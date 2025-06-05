10 Excalidraw-Alternativen für die Zusammenarbeit am Whiteboard

Erinnern Sie sich noch an die guten alten Zeiten, als sich Teams in Konferenzräumen versammelten, brillante Ideen ausbrüteten und Projekte an Whiteboards besprachen?

Mit dem Aufkommen von Remote- und Hybridarbeit hat sich die Zusammenarbeit in Echtzeit von physischen Whiteboards auf virtuelle Whiteboards verlagert. Virtuelle Whiteboards wie Excalidraw sind großartige tools, um Ihre Ideen zu präsentieren und mit Ihren Teams Brainstorming zu betreiben.

Allerdings ist Excalidraw aufgrund bestimmter Einschränkungen möglicherweise nicht für jeden geeignet. So kann man beispielsweise immer nur eine Zeichnung gleichzeitig erstellen, was den Umfang der Diskussion einschränkt. Einige Benutzer bemängeln zudem, dass es dem Tool an Integrationsmöglichkeiten mangelt.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer zuverlässigen Excalidraw-Alternative sind, sind Sie hier genau richtig. Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Excalidraw-Alternativen und ihre Features.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind 10 Excalidraw-Alternativen, die jeweils für unterschiedliche Anforderungen geeignet sind: ClickUp – Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und Zusammenarbeit Draw.io – Am besten geeignet für kostenlose, webbasierte Diagrammerstellung Mural – Am besten geeignet für visuelle Zusammenarbeit und Brainstorming FigJam – Am besten geeignet für die Zusammenarbeit im Team und interaktive Sitzungen Lucidchart – Am besten geeignet für die Erstellung von Flussdiagrammen, Wireframes und Mindmaps InVision App – Am besten geeignet für Design-Prototyping und Wireframing Jamboard – Am besten geeignet für die Integration in Google Workspace Collaboard – Am besten geeignet für Sicherheit und Datenschutz beim Online-Whiteboarding Miro – Am besten geeignet für umfassende Online-Whiteboards und Team-Workflows DrawIsland – Am besten geeignet für schnelle Skizzen und einfache Diagramme

Worauf sollten Sie bei Excalidraw-Alternativen achten?

Die Nutzung eines Online-Whiteboards mag einfach erscheinen. Wenn Sie sich jedoch für eines mit einer umständlichen Benutzeroberfläche entscheiden, kann dies Ihre Arbeit doppelt so schwer machen. Hier sind einige wichtige Faktoren, die Sie bei der Suche nach Alternativen zu Excalidraw berücksichtigen sollten:

Zusammenarbeit in Echtzeit: Prüfen Sie Funktionen wie die gleichzeitige Bearbeitung, die Chat-Option, Kommentare zur Verteilung von Aufgaben und die Live-Cursor-Nachverfolgung

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie ein Tool, das intuitiv und einfach zu bedienen ist. Eine benutzerfreundliche Oberfläche sorgt für einen effizienten Workflow und verkürzt die Einarbeitungszeit für Sie und Ihr Team.

Anpassung : Suchen Sie nach Alternativen, die benutzerdefinierte Vorlagen, Farbschemata und Formen bieten

Sicherheit und Datenschutz: Bevorzugen Sie Tools, die eine End-to-End-Verschlüsselung bieten, um Ihre Daten zu schützen

Kosten: Bewerten Sie die Gesamtkosten alternativer tools, indem Sie sowohl einmalige Gebühren für Abonnements als auch Vorabkosten für zusätzliche Features berücksichtigen.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Die 10 besten Excalidraw-Alternativen

Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Excalidraw-Alternativen für eine bessere Zusammenarbeit im Workspace. Von fortschrittlichen Visualisierungsfunktionen bis hin zu schnellen benutzerdefinierten Anpassungsoptionen bieten diese Tools alles, was Ihr Team benötigt, um Ideen in die Tat umzusetzen.

1. ClickUp

Erste Schritte mit ClickUp Whiteboards Sparen Sie Zeit und erledigen Sie mehr mit ClickUp Whiteboards

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für das Projektmanagement, die verteilten Teams hilft, effizient zusammenzuarbeiten, smarter zu arbeiten und Zeit zu sparen. Die Whiteboard-Funktion von ClickUp bietet einen flexiblen Workspace für Brainstorming, Planung und die Umsetzung von Projekten. Sie können zeichnen, Ideen verknüpfen, Notizen schreiben sowie Bilder und Links hinzufügen, um effektiv zusammenzuarbeiten.

Ideen allein reichen jedoch nicht aus. Sie müssen Ihre Gedanken in konkrete Maßnahmen umsetzen. Hier helfen ClickUp Mindmaps – sie bringen Aufgaben und Ideen in Einklang.

Vereinfachen Sie komplexe Projekte, indem Sie Workflows und spezifische Aufgaben mit ClickUp Mindmaps darstellen

Sie können Mindmaps nutzen, um Ideen zu entwickeln, Strategien zu entwerfen und Roadmaps sowie agile Workflows zu erstellen. Dies hilft Ihnen, Aufgaben zu vereinfachen, indem Sie komplexe Projektpläne aufschlüsseln und Abhängigkeiten miteinander verknüpfen. Die ClickUp-Whiteboard-Vorlage „Processes Map“ ist beispielsweise eine gebrauchsfertige, benutzerdefinierte Vorlage, die sich auch hervorragend für Anfänger eignet. Damit können Sie Prozesse dem Team mithilfe einer visuellen Darstellung leicht vermitteln. Sie können außerdem Status, Felder und sogar Ansichten anpassen.

Diese Vorlage herunterladen Stellen Sie Workflows visuell dar, um Engpässe zu identifizieren und zu beseitigen – mit der Whiteboard-Vorlage „Processes Map“ von ClickUp

Wenn Sie Prozesse weiter vereinfachen möchten, nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Prozessablaufdiagramme. Sie hilft dabei, tägliche Prozesse zu visualisieren und den Fortschritt von Aufgaben einfach zu verfolgen.

Diese Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Prozesse und beheben Sie Probleme schnell mit der Prozessablauf-Diagramm-Vorlage von ClickUp.

Die besten Features von ClickUp

Visuelle Zusammenarbeit in Echtzeit: Freigeben Sie Ideen und Notizen und führen Sie die Nachverfolgung der Aktivitäten aller Team-Mitglieder durch, um Maßnahmen zu koordinieren

Verbinden Sie Aufgaben und Ideen: Planen und organisieren Sie Ihre Ideen und Aufgaben ganz einfach mit Planen und organisieren Sie Ihre Ideen und Aufgaben ganz einfach mit ClickUp Mindmaps . Sie können Mindmaps auf der Grundlage von Aufgaben oder Knoten erstellen und Ihre Projekte ganz einfach anordnen, indem Sie Bereiche in logische Pfade ziehen.

Passen Sie die Aufgabenverwaltung an: Schließen Sie die Lücke zwischen Idee und Umsetzung, indem Sie Schließen Sie die Lücke zwischen Idee und Umsetzung, indem Sie ClickUp-Aufgaben direkt von Ihren Whiteboards aus erstellen. Passen Sie Ihren Workspace an, indem Sie unterschiedliche Konventionen für verschiedene Aufgabentypen hinzufügen.

Erhalten Sie teilbare Links: Teilen Sie Whiteboards mit Clients oder Partnern außerhalb Ihres Workspaces, auch wenn diese kein ClickUp-Konto haben

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen: Probieren Sie gebrauchsfertige Whiteboard-Vorlagen für die Erstellung von Workflows und Flussdiagrammen, Concept Mapping, Reverse Brainstorming und Brainwriting aus.

Verbinden Sie Ihre Technologieplattform: Greifen Sie mit dem Greifen Sie mit dem Universal Search -Feature von ClickUp schnell auf Informationen aus ClickUp, verbundenen Apps oder lokalen Laufwerken zu.

Whiteboards formatieren: Erstellen Sie interaktive Whiteboards, indem Sie Text mit Bannern, Überschriften und Hervorhebungen formatieren. Fügen Sie außerdem mithilfe der Symbolleiste Elemente wie Formen und Verbindungslinien hinzu.

Limitierungen von ClickUp

Für manche Benutzer ist es zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, die ClickUp-Whiteboards zu verstehen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Draw.io

Draw.io ist ein vielseitiger Flussdiagramm-Generator und eine Online-Design-Software, die vor allem in Atlassian-Apps wie Confluence und Jira verwendet wird.

Sie können Netzwerkdiagramme, Flussdiagramme und Wireframes erstellen und vieles mehr. Die benutzerfreundliche Oberfläche mit zahlreichen Formen, Symbolen und benutzerdefinierten Anpassungsoptionen macht es zu einer der beliebtesten Excalidraw-Alternativen.

Die besten Features von Draw.io

Nutzen Sie die Funktion der Klassensuche, um relevante Diagramme zur Visualisierung von Workflows zu finden

Speichern Sie Ihre Diagrammdateien auf einer beliebigen Cloud-Plattform

Arbeiten Sie mit mehreren Mitgliedern des Teams in Echtzeit mit gemeinsamen Cursorn zusammen

Geben Sie ganz einfach Feedback, indem Sie Kommentare zu Bildern hinzufügen

Limitierungen von Draw.io

Möglicherweise treten beim Importieren bestimmter Dateiformate Schwierigkeiten auf

Die Software kann bei der Nutzung im Browser verzögert reagieren

Preise für Draw.io

Kostenlos: 30-Tage-Testversion

Cloud: 20 $ pro Monat für 20 Benutzer und 532,50 $ pro Monat für 2000 Benutzer

Data Center: 6.000 $ für 500 Benutzer und 10.000 $ für 2.000 Benutzer, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Draw.io

G2: 4,4/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

3. Mural

via Mural

Mural ist eine virtuelle Leinwand, auf der Sie gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit brainstormen, Probleme lösen und Ideen visuell organisieren können.

Mit dem Tool können Sie verschiedene Elemente wie Haftnotizen, Bilder und Zeichnungen erstellen und bearbeiten. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Diagramme skizzieren, um visuell zusammenzuarbeiten. Es bietet benutzerdefinierte Whiteboard-Lösungen für Design-, Produkt-, Engineering-, Innovations- und Vertriebsteams, wodurch der Bedarf an mehreren Kollaborations-Apps innerhalb des gesamten Unternehmens entfällt.

Die besten Features von Mural

Fügen Sie Ideen oder Elemente als Haftnotizen oder Textfelder hinzu

Steuern Sie den Zugriff auf die Zusammenarbeit mit Einstellungen für die Ansicht, die Berechtigung zur Bearbeitung und die Moderatoren

Ändern Sie die Farben von Text und Notizen, um Cluster zu bilden und Muster zu erkennen

Fügen Sie mit der Unsplash-Integration Symbole, GIFs und Bilder hinzu

Limitierungen von Mural

Möglicherweise empfinden Sie die Integration mit anderen Apps als einschränkend

Die Nachverfolgung von Kommentaren bei der Zusammenarbeit mit mehreren Teammitgliedern kann schnell überwältigend wirken

Preise für Mural

Kostenlos: Free Forever

Team+: 12 $ pro Monat und Benutzer

Geschäft: 17,99 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mural

G2: 4,6/5 (über 1.365 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 120 Bewertungen)

4. FigJam

via FigJ am

FigJam, entwickelt von Figma, ist eine weitere Alternative zu Excalidraw, mit der Teams Brainstorming betreiben, Diagramme zeichnen, Strategien entwerfen sowie Flussdiagramme und agile Workflows erstellen können.

Es hilft bei der Erstellung von Projekt-Roadmaps, Customer-Journey-Maps und Projektzeitleisten. Über Audio-Chat und Live-Chat können Sie Feedback in Echtzeit geben. FigJam bietet zudem eine KI-Integration zur Automatisierung von Projektzeitleisten und zur Nachverfolgung von Aktionspunkten.

Die besten Features von FigJam

Fügen Sie Workflow-Widgets wie Jira-Aufgaben zum Whiteboard hinzu

Gestalten Sie Ihre Kommunikation individuell mit benutzerdefinierten Bitmoji-Avataren

Probieren Sie die /AI-Integration aus, um Ideen zu sammeln oder Codes zu entwerfen

Sammeln Sie Feedback durch Umfragen

Limitierungen von FigJam

Ohne Internetverbindung können Sie keine Änderungen vornehmen.

Mit dem Free-Plan können Sie externe Mitglieder nur für maximal 24 Stunden einladen.

Preise für FigJam

Kostenlos: Forever

Professional: 3 $ pro Monat und Benutzer

Organisation: 5 $ pro Monat und Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu FigJam

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (25 Bewertungen)

5. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart ist eine cloudbasierte Plattform für visuelle Zusammenarbeit und intelligente Diagrammerstellung, die Teams dabei unterstützt, ihre Ideen mithilfe von dynamischen Diagrammen, Flussdiagrammen und Visualisierungen zum Leben zu erwecken.

Sie können Cursor für die Live-Zusammenarbeit nutzen, Daten verknüpfen und Metriken in Diagramme einblenden, um alle wichtigen Informationen an einem Ort abzurufen.

Die besten Features von Lucidchart

Organisieren Sie Ihre Diagramme mithilfe von Containern oder Swimlanes

Fügen Sie einer Form Notizen hinzu, um andere auf dem Laufenden zu halten

Integrieren Sie es in beliebte Workspace-Tools wie Google und Atlassian

Limitierungen von Lucidchart

Möglicherweise empfinden Sie den Massenexport nach Visio als schwierig

Mit dem Free-Plan können Sie nur 60 Objekte pro Diagramm erstellen

Preise für Lucidchart

Kostenlos: 7-tägige Testversion

Einzelperson: 7,95 $ pro Monat, jährliche Abrechnung

Team: 27 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lucidchart

G2: 4,5/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

6. InVision App

Das Flaggschiffprodukt von InVision, Freehand, ist ein virtuelles Whiteboard für Projektplanung, Ideenfindung, Teambildung, Brainstorming, Präsentationen und die Überprüfung von Ideen.

Es bietet benutzerdefinierte Vorlagen für Ingenieur-, Design-, IT- und Produktteams. Mit dem „Intelligence Canvas“ können Sie Workflows definieren und Projekte nahtlos verwalten.

Die besten Features der InVision-App

Verwandeln Sie Ideen mithilfe der vektorbasierten Zeichenfunktion und flexiblen Ebenen von InVision in Bildschirmdesigns

Entwickeln, verwalten, überprüfen, verfeinern und testen Sie digitale Produkte ohne Code

Optimieren Sie Ihr Projektmanagement mit über 200 vorgefertigten Vorlagen

Einschränkungen der InVision-App

Das Importieren von Zeichenflächen aus Sketch kann mühsam sein

Die Zusammenarbeit im Team kann eine Herausforderung sein

Preise für die InVision-App

Free

Freehand Pro: 4,95 $ pro Monat und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zur InVision-App

G2: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

7. Jamboard

via Jambo ard

Wenn Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten möchten, können Sie Jamboard nutzen, ein digitales Whiteboard von Google. Sie können es auf dem Jamboard-Gerät (einem 55-Zoll-Digital-Whiteboard, das mit G Suite-Diensten kompatibel ist), im Browser oder über die mobile App verwenden.

Mit Jamboard können Sie mit dem mitgelieferten Stift schreiben und zeichnen und Ihre Skizzen in ein verfeinertes Bild umwandeln. Jamboard wird jedoch am 1. Oktober 2024 eingestellt.

Die besten Features von Jamboard

Fügen Sie Google Drive-Tools wie Google Docs, Google Tabellen und Slides ganz einfach über ein Jamboard-Gerät zu einem Jam hinzu

Suchen Sie bei Google und fügen Sie Bilder oder Seiten ein

Limitierungen von Jamboard

Es ist nicht iOS-kompatibel

Es ist mühsam, die Nachverfolgung des Beitrags jedes einzelnen Mitglieds auf dem Jamboard durchzuführen

Im Vergleich zu anderen Tools bietet es nur begrenzte Features für die Zusammenarbeit.

Preise für Jamboard

4.999 $ für ein Jamboard-Display, zwei Stifte, einen Radierer und eine Wandhalterung

600 $ jährliche Verwaltungs- und Supportgebühr.

Bewertungen und Rezensionen zu Jamboard

G2: 4,3/5 (68 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (114 Bewertungen)

8. Collaboard

via Collaboard

Collaboard ist ein kreatives Whiteboard- und Kollaborationstool mit einem handgezeichneten Look. Es bietet Zeichenoptionen mit Markern, Stiften und Pinseln. Sie können es für Brainstorming oder zum Erzählen von Geschichten nutzen.

Sie können die Farbe des Textes und die Schriftart ändern, Hyperlinks zu relevanten Ressourcen hinzufügen, Dokumente hochladen, Bilder einfügen und Objekte miteinander verbinden. Darüber hinaus können Sie Videos direkt auf dem Board einbinden, die Ansichten für bessere Lesbarkeit anpassen und Haftnotizen für schnelle Ideen oder Vorschläge erstellen.

Die besten Features von Collaboard

Planen Sie und navigieren Sie mithilfe praktischer Hyperlinks auf der unendlichen Canvas schnell durch das Whiteboard zu bestimmten Bereichen

Brainstormen Sie und erzählen Sie Geschichten mithilfe verschiedener Formen und Farben

Wechseln Sie zum Dunkeln Modus für bessere Lesbarkeit

Schützen Sie Ihre Inhalte durch das Hinzufügen von Passwörtern

Limitierungen von Collaboard

Die Benutzeroberfläche gefällt Ihnen vielleicht nicht

Es gibt keine nahtlose Möglichkeit, externe Medien einzubetten

Preise für Collaboard

Kostenlose 7-Tage-Testversion

Advanced: 10 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Collaboard

G2: 4,7/5 (92 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (114 Bewertungen)

9. Miro

via Mi ro

Das hochmoderne Whiteboard von Miro ermöglicht skalierte Produktplanung, Mindmapping, Prozessabbildung, Customer Journey Mapping sowie Strategie und Planung.

Mit Miro können Sie Ihrem Team einen visuellen, skalierbaren und sicheren Workspace für Innovationen bieten, indem Sie ihn mit über 130 Apps verbinden. Es ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit und Verwaltung, indem Daten aus Tabellenkalkulationen und anderen Apps über den gesamten Tech-Stack hinweg automatisch integriert werden.

Die besten Features von Miro

Strukturieren Sie Ihre Ideen mit Miro Frames auf der unendlichen Leinwand von Miro

Ideen anonym freigeben

Fügen Sie Dokumentationen, Umfrageergebnisse, Videos und Live-Daten aus verschiedenen Apps für die digitale Zusammenarbeit hinzu

Limitierungen von Miro

Sie können keine benutzerdefinierten Vorlagen zur Wiederverwendung speichern

Es bietet nur eine begrenzte Auswahl an Schriftarten für Haftnotizen

Die Benutzeroberfläche kann verwirrend sein

Preise für Miro

Free

Starter: 10 $ pro Monat und Benutzer

Geschäft: 20 $ pro Monat und Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2: 4,8/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.500 Bewertungen)

10. DrawIsland

via DrawIsLa nd

DrawIsland ist ein Online-Zeichentool, mit dem Sie sich kreativ durch digitale Kunst ausdrücken können. Sie können GIFs erstellen, Bilder mit Text versehen, verschiedene Formen zum Erstellen von Skizzen verwenden sowie Farben und Schriftarten ändern.

Es verfügt zudem über eine intuitive Benutzeroberfläche und bietet verschiedene Zeichen-Tools, darunter Pinsel, Stifte und Formen. Sie können direkt online mit DrawIsLand arbeiten, ohne eine Anmeldung durchzuführen oder etwas zu installieren.

Die besten Features von DrawIsland

Wählen Sie standardmäßig zwischen vier verschiedenen Größen des Bildschirms (200 × 200, 400 × 400, 800 × 400, 1024 × 768 Pixel) und einer benutzerdefinierten Option zur Anpassung der Größe

Erstellen Sie Animationen aus Bildern

Importieren Sie Bilder ganz einfach, um ihre Größe anzupassen oder Text hinzuzufügen

Einschränkungen von DrawIsland

Animationen können mit maximal 10 Einzelbildern erstellt werden

Sie können Bilder nur im PNG-Format speichern.

Es unterstützt das Freigeben von Bildern in sozialen Medien nicht.

Preise für DrawIsland

Free

Bewertungen und Rezensionen zu DrawIsland

G2: NA

Capterra: NA

Nutzen Sie ClickUp für eine bessere Zusammenarbeit

Virtuelle Whiteboards können dank ihrer Visualisierungs-Features das gemeinsame Brainstorming und die kreative Arbeit erheblich verbessern. Sie spielen zudem eine entscheidende Rolle bei der Aufschlüsselung komplexer Aufgaben und Workflows und helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten.

Wenn Excalidraw Ihre Erwartungen in diesen Bereichen nicht erfüllt, ist es an der Zeit, Ihren Tech-Stack mit ClickUp zu erweitern! Wechseln Sie zu ClickUp Whiteboard, der besten Alternative zu Excalidraw, und setzen Sie Ihre Ideen in Pläne um, indem Sie Aufgaben direkt aus Ihren Brainstorming-Sitzungen heraus erstellen und zuweisen.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um Ideen besser zu kommunizieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern!