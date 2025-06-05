10 Excalidraw-Alternativen für die Zusammenarbeit am Whiteboard

Erinnern Sie sich noch an die guten alten Zeiten, als sich Teams in Konferenzräumen versammelten, brillante Ideen ausbrüteten und Projekte an Whiteboards besprachen?
Mit dem Aufkommen von Remote- und Hybridarbeit hat sich die Zusammenarbeit in Echtzeit von physischen Whiteboards auf virtuelle Whiteboards verlagert. Virtuelle Whiteboards wie Excalidraw sind großartige tools, um Ihre Ideen zu präsentieren und mit Ihren Teams Brainstorming zu betreiben.
Allerdings ist Excalidraw aufgrund bestimmter Einschränkungen möglicherweise nicht für jeden geeignet. So kann man beispielsweise immer nur eine Zeichnung gleichzeitig erstellen, was den Umfang der Diskussion einschränkt. Einige Benutzer bemängeln zudem, dass es dem Tool an Integrationsmöglichkeiten mangelt.
Wenn Sie also auf der Suche nach einer zuverlässigen Excalidraw-Alternative sind, sind Sie hier genau richtig. Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Excalidraw-Alternativen und ihre Features.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier sind 10 Excalidraw-Alternativen, die jeweils für unterschiedliche Anforderungen geeignet sind:
- ClickUp – Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und Zusammenarbeit
- Draw.io – Am besten geeignet für kostenlose, webbasierte Diagrammerstellung
- Mural – Am besten geeignet für visuelle Zusammenarbeit und Brainstorming
- FigJam – Am besten geeignet für die Zusammenarbeit im Team und interaktive Sitzungen
- Lucidchart – Am besten geeignet für die Erstellung von Flussdiagrammen, Wireframes und Mindmaps
- InVision App – Am besten geeignet für Design-Prototyping und Wireframing
- Jamboard – Am besten geeignet für die Integration in Google Workspace
- Collaboard – Am besten geeignet für Sicherheit und Datenschutz beim Online-Whiteboarding
- Miro – Am besten geeignet für umfassende Online-Whiteboards und Team-Workflows
- DrawIsland – Am besten geeignet für schnelle Skizzen und einfache Diagramme
Worauf sollten Sie bei Excalidraw-Alternativen achten?
Die Nutzung eines Online-Whiteboards mag einfach erscheinen. Wenn Sie sich jedoch für eines mit einer umständlichen Benutzeroberfläche entscheiden, kann dies Ihre Arbeit doppelt so schwer machen. Hier sind einige wichtige Faktoren, die Sie bei der Suche nach Alternativen zu Excalidraw berücksichtigen sollten:
- Zusammenarbeit in Echtzeit: Prüfen Sie Funktionen wie die gleichzeitige Bearbeitung, die Chat-Option, Kommentare zur Verteilung von Aufgaben und die Live-Cursor-Nachverfolgung
- Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie ein Tool, das intuitiv und einfach zu bedienen ist. Eine benutzerfreundliche Oberfläche sorgt für einen effizienten Workflow und verkürzt die Einarbeitungszeit für Sie und Ihr Team.
- Anpassung: Suchen Sie nach Alternativen, die benutzerdefinierte Vorlagen, Farbschemata und Formen bieten
- Sicherheit und Datenschutz: Bevorzugen Sie Tools, die eine End-to-End-Verschlüsselung bieten, um Ihre Daten zu schützen
- Kosten: Bewerten Sie die Gesamtkosten alternativer tools, indem Sie sowohl einmalige Gebühren für Abonnements als auch Vorabkosten für zusätzliche Features berücksichtigen.
Wie wir Software bei ClickUp bewerten
Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen.
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.
Die 10 besten Excalidraw-Alternativen
Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Excalidraw-Alternativen für eine bessere Zusammenarbeit im Workspace. Von fortschrittlichen Visualisierungsfunktionen bis hin zu schnellen benutzerdefinierten Anpassungsoptionen bieten diese Tools alles, was Ihr Team benötigt, um Ideen in die Tat umzusetzen.
1. ClickUp
ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für das Projektmanagement, die verteilten Teams hilft, effizient zusammenzuarbeiten, smarter zu arbeiten und Zeit zu sparen. Die Whiteboard-Funktion von ClickUp bietet einen flexiblen Workspace für Brainstorming, Planung und die Umsetzung von Projekten. Sie können zeichnen, Ideen verknüpfen, Notizen schreiben sowie Bilder und Links hinzufügen, um effektiv zusammenzuarbeiten.
Ideen allein reichen jedoch nicht aus. Sie müssen Ihre Gedanken in konkrete Maßnahmen umsetzen. Hier helfen ClickUp Mindmaps – sie bringen Aufgaben und Ideen in Einklang.
Sie können Mindmaps nutzen, um Ideen zu entwickeln, Strategien zu entwerfen und Roadmaps sowie agile Workflows zu erstellen. Dies hilft Ihnen, Aufgaben zu vereinfachen, indem Sie komplexe Projektpläne aufschlüsseln und Abhängigkeiten miteinander verknüpfen. Die ClickUp-Whiteboard-Vorlage „Processes Map“ ist beispielsweise eine gebrauchsfertige, benutzerdefinierte Vorlage, die sich auch hervorragend für Anfänger eignet. Damit können Sie Prozesse dem Team mithilfe einer visuellen Darstellung leicht vermitteln. Sie können außerdem Status, Felder und sogar Ansichten anpassen.
Wenn Sie Prozesse weiter vereinfachen möchten, nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Prozessablaufdiagramme. Sie hilft dabei, tägliche Prozesse zu visualisieren und den Fortschritt von Aufgaben einfach zu verfolgen.
Die besten Features von ClickUp
- Visuelle Zusammenarbeit in Echtzeit: Freigeben Sie Ideen und Notizen und führen Sie die Nachverfolgung der Aktivitäten aller Team-Mitglieder durch, um Maßnahmen zu koordinieren
- Verbinden Sie Aufgaben und Ideen: Planen und organisieren Sie Ihre Ideen und Aufgaben ganz einfach mit ClickUp Mindmaps. Sie können Mindmaps auf der Grundlage von Aufgaben oder Knoten erstellen und Ihre Projekte ganz einfach anordnen, indem Sie Bereiche in logische Pfade ziehen.
- Passen Sie die Aufgabenverwaltung an: Schließen Sie die Lücke zwischen Idee und Umsetzung, indem Sie ClickUp-Aufgaben direkt von Ihren Whiteboards aus erstellen. Passen Sie Ihren Workspace an, indem Sie unterschiedliche Konventionen für verschiedene Aufgabentypen hinzufügen.
- Erhalten Sie teilbare Links: Teilen Sie Whiteboards mit Clients oder Partnern außerhalb Ihres Workspaces, auch wenn diese kein ClickUp-Konto haben
- Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen: Probieren Sie gebrauchsfertige Whiteboard-Vorlagen für die Erstellung von Workflows und Flussdiagrammen, Concept Mapping, Reverse Brainstorming und Brainwriting aus.
- Verbinden Sie Ihre Technologieplattform: Greifen Sie mit dem Universal Search -Feature von ClickUp schnell auf Informationen aus ClickUp, verbundenen Apps oder lokalen Laufwerken zu.
- Whiteboards formatieren: Erstellen Sie interaktive Whiteboards, indem Sie Text mit Bannern, Überschriften und Hervorhebungen formatieren. Fügen Sie außerdem mithilfe der Symbolleiste Elemente wie Formen und Verbindungslinien hinzu.
Limitierungen von ClickUp
- Für manche Benutzer ist es zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, die ClickUp-Whiteboards zu verstehen
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)
2. Draw.io
Draw.io ist ein vielseitiger Flussdiagramm-Generator und eine Online-Design-Software, die vor allem in Atlassian-Apps wie Confluence und Jira verwendet wird.
Sie können Netzwerkdiagramme, Flussdiagramme und Wireframes erstellen und vieles mehr. Die benutzerfreundliche Oberfläche mit zahlreichen Formen, Symbolen und benutzerdefinierten Anpassungsoptionen macht es zu einer der beliebtesten Excalidraw-Alternativen.
Die besten Features von Draw.io
- Nutzen Sie die Funktion der Klassensuche, um relevante Diagramme zur Visualisierung von Workflows zu finden
- Speichern Sie Ihre Diagrammdateien auf einer beliebigen Cloud-Plattform
- Arbeiten Sie mit mehreren Mitgliedern des Teams in Echtzeit mit gemeinsamen Cursorn zusammen
- Geben Sie ganz einfach Feedback, indem Sie Kommentare zu Bildern hinzufügen
Limitierungen von Draw.io
- Möglicherweise treten beim Importieren bestimmter Dateiformate Schwierigkeiten auf
- Die Software kann bei der Nutzung im Browser verzögert reagieren
Preise für Draw.io
- Kostenlos: 30-Tage-Testversion
- Cloud: 20 $ pro Monat für 20 Benutzer und 532,50 $ pro Monat für 2000 Benutzer
- Data Center: 6.000 $ für 500 Benutzer und 10.000 $ für 2.000 Benutzer, jährliche Abrechnung
Bewertungen und Rezensionen zu Draw.io
- G2: 4,4/5 (über 350 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)
3. Mural
Mural ist eine virtuelle Leinwand, auf der Sie gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit brainstormen, Probleme lösen und Ideen visuell organisieren können.
Mit dem Tool können Sie verschiedene Elemente wie Haftnotizen, Bilder und Zeichnungen erstellen und bearbeiten. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Diagramme skizzieren, um visuell zusammenzuarbeiten. Es bietet benutzerdefinierte Whiteboard-Lösungen für Design-, Produkt-, Engineering-, Innovations- und Vertriebsteams, wodurch der Bedarf an mehreren Kollaborations-Apps innerhalb des gesamten Unternehmens entfällt.
Die besten Features von Mural
- Fügen Sie Ideen oder Elemente als Haftnotizen oder Textfelder hinzu
- Steuern Sie den Zugriff auf die Zusammenarbeit mit Einstellungen für die Ansicht, die Berechtigung zur Bearbeitung und die Moderatoren
- Ändern Sie die Farben von Text und Notizen, um Cluster zu bilden und Muster zu erkennen
- Fügen Sie mit der Unsplash-Integration Symbole, GIFs und Bilder hinzu
Limitierungen von Mural
- Möglicherweise empfinden Sie die Integration mit anderen Apps als einschränkend
- Die Nachverfolgung von Kommentaren bei der Zusammenarbeit mit mehreren Teammitgliedern kann schnell überwältigend wirken
Preise für Mural
- Kostenlos: Free Forever
- Team+: 12 $ pro Monat und Benutzer
- Geschäft: 17,99 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Mural
- G2: 4,6/5 (über 1.365 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 120 Bewertungen)
4. FigJam
FigJam, entwickelt von Figma, ist eine weitere Alternative zu Excalidraw, mit der Teams Brainstorming betreiben, Diagramme zeichnen, Strategien entwerfen sowie Flussdiagramme und agile Workflows erstellen können.
Es hilft bei der Erstellung von Projekt-Roadmaps, Customer-Journey-Maps und Projektzeitleisten. Über Audio-Chat und Live-Chat können Sie Feedback in Echtzeit geben. FigJam bietet zudem eine KI-Integration zur Automatisierung von Projektzeitleisten und zur Nachverfolgung von Aktionspunkten.
Die besten Features von FigJam
- Fügen Sie Workflow-Widgets wie Jira-Aufgaben zum Whiteboard hinzu
- Gestalten Sie Ihre Kommunikation individuell mit benutzerdefinierten Bitmoji-Avataren
- Probieren Sie die /AI-Integration aus, um Ideen zu sammeln oder Codes zu entwerfen
- Sammeln Sie Feedback durch Umfragen
Limitierungen von FigJam
- Ohne Internetverbindung können Sie keine Änderungen vornehmen.
- Mit dem Free-Plan können Sie externe Mitglieder nur für maximal 24 Stunden einladen.
Preise für FigJam
- Kostenlos: Forever
- Professional: 3 $ pro Monat und Benutzer
- Organisation: 5 $ pro Monat und Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu FigJam
- G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (25 Bewertungen)
5. Lucidchart
Lucidchart ist eine cloudbasierte Plattform für visuelle Zusammenarbeit und intelligente Diagrammerstellung, die Teams dabei unterstützt, ihre Ideen mithilfe von dynamischen Diagrammen, Flussdiagrammen und Visualisierungen zum Leben zu erwecken.
Sie können Cursor für die Live-Zusammenarbeit nutzen, Daten verknüpfen und Metriken in Diagramme einblenden, um alle wichtigen Informationen an einem Ort abzurufen.
Die besten Features von Lucidchart
- Organisieren Sie Ihre Diagramme mithilfe von Containern oder Swimlanes
- Fügen Sie einer Form Notizen hinzu, um andere auf dem Laufenden zu halten
- Integrieren Sie es in beliebte Workspace-Tools wie Google und Atlassian
Limitierungen von Lucidchart
- Möglicherweise empfinden Sie den Massenexport nach Visio als schwierig
- Mit dem Free-Plan können Sie nur 60 Objekte pro Diagramm erstellen
Preise für Lucidchart
- Kostenlos: 7-tägige Testversion
- Einzelperson: 7,95 $ pro Monat, jährliche Abrechnung
- Team: 27 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Lucidchart
- G2: 4,5/5 (über 5.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)
6. InVision App
Das Flaggschiffprodukt von InVision, Freehand, ist ein virtuelles Whiteboard für Projektplanung, Ideenfindung, Teambildung, Brainstorming, Präsentationen und die Überprüfung von Ideen.
Es bietet benutzerdefinierte Vorlagen für Ingenieur-, Design-, IT- und Produktteams. Mit dem „Intelligence Canvas“ können Sie Workflows definieren und Projekte nahtlos verwalten.
Die besten Features der InVision-App
- Verwandeln Sie Ideen mithilfe der vektorbasierten Zeichenfunktion und flexiblen Ebenen von InVision in Bildschirmdesigns
- Entwickeln, verwalten, überprüfen, verfeinern und testen Sie digitale Produkte ohne Code
- Optimieren Sie Ihr Projektmanagement mit über 200 vorgefertigten Vorlagen
Einschränkungen der InVision-App
- Das Importieren von Zeichenflächen aus Sketch kann mühsam sein
- Die Zusammenarbeit im Team kann eine Herausforderung sein
Preise für die InVision-App
- Free
- Freehand Pro: 4,95 $ pro Monat und Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zur InVision-App
- G2: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)
7. Jamboard
Wenn Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten möchten, können Sie Jamboard nutzen, ein digitales Whiteboard von Google. Sie können es auf dem Jamboard-Gerät (einem 55-Zoll-Digital-Whiteboard, das mit G Suite-Diensten kompatibel ist), im Browser oder über die mobile App verwenden.
Mit Jamboard können Sie mit dem mitgelieferten Stift schreiben und zeichnen und Ihre Skizzen in ein verfeinertes Bild umwandeln. Jamboard wird jedoch am 1. Oktober 2024 eingestellt.
Die besten Features von Jamboard
- Fügen Sie Google Drive-Tools wie Google Docs, Google Tabellen und Slides ganz einfach über ein Jamboard-Gerät zu einem Jam hinzu
- Suchen Sie bei Google und fügen Sie Bilder oder Seiten ein
Limitierungen von Jamboard
- Es ist nicht iOS-kompatibel
- Es ist mühsam, die Nachverfolgung des Beitrags jedes einzelnen Mitglieds auf dem Jamboard durchzuführen
- Im Vergleich zu anderen Tools bietet es nur begrenzte Features für die Zusammenarbeit.
Preise für Jamboard
- 4.999 $ für ein Jamboard-Display, zwei Stifte, einen Radierer und eine Wandhalterung
- 600 $ jährliche Verwaltungs- und Supportgebühr.
Bewertungen und Rezensionen zu Jamboard
- G2: 4,3/5 (68 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (114 Bewertungen)
8. Collaboard
Collaboard ist ein kreatives Whiteboard- und Kollaborationstool mit einem handgezeichneten Look. Es bietet Zeichenoptionen mit Markern, Stiften und Pinseln. Sie können es für Brainstorming oder zum Erzählen von Geschichten nutzen.
Sie können die Farbe des Textes und die Schriftart ändern, Hyperlinks zu relevanten Ressourcen hinzufügen, Dokumente hochladen, Bilder einfügen und Objekte miteinander verbinden. Darüber hinaus können Sie Videos direkt auf dem Board einbinden, die Ansichten für bessere Lesbarkeit anpassen und Haftnotizen für schnelle Ideen oder Vorschläge erstellen.
Die besten Features von Collaboard
- Planen Sie und navigieren Sie mithilfe praktischer Hyperlinks auf der unendlichen Canvas schnell durch das Whiteboard zu bestimmten Bereichen
- Brainstormen Sie und erzählen Sie Geschichten mithilfe verschiedener Formen und Farben
- Wechseln Sie zum Dunkeln Modus für bessere Lesbarkeit
- Schützen Sie Ihre Inhalte durch das Hinzufügen von Passwörtern
Limitierungen von Collaboard
- Die Benutzeroberfläche gefällt Ihnen vielleicht nicht
- Es gibt keine nahtlose Möglichkeit, externe Medien einzubetten
Preise für Collaboard
- Kostenlose 7-Tage-Testversion
- Advanced: 10 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Collaboard
- G2: 4,7/5 (92 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (114 Bewertungen)
9. Miro
Das hochmoderne Whiteboard von Miro ermöglicht skalierte Produktplanung, Mindmapping, Prozessabbildung, Customer Journey Mapping sowie Strategie und Planung.
Mit Miro können Sie Ihrem Team einen visuellen, skalierbaren und sicheren Workspace für Innovationen bieten, indem Sie ihn mit über 130 Apps verbinden. Es ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit und Verwaltung, indem Daten aus Tabellenkalkulationen und anderen Apps über den gesamten Tech-Stack hinweg automatisch integriert werden.
Die besten Features von Miro
- Strukturieren Sie Ihre Ideen mit Miro Frames auf der unendlichen Leinwand von Miro
- Ideen anonym freigeben
- Fügen Sie Dokumentationen, Umfrageergebnisse, Videos und Live-Daten aus verschiedenen Apps für die digitale Zusammenarbeit hinzu
Limitierungen von Miro
- Sie können keine benutzerdefinierten Vorlagen zur Wiederverwendung speichern
- Es bietet nur eine begrenzte Auswahl an Schriftarten für Haftnotizen
- Die Benutzeroberfläche kann verwirrend sein
Preise für Miro
- Free
- Starter: 10 $ pro Monat und Benutzer
- Geschäft: 20 $ pro Monat und Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Miro
- G2: 4,8/5 (über 5.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 1.500 Bewertungen)
10. DrawIsland
DrawIsland ist ein Online-Zeichentool, mit dem Sie sich kreativ durch digitale Kunst ausdrücken können. Sie können GIFs erstellen, Bilder mit Text versehen, verschiedene Formen zum Erstellen von Skizzen verwenden sowie Farben und Schriftarten ändern.
Es verfügt zudem über eine intuitive Benutzeroberfläche und bietet verschiedene Zeichen-Tools, darunter Pinsel, Stifte und Formen. Sie können direkt online mit DrawIsLand arbeiten, ohne eine Anmeldung durchzuführen oder etwas zu installieren.
Die besten Features von DrawIsland
- Wählen Sie standardmäßig zwischen vier verschiedenen Größen des Bildschirms (200 × 200, 400 × 400, 800 × 400, 1024 × 768 Pixel) und einer benutzerdefinierten Option zur Anpassung der Größe
- Erstellen Sie Animationen aus Bildern
- Importieren Sie Bilder ganz einfach, um ihre Größe anzupassen oder Text hinzuzufügen
Einschränkungen von DrawIsland
- Animationen können mit maximal 10 Einzelbildern erstellt werden
- Sie können Bilder nur im PNG-Format speichern.
- Es unterstützt das Freigeben von Bildern in sozialen Medien nicht.
Preise für DrawIsland
- Free
Bewertungen und Rezensionen zu DrawIsland
- G2: NA
- Capterra: NA
Nutzen Sie ClickUp für eine bessere Zusammenarbeit
Virtuelle Whiteboards können dank ihrer Visualisierungs-Features das gemeinsame Brainstorming und die kreative Arbeit erheblich verbessern. Sie spielen zudem eine entscheidende Rolle bei der Aufschlüsselung komplexer Aufgaben und Workflows und helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten.
Wenn Excalidraw Ihre Erwartungen in diesen Bereichen nicht erfüllt, ist es an der Zeit, Ihren Tech-Stack mit ClickUp zu erweitern! Wechseln Sie zu ClickUp Whiteboard, der besten Alternative zu Excalidraw, und setzen Sie Ihre Ideen in Pläne um, indem Sie Aufgaben direkt aus Ihren Brainstorming-Sitzungen heraus erstellen und zuweisen.
Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um Ideen besser zu kommunizieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern!