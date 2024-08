Wie man ein Software-Entwicklungsteam skaliert: Beste Praktiken & Strategien

Wachstum ist ein unvermeidlicher Teil des Plans eines jeden Unternehmens. Ganz gleich, wie klein Sie beginnen, Ihr Ziel ist es immer, den Betrieb zu erweitern und die Einnahmen zu steigern. Um dies zu erreichen, muss jedes Unternehmen seine wichtigen Teams aufstocken.

Während wir Wachstum als die Steigerung des Unternehmenswerts im Laufe der Zeit definieren können, ist Skalierung das, was wir tun müssen, um dieses Wachstumspotenzial zu erreichen. Dazu gehören die Optimierung bestehender Prozesse, die Maximierung der Ressourcennutzung und die Bewältigung der steigenden Arbeitslast.

Die Erweiterung der Softwareentwicklungsprozesse für ein größeres Team kann jedoch eine operative Herausforderung darstellen.

Die Skalierung von Softwareentwicklungsprozessen erfordert ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Flexibilität. Manager müssen Ziele definieren, geeignete Tools auswählen, gute Kodierungspraktiken integrieren, möglicherweise mehr Mitarbeiter einstellen und Arbeitsabläufe rationalisieren, um die Produktivität bei einem wachsenden Arbeitsaufkommen aufrechtzuerhalten.

In diesem Artikel wird erörtert, wie ein Softwareteam effizient skaliert werden kann, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Punkten liegt entwicklerproduktivität .

Wann sollten Sie Ihr Software-Entwicklungsteam skalieren

Ein Software-Entwicklungsteam sollte vergrößert werden, wenn es mit der Arbeitslast nicht mehr zurechtkommt und beginnt, hinter den Zeitplan zurückzufallen. Das kann alles sein, von einer verzögerten Bereitstellung bis hin zu einem hohen Maß an Kundenerwartungen. Ein weiteres Anzeichen ist der Mangel an internen Talenten, um alle erforderlichen Funktionen erfolgreich zu implementieren.

Wenn Sie ein Produktunternehmen sind, dessen Hauptaufgabe die Entwicklung von software-Werkzeuge und sie auf den Markt zu bringen, brauchen Sie ein stabiles Entwicklungsteam, das in der Lage ist, Ihr Produktangebot zu verbessern.

Wenn Ihre Hauptaufgabe darin besteht, Softwareentwicklungsdienste für andere Unternehmen anzubieten, ist Ihr Softwareteam stärker vom Umfang Ihres Geschäfts abhängig. Das bedeutet, dass Sie das Team aufstocken sollten, wenn Sie größere Projekte in Angriff nehmen.

Einige Indikatoren für einen Skalierungsbedarf sowohl bei Produkt- als auch bei Dienstleistungsunternehmen sind:

Wenn die Anzahl der Kundenanfragen zu groß ist, um sie mit dem bestehenden Team zu bewältigen

Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Projektanforderungen in den Zeitplan einzupassen

Wenn Ihr Aufgabenrückstand zu groß geworden ist

Wenn Sie mit den neuen Technologien nicht Schritt halten können

Wenn die Fähigkeiten oder die Erfahrung Ihres bestehenden Teams für ein Projekt nicht ausreichen

Wenn Sie Aufträge aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit ablehnen

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Termine einzuhalten, Kundenanforderungen zu erfüllen, neue Aufträge anzunehmen oder geplante Funktionen allein auszuführen, sollten Sie eine Vergrößerung des Teams in Betracht ziehen. Dies kann die Aufrüstung Ihrer Infrastruktur oder die Einstellung neuer Talente mit Erfahrung in den entsprechenden Technologien beinhalten.

Vorbereitung auf die Skalierung eines Softwareentwicklungsteams

Bei der Planung der Skalierung Ihres Softwareentwicklungsteams sind zwei Hauptaspekte zu berücksichtigen: technische und geschäftliche Gesichtspunkte. Lassen Sie uns beide im Detail betrachten.

Technische Aspekte

Was die technische Seite betrifft, so müssen Sie die Produktinfrastruktur genau planen, bevor Sie Ihre Softwaresysteme skalieren. Das bedeutet, dass Sie Ihre Kodierungspraktiken und die vorhandene Plattform auf ihre Skalierbarkeit überprüfen müssen

Ihre Softwareentwicklungsarchitektur muss auf qualitativ hochwertigem Code beruhen und so ausgestattet sein, dass neue Funktionen und höhere Lasten problemlos hinzugefügt werden können. Bei schlechter Codequalität besteht die Gefahr, dass Ihr System abstürzt, weil es höhere Lasten nicht bewältigen kann

Außerdem müssen Sie vorausschauend planen, damit Sie bei der Skalierung nicht in Betriebsschwierigkeiten geraten, weil die Ressourcen nicht verfügbar sind

Der nächste Schritt ist die Integration der Automatisierung in Ihren Produktentwicklungs-Workflow in den Bereichen Codetests und Bereitstellung. Durch die Verringerung der manuellen Arbeit können die Teams besser mit den Skalierungsanforderungen umgehen

Am besten verwenden Sie eine agile Methodik, um sicherzustellen, dass technische Änderungen mit dem Skalierungssystem vereinbar sind.

Agiler Ansatz

Bei einem agilen Ansatz werden Projekte in dynamische Phasen oder Sprints unterteilt, wobei der Schwerpunkt auf kontinuierlicher Entwicklung und Zusammenarbeit liegt. Durch einen ständigen Zyklus aus Planung, Ausführung und Bewertung des Frameworks können Sie eine höhere Skalierbarkeit und verbesserte Arbeitsabläufe erreichen. ClickUp für Software-Teams ist eine agile werkzeug für Softwareentwicklung und Projektmanagement das Sie bei Ihren Skalierungsanforderungen unterstützt. Es vereinfacht den gesamten Entwicklungslebenszyklus mit einer All-in-One-Plattform, die funktionsübergreifende Tools, Wissen und Teams zentralisiert.

produkt- und Teamskalierung mit ClickUp Software planen

Mit ClickUp können Sie:

An Projekt-Roadmaps zusammenarbeiten

Sprintaufgaben und Backlogs verwalten

Probleme verfolgen

Arbeitsabläufe automatisieren

Git-Tools integrieren

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit Agile Dashboards usw

Cloud Computing, verteilte Systeme und automatische Skalierung

Mit zunehmender Last stellt sich die Frage nach zusätzlichem Druck auf Server und Domänen. Um diesen zu verringern, können Sie sich für Cloud-Computing-Systeme entscheiden. Diese Systeme basieren auf dem Prinzip der verteilten Systeme, d. h. sie teilen die Ressourcen zwischen mehreren Systemen in einem Netzwerk.

Cloud Computing stellt Speicherplatz, Anwendungen und Rechenleistung über das Internet nach Bedarf zur Verfügung, so dass Sie bei der Skalierung von Teams die Hardware nicht erweitern müssen. Außerdem erhalten Sie es als SaaS (Software as a Service), was bedeutet, dass Sie sich nicht aktiv um die Verwaltung des Systems kümmern müssen.

Verteilte Systeme ermöglichen Lastausgleich und automatische Skalierung. Der Lastausgleich hilft bei der Bewältigung erhöhter Arbeitslasten, indem er diese auf mehrere Server verteilt, so dass bei Ausfall eines Servers die anderen den Ausfall ausgleichen können. Ebenso ermöglicht die automatische Skalierung die Anpassung der Ressourcen an den Bedarf.

Durch die Nutzung von Rechenressourcen über mehrere Knoten und die Dezentralisierung der Funktionen können Sie Ausfälle und Ausfallzeiten bei der Skalierung reduzieren.

Geschäftsaspekte

Nachdem Sie nun die technischen Überlegungen verstanden haben, wollen wir uns nun den geschäftlichen Aspekten der Skalierung eines Softwareteams zuwenden.

Fahrplan festlegen

Um Ihr Softwareteam erfolgreich zu skalieren, müssen Sie zunächst eine Roadmap erstellen, die die Richtung der Geschäftsabläufe sowie Ziele, Zeitpläne und Aktivitäten im Laufe der Zeit festlegt. Dies kann Ihr lang- und kurzfristiger Aktionsplan sein, der auch Aufschluss darüber gibt, wie Sie die Geschäftsziele erreichen wollen.

Die Erstellung eines Fahrplans ermöglicht es Ihnen, Prioritäten zu setzen, alle Variablen zu berücksichtigen und der Geschäftsleitung die Fortschritte reibungslos mitzuteilen. Vorlagen für Softwareentwicklungspläne können dabei helfen.

Planen Sie die Produktzukunft und den Skalierungsbedarf mit der ClickUp Product Roadmap-Vorlage

Nehmen Sie die ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage zum Beispiel. Es ist ein perfektes Werkzeug, um den Weg Ihres Produkts zu visualisieren und zu gestalten, während Sie Ihr Team skalieren. Sie erhalten einen Überblick über alle Ihre Initiativen auf Makroebene und können deren Fortschritt für regelmäßige Berichte verfolgen. Diese Vorlage herunterladen

Identifizierung der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs)

KPIs messen die Leistung Ihres Teams im Hinblick auf die gesetzten Ziele. Sie sollten die kritischen kPIs für die Softwareentwicklung wenn Sie beschließen, Ihr Software-Team aufzustocken. Um Skalierbarkeit zu erreichen, sind die üblichen KPIs Kundenakquisitionsrate, Umsatzwachstum, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindungsrate usw.

Wenn Sie Leistungskennzahlen bestimmen und KPIs effizient verfolgen können, können Sie die mit der Skalierung verbundenen Herausforderungen vorhersehen. So können Sie Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und Lösungen finden, um Ihr Team zu vergrößern, ohne die Rentabilität zu beeinträchtigen.

DevOps und Testautomatisierung

Die Skalierung eines Softwareteams bedeutet mehr Entwicklung, mehr Tests und eine schnellere Bereitstellung. Die DevOps-Testautomatisierung hilft dabei, indem sie vordefinierte Tests und Tools verwendet, um den menschlichen Eingriff zu reduzieren

Dadurch wird die Markteinführungszeit bei DevOps und agiler Entwicklung verkürzt, da Sie verschiedene Funktionen wie die Fehlersuche und die Durchführung von Tests automatisieren können. Einige Beispiele für DevOps-Testautomatisierung sind:

Integrationstests für die Code-, Build- und Testphase

Leistungstests zur Überprüfung der Lastkapazität und anderer Funktionen

Regressionstests, um zu prüfen, ob die entwickelte Software nach Aktualisierungen wie erwartet funktioniert

Diese automatisierten Tests können Ihren Ressourcenbedarf nach der Skalierung ermitteln, so dass Sie Aufgaben entsprechend zuweisen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um Ausfallzeiten und Leistungsprobleme zu vermeiden.

Strategien zur Skalierung von Softwareteams

Nachdem Sie nun wissen, welche technischen und geschäftlichen Gesichtspunkte bei der Skalierung Ihres Softwareentwicklungsteams zu berücksichtigen sind, finden Sie hier einige Tipps und Strategien, die Ihnen bei der effizienten Durchführung helfen. Diese Schritte zeigen Ihnen, wie Sie ein Softwareteam effizient skalieren können.

Klare Ziele und Vorgaben festlegen

Bevor Sie einen Skalierungsplan aufstellen, müssen Sie die Ziele für Ihr Entwicklungsteam definieren. Dazu benötigen Sie Antworten auf bestimmte Fragen.

Wie wollen Sie den Betrieb ausweiten - durch mehr Standorte oder nur durch mehr Projekte?

Welche neuen Rollen wollen Sie einführen?

Fehlt es Ihrem Team an Erfahrung oder Innovation?

Ist Ihre derzeitige Software-Infrastruktur auf die erhöhte Belastung vorbereitet?

Ergänzen Sie diese Liste um Ihre geschäftsspezifischen Fragen und finden Sie die passenden Antworten, um informierte Ziele festzulegen. Diese Ziele geben den Ton an, worauf Sie sich konzentrieren, welche Bereiche Sie stärker skalieren und was Sie nach der Expansion erwarten können.

Vorbereitung des Teams und der Systeme

Die nächste Strategie besteht darin, sicherzustellen, dass Ihr Team und Ihr Softwaresystem gut auf die Umstellung vorbereitet sind. Oft ist ein internes Team in seinen Prozessen gefestigt und zögert, sich auf neue Arbeitsabläufe einzulassen.

Sie müssen es ihnen leicht machen, indem Sie ihre Bedenken anhören, Workshops oder Schulungen durchführen und die neuen Prozesse mit ihnen besprechen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre derzeitige Teamstruktur und Ihre Arbeitsabläufe für einen höheren Entwicklungsumfang optimiert sind.

Ist dies nicht der Fall, sollten Sie die Einführung neuer Arbeitsabläufe und Methoden auf der Grundlage Ihrer Bedürfnisse in Betracht ziehen. Bevor Sie jedoch Änderungen vornehmen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Team mit den Änderungen einverstanden ist.

Die richtigen technologischen Entscheidungen treffen

Größere Technikteams brauchen die Unterstützung durch bessere, effizientere Lösungen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre neuen Teammitglieder die richtigen Tools auswählen, die ihnen die Arbeit erleichtern sollen. A tag im Leben eines Softwareentwicklers besteht bereits aus vielen technischen Aktivitäten; ihr Software-Stack sollte ihre Produktivität nicht beeinträchtigen.

Automatisieren Sie sich wiederholende und zeitaufwändige Prozesse, integrieren Sie eine Standard-Kommunikationsplattform und beschaffen Sie sich eine zentralisierte Projektmanagement-Software, um den Zeit- und Arbeitsaufwand für administrative Aufgaben zu reduzieren. ClickUp ist die perfekte Lösung, um dies zu erreichen. Die All-in-One-Funktionen für Zusammenarbeit und Produktmanagement, kombiniert mit Vorlagen und Automatisierung, machen Ihre täglichen Aufgaben effizienter. Vertrauen Sie dieser Plattform die Verwaltungsaufgaben an, damit sich Ihre Entwickler auf umsatzorientierte Aufgaben konzentrieren können!

Effiziente Kodierungspraktiken integrieren

Bei der Softwareentwicklung geht Qualität immer vor Quantität. Hochwertiger Code garantiert eine effiziente Leistung der Lösung. Um dies zu gewährleisten, sollten Sie den Entwicklern branchenübliche Kodierungspraktiken vorgeben.

Ermutigen Sie die Entwickler, sich mit den Codierungsrichtlinien auseinanderzusetzen, um eine bessere Codestruktur, Effizienz, Zusammenarbeit und vieles mehr zu erreichen.

Wählen Sie Projekt- und Produktleiter

Mit zunehmender Anzahl von Projekten werden Sie mehr Führungspositionen zu besetzen haben, z. B. Teamleiter, Projektmanager, Produktmanager usw. Es ist eine gute Idee, Kandidaten für Führungspositionen aus dem eigenen Team auszuwählen.

Sie können auch geeignete Kandidaten für diese Rollen anheuern, wenn Ihr Team klein ist und nicht über genügend Erfahrung verfügt. Die Ernennung von engagierten Teamleitern stellt sicher, dass Ihre Schlüsselaufgaben während der Skalierung gut bewältigt werden. Dies hilft auch, Talentlücken zu überbrücken, die Arbeitsabläufe zu organisieren und den technischen Teams Struktur zu geben.

Optimierung der Entwicklungsprozesse

Entwicklungsprozesse sind in der Regel auf die Größe und den Bedarf des Teams zugeschnitten. Wenn diese zunehmen, müssen Sie auch den gesamten Workflow Ihrer Entwicklungsprozesse verbessern. Beseitigen Sie Silos, automatisieren Sie Aufgaben und unterteilen Sie größere Projekte in dynamische Aufgaben, um eine effizientere Leistung zu erzielen.

Integrieren Sie fortschrittliche Tools in Ihren Arbeitsablauf und richten Sie neue, bedarfsgerechte Prozesse ein, wie z. B. Sprint-Planung, Reviews, QA-Runden, tägliche Standups und so weiter. Sie müssen auch Rückstände überwachen und sie Experten zuweisen, um ein klareres und schnelleres Entwicklungssystem zu schaffen.

Ein KI-gestütztes Tool kann Ihnen bei diesen Aufgaben helfen. ClickUp Gehirn ist Ihre Komplettlösung zur Optimierung von Geschäftsprozessen, um Zeit zu sparen und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Mit den KI-Funktionen von ClickUp können Sie Aufgaben zuweisen, den Fortschritt verfolgen, Zeitpläne und Aktualisierungen automatisieren und vieles mehr. ClickUp Brain automatisiert beispielsweise sich wiederholende Aufgaben wie Dateneingabe und Terminplanung, so dass sich die Entwickler auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Verbesserung der Kommunikationskanäle

Änderungen in der Teamgröße und -struktur können automatisch zu Änderungen in den Kommunikationsmethoden führen. Vor allem wenn Sie externe Mitarbeiter oder Entwicklungsteams einstellen, müssen Sie effiziente Kommunikationskanäle für Echtzeit-Updates finden. ClickUp-Chat ist ein intelligenter Kommunikationskanal, den Sie für wachsende Software-Teams nutzen können. Mit diesem Tool können Sie die Teamkommunikation unter einem Dach vereinen, Aktualisierungen austauschen, Ressourcen verknüpfen und in Echtzeit über Aktionspunkte und Aufgabenzuweisungen zusammenarbeiten.

zusammenarbeiten in Echtzeit mit ClickUp Chat

Agil bleiben

Die agile Methodik eignet sich am besten für skalierbare, agile Teams. Stellen Sie also sicher, dass Sie bei Agile bleiben, während Ihr Entwicklungsteam wächst. Das bedeutet, dass Sie Ihre Teammitglieder befähigen müssen, mit einem gewissen Grad an Selbstorganisation und Unabhängigkeit zu arbeiten.

Agile ist ein funktionsübergreifender Ansatz, der auf geteilter Verantwortung beruht, so dass Ihr Team seine Ziele durch effektive Zusammenarbeit und Überprüfungszyklen erreichen kann. Auf diese Weise können Sie Aufgaben nach Prioritäten ordnen und mit denjenigen beginnen, die Ihrem wachsenden Team innerhalb eines bestimmten Budgets und Zeitraums den größten Nutzen bringen.

analysieren Sie Aufgabenstatus, Zuweiser, Priorität und Aufwand, um wertvolle Erkenntnisse über den Fortschritt Ihres Teams mit ClickUp zu gewinnen ClickUp für agile Teams bietet verschiedene Funktionen, die Ihren agilen Arbeitsablauf optimieren können, darunter Sprint-Management, Sprint-Berichte, anpassbare Ansichten und Automatisierung. Visualisieren Sie agile Workflows und Sprints, um Einblicke zu gewinnen, den Fortschritt zu überwachen und mögliche Hindernisse zu erkennen. Mehrere Ansichten wie Kanban-Boards, Listen und Kalender helfen Ihnen, den Aufgabenfluss weiter zu optimieren. Sie können auch Automatisierungen einrichten, um unerledigte Aufgaben in den nächsten Sprint zu verschieben, den Status von Aufgaben zu aktualisieren oder Teammitglieder zu benachrichtigen.

Diese verbesserte Sichtbarkeit und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben helfen Software-Teams bei der Anpassung von Workflows, während sie effizient skalieren.

Personalaufstockung in Betracht ziehen

Anstatt alle Stellen auf einmal zu besetzen, können Sie für die Skalierung des Bedarfs auch Personalverstärkung in Betracht ziehen. Auf diese Weise können Sie vorübergehend externe Mitarbeiter einstellen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Dieser Ansatz eignet sich am besten für kleine Teams, die ihr Angebot erweitern möchten, aber unsicher sind, was die Produkt- und Umsatzkanäle angeht.

Die Personalverstärkung hilft Unternehmen, auf spezielle Fähigkeiten und Erfahrungen zuzugreifen, ohne sich langfristig zu binden. Es ist auch eine flexible Möglichkeit, Ihr Team je nach Projektanforderungen zu vergrößern oder zu verkleinern. Externe Ingenieure bringen neue Perspektiven und Talente ein, die die Qualität und Innovation Ihres Projekts verbessern können.

Sie müssen nur sicherstellen, dass die externen Mitarbeiter mit den Werten und Anforderungen Ihres Unternehmens übereinstimmen und reibungslos mit Ihrem bestehenden Team zusammenarbeiten.

Fortschrittskontrolle in Echtzeit

Die Skalierung eines Softwareteams ist ein aufwändiger Prozess, der einen geeigneten Plan und Ablauf erfordert. Bei der Durchführung von Skalierungsaufgaben ist es wichtig zu überwachen, wie sich neue Mitarbeiter und Prozesse in die bestehende Struktur einfügen.

Dies kann mithilfe von Projektmanagementplattformen und -vorlagen geschehen, um die nächsten Schritte klar zu umreißen. Sie können verwenden wachstumsplan-Vorlagen um eine Skalierungsstrategie mit Aufgaben, Teilaufgaben, Ressourcen und Terminen zu erstellen. Dies hilft, Ihrem Plan eine Struktur zu geben und sorgt für Transparenz bei allen, die an der Veränderung beteiligt sind.

mit der Gantt-Ansicht von ClickUp können Sie sich ein umfassendes Bild von den Projektabhängigkeiten und dem Gesamtfortschritt machen

Sie können den Fortschritt auch in Echtzeit über einsichtsorientierte Dashboards und Ansichten verfolgen. ClickUp's 15+ Ansichten bieten vollständig anpassbare Ansätze für Aufgabenmanagement, Projektverfolgung und Workflow-Visualisierung. Von der einfachen Listenansicht, die Aufgabenänderungen sofort widerspiegelt, bis hin zur dynamischen Kalenderansicht, die Fristen verfolgt, bietet jede Ansicht einen einzigartigen Einblick in den Zustand Ihres Projekts.

mit ClickUp Dashboards erhalten Sie einen klaren und aktuellen Überblick darüber, wo Ihr Team zu jedem Zeitpunkt steht

Zusätzlich, ClickUp Dashboards ermöglicht es Ihnen, Arbeit zu priorisieren, die Teamleistung zu verbessern und Sprints für maximale Produktivität zu verwalten. Mit Dashboards können Sie Daten nach bestimmten Kriterien wie Zuweiser, Priorität oder Projekt filtern. So können Sie auf bestimmte Bereiche zoomen und sehen, wie sich der Fortschritt innerhalb dieser Segmente entwickelt.

Fehler, die bei der Skalierung von Softwareentwicklungsteams vermieden werden sollten

Skalierungsstrategien für die Softwareentwicklung können Ihnen helfen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, aber Sie müssen dabei die folgenden häufigen Fehler vermeiden:

Mehr Entwickler mit schnellerer Entwicklung gleichsetzen

Oft denken Projektleiter und Produktverantwortliche, dass die Einstellung von mehr Mitarbeitern zu einem schnelleren Entwicklungszyklus führen wird. Dies kann zwar in einigen Fällen zutreffen, ist aber nicht effektiv, wenn man nicht richtig einstellt oder die Verantwortlichkeiten nicht entsprechend den Fähigkeiten aufteilt.

Wenn Ihrem Team beispielsweise eine QA-Ressource fehlt und Sie immer wieder Entwickler einstellen, bleiben Sie in der Überprüfungsphase stecken und verzögern Ihre Markteinführung. Stellen Sie also sicher, dass Sie Talente einstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen und die fehlenden Fähigkeiten liefern können.

Vernachlässigung von Mitarbeiterschulung und Kompetenzentwicklung

Unabhängig davon, wie qualifiziert und erfahren Ihre Mitarbeiter sind, müssen sie in neuen Tools, Soft Skills und Prozessen geschult werden. Regelmäßige Schulungs- und Weiterbildungsinitiativen können für Ihr Softwareteam nur von Vorteil sein.

Mit zunehmendem Bedarf und Projektanforderungen können diese Schulungen als Standardsetzer innerhalb des Teams dienen und sicherstellen, dass alle Ihre Mitarbeiter einheitlich im Rahmen Ihres Unternehmensauftrags und -rahmens arbeiten.

Skalierbarkeit bei der Architekturplanung berücksichtigen

Jedes Softwareunternehmen hat das Ziel, im Laufe der Zeit zu wachsen und zu expandieren. Daher sollten Sie bei der Planung der anfänglichen Architektur Ihres Softwareteams immer auch die Skalierbarkeit berücksichtigen. Dadurch wird es einfacher, den Betrieb in Zukunft zu erweitern, ohne die Kerninfrastruktur ersetzen zu müssen.

Wenn die primäre Architektur gleich bleibt, fällt es den Entwicklern leichter, sich an veränderte Anforderungen anzupassen. Wird die Skalierbarkeit bei der Architekturplanung übersehen, sind Sie möglicherweise gezwungen, die Codebasis und das Servermodell in Zukunft komplett zu ändern, was zu einem Verlust an Zeit und Geld führt.

Skalieren Sie Ihr Software-Team jetzt

Die Einnahmen aus dem Softwaregeschäft sind so hoch wie nie zuvor und werden Prognosen zufolge folgende Werte erreichen 698,80 Milliarden USD im Jahr 2024. Aufstrebend technische Trends von größeren Projekten werden den Markt weiter ankurbeln. In einem derartigen Wettbewerbsumfeld kann die Frage, wie man ein Softwareteam effizient skalieren kann, zu höheren Einnahmen führen.

Bleiben Sie nicht in Planungsschleifen und Verzögerungen stecken, sondern geben Sie Ihrem Softwareentwicklungsteam mit den besten agilen Tools und Kommunikationskanälen den richtigen Anstoß für leistungsstarke Projekte. ClickUp ist ein effizientes Projektmanagement-Werkzeug für den Aufbau und die Aufrechterhaltung von Hochleistungsteams mit einem Fundament aus Zusammenarbeit, Zielsetzung und kontinuierlicher Verbesserung für maximale Produktivität. Registrieren Sie sich für ein kostenloses Konto jetzt!