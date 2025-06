Perplexity vs. Google: Das bessere Suchtool

Seit Jahren ist Google der unangefochtene Champion der Suchmaschinenwelt, der Guru, an den wir uns wenden, wenn wir Informationen suchen. So sehr, dass "Google es" zu einer gängigen Redewendung geworden ist.

Doch mit der Weiterentwicklung der Technologien ist ein neuer Konkurrent mit einem weitaus innovativeren Ansatz und fortschrittlicheren Sprachmodellen aufgetaucht: Perplexity. Perplexity wurde 2022 ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz die Arbeit der Internetsuche zu revolutionieren.

Viele fragen sich nun, ob Google immer noch die beste Suchmaschine ist oder ob Perplexity der Schlüssel zu einer neuen Ära ist. In diesem Blog finden wir die Antwort auf diese Frage anhand eines ausführlichen Vergleichs zwischen Perplexity und Google.

Was ist Perplexity?

Perplexity ist eine KI-basierte Such- und Antwortmaschine, die Abfragen anhand ihres Kontexts und ihrer Nuancen beantwortet. Sie nutzt natürliche Sprachverarbeitung und große Sprachmodelle, um sofortige und präzise Antworten in natürlicher Sprache zu liefern.

Sie müssen lediglich Ihre Abfragen eingeben, und die KI liefert Ihnen personalisierte Ergebnisse mit Inline-Zitaten und Referenzen. Zu den Funktionen von Perplexity gehören unter anderem:

Bereitstellung KI-gestützter Zusammenfassungen durch Synthese von Webinformationen

Kontextbezogene Antworten

Antworten basieren auf neueren statt älteren Quellen

Benutzer können Folgefragen stellen

Verbessert seine Antworten, je mehr Sie mit ihm interagieren

Features von Perplexity

Perplexity bietet eine Vielzahl von Features, die es zu einem starken Konkurrenten für Google machen. Sehen wir uns das einmal an:

Quellenangabe

Quellenangabe auf Perplexity. ai

Perplexity beantwortet Ihre Abfragen so natürlich und transparent wie möglich. Es gibt die Quellen an, aus denen die Informationen stammen, um die Glaubwürdigkeit seiner Antworten zu gewährleisten. Auf diese Weise können Sie tiefer in die Inhalte eintauchen, mit KI kluge Entscheidungen treffen und zuverlässige Informationen erhalten.

Wenn Sie also als Student eine Forschungsarbeit schreiben oder als neugieriger Lernender nach zuverlässigen Antworten suchen, bietet Ihnen die Feature "Quellenangabe" von Perplexity zusätzliche Sicherheit.

Den Kontext verstehen

Haben Sie sich schon einmal darüber geärgert, dass Sie bei der Suche nach etwas nur eine Reihe von irrelevanten Ergebnissen erhalten, die kaum etwas mit dem zu tun haben, wonach Sie eigentlich suchen? Mit Perplexity passiert Ihnen das nicht mehr.

Stellen Sie sich vor, Sie stellen eine Frage oder suchen nach Empfehlungen und erhalten präzise und maßgeschneiderte Ergebnisse, die wirklich Ihren Bedürfnissen entsprechen. Genau das leistet Perplexity.

Es analysiert die umgebenden Wörter und Phrasen sowie die Gesamtstruktur Ihrer Abfrage, um präzise und relevante Ergebnisse zu liefern. Die Ergebnisse werden aus verschiedenen Quellen, Bildern und Videos generiert.

Echtzeit-Suche

Echtzeit-Suchergebnisse auf Perplexity AI

Perplexity liefert Ihnen nur die neuesten Informationen. Durch kontinuierliches Scannen und Analysieren des Internets bleibt es immer auf dem neuesten Stand der digitalen Welt. Egal, ob Sie die aktuelle Temperatur oder die neuesten Nachrichten wissen möchten, Perplexity ruft Ihnen die neuesten Informationen in Sekundenschnelle ab.

Und diese Informationen stammen nicht nur von typischen Websites. Sie stammen aus verschiedenen Quellen, darunter Branchenberichte, soziale Medien und akademische Fachzeitschriften. Sie können auch den Modus "Fokus" verwenden, um Ihre Suche einzuschränken, indem Sie alle Suchergebnisse, akademische Ergebnisse, Texte, Wolfram|Alpha, YouTube und Reddit als Quellen auswählen.

Darüber hinaus bereichert Perplexity Ihre Antworten mit Bildern und Videos. Sie können sogar hochwertige Bilder auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen erstellen.

Entdecken

Perplexity AI bietet ein Feature namens "Discover", das Ihnen prägnante Antworten zu Trendthemen liefert. Es ähnelt dem "Discover"-Bereich von Instagram, in dem Sie interessante Themen entdecken können.

Der Discover-Feed kann derzeit jedoch nicht kuratiert werden. Außerdem ist er nicht für Feedback offen, sodass Sie keine Rückmeldung zu den Inhalten geben können – also dazu, was Sie in Ihrem Feed mehr oder weniger sehen möchten.

Abfrage zu hochgeladenen Dateien

Ein weiteres großartiges Feature von Perplexity ist die Möglichkeit, Bilder, Texte und PDFs hochzuladen und darauf basierend eine Abfrage zu stellen. Wenn Sie also eine schöne Blume sehen und ihren Namen wissen möchten oder in einer Prüfungsnacht einen langen Text lesen müssen, können Sie dies mit Perplexity erledigen.

Sie können ihn bitten, Dateien zusammenzufassen, zu erklären und sogar zu übersetzen. Auf der Grundlage der Dateien können Sie auch Folgefragen stellen.

Der einzige Haken ist, dass Sie mit der kostenlosen Version nur 3 Dateien pro Tag hochladen können. Mit der Pro-Version können Sie jedoch unbegrenzt viele Dateien hochladen.

Preise für Perplexity

Free

Perplexity Pro: 20 $/Monat

Verwandte Themen: Lesen Sie mehr über die besten Alternativen zu Perplexity

Was ist Google?

Google-Suchseite

Mit einem Anteil von 92,82 % am Suchmaschinenmarkt ist Google zum Synonym für die Online-Suche geworden. Google wurde 1997 gegründet und ermöglicht die Suche nach Informationen durch die Eingabe von Phrasen oder Stichwörtern.

Sie können nach einer Vielzahl von Informationen suchen, darunter Webseiten, Bilder, Videos, Nachrichtenartikel, Karten und vieles mehr.

Die Google-Suche verwendet einen komplexen Algorithmus, um die Relevanz von Webseiten für Ihre Abfrage zu bestimmen. Dabei werden verschiedene Faktoren wie die Relevanz von Schlüsselwörtern, die Qualität der Website, Metriken zur Benutzerinteraktion usw. berücksichtigt, um die Suchergebnisse nach Relevanz und Nützlichkeit zu ordnen.

Darüber hinaus bietet sie verschiedene spezialisierte Suchfunktionen, darunter Google Bilder, Google Maps, Google Scholar und mehr. Mit diesen Features können Benutzer bestimmte Arten von Informationen finden oder auf spezialisierte Datenbanken zugreifen.

Google Features

Als Veteran unter den Suchmaschinen bietet Google unzählige einzigartige und großartige Features. Sehen wir uns einige davon genauer an:

Websuche

Die Kernfunktion der Google-Suche ist die Websuche, mit der Sie mithilfe von Schlüsselwörtern und Phrasen nach Informationen im Internet suchen können.

Sie können auch nach Bildern suchen, Bilder hochladen oder eine Kamera für die umgekehrte Bildersuche verwenden. Mit der Sprachsuche von Google können Sie Ihre Abfragen sprechen, anstatt sie einzutippen.

Darüber hinaus können Sie Ihre Suche eingrenzen, indem Sie nach Datum, Relevanz und Quelle filtern. Sie können auch die Art der gewünschten Informationen auswählen, von Nachrichten bis hin zu Videos.

Darüber hinaus ist Google Scholar eine spezialisierte Suchmaschine für wissenschaftliche Literatur, die Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln, Zeitschriften und Forschungsarbeiten bietet.

Neben den organischen Suchergebnissen zeigt die Google-Suche auch gesponserte Ergebnisse an. Dabei handelt es sich um bezahlte Ergebnisse oder Anzeigen, die neben den organischen Ergebnissen prominent angezeigt werden. Werbetreibende bezahlen Google für diese gesponserten Platzierungen, die dann ganz oben in den Suchergebnissen erscheinen.

SERP-Seitenergebnisse mit gesponserten Anzeigen oben

Wissensgrafik

Haben Sie schon einmal nach etwas wie "Eiffelturm" gesucht und sofort alle wichtigen Details zu diesem Wahrzeichen auf der rechten Seite der Suchergebnisse gesehen?

Das ist der Knowledge Graph von Google – ein Tool, das direkt auf der Suchergebnisseite prägnante und relevante Informationen zu verschiedenen Themen anzeigt.

Dieses Feature verbessert Ihre Sucherfahrung, indem es Ihnen schnellen Zugriff auf wichtige Fakten, Einblicke und Kontextinformationen bietet, ohne dass Sie zu externen Websites navigieren müssen.

Sie können nach Sehenswürdigkeiten, Prominenten, Gebäuden, Ereignissen, Filmen, Städten und vielem mehr suchen und erhalten sofort Ergebnisse.

Featured Snippets

Google SERP-Ergebnis mit einem Featured Snippet

Featured Snippets erscheinen oft ganz oben in den Ergebnissen. Sie sollen prägnante und relevante Informationen aus autoritativen Webseiten bieten, indem sie direkte Antworten auf Ihre Abfragen liefern.

Wenn Sie eine Abfrage in die Google-Suchleiste eingeben, identifiziert die Suchmaschine relevante Inhalte aus Webseiten, die die Abfrage am besten beantworten. Sie extrahiert die relevantesten Informationen und präsentiert sie in einem zusammengefassten Format in der Featured Snippet Box.

Entdecken

Ähnlich wie das Feature "Discover" von Perplexity können Sie mit dem Feature "Discover" von Google Inhalte entdecken, die auf Ihre Zinsen zugeschnitten sind. Dies ist ein großartiger Ort, um neue Dinge zu lernen und zu entdecken, wenn Sie nichts Bestimmtes im Sinn haben.

Mit Google können Sie die App benutzerdefiniert anpassen , indem Sie Themen folgen, angeben, ob Sie mehr oder weniger von etwas sehen möchten, usw. Dieses Feature ist in der Google App und auf Android-Startbildschirmen verfügbar.

Preise von Google

Google ist komplett kostenlos.

Perplexity AI vs. Google: Feature-Vergleich

Im Duell zwischen einem erfahrenen Spieler und einem aufstrebenden Herausforderer ist es an der Zeit, zu entscheiden, welche Suchmaschine die Nase vorn hat. Um zu einer Schlussfolgerung in der Debatte "Perplexity AI vs. Google" zu gelangen, vergleichen wir die Features beider Suchmaschinen.

Preise

Bei der Auswahl des Gewinners ist es entscheidend, die Preisgestaltung zu berücksichtigen. Aber wie entscheidet man sich für einen Gewinner, wenn eine Suchmaschine komplett kostenlos ist und die andere eine kostenpflichtige Version anbietet?

Perplexity

Perplexity hat ein Freemium-Modell. Die kostenlose Version enthält alle grundlegenden Suchfunktionen und Suchmodi. Die Pro-Version bietet jedoch ein noch besseres Erlebnis. Im Pro-Modus stellt die KI klärende Fragen zu Ihren Abfragen, um die Ergebnisse zu verbessern.

Im Pro-Modus können Sie außerdem unbegrenzt Dateien hochladen und zwischen KI-Modellen für längere Kontexte und verbesserte Antworten wählen. Darüber hinaus erhalten Sie Zugriff auf die API.

Wenn Sie also Zeit sparen und schnellen Zugriff auf zuverlässige und zusammengefasste Informationen erhalten möchten, ist Perplexity auf jeden Fall einen Versuch wert!

Google

Die Google-Suchmaschine ist komplett kostenlos, sodass alle ihre Features ohne Einschränkungen verfügbar und frei zugänglich sind. Wenn Sie also die gute alte Suchmaschine lieben und nichts dagegen haben, lange Listen mit Webseiten zu durchforsten, ist Google genau das Richtige für Sie.

Gewinner: Mit seiner kostenlosen Suchmaschine ist Google der klare Gewinner dieser Runde!

Antwortgenauigkeit

Was eine Suchmaschine zu einer guten Suchmaschine macht, ist die Genauigkeit ihrer Antworten. Schauen wir uns einmal an, welche der beiden eine bessere Antwortgenauigkeit hat: Google oder Perplexity.

Perplexity

Perplexity verwendet fortschrittliche Sprachmodelle und Kontextverständnis, um äußerst präzise Antworten zu liefern. Der Fokus auf das Verständnis des Kontexts hilft dabei, präzise Antworten auf komplexe Abfragen zu geben.

Ein weiteres großartiges Feature von Perplexity Pro ist die Möglichkeit, zwischen den KI-Modellen GPT-4 Turbo von OpenAI, Claude 3 von Anthropic, Experimental von Perplexity und Large von Mistral zu wählen. Wenn Sie also mit der Antwort eines bestimmten Modells nicht zufrieden sind, können Sie das Modell ändern und die Antwort neu schreiben.

Darüber hinaus priorisiert Perplexity im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen Relevanz und neuere Informationen vor anderen Faktoren wie SEO und Werbung. Daher können seine Ergebnisse als vertrauenswürdiger und genauer angesehen werden.

Google

Google verwendet viele Faktoren, um die Qualität von Inhalten zu bestimmen. Zu diesen Faktoren gehören die Relevanz von Schlüsselwörtern, die Absicht des Benutzers und die Qualität der Seite. Das Programm zur Bewertung der Suchqualität sammelt auch Feedback von Nutzern, um fachkundige und vertrauenswürdige Seiten zu erkennen.

Die Genauigkeit hängt jedoch auch von der Abfrage und dem Suchkontext ab. Eine mehrdeutige Abfrage kann also eine Reihe von Ergebnissen liefern, die Sie durchsehen müssen, um die richtigen Informationen zu finden. Wenn Google nicht viele zuverlässige Informationen finden kann, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Gewinner: Letztendlich gewinnt Perplexity in punctos Genauigkeit, da es nicht auf Werbung und SEO angewiesen ist und die Möglichkeit bietet, zwischen verschiedenen KI-Modellen zu wählen.

Bereich der Suchergebnisse

Welche Art von Suchergebnissen zeigt die Such- und Antwortmaschine an? Sind sie vielfältig? Sind sie in Echtzeit verfügbar? Diese Fragen sind wichtig bei der Auswahl der besten Suchmaschine.

Perplexity

Perplexity bietet umfassende und relevante Suchergebnisse, indem es seine fortschrittlichen Algorithmen und sein Kontextverständnis nutzt, um Informationen bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt auf der Echtzeit-Suche und der Angabe von Quellenangaben, um die Qualität und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu verbessern. Der Discover-Feed liefert Ihnen außerdem prägnante Antworten zu aktuellen Themen.

Je nachdem, wie gut Sie Ihre Abfrage formulieren, nimmt sich Perplexity die Zeit, die Ergebnisse zu sichten und Ihnen Informationen zu liefern. Darüber hinaus gibt es keine bezahlten Ergebnisse in Perplexity, sodass Sie nur die relevantesten Informationen erhalten.

Im Gegensatz zu Google erhalten Sie jedoch keine lokalen Suchergebnisse. Wenn Sie also lieber direkte Antworten auf Ihre Fragen erhalten möchten, anstatt nach Informationen zu suchen, ist Perplexity genau das Richtige für Sie.

Google

Google liefert umfangreiche und vielfältige Suchergebnisse, die verschiedene Themen und Quellen im gesamten Web abdecken. Anstatt Ihnen jedoch direkte Antworten zu geben, gibt Google eine Liste mit Links frei, die seiner Meinung nach für Ihre Abfrage am relevantesten sind. Es liegt an Ihnen, unter diesen Links nach den gewünschten Informationen zu suchen.

Sie können auch lokale Suchergebnisse erhalten, indem Sie Ihren Speicherort mit Google teilen. Darüber hinaus können Sie mit dem Feature "Discover" von Google personalisierte Inhalte entdecken.

Google hat auch damit begonnen, in einigen Suchergebnissen KI-Antworten und Übersichten anzuzeigen. Diese sind jedoch nicht so genau wie die Antworten von Perplexity.

Gewinner: Das hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Wenn Sie KI-Antworten bevorzugen, ist Perplexity der Gewinner. Wenn Sie jedoch lieber selbst mit einer Liste relevanter Links nach Informationen suchen, ist Google der Gewinner.

Benutzeroberfläche und Barrierefreiheit

Eine Suchmaschine muss in erster Linie über eine intuitive Benutzeroberfläche zugänglich sein. Sehen wir uns an, welche der beiden Suchmaschinen eine bessere Benutzeroberfläche hat: Perplexity AI oder Google.

Perplexity

Perplexity verfügt über eine moderne, benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche, die Suche und Chat kombiniert. Die Hauptseite ist übersichtlich gestaltet, die Suchleiste befindet sich in der Mitte der Seite. Die Option zum Wechseln des Mediums und zum Anhängen von Dateien befindet sich direkt unter der Suchleiste.

Mit dem Feature "Bibliothek" können Sie Ihre Threads nach Projekten oder Themen organisieren, Personen einladen und die Einstellungen zum Datenschutz ändern.

Daher ist sie unglaublich einfach zu bedienen. Die mobile App ist sowohl für Android- als auch für iPhone-Benutzer verfügbar und somit leicht zugänglich.

Google

Google verfügt über eine benutzerfreundliche und leicht zugängliche Oberfläche, auf die über Webbrowser, Smartphones und Tablets zugegriffen werden kann. Wenn Sie etwas eingeben, zeigt die Autovervollständigungs-Feature mögliche Abfragen an.

Die am häufigsten besuchten Websites werden ebenfalls direkt unter der Suchleiste aufgelistet. Die Optionen zum Suchen nach Bildern, zum Öffnen von Gmail und mehr sind in der oberen rechten Ecke verfügbar.

Google ist für alle zugänglich. Benutzer können ihre Abfrage eingeben, per Spracheingabe oder per Bild suchen.

Gewinner: In puncto Barrierefreiheit liegt Google mit seinen fortschrittlichen Features wie Sprach- und Bildersuche vorn.

Perplexity vs. Google: Wer ist der Gewinner?

Im Kampf zwischen Perplexity und Google haben Such- und Antwortmaschinen jeweils ihre Stärken und Schwächen.

Perplexity AI bietet beispielsweise umfassende und direkte Antworten auf Ihre Abfragen mit Quellenangaben, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Allerdings ist es nicht so leicht zugänglich wie Google und eignet sich möglicherweise nicht so gut für Marktforschung oder akademische Recherchen, sodass Sie möglicherweise nach Alternativen zu Perplexity suchen müssen.

Umgekehrt ist Google eine sehr leicht zugängliche Suchmaschine, die relevante und genaue Suchergebnisse liefert. Mit Tools wie Google Trends, Google Scholar und verschiedenen Suchmodi eignet sie sich hervorragend für Recherchezwecke. Allerdings liefert sie keine direkten Antworten auf Ihre Abfragen.

Daher hängt der Gewinner letztendlich von Ihren Bedürfnissen ab. Wenn Sie Tiefe und Recherche wünschen, ist die Google-Suche unschlagbar. Wenn Sie jedoch prägnante Zusammenfassungen, schnelle und fundierte Antworten oder ein KI-Tool für Dinge wie Wettbewerbsanalysen suchen, ist Perplexity möglicherweise besser für Sie geeignet.

Perplexity vs. Google auf Reddit

Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage "Perplexity vs. Google" haben wir uns an Reddit gewandt, um Antworten direkt von den Nutzern zu erhalten. Bei der Suche nach "Perplexity vs. Google" auf Reddit waren sich viele Benutzer einig, dass Perplexity mit seinen fortschrittlichen Features und kontextbezogenen Antworten die Arbeitsweise von Suchmaschinen verändert hat.

Ich habe Google durch Perplexity ersetzt. Und ich nutze auch eine Menge anderer KI. Aber Google wird sich leicht anpassen. Ich war mir nicht sicher, warum ich Perplexity brauchte, wo ich doch schon so viel KI habe, aber seine sofortige Geschwindigkeit bei der Beantwortung von Fragen macht es zu einer Nische als KI-Suchmaschine.

Viele Benutzer waren sich jedoch auch einig, dass Google sich an das anpassen könnte, was Perplexity tut.

Ich liebe Perplexity, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass Google sein Suchmodell auf etwas Ähnliches umstellen wird. Das haben sie eigentlich schon getan: Wenn man sich dafür entscheidet, erhält man jetzt die KI-Antwort ganz oben. Das ist zwar noch viel einfacher, aber sie bewegen sich bereits in diese Richtung.

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Perplexity vs. Google

Perplexity und Google sind großartig, wenn Sie nur nach Informationen suchen möchten. Es gibt jedoch eine bessere Option, wenn Sie die Suche mit der Anwendung in einem Tool für Aufgaben- oder Projektmanagement kombinieren möchten!

ClickUp ist die ultimative Plattform für Produktivität, die Ihnen hilft, Zeit zu sparen, indem Sie eine universelle Suche durchführen und KI zum Auffinden und Verwalten von Informationen nutzen. Aber Sie müssen uns nicht einfach beim Wort nehmen.

Sehen Sie sich diese konkurrierenden Features von ClickUp an und entscheiden Sie selbst:

ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain schreiben, bearbeiten und Antworten erhalten

ClickUp Brain ist ein leistungsstarker KI-Assistent, mit dem Sie Zeit sparen und in Sekundenschnelle auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Inhalte erstellen können. Seine Fähigkeit, Inhalte zu verfassen und alle Ihre Fragen sofort zu beantworten, steht der von Perplexity in nichts nach.

Der KI-Wissensmanager von Brain kann alle Fragen zu Ihrer Arbeit in ClickUp (und allen Apps, die Sie mit der Plattform verbunden haben) schnell und präzise beantworten. Perfektionieren Sie Ihr Schreiben mit einem integrierten Schreibassistenten und Wissensmanager.

Mit ClickUp Brain können Sie auch Rechtschreibung korrigieren, Dokumentenzusammenfassungen erstellen, Aktionselemente aus Ihren Meeting-Notizen extrahieren, Texte übersetzen und auf Nachrichten antworten.

ClickUp-Dokumente

Mit ClickUp Docs 3. 0 schreiben, bearbeiten und intelligenter arbeiten

Wenn Sie eine Unmenge an Dokumenten haben und etwas Intuitiveres als Google Docs suchen, ist ClickUp Docs die Lösung für Sie. Mit Docs können Sie Ideen erstellen, bearbeiten und organisieren und dabei aus zahlreichen Formaten wählen.

Sie können auch Dokumente und Aufgaben miteinander verknüpfen, Bilder und Links einbetten und die KI bitten, Ihren Text im Dokument zu bearbeiten oder zu verbessern.

Darüber hinaus erleichtert es die Zusammenarbeit – Sie können Berechtigungen festlegen, Dokumente für Kollegen freigeben und gemeinsam in Echtzeit bearbeiten.

Da KI in Dokumente integriert ist, können Sie einfach eine KI-Eingabeaufforderung innerhalb des Dokuments verwenden, um:

Tabellen mit Suchergebnissen erstellen

Rechtschreibung und Grammatik überprüfen

Vorlagen generieren

Fassen Sie den Inhalt zusammen und fügen Sie ihn als Untertitel des Dokuments ein

ClickUp Universal Search

Finden Sie die richtigen Antworten auf Ihre Fragen

Mit der Universal Search von ClickUp haben Sie alle Informationen in ClickUp und verbundenen Apps immer griffbereit. Finden Sie schnell jede Datei, verwenden Sie Suchbefehle wie Verknüpfungen zu Links, durchsuchen Sie Ihre bevorzugten Apps und vieles mehr. Es ist wie Ihr persönliches Google.

Je häufiger Sie Universal Search verwenden, desto relevanter und personalisierter werden die Ergebnisse. Das Beste daran ist, dass Sie überall in ClickUp darauf zugreifen können.

Mit ClickUp smarter suchen

Google dominiert seit langem den Suchmaschinenmarkt. Es hat die Art und Weise, wie die Suche funktioniert, verändert. Mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz entwickeln sich die Suchfunktionen jedoch weiter, und KI-gestützte Suchmaschinen wie Perplexity stehen an der Spitze dieses Wandels. Allerdings haben sowohl Google als auch Perplexity Einschränkungen, die Menschen daran hindern, das Beste aus ihrer Sucherfahrung zu machen.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Es handelt sich um eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die Ihre Sucherfahrung verbessert und deren Anwendung in Ihrer täglichen Arbeit ermöglicht. Melden Sie sich noch heute kostenlos an!