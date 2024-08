10 beste Projektmanagement-Software in Australien

In meinen Anfängen als Projektleiter hatte ich oft Schwierigkeiten, detaillierte Projektpläne zu erstellen und alle Teammitglieder unter einen Hut zu bringen. Dies hielt mich davon ab, klare Ziele festzulegen und den Fortschritt zu messen, was zu zahlreichen Verzögerungen und schlechter Arbeitsqualität führte.

Indem ich jedoch die richtigen Projektmanagement-Tools konnte ich meinem Team helfen, in allen Projektphasen, von der Planung über die Ausführung bis hin zur Realisierung und Produktivität, beste Arbeit zu leisten.

Möchten Sie die Projektplanung und -zusammenarbeit vereinfachen und gleichzeitig die Produktivität Ihres Teams steigern? Dann sind Sie hier genau richtig.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Projektmanagement-Programme in Australien vor, mit denen Sie die Planung, Terminierung, Zusammenarbeit und Aufgabendelegation verbessern können.

Worauf sollten Sie bei Projektmanagement-Software in Australien achten?

Viele australische Unternehmen fügen ihrer Technologie fortschrittliche Projektmanagement-Software hinzu, um die Zusammenarbeit zu optimieren, potenzielle Risiken zu erkennen, Chancen zu maximieren, Projektdokumente zu verwalten und die Produktivität zu steigern.

Die australische Ausgabe des State of Project Management Report bietet einige einzigartige Einblicke in diese Entwicklung hin zu Projektmanagement-Software:

"Die termingerechte Projektabwicklung ist in den letzten zwei Jahren zurückgegangen, wahrscheinlich aufgrund von Fachkräftemangel, Unterbrechungen der Lieferkette und anderen wirtschaftlichen Zwängen. Die Metriken zur Übereinstimmung mit den Geschäftszielen sind stabil, was von Widerstandsfähigkeit und Ausdauer _ in schwierigen Zeiten zeugt

The State of Project Management Report in Australien Ausgabe 2022

In Anbetracht der besonderen Herausforderungen in der australischen Region, wie z. B. Unterbrechungen der Versorgungskette, sind Sie vielleicht verwirrt, welches Projektmanagement-Tool Sie wie einsetzen sollten.

Ich war auch einmal in Ihrer Lage und weiß, wie ärgerlich das ist. Deshalb möchte ich einige wesentliche Aspekte hervorheben, die Sie beachten müssen, wenn Sie auswahl einer Projektmanagement-Software für Ihr Unternehmen:

End-to-End-Transparenz: Ein robustes Projektmanagement-Tool bietet eine zentralisierte Teamkommunikation und einen einzigen Arbeitsbereich für das Team, um alle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen

Ein robustes Projektmanagement-Tool bietet eine zentralisierte Teamkommunikation und einen einzigen Arbeitsbereich für das Team, um alle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen Anpassungsmöglichkeiten: Eine gute Projektmanagement-Software bietet Ihnenanpassbare Vorlagen, benutzerdefinierte Felder und verschiedene Ansichten zur Visualisierung der Arbeit

Eine gute Projektmanagement-Software bietet Ihnenanpassbare Vorlagen, benutzerdefinierte Felder und verschiedene Ansichten zur Visualisierung der Arbeit Benutzerfreundlichkeit: Sie müssen ein Projektmanagement-Tool auswählen, das Sie schnell übernehmen und in Ihrem Unternehmen ohne umfangreiche Schulungen einführen können

Sie müssen ein Projektmanagement-Tool auswählen, das Sie schnell übernehmen und in Ihrem Unternehmen ohne umfangreiche Schulungen einführen können Skalierbarkeit und Preispläne: Bietet die Plattform flexible oder vorhersehbare Preispläne? Wenn ja, ist das ein großes Plus

Bietet die Plattform flexible oder vorhersehbare Preispläne? Wenn ja, ist das ein großes Plus Datensicherheit : Achten Sie vor der Auswahl des Projektmanagement-Tools auf Sicherheitsfunktionen wie Verwaltungskontrollen, Datenverschlüsselung, Compliance und Datenschutzberechtigungen, damit Sie Gesetze wie den Privacy Act 1988 (Datenschutzgesetz) besser einhalten können

: Achten Sie vor der Auswahl des Projektmanagement-Tools auf Sicherheitsfunktionen wie Verwaltungskontrollen, Datenverschlüsselung, Compliance und Datenschutzberechtigungen, damit Sie Gesetze wie den Privacy Act 1988 (Datenschutzgesetz) besser einhalten können Integration mit bestehenden Tools: Prüfen Sie immer, ob die von Ihnen gewählte Software mit beliebten Apps und Diensten wie Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox oder anderen von Ihnen verwendeten integriert werden kann

Die besten 10 Projektmanagement-Software in Australien im Jahr 2024 zu verwenden

Wenn Sie mit mehreren Projekten, Aufgaben und Personen jonglieren müssen, kann eine geeignete Projektmanagement-Software helfen. Allerdings muss das Tool auf Ihre individuellen Unternehmensziele und -anforderungen abgestimmt sein.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, habe ich eine Liste der besten Projektmanagement-Software in Australien zusammengestellt, basierend auf den wichtigsten Funktionen, Nachteilen, Preisen und Kundenrezensionen:

1. ClickUp: Am besten für Projektplanung und Zusammenarbeit

entwickeln Sie einen effizienten Arbeitsablauf mit den ClickUp-Projektmanagementlösungen, um die Kommunikation zu erleichtern und die Produktivität zu steigern

Mit ClickUp's Projekt Management Lösung können Sie Ihre Arbeitsabläufe an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Die benutzerdefinierten Felder ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt zu sehen, die Arbeit zu sortieren und zu filtern, je nach den Bedürfnissen Ihres Teams. So können Sie feststellen, wer gute Leistungen erbringt und wer Feedback benötigt, um sich zu verbessern.

Ein weiterer guter Grund, ClickUp als Projektmanagement-Software in Australien zu verwenden, ist, dass es das gesamte Team mit seinen verbundenen Workflows zusammenbringt, einschließlich ClickUp Docs , ClickUp-Whiteboards , ClickUp Chat Ansichten , und ClickUp Dashboards .

Sobald alle Beteiligten verbunden sind, können Sie ganz einfach Aufgaben erstellen und sie den Teammitgliedern zuweisen. Andere Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp umfassen Kommentar-Threads, Unteraufgaben auf der Grundlage von Projektbeschreibungen, Aufgabenfälligkeitsdaten und mehr.

mit ClickUp Whiteboards die richtigen Probleme angehen_

ClickUp beste Eigenschaften

Mobile Apps: Verwenden Sie die iOS- und Android-Apps von ClickUp, um nahtlos zusammenzuarbeiten, Aufgaben zu aktualisieren, auf Dashboards zuzugreifen, auf Kommentare zu antworten und vieles mehr

Verwenden Sie die iOS- und Android-Apps von ClickUp, um nahtlos zusammenzuarbeiten, Aufgaben zu aktualisieren, auf Dashboards zuzugreifen, auf Kommentare zu antworten und vieles mehr Zusammenarbeit in Echtzeit: Greifen Sie auf die Dashboards von ClickUp zu, um alle Ihre Teammitglieder zu überwachen, Brainstorming zu betreiben, Notizen hinzuzufügen und Ihre besten Ideen in Echtzeit zu teilen

Greifen Sie auf die Dashboards von ClickUp zu, um alle Ihre Teammitglieder zu überwachen, Brainstorming zu betreiben, Notizen hinzuzufügen und Ihre besten Ideen in Echtzeit zu teilen Angepasste Dashboards: Erstellen Sie ein Dashboard, um Ihre Projekte in flexible Daten, Diagramme, Grafiken und Listen zu verwandeln, die auf Ihre Unternehmensziele zugeschnitten sind

Erstellen Sie ein Dashboard, um Ihre Projekte in flexible Daten, Diagramme, Grafiken und Listen zu verwandeln, die auf Ihre Unternehmensziele zugeschnitten sind Rationalisierung von Aufgaben und Projekten: Erhalten Sie sofortige, präzise und kontextbezogene Antworten mitClickUp Gehirn, das agile Methoden nutzt, um Aufgaben, Dokumente, Menschen und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens mit KI zu verbinden

Erhalten Sie sofortige, präzise und kontextbezogene Antworten mitClickUp Gehirn, das agile Methoden nutzt, um Aufgaben, Dokumente, Menschen und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens mit KI zu verbinden Filter speichern: Sie erhalten eine Option zum Speichern von Filtern, die hohe Priorität haben und überfällig sind. Das Beste daran ist, dass Sie die Ansichtseinstellungen für diese Filter auf "Ich" oder "Team" ändern können

polieren Sie Ihre Kommunikation auf und sparen Sie Zeit mit ClickUp Brain

ClickUp Einschränkungen

Gäste können keine Dashboards und Dashboard-Ansichten erstellen

Bei Hunderten von Mitarbeitern kann die Plattform unübersichtlich und schwer zu navigieren sein

ClickUp Preise

Kostenlos: Für immer

Für immer Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat hinzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9500+ Bewertungen)

4.7/5 (9500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4100+ Bewertungen)

Pro-Tipp: Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für den Projektstatusbericht können Sie effizient über den Status Ihrer Projekte informieren und sicherstellen, dass alle Beteiligten gut informiert sind.

Erstellen Sie einen detaillierten und leicht verständlichen Projektstatusbericht mit der ClickUp Vorlage für den Projektstatusbericht

Diese Vorlage herunterladen Mit unserer Vorlage können Sie:

1. Organisieren Sie Ihren Alltag mit Etiketten, Filtern und Aufgabenansichten

2. Überwachen Sie den Fortschritt mit automatischen Diagrammen und Grafiken

3. Teilen Sie die neuesten Updates zu Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Budget

Diese und weitere branchenspezifische Vorlagen finden Sie in unserem vorlagen-Repository .🌻

via Kantata Kantata ist eine exzellente Plattform, die alle verschiedenen Teile Ihres Projekts an einem Ort organisiert. Sie sorgt dafür, dass Sie Ihr Budget einhalten und auf dem richtigen Weg bleiben, um bessere Ergebnisse für Ihre Kunden zu erzielen.

Ich finde die Projektkalkulations- und Prognosetools hilfreich, da sie mir eine präzise Planung und Risikominimierung ermöglichen. Mit allen Projektportfolio-Informationen in einem Dashboard können Sie die Abläufe optimieren und die Ressourcenzuweisung verbessern.

Kantata beste Eigenschaften

Echtzeit-Informationen über die tatsächlichen Kosten jedes Projekts mithilfe der Projektbuchhaltungsfunktion

Anzeige aller Projektänderungen in Echtzeit und Aufzeigen von Best-Fit-Matches für eine kompetentere Personalbesetzung

Erstellung von mehr als 60 dienstleistungsspezifischen Berichten

Verschaffen Sie sich ein vollständiges Bild über den prognostizierten Bedarf, den prognostizierten Umsatz, die Margen und die Ressourcenkapazität

Einschränkungen von Kantata

Es kann schwierig sein, die Anzahl der Stunden zu erkennen, die für fakturierbare und nicht fakturierbare Aufgaben in einem Projekt aufgewendet wurden

Es liefert keine Informationen darüber, wie viele Stunden ein Teammitglied für ein Projekt aufgewendet hat.

Kantata Preise

Individuelle Preisgestaltung je nach Unternehmensgröße und Branche.

Kantata Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1400+ Bewertungen)

4.2/5 (1400+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

3. Monday.com: Das Beste für die Verfolgung des Arbeitsfortschritts

via Monday.com Monday.com bietet zahllose Projektvorlagen und Werkzeuge, um Geschäftsabläufe zu optimieren, den Arbeitsfortschritt zu verfolgen und die Leistung jedes Teammitglieds zu überprüfen.

Wenn Sie wie ich ein visueller Organisator sind, werden Sie die Tafeln und anpassbaren Spalten viel hilfreicher finden, wenn es darum geht, Aufgaben zu trennen und Projektzeitpläne zu erstellen. Die Drag-and-Drop-Funktion macht es einfach, Änderungen im Handumdrehen vorzunehmen.

Darüber hinaus bietet Monday.com seinen Nutzern einen intuitiven, zentralisierten Arbeitsbereich für das gesamte Unternehmen. Sie erhalten einen vollständigen Überblick über alle Ihre Projekte, um Geschäftsziele zu erreichen, bessere Ergebnisse zu liefern und den Projekterfolg zu sichern.

Die besten Funktionen von Monday.com

Erhalten Sie sofortige Informationen über den Projektstatus und verwalten Sie die für den Projektabschluss erforderlichen Teamressourcen

Nutzen Sie kollaborative Tools wie @mentions und Kommentare, um die Kommunikation innerhalb jeder Aufgabe oder jedes Projekts zu zentralisieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit verschiedenen Widgets, wie z.B. dem Batterie-Widget, für eine visuelle Darstellung Ihres Fortschritts

Automatisieren Sie alles, von Aufgabenzuweisungen, Benachrichtigungen und Workflow-Integrationen mit Ihren bevorzugten Tools, wie Slack oder GitHub

Monday.com Einschränkungen

Die Unmöglichkeit, die Einstellungen des Boards für verschiedene Nutzerdemografien anzupassen, ist ein bemerkenswerter Nachteil

Monday.com Preise

Kostenlos: 14-Tage-Testversion

14-Tage-Testversion Basic dev: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Standard-Entwicklung: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Profi-Version: $24/Monat pro Nutzer

$24/Monat pro Nutzer Enterprise dev: Kontaktieren Sie das Verkaufsteam

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (10,000+ Bewertungen)

4.7/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,700+ Bewertungen)

4. Freshbooks: Am besten für die Erstellung von Rechnungen

via Freshbooks Freshbooks ist ein All-in-One

projektverwaltung

system, das ausschließlich für Kleinunternehmer und ihre Teams entwickelt wurde, um die Produktivität zu steigern.

Es bietet einen webbasierten, zentralen Speicherplatz für Dateien. So müssen Sie sich nicht durch E-Mail-Ketten wühlen, um Anhänge zu finden.

Was mich besonders beeindruckt hat, sind die Funktionen für die Zusammenarbeit mit Kunden. Mit dem Tool können Sie Kunden ganz einfach Zugang zu den Dateien geben, indem Sie sie zu einem Projekt einladen. Dies kann den Feedback-Prozess vereinfachen, insbesondere für Agenturen für digitales Marketing und ähnliche kleine Unternehmen.

Die besten Funktionen von Freshbooks

Verwenden Sie das Rentabilitäts-Widget, um eine Aufschlüsselung von Einnahmen, Kosten und nicht in Rechnung gestellten Stunden zu erhalten

Sie haben die Kontrolle darüber, auf welche Daten und Dateien Ihr Team zugreifen kann

Sie können alle Rechnungen und Ausgaben für ein bestimmtes Projekt einsehen

Automatischer Versand von Rechnungen nach einem Zeitplan; Sie müssen keine Zeit damit verschwenden, ähnliche Rechnungen für denselben Kunden zu erstellen

Einschränkungen von Freshbooks

Zusätzliche Kosten pro Monat, um ein neues Teammitglied hinzuzufügen

Nicht geeignet für große Unternehmen, die die Plattform und die Berichte individuell anpassen möchten

Freshbooks Preise

Kostenlos: 30-Tage-Testversion

30-Tage-Testversion Lite: $12.00/Monat

$12.00/Monat Plus: $18.00/Monat

$18.00/Monat Premium: $25/Monat

$25/Monat Auswählen: Kontaktieren Sie das Verkaufsteam

Freshbooks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,300+ Bewertungen)

Wussten Sie schon? Mehr als

44% der australischen Projektleiter

nutzen KI, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Von der Zusammenfassung von Besprechungen und Gesprächen bis hin zur Automatisierung von Projektaktualisierungen - eine KI-gestützte Arbeitsmanagement-Plattform kann Ihnen helfen

die Produktivität um satte 40 % zu steigern

.

5. Microsoft Project: Am besten geeignet für die Verfolgung von Abhängigkeiten, Kosten und Komplexität

/via_ Microsoft-Projekt Microsoft Project ist eine der beliebtesten Projektmanagement-Plattformen, die die Verwaltung komplexer Projekte erleichtert. Es bietet eine dynamische Planung, mit der Sie Ihre Projekte einfach nach dem erforderlichen Aufwand, der Projektdauer und den zugewiesenen Teammitgliedern planen können.

Mir gefallen die interaktiven Dashboards, mit denen ich den Gesamtstatus und die Details der Projekte und Programme mithilfe der Power-BI-Visualisierung einsehen kann.

Obwohl die visuelle Oberfläche und einige Funktionen im Vergleich zu den Alternativen komplex erscheinen mögen, ist Microsoft Project ein zuverlässiges Tool, das sich am besten für die Planung von Großprojekten oder Unternehmensprojekten eignet. Mit der Verknüpfungsfunktion lassen sich komplizierte Abhängigkeiten leicht verfolgen.

Die besten Funktionen von Microsoft Project

Überprüfen Sie alle anstehenden Fälligkeitstermine, Fortschritte und Hindernisse mit Hilfe der Gantt-Timeline-Ansicht

Verwenden Sie die Projektportfoliomanagementfunktion, um Projekte und Portfolioinvestitionen zu planen, zu priorisieren und zu verwalten

Fordern Sie Ressourcen an und binden Sie sie ein, damit Ihre Projekte immer angemessen besetzt sind

Bieten Sie Heatmaps an, mit denen Sie über- und unterausgelastete Ressourcen schnell identifizieren können, um sie entsprechend zu optimieren

Einschränkungen von Microsoft Project

Es ist nur für einzelne Projekte optimiert

Begrenzte Integrationen außerhalb von Microsoft

Preise für Microsoft Project

Microsoft Planner: Enthalten in Microsoft 365

Enthalten in Microsoft 365 Planner Plan 1: $10,5/Monat pro Benutzer

$10,5/Monat pro Benutzer Planner Plan 3: 29,5 $/Monat pro Benutzer

29,5 $/Monat pro Benutzer Planner Plan 5: $54/Monat pro Benutzer

Microsoft Project Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (1.600+ Bewertungen)

4/5 (1.600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,800+ Bewertungen)

6. Confluence: Am besten für offene Kommunikation

via Zusammenfluss Mit Confluence können Sie Ihre team an den Projektplänen ausrichten vom Anfang bis zum Start. Confluence-Whiteboards bieten Teams einen kollaborativen Raum für Brainstorming, Visualisierung und die Umsetzung von Ideen in Aktionen in Echtzeit.

Diese KI-basierte Plattform hilft Ihnen, kontextbezogene, verlässliche Informationen zu finden und unternehmensspezifischen Jargon und Akronyme schnell zu übersetzen oder zu definieren.

Sie können auch die Confluence Mobile App verwenden, um auf Projektpläne, Wissensartikel, Einblicke in den Projektfortschritt und vieles mehr zuzugreifen.

Confluence beste Eigenschaften

Bietet durchgängige Projektmanagement-Funktionen, die es einfach machen fürprojektleiter informationen auszutauschen und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen

Einladen von Benutzern und Ändern von Berechtigungen, damit Räume und Seiten mit den richtigen Personen geteilt werden

Ermöglichen Sie Teammitgliedern die Zusammenarbeit in Echtzeit, indem Sie Seiten erstellen und bearbeiten und andere markieren

Integration mit Atlassian-Produkten, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart und Draw.io

Confluence-Einschränkungen

Die native Zeiterfassungsfunktion ist recht einfach

Es bietet keine Kanban-Board- oder Budgetierungstools

Confluence Preise

Kostenlos: Für immer für 10 Benutzer

Für immer für 10 Benutzer Standard: $4.89/Monat pro Benutzer

$4.89/Monat pro Benutzer Premium: $8.97/Monat pro Benutzer

$8.97/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie das Verkaufsteam

Confluence Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4./1 (3,700+ Bewertungen)

4./1 (3,700+ Bewertungen) Capterra: 4,5/5 (3.300+ Bewertungen)

7. Asana: Am besten für die visuelle Projektverfolgung

/via *[{\an8}Asana](https://asana.com/?noredirect)* Asana ist ein hervorragendes Tool, das Ihre Projekte in Abschnitte und Unterabschnitte unterteilt und über Dashboards verfügt, damit Sie die Projektaktualisierungen in Echtzeit sehen können. Es ist ein vielseitiges Tool, das für Unternehmen aller Größenordnungen konzipiert wurde und zahlreiche Funktionen zur Arbeitsorganisation, Ressourcenverwaltung und eine attraktive Benutzeroberfläche bietet.

Mit diesem Tool können Sie auch To-Do-Listen und Erinnerungen erstellen, damit Sie keine Fristen verpassen. Darüber hinaus können Sie anstehende Fälligkeitstermine, die Namen Ihrer Kollegen, Anweisungen zu verschiedenen Aufgaben und Kommentare zu Elementen hinzufügen.

Mir gefällt besonders die Integrationsfunktion von Asana, mit der ich Anfragen aus E-Mails oder Kommunikationskanälen wie Slack und Microsoft Teams erstellen kann.

Asana-Funktionen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um sofort zu sehen, welche Ziele auf dem richtigen Weg sind und welche nicht

Verknüpfung von Berichtsdaten aus Salesforce, um Echtzeit-Updates zu Geschäften, Leads und mehr zu erhalten

Nutzen Sie AI (Asana Intelligence), um Blockaden leicht zu erkennen und den effizientesten Weg zu finden

Berechnen Sie, wie lange die Arbeit dauern wird, damit Sie Initiativen auf der Grundlage von Daten und nicht von Vermutungen ergreifen können

Einschränkungen von Asana

Es bietet keine Funktionen zur Zeiterfassung

Die Plattform erlaubt nur den Export von Dateien in den Formaten JSON und CSV.

Preise für Asana

Kostenlos: Für immer

Für immer Starter: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Erweitert: $24.99/Monat pro Benutzer

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

4.3/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

8. Idee: Am besten geeignet für die Organisation all Ihrer internen und kundenorientierten Arbeit

via Notion Mit Notion können Sie jedem Projekt eine Kalenderansicht hinzufügen, damit Sie keine Besprechungen oder Fristen verpassen. Diese Plattform ermöglicht es den Nutzern, ihre eigenen Prioritätsetiketten und Status-Tags zu erstellen, damit jedes Team einen perfekten Arbeitsablauf ohne Hindernisse hat.

Dieses Tool bietet verschiedene Filter. Mit ihnen können Sie nur Aufgaben auswählen, die Ihnen zugewiesen sind, oder Elemente, die als dringend gekennzeichnet sind. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Kreativteams alles von einer Plattform aus planen, ausführen, verfolgen und organisieren.

Notions Vorlagenbibliotheken sind besonders hilfreich für vielbeschäftigte Projektmanager wie mich, die nicht jedes Mal bei Null anfangen wollen. Ich habe auch Notion AI ausprobiert, um Projektskizzen und Zusammenfassungen zu erstellen, und wurde nicht enttäuscht!

Notion beste Eigenschaften

Einfaches Verknüpfen mit anderen Seiten; Sie müssen nur @ eingeben, um Ihre Notizen oder Roadmap in einem Dokument zu verknüpfen

Automatische Aktualisierung von Inhalten an mehreren Stellen durch die Funktion "Synced Blocks", so dass die Änderungen überall angezeigt werden

Mithilfe von KI kann es in zahlreichen Sprachen schreiben, z. B. in Japanisch, Deutsch, Spanisch und anderen

Ausblenden oder Erweitern umfangreicher Projektdaten mit der Funktion "Collapsing Arrows

Einschränkungen von Notion

Mit der kostenlosen Version können Sie Bilder, Videos und Dateianhänge bis zu 5 MB hochladen, was weniger ist und einige der erweiterte Projektmanagement-Funktionen

Die Exportoptionen sind extrem begrenzt

Notion Preise

Frei: Für immer

Für immer Plus: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,000+ Bewertungen)

4.7/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (15 Bewertungen)

"Australische Unternehmen wollen ihre Organisation reformieren, um den Herausforderungen wie der digitalen Transformation, dem Talentmangel und dem Fokus auf ESG-Integration zu begegnen. Es besteht ein zunehmender Bedarf an komplexen Programmen, Change Management und organisatorischen Transformationsdienstleistungen, die starke Führungs- und zwischenmenschliche Fähigkeiten im Bereich des Projekt- und Programmmanagements unterstützen und verbessern." Angus Reynolds partner, Transformationsprogramm-Management, KPMG Australien

via Jira Jira ist eine übergreifende Plattform, die Jira Software, Jira Core und Jira Work Management umfasst. In Kombination bietet sie Unterstützung bei der Arbeitsverwaltung für Unternehmen aller Größen.

Das Tool ermöglicht Teams die Erstellung und Anpassung von Arbeitsabläufen auf der Grundlage ihrer jeweiligen Anforderungen.

Jira zeichnet sich dadurch aus, dass es Teams ermöglicht, Probleme während des gesamten Entwicklungsprozesses zu priorisieren und zu verfolgen, insbesondere Bugs und andere Fehler. Mit den Verfolgungsfunktionen können Sie Beschreibungen, Anhänge und Kommentare zu Fehlerberichten hinzufügen, um die Kommunikation und den Kontext zu verdeutlichen.

Mithilfe der robusten Berichts- und Analysefunktionen können Sie den Projektstatus visualisieren, Trends erkennen und die Teamleistung verfolgen.

Jira beste Funktionen

Organisieren Sie Ihre Arbeit in einer einzigen Listenansicht, die Sie mit der Inline-Bearbeitungsfunktion einfach aktualisieren, sortieren und nach Prioritäten ordnen können

Visualisierung der Arbeit im Zeitverlauf und der Projekttermine mit der Kalenderansicht von Jira

Verwenden Sie Projekttafeln, um den Status der Aufgaben Ihrer Teammitglieder in jeder Phase des Arbeitsablaufs zu verfolgen

Analysieren Sie die Reihenfolge, in der das Projekt erledigt werden muss, damit Sie das Problem erkennen können, bevor es zu einem Hindernis wird, mit der Abhängigkeitsmanagement-Funktion

Einschränkungen von Jira

Die Wasserfall-Methodik wird nur schwer unterstützt

Übermäßige Anpassungen können zu komplexen Arbeitsabläufen führen, was die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigt

Jira-Preise

Kostenlos: Für immer

Für immer Standard: $7.16/Monat pro Benutzer

$7.16/Monat pro Benutzer Premium: $12,48/Monat pro Benutzer

$12,48/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie das Verkaufsteam

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (2,600+ Bewertungen)

4.1/5 (2,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

10. Zoho Projects: Am besten für Integrationen und erweiterte Berichtsfunktionen

via Zoho Zoho Projects ist eine der besten Projektmanagement-Software in Australien, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Projektabläufe durch Automatisierung, Anpassung und Integration zu optimieren. Sie kann Projekte aller Größen und Komplexitätsstufen bearbeiten.

Die Gantt-Diagramm-Funktion ermöglicht es Ihnen, große Projekte in kleine, überschaubare Abschnitte und umsetzbare Aufgaben zu unterteilen und Aufgabenlisten zu erstellen, um eine gründlichere Planung zu ermöglichen. Die Plattform verfügt außerdem über eine eingebaute Funktion, mit der Sie jede Minute Ihrer Arbeit aufzeichnen können, entweder manuell oder mit Timern.

Mir gefällt die eingebaute Chat-Funktion, das sogenannte Discuss-Modul, mit dem alle Projektgespräche innerhalb des vernetzten Arbeitsplatzes geführt werden können, so dass alle Informationen an einem Ort zusammenlaufen.

Die besten Funktionen von Zoho Projects

Verwenden Sie Zoho Invoice, um die Projektdauer zu erfassen und automatisch Rechnungen aus Ihren Zeiterfassungsbögen zu erstellen

Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Oberfläche, um neue Automatisierungen einfacher zu visualisieren und einzusetzen

Definieren Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und weisen Sie sie mit Zoho Projects den richtigen Personen zu

Einschränkungen von Zoho Projects

Zoho bietet keinen Zugriff auf die am häufigsten benötigte Software, einschließlich Google und Microsoft

Begrenzte benutzerdefinierte Felder

Preise für Zoho Projects

Kostenlos: 10-Tage-Testversion

10-Tage-Testversion Premium: $3,5/Monat pro Benutzer

$3,5/Monat pro Benutzer Enterprise: $7.5/Monat pro Benutzer

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,300+ Bewertungen)

Rationalisieren Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp

Die Wahl der besten Projektmanagement-Software in Australien hilft, die Projektplanung und -durchführung zu beschleunigen. Darüber hinaus ermöglichen diese Tools den Unternehmen ein flexibles Arbeiten, auch in schwierigen Zeiten, ohne die Produktivität und die Kommunikation innerhalb der Teams zu beeinträchtigen.

Mit ClickUp können Sie die Arbeitsabläufe Ihres Teams optimieren, indem Sie eine durchgängige Transparenz über Ihre Projekte schaffen. Von der Festlegung der richtigen Ziele über die Erstellung einer Projekt-Roadmap bis hin zur Überwachung von KPIs - ClickUp bietet alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um produktiv zu bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz eines Tools wie ClickUp Ihnen dabei helfen wird, Ihre Prioritäten nie aus den Augen zu verlieren und mehr Projekte schneller und im Rahmen des Budgets abzuschließen. Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp und rationalisieren Sie Ihr Projektmanagement für einen klareren Blick auf das Geschäft!