: Über Aufgaben hinausgehen und sich auf Ergebnisse konzentrieren. Was wollte er wirklich erreichen, und was trieb diesen Wunsch an? Diese Selbstbeobachtung lieferte den Treibstoff für massives Handeln.

Die ersten Tage von RPM waren ein Schmelztiegel der Verfeinerung.

Diese scheinbar einfachen Fragen haben eine enorme Kraft. Indem sie den Einzelnen zwingt, sich mit seinen tiefsten Beweggründen auseinanderzusetzen, umgeht RPM den Bereich des "Sollens" und "Müssens" und erschließt die Quelle des "Warum".

_Aktivität ohne Zweck ist der Abfluss des eigenen Lebens

Tony Robbins

Diese emotionale Verbindung zu den Zielen hat eine Leidenschaft für das Handeln entfacht, eine Leidenschaft, die durch eine bloße To-Do-Liste oft nicht entfacht werden kann.

Der Erfolg, den Robbins mit RPM hatte, beschränkte sich nicht nur auf sein Privatleben. Als er die Methode mit Kunden und Zuhörern teilte, geschah etwas Bemerkenswertes: Sie ging über den individuellen Ehrgeiz hinaus und wurde zu einem mächtigen Werkzeug für Unternehmen.

Projektteams, Vertriebsmitarbeiter und ganze Organisationen übernahmen RPM, um ihre Ziele mit unerschütterlichem Engagement zu erreichen.

Heute ist RPM ein Zeugnis für die transformative Kraft des Fragens. Es ist eine Erinnerung daran, dass mitarbeiterproduktivität geht es nicht nur um das Ankreuzen von Kästchen, sondern um die Nutzung einer einzigartigen Mischung aus Wunsch, Ziel und Aktion.

In einer Welt, die von Hacks und schnellen Lösungen besessen ist, bietet RPM die zeitlose Philosophie, dass der Weg zum Erfolg nicht mit externen Systemen, sondern mit der Selbstbeobachtung unserer eigenen Motivationen beginnt.

Hier sind einige Beispiele:

Fitness

Viele Fitness-Hacks konzentrieren sich auf schnellen Gewichtsverlust oder Modediäten. RPM fragt stattdessen: "Was bedeutet körperliche Spitzenfitness für mich?"

Vielleicht ist es das Gefühl, stark genug zu sein, um einen Berg zu besteigen, oder die Energie zu haben, um mit Ihren Kindern zu spielen. Dieses tiefere Ziel treibt einen massiven Aktionsplan an, z. B. den Beitritt zu einem Fitnessstudio, die Einstellung eines Trainers und die Zubereitung gesunder Mahlzeiten - alles auf der Grundlage einer klaren Vision, nicht nur einer Zahl auf der Waage.

Karriere

Es kann sein, dass Sie sich von dem neuesten "heißen Job" angezogen fühlen, weil er so beliebt ist. Aber RPM wird Sie ermutigen, sich zu fragen: "Was will ich mit meiner Karriere bewirken?"

Vielleicht wollen Sie Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen, oder sich intellektuell stimuliert fühlen. An diesem Ziel können Sie sich orientieren, indem Sie z. B. Online-Kurse belegen, Kontakte zu Fachleuten in Ihrem Wunschbereich knüpfen oder sogar ehrenamtlich tätig werden, um relevante Erfahrungen zu sammeln.

Lernen und persönliches Wachstum

Vielleicht haben Sie Probleme mit Sprachlern-Apps, die Ihnen versprechen, dass Sie die Sprache in einer Woche fließend beherrschen. RPM fragt: "Warum will ich diese Fähigkeit erlernen?"

Vielleicht, um eine Verbindung zu Ihrer Herkunft herzustellen oder neue Reisemöglichkeiten zu erschließen.

Daraus ergibt sich ein umfassender Aktionsplan, z. B. die Suche nach einem Sprachpartner, die Teilnahme an einem strukturierten Kurs oder das Eintauchen in die Kultur

Empfohlene Lektüre: Die Zeit Ihres Lebens von Tony Robbins

über Tony Robbins Laden Für ein tieferes Verständnis der RPM-Methodik ist Tony Robbins' Buch Time of Your Life ein Muss. Sie können diesen umfassenden Leitfaden in nur drei Sitzungen durchlesen!

Das Buch ist eine umfassende Erkundung der wichtigsten RPM-Prinzipien und bietet praktische Übungen und Strategien für die Umsetzung.

Anhand von persönlichen Anekdoten und Beispielen aus dem wirklichen Leben zeigt Robbins, wie das gleiche RPM auf verschiedene Ziele angewendet werden kann, von Karrierewünschen bis hin zu persönlichen Entwicklungsbestrebungen.

Das Buch veranschaulicht fünf wesentliche Schritte zur Umsetzung der Methode:

Schritt 1: Erfassen Sie alles

Der erste Schritt ist ein Brainstorming, bei dem Sie alle Ihre Gedanken und Wünsche zu einem bestimmten Thema auf ein Papier bringen. Halten Sie sich nicht zurück. Schreiben Sie alles auf, was Sie erreichen wollen.

Schritt 2: Kategorisieren

Nachdem Sie alles notiert haben, gehen Sie Ihre Liste durch und kategorisieren Sie ähnliche Punkte zusammen. Auf diese Weise können Sie die wichtigsten Bereiche ermitteln, auf die Sie sich konzentrieren wollen.

Schritt 3: Planen Sie zielgerichtet

Definieren Sie für jeden Schlüsselbereich die gewünschten Ergebnisse und das "Warum" dahinter. Welchen Zweck verfolgen Sie mit dem Erreichen dieser Ziele? Wenn Sie eine starke emotionale Bindung zu Ihren Zielen haben, wird das Ihre Motivation steigern.

Schritt 4: Handeln Sie und schaffen Sie eine Identität

Entwickeln Sie einen klaren Aktionsplan mit konkreten Schritten, die Sie zu Ihrem Ziel führen. Weisen Sie sich selbst eine Identität zu, die die Person widerspiegelt, die Sie durch das Erreichen dieses Ziels werden.

Anstatt sich nur als IT-Mitarbeiter zu fühlen, können Sie ein Tech Detective sein und Ihre Rolle von einer banalen in eine spannende verwandeln. In ähnlicher Weise kann sich ein Kundenerfolgsbeauftragter als Kundenbetreuer sehen, der die Bedürfnisse des Kunden aktiv unterstützt und vertritt. Dieser Identitätswechsel kann Sie motivieren und selbst schwierige Aufgaben zum Vergnügen machen.

Schritt 5: Fortschritte überprüfen

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre RPM-Pläne und bewerten Sie Ihre Fortschritte. Sind Sie auf dem richtigen Weg? Müssen einige Ihrer Ziele oder Aktionsschritte angepasst werden? Durch diese kontinuierliche Bewertung wird sichergestellt, dass Ihr erfolgreicher RPM-Plan relevant und effektiv bleibt.

Kernkomponenten der Schnellplanungsmethode

Die Wirksamkeit von RPM liegt in der Konzentration auf drei Schlüsselelemente:

Ergebnisse: Der RPM-Prozess beginnt mit der Definition des gewünschten Ergebnisses. Seien Sie konkret und entwickeln Sie eine klare Vision. Wie sieht das persönliche und berufliche Wachstum für dieses spezielle Ziel aus? Ist es eine Beförderung bei der Arbeit, ein abgeschlossenes Manuskript oder das Beherrschen einer neuen Fähigkeit? Je klarer Ihre Vision ist, desto einfacher ist es, den Weg dorthin einzuschlagen Zweck: Wenn Sie Ihr gewünschtes Ergebnis ermittelt haben, müssen Sie im nächsten Schritt das "Warum" verstehen. Warum ist dieses Ziel für Sie wichtig? Welche tiefere Bedeutung hat es? Die Verbundenheit mit dem Zweck, der hinter Ihren Zielen steht, fördert die intrinsische Motivation und sorgt für die emotionale Widerstandsfähigkeit, die Sie benötigen, um Hindernisse zu überwinden Massiver Aktionsplan (MAP): Mit einer klaren Vision und einem überzeugenden Ziel ist es nun an der Zeit, Ihre Wünsche in die Tat umzusetzen. Das RPM befürwortet die Erstellung eines "massiven Aktionsplans", einer detaillierten Roadmap, die die Schritte beschreibt, die Sie unternehmen müssen, um Ihre Ziele zu erreichen. Unterteilen Sie Ihre Ziele in kleinere, überschaubare Aufgaben und setzen Sie realistische Fristen, um mit einem effektiven Zeitmanagement stetige Fortschritte zu erzielen

Nehmen wir an, Ihr Ziel ist es, einen Roman zu schreiben. Erfolg würde in diesem Fall bedeuten, dass Sie ein fertiges Manuskript mit idealerweise 50 000 bis 100 000 Wörtern haben, das ausgefeilt und bereit ist, sich an Agenten zu wenden oder im Selbstverlag zu veröffentlichen.

Aber warum wollen Sie einen Roman schreiben? Vielleicht haben Sie eine Geschichte, die unbedingt erzählt werden muss, oder Sie träumen davon, Ihren Namen auf einem veröffentlichten Buch zu sehen. Vielleicht möchten Sie sich kreativ betätigen oder Ihre einzigartige Stimme mit der Welt teilen.

Wenn Sie diese Motivation verstehen, werden Sie auch in den schwierigen Schreibphasen engagiert bleiben. Ihr MAP könnte dann etwa so aussehen:

Phase 1: Planung und Recherche

Definieren Sie Ihr Genre, Ihr Zielpublikum und Ihr Story-Konzept

Recherchieren Sie ähnliche Romane und erstellen Sie Charakterprofile

Entwickeln Sie einen Handlungsentwurf mit einem klaren Anfang, einer Mitte und einem Ende (Frist: ein Monat)

Phase 2: Schreiben

Setzen Sie sich tägliche oder wöchentliche Ziele für die Anzahl der Wörter (z. B. 1.000 Wörter/Tag)

Planen Sie Zeit für das Schreiben ein und halten Sie diese ein

Schließen Sie sich einer Schreibgruppe an oder suchen Sie sich einen Schreibkollegen, der Ihnen Feedback gibt und Sie unterstützt (während des gesamten Prozesses)

Phase 3: Überarbeitung und Lektorat

Legen Sie eine Pause ein, um Ihre Perspektive zu erneuern, sobald Ihr Manuskript fertig ist

Überarbeiten Sie sich selbst auf Grammatik, Klarheit und Fluss

Ziehen Sie das Feedback von Beta-Lesern oder einem professionellen Lektor in Betracht (geschätzte Dauer: 2-3 Monate)

Phase 4: Vorbereitung der Veröffentlichung

Recherchieren Sie bei Agenturen oder Self-Publishing-Plattformen

Formatieren Sie Ihr Manuskript gemäß den Branchenstandards

Schreiben Sie ein überzeugendes Anschreiben, wenn Sie Ihr Manuskript an Agenturen schicken (Frist: 1-2 Monate)

Vorteile der Schnellplanungsmethode

Die Schnellplanungsmethode hilft Ihnen:

Fokussierung verbessern: Indem Sie Ihr gewünschtes Ergebnis und Ihren Zweck klar definieren, beseitigen Sie die Entscheidungsmüdigkeit und lenken Ihre Energie auf die Maßnahmen, die wirklich wichtig sind

Indem Sie Ihr gewünschtes Ergebnis und Ihren Zweck klar definieren, beseitigen Sie die Entscheidungsmüdigkeit und lenken Ihre Energie auf die Maßnahmen, die wirklich wichtig sind Klare Ziele setzen: Der RPM-Prozess hilft Ihnen, über vage Wünsche hinauszugehen und sie in umsetzbare Ziele zu verwandeln. RPM kann in Verbindung mit dem SMART-Zielsystem (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Zeitgebunden) verwendet werden, um sicherzustellen, dass Ihre Ziele klar definiert und umsetzbar sind

Der RPM-Prozess hilft Ihnen, über vage Wünsche hinauszugehen und sie in umsetzbare Ziele zu verwandeln. RPM kann in Verbindung mit dem SMART-Zielsystem (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Zeitgebunden) verwendet werden, um sicherzustellen, dass Ihre Ziele klar definiert und umsetzbar sind Verbesserung Ihrer Motivation: Die Verbindung mit dem wahren Zweck Ihrer Ziele hält Sie motiviert und treibt Ihren Erfolgswillen an. Außerdem löst die Erledigung kleinerer Aufgaben, die mit Ihren Zielen verbunden sind, eine Dopaminausschüttung im Gehirn aus, wodurch eine positive Rückkopplungsschleife entsteht, die die Motivation weiter ankurbelt

Die Verbindung mit dem wahren Zweck Ihrer Ziele hält Sie motiviert und treibt Ihren Erfolgswillen an. Außerdem löst die Erledigung kleinerer Aufgaben, die mit Ihren Zielen verbunden sind, eine Dopaminausschüttung im Gehirn aus, wodurch eine positive Rückkopplungsschleife entsteht, die die Motivation weiter ankurbelt Aufgaben besser bewältigen: Wenn Sie Ihre Ziele in kleinere Aufgaben aufteilen, sind sie nicht mehr so entmutigend, und Sie haben mehr Zeit für die Umsetzungeffektives Zeitmanagement *Verbessern Sie Ihre Zeitmanagement-Fähigkeiten: RPM befasst sich mit dem Zeitmanagement, indem es sich auf das konzentriert, was Sie erreichen wollen, anstatt nur die Minuten und Stunden zu verwalten.



Mit anderen Worten, es hilft Ihnen, Ihre Einstellung vom einfachen Zeitmanagement zum strategischen Einsatz der Zeit zu ändern, um das zu erreichen, was Sie wirklich wollen.

Anstatt sich von den Aufgaben überwältigt zu fühlen, gewinnen Sie ein Gefühl der Kontrolle und Orientierung, was zu einer höheren Produktivität führt und Sie Ihre Ziele schneller erreichen lässt

Laut dem Tony Robbins Workbook, Die Zeit deines Lebens :

_Es geht um die gleichzeitige Maximierung Ihrer Ergebnisse und Ihrer Erfüllung, denn Sie erreichen nicht nur etwas, Sie sind auch emotional erfüllt. Sie erreichen die Vision, die Sie geschaffen haben, und Sie haben die Emotionen, die Sie sich am meisten wünschen, damit verbunden. Ein außergewöhnliches Leben ist nichts, was nur wenigen Glücklichen vergönnt ist. Es ist unser Geburtsrecht als menschliche Wesen. Sie können es haben, wenn Sie es wollen. Sie können es sich nehmen."

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie Robbins' Methode effektiv umsetzen können.

Tipps für die effektive Umsetzung der Schnellplanungsmethode

Hier finden Sie einige praktische Tipps für die erfolgreiche Umsetzung der RPM:

1. Stärken Sie Ihre Planungssitzungen

Planen Sie Zeit für RPM ein: Nehmen Sie sich einen bestimmten Zeitraum in der Woche, z. B. eine wöchentliche Planungssitzung mit Ihnen selbst, um Ihre RPM-Pläne zu erarbeiten und zu verfeinern. Durch diese konsequente Konzentration bleiben Sie auf Kurs.

Flexibilität: RPM ist anpassungsfähig. Das Privat- oder Berufsleben kann Sie aus dem Konzept bringen, also seien Sie darauf vorbereitet, Ihre Pläne nach Bedarf anzupassen.

2. Sich zum Handeln verpflichten

**Teilen Sie Ihre RPM-Ziele mit einem Freund, Kollegen oder Mentor, der Sie ermutigen und für Ihre Fortschritte verantwortlich machen kann.

Setzen Sie Prioritäten mit Leidenschaft: Berücksichtigen Sie bei der Priorisierung von Aufgaben innerhalb Ihrer MAPs die Dringlichkeit jeder Aufgabe und wie sehr jede Aktion mit Ihrem Ziel übereinstimmt. Das wird Ihre Motivation steigern.

3. Meistern Sie Ihre MAPs

Verkleinern Sie Ihre Ziele: Zerlegen Sie große Ziele in mundgerechte, umsetzbare Schritte. Das macht sie weniger überwältigend und bringt Sie weiter voran.

Machen Sie sich die Macht der Technologie zunutze: Verwenden Sie RPM-Planer, wie z. B vorlagen für die Ressourcenplanung , um Ihren nächsten Plan zu erstellen.

Oder Sie können eine digitale projektzeitmanagement-Plattform wie ClickUp die mit der RPM-Struktur übereinstimmt. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Pläne zu visualisieren und organisiert zu bleiben.

Populäre Verwendung und Beispiele der Rapid Planning Methode

Erfolgreiche Menschen träumen selten nur vom Erfolg; sie unternehmen konkrete Schritte, um ihn zu erreichen. RPM passt zu dieser handlungsorientierten Denkweise. Unternehmer können sie nutzen, um Prototypen zu bauen, Sportler, um rigoros zu trainieren, und Künstler, um ständig neue Werke zu schaffen.

Die Schönheit des RPM liegt in seiner Vielseitigkeit. Hier sind einige der häufigsten Möglichkeiten, wie Menschen es in ihr tägliches Leben integrieren können:

Karriereförderung: Definieren Sie Ihren Traumjob, ermitteln Sie die erforderlichen Fähigkeiten und erstellen Sie einen Plan, um sie zu erwerben

Definieren Sie Ihren Traumjob, ermitteln Sie die erforderlichen Fähigkeiten und erstellen Sie einen Plan, um sie zu erwerben Persönliche Entwicklung: Setzen Sie sich Ziele für eine bessere Gesundheit, das Erlernen einer neuen Fähigkeit oder das Beherrschen eines Hobbys

Setzen Sie sich Ziele für eine bessere Gesundheit, das Erlernen einer neuen Fähigkeit oder das Beherrschen eines Hobbys Kreative Projekte: Planen Sie den Start Ihres Buches, Ihrer Website oder Ihres künstlerischen Vorhabens und setzen Sie Ihre Vision in die Tat um

Herausforderungen bei der Anwendung der Schnellplanungsmethode

Obwohl die RPM immense Vorteile bietet, gibt es auch potenzielle Herausforderungen zu beachten:

Eine anfängliche Hürde kann darin bestehen, den Prozess und das Zeitmanagement für eine konzentrierte Planungszeit zu verstehen . Planen Sie anfangs kurze RPM-Sitzungen ein und erhöhen Sie deren Häufigkeit, wenn Sie sich daran gewöhnt haben

. Planen Sie anfangs kurze RPM-Sitzungen ein und erhöhen Sie deren Häufigkeit, wenn Sie sich daran gewöhnt haben Es kann eine Herausforderung sein, den wahren Zweck hinter den Zielen zu entdecken . Das erfordert Selbstbeobachtung und kann Zeit in Anspruch nehmen. Nutzen Sie Tagebuchaufzeichnungen oder Persönlichkeitstests, um Ihre zentralen Werte und Ziele zu ermitteln

. Das erfordert Selbstbeobachtung und kann Zeit in Anspruch nehmen. Nutzen Sie Tagebuchaufzeichnungen oder Persönlichkeitstests, um Ihre zentralen Werte und Ziele zu ermitteln Das MAP-Konzept kann überwältigend sein. Das Brainstorming einer To-Do-Liste kann zu einer Lähmung durch Analyse führen. Versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu erledigen. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Maßnahmen aus Ihrem umfangreichen Plan

Wenn Sie sich mit RPM überfordert fühlen, sollten Sie andere Methoden in Erwägung ziehen, z. B. die Eisenhower-Methode zeitmanagement-Matrix (Prioritätensetzung), die Getting Things Done (GTD) Methode (Aufgabenmanagement), oder die Pomodoro-Technik (Zeitmanagement).

Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie auf diese Hürden stoßen. Das Wichtigste ist, dass Sie Strategien finden, die für Sie funktionieren. ClickUp kann hier eine große Hilfe sein.

Wie man die Schnellplanungsmethode in ClickUp implementiert

Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp bei jedem Schritt der Schnellplanungsmethode einsetzen können, um die Umsetzung reibungsloser zu gestalten:

Schritt 1: Erfassen

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente um all Ihre Ideen und frei fließenden Gedanken festzuhalten. Erstellen Sie ein Dokument für jedes Ziel oder Projekt und organisieren Sie Ihre Gedanken mit integrierten Formatierungselementen wie Überschriften, Aufzählungspunkten und Mind Maps.

Erfassen Sie alles, was Ihnen einfällt, mit ClickUp Docs

Schritt 2: Chunk

Verwandeln Sie Ihre Ideen aus bloßen Sätzen und Absätzen in Docs in umsetzbare Schritte mit ClickUp-Aufgaben .

Sie können eine Aufgabe aus einem beliebigen Text in einem Dokument erstellen.

Um dies zu tun:

Markieren Sie in einem geöffneten Dokument einen Text Klicken Sie in der Textsymbolleiste auf Aufgabe Klicken Sie auf Liste auswählen, und wählen Sie die Liste aus der Dropdown-Liste aus

Erstellen Sie einen ClickUp Task, indem Sie einen beliebigen Text in einem ClickUp Doc markieren

Um die Aufgabe sofort zu erstellen, können Sie auf Erstellen klicken. Sie können auch zusätzliche Details wie Empfänger oder Priorität hinzufügen

Verwenden Sie die Listenansicht in ClickUp um diese Aufgaben einfach zu organisieren.

Einfaches Hinzufügen von ClickUp Tasks zu relevanten Listen, um sie besser zu visualisieren und zu verwalten

Schritt 3: Erstellen Sie Ihre RPM-Blöcke ClickUp-Ziele ist ideal, um Ihre gewünschten Ergebnisse zu definieren. Setzen Sie sich ein klares, messbares Ziel und legen Sie eine Frist fest. Verknüpfen Sie Ihre ClickUp-Listen (aus Schritt 2) mit dem Ziel, um einen klaren Fahrplan zu erstellen.

Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Funktion von ClickUp innerhalb Ihrer Listen, um Aufgaben nach Dringlichkeit, hoher Priorität, normaler Priorität und niedriger Priorität zu priorisieren und abhängigkeiten zwischen Aufgaben herzustellen. Dies wird Ihnen den kritischen Pfad zur Erreichung Ihres Ziels zeigen.

Jedes ClickUp-Ziel kann ein wichtiges Ergebnis darstellen, das Sie sich wünschen. Erstellen Sie innerhalb jedes Ziels separate Listen, um ähnliche Ideen zu kategorisieren. Dieses "Chunking" hilft Ihnen, Aufgaben und große Mengen an Informationen einfach zu verwalten.

Verwalten Sie alle Ihre Ziele an einem Ort mit ClickUp Goals

Ihr RPM-Planungsblock könnte wie folgt aussehen:

Visualisieren Sie Ihren RPM-Plan mit ClickUp Zeitleisten . Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop auf die Zeitleiste, um den gesamten Projektablauf zu sehen und mögliche Engpässe zu erkennen.

Visualisieren Sie Ihre RPM-Ziele in chronologischer Reihenfolge mit der ClickUp Timeline-Ansicht

Schritt 4: Schaffen Sie lustige, befähigende Rollen

Verwenden Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder für Aufgaben oder Projekte, in denen Sie den Identitätsbegriff für diese spezielle Aufgabe/dieses spezielle Projekt festlegen können. Auf diese Weise können Sie Ihre Rolle visualisieren und sich bei der Arbeit motivierter fühlen.

Sie können auch Tags mit Identitätsbegriffen wie "Tech Detective" oder "Marketing Queen" erstellen und sie den entsprechenden Aufgaben zuordnen. Auf diese Weise können Sie Aufgaben nach der von Ihnen gewünschten Identität filtern und gruppieren, so dass der Motivationsfaktor immer im Vordergrund steht.

Verknüpfen Sie Aufgaben und Aktionspunkte mit Spaß-Identitäten, die auf ClickUp Custom Fields erstellt wurden

Schritt 5: Überprüfen und überarbeiten

Verwenden Sie die ClickUp-Aktionsplan-Vorlage als Ausgangspunkt für Ihren RPM-Plan-Überprüfungsprozess. Diese Vorlage enthält Abschnitte für Ziele, nächste Schritte und Hindernisse, die es Ihnen ermöglichen, Fortschritte zu verfolgen und verbesserungsbedürftige Bereiche leicht zu identifizieren.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten und verbessern Sie die Nachverfolgung des Aktionsplans mit Kommentarreaktionen, verschachtelten Teilaufgaben, mehreren Beauftragten und Prioritätskennzeichnungen.

Die Vorlage vereinfacht die Arbeit:

Die Zuweisung von Status zu Ihren MAP-Zielen

Organisieren und Priorisieren Ihrer MAP-Ziele

Messung der Ergebnisse mit integrierten Analysen und Visualisierungen

Sie können ClickUp auch in Ihre Kalender-App integrieren, um automatisch Aufgaben und Erinnerungen auf der Grundlage Ihres RPM-Plans zu planen. So können Sie sicherstellen, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben und Ihre Ziele erreichen. Wählen Sie aus einer Reihe von Apps auf ClickUp-Integrationen um alles zusammenzubringen. Diese Vorlage herunterladen

Vorwärts gehen mit Fokus und Ziel

RPM kann Ihr Verhältnis zur Produktivität in Ihrem persönlichen und beruflichen Leben verändern. Es geht nicht nur um das hektische Abhaken von Aufgaben, sondern um das bewusste Handeln in Richtung einer Vision, die Sie wirklich begeistert. Es kann auch Ihre Fähigkeiten zur Prioritätensetzung und Ihr Zeitmanagement erheblich verbessern.

ClickUp kann Ihr Werkzeug für die Verwaltung des RPM-Prozesses sein, damit Sie organisiert bleiben und sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Durch die Kombination dieser Zeitmanagement-Technik mit den robusten Funktionen von ClickUp können Sie ein System erstellen, mit dem Sie alles erreichen können, was Sie sich vorgenommen haben. Testen Sie ClickUp noch heute und kommen Sie Ihren ehrgeizigen Zielen einen Schritt näher!