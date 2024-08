Wie man von Fachexperten am Arbeitsplatz profitiert

60 % der Inhalte im Internet sind Duplikate", sagt Gary Illyes analyst für Google Webmaster-Trends.

Wie kann man also wertvolle Tipps für komplexe Projekte suchen oder innovative Geschäftsideen finden, wenn alle fast die gleichen Techniken oder Ideen lernen?

Hier kommen die Fachexperten (KMU) ins Spiel!

Nehmen wir an, Sie starten eine neue Marketingkampagne für ein hochmodernes technisches Produkt. Ein KMU, das sich mit dem Branding oder Marketing von Technologieprodukten befasst, kann Ihnen dabei helfen, Ihr Wertversprechen zu finden und zu definieren.

Und das ist nur ein Beispiel. Neben der praktischen Betreuung und Anleitung kann die Einbeziehung von Fachexperten in Projekte oft zu einzigartigen, ungenutzten Möglichkeiten führen.

Es ist jedoch wichtig, ihre Rolle innerhalb eines Projekts klar zu umreißen und anzuleiten, damit sie Sie bestmöglich unterstützen können.

In diesem Blog werden wir über Fachexperten, ihre Rolle und ihren Beitrag zum Projekterfolg sprechen.

Was ist ein Fachexperte?

Ein Fachexperte (Subject Matter Expert, SME) ist eine Person mit fundierten und spezialisierten Kenntnissen, Fähigkeiten und Fachwissen in einem bestimmten Bereich.

Sie können Ihnen helfen, sich in den Feinheiten Ihres Fachgebiets zurechtzufinden, und bieten unschätzbare Einblicke für branchenspezifische Forschung, Prozessverbesserung und Projektmanagement.

Da sie jahrelang ihr Wissen in einem bestimmten Bereich verfeinert haben, können sie einzigartige Einblicke in ein Nischenproblem geben, mit dem Sie sonst vielleicht Schwierigkeiten hätten.

Auch wenn das Konzept eines Fachexperten (SME) neu zu sein scheint, gibt es den Kerngedanken schon seit Jahrhunderten. Schon im antiken Griechenland wusste jeder, an wen er sich wenden musste, um den besten Rat in Sachen Philosophie zu erhalten (denken Sie an Sokrates!). Das waren die ursprünglichen KMU, auch wenn wir sie damals noch nicht so genannt hätten.

Im 20. Jahrhundert entstand mit dem Aufkommen komplexer Bereiche wie Psychologie und Management ein Bedarf an Menschen mit formalisiertem Fachwissen, um Autos zu bauen oder eine Gruppe von Menschen für die Arbeit in Fabriken zu organisieren (man denke an Henry Ford). Diese Experten spielten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von allem, von der Bildung bis hin zu Geschäftspraktiken wie dem Acht-Stunden-Tag.

via ford Wir dürfen auch die Rolle des Ersten und Zweiten Weltkriegs nicht außer Acht lassen, die den Wert spezialisierter Kenntnisse der Wettervorhersage, geografischer Kenntnisse und besserer Flugtechnologien noch deutlicher machen.

Der Begriff "KMU" selbst ist wahrscheinlich eine Erfindung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, aber das Konzept von Menschen, die über ein tiefes Wissen verfügen und es nutzen, um andere zu leiten, gibt es schon sehr lange.

Das Nischenwissen eines KMU wird in der Regel erworben durch:

Umfassende Erfahrung

KMU haben sich über Jahre hinweg mit schwierigen Herausforderungen in ihren jeweiligen Branchen auseinandergesetzt, die besten Werkzeuge und Techniken der Branche kennengelernt und Fähigkeiten erworben, um komplexe Probleme mit einzigartigen Ansätzen zu lösen. Außerdem sind sie wahrscheinlich Innovatoren oder experimentelle Führer in einem bestimmten Bereich. Mit ihrem fundierten Branchenwissen können sie schneller als Generalisten kreative Lösungen finden.

Ein Bauprojektmanager mit jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Bereich kann zum Beispiel ein einzigartiges KMU für Software-Tools zur Teambildung speziell für die Baubranche sein.

Strenge Ausbildung

Neben ihrer Erfahrung verfügen KMUs auch über fortgeschrittene Abschlüsse oder spezialisierte Zertifizierungen, die ihnen helfen, technische Fähigkeiten zu erwerben. Zum Beispiel in Projektrollen eine Zertifizierung als Project Management Professional (PMP) weist auf eine solide Grundlage im Bereich der Projektmanagementmethoden hin, Teammanagement und Stakeholder-Kommunikation

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für den Beitrag von KMU zu verschiedenen Branchen:

Technologiesektor: KMU entwickeln innovative Lösungen und beheben komplexe Probleme. Zum Beispiel antizipieren KMU im Bereich der Cybersicherheit die Taktiken von Hackern und entwickeln hochmoderne Verteidigungsmaßnahmen zum Schutz kritischer Systeme

KMU entwickeln innovative Lösungen und beheben komplexe Probleme. Zum Beispiel antizipieren KMU im Bereich der Cybersicherheit die Taktiken von Hackern und entwickeln hochmoderne Verteidigungsmaßnahmen zum Schutz kritischer Systeme Herstellung: KMU optimieren Produktionsprozesse und gewährleisten die Qualitätskontrolle auf der Grundlage der Unternehmensziele. Robotikingenieure gehen als KMU über die Programmierung von Robotern hinaus. Sie analysieren Produktionslinien, ermitteln Engpässe und optimieren Prozesse für maximale Effizienz und Qualität

KMU optimieren Produktionsprozesse und gewährleisten die Qualitätskontrolle auf der Grundlage der Unternehmensziele. Robotikingenieure gehen als KMU über die Programmierung von Robotern hinaus. Sie analysieren Produktionslinien, ermitteln Engpässe und optimieren Prozesse für maximale Effizienz und Qualität Finanzdienstleistungen: Finanz-KMUs navigieren durch Vorschriften und verwalten Risiken. Compliance-Beauftragte zum Beispiel entschlüsseln komplexe Regeln, beraten über Strategien zur Risikominderung und sorgen für reibungslose Finanzoperationen innerhalb der gesetzlichen Grenzen

Rolle eines Fachexperten

Fachexperten sind dank ihres umfassenden Wissens und ihrer Erfahrung in jeder Branche eine wertvolle Ressource.

Die Aufgaben von KMU lassen sich in der Regel in drei Hauptkategorien einteilen:

1. Wissensaustausch und Bildung

Wissen verbreiten : KMU dienen als Wissensspeicher in ihren Unternehmen, indem sie Expertenwissen und Erkenntnisse mit Kollegen und Mitarbeitern teilenLenkungsausschussmitgliedern mit Hilfe vonwissensbasis-Vorlagen. Dies kann die Erstellung von Schulungsmaterialien, das Halten von Präsentationen oder die Durchführung von Sitzungen zum Wissensaustausch bedeuten

: KMU dienen als Wissensspeicher in ihren Unternehmen, indem sie Expertenwissen und Erkenntnisse mit Kollegen und Mitarbeitern teilenLenkungsausschussmitgliedern mit Hilfe vonwissensbasis-Vorlagen. Dies kann die Erstellung von Schulungsmaterialien, das Halten von Präsentationen oder die Durchführung von Sitzungen zum Wissensaustausch bedeuten Mentoring und Coaching : KMU leiten weniger erfahrene Mitglieder des Unternehmens an und schulen sie, um im Laufe der Zeit einen Pool von internen Experten aufzubauen. Dies schafft eine Kultur des kontinuierlichen Lernens innerhalb der Organisation

: KMU leiten weniger erfahrene Mitglieder des Unternehmens an und schulen sie, um im Laufe der Zeit einen Pool von internen Experten aufzubauen. Dies schafft eine Kultur des kontinuierlichen Lernens innerhalb der Organisation Immer auf dem Laufenden mit den neuesten Trends bleiben: Sie halten sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in ihrer Branche auf dem Laufenden, lassen neue Erkenntnisse in ihre Arbeit einfließen und geben sie bei Bedarf an das Unternehmen weiter

2. Problemlösung und Entscheidungsfindung

Analyse komplexer Sachverhalte : KMU zeichnen sich dadurch aus, dass sie komplexe Probleme in kleinere Bestandteile zerlegen, die Ursachen ermitteln und mögliche Lösungen bewerten. Ihr tiefes Verständnis ermöglicht es ihnen, Risiken und Ergebnisse genauer zu bewerten

: KMU zeichnen sich dadurch aus, dass sie komplexe Probleme in kleinere Bestandteile zerlegen, die Ursachen ermitteln und mögliche Lösungen bewerten. Ihr tiefes Verständnis ermöglicht es ihnen, Risiken und Ergebnisse genauer zu bewerten Strategische Führung : Fachexperten sind strategische Denker. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse und Empfehlungen für strategische und datengestützte Entscheidungen

: Fachexperten sind strategische Denker. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse und Empfehlungen für strategische und datengestützte Entscheidungen Qualitätssicherung: Sie sorgen für die Qualitätssicherung im Unternehmen, indem sie Qualitätsstandards festlegen und aufrechterhalten, bestehende Prozesse prüfen, potenzielle Engpässe ermitteln und Maßnahmen zur Optimierung der Prozesse empfehlen - alles Aufgaben von KMU

3. Kollaboration und Kommunikation

Bridging the gap: KMU fungieren als Bindeglied zwischen technischen Teams (z. B. Softwareentwicklungsteam) und nichttechnischen Teams (Marketingteam). Sie erklären komplexe Konzepte in einfacher Sprache, um das Verständnis und die Ausrichtung für alle Beteiligten zu verbessern. Dies trägt zu einer klaren Kommunikation zwischen den Abteilungen bei

KMU fungieren als Bindeglied zwischen technischen Teams (z. B. Softwareentwicklungsteam) und nichttechnischen Teams (Marketingteam). Sie erklären komplexe Konzepte in einfacher Sprache, um das Verständnis und die Ausrichtung für alle Beteiligten zu verbessern. Dies trägt zu einer klaren Kommunikation zwischen den Abteilungen bei Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten: Außerdem arbeiten KMU häufig mit anderen Fachleuten aus ihrem Bereich oder aus komplementären Disziplinen zusammen. Solche Kooperationen führen zur Entwicklung innovativer Lösungen für schwierige Probleme. Wenn beispielsweise ein Team von biomedizinischen Ingenieuren (KMU im Bereich der Entwicklung medizinischer Geräte) zusammenarbeitet, um eine personalisierte Gesundheits-App zu entwickeln, benötigen sie einen KMU aus dem Gesundheitswesen, der Einblicke in gesundheitsbezogene Informationen gewährt. Ein KMU für Datensicherheit wird auch benötigt, um die sichere Erfassung, Speicherung und Verwaltung der persönlichen Daten der Nutzer zu gewährleisten

Außerdem arbeiten KMU häufig mit anderen Fachleuten aus ihrem Bereich oder aus komplementären Disziplinen zusammen. Solche Kooperationen führen zur Entwicklung innovativer Lösungen für schwierige Probleme. Wenn beispielsweise ein Team von biomedizinischen Ingenieuren (KMU im Bereich der Entwicklung medizinischer Geräte) zusammenarbeitet, um eine personalisierte Gesundheits-App zu entwickeln, benötigen sie einen KMU aus dem Gesundheitswesen, der Einblicke in gesundheitsbezogene Informationen gewährt. Ein KMU für Datensicherheit wird auch benötigt, um die sichere Erfassung, Speicherung und Verwaltung der persönlichen Daten der Nutzer zu gewährleisten Externe Kommunikation: Manchmal vertreten KMU ihre Unternehmen bei Branchenveranstaltungen oder Konferenzen und teilen ihr Fachwissen mit einem breiten Publikum

Durch die Erfüllung dieser Aufgaben treiben KMU Innovationen voran, helfen bei der strategischen Entscheidungsfindung und sichern den Projekterfolg.

Beispiele für KMU-Szenarien

KMU gibt es zwar in allen Bereichen, doch hier sind einige Beispiele, die ihre Rolle in den verschiedenen Branchen veranschaulichen:

Technischer Redakteur: Ein KMU im Bereich des technischen Schreibens spezialisiert sich auf ein bestimmtesWissensbasierte Software oder Programmiersprache und verfasst klare und präzise Benutzerhandbücher oder API-Dokumentation für Entwickler. Ihr tiefes Verständnis der Technologie stellt sicher, dass die Dokumentation genau, umfassend und auf die Zielgruppe zugeschnitten ist

Ein KMU im Bereich des technischen Schreibens spezialisiert sich auf ein bestimmtesWissensbasierte Software oder Programmiersprache und verfasst klare und präzise Benutzerhandbücher oder API-Dokumentation für Entwickler. Ihr tiefes Verständnis der Technologie stellt sicher, dass die Dokumentation genau, umfassend und auf die Zielgruppe zugeschnitten ist Produktmanager: Ein Produktmanagement-SME für ein Content-Management-System (CMS) entwickelt ein umfassendes Verständnis der Merkmale und Funktionen der Plattform. Sie nutzen dieses Wissen, um sicherzustellen, dass die produktbezogenen Inhalte den spezifischen Bedürfnissen der Nutzer entsprechen

Ein Produktmanagement-SME für ein Content-Management-System (CMS) entwickelt ein umfassendes Verständnis der Merkmale und Funktionen der Plattform. Sie nutzen dieses Wissen, um sicherzustellen, dass die produktbezogenen Inhalte den spezifischen Bedürfnissen der Nutzer entsprechen SEO-Spezialist: Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist ein weites Feld, und das Fachwissen kann auf verschiedene Branchen zugeschnitten werden. Ein SEO-Experte für den E-Commerce kann beispielsweise ein tiefes Verständnis für die Optimierung von Produktseiten, die Absicht der Nutzer und die Analyse von Wettbewerbern im Online-Einzelhandel besitzen. Sie nutzen dieses Wissen, um Strategien zu entwickeln und umzusetzen, die die Sichtbarkeit der Website bei relevanten Produktsuchen erhöhen

via Webb Space Telescope Wir alle haben das atemberaubenden Bilder des James Webb Teleskop. Wir kennen jedoch nicht die Geschichte des Fachwissens, das die satten, leuchtenden Farben des Weltraums bestimmt.

Diese Bilder wurden unter der Leitung von Alyssa Pagan, Entwicklerin für wissenschaftliche Visualisierung, und Joseph DePasquale, leitender Entwickler für Datenabbildung, am Space Telescope Science Institute (STSI) in Baltimore entwickelt und wie ein Puzzle aus mehreren vom Teleskop stammenden Daten zusammengesetzt. Hier ist, was Pagan über ihren Prozess sagt:

"Es gibt auch künstlerische Prinzipien, denen man folgen muss, wenn man denkt: 'Das liest sich einfach nicht.' Und die Sache ist die, dass, nachdem sie den objektiven Teil gemacht haben, [jemand] eine andere Schlussfolgerung haben könnte. Und ich denke, das ist ein Teil des Spaßes, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Daten darzustellen."

Wie entscheiden sie also, wie die Bilder am genauesten dargestellt werden? Forscher aus aller Welt tragen dazu bei, dass die Bilder den wissenschaftlichen Wert der Beobachtungen unterstreichen. "Es ist ein ständiges Hin und Her, um sicherzustellen, dass die Wissenschaft dem Bild zugrunde liegt und dass es die Entdeckung veranschaulicht", sagt Pagan.

SME vs. Berater

Die Aufgaben von KMUs überschneiden sich oft mit denen eines Unternehmensberaters. Diese beiden Rollen sind jedoch recht unterschiedlich. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Aufgaben und Zuständigkeiten von KMU und Beratern:

Rolle: KMU: Teilen von Wissen, Lösen von Problemen in ihrem spezifischen Bereich und Beteiligung an laufenden Vorgängen Berater: Analyse von Gesamtproblemen, Entwicklung umfassender Lösungen und Umsetzung von Empfehlungen zur Prozessverbesserung

Projektbeteiligung: SME: Ist während des gesamten Projekts involviert und bietet kontinuierliche Anleitung Berater: Wird oft hinzugezogen, um Empfehlungen für bestimmte Phasen eines Projekts zu geben

Zusammenarbeit: SME: Arbeitet oft eng mit internen Teams zusammen und integriert ihr Fachwissen in bestehende Arbeitsabläufe Berater: Arbeitet möglicherweise während des Projekts mit internen Teams zusammen, konzentriert sich aber in erster Linie auf die Abgabe seiner Empfehlungen und ist weniger stark in die praktische Arbeit eingebunden



Ein Ingenieur für Fertigungsverfahren (SME) hilft beispielsweise, die Effizienz einer bestimmten Anlage zu verbessern, in der nur ein einziges Produkt hergestellt wird. Ein Fertigungsberater hingegen bewertet die allgemeinen Fertigungsverfahren und -prinzipien und schlägt Verbesserungsmöglichkeiten vor.

Die Grenzen der Fachkompetenz

Subject Matter Experts (KMUs) bieten zwar unschätzbare Kenntnisse und Einblicke, aber es ist wichtig zu erkennen, dass Fachwissen auch seine Kehrseite haben kann. Betrachten wir einige potenzielle Fallstricke und Möglichkeiten, diese zu vermeiden:

Nachteile von Fachwissen

Eingeschränkte Perspektive: KMU bringen zwar fundiertes Wissen mit, haben aber möglicherweise Schwierigkeiten, das Gesamtbild zu überblicken. Sie könnten eine Tunnelsicht haben, und ihre Konzentration auf ihr spezifisches Fachgebiet könnte dazu führen, dass sie alternative Ansätze übersehen, die jemand mit einem breiteren Marketingverständnis erkennen könnte. Ein Meta Ads-KMU könnte sich beispielsweise so sehr auf die Optimierung von Werbekampagnen für Klicks oder Konversionen konzentrieren, dass er organische Möglichkeiten und Kanäle für die Markenbekanntheit außer Acht lässt, was zu einem niedrigen ROI für alle Marketingaktivitäten führt

KMU bringen zwar fundiertes Wissen mit, haben aber möglicherweise Schwierigkeiten, das Gesamtbild zu überblicken. Sie könnten eine haben, und ihre Konzentration auf ihr spezifisches Fachgebiet könnte dazu führen, dass sie übersehen, die jemand mit einem breiteren Marketingverständnis erkennen könnte. Ein Meta Ads-KMU könnte sich beispielsweise so sehr auf die Optimierung von Werbekampagnen für Klicks oder Konversionen konzentrieren, dass er organische Möglichkeiten und Kanäle für die Markenbekanntheit außer Acht lässt, was zu einem niedrigen ROI für alle Marketingaktivitäten führt Überkomplizierte Prozesse: KMUs können zu sehr auf Perfektion bedacht sein, was zu einer Überkomplizierung von Prozessen oder hochkomplexen Tools führen kann, was wiederum die Kosten für Unternehmen erhöht und das Erreichen von Projektzielen verzögert

Abschwächung dieser Beschränkungen

Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit: Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen KMU und Fachleuten mit unterschiedlichem Hintergrund. Durch die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit lernen die KMU verschiedene Perspektiven kennen, was ihnen hilft, alternative Lösungen zu finden

Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen KMU und Fachleuten mit unterschiedlichem Hintergrund. Durch die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit lernen die KMU verschiedene Perspektiven kennen, was ihnen hilft, alternative Lösungen zu finden Offene Kommunikation: Schaffen Sie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens, die sowohl für KMU als auch für das gesamte Team offen für Feedback ist. Dies hilft den KMU, sich über Entwicklungen außerhalb ihres unmittelbaren Fachgebiets auf dem Laufenden zu halten, und vermittelt dem Team gleichzeitig ein grundlegendes Verständnis des Fachgebiets des KMU

Kurz gesagt: Fachwissen ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es schärft zwar Ihre Fähigkeit, sich in einem bestimmten Bereich auszuzeichnen, kann Sie aber auch von neuen Ideen und Perspektiven abschneiden. Bleiben Sie also offen und neugierig, und seien Sie stets bereit, bei der Zusammenarbeit mit KMU zu lernen und zu wachsen.

Kann KI KMUs ersetzen?

Angesichts der Entwicklung der künstlichen Intelligenz fragen Sie sich vielleicht, ob sie die Fachexperten (KMU) irgendwann ganz ersetzen wird. Die Antwort lautet wahrscheinlich nein, zumindest nicht in naher Zukunft. Hier ist der Grund:

Menschliches Urteilsvermögen und Kreativität: KMU bringen menschliches Urteilsvermögen, Intuition und Kreativität in die Problemlösung ein. Sie können die langfristigen Auswirkungen einer bestimmten Entscheidung vorhersehen. Doch auch wenn KI Daten analysieren und Muster erkennen kann, hat sie möglicherweise Schwierigkeiten mit Aufgaben, die kritisches Denken erfordern

KMU bringen menschliches Urteilsvermögen, Intuition und Kreativität in die Problemlösung ein. Sie können die langfristigen Auswirkungen einer bestimmten Entscheidung vorhersehen. Doch auch wenn KI Daten analysieren und Muster erkennen kann, hat sie möglicherweise Schwierigkeiten mit Aufgaben, die kritisches Denken erfordern Kontextverständnis: KMU verstehen die Feinheiten ihres Fachgebiets und können Situationen in einem breiteren Kontext interpretieren. KI hat möglicherweise Schwierigkeiten, diese Komplexität zu berücksichtigen

KMU verstehen die Feinheiten ihres Fachgebiets und können Situationen in einem breiteren Kontext interpretieren. KI hat möglicherweise Schwierigkeiten, diese Komplexität zu berücksichtigen Weiterentwicklung des Wissens: Fachgebiete entwickeln sich ständig weiter, und KMU können durch kontinuierliches Lernen auf dem neuesten Stand bleiben. KI kann zwar aus Daten lernen, erfordert aber unter Umständen menschliches Eingreifen, um neue Informationen zu integrieren, was sie ohne menschliche Unterstützung ineffektiv macht

KI kann jedoch ein leistungsstarkes Werkzeug für KMU sein. KI kann:

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben: KI-gestützte Automatisierung ermöglicht es KMU, ihre Zeit und Bandbreite auf strategisches Denken und Problemlösung zu konzentrieren

KI-gestützte Automatisierung ermöglicht es KMU, ihre Zeit und Bandbreite auf strategisches Denken und Problemlösung zu konzentrieren Große Datenmengen analysieren: KI ist effizient bei der Verarbeitung großer Datenmengen und der Gewinnung von Erkenntnissen für die Entscheidungsfindung von KMU

KI ist effizient bei der Verarbeitung großer Datenmengen und der Gewinnung von Erkenntnissen für die Entscheidungsfindung von KMU Unterstützung von Forschung und Innovation: KI kann KMU bei der Analyse einer großen Anzahl von Kombinationen und Ergebnissen helfen, um umfassende Lösungen zu entwickeln

Die Zukunft wird wahrscheinlich in der Zusammenarbeit zwischen KMU und KI liegen, wobei jeder seine Stärken nutzen wird, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Wie kann man Fachexperten am Arbeitsplatz optimal einsetzen?

Das fundierte Wissen und die Fachkenntnisse eines KMU können Ihnen helfen, komplexe Herausforderungen zu bewältigen, die Projektergebnisse erheblich zu verbessern, die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Produktivität des gesamten Teams zu steigern.

Hier erfahren Sie, wie Sie ihr Fachwissen effektiv nutzen können:

Fachwissen identifizieren und dokumentieren

Der erste Schritt besteht darin, die spezifischen Kenntnisse der einzelnen KMU zu ermitteln. Ziehen Sie den Einsatz eines Tools wie das ClickUp-Matrixvorlage für technische Fertigkeiten um eine visuelle Darstellung der Fähigkeiten Ihres Teams zu erstellen.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Festlegung von Projektzielen und der Identifizierung, welche Fähigkeiten der KMUs mit dem Ziel übereinstimmens. Sie fördert Kompetenzmanagement indem es Ihnen hilft, potenzielle Qualifikationslücken innerhalb des Unternehmens zu ermitteln und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.

Verbessern Sie die Nachverfolgung von KMU-Fähigkeiten und verbessern Sie die Projekteffizienz mit ClickUps Technical Skill Matrix Template

Diese Vorlage herunterladen

Erleichterung des Wissensaustauschs

Ermutigen Sie KMU dazu Wissen zu teilen mit dem Rest der Organisation. Dies kann durch formelle Schulungen, Mentorenprogramme oder sogar durch zwanglose Mittagessen zum Wissensaustausch geschehen. ClickUp Wissensdatenbank-Vorlage kann ein wertvolles Werkzeug für KMUs sein, um ihr Fachwissen zu dokumentieren und ein zentrales Repository mit Informationen zu erstellen, auf das das gesamte Team zugreifen kann. Die Vorlage hilft bei der Erstellung einer digitalen Bibliothek mit FAQs und umsetzbaren Erkenntnissen, die es verschiedenen Teams erleichtert, wertvolle Informationen zu finden.

Erstellen und organisieren Sie eine digitale Bibliothek von Informationen mit der Clickup-Vorlage für die Wissensdatenbank

Diese Vorlage herunterladen

Aktive Kommunikation und Zusammenarbeit

Pflegen Sie offene Kommunikationskanäle mit Ihren KMUs. Bitten Sie sie regelmäßig um ihren Beitrag zu Projekten und ermutigen Sie sie, Fragen zu stellen. Tools für die Zusammenarbeit wie ClickUp kann eine reibungslose Kommunikation erleichtern und sicherstellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

mit ClickUp Chat können Sie die Erwartungen an Ihr Team klar kommunizieren und das rechtzeitige Ausfüllen von Stundenzetteln sicherstellen

Respektieren und erkennen Sie Beiträge an

Erkennen Sie den Wert an, den KMUs für das Team haben. Zeigen Sie Wertschätzung für ihre Beiträge und ihr Fachwissen. Dies kann durch öffentliche Anerkennung, durch die Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten oder einfach durch aktives Anhören ihrer Ideen geschehen.

Ein Fachexperte (SME) werden

Haben Sie schon einmal davon geträumt, die erste Adresse auf Ihrem Gebiet zu sein? Ein Fachexperte zu werden ist ein lohnender Weg, der es Ihnen ermöglicht, durch die Anwendung Ihres Wissens einen echten Einfluss in Ihrer Branche zu nehmen. Hier erfahren Sie, wie Sie anfangen können:

Vertiefen Sie Ihre Fähigkeiten

Beherrschen Sie die Grundlagen: Vertiefen Sie sich in die Kernkonzepte Ihres Fachgebiets. Lesen Sie Bücher, Artikel und Forschungsarbeiten, um sich ein solides Fundament zu einem bestimmten Thema zu erarbeiten. Scheuen Sie sich nicht, Ihr Wissen zu hinterfragen und Fragen zu stellen

Vertiefen Sie sich in die Kernkonzepte Ihres Fachgebiets. Lesen Sie Bücher, Artikel und Forschungsarbeiten, um sich ein solides Fundament zu einem bestimmten Thema zu erarbeiten. Scheuen Sie sich nicht, Ihr Wissen zu hinterfragen und Fragen zu stellen Denken Sie wie ein Profi: Entwickeln Sie Ihre analytischen Fähigkeiten mithilfe vonKompetenzmatrix-Vorlagen um Probleme zu lösen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Üben Sie, komplexe Themen in kleinere, überschaubare Teile zu zerlegen. Erkennen Sie Muster, recherchieren Sie verschiedene Perspektiven und erwägen Sie mögliche Risiken und Lösungen für bestimmte Branchen

Entwickeln Sie Ihre analytischen Fähigkeiten mithilfe vonKompetenzmatrix-Vorlagen um Probleme zu lösen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Üben Sie, komplexe Themen in kleinere, überschaubare Teile zu zerlegen. Erkennen Sie Muster, recherchieren Sie verschiedene Perspektiven und erwägen Sie mögliche Risiken und Lösungen für bestimmte Branchen Sprechen Sie es aus: Lernen Sie, komplexe Ideen klar zu erklären, sowohl schriftlich als auch mündlich. Passen Sie Ihren Kommunikationsstil an Ihr Publikum an. Verwenden Sie bei Bedarf eine einfache Sprache und Analogien, und seien Sie bereit, technische Konzepte für diejenigen zu erläutern, die über tieferes Wissen verfügen

Lernen Sie, komplexe Ideen klar zu erklären, sowohl schriftlich als auch mündlich. Passen Sie Ihren Kommunikationsstil an Ihr Publikum an. Verwenden Sie bei Bedarf eine einfache Sprache und Analogien, und seien Sie bereit, technische Konzepte für diejenigen zu erläutern, die über tieferes Wissen verfügen Neugierig bleiben: Konzentrieren Sie sich aufAgiles Lernen. Besuchen Sie Workshops, hören Sie Podcasts und halten Sie sich über die neuesten Trends in Ihrem Bereich auf dem Laufenden, um berufliche Erfahrungen zu sammeln. Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihr Wissen über Ihr Kernfachgebiet hinaus zu erweitern. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, Verbindungen zwischen verschiedenen Ideen herzustellen und neue Perspektiven in Ihre Arbeit einzubringen

Bauen Sie Ihre Glaubwürdigkeit auf

Teilen Sie Ihre Ideen mit: Schreiben Sie Artikel, halten Sie Präsentationen oder starten Sie sogar einen Blog, um Ihr Wissen auf sozialen Plattformen zu präsentieren und sich als Experte auf dem Gebiet darzustellen

Schreiben Sie Artikel, halten Sie Präsentationen oder starten Sie sogar einen Blog, um Ihr Wissen auf sozialen Plattformen zu präsentieren und sich als Experte auf dem Gebiet darzustellen Lösen Sie echte Probleme: Übernehmen Sie Projekte in einem bestimmten Bereich, bei denen Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Wenn Sie zum Beispiel ein KMU im Bereich Marketing sind, könnten Sie ein Startup bei der Entwicklung einer Go-to-Market-Strategie beraten

Übernehmen Sie Projekte in einem bestimmten Bereich, bei denen Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Wenn Sie zum Beispiel ein KMU im Bereich Marketing sind, könnten Sie ein Startup bei der Entwicklung einer Go-to-Market-Strategie beraten Verbinden Sie sich mit den Besten: Der Austausch mit anderen Experten in Ihrem Bereich oder die Zusammenarbeit bei neuen Projekten könnte eine gute Möglichkeit für Sie sein, sich über neue Innovationen in Ihrem Bereich auf dem Laufenden zu halten und ein umfangreiches Netzwerk von gleichgesinnten Fachleuten aufzubauen. Ein KMU im Bereich der Datenwissenschaft könnte beispielsweise an Online-Foren teilnehmen, um neue Techniken des maschinellen Lernens zu diskutieren und mit anderen Datenwissenschaftlern an Open-Source-Projekten zusammenzuarbeiten

Der Austausch mit anderen Experten in Ihrem Bereich oder die Zusammenarbeit bei neuen Projekten könnte eine gute Möglichkeit für Sie sein, sich über neue Innovationen in Ihrem Bereich auf dem Laufenden zu halten und ein umfangreiches Netzwerk von gleichgesinnten Fachleuten aufzubauen. Ein KMU im Bereich der Datenwissenschaft könnte beispielsweise an Online-Foren teilnehmen, um neue Techniken des maschinellen Lernens zu diskutieren und mit anderen Datenwissenschaftlern an Open-Source-Projekten zusammenzuarbeiten Lassen Sie sich zertifizieren: In einigen Bereichen können Zertifizierungen Ihrem Fachwissen mehr Gewicht verleihen. So können Sie beispielsweise von einer Zertifizierung als Professional in Human Resources (PHR) profitieren, wenn Sie ein KMU im Bereich Personalwesen werden möchten

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand

Finden Sie Ihre Nische: Anstatt ein Generalist zu sein, wählen Sie eine Spezialisierung in Ihrem Bereich, um ein Experte zu werden. Wenn Sie ein Marketing-Generalist sind, könnten Sie sich auf Social Media Marketing für das Gesundheitswesen spezialisieren, um ein KMU zu werden

Anstatt ein Generalist zu sein, wählen Sie eine Spezialisierung in Ihrem Bereich, um ein Experte zu werden. Wenn Sie ein Marketing-Generalist sind, könnten Sie sich auf Social Media Marketing für das Gesundheitswesen spezialisieren, um ein KMU zu werden Suchen Sie sich einen Mentor: Lernen Sie von jemandem, der bereits Experte auf Ihrem Gebiet ist. Er kann Sie anleiten und seine Erfahrungen mit Ihnen teilen. Wenn Sie zum Beispiel ein Werbetexter sind, suchen Sie nach etablierten Werbetextern und lernen Sie von deren Online-Kursen, Social-Media-Accounts, Büchern oder sogar persönlichen Branchenveranstaltungen

Lernen Sie von jemandem, der bereits Experte auf Ihrem Gebiet ist. Er kann Sie anleiten und seine Erfahrungen mit Ihnen teilen. Wenn Sie zum Beispiel ein Werbetexter sind, suchen Sie nach etablierten Werbetextern und lernen Sie von deren Online-Kursen, Social-Media-Accounts, Büchern oder sogar persönlichen Branchenveranstaltungen Hören Sie nie auf zu lernen: Besuchen Sie Konferenzen, nehmen Sie an Online-Kursen teil und bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen. Erwägen Sie fortgeschrittene Abschlüsse wie einen MBA in Marketing oder eine spezialisierte Ausbildung wie ein Bootcamp mit einem datengesteuerten Marketingschwerpunkt, um Ihr Wissen zu vertiefen

Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Lern- und Entwicklungszielvorlage um Ihre Lernziele zu definieren. Sie können Verbesserungsbereiche identifizieren, Meilensteine erstellen und die Ziele in umsetzbare Schritte unterteilen, damit das Lernen Spaß macht und Sie Ihre Ziele schneller erreichen.

Verbessern Sie das Lernen und die Entwicklung, indem Sie SMART-Ziele mit der ClickUp-Vorlage für Lern- und Entwicklungsziele festlegen und verfolgen

Diese Vorlage herunterladen

Nutzen Sie die Macht der Fachexperten

Das fundierte Wissen und die Erfahrung, die Fachexperten mitbringen, können Ihrem Team zu größerem Erfolg verhelfen. Wenn Sie die in diesem Leitfaden beschriebenen Tipps befolgen, können Sie eine Umgebung schaffen, die die Zusammenarbeit, den Wissensaustausch und das kontinuierliche Lernen fördert.

Denken Sie daran, dass KMUs nicht nur Informationsquellen sind, sondern auch strategische Partner, die Ihr Unternehmen voranbringen können.

