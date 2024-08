20 beste Pflanzen für Ihren Büroraum

Haben Sie sich bei der Arbeit schon einmal träge oder uninspiriert gefühlt, vor allem in einem fensterlosen Büro? Untersuchungen zeigen, dass der Grund dafür die triste Büroumgebung sein könnte.

Die gute Nachricht ist, dass es eine einfache und natürliche Lösung gibt: Pflanzen! 🌱

Pflanzen sind nicht nur dekorativ, sie sind mächtige Verbündete bei der Schaffung eines gesünderen und produktiven Arbeitsbereich . Sie können die Luftqualität verbessern, Stress reduzieren und die Produktivität steigern.

Wir stellen Ihnen 20 der besten Büropflanzen vor, die Ihren Arbeitsplatz verschönern. Jede der hier aufgeführten Büropflanzen hat einzigartige Eigenschaften, die sich für unterschiedliche Büroumgebungen eignen.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach pflegeleichten Büropflanzen sind, die die Luft reinigen, den Lichteinfall verringern, einen Farbtupfer setzen oder einfach nur ein bisschen Natur ins Haus bringen, dieser Artikel wird Sie durch die besten Pflanzen für Büroräume führen.

Vorteile von Pflanzen in Ihrem Arbeitsbereich

Wir wissen, dass Pflanzen gut für uns sind. Aber wie gut sind sie wirklich? Eine kürzlich veröffentlichte Studie in der Amerikanische Gesellschaft für Gartenbauwissenschaften fand heraus, dass Büropflanzen das Stressniveau der Mitarbeiter erheblich senken können.

Die Studie berichtet von einer 37%igen Verringerung der Angst, einer 44%igen Verringerung der Feindseligkeit und einer 58%igen Verringerung der Depression in Büros mit Pflanzen. Das sind wirklich beachtliche Zahlen!

Davon abgesehen gibt es einige wichtige Gründe, warum es gut ist, Pflanzen in Ihrem Büro zu haben:

Verbesserte Luftqualität : Pflanzen absorbieren Kohlendioxid und geben Sauerstoff ab. Das erfrischt die Luft in Ihrem Büro und macht sie gesünder zum Atmen. Einige Pflanzen entfernen sogar schädliche Giftstoffe aus der Luft. Sie verringern die Verschmutzung und verbessern die Luftqualität insgesamt

: Pflanzen absorbieren Kohlendioxid und geben Sauerstoff ab. Das erfrischt die Luft in Ihrem Büro und macht sie gesünder zum Atmen. Einige Pflanzen entfernen sogar schädliche Giftstoffe aus der Luft. Sie verringern die Verschmutzung und verbessern die Luftqualität insgesamt Stressabbau : Studien haben gezeigt, dass die Nähe von Pflanzen Stress abbauen und die Menschen entspannen kann

: Studien haben gezeigt, dass die Nähe von Pflanzen Stress abbauen und die Menschen entspannen kann Verbesserte Stimmung und Wohlbefinden: Grünpflanzen können die Stimmung verbessern und eine positivere Atmosphäre schaffen. Dies kann zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und einem insgesamt besseren Arbeitsumfeld führen

Grün ist gut!

Warum fühlen wir uns in der Nähe von Pflanzen ruhiger? Das liegt an unserem Gehirn. Wir arbeiten vielleicht im Büro oder vor dem Computer, aber unsere Gehirnreflexe sind besser für die Jagd in der Savanne geeignet als für das Senden einer E-Mail.

In Umgebungen, in denen wir unter großem Druck stehen, können unsere exekutiven Funktionen leicht abschalten und uns in einen Kampf-oder-Flucht-Modus versetzen. Elemente wie Grün oder Vogelgezwitscher sind primitive Signale, die unserem Gehirn signalisieren, dass wir in Sicherheit sind "

Das Konzept des biophilen Designs trägt diesem Bedürfnis Rechnung und schafft Räume, die eine bessere Verbindung zwischen Mensch und Natur fördern. Hier sind einige Schlüsselprinzipien dieses Konzepts:

Direkte Natur: Dies beinhaltet die Einbeziehung von lebenden Elementen wie Pflanzen, Wasserspielen und natürlichem Licht in einen Raum

Dies beinhaltet die Einbeziehung von lebenden Elementen wie Pflanzen, Wasserspielen und natürlichem Licht in einen Raum Indirekte Natur: Dazu gehört die Verwendung natürlicher Materialien wie Holz, Stein und Naturfasern sowie die Einbeziehung natürlicher Muster, Texturen und Farben

Dazu gehört die Verwendung natürlicher Materialien wie Holz, Stein und Naturfasern sowie die Einbeziehung natürlicher Muster, Texturen und Farben Raum- und Ortsbedingungen: Dies bezieht sich auf die Gestaltung von Räumen, die Gefühle von Sicherheit und Zuflucht hervorrufen, die alle in der Natur zu finden sind

Begrünung im Arbeitsbereich und ihre Vorteile

Studien haben gezeigt, dass mitarbeiter, die in Räumen mit Zimmerpflanzen arbeiten arbeiten, fühlen sich wohler, sind entspannter und zufriedener mit ihrer Arbeitsumgebung.

Die Begrünung schafft ein mehr positive und einladende Atmosphäre sie fördert das Wohlbefinden und reduziert den Stress für alle Mitarbeiter im Büro. Dies ist von Vorteil für Mitarbeiter, die mit Angstzuständen zu kämpfen haben oder in Umgebungen mit hohem Druck arbeiten.

Einbeziehung von Pflanzen in die Arbeitsplatzgestaltung

Bei der Integration von Pflanzen in die Arbeitsplatzgestaltung geht es nicht nur darum, etwas Grün hinzuzufügen, sondern auch darum, eine integrative und angenehme Umgebung zu schaffen. Hier erfahren Sie, wie Pflanzen zu einer integrativen Arbeitsplatzgestaltung beitragen:

Verschiedene Pflanzenarten bringen eine Vielfalt an Farben, Formen und Strukturen ins Büro und machen den Raum optisch interessanter und anregender

ins Büro und machen den Raum optisch interessanter und anregender Wenn Mitarbeiter persönliche Pflanzen an ihren Schreibtischen haben können, fühlen sie sich stärker mit ihrem Arbeitsplatz verbunden . Es gibt ihnen ein Gefühl von Eigentum und Personalisierung, was die Arbeitsmoral und die Arbeitszufriedenheit steigert

. Es gibt ihnen ein Gefühl von Eigentum und Personalisierung, was die Arbeitsmoral und die Arbeitszufriedenheit steigert Die Einbeziehung von Pflanzen in die Bürogestaltung zeigt, dass das Unternehmen sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter kümmert. Dies verbessert die Loyalität und das Engagement der Mitarbeiter

und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter kümmert. Dies verbessert die Loyalität und das Engagement der Mitarbeiter Das biophile Designprinzip konzentriert sich darauf, natürliche Elemente an den Arbeitsplatz zu bringen. Dadurch wird die Verbindung zwischen den Mitarbeitern und der Natur gefördert und die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden verbessert

Insgesamt kann ein grüner Arbeitsplatz ein gesünderes, glücklicheres und produktiveres Arbeitsumfeld fördern.

20 beste Büropflanzen

Wenn Sie Pflanzen und natürliches Licht in Ihr Bürodesign einbeziehen, können Sie einen Raum schaffen, der gut aussieht und das Wohlbefinden und die Zusammenarbeit fördert.

Hier finden Sie eine Liste der besten Büropflanzen, die Sie in Betracht ziehen sollten, kategorisiert nach ihrem Hauptnutzen:

Luftreinigende Pflanzen

1.Schlangenpflanze (Sansevieria)

via Schöne Bescherung

Zweck: Luftreinigung, geringe Wartung

Luftreinigung, geringe Wartung Beschreibung: Diese aufrechte Sukkulente ist eine gute Büropflanze, die für ihre stacheligen grünen Blätter bekannt ist und nur minimale Bewässerung und Licht benötigt

Diese aufrechte Sukkulente ist eine gute Büropflanze, die für ihre stacheligen grünen Blätter bekannt ist und nur minimale Bewässerung und Licht benötigt Pflege: Alle 2-3 Wochen gießen, verträgt wenig Licht

Alle 2-3 Wochen gießen, verträgt wenig Licht Größe: Variiert je nach Sorte, von kleinen Schreibtischpflanzen bis zu großen Bodenpflanzen

2. ZZ Pflanze (Zamioculcas zamiifolia)

via Unbegrenzte Grüne

Zweck: Luftreinigung, geringer Pflegeaufwand

Luftreinigung, geringer Pflegeaufwand Beschreibung: Diese glänzend grüne Blattpflanze gedeiht auch bei Vernachlässigung und verträgt verschiedene Lichtverhältnisse

Diese glänzend grüne Blattpflanze gedeiht auch bei Vernachlässigung und verträgt verschiedene Lichtverhältnisse Pflege: Gießen Sie nur, wenn der Boden sich trocken anfühlt und toleriert wenig Licht

Gießen Sie nur, wenn der Boden sich trocken anfühlt und toleriert wenig Licht Größe: Wächst zu mittlerer Größe, ideal für Schreibtische oder Regale

3. Friedenslilie (Spathiphyllum wallisii)

via hgtv

Zweck: Luftreinigung, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit

Luftreinigung, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit Beschreibung: Diese elegante Pflanze hat weiße, trompetenförmige Blüten und glänzend grüne Blätter. Sie trägt auch zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit bei

Diese elegante Pflanze hat weiße, trompetenförmige Blüten und glänzend grüne Blätter. Sie trägt auch zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit bei Pflege: Wasser, wenn sich der Boden trocken anfühlt, und gelegentlicher Nebel; bevorzugt mittleres, indirektes Licht

Wasser, wenn sich der Boden trocken anfühlt, und gelegentlicher Nebel; bevorzugt mittleres, indirektes Licht Größe: Wächst zu mittlerer Größe, geeignet für Schreibtische oder Tische

4. Boston-Farn (Nephrolepis exaltata)

via iStock

Zweck: Luftfeuchtigkeitserhöhung, Luftreinigung

Luftfeuchtigkeitserhöhung, Luftreinigung Beschreibung: Dieser üppige Farn gedeiht in feuchter Umgebung und bringt einen Hauch von Tropen in Ihr Büro

Dieser üppige Farn gedeiht in feuchter Umgebung und bringt einen Hauch von Tropen in Ihr Büro Pflege: Braucht mäßige Bewässerung und bevorzugt mittleres, indirektes Licht mit hoher Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Besprühen wird empfohlen

Braucht mäßige Bewässerung und bevorzugt mittleres, indirektes Licht mit hoher Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Besprühen wird empfohlen Größe: Wächst zu mittlerer oder großer Größe heran, ideal für Schreibtische oder Bodenständer

5. Luftpflanze (Tillandsia spp.)

via iStock

Zweck: Einzigartige und pflegeleichte Luftreinigung

Einzigartige und pflegeleichte Luftreinigung Beschreibung: Diese faszinierenden Pflanzen benötigen nur wenig Erde und absorbieren Feuchtigkeit aus der Luft. Es gibt sie in einer Vielzahl von Formen und Größen

Diese faszinierenden Pflanzen benötigen nur wenig Erde und absorbieren Feuchtigkeit aus der Luft. Es gibt sie in einer Vielzahl von Formen und Größen Pflege: Weichen Sie die Pflanze alle 1-2 Wochen für ein paar Stunden in Wasser ein; bevorzugen helles, indirektes Licht

Weichen Sie die Pflanze alle 1-2 Wochen für ein paar Stunden in Wasser ein; bevorzugen helles, indirektes Licht Größe: Variiert je nach Sorte, von klein bis mittelgroß

6. Englischer Efeu (Hedera helix)

via die funkige Hütte

Zweck: Luftreinigung, Hängepflanze

Luftreinigung, Hängepflanze Beschreibung: Diese klassische Rankenpflanze sorgt für einen Hauch von Grün und ist für ihre luftreinigenden Eigenschaften bekannt

Diese klassische Rankenpflanze sorgt für einen Hauch von Grün und ist für ihre luftreinigenden Eigenschaften bekannt Pflege: Benötigt regelmäßige Bewässerung und bevorzugt mittleres, indirektes Licht. Lassen Sie die Rebe an einem Moospfahl hochklettern oder von einem Regal herabhängen

Benötigt regelmäßige Bewässerung und bevorzugt mittleres, indirektes Licht. Lassen Sie die Rebe an einem Moospfahl hochklettern oder von einem Regal herabhängen Größe: Wächst zu mittlerer oder großer Größe, je nach Training

Pflegeleichte Pflanzen

7. Pothos (Epipremnum aureum)

via Schöne Bescherung

Zweck: Pflegeleichte, hängende Rebe

Pflegeleichte, hängende Rebe Beschreibung: Diese vielseitige Rebe gibt es in verschiedenen Blattvariationen und kann zum Klettern oder Kaskadieren erzogen werden

Diese vielseitige Rebe gibt es in verschiedenen Blattvariationen und kann zum Klettern oder Kaskadieren erzogen werden Pflege: Wasser, wenn der oberste Zentimeter des Bodens austrocknet und verträgt wenig bis mittleres Licht

Wasser, wenn der oberste Zentimeter des Bodens austrocknet und verträgt wenig bis mittleres Licht Größe: Variiert je nach Sorte, hängende oder kletternde Reben

8. Spinnenpflanze (Chlorophytum comosum)

über Bessere Heime

Zweck: Pflegeleicht, produziert Spinnweben

Pflegeleicht, produziert Spinnweben Beschreibung: Diese anpassungsfähige Pflanze hat lange, gewölbte Blätter und schickt Baby-Sideriten, die vermehrt werden können

Diese anpassungsfähige Pflanze hat lange, gewölbte Blätter und schickt Baby-Sideriten, die vermehrt werden können Pflege: Wasser, wenn der oberste Zoll des Bodens austrocknet; bevorzugt mittleres indirektes Licht

Wasser, wenn der oberste Zoll des Bodens austrocknet; bevorzugt mittleres indirektes Licht Größe: Wächst zu mittlerer Größe, ideal für Hängekörbe oder Regale

9. Gusseisenpflanze (Aspidistra elatior)

via easyplant

Zweck: Extrem tolerant, gedeiht bei Vernachlässigung

Extrem tolerant, gedeiht bei Vernachlässigung Beschreibung: Diese dunkelgrüne Blattpflanze verträgt wenig Licht, seltene Bewässerung und Vernachlässigung

Diese dunkelgrüne Blattpflanze verträgt wenig Licht, seltene Bewässerung und Vernachlässigung Pflege: Sparsam gießen und wenig Licht vertragen

Sparsam gießen und wenig Licht vertragen Größe: Wächst zu mittlerer Größe, perfekt für Schreibtische oder Ecken

10. Chinesische Geldpflanze (Pilea peperomioides)

via Reddit

Zweck: Pflegeleichtes, einzigartiges Blattwerk

Pflegeleichtes, einzigartiges Blattwerk Beschreibung: Diese trendige Pflanze hat runde, münzförmige Blätter und ist bekannt für ihre Pflegeleichtigkeit

Diese trendige Pflanze hat runde, münzförmige Blätter und ist bekannt für ihre Pflegeleichtigkeit Pflege: Wasser, wenn der oberste Zentimeter des Bodens austrocknet; bevorzugt helles, indirektes Licht

Wasser, wenn der oberste Zentimeter des Bodens austrocknet; bevorzugt helles, indirektes Licht Größe: Wächst zu einer kleinen oder mittleren Größe heran, ideal für Schreibtische oder Regale.

Stressreduzierende Pflanzen

11. Lavendel (Lavandula angustifolia)

via schnell wachsende Bäume

Zweck: Entspannung, beruhigender Duft

Entspannung, beruhigender Duft Beschreibung: Dieses duftende Kraut hat schöne violette Blüten und ist für seine beruhigenden Eigenschaften bekannt

Dieses duftende Kraut hat schöne violette Blüten und ist für seine beruhigenden Eigenschaften bekannt Pflege: Braucht mäßige Bewässerung und helles, indirektes Sonnenlicht. Schneiden Sie regelmäßig, um die Blüte zu fördern

Braucht mäßige Bewässerung und helles, indirektes Sonnenlicht. Schneiden Sie regelmäßig, um die Blüte zu fördern Größe: Wächst zu einer kleinen oder mittleren Größe, ideal für Balkone oder Gartenecken

12. Bromelie (Familie Bromeliaceae)

via roslyn florist

Zweck: Luftreinigung, leuchtende Farben

Luftreinigung, leuchtende Farben Beschreibung: Diese Luftpflanzen kommen in atemberaubenden Farben und benötigen nur wenig Erde

Diese Luftpflanzen kommen in atemberaubenden Farben und benötigen nur wenig Erde Pflege: Wasser durch Einweichen der Pflanzenbasis für ein paar Minuten; bevorzugt helles, indirektes Licht

Wasser durch Einweichen der Pflanzenbasis für ein paar Minuten; bevorzugt helles, indirektes Licht Größe: Variiert je nach Sorte, von klein bis mittelgroß

Pflanzen für bessere Konzentration

13. Rosmarin (Rosmarinus officinalis)

via baum pflanzen

Zweck: Gedächtnisförderung, belebender Duft

Gedächtnisförderung, belebender Duft Beschreibung: Dieses duftende Kraut verbessert nicht nur die Luftqualität, sondern ist auch dafür bekannt, Gedächtnis und Konzentration zu verbessern

Dieses duftende Kraut verbessert nicht nur die Luftqualität, sondern ist auch dafür bekannt, Gedächtnis und Konzentration zu verbessern Pflege: Braucht mäßige Bewässerung und gut drainierenden Boden, bevorzugt helles, indirektes Sonnenlicht

Braucht mäßige Bewässerung und gut drainierenden Boden, bevorzugt helles, indirektes Sonnenlicht Größe: Wächst zu einer kleinen oder mittleren Größe, ideal für Balkone oder Gartenecken

14. Basilikum (Ocimum basilicum)

via ucanr

Zweck: Verbessert die Konzentration, verleiht einen frischen Duft

Verbessert die Konzentration, verleiht einen frischen Duft Beschreibung: Dieses kulinarische Kraut hat ein herrliches Aroma und kann helfen, die Konzentration zu verbessern

Dieses kulinarische Kraut hat ein herrliches Aroma und kann helfen, die Konzentration zu verbessern Pflege: Braucht regelmäßige Bewässerung und viel helles, direktes Sonnenlicht

Braucht regelmäßige Bewässerung und viel helles, direktes Sonnenlicht Größe: Wächst zu einer kleinen oder mittleren Größe, am besten für Fensterbänke

Blühende Pflanzen

15. Afrikanisches Veilchen (Saintpaulia ionantha)

via hgtv

Zweck: Schöne Blüten, Farbe hinzufügen

Schöne Blüten, Farbe hinzufügen Beschreibung: Diese kompakte Pflanze produziert leuchtend lila Blüten und gedeiht in feuchten Umgebungen

Diese kompakte Pflanze produziert leuchtend lila Blüten und gedeiht in feuchten Umgebungen Pflege: Gießen Sie den Boden direkt; vermeiden Sie Wasser auf den Blättern. Bevorzugt mittleres, indirektes Licht und hohe Luftfeuchtigkeit

Gießen Sie den Boden direkt; vermeiden Sie Wasser auf den Blättern. Bevorzugt mittleres, indirektes Licht und hohe Luftfeuchtigkeit Größe: Wächst zu einer kleinen Größe, perfekt für Schreibtische oder Regale

16. Orchidee (Familie Orchidaceae)

via bloomnation

Zweck: Elegante Blüten, pflegeleicht

Elegante Blüten, pflegeleicht Beschreibung: Diese eleganten Pflanzen gibt es in verschiedenen Farben und benötigen nur minimale Pflege

Diese eleganten Pflanzen gibt es in verschiedenen Farben und benötigen nur minimale Pflege Pflege: Wasser, wenn die Wurzeln silbern werden; bevorzugt mittleres, indirektes Licht mit hoher Luftfeuchtigkeit

Wasser, wenn die Wurzeln silbern werden; bevorzugt mittleres, indirektes Licht mit hoher Luftfeuchtigkeit Größe: Variiert je nach Sorte, von klein bis mittelgroß

17. Jade-Pflanze (Crassula ovata)

via iStock

Zweck: Dekorativ, symbolisch

Dekorativ, symbolisch Beschreibung: Jadepflanzen sind Sukkulenten mit dicken, glänzenden Blättern, die oft mit Glück assoziiert werden

Jadepflanzen sind Sukkulenten mit dicken, glänzenden Blättern, die oft mit Glück assoziiert werden Pflegeaufwand: Gering. Braucht helles Licht und minimale Bewässerung

Gering. Braucht helles Licht und minimale Bewässerung Größe: Klein bis mittel, bis zu 3 Fuß

18. Kroton (Codiaeum variegatum)

via Shutterstock

Zweck: Dekorativ

Dekorativ Beschreibung: Crotons haben lebendige, mehrfarbige Blätter, die einen Farbtupfer in jedes Büro bringen

Crotons haben lebendige, mehrfarbige Blätter, die einen Farbtupfer in jedes Büro bringen Pflege: Hoch. Braucht helles Licht und regelmäßige Bewässerung

Hoch. Braucht helles Licht und regelmäßige Bewässerung Größe: Mittel, 3-6 Fuß

19. Schirmpflanze (Schefflera)

via Shutterstock

Zweck: Dekorativ, Luftreinigung

Dekorativ, Luftreinigung Beschreibung: Schirmpflanzen haben glänzende, handförmige Blätter und sind leicht zu pflegen

Schirmpflanzen haben glänzende, handförmige Blätter und sind leicht zu pflegen Pflege: Mäßig. Bevorzugt indirektes Licht und regelmäßige Bewässerung

Mäßig. Bevorzugt indirektes Licht und regelmäßige Bewässerung Größe: Mittel bis groß, bis zu 8 Fuß

20. Vogelnestfarn (Asplenium nidus)

via TheSpruce

Zweck: Luftreinigung, dekorativ

Luftreinigung, dekorativ Beschreibung: Vogelnestfarne haben breite, gewellte Wedel, die an ein Vogelnest erinnern

Vogelnestfarne haben breite, gewellte Wedel, die an ein Vogelnest erinnern Pflege: Mäßig. Bevorzugt indirektes Licht und regelmäßige Bewässerung

Mäßig. Bevorzugt indirektes Licht und regelmäßige Bewässerung Größe: Mittel, 1-2 Fuß

Andere Möglichkeiten, Ihren Büroraum zu verbessern

Pflanzen sind eine fantastische Ergänzung für jedes Büro und bieten eine Reihe von Vorteilen für Ihr Büro wohlbefinden und Produktivität . Die Schaffung eines wirklich optimierten Arbeitsbereichs erfordert jedoch mehrere Ansätze.

Hier sind einige zusätzliche Möglichkeiten, wie Sie Ihre Büroumgebung zum Besseren verändern können:

Führen Sie eine klare Schreibtischpolitik

Ein unaufgeräumter Schreibtisch kann eine große Quelle von Stress und Ablenkung sein. Nehmen Sie sich täglich etwas Zeit, um unnötige Dinge wegzuräumen und Ihren Arbeitsplatz zu organisieren.

Das schafft nicht nur Platz, sondern hilft Ihnen auch, sich geistig zu entrümpeln, damit Sie sich auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren können. Machen Sie dies in Ihrem Büro, indem Sie einige allgemeine Richtlinien aufstellen:

Legen Sie fest, was mit persönlichen Gegenständen am Arbeitsplatz geschehen soll

Legen Sie einen Zeitrahmen fest, wie lange nicht benötigte Gegenstände auf dem Schreibtisch liegen bleiben dürfen

Fördern Sie eine Kultur der Sauberkeit, um die Aufrechterhaltung eines aufgeräumten Arbeitsplatzes zu erleichtern

Verwandeln Sie Ihr Büro in einen produktiven Arbeitsbereich

Das Hinzufügen von Pflanzen zu Ihrem büroraum ist eine einfache, aber wirksame Methode, um die Luftqualität zu verbessern, Stress abzubauen und die Produktivität zu steigern.

Von luftreinigenden Wundern bis hin zu lebendigen, blühenden Schönheiten - dies sind die besten Büropflanzen für jede Büroumgebung. Warum also nicht einen Hauch von Natur ins Haus holen und noch heute einen positiven und produktiven Arbeitsplatz schaffen?

